Безопасность Home Assistant: MFA, токены и удалённый доступ

Home Assistant · Безопасность · 2026 Безопасность Home Assistant: пользователи, MFA, токены и удалённый доступ Home Assistant может управлять освещением, климатом, камерами, воротами и замками. Поэтому безопасность сервера начинается не с антивируса, а с учётных записей, прав, токенов API, сети и резервных копий. Разбираем настройки, которые действительно помогают защитить систему, и ошибки, способные оставить дом без контроля. Owner и Admin Пароли и TOTP Refresh Tokens API Cloud / VPN HACS

Отдельные аккаунты Не используйте один общий логин администратора для всей семьи. Приватный удалённый доступ Для большинства домов проще Home Assistant Cloud или управляемый VPN. Токены считаем секретами MFA не спасает, если действующий API-токен попал в чужие руки.

Модель угроз Что именно нужно защищать в Home Assistant Home Assistant хранит настройки интеграций, историю датчиков, состояние устройств, геолокацию присутствия, параметры автоматизаций и, в зависимости от системы, пароли или ключи API. Злоумышленнику не обязательно физически находиться дома, если сервер опубликован в интернете или его учётные данные уже украдены. Команды оборудованию Доступ к switch , lock , cover и другим сущностям при разрешённом управлении. Частная жизнь История присутствия, события камер, расписание жильцов и расположение устройств. Секреты Пароли MQTT, токены интеграций, backup, данные внешних сервисов. Домашняя сеть Доступ к NAS, камерам, серверу, Docker или маршрутизатору через неверную сегментацию. Локальный принцип работы Home Assistant уменьшает зависимость от чужого облака, но не отменяет ошибки конфигурации, уязвимости сторонних расширений и компрометацию смартфонов.

Первичная проверка Экспресс-аудит безопасности: с чего начать 01 Откройте Settings → People → Users. Убедитесь, что узнаёте все аккаунты и понимаете, кому нужен статус администратора. 02 В User profile → Security включите MFA и проверьте старые refresh tokens. 03 Откройте список long-lived access tokens. Отзовите неизвестные и неиспользуемые ключи. 04 На маршрутизаторе проверьте проброс портов к Home Assistant и публичные адреса reverse proxy. 05 Просмотрите HACS, custom integrations, обновления и источники сторонних компонентов. 06 Проверьте, где хранятся резервные копии, кто имеет к ним доступ и возможно ли восстановление. Порядок важен. Не меняйте одновременно authentication providers, адрес сервера, VPN и firewall. После каждого изменения проверяйте действующий вход с доверенного устройства.

Учётные записи Owner, Administrator и обычный пользователь Первый созданный пользователь становится владельцем (Owner) Home Assistant и обладает особыми правами. Другим пользователям можно назначать административный статус или обычный пользовательский доступ. Для членов семьи разумнее создавать собственные аккаунты, а не сообщать всем пароль владельца. Аккаунт Назначение Рекомендация Owner Главный владелец экземпляра HA Сильный пароль, MFA, план восстановления Administrator Управление интеграциями, настройками, пользователями Выдавать только тем, кто администрирует систему Обычный пользователь Повседневное управление без прав администратора Отдельный аккаунт для каждого пользователя Индивидуальные аккаунты упрощают отключение потерянного телефона, увольнение сотрудника или прекращение доступа подрядчика. Если мастер временно подключался к серверу, после завершения работы проверьте созданные учётные записи, сессии и токены.

Разграничение доступа Можно ли разрешить пользователю только одну комнату Внутри Home Assistant есть система разрешений на уровне сущностей. Но пользовательский интерфейс не следует воспринимать как универсальную панель настройки тонких прав для любого устройства. Статус «не администратор» не равен автоматически строгой изоляции отдельной комнаты или всех замков. Скрытая карточка Dashboard Мера удобства интерфейса: что показывается на конкретной панели. Проверка разрешения Серверная политика, определяющая, может ли запрос читать или управлять сущностью. Не прячьте опасные устройства только настройкой видимости. Если арендатору, гостю или ребёнку нельзя управлять замком, охраной или мощной нагрузкой, реализуйте реальное ограничение на уровне оборудования или проверенной политики авторизации. Скрытие view и карточек этого не гарантирует. Для управления критичными системами также важно сохранять предусмотренный производителем локальный способ безопасного управления без Home Assistant.

