Home Assistant 2026.9: новый Modbus, карта Matter и что изменилось в умном доме

Home Assistant 2026.9 · Modbus · Matter · безопасность · энергия Home Assistant 2026.9: новый Modbus, карта Matter и полезные изменения для реального умного дома Home Assistant 2026.9 вышел 2 сентября. Самое важное изменение скрыто не в новом дизайне: платформа начала перестраивать работу с Modbus, чтобы солнечные инверторы, электросчётчики, тепловые насосы и другое инженерное оборудование можно было подключать через готовые интеграции без ручного описания регистров в YAML. Одновременно появились карта Matter-сети, активные предупреждения безопасности и более понятная диагностика автоматизаций. Главное Новая архитектура Modbus для готовых интеграций Практическая польза Проще подключать инверторы, счётчики, отопление и RS-485/Modbus TCP оборудование Обновляться? Да, но рабочую систему разумно обновлять на актуальный patch 2026.9.x после резервной копии

Home Assistant 2026.9: что изменилось Релиз Home Assistant 2026.9 вышел 2 сентября 2026 года. В нём 13 новых интеграций и много интерфейсных изменений, но для инженерного умного дома наиболее важны пять направлений: Modbus Интеграции могут сами описывать протокол устройства и совместно использовать одно Modbus-соединение. Matter Появилась встроенная карта сети с Thread, Wi-Fi, Border Router и путями до устройств. Security Активные предупреждения и избранные датчики теперь выводятся непосредственно на панели безопасности. Activity Журнал показывает не только что произошло, но и цепочку причин: событие, автоматизация, скрипт и конечное изменение. Network Storage Home Assistant показывает заполнение подключённых сетевых хранилищ и предупреждает о нехватке места. Connectivity Matter, Zigbee, Z-Wave, KNX, MQTT, Thread, Bluetooth, Serial и другие интерфейсы собраны в одном разделе.

Главное изменение Home Assistant 2026.9 — новый подход к Modbus Modbus давно поддерживается Home Assistant, но типичный сценарий был рассчитан на технически подготовленного пользователя: нужно знать адрес устройства, Unit ID, номера регистров, типы данных, масштабирование и вручную описывать сущности в YAML. В 2026.9 появляется фундамент для другого подхода. Интеграция конкретного производителя сама знает протокол устройства, получает параметры подключения через обычный интерфейс Home Assistant и запрашивает общий Modbus-канал. Раньше Найти карту регистров → создать Modbus hub в YAML → вручную описать sensors/switches → следить за типами данных и адресами. Новый подход Установить поддерживаемую интеграцию → указать IP/порт/Unit ID → интеграция сама знает регистры и создаёт нужные сущности. Особенно важно совместное использование соединения. Если несколько интеграций обращаются к одному устройству с одинаковыми параметрами связи, они могут использовать одно подключение вместо создания независимых Modbus-сессий. Почему это важно на практике Некоторые инверторы, контроллеры и шлюзы ограничивают число одновременных Modbus TCP-соединений. Когда Home Assistant, диспетчеризация и другие программы открывают несколько сессий, устройство может начать отказывать в новых подключениях или работать нестабильно. Общий транспорт уменьшает эту проблему. При этом существующая YAML-интеграция Modbus не исчезает. Home Assistant прямо указывает, что ручная конфигурация продолжает работать. Это важно для нестандартных счётчиков, ПЛК, реле и оборудования, для которого пока нет специализированной интеграции.

Практическая польза: кому новый Modbus действительно нужен Солнечная электростанция Инвертор можно интегрировать глубже, получая мощность, напряжение, ток, генерацию и параметры отдельных MPPT без самостоятельного создания десятков регистров. Польза: высокая Гибридный инвертор и аккумулятор Modbus часто даёт больше локальных данных, чем облачный API производителя, и не требует постоянной связи с внешним сервером. Польза: высокая Электросчётчик Для Modbus-счётчиков можно получать фазные напряжения, токи, мощность, энергию и другие показатели напрямую в Home Assistant. Польза: высокая Тепловой насос и вентиляция Готовая интеграция избавляет пользователя от необходимости самостоятельно разбирать карту регистров климатического оборудования. Польза: высокая Wiren Board / ПЛК Для нестандартной инженерной автоматики ручной Modbus по-прежнему остаётся полезным. Новый механизм не отменяет существующие схемы. Польза: зависит от интеграции Обычная квартира без Modbus Если используются только Zigbee, Wi-Fi и Matter, само изменение Modbus почти ничего не меняет. Польза: низкая Самая важная перспектива Home Assistant постепенно превращает Modbus из инструмента для тех, кто умеет читать таблицы регистров, в обычный транспорт для готовых интеграций. Это может заметно упростить подключение профессионального инженерного оборудования к домашней автоматизации.

Fronius и Sofar: новый Modbus уже используется Это не только задел на будущее. В 2026.9 уже появились первые интеграции, использующие новую архитектуру. Fronius получил опциональную поддержку Modbus TCP через SunSpec. Она позволяет получать данные по отдельным строкам солнечных панелей: ток, напряжение, мощность и накопленную энергию для каждого MPP-трекера. По данным Home Assistant, существующий локальный HTTP API Fronius эти показатели не предоставляет. Также появилась отдельная интеграция Sofar Inverter Modbus. Она подключается к солнечным и гибридным инверторам Sofar по Modbus TCP напрямую либо через Modbus TCP bridge и автоматически определяет модель поддерживаемого инвертора. Для владельца солнечной станции практический смысл прост: локальные данные могут оставаться доступны даже без облака производителя, а автоматизации могут учитывать реальную генерацию, потребление и состояние энергетической системы.

