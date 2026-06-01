Видеорегистратор не записывает по движению | Тула

Видеонаблюдение · NVR · DVR · запись по движению
Видеорегистратор не записывает по движению: расписание, события, HDD и поиск архива
Камера показывает изображение в реальном времени, движение определяется, уведомление может приходить на телефон, но нужного фрагмента в архиве нет. Бывает и обратная ситуация: регистратор пишет круглосуточно, хотя выбран режим по движению. Причину нужно искать по цепочке от детекции события до записи файла на жёсткий диск.
01. Сначала разделяем симптомы
Фраза «не пишет по движению» может означать четыре разных проблемы
Событие не создаётся
В журнале нет тревоги, зона не подсвечивается, камера не показывает значок движения. Проверяются детектор, зона, чувствительность, расписание и возможности камеры.
Событие есть, записи нет
Камера или NVR фиксирует движение, но событие не связано с записью канала либо расписание записи настроено на другой тип.
Запись есть, но её не находят
Ошибка времени, неправильный фильтр, выбран другой канал, архив хранится как обычная запись или уже перезаписан.
Регистратор пишет постоянно
В расписании осталась непрерывная запись, включён ручной режим или события идут практически без пауз.
02. Логика записи
Движение само по себе не является видеозаписью
Детектор только создаёт событие. Чтобы получить архив, система должна выполнить отдельное действие записи и сохранить поток на доступный накопитель.
03. Детекция
Сначала убедитесь, что событие действительно возникает
Правильный канал
Настройка открыта для той камеры, которую вы проверяете.
Детекция включена
Активировано движение, пересечение линии, вторжение или нужная аналитика.
Нарисована зона
Объект проходит через контролируемую область.
Работает расписание
Текущий день и время входят в период охраны.
Подходящая чувствительность
Реальное движение не отсекается порогом и минимальным размером.
Верный фильтр цели
Режим «человек» не будет реагировать на все типы объектов.
Настройка сохранена
После изменения нажата кнопка Apply или Save.
Событие есть в журнале
Тестовое движение формирует запись с правильным временем.
04. Связанное действие
Событие должно запускать запись нужного канала
В разных интерфейсах функция называется Trigger Recording, Trigger Channel, Record Channel, Linkage Action или близкой формулировкой. Для каждого события привязка может задаваться отдельно.
Канал пишет сам себя
Движение на канале 1 запускает запись канала 1.
Одно событие пишет несколько камер
Событие у входа может запускать обзорную камеру, если регистратор это поддерживает.
Неверная привязка
Событие одной камеры случайно запускает другой канал либо не имеет канала записи.
05. Расписание
Расписание детекции и расписание записи являются разными настройками
Расписание события
Определяет, когда камера или NVR реагирует на движение и аналитику.
Расписание записи
Определяет, когда канал пишет постоянно, по событию или по тревожному входу.
|Тип
|Что происходит
|Continuous / Regular
|Запись идёт постоянно в заданные часы
|Motion
|Запись запускается обычной детекцией движения
|Event
|Запись запускается поддерживаемыми событиями
|Alarm
|Запись запускается внешним тревожным входом
|IVS / Smart Event
|Запись по интеллектуальной аналитике
- Включена запись нужного канала.
- Дни недели заполнены полностью.
- Полосы покрывают нужные часы.
- Выбран Event или Motion.
- Нажата кнопка Apply.
- Настройка не сохранена на другом канале.
06. Накопитель
Live-видео может работать при полностью неработающем архиве
Диск не инициализирован
Новый HDD установлен, но файловая структура не создана.
Статус Error или Abnormal
Ошибки поверхности, питания, интерфейса или базы записи.
Режим Read Only
Старые записи читаются, но новые не создаются.
Перезапись отключена
После заполнения HDD запись останавливается.
Неверная квота
Каналу выделен нулевой или слишком маленький объём.
Сетевой диск недоступен
NAS пропал из сети, изменился путь, пароль или IP.
Перегрев HDD
Плохая вентиляция вызывает сбои и ускоряет износ.
Слабый блок питания
NVR включается, но диск нестабилен под нагрузкой.
07. Поиск архива
Запись может существовать, но не попадать в фильтр
Неверное время
Камера, NVR и приложение используют разные часы или часовые пояса.
Другой тип записи
Файл сохранён как Continuous, а поиск настроен только на Motion.
Не тот канал
Событие запустило другой канал или выбран не тот архив.
Узкий период
Ошибка времени и pre-record выводят файл за границы поиска.
Файл перезаписан
Фактический срок хранения оказался меньше ожидаемого.
Ограничение приложения
Локально запись доступна, а мобильный клиент её не показывает.
08. Лишняя постоянная запись
Почему регистратор пишет круглосуточно вместо движения
Остался Continuous
Постоянная полоса покрывает весь день.
Включена Manual Record
Ручной режим имеет приоритет до его отключения.
Гибридное расписание
Днём постоянная запись, ночью событийная.
Событие активно постоянно
Дождь, листья, тени или шум не дают детектору завершиться.
Длинный post-record
Новые движения постоянно продлевают текущий файл.
Постоянный поток с метками событий
Некоторые системы записывают всё, но отдельно размечают тревоги.
09. Совместимость
Сторонняя камера может передавать видео, но не события движения
ONVIF и RTSP подтверждают возможность получить поток, но не гарантируют одинаковую поддержку аналитики, событий и метаданных между разными производителями.
