Home Assistant 2026.9: новый Modbus, карта Matter и что изменилось в умном доме

Home Assistant 2026.9 · Modbus · Matter · безопасность · энергия
Home Assistant 2026.9: новый Modbus, карта Matter и полезные изменения для реального умного дома
Home Assistant 2026.9 вышел 2 сентября. Самое важное изменение скрыто не в новом дизайне: платформа начала перестраивать работу с Modbus, чтобы солнечные инверторы, электросчётчики, тепловые насосы и другое инженерное оборудование можно было подключать через готовые интеграции без ручного описания регистров в YAML. Одновременно появились карта Matter-сети, активные предупреждения безопасности и более понятная диагностика автоматизаций.
Home Assistant 2026.9: что изменилось
Релиз Home Assistant 2026.9 вышел 2 сентября 2026 года. В нём 13 новых интеграций и много интерфейсных изменений, но для инженерного умного дома наиболее важны пять направлений:
Modbus
Интеграции могут сами описывать протокол устройства и совместно использовать одно Modbus-соединение.
Matter
Появилась встроенная карта сети с Thread, Wi-Fi, Border Router и путями до устройств.
Security
Активные предупреждения и избранные датчики теперь выводятся непосредственно на панели безопасности.
Activity
Журнал показывает не только что произошло, но и цепочку причин: событие, автоматизация, скрипт и конечное изменение.
Network Storage
Home Assistant показывает заполнение подключённых сетевых хранилищ и предупреждает о нехватке места.
Connectivity
Matter, Zigbee, Z-Wave, KNX, MQTT, Thread, Bluetooth, Serial и другие интерфейсы собраны в одном разделе.
Главное изменение Home Assistant 2026.9 — новый подход к Modbus
Modbus давно поддерживается Home Assistant, но типичный сценарий был рассчитан на технически подготовленного пользователя: нужно знать адрес устройства, Unit ID, номера регистров, типы данных, масштабирование и вручную описывать сущности в YAML.
В 2026.9 появляется фундамент для другого подхода. Интеграция конкретного производителя сама знает протокол устройства, получает параметры подключения через обычный интерфейс Home Assistant и запрашивает общий Modbus-канал.
Найти карту регистров → создать Modbus hub в YAML → вручную описать sensors/switches → следить за типами данных и адресами.
Установить поддерживаемую интеграцию → указать IP/порт/Unit ID → интеграция сама знает регистры и создаёт нужные сущности.
Особенно важно совместное использование соединения. Если несколько интеграций обращаются к одному устройству с одинаковыми параметрами связи, они могут использовать одно подключение вместо создания независимых Modbus-сессий.
Некоторые инверторы, контроллеры и шлюзы ограничивают число одновременных Modbus TCP-соединений. Когда Home Assistant, диспетчеризация и другие программы открывают несколько сессий, устройство может начать отказывать в новых подключениях или работать нестабильно. Общий транспорт уменьшает эту проблему.
При этом существующая YAML-интеграция Modbus не исчезает. Home Assistant прямо указывает, что ручная конфигурация продолжает работать. Это важно для нестандартных счётчиков, ПЛК, реле и оборудования, для которого пока нет специализированной интеграции.
Практическая польза: кому новый Modbus действительно нужен
Солнечная электростанция
Инвертор можно интегрировать глубже, получая мощность, напряжение, ток, генерацию и параметры отдельных MPPT без самостоятельного создания десятков регистров.Польза: высокая
Гибридный инвертор и аккумулятор
Modbus часто даёт больше локальных данных, чем облачный API производителя, и не требует постоянной связи с внешним сервером.Польза: высокая
Электросчётчик
Для Modbus-счётчиков можно получать фазные напряжения, токи, мощность, энергию и другие показатели напрямую в Home Assistant.Польза: высокая
Тепловой насос и вентиляция
Готовая интеграция избавляет пользователя от необходимости самостоятельно разбирать карту регистров климатического оборудования.Польза: высокая
Wiren Board / ПЛК
Для нестандартной инженерной автоматики ручной Modbus по-прежнему остаётся полезным. Новый механизм не отменяет существующие схемы.Польза: зависит от интеграции
Обычная квартира без Modbus
Если используются только Zigbee, Wi-Fi и Matter, само изменение Modbus почти ничего не меняет.Польза: низкая
Home Assistant постепенно превращает Modbus из инструмента для тех, кто умеет читать таблицы регистров, в обычный транспорт для готовых интеграций. Это может заметно упростить подключение профессионального инженерного оборудования к домашней автоматизации.
