Безопасность Home Assistant: MFA, токены и удалённый доступ

Безопасность Home Assistant: пользователи, MFA, токены и удалённый доступ
Home Assistant может управлять освещением, климатом, камерами, воротами и замками. Поэтому безопасность сервера начинается не с антивируса, а с учётных записей, прав, токенов API, сети и резервных копий. Разбираем настройки, которые действительно помогают защитить систему, и ошибки, способные оставить дом без контроля.
Не используйте один общий логин администратора для всей семьи.
Для большинства домов проще Home Assistant Cloud или управляемый VPN.
MFA не спасает, если действующий API-токен попал в чужие руки.
Что именно нужно защищать в Home Assistant
Home Assistant хранит настройки интеграций, историю датчиков, состояние устройств, геолокацию присутствия, параметры автоматизаций и, в зависимости от системы, пароли или ключи API. Злоумышленнику не обязательно физически находиться дома, если сервер опубликован в интернете или его учётные данные уже украдены.
Доступ к
switch,
lock,
cover и другим сущностям при разрешённом управлении.
История присутствия, события камер, расписание жильцов и расположение устройств.
Пароли MQTT, токены интеграций, backup, данные внешних сервисов.
Доступ к NAS, камерам, серверу, Docker или маршрутизатору через неверную сегментацию.
Локальный принцип работы Home Assistant уменьшает зависимость от чужого облака, но не отменяет ошибки конфигурации, уязвимости сторонних расширений и компрометацию смартфонов.
Экспресс-аудит безопасности: с чего начать
Откройте Settings → People → Users. Убедитесь, что узнаёте все аккаунты и понимаете, кому нужен статус администратора.
В User profile → Security включите MFA и проверьте старые refresh tokens.
Откройте список long-lived access tokens. Отзовите неизвестные и неиспользуемые ключи.
На маршрутизаторе проверьте проброс портов к Home Assistant и публичные адреса reverse proxy.
Просмотрите HACS, custom integrations, обновления и источники сторонних компонентов.
Проверьте, где хранятся резервные копии, кто имеет к ним доступ и возможно ли восстановление.
Owner, Administrator и обычный пользователь
Первый созданный пользователь становится владельцем (Owner) Home Assistant и обладает особыми правами. Другим пользователям можно назначать административный статус или обычный пользовательский доступ. Для членов семьи разумнее создавать собственные аккаунты, а не сообщать всем пароль владельца.
|Аккаунт
|Назначение
|Рекомендация
|Owner
|Главный владелец экземпляра HA
|Сильный пароль, MFA, план восстановления
|Administrator
|Управление интеграциями, настройками, пользователями
|Выдавать только тем, кто администрирует систему
|Обычный пользователь
|Повседневное управление без прав администратора
|Отдельный аккаунт для каждого пользователя
Индивидуальные аккаунты упрощают отключение потерянного телефона, увольнение сотрудника или прекращение доступа подрядчика. Если мастер временно подключался к серверу, после завершения работы проверьте созданные учётные записи, сессии и токены.
Можно ли разрешить пользователю только одну комнату
Внутри Home Assistant есть система разрешений на уровне сущностей. Но пользовательский интерфейс не следует воспринимать как универсальную панель настройки тонких прав для любого устройства. Статус «не администратор» не равен автоматически строгой изоляции отдельной комнаты или всех замков.
Мера удобства интерфейса: что показывается на конкретной панели.
Серверная политика, определяющая, может ли запрос читать или управлять сущностью.
Если арендатору, гостю или ребёнку нельзя управлять замком, охраной или мощной нагрузкой, реализуйте реальное ограничение на уровне оборудования или проверенной политики авторизации. Скрытие view и карточек этого не гарантирует.
Для управления критичными системами также важно сохранять предусмотренный производителем локальный способ безопасного управления без Home Assistant.
Как включить двухфакторную аутентификацию MFA
Официально поддерживаемый метод Home Assistant - TOTP. При входе после пароля приложение-аутентификатор генерирует одноразовый код. Это снижает вероятность доступа с одним только украденным паролем.
Войдите в свой профиль и откройте User profile → Security.
В настройках многофакторной аутентификации включите TOTP.
Отсканируйте QR-код приложением-аутентификатором, подтвердите одноразовым кодом.
Проверьте вход со второго устройства и сохраните доступ к аутентификатору безопасным способом.
Секретный QR-код нельзя пересылать в переписке или прикладывать к отчётам. Проверьте правильность времени сервера, если одноразовые коды постоянно не принимаются.
trusted_networks не использует MFA. Эти механизмы нужно проверять отдельно.
Что такое refresh tokens и как выйти со старого телефона
После авторизации браузер или Companion App обычно использует токены сессии. Это позволяет не вводить пароль каждый раз. На странице User profile → Security можно просмотреть и удалить refresh tokens, связанные с отдельными клиентами.
