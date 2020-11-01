Резервная копия Home Assistant: backup, восстановление и перенос на новое железо

Home Assistant · Backup · Restore · Migration Резервная копия Home Assistant: как настроить backup, восстановиться после отказа SSD и перенести систему на новое железо Home Assistant может годами накапливать автоматизации, dashboards, интеграции, Zigbee-устройства, сертификаты, секреты и историю. Если системный SSD, карта памяти, mini-PC или виртуальная машина выйдут из строя, правильно организованный backup позволяет вернуть систему без настройки всего дома с нуля. Automatic Backup Restore SSD failure Migration Emergency Kit SecureTar v3 Главное: backup, который хранится только внутри самого Home Assistant, не защищает от смерти накопителя. Минимальная нормальная схема: автоматическая локальная копия + копия на другом устройстве или в облаке + сохранённый отдельно encryption key из Backup Emergency Kit.

Что сохраняет резервная копия Home Assistant Встроенный механизм Backup создаёт архив, который можно использовать для восстановления текущей системы или миграции на другое устройство. Полный backup включает основные каталоги Home Assistant: config Конфигурация Home Assistant, automations, scripts, dashboards, integrations и связанные данные. share Общие файлы, используемые приложениями и интеграциями. addons Данные вручную установленных или созданных приложений. ssl Сертификаты и связанные файлы. media Медиафайлы, если они хранятся внутри Home Assistant. Приложения Данные приложений Home Assistant OS в зависимости от выбранного типа резервной копии. Backup Home Assistant не является копией всего физического диска. Он сохраняет данные Home Assistant, необходимые для восстановления системы. BIOS, прошивка mini-PC, физическая разметка диска и конфигурация внешнего NAS в него не превращаются.

Полный и частичный backup: что выбирать Тип Что сохраняет Когда использовать Полный backup Все выбранные основные данные и приложения Перед обновлением, миграцией, заменой железа, крупными изменениями Частичный backup Только выбранные каталоги или приложения Перед изменением конкретной интеграции или приложения Автоматический backup По настройкам расписания и политики хранения Для постоянной ежедневной защиты Для аварийного восстановления после смерти SSD лучше иметь периодические полные резервные копии. Частичный backup удобен как дополнительная точка возврата перед экспериментами. Перед крупным обновлением Home Assistant разумно сделать отдельную полную копию вручную, даже если автоматический backup уже настроен.

Как настроить автоматические резервные копии В актуальных версиях Home Assistant не нужно создавать собственную automation для обычных резервных копий. Автоматический backup настраивается из интерфейса. 1 Откройте Backups Settings → System → Backups. 2 Настройте Automatic backups Выберите расписание, количество сохраняемых копий и места хранения. 3 Сохраните Emergency Kit Encryption key должен находиться вне самого Home Assistant. 4 Добавьте внешнее место NAS, сетевое хранилище, облачный backup location или другой независимый target. 5 Проверьте появление копий Не ограничивайтесь фактом сохранения настроек расписания. Для обычного дома нет необходимости создавать backup каждые пять минут. Частота зависит от того, как часто меняется конфигурация. Система Практичная частота Редко меняющаяся система Несколько раз в неделю + перед изменениями Активно развиваемый умный дом Ежедневно Критичные автоматизации Ежедневно + внешняя копия Перед обновлением Core/OS Отдельная ручная копия

Где хранить backup Home Assistant Home Assistant рабочая система → Local backup быстрое восстановление → NAS / Cloud независимая копия Только локально Home Assistant по умолчанию может хранить backup в локальном каталоге /backup . Это удобно для отката после неудачной настройки, но не защищает от отказа системного накопителя. На NAS NAS является хорошим местом для второй копии, если он физически независим от Home Assistant и имеет собственную защиту данных. В облаке Off-site копия защищает от сценариев, в которых одновременно потеряно оборудование дома: кража, пожар, серьёзное перенапряжение или ошибка с хранилищем. Home Assistant Cloud Подписчики Home Assistant Cloud могут использовать облачное место для backup. Встроенная документация Home Assistant указывает ограничение 5 ГБ для хранимой облачной резервной копии. Одна копия на том же SSD - это почти отсутствие резервного копирования. При аппаратном отказе система и backup исчезают одновременно.