Видео есть, Motion нет
NVR принимает поток, но не получает событие камеры.
Детекция выполняется на NVR
Регистратор анализирует поток самостоятельно, если поддерживает функцию.
Фирменная аналитика не передаётся
Событие работает только в родном ПО камеры.
Недостаточно прав ONVIF
Учётная запись не имеет доступа к событиям.
Несовместимые версии
После обновления меняется реализация событий.
Проверка родным протоколом
Помогает отделить ограничение ONVIF от неисправности камеры.
10. Границы фрагмента
Pre-record и post-record определяют содержимое файла
Pre-record
Сохраняет несколько секунд до срабатывания, чтобы увидеть начало события.
Post-record
Продолжает запись после завершения движения.
11. Основные причины
18 причин, почему запись по движению не работает
Детекция выключена
Канал показывает видео, но событие не создаётся.
Не задана зона
Объект проходит вне контролируемой области.
Не работает расписание события
Текущий период не активен.
Не выбран канал записи
Trigger Recording не настроен.
Расписание стоит на Continuous
Канал пишет постоянно.
Расписание записи отключено
Нет активной полосы Motion или Event.
Настроен другой канал
Изменения сохранены не для той камеры.
HDD не инициализирован
Live есть, архива нет.
HDD имеет ошибку
Диск или его питание нестабильны.
Диск заполнен без перезаписи
Новые файлы не создаются.
Неверная квота
Каналу не выделено место.
ONVIF не передаёт Motion
Видео работает без событий.
Не совпадает тип аналитики
Настроена линия, а расписание ожидает Motion.
Сбилось время
Файл находится в другом периоде.
Запись перезаписана
Глубина архива меньше ожидаемой.
Ручная запись имеет приоритет
Канал пишет независимо от расписания.
Изменения не применены
Не нажата кнопка Apply.
Сброс после прошивки
Расписание и привязки изменились.
12. Диагностика
Проверка от события до файла на диске
Выбрать один канал
Не тестировать сразу все камеры.
Сверить время
Камера, NVR и приложение показывают одинаковый период.
Создать тестовое движение
Записать точное время.
Проверить журнал
Если тревоги нет, восстановить детекцию.
Проверить Trigger Recording
Событие запускает нужный канал.
Проверить расписание
Выбран Motion или Event.
Проверить HDD
Статус Normal и разрешена перезапись.
Подождать post-record
Файл должен завершиться.
Искать без узкого фильтра
Проверить весь архив канала.
Повторить тест
Убедиться, что результат воспроизводится.
13. Безопасная проверка
Что можно проверить без риска удалить архив
- Сфотографировать расписания до изменений.
- Записать модели и версии прошивок.
- Проверять один канал.
- Сверить время.
- Посмотреть статус HDD без Init.
- Проверить свободное место и Overwrite.
- Сохранить конфигурацию.
- Не менять прошивку до диагностики.
- Не форматировать важный архив.
- Не открывать NVR напрямую в интернет.
14. Услуга
Настройка записи и архива видеонаблюдения в Туле
Проверим камеры, детекцию, расписание, связанные действия, HDD, время, кодек, ONVIF и фактический поиск записи. Настроим постоянную, событийную или комбинированную схему.
Что можно выполнить
- включить запись по движению и аналитике;
- настроить зоны и расписание;
- связать события с каналами;
- настроить pre-record и post-record;
- проверить HDD и перезапись;
- исправить время и поиск;
- проверить ONVIF;
- рассчитать срок архива;
- проверить выгрузку фрагмента;
- настроить доступ с телефона.
Гарантия: 5 лет при рекомендованных материалах, 1 год при материалах заказчика.
География: Тула и Тульская область, по предварительной записи.
Формат: диагностика и настройка без лабораторного восстановления данных и официальных протоколов.
15. Внутренние ссылки
Связанные услуги и материалы
16. FAQ
Частые вопросы
Почему движение определяется, но запись не создаётся?
Проверьте Trigger Recording, выбранный канал и расписание типа Motion или Event. Детектор и запись настраиваются отдельно.
Почему уведомление приходит, а видео события нет?
Push и запись являются разными действиями. Уведомление включено, а канал записи, расписание или HDD могут быть не настроены.
Почему регистратор пишет постоянно вместо движения?
В расписании может оставаться Continuous, включена ручная запись, слишком длинный post-record или детектор почти постоянно активен.
Почему запись работает только в определённые часы?
Проверьте расписание события и расписание записи. Они могут иметь разные периоды.
Почему одна камера пишет, а остальные нет?
Проверяются детекция, привязка и расписание каждой камеры отдельно.
Почему запись есть, но поиск по событиям её не показывает?
Файл мог сохраниться как Continuous, время могло сбиться или фильтр исключает нужный канал.
Может ли ONVIF-камера не передавать Motion?
Да. Видео может передаваться корректно, а событие движения не поддерживаться конкретной связкой.
Что такое pre-record и post-record?
Pre-record сохраняет время до события, post-record продолжает запись после его завершения.
Почему после заполнения диска запись остановилась?
Возможно, отключён режим перезаписи. Старые файлы не удаляются, и новые не создаются.
Можно ли инициализировать HDD для исправления?
Инициализация удаляет архив. Её выполняют только после проверки диска и подтверждения, что старые записи не нужны.