Электромеханический замок CISA и видеодомофон: подключение через реле

Видеодомофон · CISA · электромеханический замок · реле Видеодомофон и электромеханический замок CISA: почему не открывается и зачем ставить промежуточное реле или контактор Разбираем типовую проблему: замок CISA от отдельного блока питания открывается стабильно, а через вызывную панель срабатывает через раз, щёлкает или вообще не отпирает дверь. Показываем, почему это происходит, чем отличается сухой контакт от силового выхода, как промежуточное реле разгружает видеодомофон и какие схемы применяют для 12-вольтовых замков. Замок может потреблять амперы у CISA 11931 ток заметно выше тока катушки обычного промежуточного реле Реле панели не является блоком питания оно только коммутирует цепь в пределах своего паспортного тока Длинную линию лучше оставить управляющей силовой ток замка должен идти по короткому и правильно рассчитанному тракту Разобрать схему в MAX Установка видеодомофона Подбор оборудования Типичная жалоба напрямую от БП замок открывается;

с домофона только щёлкает;

срабатывает один раз из нескольких;

на длинном кабеле хуже;

при открытии проседает питание или глючит панель;

замена монитора ничего не меняет.

Главная причина Почему замок работает напрямую от блока питания, но плохо открывается через видеодомофон Если при кратковременном прямом подключении к подходящему источнику питания замок срабатывает стабильно, это важный диагностический признак. Механизм в принципе способен открыться, а источник питания способен отдать нужный ток. Когда тот же замок начинает работать через раз после включения в цепь вызывной панели, контроллера или длинной тонкой линии, нужно искать дополнительное сопротивление и ограничения именно в цепи управления. 01 Реле панели рассчитано на меньший ток Контакт может формально замыкаться, но работать на пределе или за пределами паспорта. 02 Слишком тонкий или длинный провод На токе 2-3 А даже небольшое сопротивление даёт серьёзную просадку напряжения. 03 Плохое соединение Скрутка, окисленная клемма или слабый зажим становятся заметны именно под большой нагрузкой. 04 Неправильный тип питания AC и DC нельзя считать взаимозаменяемыми без прямого разрешения производителя конкретного замка. 05 Слишком короткий импульс Катушка успевает щёлкнуть, но механизм не освобождает защёлку полностью. 06 Механическая нагрузка на защёлку Перекошенная калитка или давление на ригель требуют больше усилия, чем свободная дверь. Ключевой тест: если замок стабильно открывается от правильного источника напрямую, но нестабилен через панель, не нужно сразу менять сам замок. Сначала проверяют силовой тракт и способ управления.

Что люди ищут и обсуждают Типовые симптомы с форумов и реальных монтажей Симптом Что часто оказывается причиной На столе работает, на калитке нет Падение напряжения на длинной линии Замок трещит или быстро щёлкает Напряжение проседает, реле или катушка отпускают и снова включаются Открывает один раз из 3-5 Пограничное питание, плохие контакты, механическая нагрузка Прямо от БП работает 10 из 10 Проблема между БП и замком: панель, реле, проводка или соединения При открытии портится звук или видео Замок посажен на питание домофона или создаёт сильную просадку и помеху Реле в панели щёлкает, а замок нет Команда есть, но силовой ток до замка не доходит в нужном объёме Самый повторяемый сценарий выглядит так: домофон, видео и звук работают нормально; при нажатии «Открыть» слышен щелчок, но замок не отпирает. При прямой подаче питания на замок он тут же начинает работать. В такой ситуации промежуточное реле является не «усилителем сигнала», а способом вынести большой ток из электроники вызывной панели.

CISA 11931 и похожие замки Почему электромеханический CISA является тяжёлой нагрузкой для панели У накладных CISA ток катушки существенно выше, чем у обычного управляющего реле. Для серии 11931 в каталоге производителя указано питание 12 В AC и ток около 2,5 А. Для CISA Elettrika производитель указывает 12 В AC и около 3 А. Это уже не маленький управляющий сигнал. Контроллер, вызывная панель, кабель и контакты должны быть рассчитаны на такой ток. CISA 11931 12 В AC Ток порядка 2,5 А по каталогу серии. CISA Elettrika 12 В AC Ток около 3 А. Важно Смотреть шильдик своей модели У CISA есть разные семейства и варианты питания. Паспорт конкретного замка важнее общей таблицы. AC и DC не подменяют друг друга автоматически. Если конкретный CISA рассчитан на 12 В AC, штатное постоянное питание от 12 В DC допустимо только если это прямо разрешено производителем или используется предусмотренный адаптер/Booster.

