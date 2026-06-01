Видеорегистратор не записывает по движению | Тула

Видеонаблюдение · NVR · DVR · запись по движению

Видеорегистратор не записывает по движению: расписание, события, HDD и поиск архива

Камера показывает изображение в реальном времени, движение определяется, уведомление может приходить на телефон, но нужного фрагмента в архиве нет. Бывает и обратная ситуация: регистратор пишет круглосуточно, хотя выбран режим по движению. Причину нужно искать по цепочке от детекции события до записи файла на жёсткий диск.

Короткий ответ: для записи по движению недостаточно включить детектор. Нужно активировать событие, задать его расписание, связать событие с записью нужного канала, включить расписание записи типа Motion или Event, проверить HDD и правильно искать архив по времени и типу записи. У сторонней камеры через ONVIF видео может работать, а события движения не передаваться регистратору.