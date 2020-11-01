Большие LLM на 8 ГБ VRAM: ExVRAM, EXL3 и CPU-offload

Локальный ИИ · большие модели · нехватка видеопамяти Как запустить большую нейросеть на 8 ГБ VRAM: ExVRAM, EXL3, offload и другие технологии Можно ли использовать модель на 27–35 млрд параметров с обычной видеокартой на 8 ГБ? Да, иногда можно. Но «модель загрузилась», «поместилась в видеопамять» и «быстро отвечает» — три разных результата. Разбираем реальные методы экономии VRAM, их ограничения и способ выбрать решение, которое полезно в повседневной работе. 8 ГБ VRAM 27B и 35B GGUF / EXL3 CPU + GPU llama.cpp Короткий ответ. Для постоянного локального ассистента чаще разумнее компактная модель в качественном Q4, чем гораздо более крупная в экстремальном IQ2. Для экспериментов с 27B подходят динамическое квантование и EXL3; для MoE — гибридные CPU/GPU-движки. Дисковая подгрузка слоёв позволяет запустить ещё более крупные модели, но обычно проигрывает по времени ответа.

Разбираемся в терминах 27B на 8 ГБ: что на самом деле означает такой запуск В названии модели 27B или 35B число обычно обозначает миллиарды параметров. Оно не говорит, сколько памяти потребуется конкретному файлу, поскольку веса можно хранить в разных форматах. Исходные BF16/FP16 требуют существенно больше памяти, чем квантованные Q4, Q3 или IQ2. Кроме того, есть модели dense, использующие большую часть весов при обработке токена, и MoE, выбирающие только часть экспертов для вычислений. Грубая оценка размера весов Параметры × эффективные биты на вес ÷ 8 Формула не учитывает смешанные типы тензоров, служебные данные, KV-кэш, вычислительные буферы, проектор изображений и память драйвера. Например, для 27 млрд параметров и условных 2 бит на вес теоретический объём составляет около 6,75 ГБ, или 6,29 ГиБ. Реальный GGUF может занимать заметно больше: часть тензоров остаётся в более высокой точности. Даже если файл весит меньше 8 ГБ, полной загрузке на GPU могут помешать остальные потребители видеопамяти. 01 Модель запускается Движок смог выполнить запрос. Часть весов может находиться в RAM, а ответ может формироваться несколько минут. 02 Веса на GPU Все вычислительные слои размещены на видеокарте. Это ещё не означает нулевую RAM или мгновенную обработку длинного запроса. 03 Пригодна для работы Качество ответа проверено, задержка до первого токена приемлема, система не падает и не мешает другим задачам. Отдельно различайте ГБ (десятичные гигабайты) и ГиБ (двоичные гибибайты). Файл на 7,27 млрд байт занимает около 6,77 ГиБ. В публикациях о VRAM смешение этих единиц легко создаёт ложное ощущение дополнительного запаса.

Технологии Шесть способов запустить большую LLM, когда не хватает видеопамяти 01 Сверхнизкое квантование весов Форматы IQ3, IQ2 и отдельные однобитные представления уменьшают объём весов. Важна не только метка файла, но и рецепт квантования: некоторые слои или тензоры сохраняются с повышенной точностью. Плюс: больше шансов разместить веса на GPU. Минус: возможная потеря качества в математике, коде и сложных инструкциях. 02 EXL3 и специализированные GPU-движки ExLlamaV3 использует собственное представление EXL3 и оптимизированные операции декодирования. При сопоставимой точности результат может отличаться от GGUF, но нельзя напрямую сравнивать только цифру bits per weight. Поддержка конкретной архитектуры и формат готовых файлов обязательны. 03 CPU-offload: часть вычислений в системной RAM Если 8 ГБ недостаточно, часть слоёв или экспертов остаётся в оперативной памяти и обрабатывается процессором. Так можно работать с моделью большего размера, но скорость будет зависеть от CPU, пропускной способности RAM, шины PCIe и того, какие операции вынесены с GPU. 04 Гибридное размещение экспертов MoE В моделях Mixture-of-Experts при каждом токене выбираются не все эксперты. KTransformers и родственные системы пытаются использовать это свойство: одни эксперты размещаются на GPU, другие в RAM. Важно: объём всех хранимых весов от этого не исчезает, а официально поддерживаемые конфигурации могут требовать гораздо больше 8 ГБ VRAM. 05 Подгрузка слоёв с SSD AirLLM и похожие подходы способны обрабатывать модель, которая намного больше видеопамяти: очередной слой загружается с накопителя по мере вычисления. Плата за вместимость — повторяющаяся загрузка данных. Такой режим обычно больше подходит для редких пакетных операций, чем для живого диалога. 06 Оптимизация KV-кэша и декодирования KV-кэш Q8/Q4, Flash Attention, повторное использование префикса и speculative decoding помогают уменьшить рабочие затраты или время генерации в поддерживаемых моделях. Это не замена квантованию весов: например, сокращение KV-кэша само по себе не заставит 20-гигабайтный файл полностью поместиться в 8 ГБ VRAM.

