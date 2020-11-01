как дать Claude Code, Codex и Cursor свежую документацию через MCP
Context7 · MCP · Claude Code · Codex · Cursor · свежая документация

Context7: как дать Claude Code, Codex и Cursor свежую документацию через MCP

Даже сильная coding-модель может написать код для старой версии библиотеки: использовать удалённый method, выдумать option или смешать синтаксис нескольких major releases. Context7 решает именно эту проблему: coding-agent запрашивает актуальную, version-aware документацию и code examples перед тем, как писать ответ или менять repository.

MCP 4.1.1 актуальный Context7 MCP release от 14 сентября 2026 года
ctx7 CLI 0.5.11 CLI + Skills или автоматическая MCP-настройка
MIT открытый MCP server/CLI; полный backend сервиса не входит в public repo
Context7 на GitHub Установка Настройка Codex
Documentation retrieval for coding agents

Context7 не индексирует ваш проект вместо агента — он приносит документацию внешних библиотек

Его primary intent — ответить на вопросы вроде: «какой сейчас API у Next.js 15?», «как именно выглядит актуальный Supabase auth?», «какие параметры принимает новая версия Prisma?». Agent получает relevant documentation прямо в context.

Claude / Codex / Cursorнужна информация по библиотеке
Context7resolve library · query docs
Актуальная документацияversion-specific snippets
Ответ / patchкод с текущим API
01 Не требует менять LLM

Context7 добавляет контекст к существующему coding-agent.

02 Не зависит только от model cutoff

Агент может запросить документацию после даты обучения модели.

03 Две простые операции

Сначала найти library ID, затем запросить нужный фрагмент docs.

04 Можно запускать автоматически

Skill/rule вызывает Context7 для library/API вопросов без явной фразы «use context7».

Типичная ошибка coding-agent

Модель знает библиотеку, но может знать не ту её версию

Без retrieval «Я помню, как это делалось»
  • старые method names;
  • deprecated flags;
  • несуществующие API;
  • смешение нескольких major versions;
  • пример из training data, а не текущих docs.
С Context7 «Сначала посмотрю актуальные docs»
  • конкретная library;
  • версия, если она указана;
  • релевантная документация;
  • code examples;
  • после этого генерация patch/ответа.
Context7 не гарантирует корректность кода автоматически.

Он уменьшает одну конкретную причину ошибки — устаревший или выдуманный API. Логиика приложения, security и интеграционные тесты всё равно остаются обязательными.

В 2026 есть два основных способа

CLI + Skills или MCP

CLI + Skills Agent вызывает ctx7 как обычную команду

Skill объясняет, когда использовать ctx7 library и ctx7 docs. MCP не требуется.

MCP Agent получает native tools

Context7 регистрируется как MCP server, а coding-agent вызывает resolve-library-id и query-docs.

КритерийCLI + SkillsMCP
Нужен MCP clientНетДа
Вызов docsShell-команды ctx7Native MCP tools
АвтоматизацияЧерез skillЧерез MCP skill/rule
Remote hosted serverCLI идёт в Context7 APIМожно подключить https://mcp.context7.com/mcp
On-prem setupCLI query mode для custom target ограниченОсновной supported path
Самая простая установка

Один setup command определяет coding-agent и записывает нужную конфигурацию

npx ctx7 setup

Setup запускает OAuth device flow, создаёт API key и предлагает выбрать CLI + Skills или MCP. Можно сразу указать конкретный клиент. 

npx ctx7 setup --codex
npx ctx7 setup --claude
npx ctx7 setup --cursor
npx ctx7 setup --opencode

Для ctx7 CLI README указывает Node.js 18+. Если запускаете непосредственно пакет @upstash/context7-mcp 4.x, current MCP manifest требует Node.js 20.18.1+.

Global По умолчанию

Context7 доступен во всех проектах выбранного agent.

Project --project

Configuration/skill добавляются только в текущий repository.

Existing key --api-key

Можно не проходить OAuth setup повторно.

Remove ctx7 remove

Удаляет созданную setup-конфигурацию.