Выход видеопанели Почему надпись «реле замка» ещё не означает, что через него можно вести любой ток У релейного выхода всегда есть электрический предел. Например, у актуальных Hikvision DS-KV6113-PE1(C) и DS-KB8113-IME1(B) производитель указывает один релейный выход замка с максимальной нагрузкой 30 VDC, 2 A. Если замок требует около 2,5-3 А, уже по току получается несоответствие. Если замок при этом рассчитан на переменное питание, а выход панели нормирован только для DC-нагрузки, прямое включение тем более нельзя считать штатным. Панель Управляющее устройство Её задача дать команду открыть дверь. Встроенное реле не обязано быть силовым контактором для мощного замка. Промежуточное реле Коммутирует силовую цепь Панель включает только маломощную катушку, а отдельные контакты реле подают питание от подходящего БП на замок.

Зачем реле или контактор Панель управляет катушкой, контактор управляет замком Видеопанель малый управляющий ток → Катушка реле 12 В намного меньше тока замка → Силовые контакты коммутируют отдельное питание CISA Такой подход решает сразу несколько задач: через реле вызывной панели больше не идёт ток самого замка;

по длинной тонкой управляющей паре идёт только ток катушки промежуточного реле;

замок получает питание по отдельной силовой линии;

можно использовать правильный для замка источник AC или DC независимо от типа управляющего выхода;

дорогая вызывная панель меньше нагружена индуктивной нагрузкой;

реле легко заменить отдельно, если его контакты износятся. Реле не создаёт дополнительную мощность. Мощность даёт отдельный блок питания или трансформатор. Реле только позволяет слабому управляющему сигналу включить эту более мощную цепь.

Реальный диагностический кейс CISA открывается напрямую 10 из 10, а через панель работает через раз В реальной системе замок CISA был подключён отдельным кабелем 2×1,5 мм² в щит, где находился блок питания и коммутация видеодомофона. Управляющая команда от вызывной панели приходила по жилам витой пары. Проблема выглядела классически: с домофона замок открывался нестабильно. Когда его кратковременно проверили непосредственно от существующего 12-вольтового источника, он сработал десять раз из десяти. Это позволило локализовать неисправность: сам механизм и способность источника отдавать ток не были главной причиной. Узким местом оставалась цепь коммутации через панель. Решение: в щите установили отдельный модульный контактор с катушкой 12 В DC. В нашем случае использовался TOMZN TOCT1-25Z как промежуточный аппарат. Панель стала включать только его катушку, а отдельная контактная группа стала коммутировать силовую цепь замка. До Ток замка проходил через управляющую цепь панели. Тест Прямое питание замка дало стабильное срабатывание 10/10. После Панель нагружена только катушкой реле, силовой ток идёт отдельно. Этот тест не меняет паспортное питание конкретного CISA. Если шильдик или каталог вашей модели требует 12 В AC, постоянное DC-питание нельзя считать штатным только потому, что замок сработал. В постоянной схеме питание выбирают по документации замка.

Примеры подключения Три типовые схемы управления промежуточным реле Ниже именно логика соединений. Названия клемм у разных панелей отличаются, поэтому перед монтажом сверяют паспорт конкретной модели. Схема 1 Панель имеет сухой контакт COM/NO УПРАВЛЕНИЕ 12 V DC +12 V управления → COM панели NO панели → A1 (+) катушки реле 12 V DC A2 (-) катушки → 0 V управления СИЛОВАЯ ЦЕПЬ ЗАМКА выход 1 источника питания замка → COM силового контакта NO силового контакта → клемма 1 CISA клемма 2 CISA → выход 2 источника питания замка Контакт панели коммутирует только катушку внешнего реле. Питание замка через панель не проходит. Схема 2 Панель коммутирует «минус» транзисторным выходом +12 V DC → A1 (+) катушки A2 (-) катушки → выход LOCK панели GND панели → 0 V того же управляющего БП Силовая контактная группа реле отдельно включает питание замка. Такой вариант похож на реальный кейс, где длинная управляющая линия использовалась только для включения катушки. Схема 3 Панель выдаёт активные 12 В при открытии LOCK +12 V панели → A1 катушки 12 V DC A2 катушки → GND панели Силовые контакты внешнего реле замыкают отдельную цепь питания CISA. Так можно использовать активный выход малой мощности как управляющий сигнал, не пытаясь питать от него сам замок. Нельзя одновременно применять все три схемы. Сначала определяется тип выхода: сухой контакт, активный плюс или транзисторная коммутация минуса. Ошибка может повредить панель.

