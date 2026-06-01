Видеорегистратор не записывает по движению | Тула

Видеонаблюдение · NVR · DVR · запись по движению

Видеорегистратор не записывает по движению: расписание, события, HDD и поиск архива

Камера показывает изображение в реальном времени, движение определяется, уведомление может приходить на телефон, но нужного фрагмента в архиве нет. Бывает и обратная ситуация: регистратор пишет круглосуточно, хотя выбран режим по движению. Причину нужно искать по цепочке от детекции события до записи файла на жёсткий диск.

Короткий ответ: для записи по движению недостаточно включить детектор. Нужно активировать событие, задать его расписание, связать событие с записью нужного канала, включить расписание записи типа Motion или Event, проверить HDD и правильно искать архив по времени и типу записи. У сторонней камеры через ONVIF видео может работать, а события движения не передаваться регистратору.
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01. Сначала разделяем симптомы

Фраза «не пишет по движению» может означать четыре разных проблемы

Случай 1

Событие не создаётся

В журнале нет тревоги, зона не подсвечивается, камера не показывает значок движения. Проверяются детектор, зона, чувствительность, расписание и возможности камеры.

Случай 2

Событие есть, записи нет

Камера или NVR фиксирует движение, но событие не связано с записью канала либо расписание записи настроено на другой тип.

Случай 3

Запись есть, но её не находят

Ошибка времени, неправильный фильтр, выбран другой канал, архив хранится как обычная запись или уже перезаписан.

Случай 4

Регистратор пишет постоянно

В расписании осталась непрерывная запись, включён ручной режим или события идут практически без пауз.

Главный принцип: не меняйте одновременно детекцию, расписание, HDD и кодек. Сначала создайте одно контролируемое событие и проследите его по всей цепочке.

02. Логика записи

Движение само по себе не является видеозаписью

Детектор только создаёт событие. Чтобы получить архив, система должна выполнить отдельное действие записи и сохранить поток на доступный накопитель.

1Камера видит движениеЗона, линия, вторжение, человек или автомобиль
2Событие разрешеноДействует расписание детекции
3Выбрано действие записиТриггер нужного канала
4Расписание разрешает EventMotion, Event или Smart Event
5Файл записан на HDDДиск исправен и доступен
Уведомление и запись являются разными действиями. Push может приходить без видео, а запись на HDD может работать без уведомления.

03. Детекция

Сначала убедитесь, что событие действительно возникает

01

Правильный канал

Настройка открыта для той камеры, которую вы проверяете.

02

Детекция включена

Активировано движение, пересечение линии, вторжение или нужная аналитика.

03

Нарисована зона

Объект проходит через контролируемую область.

04

Работает расписание

Текущий день и время входят в период охраны.

05

Подходящая чувствительность

Реальное движение не отсекается порогом и минимальным размером.

06

Верный фильтр цели

Режим «человек» не будет реагировать на все типы объектов.

07

Настройка сохранена

После изменения нажата кнопка Apply или Save.

08

Событие есть в журнале

Тестовое движение формирует запись с правильным временем.

04. Связанное действие

Событие должно запускать запись нужного канала

В разных интерфейсах функция называется Trigger Recording, Trigger Channel, Record Channel, Linkage Action или близкой формулировкой. Для каждого события привязка может задаваться отдельно.

Канал пишет сам себя

Движение на канале 1 запускает запись канала 1.

Одно событие пишет несколько камер

Событие у входа может запускать обзорную камеру, если регистратор это поддерживает.

Неверная привязка

Событие одной камеры случайно запускает другой канал либо не имеет канала записи.

05. Расписание

Расписание детекции и расписание записи являются разными настройками

A

Расписание события

Определяет, когда камера или NVR реагирует на движение и аналитику.

B

Расписание записи

Определяет, когда канал пишет постоянно, по событию или по тревожному входу.