OpenAI Codex

Context7 работает с Codex CLI, Desktop и Cloud

Автоматический setup

npx ctx7 setup --codex

Для локальных Codex surfaces конфигурация попадает в ~/.codex/config.toml. Официальная документация отмечает, что CLI, Desktop и IDE extension используют общий MCP config.

Hosted MCP — минимальный вариант

[mcp_servers.context7]
url = "https://mcp.context7.com/mcp"
http_headers = { "Authorization" = "Bearer YOUR_API_KEY" }

Local MCP process через npx

[mcp_servers.context7]
command = "npx"
args = [
  "-y",
  "@upstash/context7-mcp",
  "--api-key",
  "YOUR_API_KEY"
]
startup_timeout_ms = 20000

Codex plugin

codex plugin marketplace add upstash/context7
codex plugin add context7@context7-marketplace
После установки plugin начните новый Codex thread.

Только новый thread гарантированно загрузит skill и MCP tools из установленного plugin.

Claude Code

Skill можно настроить так, чтобы Context7 вызывался без фразы «use context7»

npx ctx7 setup --claude

Setup устанавливает подходящий skill. В результате при вопросе про библиотеку agent может сам решить, что сначала нужны свежие docs.

Явно «use context7»

Покажи актуальный middleware API Next.js 15. use context7

Автоматически Через установленный skill/rule

Сделай middleware для Next.js 15 с проверкой JWT.

Автоматическое правило лучше ограничить library/API вопросами.

Не каждый coding prompt требует внешней документации. Иначе агент начнёт тратить лишний retrieval budget на задачи, где достаточно локального repository.

Отдельная Windows-ловушка

Некоторые MCP-клиенты запускают npx без нужных environment variables

Официальные Context7 docs отдельно приводят workaround для Codex на Windows: использовать абсолютный путь к npx.cmd и явно передать SystemRoot и APPDATA. 

[mcp_servers.context7]
command = "C:\\Users\\YOUR_USER\\AppData\\Roaming\\npm\\npx.cmd"
args = [
  "-y",
  "@upstash/context7-mcp",
  "--api-key",
  "YOUR_API_KEY"
]
env = {
  SystemRoot = "C:\\Windows",
  APPDATA = "C:\\Users\\YOUR_USER\\AppData\\Roaming"
}
startup_timeout_ms = 40000

Это особенно полезно при ошибках вида «program not found» или MCP startup timeout. Для hosted MCP такого локального npx-process вообще не требуется.

В основе всего — всего два MCP tools

Сначала найти правильную библиотеку, потом получить нужную документацию

resolve-library-id Разрешение имени

Получает название библиотеки и задачу, возвращает подходящий Context7 library ID.

query-docs Запрос документации

Принимает точный library ID и конкретный вопрос, возвращает релевантные docs/code examples.

CLI-эквивалент

ctx7 library nextjs "app router middleware"

ctx7 docs /vercel/next.js "middleware authentication"
Если library ID уже известен — используйте его сразу.

Это убирает дополнительный шаг matching и снижает риск, что агент выберет одноимённый, но другой проект.

Version-aware context

Указывайте версию прямо в задаче, если API менялся между major releases

Как настроить middleware в Next.js 14? use context7

Как сделать то же самое в Next.js 15? use context7

Context7 пытается подобрать документацию с учётом версии, если version упомянута в запросе. Это особенно важно для rapidly changing frameworks, где один и тот же термин существует в нескольких несовместимых реализациях.

Хорошо Конкретная задача + версия

«Next.js 15 middleware JWT cookie validation».

Хуже Только имя библиотеки

«Расскажи про Next.js» — слишком широкий retrieval query.

Не только public libraries

Context7 умеет добавлять private sources и internal documentation

Hosted Context7 поддерживает private sources из GitHub, GitLab, Bitbucket, других Git providers, Confluence и OpenAPI. Для repository можно также включить генерацию docs из source code, если письменной документации мало.

GitHubPrivate repository

Доступ через подключённую авторизацию.

GitLabPrivate project

Аналогичный источник для internal code/docs.

ConfluenceInternal knowledge

Полезно для корпоративной документации.

OpenAPIAPI specification

Agent получает точный contract вместо догадок.

Private source в hosted service означает передачу данных внешнему сервису.