После смены пароля Home Assistant может предложить завершить остальные сессии. Если вы продали планшет, отдали старый телефон или разрешали доступ на чужом компьютере, не полагайтесь только на новую комбинацию логина и пароля. Отзовите соответствующие активные сессии.
Отзыв сессии Home Assistant не удаляет независимые входы в приложения камер, домофона, производителя замка или домашнего роутера. Их проверяют отдельно.
Long-lived access tokens: почему их нужно учитывать
Долгоживущий токен позволяет внешнему сервису или скрипту обращаться к API Home Assistant без повторного интерактивного входа пользователя. Официальная документация указывает, что такой токен может быть действителен до десяти лет.
- Выдавайте токен только под конкретную задачу, с понятным именем.
- Не копируйте его в публикации, публичный Git, скриншоты и сообщения об ошибке.
- Храните его в защищённых переменных окружения или конфигурации интеграции.
- По завершении работы сервиса отзывайте токен, а не оставляйте бессрочный доступ «на будущее».
- Если токен утёк, удалите его, создайте новый и обновите доверенные клиенты.
Токен уже является полномочием доступа. Если он украден, TOTP не обязательно будет запрошен. Права API-запросов зависят от пользователя и конкретной реализации серверных проверок.
Как безопаснее подключать внешние сервисы к API Home Assistant
Токен может использовать Node-RED, собственный Python-скрипт, мониторинг, система управления или другое приложение. Основная задача - понимать, какой компонент подключается, откуда он может выполнять запросы и как отозвать его доступ, не останавливая всё сразу.
|Что проверить
|Нормальное состояние
|Назначение токена
|Понятный сервис и ответственный владелец
|Сеть
|Доступ только по необходимому маршруту и порту
|Логи
|Секреты не печатаются в debug-выводе
|Хранение
|Ключ не встроен в открытый JavaScript, HTML или публичный YAML
|Отключение
|Известно, как отозвать токен и выдать новый
При удалении интеграции не забудьте проверить, не остались ли в другой системе её учётная запись, токен, правило firewall или webhook.
Почему trusted_networks не стоит включать ради удобства
Провайдер аутентификации
trusted_networks может позволять вход из определённой сети без обычного запроса пароля. В таком режиме MFA при входе тоже не участвует. Если в доверенный диапазон случайно попадут гости, IoT-устройства или ненадёжные клиенты, риск резко возрастёт.
Есть и другая опасность: при ручном указании блока
auth_providers все неуказанные методы отключаются. Если забыть стандартный
type: homeassistant, можно лишиться привычного способа входа. Восстановление иногда возможно только через файлы конфигурации.
Не превращайте локальную Wi-Fi-подсеть в универсальный пропуск к Home Assistant. Если меняете authentication providers, заранее подготовьте backup и физический доступ к серверу.
Home Assistant Cloud, VPN или reverse proxy: что выбрать
|Способ
|Преимущество
|Ограничение
|Home Assistant Cloud
|Удалённый доступ без открытия порта к HA на роутере
|Для удалённой связи зависит от внешнего сервиса и интернета
|VPN / Tailscale
|Приватный доступ своих устройств
|Клиент должен иметь действующее VPN-соединение
|Reverse proxy + TLS
|Управляемый домен и HTTPS
|Больше компонентов и ответственности за настройки
|Прямой port forwarding
|Технически просто опубликовать порт
|Повышенная поверхность атаки, ошибки TLS и авторизации
Для большинства домашних пользователей разумнее начать с Cloud или VPN. Проброс HTTP-порта Home Assistant напрямую в интернет не является необходимым условием работы умного дома. Даже если у вас выделенный белый IP, это не аргумент за открытие панели управления.
Пошаговый VPN-сценарий уже рассмотрен в статье Tailscale без белого IP: NAS, Home Assistant и домашняя сеть.
Reverse proxy: адрес клиента, trusted_proxies и ошибки доступа
Reverse proxy принимает запросы от клиента и перенаправляет их Home Assistant. При такой архитектуре требуется корректная передача реального адреса клиента и доверие только к прокси, который действительно находится под вашим управлением.
Не разрешайте произвольным узлам подставлять заголовки клиента и не прописывайте весь интернет в
trusted_proxies. Это не средство исправления любого 400 Bad Request. Сначала установите реальные адреса прокси и путь пакетов, затем настройте TLS, WebSocket и контроль доступа.
Важно проверить работу Companion App как внутри Wi-Fi, так и с мобильного интернета. Наличие сертификата само по себе не устраняет рисков слабого пароля, украденных токенов или неправильно выставленных прав.
