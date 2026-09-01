GitHub Spec Kit: как заставить Claude Code, Codex и Copilot работать по спецификации

GitHub Spec Kit · SDD · Claude Code · Codex · Copilot GitHub Spec Kit: как заставить AI-агента работать по спецификации, а не по цепочке случайных промптов AI-кодинг легко превращается в бесконечную переписку: «сделай», «переделай», «ты забыл», «теперь исправь ещё это». GitHub Spec Kit предлагает другой подход: сначала зафиксировать требования и ограничения, затем построить план, разбить работу на задачи и только после этого отдавать реализацию AI-агенту. 1.0.8 последний стабильный релиз GitHub на момент проверки Python 3.11+ официальное требование для Specify CLI MIT открытый исходный код и расширяемая система integrations, extensions и presets Spec Kit на GitHub Установка Как работает SDD Основной цикл Spec-Driven Development сформулировать, что нужно построить; уточнить неоднозначности; зафиксировать план реализации; разбить план на задачи; проверить согласованность артефактов; выполнить задачи; сверить результат со спецификацией.

Суть проекта Spec Kit — это процесс вокруг AI-агента, а не ещё одна модель Spec Kit — open-source toolkit от GitHub для разработки через спецификации. В его основе лежит Specify CLI, шаблоны, команды для AI-агента, scripts и интеграции. Идея проста: намерение и требования должны появиться раньше кода. 01 Не заменяет Claude или GPT Spec Kit работает поверх coding-agent: Claude Code, GitHub Copilot, Gemini CLI и других интеграций. 02 Не сводится к одному prompt Процесс разбит на этапы: spec, clarify, plan, tasks, analyze, implement, converge. 03 Создаёт артефакты Результат сохраняется в файлах проекта, а не исчезает в истории чата. 04 Расширяется Есть extensions, presets, workflows и bundles, поэтому процесс можно адаптировать под команду.

Проблема prompt-driven разработки Почему «просто попросить агента написать функцию» плохо масштабируется Одноразовая задача часто решается обычным промптом. Проблемы начинаются, когда в функции десятки требований, есть несколько ролей пользователей, ограничения совместимости, миграция данных, security-условия и критерии готовности. Prompt-driven Требования распределены по переписке Часть решений остаётся в старых сообщениях, часть — в памяти агента, часть — в коде. Через несколько итераций контекст расходится. Spec-driven Есть явный источник требований Спецификация, план и список задач становятся отдельными проверяемыми файлами, которые можно ревьюить до реализации. Главное преимущество — не «AI пишет лучше», а «ошибку можно поймать раньше». Если требование отсутствует в spec или plan, это видно до того, как агент изменит десятки файлов.

Spec-Driven Development Как выглядит полный workflow Spec Kit В актуальной документации команды могут использоваться по-разному, но для задач с заметной неоднозначностью GitHub описывает последовательность quality gates примерно так: constitution правила и принципы проекта → specify что нужно построить → clarify устранить неоднозначности → plan как реализовывать → tasks декомпозиция → analyze проверка согласованности → implement реализация → converge поиск оставшихся разрывов Не все этапы обязательны для каждой мелкой задачи. Документация прямо разделяет lean-path и более строгий production-процесс. Это важно: Spec Kit не требует превращать исправление одной опечатки в бюрократию из десяти документов.

Артефакты вместо памяти чата Что остаётся в репозитории после прохождения процесса spec.md Описание поведения, user stories, требования, ограничения и критерии результата. plan.md Технический подход: архитектура, технологии, точки изменения и ключевые решения. tasks.md Последовательность конкретных задач, из которых агент собирает реализацию. checklists и дополнительные документы При необходимости появляются quality gates, research, data model, contracts и другие артефакты. Это удобно для продолжения работы в другой сессии или даже другим агентом. Ключевой контекст лежит в Git, а не только внутри одного длинного диалога.

Установка Как установить Spec Kit и инициализировать проект Официальная документация поддерживает установку из GitHub release или через PyPI. На момент проверки последний GitHub release — v1.0.8. Рекомендуемый вариант Установка из конкретного GitHub release uv tool install specify-cli --from git+https://github.com/github/spec-kit.git@v1.0.8 Плюс такого подхода — версия зафиксирована явно. Проверка Убедиться, что CLI работает specify version specify check specify self check позволяет проверить наличие более нового релиза. Новый проект Инициализация specify init my-project --integration claude Ключ integration зависит от используемого AI-агента. Текущий каталог Добавить Spec Kit в существующий проект specify init --here --integration claude Перед этим лучше работать в чистом Git-дереве или отдельной ветке. Не копируйте старые install-команды без проверки версии. Spec Kit активно развивается. В официальной документации встречаются примеры с placeholder vX.Y.Z , а актуальный release нужно смотреть отдельно.

Команды AI-агента Что делают основные /speckit.* команды /speckit.constitution создаёт или обновляет принципы и правила проекта /speckit.specify формирует specification для новой функции /speckit.clarify ищет неоднозначности и задаёт уточняющие вопросы /speckit.plan строит технический implementation plan /speckit.checklist создаёт проверяемые quality criteria /speckit.tasks разбивает план на исполнимые задачи /speckit.analyze проверяет согласованность spec, plan и tasks /speckit.implement исполняет задачи из tasks.md /speckit.converge сравнивает реализацию с артефактами и добавляет недостающие задачи Точная форма команды зависит от агента. У одних интеграций это /speckit.* , у других могут использоваться формы вроде $speckit-* или agent-specific skill invocation.

