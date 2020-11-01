Пульт Милур Т: показания, настройка и ошибки связи

Инструкция для счётчика Милур на опоре

Пульт Милур Т: как снять показания и восстановить связь со счётчиком

Нажмите «Меню» или «Парам.», чтобы включить дисплей. Кнопка «Меню» переключает группы информации, а «Парам.» листает кадры внутри выбранной группы. Для передачи найдите суммарную активную энергию либо отдельные показания T1 и T2 в кВт·ч.