Разбор измерений ExVRAM и Qwen3.8-27B на RTX 5060 8 ГБ: почему 30 токенов/с не рассказывают всей истории Один из наиболее интересных экспериментов — запуск текстовой Qwen3.8-27B в сверхнизкой динамической квантизации UD-IQ2_XXS на RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти. Использовался llama.cpp ; все вычислительные слои модели были назначены CUDA. Это реальный результат на конкретной сборке, а не обещание такой же скорости на любой 8-гигабайтной видеокарте. 30,10 токена/с при генерации 33,6 токена/с при prefill 243,8 с до первого токена (длинный запрос) 7767 МиБ пиковое использование VRAM Условия измерения: RTX 5060 8 ГБ, Qwen3.8-27B-UD-IQ2_XXS.gguf , фактически заполненный запрос длиной 8192 токена, 256 генерируемых токенов, контекст 8448, KV-кэш Q4_0, пять повторов; скорость генерации указана по медиане. Качество такой квантизации полноценной сравнительной проверкой не подтверждено. Ключевой нюанс: при длинном запросе модель начала отвечать примерно через четыре минуты. Затем она генерировала текст со скоростью около 30 токенов/с. Для одноразового аналитического отчёта это может быть терпимо; для голосового ассистента и репетитора — обычно нет. Что здесь действительно доказано, а что нет Подтверждено в эксперименте: все вычислительные слои помещены на GPU; генерация с заполненным контекстом достигала около 30 токенов/с.

все вычислительные слои помещены на GPU; генерация с заполненным контекстом достигала около 30 токенов/с. Не следует из этого: такой же результат будет на RTX 4060 Ti, RTX 2060 или в другой версии движка.

такой же результат будет на RTX 4060 Ti, RTX 2060 или в другой версии движка. Не подтверждено: что двухбитная 27B точнее хорошо квантованной 9B на русском языке, школьной математике или технических вопросах.

что двухбитная 27B точнее хорошо квантованной 9B на русском языке, школьной математике или технических вопросах. Не проверено тем же тестом: распознавание фотографий, работа с vision-проектором, многопользовательская нагрузка и стабильная задержка голосового диалога. Кроме того, формат IQ2_XXS не идентифицирует единственный файл. Есть существенно более крупные варианты от других авторов квантования, не помещающиеся в ту же VRAM. Для повторения результатов требуются точный файл, размер, контрольная сумма и параметры запуска.

