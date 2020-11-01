как дать Claude Code, Codex и Cursor свежую документацию через MCP

OpenAI Codex Context7 работает с Codex CLI, Desktop и Cloud

Автоматический setup

npx ctx7 setup --codex

Для локальных Codex surfaces конфигурация попадает в ~/.codex/config.toml . Официальная документация отмечает, что CLI, Desktop и IDE extension используют общий MCP config.

Hosted MCP — минимальный вариант

[mcp_servers.context7] url = "https://mcp.context7.com/mcp" http_headers = { "Authorization" = "Bearer YOUR_API_KEY" }

Local MCP process через npx

[mcp_servers.context7] command = "npx" args = [ "-y", "@upstash/context7-mcp", "--api-key", "YOUR_API_KEY" ] startup_timeout_ms = 20000

Codex plugin

codex plugin marketplace add upstash/context7 codex plugin add context7@context7-marketplace