Сколько RAM и VRAM нужно для локальной LLM: 8, 12, 16, 24 ГБ

Практичный уровень для многих моделей 20–32B-класса, но не универсальный билет в 70B.

24 ГБ VRAM Практичный уровень для многих моделей 20–32B-класса, но не универсальный билет в 70B.

Уже заметно больше свободы: 7–14B-класс, отдельные 20B/MoE-модели и больший контекст.

12–16 ГБ VRAM Уже заметно больше свободы: 7–14B-класс, отдельные 20B/MoE-модели и больший контекст.

Хорошая отправная точка для компактных моделей и части 7–8B-класса в умеренной квантизации.

8 ГБ VRAM Хорошая отправная точка для компактных моделей и части 7–8B-класса в умеренной квантизации.

Требования локальной нейросети нельзя определить только по числу параметров в названии модели. На реальный расход памяти влияют формат весов, квантизация, архитектура, длина контекста, KV-cache, runtime и то, какая часть вычислений выполняется на GPU. Ниже — практический способ оценить, что запустится именно на вашем компьютере.

Главное правило. Память нужно считать не по названию модели, а по конкретному файлу весов и выбранному контексту. Если GGUF-файл занимает 8 ГБ, это не значит, что 8 ГБ VRAM гарантированно достаточно: runtime дополнительно выделяет память под KV-cache, вычислительные буферы и служебные структуры. Короткая таблица: на что ориентироваться Доступная VRAM Практический класс моделей Что учитывать Нет дискретной GPU Компактные 1–8B-класс в квантованном виде Работает на CPU, но скорость сильно зависит от процессора и пропускной способности RAM. 8 ГБ Обычно 3–8B-класс; более крупные — с частичным offload Для длинного контекста и тяжёлых квантов запас быстро заканчивается. 12 ГБ 7–14B-класс в Q4/Q5; часть более крупных моделей с offload Хороший домашний уровень, но 20B-класс уже зависит от архитектуры и формата. 16 ГБ 7–14B с хорошим запасом; отдельные 20B/MoE-модели Например, gpt-oss-20b официально рассчитан примерно на 16 ГБ памяти в нативном MXFP4. 24 ГБ 20–32B-класс в умеренной квантизации 32B Q4 часто становится практичным, но 70B Q4 обычно целиком не помещается. 48–80+ ГБ Крупные 70B+ и тяжёлые MoE Здесь уже важны серверные GPU, multi-GPU и особенности конкретной архитектуры. Это не таблица гарантированной совместимости. Она показывает разумные диапазоны. Перед скачиванием модели смотрите размер конкретного файла, тип квантизации, рекомендуемый runtime и планируемый контекст.

Что именно занимает память при запуске LLM

Главная ошибка при оценке — учитывать только файл модели. Во время inference память обычно расходуется как минимум на четыре группы данных.

1. Веса Основной массив параметров модели. Именно его сильнее всего уменьшает квантизация. 2. KV-cache Кэш уже обработанного контекста. Растёт вместе с длиной контекста и числом одновременных последовательностей. 3. Буферы Временная память для вычислений, attention и внутренних операций runtime. 4. Система ОС, драйверы, интерфейс, браузер, Open WebUI и другие запущенные процессы тоже требуют RAM/VRAM.

Поэтому два пользователя с одинаковой видеокартой могут получить разный результат. У одного модель работает с контекстом 8K, а у другого не помещается при 64K. Один запускает только backend, другой одновременно держит браузер, IDE, Docker и Open WebUI.

RAM и VRAM: почему это не одно и то же

VRAM

VRAM — память видеокарты. Если веса и рабочие буферы полностью помещаются туда, GPU не нужно постоянно обмениваться большими объёмами данных с системной памятью. Для локальной LLM это обычно самый быстрый сценарий.

RAM

RAM — системная оперативная память. В ней могут храниться веса при CPU-only запуске либо те части модели, которые не удалось разместить на GPU. При недостатке RAM система начинает использовать swap/pagefile, и производительность может падать очень сильно.

Почему «VRAM + RAM = одна большая быстрая память» — неверно

Некоторые runtimes умеют распределить слои между GPU и CPU. Это позволяет запустить модель, которая больше VRAM. Но данные приходится передавать между устройствами, поэтому такой режим обычно медленнее полной загрузки на GPU.

