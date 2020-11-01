Локальный OCR в 2026: PaddleOCR-VL, DeepSeek-OCR2 и Docling

Docling или olmOCR, в зависимости от типа документов и железа.

Нужен готовый PDF → Markdown pipeline Docling или olmOCR, в зависимости от типа документов и железа.

Много простых сканов PP-OCRv6: маленькие модели, CPU-friendly и быстрый массовый OCR.

OCR в 2026 году — это уже не только «распознать буквы на картинке». Простые документы можно быстро обрабатывать классическим OCR, а сложные PDF с таблицами, формулами, колонками и фотографиями страниц — OCR-VLM и document parsers. Ниже — практический выбор между PP-OCRv6, PaddleOCR-VL 1.6, DeepSeek-OCR2, Docling и olmOCR.

Если нужен один практический алгоритм. Для печатного текста и больших объёмов начинайте с PP-OCRv6. Для сложных страниц с таблицами, формулами и необычным layout — PaddleOCR-VL 1.6. Если нужен OCR-VLM из Transformers/vLLM ecosystem — смотрите DeepSeek-OCR2. Для универсального document conversion в Markdown/JSON — Docling. Для сложных PDF на GPU и чистого Markdown — olmOCR.

Что сегодня называют OCR

Классический OCR решает две основные задачи: найти текстовые области и распознать символы. Современный document parsing идёт дальше и пытается восстановить структуру страницы:

абзацы;

заголовки;

колонки;

таблицы;

формулы;

подписи;

порядок чтения;

иллюстрации и их связь с текстом.

1 PDF / фото Исходная страница → 2 OCR / parser Текст + layout → 3 Markdown / JSON Структурированный результат → 4 RAG / поиск Дальнейшая обработка

Классический OCR и OCR-VLM — не одно и то же

Классический OCR Быстро находит и распознаёт текст. Подходит для больших объёмов однотипных документов. OCR-VLM Понимает страницу как визуальную структуру: таблицы, формулы, сложный reading order и взаимосвязи элементов.

Большая VLM не автоматически лучше. В июне 2026 PaddleOCR выпустил PP-OCRv6 размером всего 1.5–34.5M параметров именно для быстрого OCR. Если задача — тысячи обычных сканов, запуск многомиллиардной VLM может быть неоправдан.

Что выбрать под задачу

Задача Что попробовать первым Почему Обычные сканы текста PP-OCRv6 Маленькие модели, высокая скорость, не нужен большой GPU. Фото страницы под углом PaddleOCR-VL 1.6 Ориентирован на сложный реальный document parsing. Таблицы и формулы PaddleOCR-VL / DeepSeek-OCR2 OCR-specialized VLM лучше учитывает визуальную структуру. PDF → Markdown/JSON Docling Готовый document conversion pipeline. Сложные научные PDF olmOCR Создан для преобразования PDF/изображений в читаемый Markdown. Подготовка базы для RAG Docling + OCR backend Сразу можно получить структуру и chunks.

PP-OCRv6: когда VLM вообще не нужна

PP-OCRv6 вышел 11 июня 2026 года. Это новая классическая OCR-линейка PaddleOCR с тремя размерами:

Tiny 1.5M параметров Edge/mobile. Small 7.7M параметров Desktop и лёгкий server. Medium 34.5M параметров Максимум качества в линейке.

Medium и Small поддерживают 50 языков одной моделью; Tiny — 49. В официальной документации отдельно отмечены улучшения для цифровых дисплеев, точечно-матричных символов, промышленной маркировки и других специализированных текстов.

Установка

PaddleOCR python -m pip install "paddleocr[all]"

CLI

PP-OCRv6 paddleocr ocr -i ./scan.png \ --use_doc_orientation_classify False \ --use_doc_unwarping False \ --use_textline_orientation False \ --engine paddle

Для обычного чистого скана это часто рациональнее OCR-VLM: меньше модель, меньше latency и проще массовая обработка.

PaddleOCR-VL 1.6: document parser, а не просто распознавание букв

PaddleOCR-VL — специализированная document VLM. Её основа — компактный 0.9B vision-language component, а вся pipeline ориентирована на распознавание структурных элементов страницы.

Актуальная версия PaddleOCR-VL 1.6 вышла 28 мая 2026 года. По данным разработчиков, она достигла 96.3% на OmniDocBench v1.6 и обновила результаты на других document parsing benchmark.

Поддерживаются:

текст;

таблицы;

формулы;

диаграммы;

109 языков;

реальные сканы;

наклон и искажение страницы;

фото экрана/документа;

сложное освещение.

96.3% — benchmark разработчиков, а не гарантия вашей базы. Счета, паспорта, старые книги, рукописный текст и инженерные таблицы нужно тестировать отдельно.

CLI

PaddleOCR-VL paddleocr paddleocr_vl \ -i ./document.png \ --engine paddle

Для production разработчики рекомендуют отдельный inference service, а не считать quick-start CLI эталоном скорости и стабильности.