Карта Matter: теперь видно, как устройство реально подключено Zigbee, Z-Wave и Bluetooth уже имели сетевые представления. В Home Assistant 2026.9 аналогичная карта появилась для Matter. Она показывает: какие Matter-устройства работают через Thread, а какие через Wi-Fi;

Thread Border Router;

точки доступа Wi-Fi;

конечные устройства;

путь от Home Assistant до устройства;

направление и относительные характеристики соединений. Это полезно не для красоты, а для диагностики. Если Matter-over-Thread устройство периодически становится недоступным, карта помогает понять, через какой Border Router оно работает и как выглядит путь до Home Assistant. Когда особенно полезно Если дома несколько Thread Border Router от разных экосистем, несколько точек доступа или одновременно используются Matter-over-Wi-Fi и Matter-over-Thread, визуальная карта значительно упрощает поиск проблем.

Security Dashboard стал полезнее для реального дома На встроенной панели безопасности появились Active alerts и Favorites. Пользователь сам выбирает сущности, которые должны формировать предупреждения, и уровень серьёзности. Например, открытое окно можно показать как Warning, а сработавший дымовой датчик — как Alert. Если проблем нет, блок активных предупреждений не занимает место. Практический сценарий перед уходом из дома Открыто окно → Warning Открыта входная дверь → Alert Обнаружена протечка → Alert Дымовой датчик в тревоге → Alert Ворота остались открыты → Warning/Alert Favorites позволяют закрепить наверху наиболее важные замки, двери, ворота и датчики, вместо поиска их среди всех сущностей.

Home Assistant теперь объясняет, почему что-то произошло Одна из самых полезных диагностических функций релиза находится в Activity. Раньше журнал хорошо отвечал на вопрос «что изменилось», но не всегда позволял быстро понять причину. Теперь при открытии события можно увидеть цепочку: датчик / человек / расписание / интеграция → автоматизация → скрипт → изменение устройства Каждый шаг можно открыть, а для автоматизации перейти непосредственно к trace. Временные метки отображаются с точностью до миллисекунд. Это особенно полезно в большом доме, где одно устройство может управляться несколькими автоматизациями. Вместо вопроса «почему ночью включился свет?» можно проследить конкретную причинно-следственную цепочку.

Home Assistant начал показывать заполнение NAS Если сетевое хранилище подключено к Home Assistant для резервных копий или медиаданных, в Settings → Storage теперь отображается занятое и общее пространство. При заполнении более 85% индикатор становится предупреждающим, а более 95% — критическим. Недоступное хранилище не блокирует получение данных по остальным mount. Изменение небольшое, но практичное: резервное копирование на NAS бесполезно, если место закончилось незаметно несколько недель назад.

Новый раздел Connectivity: протоколы собраны в одном месте В Settings появился общий раздел Connectivity. В нём сгруппированы Matter, Zigbee, Z-Wave, KNX, MQTT, Thread, Bluetooth, Serial, Infrared, Radio Frequency, Insteon и Tags. Для небольшой системы это просто более аккуратное меню. Для сложного умного дома это постепенно становится единым техническим центром, где видно, какие транспортные технологии и протоколы используются.

Что ещё полезного появилось MQTT Панель MQTT переработана: виден статус брокера, найденные устройства, настройки discovery и инструмент публикации тестового сообщения. Serial Последовательные интерфейсы получили собственную панель. Это полезно при работе с USB-адаптерами и радиомодулями. Voice В Home Assistant Cloud тестируется новый speech-to-text, ориентированный на акценты, фоновый шум и неанглийские языки. Dashboards Фон панели теперь можно менять из интерфейса без ручного YAML. Media Поиск охватывает библиотеки Music Assistant, Sonos, Squeezebox и Jellyfin. Доступность Графики получили управление с клавиатуры и звуковое представление данных.

Что изменится для существующей Modbus-конфигурации Пользователю не нужно срочно удалять рабочий YAML. Старый способ остаётся поддерживаемым. Изменение важнее для разработчиков интеграций: Home Assistant вводит async_get_unit . Начиная с Core 2026.10 старый механизм modbus.get_hub объявляется устаревшим, а его удаление запланировано на Core 2027.10. Это означает, что сторонним custom integration, использующим старый API, со временем потребуется обновление. Для обычного пользователя это ещё одна причина следить за совместимостью HACS-интеграций, если они работают с Modbus.

Частые вопросы Нужно ли переписывать Modbus YAML после Home Assistant 2026.9? Нет. Существующая YAML-интеграция продолжает работать. Новый механизм предназначен прежде всего для готовых интеграций устройств. Modbus теперь полностью настраивается из интерфейса? Не весь. Специализированные интеграции могут использовать новый общий Modbus-транспорт и собственный UI, но универсальная ручная настройка Modbus остаётся актуальной для неподдерживаемого оборудования. Что даёт карта Matter? Она показывает Matter-устройства, их транспорт Wi-Fi или Thread, Border Router, точки доступа и путь связи, что помогает диагностировать нестабильные устройства. Стоит ли обновляться только ради 2026.9? Для пользователей Modbus, Matter/Thread и сложных автоматизаций релиз действительно полезен. Если текущая система полностью устраивает, срочности нет. Заменяет ли Home Assistant защитную автоматику электрощита? Нет. Автоматы, УЗО/дифавтоматы, УЗИП, реле контроля напряжения и другие защитные устройства выполняют самостоятельные функции. Home Assistant может мониторить параметры и управлять допустимыми нагрузками, но не должен подменять обязательные электрические защиты.