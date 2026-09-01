GitHub Spec Kit: как заставить Claude Code, Codex и Copilot работать по спецификации
GitHub Spec Kit · SDD · Claude Code · Codex · Copilot

GitHub Spec Kit: как заставить AI-агента работать по спецификации, а не по цепочке случайных промптов

AI-кодинг легко превращается в бесконечную переписку: «сделай», «переделай», «ты забыл», «теперь исправь ещё это». GitHub Spec Kit предлагает другой подход: сначала зафиксировать требования и ограничения, затем построить план, разбить работу на задачи и только после этого отдавать реализацию AI-агенту.

1.0.8 последний стабильный релиз GitHub на момент проверки
Python 3.11+ официальное требование для Specify CLI
MIT открытый исходный код и расширяемая система integrations, extensions и presets
Spec Kit на GitHub Установка Как работает SDD
Суть проекта

Spec Kit — это процесс вокруг AI-агента, а не ещё одна модель

Spec Kit — open-source toolkit от GitHub для разработки через спецификации. В его основе лежит Specify CLI, шаблоны, команды для AI-агента, scripts и интеграции. Идея проста: намерение и требования должны появиться раньше кода.

01 Не заменяет Claude или GPT

Spec Kit работает поверх coding-agent: Claude Code, GitHub Copilot, Gemini CLI и других интеграций.

02 Не сводится к одному prompt

Процесс разбит на этапы: spec, clarify, plan, tasks, analyze, implement, converge.

03 Создаёт артефакты

Результат сохраняется в файлах проекта, а не исчезает в истории чата.

04 Расширяется

Есть extensions, presets, workflows и bundles, поэтому процесс можно адаптировать под команду.

Проблема prompt-driven разработки

Почему «просто попросить агента написать функцию» плохо масштабируется

Одноразовая задача часто решается обычным промптом. Проблемы начинаются, когда в функции десятки требований, есть несколько ролей пользователей, ограничения совместимости, миграция данных, security-условия и критерии готовности.

Prompt-driven

Требования распределены по переписке

Часть решений остаётся в старых сообщениях, часть — в памяти агента, часть — в коде. Через несколько итераций контекст расходится.

Spec-driven

Есть явный источник требований

Спецификация, план и список задач становятся отдельными проверяемыми файлами, которые можно ревьюить до реализации.

Главное преимущество — не «AI пишет лучше», а «ошибку можно поймать раньше».

Если требование отсутствует в spec или plan, это видно до того, как агент изменит десятки файлов.

Spec-Driven Development

Как выглядит полный workflow Spec Kit

В актуальной документации команды могут использоваться по-разному, но для задач с заметной неоднозначностью GitHub описывает последовательность quality gates примерно так:

constitutionправила и принципы проекта
specifyчто нужно построить
clarifyустранить неоднозначности
planкак реализовывать
tasksдекомпозиция
analyzeпроверка согласованности
implementреализация
convergeпоиск оставшихся разрывов

Не все этапы обязательны для каждой мелкой задачи. Документация прямо разделяет lean-path и более строгий production-процесс. Это важно: Spec Kit не требует превращать исправление одной опечатки в бюрократию из десяти документов.

Артефакты вместо памяти чата

Что остаётся в репозитории после прохождения процесса

spec.md

Описание поведения, user stories, требования, ограничения и критерии результата.

plan.md

Технический подход: архитектура, технологии, точки изменения и ключевые решения.

tasks.md

Последовательность конкретных задач, из которых агент собирает реализацию.

checklists и дополнительные документы

При необходимости появляются quality gates, research, data model, contracts и другие артефакты.

Это удобно для продолжения работы в другой сессии или даже другим агентом.

Ключевой контекст лежит в Git, а не только внутри одного длинного диалога.

Установка

Как установить Spec Kit и инициализировать проект

Официальная документация поддерживает установку из GitHub release или через PyPI. На момент проверки последний GitHub release — v1.0.8.

