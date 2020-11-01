1P, 1P+N и 2P: чем отличаются автоматы и что отключают

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1P, 1P+N и 2P: чем отличаются автоматы и что именно они отключают
Обозначения 1P, 1P+N и 2P говорят не о «мощности» автомата, а о числе коммутируемых полюсов и, в случае автоматического выключателя, о том, какие из них имеют защиту от сверхтока. Разбираем, чем однополюсный автомат отличается от 1P+N и полноценного 2P, зачем одновременно отключать фазу и нейтраль и почему нельзя выбирать аппарат только по ширине корпуса.
Коротко: в чём разница между 1P, 1P+N и 2P
|Исполнение
|Сколько полюсов отключается
|Сколько полюсов защищено от сверхтока
|Что обычно происходит в однофазной цепи
|1P
|1
|1
|Отключается только фазный проводник L, нейтраль N остаётся соединённой
|1P+N
|2
|Обычно 1
|Фаза защищается от сверхтока, а N механически отключается вместе с ней
|2P
|2
|Для типового двухполюсного MCB — 2
|Оба полюса имеют защиту от сверхтока и отключаются общим механизмом
Что такое полюс автоматического выключателя
ГОСТ IEC 60898-1-2020 определяет полюс автоматического выключателя как часть аппарата, связанную с одним электрически независимым токопроводящим путём главной цепи и имеющую контакты для его замыкания и размыкания.
Имеет максимальный расцепитель тока. Именно он реагирует на перегрузку и короткое замыкание в соответствии с характеристикой автомата.
Имеет силовой контакт, но собственного максимального расцепителя тока не имеет.
Предназначен для включения и отключения нейтрального проводника и сам не является полюсом, который обнаруживает ток короткого замыкания.
Именно поэтому два аппарата одинаковой ширины могут иметь разную внутреннюю структуру. Число модулей на DIN-рейке и число защищённых полюсов — не одно и то же.
1P: обычный однополюсный автомат
У 1P-автомата один полюс. В стандартной однофазной линии L–N такой аппарат обычно устанавливают в фазный проводник. При отключении автомат разрывает фазу, а рабочий ноль остаётся связан с N-шиной.
Такое решение широко применяется на групповых линиях квартирных щитов. Само по себе то, что N остаётся подключённым, не означает ошибку. В системе TN-S ГОСТ Р 50571.5.53-2013 прямо указывает, что нейтральный проводник отделять и коммутировать не требуется во всех случаях.
При этом однополюсный автомат нельзя ставить «только в ноль», оставляя фазу постоянно подключённой. Для бытовой линии защитный аппарат выбирают и подключают по схеме электроустановки и маркировке производителя.
1P+N: один защищённый полюс и отключаемая нейтраль
Исполнение 1P+N имеет два токовых пути. Один полюс защищён максимальным расцепителем тока, а второй используется для одновременной коммутации нейтрали.
Это не теоретическое различие. Например, Hager для MCB серии MJN 1P+N указывает два полюса, но только один защищённый полюс, а также одновременную коммутацию нейтрали. То же обозначение 1P+N используется производителями и для соответствующих АВДТ.
Он не содержит собственного максимального расцепителя тока. Срабатывание по перегрузке или короткому замыканию инициируется защищённым полюсом, после чего общий механизм отключает рабочие проводники аппарата.
2P: два защищённых полюса у двухполюсного MCB
У классического автоматического выключателя 2P оба полюса могут быть защищёнными, то есть каждый оснащён максимальным расцепителем тока. ГОСТ IEC 60898-1-2020 прямо предусматривает классификацию «двухполюсные с двумя защищёнными полюсами».
Например, Hager для типового MCB 2P серии MC указывает два полюса и два защищённых полюса. Это принципиально отличается от 1P+N, где полюсов тоже два, но защищён от сверхтока только один.
При этом надпись «2P» сама по себе не означает, что аппарат обязательно предназначен именно для схемы L+N. Двухполюсные автоматы применяются и между двумя линейными проводниками. Нужно учитывать номинальное напряжение, назначение конкретной серии, схему на корпусе и документацию изготовителя.
1P+N и 2P — это не одно и то же
Защита одного полюса
- два коммутируемых пути;
- один максимальный расцепитель;
- нейтраль отключается общим механизмом;
- ориентирован на схему с явно определённым N.
Защита двух полюсов
- два коммутируемых пути;
- у типового MCB два защищённых полюса;
- оба полюса участвуют в сверхтоковой защите;
- не следует автоматически трактовать второй полюс как специальный N.
В обычной однофазной цепи L–N ток через фазу и нейтраль в нормальном режиме практически один и тот же. Поэтому наличие отдельного максимального расцепителя в N не делает 2P автоматически «в два раза безопаснее», чем 1P+N. Выбор зависит от системы питания и требуемой функции аппарата.
Почему нельзя определять тип автомата по ширине
Распространённое упрощение: «один модуль — 1P, два модуля — 2P». На практике это неверно.