Backup Emergency Kit: файл, который нельзя потерять Современные резервные копии Home Assistant могут быть зашифрованы. Для восстановления зашифрованного backup нужен encryption key. Backup Emergency Kit Хранит сведения, необходимые для восстановления, включая ключ шифрования. Emergency Kit нужно скачать после настройки резервного копирования и хранить вне Home Assistant. Подходящие места: зашифрованный менеджер паролей;

NAS с отдельной учётной записью;

защищённое облачное хранилище;

офлайн USB-накопитель в безопасном месте;

документированное хранилище администратора системы. Если изменить encryption key, старые backup могут требовать предыдущий ключ. Не удаляйте старый Emergency Kit, пока не удалены все архивы, зашифрованные старым ключом.

Как изменилось шифрование backup в 2026 году Начиная с Home Assistant 2026.4 новые зашифрованные backup используют SecureTar v3. В новой реализации применяются: Argon2id для derivation ключей;

XChaCha20-Poly1305;

256-битные ключи;

authenticated encryption;

отдельные sub-keys для частей backup. Старые архивы остаются читаемыми. Поэтому после обновления не требуется срочно удалять все прежние резервные копии. В backup могут находиться секреты, токены, конфигурация устройств и информация о доме. Поэтому архив Home Assistant нужно защищать почти так же внимательно, как менеджер паролей.

Что делать, если умер SSD или карта памяти Home Assistant Правильный аварийный сценарий должен быть понятен заранее. Старый SSD умер Home Assistant не загружается → Новый накопитель или новое устройство → Чистая установка Home Assistant → Restore backup с NAS / Cloud / ПК 1 Не пытайтесь чинить систему вслепую Если диск физически умирает, дополнительные записи могут ухудшить состояние накопителя. 2 Установите новый SSD Либо используйте новый mini-PC, Raspberry Pi или VM. 3 Установите Home Assistant До состояния первоначальной страницы настройки. 4 Выберите Restore from backup Загрузите резервную копию с внешнего хранилища. 5 Введите encryption key Если архив зашифрован. 6 Дождитесь полного восстановления Во время restore интерфейс может временно стать недоступен. 7 Проверьте интеграции Zigbee, Z-Wave, Bluetooth, USB, камеры, MQTT, Modbus и сетевые хранилища. Если backup хранится на NAS, заранее запишите, как подключиться к NAS без Home Assistant. Иначе после отказа сервера можно неожиданно обнаружить, что пароль от хранилища известен только самому Home Assistant.

Как перенести Home Assistant на новое железо Backup/restore является одним из самых удобных способов миграции. Типичные варианты: Raspberry Pi → mini-PC Переход с SD/microSD на полноценный SSD. Mini-PC → новый mini-PC Замена оборудования без повторной настройки интеграций. Physical → VM Перенос Home Assistant OS в Proxmox или другой гипервизор. VM → другое хранилище Миграция после замены SSD или сервера. HA Yellow → другое устройство Возможна миграция backup, но радиомодули нужно учитывать отдельно. Новая архитектура сети После restore могут потребоваться изменения IP, VLAN и external access. После восстановления интерфейс, automations и большинство интеграций возвращаются из backup. Но физические интерфейсы нового железа могут отличаться.

Что произойдёт с Zigbee после восстановления Здесь важно различать восстановление Home Assistant и замену самого Zigbee coordinator. Сценарий Что ожидать Тот же USB coordinator подключён к новому серверу Сеть обычно можно сохранить после корректного определения адаптера Coordinator заменён на другой экземпляр Может потребоваться отдельная миграция Zigbee radio Переход на устройство со встроенным radio Нужно выполнить миграцию сети на новый radio Изменился путь USB Может потребоваться исправить device path Backup Home Assistant не превращает новый Zigbee-чип в старый. При замене coordinator нужно учитывать отдельный механизм миграции радио и возможности используемой интеграции. Для USB-адаптеров лучше использовать стабильные device identifiers, а не случайный /dev/ttyUSB0 , который может измениться после перезагрузки или подключения другого USB-устройства.

Home Assistant в Proxmox: backup HA или backup всей VM? Лучший вариант - иметь оба уровня. Уровень 1 Home Assistant Backup Позволяет восстановить Home Assistant независимо от конкретного гипервизора. Уровень 2 Backup VM Позволяет быстро вернуть всю виртуальную машину целиком. Уровень 3 Off-site Защищает от потери сервера и локального хранилища одновременно. Backup VM удобен для быстрого восстановления Proxmox. Встроенный HA backup полезнее при миграции на другое железо, другой гипервизор или чистую установку. Не храните единственную копию VM на том же SSD, где она работает. Это та же ошибка, что локальный Home Assistant backup на единственном системном накопителе.