Brownfield Можно ли использовать Spec Kit в уже существующем проекте? Да. В документации есть отдельные рекомендации для existing projects и evolving specs. Для новой функции Spec Kit создаёт отдельную feature-структуру, а старые спецификации можно сохранять для аудита и истории решений. 1 Начать с чистого рабочего дерева Так проще увидеть, что именно добавил Spec Kit и агент. 2 Не переписывать весь проект сразу Логичнее взять одну новую функцию или ограниченный refactor. 3 Сначала описать текущие ограничения API, legacy-поведение, совместимость и данные должны попасть в specification. 4 Проверять diff между этапами Spec и plan нужно ревьюить до запуска implement. Spec Kit не знает архитектуру вашего проекта автоматически. Если исходные ограничения не попали в specification или constitution, агент всё равно может принять неверное решение.

Не только новые функции В актуальном Spec Kit есть отдельный процесс bug fixing Современный Spec Kit уже шире исходной идеи «spec → plan → code». Документация выделяет bug fixing как самостоятельный entry point: сначала оценить причину дефекта, затем ограничить scope исправления и записать проверку результата. Обычный AI bugfix «Вот ошибка, исправь» Агент может сразу изменить ближайший участок, не доказав, что найден именно root cause. Spec Kit bug fixing Сначала evidence и причина Процесс разделяет диагностику, scoped fix и verification, уменьшая риск случайного workaround.

До разработки Idea assessment: сначала решить, стоит ли вообще строить функцию Ещё один самостоятельный процесс — оценка идеи. Он нужен до specification и реализации: собрать evidence, уточнить предложение и прийти к решению продолжать, уточнять или остановиться. Это важное отличие от большинства coding-tools: Spec Kit пытается структурировать не только генерацию кода, но и решение «нужно ли вообще это делать». Для бизнеса это может быть полезнее ещё одного ускорителя кода. Самая дорогая функция — не плохо реализованная, а хорошо реализованная функция, которая никому не нужна.

Связанные инструменты Spec Kit, Ponytail и Headroom не дублируют друг друга Spec Kit Управляет процессом Что строить, как планировать, какие задачи выполнить и как проверить соответствие. Ponytail Ограничивает переусложнение Не писать новую архитектуру там, где достаточно существующего или встроенного решения. Headroom Сжимает контекст Уменьшает tool output и расход входных токенов в длинной agentic-сессии. Ponytail для Claude Code, Codex и Cursor Как уменьшить лишний код AI-агента → Headroom для Claude Code и Codex Как сжимать контекст и экономить токены →

Ограничения Когда Spec Kit помогает меньше, чем кажется 01 Очень маленькие задачи Для правки одной строки полный SDD-процесс создаёт больше overhead, чем пользы. 02 Плохая исходная постановка Красивый spec не спасёт, если требования неверны или неполны. 03 Избыточная документация Если команда генерирует артефакты, но не читает их, процесс превращается в формальность. 04 Устаревшие specs После изменения поведения specification и производные артефакты нужно синхронизировать. 05 Agent quality всё ещё важна Spec Kit не превращает слабую модель в сильного архитектора или инженера. 06 Нужен human review Spec, plan и реализация остаются результатами, которые должен проверять человек. Лучший сценарий — использовать тяжесть процесса пропорционально риску задачи. Мелкий fix — lean path. Большая функция с данными, интеграциями и миграциями — полный набор quality gates.

Вывод Spec Kit полезен не потому, что пишет код быстрее, а потому что делает работу AI-агента проверяемой Самая сильная идея проекта — вынести требования, план и задачи из эфемерного чата в репозиторий. Тогда можно остановиться до implementation, проверить направление и только после этого разрешить агенту менять код. Для мелких задач этот процесс будет избыточным. Но чем больше функция, чем выше цена ошибки и чем дольше живёт проект, тем полезнее явная specification и возможность сверить итоговую реализацию с тем, что действительно планировалось. Открыть Spec Kit на GitHub Все материалы про ИИ

FAQ Частые вопросы о GitHub Spec Kit Что такое Spec Kit простыми словами? Набор CLI, шаблонов и процессов, который заставляет AI-агента сначала зафиксировать требования и план, а потом писать код. Spec Kit работает с Claude Code? Да. При инициализации выбирается соответствующая integration, после чего агент получает команды Spec Kit. Можно ли использовать его с уже существующим проектом? Да. Для этого есть режим specify init --here и отдельные рекомендации по evolving specs. Нужно ли проходить все команды для каждой задачи? Нет. Для простых задач можно использовать lean path, а clarify, checklist и analyze добавлять там, где есть реальная неоднозначность и риск. Spec Kit сам пишет код? Код пишет выбранный AI-agent. Spec Kit организует требования, планирование, задачи и проверку процесса. Чем Spec Kit отличается от Ponytail? Spec Kit управляет процессом разработки, а Ponytail в первую очередь ограничивает склонность агента к переусложнению реализации. Чем Spec Kit отличается от Headroom? Headroom оптимизирует контекст и токены. Spec Kit структурирует работу и артефакты проекта. Какая версия актуальна? На момент проверки 21 сентября 2026 года последний GitHub release — v1.0.8.