Длинная калитка Почему на 20-50 метрах замок уже может не получать свои 12 В Для медной двухпроводной линии приближённую просадку можно оценить по сопротивлению кабеля. На токе 2,5 А результаты быстро становятся заметными. Длина в одну сторону Сечение Ток Примерная просадка Из 12 В останется 20 м 0,5 мм² 2,5 А ≈ 3,5 В ≈ 8,5 В 40 м 0,5 мм² 2,5 А ≈ 7 В ≈ 5 В 20 м 1,5 мм² 2,5 А ≈ 1,2 В ≈ 10,8 В 40 м 1,5 мм² 2,5 А ≈ 2,3 В ≈ 9,7 В 50 м 1,5 мм² 2,5 А ≈ 2,9 В ≈ 9,1 В Это ориентировочная оценка для медного проводника. Реальная работа катушки, соединений и источника сложнее, но таблица показывает масштаб проблемы: 12-вольтовая система чувствительна к потере нескольких вольт. Поэтому реле выгодно ставить там, где начинается короткая силовая цепь замка. По длинной витой паре тогда передаётся только команда на катушку реле с малым током.

Выбор аппарата Как выбрать промежуточное реле или контактор для видеодомофона Параметр Что проверять Напряжение катушки Должно соответствовать управляющему сигналу: например 12 V DC Тип катушки DC-катушка не равна AC-катушке Контакты Должны быть рассчитаны на ток замка с запасом и на фактический AC/DC режим NO/NC Для CISA, который открывается импульсом питания, обычно используют NO Монтаж DIN-контактор удобен в щите, компактное реле удобно рядом с панелью или БП Индикация Светодиод или механический индикатор упрощает диагностику Подавление выброса катушки Для DC-катушки полезно встроенное подавление или внешний элемент по схеме производителя Контактор с катушкой 230 В не заработает от управляющих 12 В только потому, что его контакты рассчитаны на большой ток. Надпись 25 А относится к силовым контактам. Напряжение катушки указывается отдельно и должно совпадать с управляющей цепью. И наоборот: маленькое реле с катушкой 12 V DC может прекрасно управляться панелью, но его контакты обязаны выдерживать ток конкретного CISA. Проверяются обе стороны отдельно.

Штатное решение CISA Когда вместо универсального реле логичен CISA Booster CISA выпускает собственный Booster 1.07022.00.0. Производитель описывает его именно как решение для случаев, когда домофон или другая управляющая система не может непосредственно обеспечить нужную мощность замку. Снижает требование к управляющему выходу CISA приводит пример домофонных систем, где доступен ток порядка 250 мА. Адаптирует питание Для совместимых замков Booster позволяет использовать 12 V DC, 24 V AC или 24 V DC там, где базовая катушка рассчитана на 12 V AC. Помогает при слабом питании Производитель прямо указывает работу с недостаточно мощным источником. Ставится ближе к замку Это особенно полезно на длинных линиях калитки. Booster и промежуточное реле решают близкие, но не полностью одинаковые задачи. Реле развязывает управление и силовую цепь. Booster дополнительно является специализированным электронным модулем CISA.

Не всё электрическое Если питание правильное, проверяем механику CISA Даже идеальная схема не исправит перекошенную дверь. В инструкции CISA для накладных электрозамков отдельно обращается внимание на правильную установку замка относительно ответной части. калитка должна свободно доходить до ответной части;

защёлка не должна постоянно находиться под сильным боковым давлением;

замок и ответная часть должны быть соосны;

положение меняется после просадки столбов, петель и сезонных деформаций;

у CISA есть механическая регулировка электрического освобождения защёлки, но её выполняют только после проверки питания и геометрии. Простой тест: если при открытой калитке замок стабильно срабатывает, а в закрытом состоянии нет, вероятна механическая нагрузка на защёлку или неправильное положение ответной части.

