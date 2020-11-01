В видеодомофоне нет изображения: чёрный экран и полосы

Видеодомофон · чёрный экран · синий экран · полосы · нет видеосигнала Почему в видеодомофоне нет изображения: чёрный экран, синий экран, полосы и помехи Вызов, разговор и открытие двери могут работать, хотя изображение с вызывной панели отсутствует. У аналогового домофона причины часто находятся в формате сигнала, кабеле, питании камеры или блоке сопряжения. У IP-системы проверяют регистрацию панели, сетевой поток, адресацию, кодек, прошивку и связь между внутренней и наружной станциями. Короткий ответ Сначала сравните четыре режима: изображение при входящем вызове, ручной просмотр панели, просмотр в мобильном приложении и запись на NVR. Если видео отсутствует везде, проверяют питание и саму камеру панели. Если ручной просмотр работает, а при звонке экран чёрный, вероятна ошибка маршрутизации вызова, регистрации панели или программной совместимости. Синий экран у аналогового монитора обычно означает отсутствие распознаваемого видеосигнала. Полосы и плавающее изображение чаще связаны с кабелем, соединениями, питанием, форматом AHD/CVBS или помехами. Отправить видео в MAX Написать в Telegram Диагностика видеодомофона

Что именно показывает экран Цвет и поведение экрана помогают определить, на каком участке пропало изображение. Симптом 1 Полностью чёрный экран Монитор переключился в режим вызова, но не отображает видеопоток. Возможны отсутствие сигнала, ошибка IP-потока или неисправность подсветки дисплея. Симптом 2 Синий экран Монитор работает, меню видно, но входной видеосигнал не распознан. Часто встречается в аналоговых CVBS и AHD-системах. Симптом 3 Белый экран Проверяется матрица, шлейф дисплея, питание монитора и внутренний видеотракт. Это не всегда неисправность наружной панели. Симптом 4 Горизонтальные или бегущие полосы Вероятны помехи, неправильный кабель, плохой общий провод, падение напряжения или несовместимый формат. Симптом 5 Изображение появляется и пропадает Проверяются контакт, питание, дверной переход, Wi-Fi, PoE, перегрев и перезапуск панели. Симптом 6 Картинка есть только при ручном просмотре Камера и поток работают. Ошибка находится в сценарии входящего вызова, адресации или связи панели с монитором. Симптом 7 На мониторе есть, в приложении нет Локальный видеотракт исправен. Проверяются облачная связь, мобильная сеть, поток и права пользователя. Симптом 8 Днём работает, ночью пропадает Проверяются питание ИК-подсветки, переход камеры в ночной режим, засвет от стены и падение напряжения. Важно различать экран и видеосигнал. Если меню монитора отображается нормально, матрица и подсветка, скорее всего, работают. Тогда искать нужно входной сигнал, камеру или настройки потока.

Быстрая проверка без вскрытия оборудования Откройте меню монитора. Если меню видно, дисплей работает, а проблема относится к входному изображению. Запустите ручной просмотр панели. Сравните его с изображением во время входящего вызова. Проверьте вторую панель или камеру. Если другой канал показывает нормально, монитор в целом исправен. Откройте изображение в приложении. Проверьте через домашний Wi-Fi и мобильный интернет. Посмотрите архив NVR или NAS. Если запись есть, камера и поток работают, а проблема может быть только в мониторе. Зафиксируйте время и условия. Отдельно отметьте день, ночь, момент вызова и влияние открытия двери. Перезапустите штатным способом. Перезагрузите панель, монитор и сетевое оборудование без сброса конфигурации. Не переставляйте провода и не подавайте питание на неизвестные клеммы. Распиновка панелей разных производителей не совпадает. Ошибка может повредить видеовход монитора, камеру или общедомовую линию.

Сначала определите тип системы Аналоговая система CVBS, AHD, TVI или CVI видео передаётся отдельным электрическим сигналом;

важны формат PAL или NTSC и разрешение AHD;

качество зависит от кабеля и общего провода;

возможны синий экран, полосы и плавающее изображение;

панель и монитор должны поддерживать одинаковый формат. IP-система Ethernet, PoE и сетевой поток панель и монитор являются сетевыми устройствами;

важны IP-адреса, шлюз, регистрация и роли;

проверяются кодек, основной и дополнительный потоки;

возможны ошибки Live View и чёрный экран при вызове;

прошивки панели и монитора должны быть совместимы. Почему нельзя смешивать диагностику Замена видеожилы помогает аналоговой системе, но не исправляет неправильную регистрацию IP-панели. Изменение кодека может помочь IP-монитору, но не устранит обрыв коаксиального проводника AHD-панели.