Как проверить, что резервная копия действительно рабочая Факт появления файла .tar ещё не доказывает, что план восстановления работает. Минимальная проверка backup отображается в Home Assistant;

файл доступен на внешнем хранилище;

Emergency Kit сохранён отдельно;

размер архива выглядит реалистично;

есть хотя бы несколько поколений backup;

NAS/Cloud доступен без работающего Home Assistant;

администратор знает процедуру восстановления. Лучшая проверка Создать временную Home Assistant VM или отдельный тестовый накопитель и выполнить restore последней копии. Проверенный restore ценнее десяти непроверенных backup. Особенно если Home Assistant управляет отоплением, протечками, воротами, освещением или инженерными системами.

Почему backup Home Assistant стал слишком большим Если backup неожиданно вырос до нескольких гигабайт, нужно понять, какие данные его раздувают. Частые причины: Media Видео, аудио, snapshots и большие медиафайлы внутри HA. Большие приложения Данные отдельных apps/add-ons могут занимать значительный объём. Базы данных Большая история и долгий retention увеличивают storage. Лишние архивы Backup других систем случайно хранится внутри каталогов Home Assistant. Перед миграцией на новое оборудование особенно полезно уменьшить backup до разумного размера. Это ускоряет создание, передачу и восстановление. Не удаляйте большие каталоги вслепую. Сначала определите, какая интеграция или приложение их использует.

Практичная схема резервного копирования Home Assistant 1 Рабочая система SSD / VM + 2 Локальный backup быстрое восстановление + 3 NAS независимое устройство + 4 Off-site облако / другая площадка Для домашней системы практичный минимум: ежедневный автоматический backup;

хранить несколько последних поколений;

копировать архивы на NAS;

иметь хотя бы одну копию вне основного дома или сервера;

хранить Emergency Kit отдельно;

делать ручной backup перед обновлениями и крупными изменениями;

периодически проверять restore. Общая стратегия хранения данных: правило резервного копирования 3-2-1 для NAS, ПК и домашних данных .

Типичные ошибки с backup Home Assistant Backup только на HA Смерть SSD уничтожает одновременно рабочую систему и копии. Потерян encryption key Зашифрованный архив может оказаться невозможно восстановить. Один единственный backup Он может быть создан уже после появления проблемы. Нет ручной копии перед update Откат после несовместимого изменения становится сложнее. Backup никогда не тестировали Проблема обнаруживается только в реальной аварии. Пароль от NAS хранится только в HA После отказа Home Assistant администратор не может получить собственный backup. Путают backup HA и VM Каждый уровень защищает от разных сценариев. Забывают про Zigbee radio Новый сервер не означает автоматическую миграцию нового coordinator. Backup слишком большой Медиа и базы замедляют копирование и restore. Нет off-site копии NAS и HA могут быть потеряны одной физической аварией.

Частые вопросы Где Home Assistant хранит локальные backup? Встроенная документация указывает локальный каталог /backup . Для защиты от отказа накопителя копии нужно дополнительно хранить вне самого Home Assistant. Можно ли восстановить Home Assistant на другом компьютере? Да. Backup используется не только для аварийного восстановления, но и для миграции на другое оборудование. После restore нужно отдельно проверить аппаратно зависимые интерфейсы: USB, Bluetooth, Zigbee, Z-Wave и сетевые параметры. Можно ли восстановить backup Home Assistant Container? Современный механизм Home Assistant поддерживает restore backup для всех актуальных installation methods, хотя особенности окружения и внешних сервисов могут различаться. Нужен ли пароль или ключ для backup? Для зашифрованных архивов нужен encryption key. Его следует сохранить через Backup Emergency Kit вне системы Home Assistant. Что будет, если потерять encryption key? Если backup зашифрован, без подходящего ключа восстановить его нельзя. При смене ключа старые архивы могут требовать старый ключ. Сохраняются ли Zigbee-устройства? Конфигурация интеграции сохраняется, но при замене физического Zigbee coordinator может понадобиться отдельная миграция радио. Что лучше: backup Home Assistant или backup Proxmox VM? Лучше оба. VM backup быстро возвращает виртуальную машину, а встроенный Home Assistant backup проще переносить между разным железом и installation methods. Как часто делать backup? Для активно используемого Home Assistant практично делать автоматические копии ежедневно и отдельную ручную копию перед обновлениями или крупными изменениями. Нужно ли хранить старые backup? Да, несколько поколений полезны. Последняя копия может уже содержать ошибочную конфигурацию или повреждённые данные. Как понять, что backup рабочий? Самая надёжная проверка - тестовое восстановление на отдельной VM или временном устройстве. Минимум нужно проверить внешний файл, ключ шифрования и доступ к backup без работающего Home Assistant.