Алгоритм Как диагностировать CISA, который открывается через раз Запишите точную модель замка. Проверьте AC/DC, напряжение и номинальный ток по паспорту или шильдику. Проверьте механику при открытой калитке. Защёлка должна освобождаться без давления ответной части. Проверьте источник питания. Он должен соответствовать замку по напряжению, типу тока и мощности. Сравните прямое срабатывание и работу через панель. Если напрямую стабильно, ищите проблему в коммутации. Узнайте тип выхода панели. Dry contact COM/NO, активный +12 V или транзисторный минус. Сверьте паспортный ток реле панели. Он должен выдерживать реальную нагрузку, иначе нужен внешний аппарат. Оцените длину и сечение силовой линии. Не используйте тонкие жилы UTP как силовой тракт многоамперного замка. Поставьте промежуточное реле при необходимости. Длинная линия остаётся управляющей, замок получает отдельное питание. После монтажа сделайте серию тестов. Проверяйте не один успешный импульс, а 10-20 последовательных открытий.

Ошибки 12 ошибок при подключении CISA к видеодомофону 01 Питают мощный замок от монитора Домофон не обязан отдавать 2,5-3 А на внешнюю нагрузку. 02 Ведут ток замка по одной паре UTP Сечение слишком мало, напряжение сильно проседает. 03 Не смотрят AC/DC 12 V AC и 12 V DC не являются одинаковым режимом для катушки. 04 Считают сухой контакт источником 12 В COM/NO только замыкают внешнюю цепь. 05 Берут контактор с катушкой 230 В Он не управляется 12-вольтовым сигналом. 06 Смотрят только на надпись 25 А Нужно отдельно проверить напряжение катушки и AC/DC рейтинг контактов. 07 Ставят БП далеко от замка Вся выигранная мощность теряется на длинной силовой линии. 08 Игнорируют плохие соединения На токе несколько ампер слабая клемма становится серьёзным сопротивлением. 09 Увеличивают импульс без причины Длительное питание может перегревать катушку, если замок рассчитан на кратковременную работу. 10 Не защищают электронику от индуктивных выбросов Для DC-реле применяют штатное подавление по документации. 11 Ищут только электрическую проблему Перекос ответной части может имитировать нехватку мощности. 12 Проверяют один раз Пограничная схема может сработать один раз и снова отказать. Нужна серия тестов.

