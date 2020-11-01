1P, 1P+N и 2P: чем отличаются автоматы и что отключают

Электрощит · автоматы · полюса 1P, 1P+N и 2P: чем отличаются автоматы и что именно они отключают Обозначения 1P, 1P+N и 2P говорят не о «мощности» автомата, а о числе коммутируемых полюсов и, в случае автоматического выключателя, о том, какие из них имеют защиту от сверхтока. Разбираем, чем однополюсный автомат отличается от 1P+N и полноценного 2P, зачем одновременно отключать фазу и нейтраль и почему нельзя выбирать аппарат только по ширине корпуса.

1P один коммутируемый и защищённый полюс 1P+N один защищённый полюс + коммутируемая нейтраль 2P два полюса; у типового MCB 2P оба могут иметь расцепители сверхтока

Коротко: в чём разница между 1P, 1P+N и 2P Исполнение Сколько полюсов отключается Сколько полюсов защищено от сверхтока Что обычно происходит в однофазной цепи 1P 1 1 Отключается только фазный проводник L, нейтраль N остаётся соединённой 1P+N 2 Обычно 1 Фаза защищается от сверхтока, а N механически отключается вместе с ней 2P 2 Для типового двухполюсного MCB — 2 Оба полюса имеют защиту от сверхтока и отключаются общим механизмом Но есть важное ограничение: эти обозначения нельзя читать в отрыве от типа аппарата. Для обычного автоматического выключателя MCB «2P» и «1P+N» описывают в том числе структуру сверхтоковой защиты. Для УЗО без встроенной защиты от сверхтока обозначение «2P» означает два коммутируемых рабочих проводника, но не «два защищённых от перегрузки полюса».

Что такое полюс автоматического выключателя ГОСТ IEC 60898-1-2020 определяет полюс автоматического выключателя как часть аппарата, связанную с одним электрически независимым токопроводящим путём главной цепи и имеющую контакты для его замыкания и размыкания. Защищённый полюс Имеет максимальный расцепитель тока. Именно он реагирует на перегрузку и короткое замыкание в соответствии с характеристикой автомата. Незащищённый полюс Имеет силовой контакт, но собственного максимального расцепителя тока не имеет. Коммутирующий N Предназначен для включения и отключения нейтрального проводника и сам не является полюсом, который обнаруживает ток короткого замыкания. Именно поэтому два аппарата одинаковой ширины могут иметь разную внутреннюю структуру. Число модулей на DIN-рейке и число защищённых полюсов — не одно и то же.

1P: обычный однополюсный автомат У 1P-автомата один полюс. В стандартной однофазной линии L–N такой аппарат обычно устанавливают в фазный проводник. При отключении автомат разрывает фазу, а рабочий ноль остаётся связан с N-шиной. L защита + отключение N остаётся подключён PE не коммутируется Такое решение широко применяется на групповых линиях квартирных щитов. Само по себе то, что N остаётся подключённым, не означает ошибку. В системе TN-S ГОСТ Р 50571.5.53-2013 прямо указывает, что нейтральный проводник отделять и коммутировать не требуется во всех случаях. При этом однополюсный автомат нельзя ставить «только в ноль», оставляя фазу постоянно подключённой. Для бытовой линии защитный аппарат выбирают и подключают по схеме электроустановки и маркировке производителя.

1P+N: один защищённый полюс и отключаемая нейтраль Исполнение 1P+N имеет два токовых пути. Один полюс защищён максимальным расцепителем тока, а второй используется для одновременной коммутации нейтрали. L защита + отключение N отключение без собственного расцепителя сверхтока PE не коммутируется Это не теоретическое различие. Например, Hager для MCB серии MJN 1P+N указывает два полюса, но только один защищённый полюс, а также одновременную коммутацию нейтрали. То же обозначение 1P+N используется производителями и для соответствующих АВДТ. N-полюс 1P+N не является «вторым автоматом». Он не содержит собственного максимального расцепителя тока. Срабатывание по перегрузке или короткому замыканию инициируется защищённым полюсом, после чего общий механизм отключает рабочие проводники аппарата.

2P: два защищённых полюса у двухполюсного MCB У классического автоматического выключателя 2P оба полюса могут быть защищёнными, то есть каждый оснащён максимальным расцепителем тока. ГОСТ IEC 60898-1-2020 прямо предусматривает классификацию «двухполюсные с двумя защищёнными полюсами». P1 защита + отключение P2 защита + отключение PE не коммутируется Например, Hager для типового MCB 2P серии MC указывает два полюса и два защищённых полюса. Это принципиально отличается от 1P+N, где полюсов тоже два, но защищён от сверхтока только один. При этом надпись «2P» сама по себе не означает, что аппарат обязательно предназначен именно для схемы L+N. Двухполюсные автоматы применяются и между двумя линейными проводниками. Нужно учитывать номинальное напряжение, назначение конкретной серии, схему на корпусе и документацию изготовителя.

