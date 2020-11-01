Context7: как дать Claude Code, Codex и Cursor свежую документацию через MCP
Даже сильная coding-модель может написать код для старой версии библиотеки: использовать удалённый method, выдумать option или смешать синтаксис нескольких major releases. Context7 решает именно эту проблему: coding-agent запрашивает актуальную, version-aware документацию и code examples перед тем, как писать ответ или менять repository.
Context7 не индексирует ваш проект вместо агента — он приносит документацию внешних библиотек
Его primary intent — ответить на вопросы вроде: «какой сейчас API у Next.js 15?», «как именно выглядит актуальный Supabase auth?», «какие параметры принимает новая версия Prisma?». Agent получает relevant documentation прямо в context.
Context7 добавляет контекст к существующему coding-agent.
Агент может запросить документацию после даты обучения модели.
Сначала найти library ID, затем запросить нужный фрагмент docs.
Skill/rule вызывает Context7 для library/API вопросов без явной фразы «use context7».
Модель знает библиотеку, но может знать не ту её версию
- старые method names;
- deprecated flags;
- несуществующие API;
- смешение нескольких major versions;
- пример из training data, а не текущих docs.
- конкретная library;
- версия, если она указана;
- релевантная документация;
- code examples;
- после этого генерация patch/ответа.
Он уменьшает одну конкретную причину ошибки — устаревший или выдуманный API. Логиика приложения, security и интеграционные тесты всё равно остаются обязательными.
CLI + Skills или MCP
ctx7 как обычную команду
Skill объясняет, когда использовать
ctx7 library и
ctx7 docs.
MCP не требуется.
Context7 регистрируется как MCP server,
а coding-agent вызывает
resolve-library-id и
query-docs.
Один setup command определяет coding-agent и записывает нужную конфигурацию
npx ctx7 setup
Setup запускает OAuth device flow, создаёт API key и предлагает выбрать CLI + Skills или MCP. Можно сразу указать конкретный клиент.
npx ctx7 setup --codex
npx ctx7 setup --claude
npx ctx7 setup --cursor
npx ctx7 setup --opencode
Для ctx7 CLI README указывает Node.js 18+. Если запускаете непосредственно пакет @upstash/context7-mcp 4.x, current MCP manifest требует Node.js 20.18.1+.
Context7 доступен во всех проектах выбранного agent.
--project
Configuration/skill добавляются только в текущий repository.
--api-key
Можно не проходить OAuth setup повторно.
ctx7 remove
Удаляет созданную setup-конфигурацию.
Context7 работает с Codex CLI, Desktop и Cloud
Автоматический setup
npx ctx7 setup --codex
Для локальных Codex surfaces конфигурация попадает в
~/.codex/config.toml.
Официальная документация отмечает, что CLI, Desktop и IDE extension
используют общий MCP config.
Hosted MCP — минимальный вариант
[mcp_servers.context7]
url = "https://mcp.context7.com/mcp"
http_headers = { "Authorization" = "Bearer YOUR_API_KEY" }
Local MCP process через npx
[mcp_servers.context7]
command = "npx"
args = [
"-y",
"@upstash/context7-mcp",
"--api-key",
"YOUR_API_KEY"
]
startup_timeout_ms = 20000
Codex plugin
codex plugin marketplace add upstash/context7
codex plugin add context7@context7-marketplace
Только новый thread гарантированно загрузит skill и MCP tools из установленного plugin.
Skill можно настроить так, чтобы Context7 вызывался без фразы «use context7»
npx ctx7 setup --claude
Setup устанавливает подходящий skill. В результате при вопросе про библиотеку agent может сам решить, что сначала нужны свежие docs.
Покажи актуальный middleware API Next.js 15. use context7
Сделай middleware для Next.js 15 с проверкой JWT.
Не каждый coding prompt требует внешней документации. Иначе агент начнёт тратить лишний retrieval budget на задачи, где достаточно локального repository.