Почему появляется чёрный экран 01 Панель не передаёт видео Камера не запустилась, отсутствует питание, неисправен модуль или видеовыход. 02 Монитор не получает поток Панель не зарегистрирована, находится Offline либо привязана к другой внутренней станции. 03 Неподдерживаемый кодек Камера или дополнительный канал передаёт поток, который монитор не декодирует. 04 Слишком высокие параметры Разрешение, частота кадров или битрейт превышают возможности внутренней станции. 05 Ошибка после изменения сети Старый IP-адрес остался в конфигурации или устройства оказались в разных подсетях. 06 Несовместимые прошивки После частичного обновления вызов и звук остаются, но видеосеанс работает неправильно. Чёрный экран только во время вызова Если ручной Live View работает, сама камера и сеть уже передают изображение. Проверяют регистрацию панели, адрес внутренней станции, версию прошивки и параметры вызова. Чёрный экран и нет меню Если дисплей не показывает даже интерфейс, проверяются питание монитора, PoE, контакт с настенным кронштейном, блок питания, подсветка и сам экран.

Почему аналоговый монитор показывает синий экран Синий экран обычно создаёт сам монитор, когда выбранный вход активирован, но допустимый видеосигнал не обнаружен. Нет сигнала Обрыв видеожилы Камера и звук могут использовать другие жилы, поэтому разговор сохраняется, а изображения нет. Нет общего провода Повреждение GND Нарушение общего проводника может полностью убрать изображение или сделать его нестабильным. Формат не совпадает AHD против CVBS Монитор не распознаёт разрешение или стандарт панели. Неверный вход Door 1, Door 2 или Camera Панель подключена к одному каналу, а монитор при вызове переключается на другой. Порядок включения Особенность конкретной модели У некоторых мониторов обработка сигнала зависит от последовательности появления питания и видео. Неисправный видеовход Один канал не работает Если та же панель показывает на другом входе, проверяется конкретный канал монитора. Пример особенности оборудования: техническая поддержка CTV описывает для отдельных младших мониторов ситуацию, когда видеосигнал появился раньше питания монитора и вход показывает синий экран. Это не универсальное объяснение, а особенность конкретных моделей.

Горизонтальные полосы, рябь и плавающее изображение Проявление Что проверять Медленные горизонтальные полосы Разность потенциалов, общий провод, питание панели, соединения и соседние силовые линии. Мелкая рябь Качество кабеля, импульсный блок питания, длинный параллельный участок рядом с 230 В. Изображение срывается по вертикали Уровень и синхронизацию видеосигнала, формат PAL или NTSC, плохой контакт. Картинка меняет цвет или становится чёрно-белой Слабый сигнал, формат, ночной режим, ИК-фильтр и питание камеры. Помехи появляются при открытии замка Общий слабый блок питания, выбросы от катушки замка, неправильное разделение цепей. На коротком кабеле работает, в квартире нет Длину, тип кабеля, скрытые соединения, повреждение и падение напряжения. Почему скрутка может пропускать звук, но портить видео Видеосигнал чувствительнее к импедансу, помехам и качеству соединения. Контакт может быть достаточным для вызова и речи, но создавать отражения, ослабление и полосы в изображении. Почему нельзя использовать любой UTP для AHD-панели В официальных инструкциях Tantos для ряда AHD-мониторов указано, что вызывные панели и камеры AHD, CVI и TVI должны подключаться кабелем с коаксиальным видеопроводником, а использование обычной UTP не допускается. Требование зависит от конкретной модели и производителя. Не пытайтесь убрать полосы соединением экрана кабеля с защитным проводником без схемы. Неправильное экранирование может создать уравнивающие токи и дополнительную опасность.

Ручной просмотр работает, а при звонке изображения нет Это один из самых полезных диагностических признаков. Камера, питание и базовый видеопоток уже работают. Нужно проверить, как входящий вызов связан с панелью. 01 Неверная панель вызова Кнопка вызывает комнату, но монитор пытается открыть другой зарегистрированный источник видео. 02 Дублированная регистрация Старая и новая запись панели конфликтуют после замены IP-адреса или перенастройки системы. 03 Главная и дополнительная станции Видеопоток доступен на основной станции, но дополнительный монитор зарегистрирован неправильно. 04 Ошибка сценария после обновления Прошивка изменила совместимость или параметры входящего видеосеанса. Что фиксировать для специалиста полные модели панели и монитора;

версии прошивок;

какой монитор является главным;

работает ли ручной Live View;

работает ли видео в Hik-Connect;

появляется ли снимок вызова;

что менялось перед неисправностью: роутер, адреса, прошивка или монитор.

