Tailscale без белого IP: доступ к NAS, Home Assistant и домашней сети

Tailscale · удалённый доступ · NAS · Home Assistant Tailscale без белого IP: как безопасно подключаться к NAS, Home Assistant и домашней сети из интернета Если провайдер использует CGNAT, обычный проброс портов может не работать. Tailscale строит приватную сеть между вашими устройствами поверх WireGuard и обычно позволяет подключаться к NAS, Home Assistant, серверу и локальной сети без публичного IP, DDNS и открытия административных портов наружу. CGNAT WireGuard MagicDNS Subnet Router Exit Node Grants Коротко: если Tailscale можно установить прямо на нужное устройство, это самый простой вариант. Если нужно открыть доступ к целой домашней подсети, используют subnet router. Exit node нужен для другой задачи: отправлять через домашний узел весь интернет-трафик удалённого устройства.

Как работает Tailscale простыми словами Tailscale создаёт частную сеть, которую называют tailnet. Устройства получают собственные Tailscale IP и могут связываться друг с другом через зашифрованные туннели WireGuard. Телефон мобильный интернет ↔ Tailscale приватная сеть ↔ NAS / Home Assistant домашняя сеть При этом NAS не обязательно должен иметь публичный IP-адрес. Телефон тоже может находиться за мобильным NAT. Tailscale пытается установить прямое peer-to-peer соединение между устройствами. Управляющая инфраструктура Tailscale отвечает за идентификацию устройств, выдачу сетевых параметров и политики доступа. Содержимое обычного peer-to-peer трафика передаётся в зашифрованном виде между узлами. Tailscale не делает ваш NAS публичным сайтом. По умолчанию к ресурсу подключаются только устройства и пользователи, которым разрешён доступ внутри tailnet.

Почему Tailscale работает без белого IP и за CGNAT Обычный port forwarding требует, чтобы входящее соединение из интернета дошло до вашего роутера. При CGNAT внешний адрес принадлежит оборудованию провайдера, поэтому вы не можете самостоятельно настроить на нём проброс порта. Port forwarding Интернет → публичный IP → ваш роутер → сервер Нужна контролируемая входящая точка Tailscale Оба узла сами устанавливают исходящие соединения CGNAT обычно не мешает созданию tailnet Поэтому Tailscale особенно удобен для LTE/5G, дач, квартир и других подключений, где провайдер не выдаёт белый IPv4. Если сначала нужно понять, есть ли у вас CGNAT: Серый IP и CGNAT: почему не работает удалённый доступ .

Direct connection и DERP: почему скорость бывает разной Tailscale пытается установить прямое соединение между двумя устройствами. Для обхода NAT используются механизмы NAT traversal. Лучший вариант Direct Телефон напрямую связывается с домашним узлом через зашифрованный туннель. Резервный вариант DERP relay Если прямое соединение невозможно, зашифрованные пакеты передаются через relay. DERP нужен прежде всего как fallback для сложного NAT, firewall и других условий, при которых peer-to-peer соединение не получилось. Если доступ работает, но передача больших файлов с NAS неожиданно медленная, проверьте, установлено ли direct-соединение или трафик идёт через relay. Использование DERP не означает, что содержимое трафика становится открытым для relay-сервера: данные остаются защищены туннелем между узлами.

Самая простая схема: Tailscale на каждом нужном устройстве Если клиент Tailscale можно установить и на устройство дома, и на удалённое устройство, дополнительная маршрутизация не нужна. Телефон Tailscale client Ноутбук Tailscale client NAS Tailscale client Server Tailscale client После авторизации устройства появляются в одной tailnet и получают адреса Tailscale. Когда этот вариант лучший нужен доступ к одному NAS;

нужен SSH или RDP к одному серверу;

Home Assistant работает на системе, где можно запустить Tailscale;

не требуется доступ ко всем принтерам, камерам и IoT-сегментам;

нужно минимизировать количество маршрутов и firewall-правил. Чем меньше сети вы открываете через туннель, тем проще контролировать доступ. Не нужно превращать весь LAN в удалённо доступную сеть, если нужен только один NAS.

Tailscale для NAS: Synology, QNAP, TrueNAS и Unraid Tailscale имеет готовые сценарии для популярных NAS. В официальной документации отдельно перечислены Synology, QNAP, TrueNAS SCALE и Unraid. NAS Подход Synology DSM Приложение Tailscale доступно через Package Center QNAP Официальное приложение доступно через App Center TrueNAS SCALE Доступно приложение для запуска Tailscale Unraid Поддерживается соответствующий пакет/приложение Обычный Linux NAS Устанавливается стандартный Linux client Что после этого можно открывать DSM или другую панель NAS;

SMB/NFS по задаче;

SSH;

веб-приложения NAS;

фото и домашние сервисы;

backup targets. Наличие Tailscale не отменяет права самого NAS. Если пользователь подключился к NAS по туннелю, файловые permissions, отдельные учётные записи и MFA панели управления всё равно нужны. Synology также можно использовать как subnet router, если необходимо через него получать доступ не только к самому NAS, но и к другим устройствам домашней LAN.