Перед подключением внутреннего repository проверьте privacy requirements организации. Для жёстких требований существует отдельный on-premise deployment.

Важное различие лицензий и компонентов

Public GitHub repository ≠ полный self-host Context7

Сам repository прямо поясняет: в GitHub опубликован MCP server и supporting client-side code, а API backend, parsing engine и crawling engine публичного сервиса не входят в open-source repository.

Полный on-premise stack существует как отдельный Enterprise deployment. Он включает parsing/indexing pipeline, local vector storage, MCP server, Web UI, REST API и private GitHub/GitLab ingestion.

Public repo MIT MCP/CLI layer

Можно запускать клиент/server bridge, но не полный public Context7 backend из этого repository.

Enterprise on-prem Полный parsing/indexing stack

Отдельный лицензируемый deployment через Docker Compose или Kubernetes.

On-premise можно связать с OpenAI, Anthropic, Gemini, Bedrock или custom OpenAI-compatible endpoint, включая локальные Ollama/vLLM.

«On-premise» не обязательно означает «ни одного внешнего AI-запроса».

Если вы выбрали внешний LLM/embedding provider, часть данных, необходимая для parsing/embedding/reranking, будет отправляться этому provider. Для полностью внутреннего контура нужен локальный совместимый backend.

Privacy hosted Context7

Retrieval query тоже может содержать чувствительную информацию

Официальная privacy-документация сообщает, что MCP-formulated queries анонимно сохраняются и используются для benchmark retrieval accuracy и улучшения matching pipeline.

Не проблема «Как работает Next.js middleware?»

Обычный публичный library question.

Осторожно Вопрос с внутренними именами/секретами

Не нужно включать credentials, customer data и confidential snippets в retrieval query.

Enterprise plan позволяет отключать query storage для benchmarking. On-premise также даёт больше контроля над тем, куда уходят source/docs и какие AI providers используются.

MCP — это внешняя граница доверия

Context7 только читает документацию, но его credentials и retrieved text всё равно нужно защищать

1 API key не хранить в AGENTS.md

Используйте env, secret storage или OAuth.

2 Не коммитить MCP config с ключом

Project-local config может случайно попасть в Git.

3 Docs — тоже недоверенный текст

Retrieved content не должен автоматически считаться безопасной shell-инструкцией.

4 Проверять library ID

Одноимённые packages могут привести к нерелевантной документации.

5 Обновлять MCP package

Latest 4.1.1 включает свежие fixes MCP transport/subscriptions.

6 Private sources требуют отдельной оценки

Подключение internal docs расширяет объём доверенных Context7 данных.

Repository имеет опубликованный SECURITY.md. На момент проверки GitHub не показывает published security advisories для Context7 repository.

Context7 уменьшает hallucinated API, но не должен превращаться в «docs сказали — запускаем команду».

Agent по-прежнему обязан учитывать ваш repository, tests, security constraints и фактическую версию установленного package.

Где находится в нашем AI-стеке

Context7, Repomix и Graphify дают агенту разные виды контекста

ИнструментЧто знаетКогда использовать
Context7Актуальные docs внешних librariesAPI, setup, version-specific examples
RepomixВаш repository как упакованный контекстПередать codebase в LLM одним артефактом
GraphifyСтруктуру и связи вашего codebaseНавигация/impact analysis по большому repository
LangfuseЧто делало LLM-приложение во время runTracing, cost, evals
Repomix Упаковка собственного repository для LLM → Graphify Граф структуры собственного codebase → Langfuse Tracing и evals после запуска LLM-системы →
Ограничения

Свежая документация не решает все проблемы coding-agent

01Library может быть не проиндексирована

Тогда Context7 не сможет вернуть нужный material.

02Docs могут сами содержать ошибку

Retrieval повышает grounding, но источник не становится безошибочным.

03Local package version важнее docs guess

Всегда сверяйте lockfile/package.json/pyproject с выбранной версией.

04Есть rate limits

API key повышает лимиты; anonymous access ограничен сильнее.

05Hosted запрос зависит от сети

Без доступа к Context7 API retrieval не работает.

06Полный backend не open-source в public repo

Полный on-premise — отдельный Enterprise product.

Наиболее полезная привычка: «версия из repository → docs этой версии → patch → tests».