Почему изображение пропадает ночью ИК-подсветка Панели не хватает питания После включения светодиодов потребление увеличивается, напряжение проседает и камера перезапускается. Засвет Стена или откос слишком близко ИК-свет отражается в объектив, лицо становится белым пятном, а остальная сцена почти чёрной. ИК-фильтр Механизм не переключается Картинка остаётся тёмной, розовой или постоянно меняет цвет. Контровой свет Яркий свет за посетителем Камера показывает фон, а лицо остаётся тёмным без правильного WDR. Как отличить отсутствие изображения от слишком тёмной сцены Откройте меню монитора и измените яркость только для проверки. Если видны контуры и шум матрицы, видеосигнал есть, но сцене не хватает света или камера неправильно перешла в ночной режим.

Почему нет изображения с подъездной камеры Наличие камеры в подъездной панели не гарантирует, что видеосигнал доведён до квартиры. В старых системах аудиовызов и открытие двери могут работать по одной линии, а видео распределяется отдельным оборудованием. 01 Видео не заведено в квартиру У абонента есть только аудиолиния трубки. 02 Нет видеоразветвителя В общедомовом шкафу отсутствует или неисправен распределитель видеосигнала. 03 Блок сопряжения передаёт только аудио Выбранный адаптер не имеет входа и выхода видео. 04 Формат не поддерживается Сигнал общедомовой камеры не совместим с монитором или преобразователем. 05 Повреждён видеокабель Вызов и открытие работают, потому что идут по другим проводам. 06 Неверный вход монитора Вызов приходит через HOOK, а видеосигнал назначен другому каналу. Подробнее: как подключить видеодомофон к подъездной системе. Не вскрывайте общедомовой шкаф самостоятельно. Проверку видеоразветвителя, коммутатора и подъездной линии выполняют с обслуживающей организацией или специалистом.

На мониторе изображение есть, а в приложении нет Устройство Offline Локально работает, облако нет Проверяются шлюз, DNS, интернет и состояние платформенного доступа. Нет прав Пользователю доступен вызов без просмотра Проверяется общий доступ и разрешение Live View. Слабая мобильная сеть Push приходит, поток не открывается Событие доставлено, но скорости или стабильности не хватает для видео. Поток зашифрован Ошибка ключа верификации Приложение или клиент не может расшифровать видео без правильного кода. Лимит соединений Поток уже занят Старая панель или слабое устройство ограничивает число одновременных просмотров. Ошибка приложения После обновления не открывается Live View Проверяются версия приложения, ОС и повторный вход без удаления конфигурации панели. Связанная диагностика: почему видеодомофон не звонит на телефон.

В приложении видео есть, а на NVR или NAS нет Домофонный вызов через фирменное приложение и запись стандартного сетевого потока являются разными функциями. Не включён ONVIF Регистратор не может добавить панель по стандартному протоколу. Неверный поток Указан неправильный RTSP-путь, профиль или канал. Неподдерживаемый кодек NVR или NAS не декодирует выбранный H.265, интеллектуальный кодек или разрешение. Другой пароль Учётная запись ONVIF может отличаться от облачного аккаунта приложения. Панель доступна только через монитор В некоторых комплектах наружная станция не предоставляет отдельный поток для сторонней записи. Нет лицензии NAS Synology Surveillance Station требует доступную лицензию камеры и совместимый профиль. Подробнее: запись видеодомофона на NVR, Synology NAS или сервер.

Питание как причина пропадания изображения 12 В Просадка под нагрузкой Панель включается, но камера перезапускается при ИК-подсветке, разговоре или открытии замка. PoE Недостаточная мощность порта Коммутатор, инжектор или кабель не обеспечивают стабильное питание устройства. Общий блок Замок влияет на камеру После команды открытия напряжение падает и видеопоток обрывается. Плохая клемма Контакт нагревается и пропадает Изображение восстанавливается после движения двери или перезапуска. Почему напряжение без нагрузки может быть нормальным Мультиметр показывает значение в покое, но не отражает просадку во время включения камеры и подсветки. Измерение под нагрузкой и оценку PoE выполняет специалист. Характерный признак: если изображение исчезает именно при открытии замка, проверяют разделение питания панели и исполнительного устройства.

