10 ноября 2026 года компания «Электрорешения» представила сервис «МастерЭпика». Он помогает комплектовать электроустановочные изделия серии EKF «Эпика» и наглядно согласовать внешний вид с заказчиком ещё до чистовой отделки.

Что делает конфигуратор В сервисе можно выбрать готовую комбинацию или собрать её из рамки и механизмов. Предусмотрены сочетания на один-пять постов, горизонтальная и вертикальная ориентация, подбор цвета рамки и внутренних элементов. Результат можно наложить на предложенную иллюстрацию интерьера или фотографию собственной стены. Это удобнее, чем выбирать цвета и компоновку исключительно по каталогам.

Зачем это заказчику На стадии разметки или чистового монтажа часто выясняется, что рядом будут не две, а три розетки, либо нужна комбинация с выключателем и интернет-розеткой. Важно согласовать количество и расположение механизмов заранее, пока трассы и подрозетники ещё доступны для корректировки. «МастерЭпика» выдаёт перечень позиций с артикулами, количеством и ценами, который можно сохранить в PDF или CSV. Эти данные следует перепроверять у поставщика: фактическая комплектация и стоимость могут измениться.

Что программа не проверяет Визуализация не является проверкой электробезопасности или совместимости всех механизмов на объекте. Конфигуратор не определяет сечение кабеля, способ подключения, ток нагрузки и необходимость защитных аппаратов. Перед заказом электрик проверяет назначение каждого механизма, число линий, глубину подрозетников, необходимые способы соединения и доступные кабельные вводы.

Практический порядок согласования Разумная последовательность: сделать план расположения мебели, определить нужные розетки и выключатели, согласовать высоты и блоки, подобрать конкретную серию и цвет, затем проверить технические параметры и сформировать окончательный список изделий. Это снижает вероятность лишних покупок и несовпадения изделий после отделочных работ.

Частые вопросы Можно ли заказать выбранную комбинацию? По сообщению производителя, конфигуратор формирует комплектацию и позволяет переходить к оформлению покупки; наличие уточняется отдельно. Подойдёт ли сервис для механизмов других марок? Анонс относится к серии EKF «Эпика», универсальная совместимость с другими производителями не заявлена.