Практический приоритет: если выбор стоит между более крупной моделью с тяжёлым CPU-offload и немного меньшей моделью, полностью помещающейся в VRAM, второй вариант часто даёт гораздо более комфортную скорость.

Как быстро оценить размер весов модели

Для обычной dense-модели можно использовать грубую оценку:

память весов ≈ число параметров × битность / 8

Например, теоретический минимум для 8 млрд параметров при 4 битах:

Грубая оценка 8 000 000 000 × 4 / 8 ≈ 4 ГБ

Но реальный GGUF-файл будет отличаться от этой простой формулы. В нём есть служебные данные, часть тензоров может храниться с другой точностью, а схемы Q4_K_M, Q5_K_M, IQ4 и другие устроены сложнее «ровно 4 бита на каждый параметр».

8B Q4 Грубый нижний ориентир около 4 ГБ только на веса. 14B Q4 Грубый нижний ориентир около 7 ГБ только на веса. 32B Q4 Грубый нижний ориентир около 16 ГБ только на веса. 70B Q4 Грубый нижний ориентир около 35 ГБ только на веса.

Эти цифры специально приведены как нижняя оценка весов, а не как требование VRAM. К ним нужно добавить KV-cache, буферы и запас runtime.

Что реально запускать на 8 ГБ VRAM

8 ГБ VRAM — всё ещё рабочий уровень для локального ИИ, особенно если выбирать компактные современные модели и не пытаться сразу использовать максимальный контекст.

Наиболее реалистичные сценарии:

модели 3B–4B с хорошим запасом;

модели около 7B–8B в Q4/Q5;

небольшие coding-модели;

частичный offload более крупных моделей в RAM;

локальный чат, суммаризация, небольшие RAG-задачи.

Узкое место появляется, если сам файл весов уже занимает почти все 8 ГБ. Тогда для KV-cache и вычислительных буферов остаётся слишком мало места.

8 GB Оптимальная стратегия Не стремиться заполнить VRAM на 100%. Оставить запас и начать с контекста 4K–8K, затем увеличивать его после проверки фактического расхода памяти.

Что реально запускать на 12 ГБ VRAM

12 ГБ дают заметно больше свободы. Помимо 7–8B-класса появляется возможность комфортно использовать многие модели примерно 12–14B в умеренной квантизации.

7–8B Q5/Q8 при подходящем контексте;

12–14B Q4/Q5;

мультимодальные модели небольшого и среднего размера;

более длинный контекст у маленьких моделей;

частичный GPU-offload 20B+ моделей.

Но «20B» ещё не означает, что модель точно не запустится. У MoE и специальных форматов памяти картина может быть другой. И наоборот, некоторым dense-моделям 12 ГБ будет мало даже при формально подходящем числе параметров.

Что реально запускать на 16 ГБ VRAM

16 ГБ — один из наиболее интересных уровней для домашнего локального ИИ. Он позволяет не только свободнее работать с 7–14B-классом, но и запускать отдельные более крупные модели, специально оптимизированные под такой объём памяти.

Показательный пример — gpt-oss-20b. OpenAI указывает, что модель имеет 21 млрд общих параметров, но только 3,6 млрд активных на токен, и распространяется с нативным MXFP4-квантованием. Официально заявлен запуск примерно в 16 ГБ памяти.

Это хороший пример того, почему нельзя использовать правило «20B = обязательно 20+ ГБ VRAM». Архитектура и формат весов могут существенно изменить требования.

При этом 16 ГБ не означают, что любой 20B dense GGUF будет комфортно помещаться вместе с длинным KV-cache. Всегда нужно смотреть конкретный файл и runtime.

Что реально запускать на 24 ГБ VRAM

24 ГБ — серьёзный домашний уровень. На такой видеокарте многие модели 20–32B-класса в Q4 становятся практичными без тяжёлого CPU-offload.

7–14B с большим запасом под контекст;

20B-класс;

многие 27–32B Q4;

более тяжёлые мультимодальные модели;

несколько небольших моделей по очереди или серверные сценарии.

Но популярное утверждение «24 ГБ хватает на 70B» требует уточнения. Квантованные 70B действительно можно запускать с частичным размещением в RAM, однако 4-битные веса такого класса сами по себе обычно существенно больше 24 ГБ. Полностью разместить их в VRAM одной 24-ГБ карты обычно не получится.