Кабель и соединения Аналоговая панель Коаксиальный видеопроводник Для ряда AHD-систем производитель требует КВК или аналогичный комбинированный кабель. IP-панель Медная витая пара Проверяются все восемь жил, правильность пар, длина, обжим и отсутствие CCA. Дверное полотно Гибкий переход Обычный стационарный кабель переламывается при многократном открывании двери. Скрытые соединения Скрутки под отделкой Контакт постепенно окисляется, а найти место повреждения после ремонта сложно. Подробнее о подготовке линий: какой кабель заложить для видеодомофона. Проверка кабеля не должна начинаться с случайного объединения жил. Перед измерением нужна схема конкретной панели и монитора.

Чек-лист диагностики Меню монитора отображается нормально. Проверен ручной просмотр панели. Проверено изображение при звонке. Проверено приложение через мобильную сеть. Проверена запись на NVR или NAS. Определён тип системы: IP или аналоговая. Определён формат CVBS, AHD, TVI или CVI. Проверены PAL или NTSC и разрешение. Проверен правильный вход Door или Camera. Панель зарегистрирована на нужном мониторе. IP-адреса не конфликтуют. Панель и монитор находятся Online. Проверены кодек и дополнительный поток. Проверено питание при включённой подсветке. Проверено влияние открытия замка. Кабель соответствует формату системы. Нет недоступных скрытых соединений. Для подъезда проверено наличие видеоканала. Конфигурация сохранена до обновления. Заводской сброс не выполнялся без причины.

Тула и Тульская область Видеодомофон звонит, но не показывает изображение Проверим панель, монитор, кабель, питание, блок сопряжения, формат AHD или CVBS, регистрацию IP-устройств, поток для Hik-Connect, NVR или Synology NAS. Локализуем неисправность без случайной замены исправного оборудования. Выезд и диагностика по Туле: от 5000 ₽. При выполнении работ сумма засчитывается в стоимость. Гарантия: 5 лет при использовании рекомендованных материалов, 1 год при материалах заказчика. Отправить видео в MAX Написать в Telegram Позвонить

Частые вопросы Почему домофон звонит, но экран чёрный? Вызов и звук работают отдельно от видео. Проверяются камера панели, видеопоток, регистрация устройства и формат сигнала. Что означает синий экран видеодомофона? Обычно монитор активировал вход, но не обнаружил поддерживаемый видеосигнал. Почему меню видно, а посетителя нет? Экран монитора исправен. Ищите проблему во входном видеосигнале, панели, кабеле или настройках потока. Почему ручной просмотр работает, а при звонке видео нет? Камера и поток исправны. Проверяются адресация вызова, регистрация панели и совместимость прошивок. Почему изображение идёт полосами? Частые причины: неправильный кабель, плохой общий провод, питание, скрытое соединение или помехи. Почему изображение пропадает при открытии замка? Вероятна просадка общего питания или помеха от цепи замка. Почему ночью экран становится чёрным? Проверяются ИК-подсветка, питание, ИК-фильтр, засвет от стены и ночные настройки камеры. Почему на мониторе есть видео, а в Hik-Connect нет? Локальный поток работает. Проверяются облачный статус, мобильная сеть, права и шифрование. Почему в Hik-Connect есть видео, а на мониторе нет? Панель и сеть исправны. Проверяются внутренняя станция, её регистрация, кодек и прошивка. Почему NVR не видит панель? Проверяются ONVIF, RTSP, отдельная учётная запись, кодек и наличие доступного сетевого потока. Можно ли подключать AHD-панель обычной витой парой? Только если это прямо допускает производитель. Для ряда моделей требуется коаксиальный видеопроводник. Почему звук есть, а видео нет? Аудио и видео могут идти по разным жилам или каналам. Повреждение видеолинии не всегда влияет на разговор. Почему только один вход монитора не показывает? Проверьте назначение канала и сам видеовход. Та же панель на другом входе помогает локализовать неисправность специалисту. Поможет ли заводской сброс? Не при обрыве кабеля, слабом питании и несовместимом формате. Сначала сохраняют конфигурацию и определяют причину. Можно ли обновить прошивку от похожей модели? Нет. Прошивка должна соответствовать точной модели, аппаратной ревизии и региону. Можно ли самостоятельно проверять провода панели? Без схемы нельзя. Распиновка производителей отличается, а ошибка может повредить оборудование.