Резервная копия Home Assistant: backup, восстановление и перенос на новое железо

Резервная копия Home Assistant: как настроить backup, восстановиться после отказа SSD и перенести систему на новое железо
Home Assistant может годами накапливать автоматизации, dashboards, интеграции, Zigbee-устройства, сертификаты, секреты и историю. Если системный SSD, карта памяти, mini-PC или виртуальная машина выйдут из строя, правильно организованный backup позволяет вернуть систему без настройки всего дома с нуля.
Что сохраняет резервная копия Home Assistant
Встроенный механизм Backup создаёт архив, который можно использовать для восстановления текущей системы или миграции на другое устройство.
Полный backup включает основные каталоги Home Assistant:
config
Конфигурация Home Assistant, automations, scripts, dashboards, integrations и связанные данные.
share
Общие файлы, используемые приложениями и интеграциями.
addons
Данные вручную установленных или созданных приложений.
ssl
Сертификаты и связанные файлы.
media
Медиафайлы, если они хранятся внутри Home Assistant.
Приложения
Данные приложений Home Assistant OS в зависимости от выбранного типа резервной копии.
Полный и частичный backup: что выбирать
|Тип
|Что сохраняет
|Когда использовать
|Полный backup
|Все выбранные основные данные и приложения
|Перед обновлением, миграцией, заменой железа, крупными изменениями
|Частичный backup
|Только выбранные каталоги или приложения
|Перед изменением конкретной интеграции или приложения
|Автоматический backup
|По настройкам расписания и политики хранения
|Для постоянной ежедневной защиты
Для аварийного восстановления после смерти SSD лучше иметь периодические полные резервные копии. Частичный backup удобен как дополнительная точка возврата перед экспериментами.
Как настроить автоматические резервные копии
В актуальных версиях Home Assistant не нужно создавать собственную automation для обычных резервных копий. Автоматический backup настраивается из интерфейса.
- 1
Откройте Backups
Settings → System → Backups.
- 2
Настройте Automatic backups
Выберите расписание, количество сохраняемых копий и места хранения.
- 3
Сохраните Emergency Kit
Encryption key должен находиться вне самого Home Assistant.
- 4
Добавьте внешнее место
NAS, сетевое хранилище, облачный backup location или другой независимый target.
- 5
Проверьте появление копий
Не ограничивайтесь фактом сохранения настроек расписания.
Для обычного дома нет необходимости создавать backup каждые пять минут. Частота зависит от того, как часто меняется конфигурация.
|Система
|Практичная частота
|Редко меняющаяся система
|Несколько раз в неделю + перед изменениями
|Активно развиваемый умный дом
|Ежедневно
|Критичные автоматизации
|Ежедневно + внешняя копия
|Перед обновлением Core/OS
|Отдельная ручная копия
Где хранить backup Home Assistant
Только локально
Home Assistant по умолчанию может хранить backup в локальном каталоге
/backup. Это удобно для отката после неудачной настройки, но не защищает от отказа системного накопителя.
На NAS
NAS является хорошим местом для второй копии, если он физически независим от Home Assistant и имеет собственную защиту данных.
В облаке
Off-site копия защищает от сценариев, в которых одновременно потеряно оборудование дома: кража, пожар, серьёзное перенапряжение или ошибка с хранилищем.
Home Assistant Cloud
Подписчики Home Assistant Cloud могут использовать облачное место для backup. Встроенная документация Home Assistant указывает ограничение 5 ГБ для хранимой облачной резервной копии.
Backup Emergency Kit: файл, который нельзя потерять
Современные резервные копии Home Assistant могут быть зашифрованы. Для восстановления зашифрованного backup нужен encryption key.
Хранит сведения, необходимые для восстановления, включая ключ шифрования.
Emergency Kit нужно скачать после настройки резервного копирования и хранить вне Home Assistant.
Подходящие места:
- зашифрованный менеджер паролей;
- NAS с отдельной учётной записью;
- защищённое облачное хранилище;
- офлайн USB-накопитель в безопасном месте;
- документированное хранилище администратора системы.