ТипЧто происходит
Continuous / RegularЗапись идёт постоянно в заданные часы
MotionЗапись запускается обычной детекцией движения
EventЗапись запускается поддерживаемыми событиями
AlarmЗапись запускается внешним тревожным входом
IVS / Smart EventЗапись по интеллектуальной аналитике
  • Включена запись нужного канала.
  • Дни недели заполнены полностью.
  • Полосы покрывают нужные часы.
  • Выбран Event или Motion.
  • Нажата кнопка Apply.
  • Настройка не сохранена на другом канале.

06. Накопитель

Live-видео может работать при полностью неработающем архиве

01

Диск не инициализирован

Новый HDD установлен, но файловая структура не создана.

02

Статус Error или Abnormal

Ошибки поверхности, питания, интерфейса или базы записи.

03

Режим Read Only

Старые записи читаются, но новые не создаются.

04

Перезапись отключена

После заполнения HDD запись останавливается.

05

Неверная квота

Каналу выделен нулевой или слишком маленький объём.

06

Сетевой диск недоступен

NAS пропал из сети, изменился путь, пароль или IP.

07

Перегрев HDD

Плохая вентиляция вызывает сбои и ускоряет износ.

08

Слабый блок питания

NVR включается, но диск нестабилен под нагрузкой.

Инициализация и форматирование удаляют архив. При наличии важных записей не нажимайте Init, Format или Repair наугад.

08. Лишняя постоянная запись

Почему регистратор пишет круглосуточно вместо движения

Остался Continuous

Постоянная полоса покрывает весь день.

Включена Manual Record

Ручной режим имеет приоритет до его отключения.

Гибридное расписание

Днём постоянная запись, ночью событийная.

Событие активно постоянно

Дождь, листья, тени или шум не дают детектору завершиться.

Длинный post-record

Новые движения постоянно продлевают текущий файл.

Постоянный поток с метками событий

Некоторые системы записывают всё, но отдельно размечают тревоги.

09. Совместимость

Сторонняя камера может передавать видео, но не события движения

ONVIF и RTSP подтверждают возможность получить поток, но не гарантируют одинаковую поддержку аналитики, событий и метаданных между разными производителями.

Видео есть, Motion нет

NVR принимает поток, но не получает событие камеры.

Детекция выполняется на NVR

Регистратор анализирует поток самостоятельно, если поддерживает функцию.

Фирменная аналитика не передаётся

Событие работает только в родном ПО камеры.

Недостаточно прав ONVIF

Учётная запись не имеет доступа к событиям.

Несовместимые версии

После обновления меняется реализация событий.

Проверка родным протоколом

Помогает отделить ограничение ONVIF от неисправности камеры.

10. Границы фрагмента

Pre-record и post-record определяют содержимое файла

PRE

Pre-record

Сохраняет несколько секунд до срабатывания, чтобы увидеть начало события.

POST

Post-record

Продолжает запись после завершения движения.

Слишком короткий pre-record обрезает начало. Слишком длинный post-record при частом движении превращает событийную запись почти в непрерывную.

11. Основные причины

18 причин, почему запись по движению не работает

1

Детекция выключена

Канал показывает видео, но событие не создаётся.

2

Не задана зона

Объект проходит вне контролируемой области.

3

Не работает расписание события

Текущий период не активен.

4

Не выбран канал записи

Trigger Recording не настроен.

5

Расписание стоит на Continuous

Канал пишет постоянно.

6

Расписание записи отключено

Нет активной полосы Motion или Event.

7

Настроен другой канал

Изменения сохранены не для той камеры.

8

HDD не инициализирован

Live есть, архива нет.

9

HDD имеет ошибку

Диск или его питание нестабильны.

10

Диск заполнен без перезаписи

Новые файлы не создаются.

11

Неверная квота

Каналу не выделено место.

12

ONVIF не передаёт Motion

Видео работает без событий.

13

Не совпадает тип аналитики

Настроена линия, а расписание ожидает Motion.

14

Сбилось время

Файл находится в другом периоде.

15

Запись перезаписана

Глубина архива меньше ожидаемой.