Некоторые MCP-клиенты запускают npx без нужных environment variables
Официальные Context7 docs отдельно приводят workaround для Codex на Windows:
использовать абсолютный путь к
npx.cmd
и явно передать
SystemRoot и
APPDATA.
[mcp_servers.context7]
command = "C:\\Users\\YOUR_USER\\AppData\\Roaming\\npm\\npx.cmd"
args = [
"-y",
"@upstash/context7-mcp",
"--api-key",
"YOUR_API_KEY"
]
env = {
SystemRoot = "C:\\Windows",
APPDATA = "C:\\Users\\YOUR_USER\\AppData\\Roaming"
}
startup_timeout_ms = 40000
Это особенно полезно при ошибках вида «program not found» или MCP startup timeout. Для hosted MCP такого локального npx-process вообще не требуется.
Сначала найти правильную библиотеку, потом получить нужную документацию
resolve-library-id
Разрешение имени
Получает название библиотеки и задачу, возвращает подходящий Context7 library ID.
query-docs
Запрос документации
Принимает точный library ID и конкретный вопрос, возвращает релевантные docs/code examples.
CLI-эквивалент
ctx7 library nextjs "app router middleware"
ctx7 docs /vercel/next.js "middleware authentication"
Это убирает дополнительный шаг matching и снижает риск, что агент выберет одноимённый, но другой проект.
Указывайте версию прямо в задаче, если API менялся между major releases
Как настроить middleware в Next.js 14? use context7
Как сделать то же самое в Next.js 15? use context7
Context7 пытается подобрать документацию с учётом версии, если version упомянута в запросе. Это особенно важно для rapidly changing frameworks, где один и тот же термин существует в нескольких несовместимых реализациях.
«Next.js 15 middleware JWT cookie validation».
«Расскажи про Next.js» — слишком широкий retrieval query.
Context7 умеет добавлять private sources и internal documentation
Hosted Context7 поддерживает private sources из GitHub, GitLab, Bitbucket, других Git providers, Confluence и OpenAPI. Для repository можно также включить генерацию docs из source code, если письменной документации мало.
Доступ через подключённую авторизацию.
Аналогичный источник для internal code/docs.
Полезно для корпоративной документации.
Agent получает точный contract вместо догадок.
Перед подключением внутреннего repository проверьте privacy requirements организации. Для жёстких требований существует отдельный on-premise deployment.
Public GitHub repository ≠ полный self-host Context7
Сам repository прямо поясняет: в GitHub опубликован MCP server и supporting client-side code, а API backend, parsing engine и crawling engine публичного сервиса не входят в open-source repository.
Полный on-premise stack существует как отдельный Enterprise deployment. Он включает parsing/indexing pipeline, local vector storage, MCP server, Web UI, REST API и private GitHub/GitLab ingestion.
Можно запускать клиент/server bridge, но не полный public Context7 backend из этого repository.
Отдельный лицензируемый deployment через Docker Compose или Kubernetes.
On-premise можно связать с OpenAI, Anthropic, Gemini, Bedrock или custom OpenAI-compatible endpoint, включая локальные Ollama/vLLM.
Если вы выбрали внешний LLM/embedding provider, часть данных, необходимая для parsing/embedding/reranking, будет отправляться этому provider. Для полностью внутреннего контура нужен локальный совместимый backend.
Retrieval query тоже может содержать чувствительную информацию
Официальная privacy-документация сообщает, что MCP-formulated queries анонимно сохраняются и используются для benchmark retrieval accuracy и улучшения matching pipeline.
Обычный публичный library question.
Не нужно включать credentials, customer data и confidential snippets в retrieval query.
Enterprise plan позволяет отключать query storage для benchmarking. On-premise также даёт больше контроля над тем, куда уходят source/docs и какие AI providers используются.
Context7 только читает документацию, но его credentials и retrieved text всё равно нужно защищать
Используйте env, secret storage или OAuth.
Project-local config может случайно попасть в Git.
Retrieved content не должен автоматически считаться безопасной shell-инструкцией.
Одноимённые packages могут привести к нерелевантной документации.