Второй фактор Как включить двухфакторную аутентификацию MFA Официально поддерживаемый метод Home Assistant - TOTP. При входе после пароля приложение-аутентификатор генерирует одноразовый код. Это снижает вероятность доступа с одним только украденным паролем. 01 Войдите в свой профиль и откройте User profile → Security. 02 В настройках многофакторной аутентификации включите TOTP. 03 Отсканируйте QR-код приложением-аутентификатором, подтвердите одноразовым кодом. 04 Проверьте вход со второго устройства и сохраните доступ к аутентификатору безопасным способом. Секретный QR-код нельзя пересылать в переписке или прикладывать к отчётам. Проверьте правильность времени сервера, если одноразовые коды постоянно не принимаются. Граница защиты: MFA не отзывает уже выданный API-токен. Кроме того, вход через trusted_networks не использует MFA. Эти механизмы нужно проверять отдельно.

Активные сессии Что такое refresh tokens и как выйти со старого телефона После авторизации браузер или Companion App обычно использует токены сессии. Это позволяет не вводить пароль каждый раз. На странице User profile → Security можно просмотреть и удалить refresh tokens, связанные с отдельными клиентами. После смены пароля Home Assistant может предложить завершить остальные сессии. Если вы продали планшет, отдали старый телефон или разрешали доступ на чужом компьютере, не полагайтесь только на новую комбинацию логина и пароля. Отзовите соответствующие активные сессии. Отзыв сессии Home Assistant не удаляет независимые входы в приложения камер, домофона, производителя замка или домашнего роутера. Их проверяют отдельно.

Ключи API Long-lived access tokens: почему их нужно учитывать Долгоживущий токен позволяет внешнему сервису или скрипту обращаться к API Home Assistant без повторного интерактивного входа пользователя. Официальная документация указывает, что такой токен может быть действителен до десяти лет. Выдавайте токен только под конкретную задачу, с понятным именем.

Не копируйте его в публикации, публичный Git, скриншоты и сообщения об ошибке.

Храните его в защищённых переменных окружения или конфигурации интеграции.

По завершении работы сервиса отзывайте токен, а не оставляйте бессрочный доступ «на будущее».

Если токен утёк, удалите его, создайте новый и обновите доверенные клиенты. Не путайте токен и пароль с MFA. Токен уже является полномочием доступа. Если он украден, TOTP не обязательно будет запрошен. Права API-запросов зависят от пользователя и конкретной реализации серверных проверок.

Node-RED и интеграции Как безопаснее подключать внешние сервисы к API Home Assistant Токен может использовать Node-RED, собственный Python-скрипт, мониторинг, система управления или другое приложение. Основная задача - понимать, какой компонент подключается, откуда он может выполнять запросы и как отозвать его доступ, не останавливая всё сразу. Что проверить Нормальное состояние Назначение токена Понятный сервис и ответственный владелец Сеть Доступ только по необходимому маршруту и порту Логи Секреты не печатаются в debug-выводе Хранение Ключ не встроен в открытый JavaScript, HTML или публичный YAML Отключение Известно, как отозвать токен и выдать новый При удалении интеграции не забудьте проверить, не остались ли в другой системе её учётная запись, токен, правило firewall или webhook.

Особо опасная настройка Почему trusted_networks не стоит включать ради удобства Провайдер аутентификации trusted_networks может позволять вход из определённой сети без обычного запроса пароля. В таком режиме MFA при входе тоже не участвует. Если в доверенный диапазон случайно попадут гости, IoT-устройства или ненадёжные клиенты, риск резко возрастёт. Есть и другая опасность: при ручном указании блока auth_providers все неуказанные методы отключаются. Если забыть стандартный type: homeassistant , можно лишиться привычного способа входа. Восстановление иногда возможно только через файлы конфигурации. Для обычного дома достаточно штатной авторизации, MFA и корректной сети. Не превращайте локальную Wi-Fi-подсеть в универсальный пропуск к Home Assistant. Если меняете authentication providers, заранее подготовьте backup и физический доступ к серверу.

Доступ из интернета Home Assistant Cloud, VPN или reverse proxy: что выбрать Способ Преимущество Ограничение Home Assistant Cloud Удалённый доступ без открытия порта к HA на роутере Для удалённой связи зависит от внешнего сервиса и интернета VPN / Tailscale Приватный доступ своих устройств Клиент должен иметь действующее VPN-соединение Reverse proxy + TLS Управляемый домен и HTTPS Больше компонентов и ответственности за настройки Прямой port forwarding Технически просто опубликовать порт Повышенная поверхность атаки, ошибки TLS и авторизации Для большинства домашних пользователей разумнее начать с Cloud или VPN. Проброс HTTP-порта Home Assistant напрямую в интернет не является необходимым условием работы умного дома. Даже если у вас выделенный белый IP, это не аргумент за открытие панели управления. Пошаговый VPN-сценарий уже рассмотрен в статье Tailscale без белого IP: NAS, Home Assistant и домашняя сеть.