16

Ручная запись имеет приоритет

Канал пишет независимо от расписания.

17

Изменения не применены

Не нажата кнопка Apply.

18

Сброс после прошивки

Расписание и привязки изменились.

12. Диагностика

Проверка от события до файла на диске

Шаг 1

Выбрать один канал

Не тестировать сразу все камеры.

Шаг 2

Сверить время

Камера, NVR и приложение показывают одинаковый период.

Шаг 3

Создать тестовое движение

Записать точное время.

Шаг 4

Проверить журнал

Если тревоги нет, восстановить детекцию.

Шаг 5

Проверить Trigger Recording

Событие запускает нужный канал.

Шаг 6

Проверить расписание

Выбран Motion или Event.

Шаг 7

Проверить HDD

Статус Normal и разрешена перезапись.

Шаг 8

Подождать post-record

Файл должен завершиться.

Шаг 9

Искать без узкого фильтра

Проверить весь архив канала.

Шаг 10

Повторить тест

Убедиться, что результат воспроизводится.

13. Безопасная проверка

Что можно проверить без риска удалить архив

  • Сфотографировать расписания до изменений.
  • Записать модели и версии прошивок.
  • Проверять один канал.
  • Сверить время.
  • Посмотреть статус HDD без Init.
  • Проверить свободное место и Overwrite.
  • Сохранить конфигурацию.
  • Не менять прошивку до диагностики.
  • Не форматировать важный архив.
  • Не открывать NVR напрямую в интернет.
Если HDD щёлкает, пропадает или перегревается, остановитесь. Многократные перезапуски и ремонт базы могут затруднить сохранение важных данных.

14. Услуга

Настройка записи и архива видеонаблюдения в Туле

Проверим камеры, детекцию, расписание, связанные действия, HDD, время, кодек, ONVIF и фактический поиск записи. Настроим постоянную, событийную или комбинированную схему.

Что можно выполнить

  • включить запись по движению и аналитике;
  • настроить зоны и расписание;
  • связать события с каналами;
  • настроить pre-record и post-record;
  • проверить HDD и перезапись;
  • исправить время и поиск;
  • проверить ONVIF;
  • рассчитать срок архива;
  • проверить выгрузку фрагмента;
  • настроить доступ с телефона.

Гарантия: 5 лет при рекомендованных материалах, 1 год при материалах заказчика.

География: Тула и Тульская область, по предварительной записи.

Формат: диагностика и настройка без лабораторного восстановления данных и официальных протоколов.

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15. Внутренние ссылки

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16. FAQ

Частые вопросы

Почему движение определяется, но запись не создаётся?

Проверьте Trigger Recording, выбранный канал и расписание типа Motion или Event. Детектор и запись настраиваются отдельно.

Почему уведомление приходит, а видео события нет?

Push и запись являются разными действиями. Уведомление включено, а канал записи, расписание или HDD могут быть не настроены.

Почему регистратор пишет постоянно вместо движения?

В расписании может оставаться Continuous, включена ручная запись, слишком длинный post-record или детектор почти постоянно активен.

Почему запись работает только в определённые часы?

Проверьте расписание события и расписание записи. Они могут иметь разные периоды.

Почему одна камера пишет, а остальные нет?

Проверяются детекция, привязка и расписание каждой камеры отдельно.

Почему запись есть, но поиск по событиям её не показывает?

Файл мог сохраниться как Continuous, время могло сбиться или фильтр исключает нужный канал.

Может ли ONVIF-камера не передавать Motion?

Да. Видео может передаваться корректно, а событие движения не поддерживаться конкретной связкой.

Что такое pre-record и post-record?

Pre-record сохраняет время до события, post-record продолжает запись после его завершения.

Почему после заполнения диска запись остановилась?

Возможно, отключён режим перезаписи. Старые файлы не удаляются, и новые не создаются.

Можно ли инициализировать HDD для исправления?

Инициализация удаляет архив. Её выполняют только после проверки диска и подтверждения, что старые записи не нужны.

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