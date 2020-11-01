Пульт Милур Т: показания, настройка и ошибки связи

Инструкция для счётчика Милур на опоре
Пульт Милур Т: как снять показания и восстановить связь со счётчиком
Нажмите «Меню» или «Парам.», чтобы включить дисплей. Кнопка «Меню» переключает группы информации, а «Парам.» листает кадры внутри выбранной группы. Для передачи найдите суммарную активную энергию либо отдельные показания T1 и T2 в кВт·ч.
Проверено по руководствам Милур 107, 107S, 307 и 307S: июль 2026 года
Ответ за одну минуту
Как снять показания пультом Милур Т
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1
Подойдите ближе к стороне дома или участка, где установлен измерительный блок.
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2
Коротко нажмите «Меню» или «Парам.».
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3
Кнопкой «Меню» выберите первую группу с накопленной энергией.
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4
Кнопкой «Парам.» найдите сумму по тарифам, затем T1 и T2.
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5
Передавайте крупные цифры до точки, если форма принимает только целые кВт·ч.
Назначение устройства
Что такое блок индикации Милур Т
Милур Т является переносным дисплеем для SPLIT-счётчика. Измерительный блок находится на опоре или наружной стене, а пульт получает подготовленные данные по радиоканалу и выводит их на ЖКИ.
Не измеряет энергию
Расчёт выполняет основной счётчик. Пульт только показывает полученные значения.
Не требует подъёма на опору
Показания читаются с земли или внутри помещения.
Показывает технические параметры
Кроме энергии доступны ток, напряжение, мощность, частота, дата, время и адрес.
Совместимые модели
С какими счётчиками используется Милур Т
|Счётчик
|Тип сети
|Исполнение
|Что показывает пульт
|Милур 107 SPLIT
|Однофазная
|Стандартный функционал
|Активная и реактивная энергия, тарифы и параметры сети
|Милур 107S SPLIT
|Однофазная
|Расширенный интеллектуальный учёт
|Энергия, тарифы, события, адрес и служебные данные
|Милур 307 SPLIT
|Трёхфазная
|Наружный измерительный блок
|Энергия, фазные параметры, мощность и состояние реле
|Милур 307S SPLIT
|Трёхфазная
|Расширенный функционал
|Расширенный набор текущих, архивных и служебных данных
Пульт должен относиться к конкретному измерительному блоку. Наличие одинакового бренда или модели не означает, что любой Милур Т автоматически подключится к любому счётчику.
Включение дисплея
Как включить Милур Т
- Убедитесь, что установлены две батарейки LR03 или подключено питание microUSB 5 В.
- Нажмите любую кнопку: «Меню» или «Парам.».
- Дождитесь появления первого кадра автоматического цикла.
- Не нажимайте кнопки слишком быстро, пока пульт получает данные.
- После окончания просмотра устройство выключится автоматически.
Для однофазных исполнений руководство указывает отключение дисплея примерно через 10-15 секунд после последнего нажатия. У разных поколений и конфигураций время может немного отличаться.
Структура ручного просмотра
Какие группы данных доступны
Энергия
Текущая активная и реактивная энергия по каждому тарифу и суммарно.
Параметры сети
Активная, реактивная и полная мощность, напряжение, ток, частота и коэффициент мощности.
Служебные данные
Дата, время, напряжение внутреннего источника, адрес, версия ПО и коды событий.
У расширенных и трёхфазных исполнений количество групп может быть больше: добавляются архивы прошлого периода, фазные параметры и дополнительные события.
Расчётные данные
Как найти сумму, T1 и T2
- Включите пульт любой кнопкой.
- Кнопкой «Меню» выберите цикл энергии.
- Нажимайте «Парам.» до суммарной активной энергии.
- Следующими нажатиями найдите тариф 1 и тариф 2.
- Убедитесь, что рядом указано kW·h, а не kvar·h, kW или V.
Что передавать
- Одно общее поле: суммарную активную энергию.
- Два тарифных поля: T1 и T2 раздельно.
- Трёхтарифный расчёт: каждый задействованный тариф отдельно.
- Только целые значения: цифры до точки без округления вверх.