Tailscale и Home Assistant Home Assistant часто нужен снаружи: посмотреть состояние дома, температуру, камеры, протечки или инженерные системы. Открывать Home Assistant обычным пробросом порта не обязательно. Один из вариантов - добавить его в tailnet. Телефон Tailscale ↔ Tailnet private access ↔ Home Assistant локальный сервис Для Home Assistant OS существуют community apps/add-ons Tailscale. Они позволяют подключить систему к tailnet и при необходимости рекламировать локальные маршруты. Что важно критичные автоматизации должны продолжать работать без Tailscale и без интернета;

Tailscale нужен только для удалённого доступа;

не делайте облачный туннель частью локальной логики света, отопления или протечки;

сохраняйте backup конфигурации Home Assistant отдельно. Community app для Home Assistant не является встроенной официальной интеграцией Home Assistant Core. Перед использованием проверяйте актуальный репозиторий, поддержку и способ обновления.

Subnet Router: как открыть доступ ко всей домашней подсети Не на каждое устройство можно установить Tailscale. Например, IP-камера, принтер, старый NVR или контроллер автоматики может вообще не поддерживать сторонние приложения. В таком случае один Tailscale-узел можно сделать маршрутизатором до локальной подсети. Удалённый ноутбук Tailscale → Subnet Router 192.168.1.0/24 → LAN NAS · NVR · printer · server Subnet router рекламирует маршруты, например: 192.168.1.0/24 192.168.100.0/24 После административного подтверждения маршрута и настройки политик удалённые Tailscale-клиенты могут обращаться к разрешённым адресам этих подсетей. Где разместить subnet router Linux mini-PC;

домашний сервер;

NAS;

поддерживаемый роутер;

отдельная VM/LXC по архитектуре. Не рекламируйте 192.168.0.0/16 только потому, что так проще. Открывайте через subnet router только те подсети, к которым действительно нужен удалённый доступ.

Exit Node и Subnet Router - это разные функции Subnet Router Даёт доступ к определённой частной сети за удалённым узлом. 192.168.1.0/24 Exit Node Маршрутизирует через выбранный узел обычный интернет-трафик клиента. 0.0.0.0/0 + ::/0 Если задача - с телефона открыть NAS дома, exit node обычно не нужен. Exit node используют, когда конкретное устройство должно отправлять свой обычный интернет-трафик через домашний узел. Использование exit node включается отдельно. Сам факт добавления устройства в tailnet не означает, что весь его интернет пойдёт через дом. Если на tailnet используются собственные Grants, доступ к exit node также должен быть разрешён политикой для autogroup:internet .

MagicDNS: как открывать устройства по имени, а не по IP Tailscale присваивает устройствам адреса, но запоминать их неудобно. MagicDNS позволяет обращаться к узлам по имени. Без MagicDNS 100.x.y.z → С MagicDNS nas Для домашнего сервера это удобно: nas homeassistant proxmox backup-server MagicDNS автоматически регистрирует имена tailnet-устройств. Для доступа к обычным устройствам за subnet router может понадобиться нормальный локальный DNS или split DNS. MagicDNS автоматически решает имена самих Tailscale-узлов, но не превращает все устройства вашей LAN в MagicDNS-hosts. Для локальной DNS-архитектуры: AdGuard Home или Pi-hole: DNS для домашней сети .

Grants: почему нельзя оставлять «всем доступ ко всему» На небольшой личной tailnet дефолтная политика может быть удобной, но при добавлении членов семьи, работников или нескольких объектов права лучше ограничивать. В актуальной документации Tailscale для новых политик рекомендуется использовать Grants. Старый ACL syntax продолжает поддерживаться, но новые возможности развиваются прежде всего в Grants. Кто user / group / device → Куда NAS / server / subnet → Что разрешено IP / port / capability Принцип хорошей политики: телефону владельца - Home Assistant и NAS;

ноутбуку администратора - серверы и router management;

члену семьи - только нужные сервисы;

гостевому пользователю - конкретный shared device;

не выдавать доступ к CCTV/IoT subnet без необходимости. Routes и Grants решают разные задачи. Subnet router сообщает, куда можно маршрутизировать трафик, а Grants определяют, разрешено ли конкретному источнику подключаться к ресурсу.