Нужны ли отдельные VLAN для IoT, камер и Home Assistant
Разделение сетей может уменьшить последствия взлома отдельной камеры, розетки или бытового IoT-устройства. Но само создание VLAN не обеспечивает запрет доступа: нужны межсетевые правила, правильная маршрутизация и учёт mDNS/SSDP/Matter.
Правила должны быть достаточно строгими, но не должны ломать локальные механизмы обнаружения и управления. Подробный разбор соединений и ACL уже есть в статье Stateful firewall, conntrack и ACL.
Как HACS влияет на безопасность Home Assistant
HACS помогает устанавливать custom integrations, frontend cards и темы сообщества. Но код стороннего репозитория не становится официально проверенным только потому, что он доступен через каталог. Ненадёжная integration может иметь доступ к Home Assistant и его конфигурации.
- Устанавливайте только необходимые расширения из понятных репозиториев.
- Проверяйте поддержку вашей версии Home Assistant и историю обновлений проекта.
- Не вставляйте long-lived token в формы неизвестных сервисов.
- Делайте backup до крупных обновлений; удаляйте давно неиспользуемые компоненты.
Процесс установки и обслуживания разобран отдельно: HACS для Home Assistant.
Secrets.yaml: удобно, но это не шифрование
Пароли интеграций и ключи внешних API лучше не хранить прямо в конфигурации, которую вы часто копируете и показываете другим. В Home Assistant предусмотрен
secrets.yaml и тег
!secret.
rest:
- resource: "https://example.invalid/api"
authentication: basic
username: "example_user"
password: !secret example_api_password
sensor:
- name: "Example API value"
value_template: "{{ value_json.value }}"
example_api_password: "ПОДСТАВЬТЕ_СВОЙ_СЕКРЕТ"
Файл не шифрует пароли, а лишь отделяет их от основной конфигурации. Доступ к диску, диагностическим архивам и резервным копиям всё равно необходимо ограничивать.
Будьте внимательны и с трассировками: некоторые секреты могут быть видны администраторам в UI при просмотре шаблонов и trace. Не копируйте такие данные в публичный чат без проверки.
Почему резервная копия Home Assistant тоже чувствительный файл
В backup может оказаться достаточно данных, чтобы узнать структуру дома, интеграции, настройки и ключи сервисов. Поэтому резервные копии нужно защищать не только от потери, но и от чужого доступа.
Единственный архив на том же диске, доступный по открытой ссылке NAS.
Независимая защищённая копия, контролируемые права, проверенное восстановление.
Для удалённой диагностики не стоит отправлять полный backup, если достаточно обезличенного лога или конкретного фрагмента конфигурации. Как восстановить систему, описано в статье Резервная копия Home Assistant: создание и перенос.
Как обновлять Home Assistant и не потерять управление
Обновления закрывают ошибки и уязвимости, но могут затрагивать интеграции, MQTT, Zigbee2MQTT и сторонний код HACS. Поэтому для рабочего умного дома важен контролируемый порядок.
Прочитайте release notes и breaking changes, особенно для ваших integrations.
Создайте независимый backup.
Установите обновление поддерживаемым способом.
Проверьте доступ, интеграции камер, климат, автоматизации и уведомления.
Если появились ошибки, изучите журналы и Repairs до удаления устройств.
Есть отдельный диагностический гайд Home Assistant после обновления: unavailable и не работают автоматизации.
Почему URL webhook нужно считать секретом доступа
Webhook может запускать заданное действие через HTTP-запрос. Если для него не предусмотрена обычная пользовательская авторизация, случайный идентификатор webhook выполняет роль ключа к конкретному действию.
Не публикуйте такие адреса на форумах и в Git. Не используйте один публично доступный webhook как единственный фактор для команд открытия двери, отключения защит или переключения важных силовых цепей. Нужны независимые условия, штатные блокировки и предусмотренный оборудованием безопасный режим.
Как защитить Companion App, push и геолокацию
Смартфон с Companion App может предоставлять доступ к камерам и домашним сценариям. Защищайте сам телефон PIN-кодом или биометрией, а после его потери отзывайте связанные refresh tokens.
В уведомлениях могут появляться кадры камер, адреса или сведения о том, что дома никого нет. Проверьте, что показывается на заблокированном экране. Настройку доставки подробно разбирает статья Уведомления Home Assistant на Android и iPhone.
Если используете автоматизации «Дома / Ушёл», см. Присутствие Person, GPS и зоны. Геолокация жильцов относится к чувствительным данным; доступ к ней должен быть добровольным и минимально необходимым.
Что делать, если смартфон с Home Assistant потерян
По возможности заблокируйте устройство средствами Android/iOS.
С доверенного устройства войдите в Home Assistant и отзовите refresh token потерянного телефона.