24 GB Практический sweet spot Если цель — 20–32B модели, локальный coding, RAG и работа с большим контекстом без постоянного offload, 24 ГБ дают заметно больше свободы, чем 12–16 ГБ.

Можно ли запускать LLM вообще без видеокарты

Да. llama.cpp поддерживает CPU inference, поэтому отдельная видеокарта не является обязательным условием.

Ограничением становится не только объём RAM, но и пропускная способность памяти. При генерации токенов веса модели многократно читаются из памяти, поэтому большой объём медленной RAM не превращает CPU в аналог мощной GPU.

Когда CPU-only имеет смысл

нужно просто попробовать локальный ИИ;

используется небольшая 1–8B модель;

скорость не критична;

сервер должен быть тихим и энергоэффективным;

GPU в системе нет, но RAM достаточно.

Когда CPU-only начинает раздражать

крупные модели;

длинные ответы;

кодинг в интерактивном режиме;

несколько пользователей;

большой RAG-контекст;

агентные сценарии с множеством последовательных вызовов.

Сколько системной RAM нужно

Даже если модель работает на видеокарте, системная RAM всё равно нужна ОС, runtime и приложениям. Если модель частично выгружается с GPU на CPU, требования к RAM быстро растут.

RAM Практический сценарий Комментарий 8 ГБ Только небольшие модели LM Studio допускает такой сценарий на Mac, но рекомендует небольшие модели и умеренный контекст. 16 ГБ Базовый уровень LM Studio рекомендует не менее 16 ГБ RAM на Windows; для локального чата этого часто достаточно. 32 ГБ Комфортный домашний ПК Есть запас для браузера, IDE, Open WebUI, RAG и частичного offload. 64 ГБ Крупные GGUF и CPU/GPU hybrid Можно работать с моделями, существенно превышающими VRAM, хотя скорость зависит от offload. 128 ГБ+ Крупные CPU/MoE/серверные эксперименты Объём перестаёт быть главным ограничением, но производительность памяти остаётся важной.

Почему увеличение контекста может внезапно закончить VRAM

Контекст — это текст, который модель «видит» в текущем запросе: системная инструкция, история диалога, документы, код и другие токены.

Для обработки уже увиденных токенов Transformer хранит KV-cache. Его объём растёт примерно линейно вместе с длиной контекста. Поэтому переход с 8K к 32K или 128K может заметно увеличить потребление памяти, даже если веса модели не изменились.

больше context length → больше KV-cache → меньше памяти остаётся под веса и вычисления

Точный размер KV-cache зависит от архитектуры: количества слоёв, KV-heads, head dimension, GQA/MQA и формата самого кэша.

В актуальном llama.cpp можно выбирать тип данных KV-cache отдельно для K и V: среди поддерживаемых вариантов есть f32, f16, bf16, q8_0, q4_0 и другие. Это позволяет уменьшить расход памяти ценой дополнительных компромиссов.

Не выставляйте 128K только потому, что модель это поддерживает. Максимальный заявленный context window и разумный рабочий контекст — разные вещи.

Что такое CPU/GPU offload и зачем он нужен

Если модель больше VRAM, llama.cpp и некоторые другие runtimes могут разместить часть слоёв на GPU, а часть оставить в системной памяти.

Это позволяет запустить модель, которая иначе не поместилась бы на видеокарту. Но слово «запустить» здесь не всегда означает «получить комфортную скорость».

Полный GPU Все основные веса в VRAM. Обычно самый быстрый вариант. Hybrid offload Часть слоёв GPU, часть RAM/CPU. Модель больше, но медленнее. CPU-only Веса в RAM, вычисления на CPU. Максимальная совместимость, минимальная зависимость от VRAM.

llama.cpp также позволяет отключить перенос KV-cache на GPU и держать его на CPU. Это может освободить VRAM, но добавляет обмен данными и потенциально снижает производительность.

Почему у MoE нельзя смотреть только на «активные параметры»

Mixture-of-Experts (MoE) использует не все экспертные блоки для каждого токена. Например, gpt-oss-20b имеет около 21 млрд параметров всего, но активирует примерно 3,6 млрд на токен.

