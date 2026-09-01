GitHub Spec Kit: как заставить Claude Code, Codex и Copilot работать по спецификации

GitHub Spec Kit: как заставить AI-агента работать по спецификации, а не по цепочке случайных промптов
AI-кодинг легко превращается в бесконечную переписку: «сделай», «переделай», «ты забыл», «теперь исправь ещё это». GitHub Spec Kit предлагает другой подход: сначала зафиксировать требования и ограничения, затем построить план, разбить работу на задачи и только после этого отдавать реализацию AI-агенту.
Spec Kit — это процесс вокруг AI-агента, а не ещё одна модель
Spec Kit — open-source toolkit от GitHub для разработки через спецификации. В его основе лежит Specify CLI, шаблоны, команды для AI-агента, scripts и интеграции. Идея проста: намерение и требования должны появиться раньше кода.
Spec Kit работает поверх coding-agent: Claude Code, GitHub Copilot, Gemini CLI и других интеграций.
Процесс разбит на этапы: spec, clarify, plan, tasks, analyze, implement, converge.
Результат сохраняется в файлах проекта, а не исчезает в истории чата.
Есть extensions, presets, workflows и bundles, поэтому процесс можно адаптировать под команду.
Почему «просто попросить агента написать функцию» плохо масштабируется
Одноразовая задача часто решается обычным промптом. Проблемы начинаются, когда в функции десятки требований, есть несколько ролей пользователей, ограничения совместимости, миграция данных, security-условия и критерии готовности.
Требования распределены по переписке
Часть решений остаётся в старых сообщениях, часть — в памяти агента, часть — в коде. Через несколько итераций контекст расходится.
Есть явный источник требований
Спецификация, план и список задач становятся отдельными проверяемыми файлами, которые можно ревьюить до реализации.
Если требование отсутствует в spec или plan, это видно до того, как агент изменит десятки файлов.
Как выглядит полный workflow Spec Kit
В актуальной документации команды могут использоваться по-разному, но для задач с заметной неоднозначностью GitHub описывает последовательность quality gates примерно так:
Не все этапы обязательны для каждой мелкой задачи. Документация прямо разделяет lean-path и более строгий production-процесс. Это важно: Spec Kit не требует превращать исправление одной опечатки в бюрократию из десяти документов.
Что остаётся в репозитории после прохождения процесса
Описание поведения, user stories, требования, ограничения и критерии результата.
Технический подход: архитектура, технологии, точки изменения и ключевые решения.
Последовательность конкретных задач, из которых агент собирает реализацию.
При необходимости появляются quality gates, research, data model, contracts и другие артефакты.
Ключевой контекст лежит в Git, а не только внутри одного длинного диалога.
Как установить Spec Kit и инициализировать проект
Официальная документация поддерживает установку из GitHub release или через PyPI. На момент проверки последний GitHub release — v1.0.8.
Установка из конкретного GitHub release
uv tool install specify-cli --from git+https://github.com/github/spec-kit.git@v1.0.8
Плюс такого подхода — версия зафиксирована явно.
Убедиться, что CLI работает
specify version
specify check
specify self check позволяет проверить наличие более нового релиза.
Инициализация
specify init my-project --integration claude
Ключ integration зависит от используемого AI-агента.
Добавить Spec Kit в существующий проект
specify init --here --integration claude
Перед этим лучше работать в чистом Git-дереве или отдельной ветке.
Spec Kit активно развивается. В официальной документации встречаются примеры с placeholder
vX.Y.Z, а актуальный release нужно смотреть отдельно.
Что делают основные /speckit.* команды
/speckit.constitutionсоздаёт или обновляет принципы и правила проекта
/speckit.specifyформирует specification для новой функции
/speckit.clarifyищет неоднозначности и задаёт уточняющие вопросы
/speckit.planстроит технический implementation plan
/speckit.checklistсоздаёт проверяемые quality criteria
/speckit.tasksразбивает план на исполнимые задачи
/speckit.analyzeпроверяет согласованность spec, plan и tasks
/speckit.implementисполняет задачи из tasks.md
/speckit.convergeсравнивает реализацию с артефактами и добавляет недостающие задачи
У одних интеграций это
/speckit.*, у других могут использоваться формы вроде
$speckit-* или agent-specific skill invocation.
Можно ли использовать Spec Kit в уже существующем проекте?
Да. В документации есть отдельные рекомендации для existing projects и evolving specs. Для новой функции Spec Kit создаёт отдельную feature-структуру, а старые спецификации можно сохранять для аудита и истории решений.