Целая и дробная часть
Какие цифры передавать
001284 - 1284 целых кВт·ч.
36 - 0,36 кВт·ч.
Для целочисленного поля вводится 1284.
- Не передавайте 128436 вместо 1284,36.
- Не округляйте вверх без требования поставщика.
- Не перепутайте активную и реактивную энергию.
- Не вводите напряжение или мощность вместо кВт·ч.
- Сохраните фото каждого тарифного экрана.
Расшифровка H и L
Как прочитать сетевой адрес счётчика
Длинный адрес делится на две части, которые показываются последовательно:
Старшие цифры
H показывает первые пять цифр сетевого адреса.
Младшие цифры
L показывает последние пять цифр.
Полный адрес
Части читаются подряд. Пример не относится к вашему прибору.
Если старшие разряды H равны нулю, пульт может выводить только часть L. Сетевой адрес не всегда совпадает с коротким номером, напечатанным крупно на измерительном блоке.
Проверка правильного комплекта
Как понять, к какому счётчику относится пульт
Номер измерительного блока
Эта наклейка показывает, к какому счётчику прикреплён Милур Т.
Собственный номер пульта
Он идентифицирует терминал, а не наружный измерительный блок.
Полный или сокращённый номер
На корпусе SPLIT крупно печатаются последние цифры, полный номер может быть в QR-коде.
Питание блока
Какие батарейки нужны и зачем microUSB
Батарейки AAA
Два сменных элемента по 1,5 В.
Внешнее питание
Пульт может работать от внешнего источника через разъём microUSB.
Низкий заряд
Производитель рекомендует заменить элементы в течение двух недель после появления предупреждения.
- Заменяйте обе батарейки одновременно.
- Не смешивайте разные типы и степени разряда.
- Соблюдайте полярность.
- Не оставляйте протёкшие элементы внутри.
- microUSB используется для питания, а не для самостоятельного программирования счётчика.
Пульт не получает данные
Почему Милур Т не видит счётчик
Большое расстояние
Подойдите ближе к стороне участка, где установлен измерительный блок.
Стены и металлические конструкции
Попробуйте выполнить опрос у окна или снаружи дома.
Разряжены батарейки
Установите два новых элемента AAA.
Пульт от другого прибора
Сверьте номер измерительного блока на задней наклейке.
Измерительный блок обесточен
При отсутствии питания радиосвязь может быть недоступна.
Несовпадение настроек радиоканала
Потребуется проверка уполномоченной организацией.
Неисправен пульт
Проверьте питание microUSB. Если экран не включается, требуется диагностика или замена.
Неисправен радиомодуль счётчика
При правильном комплекте и близком расстоянии обратитесь к владельцу прибора.
Нажат не тот режим
Вернитесь в первый цикл кнопкой «Меню» и снова листайте «Парам.».
Что приложить к обращению
- фото пульта спереди и сзади;
- номер измерительного блока на наклейке;
- собственный номер пульта из батарейного отсека;
- кадр адреса H и L;
- видео попытки включения;
- адрес объекта и номер лицевого счёта;
- описание расстояния до опоры.
Неверные или чужие данные
Что делать, если пульт показывает другой счётчик
- Не передавайте показания.
- Сфотографируйте номер измерительного блока на пульте.
- Откройте специальное меню и запишите адрес H и L.
- Сверьте данные с актом установки и лицевым счётом.
- Обратитесь в организацию, выдавшую или установившую комплект.
- После исправления снова проверьте сумму, T1 и T2.
Если дом обесточен
Что означает состояние встроенного реле
Реле подключено
Счётчик разрешает подачу питания на нагрузку.
Реле отключено
Питание ограничено или прекращено на стороне прибора учёта.
Готово к подключению
Некоторые режимы допускают локальное подтверждение после разрешающей команды.
Универсальной последовательности для всех Милур 107 и 307 нет: поведение зависит от режима управления, настроек и команды системы. Сначала уточните причину отключения у сетевой или энергосбытовой организации.
Трёхфазный Милур 307
Какие дополнительные параметры показывает пульт
Фазные напряжения
Позволяют увидеть отсутствие или заметное отклонение одной фазы.
Токи по фазам
Показывают текущую нагрузку на каждой фазе.