FAQ Частые вопросы про CISA, видеодомофон и промежуточное реле Почему CISA открывается напрямую от БП, но не от домофона? Чаще всего проблема в ограничении реле панели, тонкой или длинной проводке, плохих соединениях или неправильном типе питания. Зачем ставить промежуточное реле? Чтобы панель коммутировала только малый ток катушки реле, а ток замка шёл от отдельного источника через силовые контакты. Реле увеличивает ток? Нет. Ток обеспечивает блок питания. Реле только управляет отдельной силовой цепью. Чем реле отличается от контактора? Принцип похож. Контактор обычно рассчитан на более мощную коммутацию и удобен для DIN-монтажа, промежуточное реле компактнее. Подойдёт ли любой контактор на 25 А? Нет. Нужно проверить напряжение катушки, AC/DC тип катушки и рейтинг силовых контактов именно для режима замка. Подойдёт ли контактор с катушкой 230 В? Не для прямого управления от 12-вольтовой панели. Катушка должна соответствовать управляющему напряжению. Если катушка реле 12 V DC, можно ли через контакты коммутировать 12 V AC? Да, если контакты электрически изолированы и имеют подходящий паспортный рейтинг для переменного тока и нагрузки. Какой ток у CISA 11931? В каталоге серии указано около 2,5 А при 12 V AC. Всегда сверяйте точную модификацию и шильдик своего замка. Какой ток у CISA Elettrika? Производитель указывает около 3 А при 12 V AC. Можно ли питать CISA 11931 от 12 V DC? Если конкретная модель рассчитана на 12 V AC, постоянное питание не следует считать штатным без разрешения производителя или специального адаптера. Почему замок всё равно щёлкает, но не открывает? Возможно недостаточное напряжение под нагрузкой, слишком короткий импульс или механическая нагрузка на защёлку. Почему замок трещит? Одна из типовых причин: напряжение проседает, катушка втягивается и отпускает циклически. Почему при открытии пропадает изображение? Так бывает, если мощный замок питается от той же слабой линии, что и видеодомофон, и создаёт просадку или помеху. Можно ли запитать замок от выхода 12 В вызывной панели? Только если производитель прямо допускает такую нагрузку и выход рассчитан на ток замка. Для мощного CISA чаще нужен отдельный источник. Что такое сухой контакт? Это контакт COM/NO/NC, который сам не выдаёт напряжение, а только замыкает или размыкает внешнюю цепь. Можно ли через сухой контакт включать CISA напрямую? Только если его паспортный ток и тип нагрузки соответствуют замку. Для мощного CISA безопаснее отдельное силовое реле. У Hikvision реле 2 А. Хватит ли для CISA? Для CISA, потребляющего около 2,5-3 А, это выше указанного предела 2 А, поэтому прямую коммутацию использовать не стоит. Можно ли использовать одну пару витой пары для питания CISA? Для многоамперного замка это плохая идея. Тонкие жилы дают большую просадку напряжения. Можно ли по витой паре передать команду на реле? Да, если параметры управляющего выхода и катушки позволяют. Ток катушки намного меньше тока замка. Где ставить реле? Обычно рядом с блоком питания или ближе к замку, чтобы силовой ток проходил по максимально короткой подходящей линии. Где ставить блок питания? Так, чтобы силовая линия до замка не давала недопустимую просадку и оборудование оставалось доступным для обслуживания. Почему 2×1,5 лучше одной пары UTP? Сечение существенно больше, сопротивление ниже, поэтому при токе несколько ампер теряется меньше напряжения. Хватит ли 2×1,5 на 50 метров? При 2,5 А расчётная просадка по меди уже близка к 3 В. Поэтому нужно считать реальную длину, ток, источник и требования замка. Что такое CISA Booster? Фирменный электронный модуль CISA для согласования питания и маломощных управляющих систем с электрозамком. Booster заменяет реле? Он может решить задачу согласования лучше обычного реле, но это специализированный модуль с дополнительными функциями. Выбор зависит от схемы. Можно ли поставить обычное автомобильное реле? Технически некоторые 12 V DC реле подходят по катушке и току контактов, но для стационарного монтажа лучше использовать аппарат с понятными паспортными характеристиками и удобным корпусом. Нужен ли диод на катушке внешнего реле? Для DC-катушки обычно применяют подавление обратного выброса, если оно не встроено. Схема зависит от выхода панели и указаний производителя реле. Можно ли использовать NO? Для электромеханического CISA, который отпирается при подаче импульса, обычно используют нормально-разомкнутый контакт NO. Когда нужен NC? NC часто используют в других типах замков, например fail-safe электромагнитных, которые открываются снятием питания. Почему CISA открывается при открытой калитке, но не при закрытой? Это сильный признак механической нагрузки: перекос, давление на защёлку или неправильная регулировка ответной части. Можно ли просто увеличить напряжение? Нет. Нельзя превышать паспортное питание замка. Сначала устраняют просадку, подбирают кабель и источник. Можно ли увеличить время открытия? Только в пределах, разрешённых замком и панелью. Электромеханические катушки часто рассчитаны на кратковременный режим. Почему новый блок питания не всегда решает проблему? Если ток всё равно идёт через тонкий кабель или слабое реле панели, более мощный БП не устраняет это узкое место. Что проверить мультиметром? Напряжение источника и напряжение непосредственно на замке именно в момент команды открытия. Измерения выполняют безопасно, не допуская короткого замыкания. Что делать, если замок напрямую работает 10 из 10? Проверять промежуточные участки: выход панели, соединения, реле, кабель и просадку под нагрузкой. Что прислать для дистанционного разбора? Фото маркировки CISA, модель панели, модель БП, длину и сечение кабеля, фото клемм и текстовую схему текущего подключения.

Не меняйте замок наугад Сначала проверим, где теряется питание Если CISA щёлкает, открывается через раз или стабильно работает только напрямую от БП, пришлите модель замка, панели, блока питания и длину кабеля. Обычно по схеме уже видно, нужен ли внешний контактор, Booster или исправление силовой линии. Написать в MAXНаписать в Telegram