Как изменилось шифрование backup в 2026 году
Начиная с Home Assistant 2026.4 новые зашифрованные backup используют SecureTar v3.
В новой реализации применяются:
- Argon2id для derivation ключей;
- XChaCha20-Poly1305;
- 256-битные ключи;
- authenticated encryption;
- отдельные sub-keys для частей backup.
Старые архивы остаются читаемыми. Поэтому после обновления не требуется срочно удалять все прежние резервные копии.
Что делать, если умер SSD или карта памяти Home Assistant
Правильный аварийный сценарий должен быть понятен заранее.
- 1
Не пытайтесь чинить систему вслепую
Если диск физически умирает, дополнительные записи могут ухудшить состояние накопителя.
- 2
Установите новый SSD
Либо используйте новый mini-PC, Raspberry Pi или VM.
- 3
Установите Home Assistant
До состояния первоначальной страницы настройки.
- 4
Выберите Restore from backup
Загрузите резервную копию с внешнего хранилища.
- 5
Введите encryption key
Если архив зашифрован.
- 6
Дождитесь полного восстановления
Во время restore интерфейс может временно стать недоступен.
- 7
Проверьте интеграции
Zigbee, Z-Wave, Bluetooth, USB, камеры, MQTT, Modbus и сетевые хранилища.
Как перенести Home Assistant на новое железо
Backup/restore является одним из самых удобных способов миграции.
Типичные варианты:
Raspberry Pi → mini-PC
Переход с SD/microSD на полноценный SSD.
Mini-PC → новый mini-PC
Замена оборудования без повторной настройки интеграций.
Physical → VM
Перенос Home Assistant OS в Proxmox или другой гипервизор.
VM → другое хранилище
Миграция после замены SSD или сервера.
HA Yellow → другое устройство
Возможна миграция backup, но радиомодули нужно учитывать отдельно.
Новая архитектура сети
После restore могут потребоваться изменения IP, VLAN и external access.
После восстановления интерфейс, automations и большинство интеграций возвращаются из backup. Но физические интерфейсы нового железа могут отличаться.
Что произойдёт с Zigbee после восстановления
Здесь важно различать восстановление Home Assistant и замену самого Zigbee coordinator.
|Сценарий
|Что ожидать
|Тот же USB coordinator подключён к новому серверу
|Сеть обычно можно сохранить после корректного определения адаптера
|Coordinator заменён на другой экземпляр
|Может потребоваться отдельная миграция Zigbee radio
|Переход на устройство со встроенным radio
|Нужно выполнить миграцию сети на новый radio
|Изменился путь USB
|Может потребоваться исправить device path
Для USB-адаптеров лучше использовать стабильные device identifiers, а не случайный
/dev/ttyUSB0, который может измениться после перезагрузки или подключения другого USB-устройства.
Home Assistant в Proxmox: backup HA или backup всей VM?
Лучший вариант - иметь оба уровня.
Home Assistant Backup
Позволяет восстановить Home Assistant независимо от конкретного гипервизора.
Backup VM
Позволяет быстро вернуть всю виртуальную машину целиком.
Off-site
Защищает от потери сервера и локального хранилища одновременно.
Backup VM удобен для быстрого восстановления Proxmox. Встроенный HA backup полезнее при миграции на другое железо, другой гипервизор или чистую установку.
Как проверить, что резервная копия действительно рабочая
Факт появления файла
.tar ещё не доказывает, что план восстановления работает.
Минимальная проверка
- backup отображается в Home Assistant;
- файл доступен на внешнем хранилище;
- Emergency Kit сохранён отдельно;
- размер архива выглядит реалистично;
- есть хотя бы несколько поколений backup;
- NAS/Cloud доступен без работающего Home Assistant;
- администратор знает процедуру восстановления.
Лучшая проверка
Создать временную Home Assistant VM или отдельный тестовый накопитель и выполнить restore последней копии.
Почему backup Home Assistant стал слишком большим
Если backup неожиданно вырос до нескольких гигабайт, нужно понять, какие данные его раздувают.
Частые причины:
Media
Видео, аудио, snapshots и большие медиафайлы внутри HA.