Сравнение решений ExVRAM, ExLlamaV3, KTransformers, AirLLM, BitNet: что для чего подходит Эти проекты решают разные задачи. Одни уменьшают размер весов, другие переносят вычисления между CPU и GPU, третьи оптимизируют специально обученные низкобитные сети. Их некорректно выстраивать в одну таблицу «кто быстрее» без одинаковых модели, железа, контекста и метрик. Проект или подход Основной принцип Когда имеет смысл Главное ограничение ExVRAM Подбор low-bit-кванта и режима полного GPU-размещения Исследование плотных 20–30B на 8 ГБ Качество и задержка длинного ввода требуют проверки ExLlamaV3 / EXL3 Специализированный движок и низкобитный формат Тест альтернатив GGUF на NVIDIA Нужны совместимые модель, квантизация и CUDA-среда llama.cpp GGUF, частичный offload, KV-кэш и тонкая настройка Первая точка сравнения и практичный локальный сервер Не отменяет физический предел VRAM Unsloth Dynamic Смешанная точность разных тензоров модели Выбор наиболее удачного готового low-bit-файла Одна и та же метка кванта не гарантирует равное качество KTransformers CPU/GPU-гибрид для экспертов MoE Большая MoE и много системной RAM Сложный стек, требования к CPU, RAM и поддержке модели MoE-Infinity Кэширование и подгрузка активных экспертов Исследовательский MoE-инференс с offload Опубликованные демонстрации не означают поддержку 8 ГБ HQQ / GemLite Низкобитное квантование и GPU-ядра Эксперименты с форматами 1–4 бит и kernels Не является готовой заменой любого llama-server AirLLM Потоковая послойная загрузка с накопителя Очень большие модели при редких запросах Значительные издержки на передачу данных BitNet.cpp / T-MAC Специальные низкобитные модели / CPU-операции CPU-эксперименты и лёгкие специализированные задачи Не делают любую Qwen без потерь 1,58-битной PowerInfer / FlexGen Разреженные вычисления / SSD+CPU offload Специализированные исследования и batch Показатели throughput нельзя считать скоростью обычного чата Почему KTransformers не всегда лучший вариант для видеокарты на 8 ГБ Для KTransformers наиболее интересны MoE-модели, но часть типовых инструкций разработчиков рассчитана на мощные GPU от 24 ГБ и серверные процессоры. Наличие AVX2 у домашнего Intel не гарантирует, что конкретная Qwen 35B заработает быстро на 8 ГБ. Это направление стоит проверять только после уточнения поддерживаемого формата весов, CPU backend и необходимой RAM. Более подробный разбор вынесен в отдельную статью про KTransformers. Почему BitNet не равен «любая LLM в 1,58 бита» BitNet создан для особым образом обученных моделей, использующих низкую точность весов изначально. Просто преобразовать произвольную 27B-модель в BitNet без переобучения и без ущерба качеству нельзя. T-MAC, в свою очередь, относится к эффективному выполнению низкобитных операций на CPU, а не к универсальному уменьшению любой GGUF до нужного размера.

Практический выбор Что делать владельцу RTX 4060 Ti 8 ГБ и 32 ГБ ОЗУ Эта конфигурация достаточно сильна для быстрого локального ассистента, но не превращается в рабочую станцию с 24 ГБ видеопамяти только за счёт большого файла подкачки. У RTX 4060 Ti 8 ГБ пропускная способность видеопамяти ниже, чем у RTX 5060 8 ГБ, использованной в эксперименте ExVRAM. Поэтому переносить цифру «30 токенов/с» на RTX 4060 Ti нельзя. Для повседневной работы 7–9B в Q4/Q5 Разумный базовый класс, если нужны короткие задержки, голосовой режим, домашний ассистент, выполнение поручений и частые запросы. Качество следует оценивать на своих заданиях. Для экспериментов 27B low-bit или 35B-A3B с offload Пробовать отдельно от рабочего сервера. Уточнять точную квантизацию, совместимость движка, время обработки ввода и точность ответов; заранее предусмотреть безопасное возвращение к основной модели. А если есть ещё ноутбук с 6 ГБ VRAM? Видеокарты на разных компьютерах не образуют одну общую VRAM автоматически. Даже при наличии распределённого движка сети приходится передавать промежуточные данные. Домашний Ethernet и PCIe внутри одного компьютера не эквивалентны. Практичнее поручить ноутбуку отдельные задачи — распознавание речи, обработку изображений, небольшую модель или пакетный расчёт — и связывать устройства через защищённый API. Нужно ли покупать более быструю карту тоже на 8 ГБ? Если ограничение именно в объёме VRAM, переход с одной 8-гигабайтной GPU на другую 8-гигабайтную не решит фундаментальную проблему. Большая пропускная способность помогает скорости некоторых операций, но не добавляет память под веса и контекст. Для существенного расширения выбора моделей часто рациональнее рассматривать 16–24 ГБ VRAM, предварительно рассчитав бюджет и задачи. Полезно перед экспериментом: калькулятор VRAM и RAM оценит веса и KV-кэш; гайд по требованиям памяти поможет выбрать конфигурацию, а подборка моделей — конкретный размер LLM.