Мощности
Активная, реактивная и полная мощность.
Частота
Параметр электрической сети.
Эти значения полезны для диагностики, но не передаются вместо накопленной энергии в кВт·ч.
Запросы пользователей и форумы
Частые ошибки при работе с Милур Т
Путают кнопки
«Меню» меняет группу, «Парам.» листает кадры внутри неё.
Ищут кнопку SEND
Она относится к другим выносным дисплеям, а не к Милур Т.
Путают серийные номера
Номер пульта внутри батарейного отсека не равен номеру наружного счётчика.
Считают выключение неисправностью
Экран штатно гаснет через короткое время после просмотра.
Передают реактивную энергию
Для бытового расчёта обычно нужна активная энергия в kW·h.
Вводят мощность вместо энергии
kW показывает текущую нагрузку, kW·h - накопленное потребление.
Не видят T2
Вернитесь в цикл энергии и листайте кадры кнопкой «Парам.».
Пытаются привязать случайный пульт
Сначала требуется проверка номера измерительного блока и конфигурации.
Используют пульт на морозе
Блок индикации предназначен для помещения и ограниченного температурного диапазона.
Безопасность и право
Что можно делать пользователю
Можно
- менять батарейки в штатном отсеке;
- подключать внешнее питание microUSB;
- листать открытые данные;
- проверять адрес и номера;
- фотографировать экран;
- направлять обращение об отсутствии связи.
Нельзя
- подниматься к счётчику на опоре;
- вскрывать измерительный блок;
- снимать пломбы;
- обходить встроенное реле;
- использовать адрес чужого прибора;
- самостоятельно менять схему и тарифы.
Техническая и нормативная основа
- ТСКЯ.411152.006РЭ - руководство Милур 107 и блока Милур Т.
- Руководства Милур 107S, 307 и 307S - расширенные и трёхфазные исполнения.
- ГОСТ 31818.11-2012 - общие требования к аппаратуре учёта.
- ГОСТ 31819.21-2012 - статические счётчики активной энергии.
- Постановления Правительства РФ № 354, № 442 и № 890 - расчёты, коммерческий учёт и интеллектуальные системы.
FAQ
Частые вопросы о пульте Милур Т
Как включить Милур Т?
Коротко нажмите «Меню» или «Парам.».
Как найти T1?
Кнопкой «Меню» выберите цикл энергии, затем листайте «Парам.» до тарифа 1.
Как найти T2?
Продолжайте нажимать «Парам.» до тарифа 2.
Что делает кнопка «Меню»?
Переключает группы или циклы информации.
Что делает кнопка «Парам.»?
Переключает отдельные кадры внутри выбранной группы.
Почему экран быстро выключается?
Это штатное энергосбережение. Нажмите любую кнопку ещё раз.
Какие батарейки нужны?
Два элемента LR03, то есть AAA, по 1,5 В.
Можно ли питать пульт от microUSB?
Да, от внешнего источника 5 В.
Как посмотреть адрес?
Одновременно нажмите «Меню» и «Парам.», затем найдите кадр адреса H и L.
Что означают H и L?
H показывает старшие пять цифр адреса, L - младшие пять.
Где номер счётчика на пульте?
На задней стороне должна быть наклейка с номером измерительного блока.
Где собственный номер Милур Т?
Внутри батарейного отсека.
Почему нет связи?
Проверьте расстояние, батарейки, номер измерительного блока и наличие питания счётчика.
Можно ли привязать любой пульт?
Нет. Пульт должен быть настроен на конкретный измерительный блок.
Что делать при разомкнутом реле?
Уточните причину у оператора системы. Не обходите реле самостоятельно.
Диагностика электрики в Туле
Пульт показывает высокий ток или необычный расход?
Можно проверить внутреннюю проводку, электрощит и фактические нагрузки без вмешательства в счётчик на опоре и его опломбированную часть.
- измерение нагрузки по линиям;
- проверка фаз трёхфазного ввода;
- поиск скрытого потребления;
- сопоставление измерений с данными пульта.
Выезд и диагностика по Туле - от 5000 ₽. При заказе работ стоимость диагностики засчитывается.Написать в MAX Написать в Telegram