Рекомендуемый вариант

Установка из конкретного GitHub release

uv tool install specify-cli --from git+https://github.com/github/spec-kit.git@v1.0.8

Плюс такого подхода — версия зафиксирована явно.

Проверка

Убедиться, что CLI работает

specify version
specify check

specify self check позволяет проверить наличие более нового релиза.

Новый проект

Инициализация

specify init my-project --integration claude

Ключ integration зависит от используемого AI-агента.

Текущий каталог

Добавить Spec Kit в существующий проект

specify init --here --integration claude

Перед этим лучше работать в чистом Git-дереве или отдельной ветке.

Не копируйте старые install-команды без проверки версии.

Spec Kit активно развивается. В официальной документации встречаются примеры с placeholder vX.Y.Z, а актуальный release нужно смотреть отдельно.

Команды AI-агента

Что делают основные /speckit.* команды

/speckit.constitutionсоздаёт или обновляет принципы и правила проекта
/speckit.specifyформирует specification для новой функции
/speckit.clarifyищет неоднозначности и задаёт уточняющие вопросы
/speckit.planстроит технический implementation plan
/speckit.checklistсоздаёт проверяемые quality criteria
/speckit.tasksразбивает план на исполнимые задачи
/speckit.analyzeпроверяет согласованность spec, plan и tasks
/speckit.implementисполняет задачи из tasks.md
/speckit.convergeсравнивает реализацию с артефактами и добавляет недостающие задачи
Точная форма команды зависит от агента.

У одних интеграций это /speckit.*, у других могут использоваться формы вроде $speckit-* или agent-specific skill invocation.

Brownfield

Можно ли использовать Spec Kit в уже существующем проекте?

Да. В документации есть отдельные рекомендации для existing projects и evolving specs. Для новой функции Spec Kit создаёт отдельную feature-структуру, а старые спецификации можно сохранять для аудита и истории решений.

1Начать с чистого рабочего дерева

Так проще увидеть, что именно добавил Spec Kit и агент.

2Не переписывать весь проект сразу

Логичнее взять одну новую функцию или ограниченный refactor.

3Сначала описать текущие ограничения

API, legacy-поведение, совместимость и данные должны попасть в specification.

4Проверять diff между этапами

Spec и plan нужно ревьюить до запуска implement.

Spec Kit не знает архитектуру вашего проекта автоматически.

Если исходные ограничения не попали в specification или constitution, агент всё равно может принять неверное решение.

Не только новые функции

В актуальном Spec Kit есть отдельный процесс bug fixing

Современный Spec Kit уже шире исходной идеи «spec → plan → code». Документация выделяет bug fixing как самостоятельный entry point: сначала оценить причину дефекта, затем ограничить scope исправления и записать проверку результата.

Обычный AI bugfix

«Вот ошибка, исправь»

Агент может сразу изменить ближайший участок, не доказав, что найден именно root cause.

Spec Kit bug fixing

Сначала evidence и причина

Процесс разделяет диагностику, scoped fix и verification, уменьшая риск случайного workaround.

До разработки

Idea assessment: сначала решить, стоит ли вообще строить функцию

Ещё один самостоятельный процесс — оценка идеи. Он нужен до specification и реализации: собрать evidence, уточнить предложение и прийти к решению продолжать, уточнять или остановиться.

Это важное отличие от большинства coding-tools: Spec Kit пытается структурировать не только генерацию кода, но и решение «нужно ли вообще это делать».

Для бизнеса это может быть полезнее ещё одного ускорителя кода.

Самая дорогая функция — не плохо реализованная, а хорошо реализованная функция, которая никому не нужна.

Связанные инструменты

Spec Kit, Ponytail и Headroom не дублируют друг друга

Spec Kit Управляет процессом

Что строить, как планировать, какие задачи выполнить и как проверить соответствие.

Ponytail Ограничивает переусложнение

Не писать новую архитектуру там, где достаточно существующего или встроенного решения.