Если могли утечь пароль или TOTP-секрет, смените их и проверьте остальные сессии.
Отзовите long-lived access tokens, которые могли храниться на устройстве.
Отдельно проверьте вход в приложения замков, камер, роутера и других производителей.
Что делать, если есть подозрение на взлом Home Assistant
Признаки: неизвестный пользователь, токен, чужой доступ, внезапно изменённая automation или команды на оборудование, которых никто не отправлял. Если есть риск физической опасности, прежде всего переведите оборудование в предусмотренное безопасное состояние независимыми штатными средствами.
Ограничьте внешний доступ к серверу, сохранив контролируемую возможность диагностики.
Сохраните время и сведения о подозрительных событиях.
Отзовите неизвестные refresh tokens и API-ключи, смените пароли, проверьте MFA.
Проверьте HACS, webhooks, изменения automations и подключения к сторонним сервисам.
При утрате доверия к системе восстановитесь из проверенного чистого состояния и обновите все затронутые секреты.
12 проверок защищённого Home Assistant
Каждый пользователь имеет личный аккаунт
Административные права выданы только ответственным
Включена MFA там, где это требуется
Проверены действующие refresh tokens
Отозваны неизвестные долгоживущие API-токены
Нет случайного публичного доступа к HTTP-интерфейсу
Для удалённой работы используется продуманная защищённая схема
Нет отключения пароля через необдуманный trusted_networks
Секреты не хранятся в публичных файлах или переписке
HACS и зависимости регулярно проверяются
Backup хранится независимо и защищён от посторонних
Есть безопасный режим при отказе Home Assistant
Связанные статьи на electrikman.ru
Источники и проверка актуальности
Технические рекомендации сверены с документацией Home Assistant, доступной для релиза 2026.10. Настройки на работающем сервере следует менять с учётом версии Core, установки, интеграций и архитектуры удалённого доступа.
Частые вопросы о защите Home Assistant
Нужно ли открывать порт 8123 для удалённого доступа?
Нет. Можно использовать Home Assistant Cloud или VPN. Открытый HTTP-порт не является обязательной частью работы HA.
Где включается двухфакторная аутентификация?
В профиле пользователя, раздел Security. Для штатной настройки Home Assistant использует TOTP.
Достаточно ли поставить сложный пароль?
Нет. Дополнительно нужны MFA, актуальные обновления, аудит токенов, безопасная сеть и защищённые резервные копии.
Можно ли создать аккаунт ребёнку без администратора?
Да. Но такой аккаунт не следует автоматически считать строгой изоляцией всех отдельных устройств без проверки реальных прав.
Можно ли скрыть доступ к замку на отдельной панели?
Скрытие карточки не является достаточной проверкой авторизации. Используйте реальные ограничения доступа к устройству.
Защитит ли MFA, если украли long-lived token?
Нет. Такой токен нужно отозвать отдельно; он уже предназначен для аутентифицированного API-доступа.
Как завершить сессию на старом телефоне?
Откройте User profile → Security и отзовите соответствующий refresh token.
Что опасного в trusted_networks?
Этот provider разрешает вход из доверенной сети без обычного пароля, а MFA в таком входе не участвует.
Безопаснее Home Assistant Cloud или прямой проброс порта?
Для большинства пользователей Cloud проще и не требует прямой публикации порта Home Assistant на роутере.
Подходит ли VPN вместо Home Assistant Cloud?
Да, если VPN надёжно настроен и подключается на всех нужных клиентах, включая телефоны вне дома.
Можно ли хранить пароли в secrets.yaml?
Да. Но secrets.yaml не зашифрован: он отделяет секреты от основной конфигурации, не обеспечивая самостоятельную защиту от чтения файла.
Опасен ли HACS?
Риск зависит от конкретного стороннего репозитория и кода. Следует устанавливать только нужные расширения с понятной историей сопровождения.
Нужно ли выделять IoT и камеры в отдельные VLAN?
При сложной сети разделение полезно, если реализованы необходимые firewall policies и проверена совместимость с локальными интеграциями.
Что делать, если украли пароль Home Assistant?
Смените пароль, отзовите посторонние сессии и токены, проверьте MFA, изменения настроек и доступ из интернета.
Нужно ли отправлять полный backup мастеру для диагностики?
Не всегда. Начните с обезличенных логов и описания неисправности: резервная копия может содержать чувствительные данные.
Нужно проверить доступ к Home Assistant и домашнюю сеть?
Ошибки безопасности умного дома редко ограничиваются одним паролем. Важно проверить Home Assistant, маршрутизатор, NAS, MQTT, HACS и удалённый доступ как единую систему. Для удалённого анализа доступна онлайн-консультация по умному дому. Для настройки оборудования в Туле и Тульской области: услуги по умному дому.