Fronius и Sofar: новый Modbus уже используется
Это не только задел на будущее. В 2026.9 уже появились первые интеграции, использующие новую архитектуру.
Fronius получил опциональную поддержку Modbus TCP через SunSpec. Она позволяет получать данные по отдельным строкам солнечных панелей: ток, напряжение, мощность и накопленную энергию для каждого MPP-трекера. По данным Home Assistant, существующий локальный HTTP API Fronius эти показатели не предоставляет.
Также появилась отдельная интеграция Sofar Inverter Modbus. Она подключается к солнечным и гибридным инверторам Sofar по Modbus TCP напрямую либо через Modbus TCP bridge и автоматически определяет модель поддерживаемого инвертора.
Для владельца солнечной станции практический смысл прост: локальные данные могут оставаться доступны даже без облака производителя, а автоматизации могут учитывать реальную генерацию, потребление и состояние энергетической системы.
Карта Matter: теперь видно, как устройство реально подключено
Zigbee, Z-Wave и Bluetooth уже имели сетевые представления. В Home Assistant 2026.9 аналогичная карта появилась для Matter.
Она показывает:
- какие Matter-устройства работают через Thread, а какие через Wi-Fi;
- Thread Border Router;
- точки доступа Wi-Fi;
- конечные устройства;
- путь от Home Assistant до устройства;
- направление и относительные характеристики соединений.
Это полезно не для красоты, а для диагностики. Если Matter-over-Thread устройство периодически становится недоступным, карта помогает понять, через какой Border Router оно работает и как выглядит путь до Home Assistant.
Если дома несколько Thread Border Router от разных экосистем, несколько точек доступа или одновременно используются Matter-over-Wi-Fi и Matter-over-Thread, визуальная карта значительно упрощает поиск проблем.
Security Dashboard стал полезнее для реального дома
На встроенной панели безопасности появились Active alerts и Favorites.
Пользователь сам выбирает сущности, которые должны формировать предупреждения, и уровень серьёзности. Например, открытое окно можно показать как Warning, а сработавший дымовой датчик — как Alert.
Если проблем нет, блок активных предупреждений не занимает место.
Favorites позволяют закрепить наверху наиболее важные замки, двери, ворота и датчики, вместо поиска их среди всех сущностей.
Home Assistant теперь объясняет, почему что-то произошло
Одна из самых полезных диагностических функций релиза находится в Activity. Раньше журнал хорошо отвечал на вопрос «что изменилось», но не всегда позволял быстро понять причину.
Теперь при открытии события можно увидеть цепочку:
Каждый шаг можно открыть, а для автоматизации перейти непосредственно к trace. Временные метки отображаются с точностью до миллисекунд.
Это особенно полезно в большом доме, где одно устройство может управляться несколькими автоматизациями. Вместо вопроса «почему ночью включился свет?» можно проследить конкретную причинно-следственную цепочку.
Home Assistant начал показывать заполнение NAS
Если сетевое хранилище подключено к Home Assistant для резервных копий или медиаданных, в Settings → Storage теперь отображается занятое и общее пространство.
При заполнении более 85% индикатор становится предупреждающим, а более 95% — критическим. Недоступное хранилище не блокирует получение данных по остальным mount.
Изменение небольшое, но практичное: резервное копирование на NAS бесполезно, если место закончилось незаметно несколько недель назад.