У Hager есть MCB 1P+N шириной один DIN-модуль: два коммутируемых полюса помещены в одномодульный корпус.
Другие серии, особенно АВДТ или аппараты иной конструкции, могут занимать два и более модулей.
Это распространённый вариант, но ширина корпуса не является достаточным способом идентификации внутренней схемы.
Правильный порядок обратный: сначала читают маркировку и схему на корпусе, затем паспорт изделия, и только после этого делают вывод о числе полюсов и защищённых путей.
Как понять по схеме на корпусе, какой полюс защищён
На корпусе автоматического выключателя обычно нанесена принципиальная схема. У защищённого полюса обозначаются элементы расцепителя. У 1P+N второй полюс может выглядеть как простой коммутационный контакт с маркировкой N.
Особенно это важно для 1P+N, АВДТ и электронных аппаратов. Если изготовитель обозначил нейтральную клемму N и направление подключения, подключение выполняют по его схеме.
Нужно ли в квартире отключать нейтраль вместе с фазой
Универсального ответа «везде обязательно 1P+N» или «везде достаточно 1P» нет. Всё зависит от функции конкретного аппарата, системы заземления, места в щите и необходимости отделения цепи.
|Сценарий
|Что обычно рассматривают
|Что важно
|Обычная групповая линия квартиры TN-S / TN-C-S
|1P или 1P+N в зависимости от структуры щита
|Фаза должна защищаться; N и PE должны быть организованы корректно
|Нужно одновременно отделять L и N конкретной линии
|1P+N или другой подходящий многополюсный аппарат
|Нужен именно механически связанный аппарат, а не два независимых автомата
|Источник резерва, генератор, инвертор
|1P/2P либо иная схема по документации источника
|Критичны нейтраль, система заземления, УЗО и режим острова
|Два линейных проводника без выделенного N
|2P с защитой обоих рабочих проводников
|Аппарат выбирают по напряжению и системе питания
|Трёхфазная система
|3P, 3P+N или 4P по задаче
|Нельзя механически переносить правила однофазной линии
ГОСТ Р 50571.5.53-2013 указывает, что в TN-C проводник PEN отделяться или коммутироваться не должен. Защитные проводники PE также не должны разрываться обычными коммутационными аппаратами. Это принципиальное отличие PE и PEN от рабочего N.
Почему два отдельных 1P-автомата не заменяют один 2P или 1P+N
Иногда пытаются поставить отдельный автомат в фазу и отдельный в нейтраль, а затем считать такую пару двухполюсным аппаратом. Это неправильный подход.
ГОСТ IEC 60898-1-2020 требует механической связи подвижных контактов многополюсного выключателя. Самодельная пара независимых аппаратов этим свойством не обладает.
Что означает 3P+N и чем оно отличается от 4P
Логика та же, что у 1P+N и 2P, только для трёхфазной системы.
|Обозначение
|Рабочих полюсов
|Типичная структура защиты
|3P
|3
|Три защищённых фазных полюса
|3P+N
|4
|Три защищённых фазных полюса + коммутируемая нейтраль
|4P
|4
|В зависимости от аппарата могут быть защищены четыре полюса; нужно смотреть схему и паспорт
У промышленных аппаратов производители дополнительно используют обозначения вроде 4P3d и 4P4d: первое означает четыре полюса при трёх защищённых, второе — четыре полюса при четырёх защищённых. Это хороший пример того, почему слов «четырёхполюсный автомат» иногда недостаточно для полного описания аппарата.
Автомат, УЗО и дифавтомат: не путать обозначения полюсов
Одинаковые надписи на разных классах устройств не всегда означают одинаковую защитную функцию.
|Аппарат
|Что означает число полюсов
|Есть ли защита от перегрузки и КЗ
|MCB, обычный автомат
|Коммутируемые полюса; дополнительно важно число защищённых полюсов
|Да
|RCCB / УЗО
|Сколько рабочих проводников проходит через аппарат и отключается
|Нет встроенной защиты от сверхтока
|RCBO / АВДТ
|Коммутируемые полюса + сверхтоковая и дифференциальная функции конкретной конструкции
|Да
Если нужно разобраться именно в функциях УЗО, автомата и дифавтомата, смотрите отдельный материал «УЗО: как работает и чем отличается от дифавтомата». Выбор групповой структуры УЗО и АВДТ разобран в статье про групповые УЗО и дифавтоматы.
1P+N не означает, что нейтраль «вообще не защищена»
Фраза «N не защищён» часто понимается слишком буквально. У 1P+N нейтральный полюс действительно не имеет собственного максимального расцепителя тока. Но аппарат проектируется и испытывается как единое многополюсное устройство: при срабатывании защищённого полюса общий механизм отключает и нейтраль.
В обычной однофазной цепи L–N один и тот же ток проходит по фазному и нейтральному проводникам. Поэтому сверхток обнаруживается защищённым фазным полюсом. Это не отменяет требований к сечению, соединениям N и условиям конкретной системы.