Latest 4.1.1 включает свежие fixes MCP transport/subscriptions.
Подключение internal docs расширяет объём доверенных Context7 данных.
Repository имеет опубликованный
SECURITY.md.
На момент проверки GitHub не показывает published security advisories
для Context7 repository.
Agent по-прежнему обязан учитывать ваш repository, tests, security constraints и фактическую версию установленного package.
Context7, Repomix и Graphify дают агенту разные виды контекста
Свежая документация не решает все проблемы coding-agent
Тогда Context7 не сможет вернуть нужный material.
Retrieval повышает grounding, но источник не становится безошибочным.
Всегда сверяйте lockfile/package.json/pyproject с выбранной версией.
API key повышает лимиты; anonymous access ограничен сильнее.
Без доступа к Context7 API retrieval не работает.
Полный on-premise — отдельный Enterprise product.
Тогда Context7 становится частью проверяемого workflow, а не просто ещё одним источником текста для модели.
Где Context7 действительно экономит время
Agent сверяет migration с актуальной major version.
LLM почти не видела её в training data, но docs есть в Context7.
Next.js, SDK облачного provider, agent framework и другие frequent-release проекты.
Перед изменением API-call агент сначала проверяет documentation.
Private source позволяет дать agent documentation вашей организации.
OAuth device flow работает и на удалённой машине без локального браузера.
Context7: current release, Codex/Claude setup, privacy и on-premise
Latest MCP release —
@upstash/context7-mcp 4.1.1 от 14 сентября 2026 года.
Текущий CLI release в GitHub Releases —
ctx7 0.5.11.
Context7 полезен не потому, что делает модель умнее, а потому что даёт ей более свежий источник истины по API
Для coding-agent это особенно важно: ошибка часто возникает не из-за отсутствия способности написать код, а потому что модель использует синтаксис прошлого года. Context7 добавляет дешёвый verification-step перед генерацией.
Оптимальный workflow выглядит просто: agent видит package version в repository, запрашивает соответствующие docs через Context7, применяет patch и запускает tests. Это намного надёжнее, чем надеяться только на training cutoff модели.
Частые вопросы про Context7
Что такое Context7 простыми словами?
Сервис и MCP/CLI-инструмент, который даёт coding-agent актуальную документацию библиотек и API вместо опоры только на training data модели.
Работает ли Context7 с Codex?
Да. Есть автоматический
ctx7 setup --codex, manual MCP config и отдельный Codex plugin.
Работает ли с Claude Code?
Да.
ctx7 setup --claude устанавливает configuration и skill для автоматического documentation lookup.
Нужно ли каждый раз писать «use context7»?
Нет. Setup может установить skill/rule, который автоматически вызывает Context7 при library/API вопросах.
Можно ли использовать без MCP?
Да. CLI + Skills mode использует команды
ctx7 library и
ctx7 docs без MCP.
Можно ли подключить private repository?
Да, Context7 поддерживает private GitHub/GitLab/Bitbucket и другие sources при соответствующем плане/доступе.
Context7 полностью self-hosted и open source?
Нет в таком виде. Public GitHub repo содержит MCP server/CLI и related code, но public-service backend/parsing/crawling engine не входит в repository. Полный on-premise stack предлагается как Enterprise deployment.
Какая версия Node.js нужна?
ctx7 CLI указывает Node.js 18+, а текущий MCP bundle/package 4.x требует Node.js 20.18.1+.
Хранит ли Context7 мои запросы?
Официальная privacy policy сообщает, что MCP-formulated queries hosted service анонимно сохраняются для benchmarking retrieval quality. Enterprise controls позволяют отключать query storage.
Какая версия актуальна?
На 21 сентября 2026 года latest Context7 MCP release — 4.1.1; текущий ctx7 CLI release в GitHub Releases — 0.5.11.
Agent регулярно пишет код по устаревшему API или путает версии библиотек?
Context7 можно поставить отдельным retrieval-слоем, а правила проекта настроить так, чтобы Claude/Codex проверял актуальные docs только там, где это действительно необходимо.