TLS и HTTP Reverse proxy: адрес клиента, trusted_proxies и ошибки доступа Reverse proxy принимает запросы от клиента и перенаправляет их Home Assistant. При такой архитектуре требуется корректная передача реального адреса клиента и доверие только к прокси, который действительно находится под вашим управлением. Не разрешайте произвольным узлам подставлять заголовки клиента и не прописывайте весь интернет в trusted_proxies . Это не средство исправления любого 400 Bad Request. Сначала установите реальные адреса прокси и путь пакетов, затем настройте TLS, WebSocket и контроль доступа. Важно проверить работу Companion App как внутри Wi-Fi, так и с мобильного интернета. Наличие сертификата само по себе не устраняет рисков слабого пароля, украденных токенов или неправильно выставленных прав.

Архитектура сети Нужны ли отдельные VLAN для IoT, камер и Home Assistant Разделение сетей может уменьшить последствия взлома отдельной камеры, розетки или бытового IoT-устройства. Но само создание VLAN не обеспечивает запрет доступа: нужны межсетевые правила, правильная маршрутизация и учёт mDNS/SSDP/Matter. Management Администраторы, NAS, настройки Home Assistant Сервер автоматизации и разрешённые интеграции IoT Реле, датчики и контроллеры Cameras Камеры и NVR Guest Wi-Fi Гости без права доступа к управлению Правила должны быть достаточно строгими, но не должны ломать локальные механизмы обнаружения и управления. Подробный разбор соединений и ACL уже есть в статье Stateful firewall, conntrack и ACL.

Сторонние расширения Как HACS влияет на безопасность Home Assistant HACS помогает устанавливать custom integrations, frontend cards и темы сообщества. Но код стороннего репозитория не становится официально проверенным только потому, что он доступен через каталог. Ненадёжная integration может иметь доступ к Home Assistant и его конфигурации. Устанавливайте только необходимые расширения из понятных репозиториев.

Проверяйте поддержку вашей версии Home Assistant и историю обновлений проекта.

Не вставляйте long-lived token в формы неизвестных сервисов.

Делайте backup до крупных обновлений; удаляйте давно неиспользуемые компоненты. Процесс установки и обслуживания разобран отдельно: HACS для Home Assistant.

Секреты Secrets.yaml: удобно, но это не шифрование Пароли интеграций и ключи внешних API лучше не хранить прямо в конфигурации, которую вы часто копируете и показываете другим. В Home Assistant предусмотрен secrets.yaml и тег !secret . configuration.yaml, пример фрагмента rest: - resource: "https://example.invalid/api" authentication: basic username: "example_user" password: !secret example_api_password sensor: - name: "Example API value" value_template: "{{ value_json.value }}" secrets.yaml, пример фрагмента example_api_password: "ПОДСТАВЬТЕ_СВОЙ_СЕКРЕТ" Secrets.yaml хранит значения в открытом виде. Файл не шифрует пароли, а лишь отделяет их от основной конфигурации. Доступ к диску, диагностическим архивам и резервным копиям всё равно необходимо ограничивать. Будьте внимательны и с трассировками: некоторые секреты могут быть видны администраторам в UI при просмотре шаблонов и trace. Не копируйте такие данные в публичный чат без проверки.

Восстановление Почему резервная копия Home Assistant тоже чувствительный файл В backup может оказаться достаточно данных, чтобы узнать структуру дома, интеграции, настройки и ключи сервисов. Поэтому резервные копии нужно защищать не только от потери, но и от чужого доступа. Ненадёжный вариант Единственный архив на том же диске, доступный по открытой ссылке NAS. Разумный вариант Независимая защищённая копия, контролируемые права, проверенное восстановление. Для удалённой диагностики не стоит отправлять полный backup, если достаточно обезличенного лога или конкретного фрагмента конфигурации. Как восстановить систему, описано в статье Резервная копия Home Assistant: создание и перенос.

Автоматизации Почему URL webhook нужно считать секретом доступа Webhook может запускать заданное действие через HTTP-запрос. Если для него не предусмотрена обычная пользовательская авторизация, случайный идентификатор webhook выполняет роль ключа к конкретному действию. Не публикуйте такие адреса на форумах и в Git. Не используйте один публично доступный webhook как единственный фактор для команд открытия двери, отключения защит или переключения важных силовых цепей. Нужны независимые условия, штатные блокировки и предусмотренный оборудованием безопасный режим.

Мобильные устройства Как защитить Companion App, push и геолокацию Смартфон с Companion App может предоставлять доступ к камерам и домашним сценариям. Защищайте сам телефон PIN-кодом или биометрией, а после его потери отзывайте связанные refresh tokens. В уведомлениях могут появляться кадры камер, адреса или сведения о том, что дома никого нет. Проверьте, что показывается на заблокированном экране. Настройку доставки подробно разбирает статья Уведомления Home Assistant на Android и iPhone. Если используете автоматизации «Дома / Ушёл», см. Присутствие Person, GPS и зоны. Геолокация жильцов относится к чувствительным данным; доступ к ней должен быть добровольным и минимально необходимым.