Проверка на своём компьютере Как сравнить две локальные модели без самообмана Число токенов/с важно, но пользователь ощущает прежде всего полную задержку ответа. Для длинного запроса приблизительное время состоит из обработки входа (prefill), генерации ответа (decode) и накладных расходов приложения. Кэширование промпта может изменить итог, поэтому тестируйте и холодный, и повторный запрос. Упрощённая оценка для одного запроса Время ≈ входные токены / prefill tok/s + выходные токены / decode tok/s + overhead Это оценка, а не замена измерения TTFT. Реальное время зависит от повторного использования кэша, очереди запросов, обработки изображений и интерфейса. Зафиксируйте конфигурацию. Запишите GPU, драйвер, модель, формат файла, контрольную сумму, версию движка, GPU-слои, контекст, KV-кэш и параметры генерации. Измерьте память. Фиксируйте начальное и пиковое использование VRAM, RAM, своп и число выгруженных на CPU слоёв; проверяйте, нет ли OOM. Разделите фазы. Измеряйте загрузку модели, время до первого токена (TTFT), prefill tok/s, decode tok/s и время полного ответа. Проверьте три длины запроса. Например, 512, 2048 и 8192 реально переданных токена. Выделить контекст 8192 и передать всего 50 токенов — не то же самое, что заполнить его. Повторите прогоны. Для каждой конфигурации выполните несколько измерений и сравните медиану, разброс и ошибки. Не выбирайте лучший одиночный запуск. Проверьте ответы. Используйте одинаковые задачи по русскому языку, математике, коду и вашей профессиональной области. Отмечайте точность, самостоятельные выдумки и выполнение инструкций. Проверьте реальный интерфейс. Учтите RAG, голос, изображения, нагрузку других пользователей и восстановление сервиса после смены модели. Минимальный набор команд для Windows и llama.cpp Команды ниже — шаблоны диагностики для установленной совместимой сборки, а не универсальный рецепт запуска любой модели на 8 ГБ. Пути необходимо заменить своими; поддерживаемые флаги смотрите через --help . PowerShell · проверка GPU и доступных флагов nvidia-smi .\llama-server.exe --help .\llama-bench.exe --help PowerShell · измерение обработки текста и генерации .\llama-bench.exe -m "D:\Models\model.gguf" -ngl 99 -p 512 -n 256 Этот тест полезен для предварительной оценки prefill/decode, но не заменяет проверку в вашем чате с реальным контекстом. Число GPU-слоёв следует подбирать под видеопамять, а запускать тесты лучше по одному, когда рабочая модель освобождена. Что записать Почему это важно Точная модель и quant Файлы с похожим названием могут заметно различаться Пик VRAM и RAM Показывает реальное размещение, а не только размер файла TTFT на 512 / 2048 / 8192 Позволяет оценить отзывчивость короткого и длинного диалога Prefill и decode отдельно Не даёт принять высокий decode за быстрый ответ в целом Правильные ответы / ошибки Отличает экономию памяти от потери полезности Если предстоит проверять несколько квантований, сначала прочитайте разницу между Q4, Q5 и IQ-квантами. Для честного сравнения предпочтительнее брать файлы одной исходной модели, созданные из одних и тех же исходных весов.