Это уменьшает вычислительную нагрузку, но не означает, что в памяти нужно хранить только 3,6 млрд параметров. Веса остальных экспертов всё равно являются частью модели.

Запоминаем: активные параметры в MoE хорошо описывают часть вычислительной нагрузки, но для оценки памяти важны полные веса и их фактический формат.

Apple Silicon: почему там нет обычного деления на RAM и VRAM

На Mac с Apple Silicon CPU и GPU используют общий пул unified memory. Поэтому модель может использовать десятки гигабайт памяти без отдельной дискретной VRAM.

Это делает Mac интересным для локальных LLM с большим объёмом весов, но общий объём памяти также используется macOS и другими приложениями. Нельзя рассчитывать, что все 64 ГБ unified memory полностью доступны модели.

LM Studio официально рекомендует 16 ГБ и более на Apple Silicon; на 8-ГБ Mac программа может работать с маленькими моделями и умеренным контекстом.

Как понять, что запустится на вашем компьютере

Перед скачиванием модели достаточно сделать пять шагов.

Узнать объём RAM. Учесть, сколько уже занимает система и рабочие приложения. Узнать точную модель GPU и VRAM. Не путать dedicated VRAM и shared GPU memory в Windows. Посмотреть размер конкретного файла модели. Не ориентироваться только на число параметров. Определить начальный контекст. Для первой проверки достаточно умеренного значения. Оставить запас. Не планировать конфигурацию так, чтобы файл весов занимал 100% доступной памяти.

Быстрый алгоритм Если файл заметно меньше VRAM — пробуем полный GPU. Если файл близок к объёму VRAM — уменьшаем контекст или выбираем более лёгкий квант. Если файл больше VRAM — используем partial offload либо меньшую модель. Если VRAM нет — проверяем, помещается ли модель с запасом в системную RAM.

Почему модель может не запуститься, хотя «по таблице должна»

слишком большой context length;

KV-cache хранится в высокой точности;

часть VRAM занята Windows, браузером или монитором;

runtime использует дополнительные compute buffers;

мультимодальная модель загружает vision encoder;

выбран другой квант, чем в примере;

архитектура имеет нетипичное соотношение параметров и памяти;

несколько последовательностей обслуживаются параллельно.

Частые вопросы

Хватит ли 8 ГБ VRAM для локальной нейросети? Да. Это нормальный уровень для компактных моделей и многих 7–8B-квантов. Но большой контекст и тяжёлые модели быстро съедят запас. Что лучше для LLM: 12 ГБ быстрой VRAM или 24 ГБ старой карты? Зависит от модели и задачи. Если модель не помещается в 12 ГБ вообще, дополнительный объём может быть важнее. Если обе карты вмещают модель, архитектура GPU и пропускная способность могут сильнее влиять на скорость. Можно ли сложить VRAM двух видеокарт? Некоторые runtimes умеют распределять модель между несколькими GPU. llama.cpp поддерживает multi-GPU, включая split-mode для CUDA/ROCm. Но две карты не всегда ведут себя как одна идеальная карта с суммой памяти, а межсоединение может стать узким местом. Почему 16 ГБ хватает gpt-oss-20b, если в названии 20B? Потому что модель MoE, а её веса нативно квантизованы в MXFP4. OpenAI указывает около 21B общих параметров, 3,6B активных на токен и примерно 16 ГБ памяти для локального запуска. Можно ли запустить 70B на 24 ГБ VRAM? С partial offload в системную RAM — да, в зависимости от runtime и кванта. Но типичная 70B-модель в 4-битном виде целиком в 24 ГБ VRAM обычно не помещается. Сколько RAM нужно, если у меня 24 ГБ VRAM? Для обычного локального использования разумно иметь хотя бы 32 ГБ системной RAM. Если планируются крупные модели с offload, RAG, Docker и другие сервисы, 64 ГБ дают больше свободы. Нужно ли сразу покупать видеокарту ради локального ИИ? Нет. Сначала можно запустить небольшую модель на CPU, понять сценарий и только затем решать, нужна ли более быстрая GPU-конфигурация.

Базовый материал Если вы только начинаете с локальных моделей Сначала прочитайте общий гайд: что такое локальная LLM, чем отличаются Ollama, LM Studio, llama.cpp и Open WebUI, как выбрать модель и проверить работу без интернета. Локальная нейросеть на ПК: полный гайд →