DeepSeek-OCR2

DeepSeek-OCR2 опубликован в январе 2026 года и позже получил поддержку в Hugging Face Transformers. Это специализированная OCR-VLM, а не обычная general-purpose vision model.

Текущий Transformers API использует стандартные классы:

Transformers from transformers import ( AutoProcessor, AutoModelForImageTextToText ) processor = AutoProcessor.from_pretrained( "deepseek-ai/DeepSeek-OCR-2" ) model = AutoModelForImageTextToText.from_pretrained( "deepseek-ai/DeepSeek-OCR-2" )

У DeepSeek есть и собственный repository с vLLM/Transformers workflow. Для NVIDIA GPU это может быть удобнее, если document OCR уже живёт внутри Python/vLLM infrastructure.

DeepSeek-OCR2 имеет смысл сравнивать на конкретных сложных страницах, а не выбирать по названию. В свежих обсуждениях пользователи отмечают заметную разницу между OCR-моделями именно на длинных таблицах и сложном layout.

Docling: не одна OCR-модель, а document conversion pipeline

Docling решает более широкую задачу: превращает множество форматов в единое структурированное представление и экспортирует результат в Markdown, JSON, HTML и другие форматы.

Поддерживаются:

PDF;

DOCX;

PPTX;

XLSX;

HTML;

EPUB;

PNG/TIFF/JPEG;

email;

аудио и другие форматы.

Для PDF Docling понимает layout, reading order, таблицы, code blocks, формулы и классификацию изображений.

Установка

pip pip install docling

PDF в Markdown

CLI docling convert ./document.pdf --to md

Сразу получить chunks

Для RAG pipeline docling convert ./document.pdf \ --to chunks \ --chunks-type hybrid

Docling особенно удобен перед RAG. Он решает не только OCR, но и нормализацию document structure, после чего результат проще индексировать.

olmOCR: PDF и изображения в чистый Markdown

olmOCR ориентирован на сложные document images и PDF. Проект умеет:

PDF, PNG и JPEG;

Markdown output;

формулы;

таблицы;

рукописные элементы;

multi-column layout;

удаление headers/footers;

восстановление естественного reading order.

Текущий проект основан на 7B VLM, поэтому для local inference нужен GPU-класс заметно выше классического OCR.

Один PDF olmocr ./workspace \ --markdown \ --pdfs ./document.pdf

Для большого архива можно передать несколько PDF; Markdown появится внутри workspace.

Почему Markdown стал стандартным выходом для AI

Plain text теряет структуру. Markdown позволяет сохранить:

заголовки;

списки;

таблицы;

code blocks;

ссылки;

часть математической разметки.

Это делает Markdown удобным промежуточным форматом:

PDF → OCR/parser → Markdown → chunks → embeddings → RAG

Таблицы: главный тест OCR-parser

Текстовая точность сама по себе недостаточна. Если parser правильно прочитал все цифры, но перепутал столбцы, документ для RAG всё равно испорчен.

Проверяйте отдельно:

merged cells;

многострочные заголовки;

длинные таблицы на несколько страниц;

единицы измерения;

десятичные разделители;

пустые ячейки;

примечания под таблицей.

Для финансовых и технических таблиц нужен автоматический post-validation. OCR-VLM способна «починить» таблицу логически и тем самым незаметно изменить исходные данные.

Формулы и технические документы

Формула — это не обычная строка. Важны индексы, дроби, греческие символы, расположение элементов и специальные знаки.

Для научных PDF выбирайте parser, который явно поддерживает formulas/LaTeX, и сохраняйте исходную страницу рядом с извлечённым результатом для проверки.

Для критичных формул не доверяйте одному OCR-проходу. Лучше проверять formula block отдельно или хотя бы сравнивать изображение с итоговым Markdown/LaTeX.

Фото документа с телефона

В реальности документы часто приходят не как хороший scan:

перспективное искажение;

кривой разворот;

блики;

тени;

изгиб книги;

размытые края;

частично закрытый текст.

Именно здесь document VLM может выигрывать у простого OCR pipeline. PaddleOCR-VL 1.5/1.6 отдельно оптимизировался под skew, warping, screen photography и сложное освещение.

Но preprocessing всё равно полезен: crop страницы, deskew, нормализация перспективы и повышение контраста уменьшают объём работы модели.

Как обрабатывать тысячи PDF

Массовый OCR требует другой архитектуры, чем «распознать один документ».

1 Определить тип страниц Born-digital PDF не нужно отправлять в OCR. 2 Классический OCR сначала PP-OCRv6 для обычных страниц. 3 VLM только сложным страницам Таблицы, формулы, плохое фото, multi-column. 4 Кэшировать результат Не распознавать неизменившиеся страницы повторно.

Самая эффективная схема часто гибридная. Не нужно прогонять 10 000 простых страниц через 7B OCR-VLM, если маленькая OCR-модель справляется с ними быстрее.