Большие приложения
Данные отдельных apps/add-ons могут занимать значительный объём.
Базы данных
Большая история и долгий retention увеличивают storage.
Лишние архивы
Backup других систем случайно хранится внутри каталогов Home Assistant.
Перед миграцией на новое оборудование особенно полезно уменьшить backup до разумного размера. Это ускоряет создание, передачу и восстановление.
Практичная схема резервного копирования Home Assistant
Для домашней системы практичный минимум:
- ежедневный автоматический backup;
- хранить несколько последних поколений;
- копировать архивы на NAS;
- иметь хотя бы одну копию вне основного дома или сервера;
- хранить Emergency Kit отдельно;
- делать ручной backup перед обновлениями и крупными изменениями;
- периодически проверять restore.
Типичные ошибки с backup Home Assistant
Backup только на HA
Смерть SSD уничтожает одновременно рабочую систему и копии.
Потерян encryption key
Зашифрованный архив может оказаться невозможно восстановить.
Один единственный backup
Он может быть создан уже после появления проблемы.
Нет ручной копии перед update
Откат после несовместимого изменения становится сложнее.
Backup никогда не тестировали
Проблема обнаруживается только в реальной аварии.
Пароль от NAS хранится только в HA
После отказа Home Assistant администратор не может получить собственный backup.
Путают backup HA и VM
Каждый уровень защищает от разных сценариев.
Забывают про Zigbee radio
Новый сервер не означает автоматическую миграцию нового coordinator.
Backup слишком большой
Медиа и базы замедляют копирование и restore.
Нет off-site копии
NAS и HA могут быть потеряны одной физической аварией.
Частые вопросы
Где Home Assistant хранит локальные backup?
Встроенная документация указывает локальный каталог
/backup. Для защиты от отказа накопителя копии нужно дополнительно хранить вне самого Home Assistant.
Можно ли восстановить Home Assistant на другом компьютере?
Да. Backup используется не только для аварийного восстановления, но и для миграции на другое оборудование. После restore нужно отдельно проверить аппаратно зависимые интерфейсы: USB, Bluetooth, Zigbee, Z-Wave и сетевые параметры.
Можно ли восстановить backup Home Assistant Container?
Современный механизм Home Assistant поддерживает restore backup для всех актуальных installation methods, хотя особенности окружения и внешних сервисов могут различаться.
Нужен ли пароль или ключ для backup?
Для зашифрованных архивов нужен encryption key. Его следует сохранить через Backup Emergency Kit вне системы Home Assistant.
Что будет, если потерять encryption key?
Если backup зашифрован, без подходящего ключа восстановить его нельзя. При смене ключа старые архивы могут требовать старый ключ.
Сохраняются ли Zigbee-устройства?
Конфигурация интеграции сохраняется, но при замене физического Zigbee coordinator может понадобиться отдельная миграция радио.
Что лучше: backup Home Assistant или backup Proxmox VM?
Лучше оба. VM backup быстро возвращает виртуальную машину, а встроенный Home Assistant backup проще переносить между разным железом и installation methods.
Как часто делать backup?
Для активно используемого Home Assistant практично делать автоматические копии ежедневно и отдельную ручную копию перед обновлениями или крупными изменениями.
Нужно ли хранить старые backup?
Да, несколько поколений полезны. Последняя копия может уже содержать ошибочную конфигурацию или повреждённые данные.
Как понять, что backup рабочий?
Самая надёжная проверка - тестовое восстановление на отдельной VM или временном устройстве. Минимум нужно проверить внешний файл, ключ шифрования и доступ к backup без работающего Home Assistant.
Вывод
Home Assistant backup должен быть частью архитектуры умного дома с первого дня, а не действием после первой аварии.
Хорошая схема проста: автоматические полные backup, несколько поколений, независимая копия на NAS или другом хранилище, off-site копия для важных систем и сохранённый отдельно Backup Emergency Kit.
После отказа SSD или сервера задача должна сводиться к установке Home Assistant на новое устройство, загрузке backup и проверке аппаратно зависимых интеграций. Если восстановление требует заново вспоминать все пароли, pairing и сценарии, резервное копирование было организовано неправильно.