В трёхфазных сетях с гармониками, специальных системах, уменьшенной нейтралью, резервных источниках и других нестандартных схемах режим N может быть сложнее. Там число защищённых полюсов выбирают не по бытовому правилу, а расчётом и документацией оборудования.
Какой автомат выбрать: 1P, 1P+N или 2P
Выбирать только по принципу «2P дороже, значит лучше» неправильно. Нужно сначала определить, какую функцию должен выполнить аппарат.
Определить систему питания
TN-S, TN-C-S, TT, IT, однофазная или трёхфазная схема.
Определить рабочие проводники
Есть ли явно определённый N или цепь питается между двумя линейными проводниками.
Понять функцию
Нужно только защитить фазу или требуется одновременное отделение нескольких рабочих проводников.
Проверить защиту
Номинал, характеристика B/C/D, отключающая способность и согласование с кабелем.
Прочитать паспорт аппарата
Число полюсов, число защищённых полюсов, клемма N, напряжение и схема подключения.
Учесть остальной щит
УЗО/АВДТ, резервное питание, реле напряжения, УЗИП, шины N и PE.
Номинал и характеристика автомата выбираются отдельно от числа полюсов. Для света, розеток и бытовых линий это подробно разобрано в статье про защиту линий освещения и розеточных групп.
Особый случай: генератор, ИБП и гибридный инвертор
При резервном питании вопрос «нужно ли отключать N» становится частью общей схемы источников. Нейтраль сети и нейтраль инвертора могут вести себя по-разному в сетевом, резервном и bypass-режимах.
Поэтому нельзя просто решить: «поставлю 2P и проблема нейтрали исчезнет». Нужно понимать, где формируется связь N–PE, переключается ли нейтраль самим оборудованием, как работает УЗО и допускает ли производитель выбранную схему.
Эта тема отдельно разобрана в статье «Нейтраль гибридного инвертора и ИБП: N–PE, УЗО и островной режим». Для переключения источников также смотрите материал про перекидные рубильники I–0–II.
Типовые ошибки
Нормативная основа
Действующий стандарт для бытовых и аналогичных автоматических выключателей переменного тока. Определяет защищённый, незащищённый и коммутирующий нейтраль полюса и классифицирует автоматы по числу защищённых полюсов.
Действующий стандарт по отделению, коммутации и управлению. Устанавливает требования к многополюсным устройствам, коммутации N, а также запрещает отделение и коммутацию PEN и защитных проводников в обычных схемах.
Для конкретного аппарата стандарт не заменяет паспорт производителя. Даже если на корпусе написано 1P+N или 2P, нужно проверить схему, напряжение, отключающую способность, допустимое подключение и назначение клемм именно этой модели.
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Частые вопросы
Что значит 1P на автомате?
Это однополюсный автоматический выключатель. Он имеет один коммутируемый и защищённый полюс. В обычной однофазной линии его устанавливают в фазный проводник.
Что значит 1P+N?
У аппарата два коммутируемых полюса: один защищён максимальным расцепителем тока, второй предназначен для коммутации нейтрали N. При отключении размыкаются оба рабочих проводника.
Чем 1P+N отличается от 2P?
У типового MCB 1P+N защищён от сверхтока один полюс, а N только коммутируется. У типового 2P MCB защищены оба полюса. Конкретную конструкцию всегда проверяют по схеме и паспорту.
Что лучше для квартиры: 1P+N или 2P?
Нельзя выбирать только по принципу «больше полюсов — лучше». В однофазной линии с определённой нейтралью часто достаточно 1P или 1P+N в зависимости от структуры щита. 2P нужен там, где его функции соответствуют схеме питания. Решение принимают по системе заземления, задаче отключения и документации оборудования.
Можно ли поставить 2P вместо 1P+N?
Иногда технически это возможно, но не должно быть автоматической заменой. Нужно проверить назначение аппарата, напряжение, схему L/N, требования к нейтрали, габариты и документацию производителя.
Можно ли соединить два автомата 1P и получить 2P?
Нет. Два независимых аппарата не обеспечивают штатную механически связанную работу полюсов многополюсного автоматического выключателя.
Почему на 1P+N только один полюс защищён?
В обычной однофазной цепи один и тот же рабочий ток проходит через фазу и нейтраль. Защищённый фазный полюс обнаруживает сверхток, а общий механизм одновременно отключает N. Для специальных сетей правила могут отличаться.
Можно ли разрывать PE двухполюсным автоматом?
Нет. PE является защитным проводником и не должен использоваться как обычный отключаемый рабочий проводник. PEN также нельзя коммутировать обычным автоматом.
1P+N всегда занимает два модуля?
Нет. Существуют одномодульные автоматы 1P+N, двухмодульные АВДТ 1P+N и другие исполнения. Ширина корпуса не определяет внутреннюю схему.