Headroom Сжимает контекст

Уменьшает tool output и расход входных токенов в длинной agentic-сессии.

Ponytail для Claude Code, Codex и Cursor Как уменьшить лишний код AI-агента → Headroom для Claude Code и Codex Как сжимать контекст и экономить токены →
Ограничения

Когда Spec Kit помогает меньше, чем кажется

01Очень маленькие задачи

Для правки одной строки полный SDD-процесс создаёт больше overhead, чем пользы.

02Плохая исходная постановка

Красивый spec не спасёт, если требования неверны или неполны.

03Избыточная документация

Если команда генерирует артефакты, но не читает их, процесс превращается в формальность.

04Устаревшие specs

После изменения поведения specification и производные артефакты нужно синхронизировать.

05Agent quality всё ещё важна

Spec Kit не превращает слабую модель в сильного архитектора или инженера.

06Нужен human review

Spec, plan и реализация остаются результатами, которые должен проверять человек.

Лучший сценарий — использовать тяжесть процесса пропорционально риску задачи.

Мелкий fix — lean path. Большая функция с данными, интеграциями и миграциями — полный набор quality gates.

Первоисточники

Документация и исходники GitHub Spec Kit

Репозиторий Spec Kit Исходный код, releases, issues и история проекта. Официальная документация Процессы SDD, bug fixing, idea assessment и reference. Installation Guide Python, uv, pipx, source install и инициализация проекта. Agentic SDD Команды speckit и порядок их использования. Evolving Specs Как поддерживать specification в существующем проекте. Releases Актуальные стабильные версии и changelog. Лицензия MIT Условия использования и распространения.
Материал проверен 21 сентября 2026 года.

На момент проверки последним release в GitHub является v1.0.8 от 17 сентября 2026 года.

Вывод

Spec Kit полезен не потому, что пишет код быстрее, а потому что делает работу AI-агента проверяемой

Самая сильная идея проекта — вынести требования, план и задачи из эфемерного чата в репозиторий. Тогда можно остановиться до implementation, проверить направление и только после этого разрешить агенту менять код.

Для мелких задач этот процесс будет избыточным. Но чем больше функция, чем выше цена ошибки и чем дольше живёт проект, тем полезнее явная specification и возможность сверить итоговую реализацию с тем, что действительно планировалось.

Открыть Spec Kit на GitHub Все материалы про ИИ
FAQ

Частые вопросы о GitHub Spec Kit

Что такое Spec Kit простыми словами?

Набор CLI, шаблонов и процессов, который заставляет AI-агента сначала зафиксировать требования и план, а потом писать код.

Spec Kit работает с Claude Code?

Да. При инициализации выбирается соответствующая integration, после чего агент получает команды Spec Kit.

Можно ли использовать его с уже существующим проектом?

Да. Для этого есть режим specify init --here и отдельные рекомендации по evolving specs.

Нужно ли проходить все команды для каждой задачи?

Нет. Для простых задач можно использовать lean path, а clarify, checklist и analyze добавлять там, где есть реальная неоднозначность и риск.

Spec Kit сам пишет код?

Код пишет выбранный AI-agent. Spec Kit организует требования, планирование, задачи и проверку процесса.

Чем Spec Kit отличается от Ponytail?

Spec Kit управляет процессом разработки, а Ponytail в первую очередь ограничивает склонность агента к переусложнению реализации.

Чем Spec Kit отличается от Headroom?

Headroom оптимизирует контекст и токены. Spec Kit структурирует работу и артефакты проекта.

Какая версия актуальна?

На момент проверки 21 сентября 2026 года последний GitHub release — v1.0.8.

ИИ и автоматизация

Нужно выстроить работу AI-агента с реальным проектом?

Можно прислать структуру проекта и используемый AI-инструмент. Разберём, где достаточно простых project rules, а где уже нужен SDD, Git-процесс и отдельные quality gates.

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