Ограничения и безопасность Семь ошибок при попытке запустить 27B или 70B на слабой GPU Сравнивать только tok/s Высокая скорость после первого токена не компенсирует многоминутный prefill. Не учитывать KV-кэш Файл весов — только часть памяти; контекст и параллельные запросы расходуют дополнительную VRAM. Принимать 2-битную модель за эквивалент Q4 Даже если параметров больше, качество может пострадать в точных вычислениях и сложных инструкциях. Путать MoE с маленькой моделью Активных параметров меньше, но хранить нужно весь набор экспертных весов. Приравнивать SSD-offload к полноценному GPU Загрузка слоёв из SSD экономит VRAM, но может многократно увеличить время ответа. Суммировать VRAM разных компьютеров 8 ГБ и 6 ГБ на разных ПК не становятся одной 14-гигабайтной видеокартой. Открывать экспериментальные серверы в интернет LLM-backend и распределённый RPC требуют отдельной оценки безопасности. Держите служебные порты закрытыми и используйте защищённую авторизацию для клиентского доступа. Особенно важно для домашней системы с детьми. Не заменяйте проверенную учебную модель экспериментальной только из-за числа параметров. Математические ответы должны проверяться отдельно; личные данные и история ребёнка не должны попадать в общие логи, внешние сервисы или тестовые наборы без необходимости.

FAQ Частые вопросы о больших локальных нейросетях и 8 ГБ VRAM Можно ли запустить Qwen3.8-27B на 8 ГБ видеопамяти? Определённую текстовую квантизацию UD-IQ2_XXS удавалось полностью разместить на RTX 5060 8 ГБ при конкретных настройках llama.cpp. Это не гарантия для другой 8-гигабайтной карты: существенны точный файл, версия движка, контекст и объём свободной VRAM. Получится ли запустить 70B на RTX 4060 Ti 8 ГБ? С использованием RAM или потоковой загрузки слоёв возможно экспериментировать с очень большими моделями. Но 70B не становится быстрой полностью размещённой в VRAM моделью; время ответа может быть неприемлемым для чата. Нужны достаточно большие RAM/SSD и подходящий движок. Что лучше: 9B Q4 или 27B IQ2? Универсального победителя нет. 27B содержит больше параметров, но IQ2 сильнее сжимает веса. Для голосового ассистента, школьной математики и точных технических задач 9B Q4 может оказаться удобнее и надёжнее. Решение принимают по одинаковым тестам качества и полной задержки. Чем EXL3 отличается от GGUF? EXL3 — формат и технология квантования экосистемы ExLlamaV3; GGUF — формат для llama.cpp и совместимых движков. Различаются не только размеры файлов, но и GPU-ядра, доступные функции и поддержка архитектур. Одинаковое номинальное число бит не гарантирует одинаковые качество или скорость. Почему модель выдаёт 30 токенов/с, но отвечает несколько минут? Потому что 30 токенов/с могут описывать только генерацию уже после обработки входного текста. При длинном запросе prefill способен занять минуты. Ориентируйтесь на TTFT и полное время ответа. Помогут ли 64 ГБ оперативной памяти, если VRAM осталось 8 ГБ? Они позволят хранить более крупные веса и KV-кэш в RAM и расширят возможности CPU-offload. Но обмен с CPU и скорость памяти могут остаться узким местом. Апгрейд RAM увеличивает вместимость, а не автоматически скорость GPU. Можно ли объединить RTX 4060 Ti 8 ГБ и ноутбук с 6 ГБ? Только через специальную распределённую систему, а не автоматически. При этом есть сетевые задержки и вопросы безопасности. Для домашнего сервера обычно выгоднее использовать ноутбук как отдельный узел для речи, изображений или небольшой модели. Какой проект пробовать первым? Если уже работает llama.cpp, сначала измерьте и оптимизируйте существующую модель. Затем экспериментируйте с подходящими GGUF-квантами и ExLlamaV3. KTransformers имеет смысл рассматривать для поддерживаемой MoE-модели с достаточным объёмом RAM; AirLLM — когда важнее сам факт запуска, чем быстрый ответ.