Тогда Context7 становится частью проверяемого workflow, а не просто ещё одним источником текста для модели.

Практические сценарии

Где Context7 действительно экономит время

01Обновление старого проекта

Agent сверяет migration с актуальной major version.

02Редкая библиотека

LLM почти не видела её в training data, но docs есть в Context7.

03Быстро меняющийся framework

Next.js, SDK облачного provider, agent framework и другие frequent-release проекты.

04Codex/Claude autonomous patch

Перед изменением API-call агент сначала проверяет documentation.

05Private internal SDK

Private source позволяет дать agent documentation вашей организации.

06Headless/SSH agent

OAuth device flow работает и на удалённой машине без локального браузера.

Первоисточники

Context7: current release, Codex/Claude setup, privacy и on-premise

Context7 GitHub Основной repository, README и public MCP/CLI source. Releases MCP 4.1.1, CLI 0.5.11 и текущие package releases. Overview Version-aware documentation retrieval. Codex Setup CLI, Desktop, Cloud, plugin и config.toml. Claude Code OAuth setup и automatic skill. ctx7 CLI CLI + Skills, setup targets, telemetry и on-prem base URL. Private Sources GitHub, GitLab, Bitbucket, Confluence и OpenAPI. On-Premise Enterprise full stack, local storage и custom providers. Data Privacy Hosted query storage и enterprise privacy controls. Security SECURITY.md и public advisory status.
Материал проверен 21 сентября 2026 года.

Latest MCP release — @upstash/context7-mcp 4.1.1 от 14 сентября 2026 года. Текущий CLI release в GitHub Releases — ctx7 0.5.11.

Вывод

Context7 полезен не потому, что делает модель умнее, а потому что даёт ей более свежий источник истины по API

Для coding-agent это особенно важно: ошибка часто возникает не из-за отсутствия способности написать код, а потому что модель использует синтаксис прошлого года. Context7 добавляет дешёвый verification-step перед генерацией.

Оптимальный workflow выглядит просто: agent видит package version в repository, запрашивает соответствующие docs через Context7, применяет patch и запускает tests. Это намного надёжнее, чем надеяться только на training cutoff модели.

Открыть Context7 на GitHub Все материалы про ИИ
FAQ

Частые вопросы про Context7

Что такое Context7 простыми словами?

Сервис и MCP/CLI-инструмент, который даёт coding-agent актуальную документацию библиотек и API вместо опоры только на training data модели.

Работает ли Context7 с Codex?

Да. Есть автоматический ctx7 setup --codex, manual MCP config и отдельный Codex plugin.

Работает ли с Claude Code?

Да. ctx7 setup --claude устанавливает configuration и skill для автоматического documentation lookup.

Нужно ли каждый раз писать «use context7»?

Нет. Setup может установить skill/rule, который автоматически вызывает Context7 при library/API вопросах.

Можно ли использовать без MCP?

Да. CLI + Skills mode использует команды ctx7 library и ctx7 docs без MCP.

Можно ли подключить private repository?

Да, Context7 поддерживает private GitHub/GitLab/Bitbucket и другие sources при соответствующем плане/доступе.

Context7 полностью self-hosted и open source?

Нет в таком виде. Public GitHub repo содержит MCP server/CLI и related code, но public-service backend/parsing/crawling engine не входит в repository. Полный on-premise stack предлагается как Enterprise deployment.

Какая версия Node.js нужна?

ctx7 CLI указывает Node.js 18+, а текущий MCP bundle/package 4.x требует Node.js 20.18.1+.

Хранит ли Context7 мои запросы?

Официальная privacy policy сообщает, что MCP-formulated queries hosted service анонимно сохраняются для benchmarking retrieval quality. Enterprise controls позволяют отключать query storage.

Какая версия актуальна?

На 21 сентября 2026 года latest Context7 MCP release — 4.1.1; текущий ctx7 CLI release в GitHub Releases — 0.5.11.

AI coding context

Agent регулярно пишет код по устаревшему API или путает версии библиотек?

Context7 можно поставить отдельным retrieval-слоем, а правила проекта настроить так, чтобы Claude/Codex проверял актуальные docs только там, где это действительно необходимо.

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