1P+N и 2P — это не одно и то же 1P+N Защита одного полюса два коммутируемых пути;

один максимальный расцепитель;

нейтраль отключается общим механизмом;

ориентирован на схему с явно определённым N. 2P Защита двух полюсов два коммутируемых пути;

у типового MCB два защищённых полюса;

оба полюса участвуют в сверхтоковой защите;

не следует автоматически трактовать второй полюс как специальный N. В обычной однофазной цепи L–N ток через фазу и нейтраль в нормальном режиме практически один и тот же. Поэтому наличие отдельного максимального расцепителя в N не делает 2P автоматически «в два раза безопаснее», чем 1P+N. Выбор зависит от системы питания и требуемой функции аппарата.

Почему нельзя определять тип автомата по ширине Распространённое упрощение: «один модуль — 1P, два модуля — 2P». На практике это неверно. 1P+N в 1 модуль У Hager есть MCB 1P+N шириной один DIN-модуль: два коммутируемых полюса помещены в одномодульный корпус. 1P+N в 2 модуля Другие серии, особенно АВДТ или аппараты иной конструкции, могут занимать два и более модулей. 2P в 2 модуля Это распространённый вариант, но ширина корпуса не является достаточным способом идентификации внутренней схемы. Правильный порядок обратный: сначала читают маркировку и схему на корпусе, затем паспорт изделия, и только после этого делают вывод о числе полюсов и защищённых путей.

Как понять по схеме на корпусе, какой полюс защищён На корпусе автоматического выключателя обычно нанесена принципиальная схема. У защищённого полюса обозначаются элементы расцепителя. У 1P+N второй полюс может выглядеть как простой коммутационный контакт с маркировкой N. 1 Найдите обозначение 1P, 1P+N, 2P, 3P+N или 4P. 2 Посмотрите, есть ли рядом с одной из клемм маркировка N. 3 Сверьте графическую схему: где показаны расцепители и механически связанные контакты. 4 Проверьте datasheet: number of poles и number of protected poles. Не переставляйте L и N «как удобнее». Особенно это важно для 1P+N, АВДТ и электронных аппаратов. Если изготовитель обозначил нейтральную клемму N и направление подключения, подключение выполняют по его схеме.

Нужно ли в квартире отключать нейтраль вместе с фазой Универсального ответа «везде обязательно 1P+N» или «везде достаточно 1P» нет. Всё зависит от функции конкретного аппарата, системы заземления, места в щите и необходимости отделения цепи. Сценарий Что обычно рассматривают Что важно Обычная групповая линия квартиры TN-S / TN-C-S 1P или 1P+N в зависимости от структуры щита Фаза должна защищаться; N и PE должны быть организованы корректно Нужно одновременно отделять L и N конкретной линии 1P+N или другой подходящий многополюсный аппарат Нужен именно механически связанный аппарат, а не два независимых автомата Источник резерва, генератор, инвертор 1P/2P либо иная схема по документации источника Критичны нейтраль, система заземления, УЗО и режим острова Два линейных проводника без выделенного N 2P с защитой обоих рабочих проводников Аппарат выбирают по напряжению и системе питания Трёхфазная система 3P, 3P+N или 4P по задаче Нельзя механически переносить правила однофазной линии ГОСТ Р 50571.5.53-2013 указывает, что в TN-C проводник PEN отделяться или коммутироваться не должен. Защитные проводники PE также не должны разрываться обычными коммутационными аппаратами. Это принципиальное отличие PE и PEN от рабочего N.

Почему два отдельных 1P-автомата не заменяют один 2P или 1P+N Иногда пытаются поставить отдельный автомат в фазу и отдельный в нейтраль, а затем считать такую пару двухполюсным аппаратом. Это неправильный подход. Нет гарантированного общего отключения Один автомат может отключиться, а второй остаться включённым. Нет штатной механической связи Многополюсный аппарат рассчитан на совместную работу полюсов как единое устройство. Можно оставить фазу при отключённом N Получается опасное и непонятное состояние цепи. Нарушается логика схемы При обслуживании непонятно, какой аппарат обеспечивает полное отключение линии. ГОСТ IEC 60898-1-2020 требует механической связи подвижных контактов многополюсного выключателя. Самодельная пара независимых аппаратов этим свойством не обладает.

Что означает 3P+N и чем оно отличается от 4P Логика та же, что у 1P+N и 2P, только для трёхфазной системы. Обозначение Рабочих полюсов Типичная структура защиты 3P 3 Три защищённых фазных полюса 3P+N 4 Три защищённых фазных полюса + коммутируемая нейтраль 4P 4 В зависимости от аппарата могут быть защищены четыре полюса; нужно смотреть схему и паспорт У промышленных аппаратов производители дополнительно используют обозначения вроде 4P3d и 4P4d: первое означает четыре полюса при трёх защищённых, второе — четыре полюса при четырёх защищённых. Это хороший пример того, почему слов «четырёхполюсный автомат» иногда недостаточно для полного описания аппарата.