Новый раздел Connectivity: протоколы собраны в одном месте
В Settings появился общий раздел Connectivity. В нём сгруппированы Matter, Zigbee, Z-Wave, KNX, MQTT, Thread, Bluetooth, Serial, Infrared, Radio Frequency, Insteon и Tags.
Для небольшой системы это просто более аккуратное меню. Для сложного умного дома это постепенно становится единым техническим центром, где видно, какие транспортные технологии и протоколы используются.
Что ещё полезного появилось
MQTT
Панель MQTT переработана: виден статус брокера, найденные устройства, настройки discovery и инструмент публикации тестового сообщения.
Serial
Последовательные интерфейсы получили собственную панель. Это полезно при работе с USB-адаптерами и радиомодулями.
Voice
В Home Assistant Cloud тестируется новый speech-to-text, ориентированный на акценты, фоновый шум и неанглийские языки.
Dashboards
Фон панели теперь можно менять из интерфейса без ручного YAML.
Media
Поиск охватывает библиотеки Music Assistant, Sonos, Squeezebox и Jellyfin.
Доступность
Графики получили управление с клавиатуры и звуковое представление данных.
Стоит ли обновляться на Home Assistant 2026.9
Создайте резервную копию, убедитесь, что она сохранена не только на том же накопителе, проверьте breaking changes используемых интеграций и состояние сторонних HACS-компонентов. Если Home Assistant управляет отоплением, воротами или другой важной системой, обновление лучше выполнять тогда, когда есть физический доступ к объекту.
Что изменится для существующей Modbus-конфигурации
Пользователю не нужно срочно удалять рабочий YAML. Старый способ остаётся поддерживаемым.
Изменение важнее для разработчиков интеграций: Home Assistant вводит
async_get_unit. Начиная с Core 2026.10 старый механизм
modbus.get_hub объявляется устаревшим, а его удаление запланировано на Core 2027.10.
Это означает, что сторонним custom integration, использующим старый API, со временем потребуется обновление. Для обычного пользователя это ещё одна причина следить за совместимостью HACS-интеграций, если они работают с Modbus.
Частые вопросы
Нужно ли переписывать Modbus YAML после Home Assistant 2026.9?
Нет. Существующая YAML-интеграция продолжает работать. Новый механизм предназначен прежде всего для готовых интеграций устройств.
Modbus теперь полностью настраивается из интерфейса?
Не весь. Специализированные интеграции могут использовать новый общий Modbus-транспорт и собственный UI, но универсальная ручная настройка Modbus остаётся актуальной для неподдерживаемого оборудования.
Что даёт карта Matter?
Она показывает Matter-устройства, их транспорт Wi-Fi или Thread, Border Router, точки доступа и путь связи, что помогает диагностировать нестабильные устройства.
Стоит ли обновляться только ради 2026.9?
Для пользователей Modbus, Matter/Thread и сложных автоматизаций релиз действительно полезен. Если текущая система полностью устраивает, срочности нет.
Заменяет ли Home Assistant защитную автоматику электрощита?
Нет. Автоматы, УЗО/дифавтоматы, УЗИП, реле контроля напряжения и другие защитные устройства выполняют самостоятельные функции. Home Assistant может мониторить параметры и управлять допустимыми нагрузками, но не должен подменять обязательные электрические защиты.
Итог
Home Assistant 2026.9 интересен тем, что самые важные изменения находятся глубже интерфейса. Новый фундамент Modbus способен сделать профессиональное инженерное оборудование значительно доступнее обычному владельцу дома, а совместное использование соединений решает вполне реальную техническую проблему.
Карта Matter помогает диагностировать быстро растущие Thread/Wi-Fi сети. Новый Activity отвечает на вопрос «почему это произошло», а Security Dashboard начинает выполнять роль действительно полезной сводки состояния дома.
Для владельцев солнечных инверторов, накопителей энергии, электросчётчиков, тепловых насосов, Matter/Thread и больших систем автоматизации 2026.9 — одно из наиболее практически значимых обновлений Home Assistant в 2026 году.