Потерянный телефон Что делать, если смартфон с Home Assistant потерян 01 По возможности заблокируйте устройство средствами Android/iOS. 02 С доверенного устройства войдите в Home Assistant и отзовите refresh token потерянного телефона. 03 Если могли утечь пароль или TOTP-секрет, смените их и проверьте остальные сессии. 04 Отзовите long-lived access tokens, которые могли храниться на устройстве. 05 Отдельно проверьте вход в приложения замков, камер, роутера и других производителей.

Инцидент Что делать, если есть подозрение на взлом Home Assistant Признаки: неизвестный пользователь, токен, чужой доступ, внезапно изменённая automation или команды на оборудование, которых никто не отправлял. Если есть риск физической опасности, прежде всего переведите оборудование в предусмотренное безопасное состояние независимыми штатными средствами. 01 Ограничьте внешний доступ к серверу, сохранив контролируемую возможность диагностики. 02 Сохраните время и сведения о подозрительных событиях. 03 Отзовите неизвестные refresh tokens и API-ключи, смените пароли, проверьте MFA. 04 Проверьте HACS, webhooks, изменения automations и подключения к сторонним сервисам. 05 При утрате доверия к системе восстановитесь из проверенного чистого состояния и обновите все затронутые секреты.

Контрольный список 12 проверок защищённого Home Assistant ✓ Каждый пользователь имеет личный аккаунт ✓ Административные права выданы только ответственным ✓ Включена MFA там, где это требуется ✓ Проверены действующие refresh tokens ✓ Отозваны неизвестные долгоживущие API-токены ✓ Нет случайного публичного доступа к HTTP-интерфейсу ✓ Для удалённой работы используется продуманная защищённая схема ✓ Нет отключения пароля через необдуманный trusted_networks ✓ Секреты не хранятся в публичных файлах или переписке ✓ HACS и зависимости регулярно проверяются ✓ Backup хранится независимо и защищён от посторонних ✓ Есть безопасный режим при отказе Home Assistant

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FAQ Частые вопросы о защите Home Assistant Нужно ли открывать порт 8123 для удалённого доступа? Нет. Можно использовать Home Assistant Cloud или VPN. Открытый HTTP-порт не является обязательной частью работы HA. Где включается двухфакторная аутентификация? В профиле пользователя, раздел Security. Для штатной настройки Home Assistant использует TOTP. Достаточно ли поставить сложный пароль? Нет. Дополнительно нужны MFA, актуальные обновления, аудит токенов, безопасная сеть и защищённые резервные копии. Можно ли создать аккаунт ребёнку без администратора? Да. Но такой аккаунт не следует автоматически считать строгой изоляцией всех отдельных устройств без проверки реальных прав. Можно ли скрыть доступ к замку на отдельной панели? Скрытие карточки не является достаточной проверкой авторизации. Используйте реальные ограничения доступа к устройству. Защитит ли MFA, если украли long-lived token? Нет. Такой токен нужно отозвать отдельно; он уже предназначен для аутентифицированного API-доступа. Как завершить сессию на старом телефоне? Откройте User profile → Security и отзовите соответствующий refresh token. Что опасного в trusted_networks? Этот provider разрешает вход из доверенной сети без обычного пароля, а MFA в таком входе не участвует. Безопаснее Home Assistant Cloud или прямой проброс порта? Для большинства пользователей Cloud проще и не требует прямой публикации порта Home Assistant на роутере. Подходит ли VPN вместо Home Assistant Cloud? Да, если VPN надёжно настроен и подключается на всех нужных клиентах, включая телефоны вне дома. Можно ли хранить пароли в secrets.yaml? Да. Но secrets.yaml не зашифрован: он отделяет секреты от основной конфигурации, не обеспечивая самостоятельную защиту от чтения файла. Опасен ли HACS? Риск зависит от конкретного стороннего репозитория и кода. Следует устанавливать только нужные расширения с понятной историей сопровождения. Нужно ли выделять IoT и камеры в отдельные VLAN? При сложной сети разделение полезно, если реализованы необходимые firewall policies и проверена совместимость с локальными интеграциями. Что делать, если украли пароль Home Assistant? Смените пароль, отзовите посторонние сессии и токены, проверьте MFA, изменения настроек и доступ из интернета. Нужно ли отправлять полный backup мастеру для диагностики? Не всегда. Начните с обезличенных логов и описания неисправности: резервная копия может содержать чувствительные данные.