Так проще увидеть, что именно добавил Spec Kit и агент.
Логичнее взять одну новую функцию или ограниченный refactor.
API, legacy-поведение, совместимость и данные должны попасть в specification.
Spec и plan нужно ревьюить до запуска implement.
Если исходные ограничения не попали в specification или constitution, агент всё равно может принять неверное решение.
В актуальном Spec Kit есть отдельный процесс bug fixing
Современный Spec Kit уже шире исходной идеи «spec → plan → code». Документация выделяет bug fixing как самостоятельный entry point: сначала оценить причину дефекта, затем ограничить scope исправления и записать проверку результата.
«Вот ошибка, исправь»
Агент может сразу изменить ближайший участок, не доказав, что найден именно root cause.
Сначала evidence и причина
Процесс разделяет диагностику, scoped fix и verification, уменьшая риск случайного workaround.
Idea assessment: сначала решить, стоит ли вообще строить функцию
Ещё один самостоятельный процесс — оценка идеи. Он нужен до specification и реализации: собрать evidence, уточнить предложение и прийти к решению продолжать, уточнять или остановиться.
Это важное отличие от большинства coding-tools: Spec Kit пытается структурировать не только генерацию кода, но и решение «нужно ли вообще это делать».
Самая дорогая функция — не плохо реализованная, а хорошо реализованная функция, которая никому не нужна.
Spec Kit, Ponytail и Headroom не дублируют друг друга
Что строить, как планировать, какие задачи выполнить и как проверить соответствие.
Не писать новую архитектуру там, где достаточно существующего или встроенного решения.
Уменьшает tool output и расход входных токенов в длинной agentic-сессии.
Когда Spec Kit помогает меньше, чем кажется
Для правки одной строки полный SDD-процесс создаёт больше overhead, чем пользы.
Красивый spec не спасёт, если требования неверны или неполны.
Если команда генерирует артефакты, но не читает их, процесс превращается в формальность.
После изменения поведения specification и производные артефакты нужно синхронизировать.
Spec Kit не превращает слабую модель в сильного архитектора или инженера.
Spec, plan и реализация остаются результатами, которые должен проверять человек.
Мелкий fix — lean path. Большая функция с данными, интеграциями и миграциями — полный набор quality gates.
Документация и исходники GitHub Spec Kit
На момент проверки последним release в GitHub является v1.0.8 от 17 сентября 2026 года.
Spec Kit полезен не потому, что пишет код быстрее, а потому что делает работу AI-агента проверяемой
Самая сильная идея проекта — вынести требования, план и задачи из эфемерного чата в репозиторий. Тогда можно остановиться до implementation, проверить направление и только после этого разрешить агенту менять код.
Для мелких задач этот процесс будет избыточным. Но чем больше функция, чем выше цена ошибки и чем дольше живёт проект, тем полезнее явная specification и возможность сверить итоговую реализацию с тем, что действительно планировалось.
Частые вопросы о GitHub Spec Kit
Что такое Spec Kit простыми словами?
Набор CLI, шаблонов и процессов, который заставляет AI-агента сначала зафиксировать требования и план, а потом писать код.
Spec Kit работает с Claude Code?
Да. При инициализации выбирается соответствующая integration, после чего агент получает команды Spec Kit.
Можно ли использовать его с уже существующим проектом?
Да. Для этого есть режим
specify init --here и отдельные рекомендации по evolving specs.
Нужно ли проходить все команды для каждой задачи?
Нет. Для простых задач можно использовать lean path, а clarify, checklist и analyze добавлять там, где есть реальная неоднозначность и риск.
Spec Kit сам пишет код?
Код пишет выбранный AI-agent. Spec Kit организует требования, планирование, задачи и проверку процесса.
Чем Spec Kit отличается от Ponytail?
Spec Kit управляет процессом разработки, а Ponytail в первую очередь ограничивает склонность агента к переусложнению реализации.
Чем Spec Kit отличается от Headroom?
Headroom оптимизирует контекст и токены. Spec Kit структурирует работу и артефакты проекта.
Какая версия актуальна?
На момент проверки 21 сентября 2026 года последний GitHub release — v1.0.8.
Нужно выстроить работу AI-агента с реальным проектом?
Можно прислать структуру проекта и используемый AI-инструмент. Разберём, где достаточно простых project rules, а где уже нужен SDD, Git-процесс и отдельные quality gates.