Автомат, УЗО и дифавтомат: не путать обозначения полюсов Одинаковые надписи на разных классах устройств не всегда означают одинаковую защитную функцию. Аппарат Что означает число полюсов Есть ли защита от перегрузки и КЗ MCB, обычный автомат Коммутируемые полюса; дополнительно важно число защищённых полюсов Да RCCB / УЗО Сколько рабочих проводников проходит через аппарат и отключается Нет встроенной защиты от сверхтока RCBO / АВДТ Коммутируемые полюса + сверхтоковая и дифференциальная функции конкретной конструкции Да Если нужно разобраться именно в функциях УЗО, автомата и дифавтомата, смотрите отдельный материал «УЗО: как работает и чем отличается от дифавтомата». Выбор групповой структуры УЗО и АВДТ разобран в статье про групповые УЗО и дифавтоматы.

1P+N не означает, что нейтраль «вообще не защищена» Фраза «N не защищён» часто понимается слишком буквально. У 1P+N нейтральный полюс действительно не имеет собственного максимального расцепителя тока. Но аппарат проектируется и испытывается как единое многополюсное устройство: при срабатывании защищённого полюса общий механизм отключает и нейтраль. В обычной однофазной цепи L–N один и тот же ток проходит по фазному и нейтральному проводникам. Поэтому сверхток обнаруживается защищённым фазным полюсом. Это не отменяет требований к сечению, соединениям N и условиям конкретной системы. Исключения нельзя игнорировать. В трёхфазных сетях с гармониками, специальных системах, уменьшенной нейтралью, резервных источниках и других нестандартных схемах режим N может быть сложнее. Там число защищённых полюсов выбирают не по бытовому правилу, а расчётом и документацией оборудования.

Какой автомат выбрать: 1P, 1P+N или 2P Выбирать только по принципу «2P дороже, значит лучше» неправильно. Нужно сначала определить, какую функцию должен выполнить аппарат. 01 Определить систему питания TN-S, TN-C-S, TT, IT, однофазная или трёхфазная схема. 02 Определить рабочие проводники Есть ли явно определённый N или цепь питается между двумя линейными проводниками. 03 Понять функцию Нужно только защитить фазу или требуется одновременное отделение нескольких рабочих проводников. 04 Проверить защиту Номинал, характеристика B/C/D, отключающая способность и согласование с кабелем. 05 Прочитать паспорт аппарата Число полюсов, число защищённых полюсов, клемма N, напряжение и схема подключения. 06 Учесть остальной щит УЗО/АВДТ, резервное питание, реле напряжения, УЗИП, шины N и PE. Номинал и характеристика автомата выбираются отдельно от числа полюсов. Для света, розеток и бытовых линий это подробно разобрано в статье про защиту линий освещения и розеточных групп.

Особый случай: генератор, ИБП и гибридный инвертор При резервном питании вопрос «нужно ли отключать N» становится частью общей схемы источников. Нейтраль сети и нейтраль инвертора могут вести себя по-разному в сетевом, резервном и bypass-режимах. Поэтому нельзя просто решить: «поставлю 2P и проблема нейтрали исчезнет». Нужно понимать, где формируется связь N–PE, переключается ли нейтраль самим оборудованием, как работает УЗО и допускает ли производитель выбранную схему. Эта тема отдельно разобрана в статье «Нейтраль гибридного инвертора и ИБП: N–PE, УЗО и островной режим». Для переключения источников также смотрите материал про перекидные рубильники I–0–II.

Типовые ошибки 01 Считать 1P+N обычным двухполюсным автоматом с двумя расцепителями. 02 Определять число полюсов только по ширине устройства. 03 Ставить отдельный 1P-автомат в N и оставлять фазу постоянно подключённой. 04 Собирать «2P» из двух независимых однополюсных автоматов. 05 Подключать фазу на клемму N аппарата вопреки маркировке изготовителя. 06 Думать, что 2P автоматически безопаснее 1P+N в любой однофазной цепи. 07 Разрывать PE или PEN обычным автоматическим выключателем. 08 Выбирать полюсность без учёта генератора, ИБП, инвертора и схемы N–PE.

Нормативная основа ГОСТ IEC 60898-1-2020 Действующий стандарт для бытовых и аналогичных автоматических выключателей переменного тока. Определяет защищённый, незащищённый и коммутирующий нейтраль полюса и классифицирует автоматы по числу защищённых полюсов. ГОСТ Р 50571.5.53-2013 Действующий стандарт по отделению, коммутации и управлению. Устанавливает требования к многополюсным устройствам, коммутации N, а также запрещает отделение и коммутацию PEN и защитных проводников в обычных схемах. Для конкретного аппарата стандарт не заменяет паспорт производителя. Даже если на корпусе написано 1P+N или 2P, нужно проверить схему, напряжение, отключающую способность, допустимое подключение и назначение клемм именно этой модели.

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