Какое железо нужно

PP-OCRv6 CPU достаточно Tiny/Small/Medium рассчитаны в том числе на edge и CPU. Docling CPU / GPU Зависит от pipeline и включённых моделей. PaddleOCR-VL GPU желательна 0.9B VLM всё ещё существенно тяжелее classical OCR. DeepSeek-OCR2 GPU workflow Transformers/vLLM сценарии удобнее на современном GPU. olmOCR GPU практически обязателен Проект прямо основан на 7B VLM. Большой архив SSD + batch pipeline I/O и preprocessing тоже становятся важны.

Если выбираете GPU: AMD vs NVIDIA vs Intel для локального AI.

Как правильно использовать OCR перед RAG

OCR — не RAG. Его задача закончиться на качественном структурированном тексте.

A OCR Текст и layout → B Очистка Дубли, headers, OCR errors → C Chunks Логические фрагменты → D Embeddings Vector index

Если OCR разрушил таблицу или потерял заголовок, embeddings просто качественно проиндексируют ошибочный текст.

Поэтому для большой базы сначала сделайте небольшой test corpus и оцените parsing quality, а уже затем индексируйте тысячи документов.

Дальше: embeddings и reranker для локального RAG.

Как проверить качество OCR на своих документах

Сделайте golden set из 30–100 типичных страниц.

Text Пропуски и неверные символы. Reading order Правильный порядок колонок. Tables Сохранены строки и столбцы. Formulas Индексы, дроби, знаки. Layout Заголовки и списки. Hallucination Не придуман ли отсутствующий текст.

Для plain OCR можно считать CER/WER. Для structured documents одной CER недостаточно: отдельно нужны метрики/ручная проверка таблиц и layout.

Не выбирайте OCR по одной красивой demo-странице. Старый скан, фото телефона, таблица, книга в развороте и born-digital PDF — это разные workload.

Когда OCR действительно локальный

Локальный режим означает, что:

model weights находятся на вашем компьютере;

inference выполняется локально;

PDF/изображения не отправляются внешнему API;

не включён cloud fallback;

результаты хранятся локально;

telemetry/remote services проверены отдельно.

После установки можно отключить интернет и обработать новый локальный документ. Это простой способ проверить базовую автономность pipeline.

Главные ошибки

1. OCR всех PDF подряд

Если PDF уже содержит нормальный text layer, повторный OCR может только ухудшить данные.

2. Использовать VLM для каждой страницы

Для plain text это часто дорого и медленно.

3. Считать Markdown автоматически правильным

Красиво оформленная таблица тоже может содержать неверные цифры.

4. Не хранить исходную страницу

Без неё трудно проверить спорный результат позже.

5. Индексировать RAG до QA OCR

Ошибки распознавания становятся частью базы знаний.

6. Не разделять скорость detection/recognition и parsing

Полный document parser может быть намного тяжелее обычного OCR.

7. Выбирать одну модель навсегда

Для документов разных классов лучше использовать routing: простой OCR для простых страниц, VLM — для сложных.

Частые вопросы

Какой локальный OCR лучше для обычных сканов? Начните с PP-OCRv6. Это маленькая специализированная OCR-линейка, рассчитанная на быстрый detection/recognition без тяжёлой VLM. Что лучше для таблиц — PaddleOCR-VL или обычный OCR? Для сложных таблиц document VLM обычно полезнее, потому что учитывает структуру страницы. Но результат всё равно нужно проверять на своих документах. Можно ли распознавать PDF полностью без интернета? Да. PaddleOCR, Docling, DeepSeek-OCR2 и olmOCR можно запускать локально после скачивания моделей и зависимостей. Docling — это OCR? Не только. Это document conversion framework: он разбирает PDF и другие форматы, восстанавливает структуру и экспортирует Markdown/JSON/HTML/chunks. Нужна ли видеокарта? Для PP-OCRv6 — необязательно. Для OCR-VLM вроде PaddleOCR-VL, DeepSeek-OCR2 и особенно 7B olmOCR GPU намного полезнее. Можно ли сразу отправить OCR результат в RAG? Технически да, но сначала лучше проверить reading order, таблицы, headers/footers и дубли. Ошибки OCR напрямую ухудшают retrieval. Что лучше: VLM или OCR? Для точного массового text recognition — OCR. Для сложного layout и понимания страницы — OCR-VLM/document parser. Хорошая production-схема часто использует оба. Поддерживается ли русский язык? Поддержка зависит от конкретной модели. Перед массовой обработкой русскоязычного архива обязательно соберите собственный тестовый набор страниц.

Почему тема актуальна В 2026 OCR снова стал отдельным быстро меняющимся AI-направлением За несколько месяцев появились DeepSeek-OCR2, PaddleOCR-VL 1.5/1.6 и PP-OCRv6. В свежих обсуждениях пользователи уже сравнивают не «OCR против ChatGPT», а разные специализированные document VLM и classical OCR pipelines под архивы из тысяч сканов. Особенно показателен вопрос производительности: для 10 000 сканированных PDF пользователи отмечают, что OCR-VLM может быть точной, но слишком медленной. Это и делает гибридный pipeline — быстрый OCR для простых страниц и VLM для сложных — практичным решением.