Нужно ли открывать порты на роутере Для обычного использования Tailscale вручную пробрасывать порт NAS, Home Assistant или SSH наружу обычно не требуется. Не нужно публиковать DSM, Proxmox, Home Assistant, SMB или SSH напрямую в интернет Нужно разрешить устройствам нормальный исходящий интернет-трафик и не ломать Tailscale локальным firewall Tailscale пытается использовать прямые UDP-соединения. При сложном NAT или строгом firewall соединение может уйти через relay. Поэтому открытие входящего порта "ради Tailscale" и прямой проброс веб-панели NAS - разные вещи. Второе для частной административной панели обычно не требуется.

От чего зависит скорость Tailscale На реальную скорость влияют: Direct или DERP Прямое соединение обычно быстрее relay. Upload дома При скачивании файла с NAS снаружи вы зависите от исходящей скорости домашнего интернета. Мобильная сеть LTE/5G может иметь высокий jitter и меняющуюся скорость. CPU устройства Слабый NAS или роутер ограничивает скорость шифрования и маршрутизации. Wi-Fi Локальная беспроводная сеть тоже остаётся частью цепочки. Subnet routing Весь трафик проходит через выбранный router node. Если дома тариф 500/100 Мбит/с, удалённое скачивание с NAS не получит 500 Мбит/с: в направлении наружу домашний канал ограничен примерно 100 Мбит/с ещё до накладных расходов. Для диагностики сначала проверьте локальную скорость NAS, затем интернет upload, затем тип Tailscale-соединения. Это быстрее, чем сразу менять VPN-настройки.

Практичная архитектура для дома Прямые Tailscale nodes NAS, server, ноутбук администратора, телефон. Subnet Router Доступ только к нужным локальным VLAN и устройствам. Local firewall LAN по-прежнему разделён на Main, Servers, IoT и CCTV. Grants Каждый пользователь видит только необходимые ресурсы. Пример Tailnet ├── phone-owner ├── laptop-owner ├── nas ├── homeassistant └── server-router ├── 192.168.20.0/24 Servers └── 192.168.30.0/24 CCTV Не обязательно рекламировать Main, Guest и IoT, если удалённому администратору нужны только серверы и NVR. Tailscale не должен разрушать сегментацию домашней сети. Туннель - ещё один путь доступа, и его нужно проектировать вместе с VLAN/firewall.

Как настроить Tailscale безопасно используйте защищённую учётную запись identity provider;

включите MFA там, где она доступна;

удаляйте старые и потерянные устройства из tailnet;

не используйте reusable auth key без реальной необходимости;

для серверов используйте tags и ограниченные Grants;

не рекламируйте лишние subnet routes;

не отключайте firewall NAS и серверов;

обновляйте Tailscale client;

не открывайте web-панели наружу параллельно "на всякий случай". Auth keys Для автоматического подключения серверов могут использоваться authentication keys. Одноразовый ключ безопаснее многоразового в сценарии, где key нужен только при первоначальном присоединении устройства. Auth key нельзя публиковать в GitHub, инструкции, скриншоте или общем чате. В зависимости от типа ключ может позволить добавить новое устройство в вашу tailnet.

Что проверять, если Tailscale подключился, но сервис не открывается 1 Проверьте статус устройства Оба узла должны отображаться online или корректно достижимыми. 2 Проверьте Tailscale IP Сначала попробуйте доступ по IP, потом разбирайтесь с DNS. 3 Проверьте сам сервис DSM, Home Assistant или SSH должны работать локально на нужном интерфейсе и порту. 4 Проверьте firewall ОС или NAS может блокировать трафик с Tailscale-интерфейса. 5 Проверьте Grants Маршрут может существовать, но policy запрещает соединение. 6 Для subnet router проверьте route Он должен быть advertised и одобрен. 7 Проверьте пересечение подсетей Удалённая сеть 192.168.1.0/24 может конфликтовать с такой же сетью дома. 8 Проверьте direct/relay Если сервис работает медленно, определите реальный путь трафика. Очень распространённая проблема удалённых сетей - одинаковые адресные пространства. Если и дома, и в гостинице, и на удалённом объекте используется 192.168.1.0/24, маршрутизация к subnet может стать неоднозначной.

Tailscale, обычный WireGuard или белый IP: что выбрать Вариант Белый IP Настройка NAT Контроль Сложность Tailscale Обычно не нужен Обычно минимальная Identity + Grants + clients Низкая / средняя WireGuard на домашнем роутере Обычно нужен входящий доступ или внешний узел Нужна собственная маршрутизация Максимально свой Средняя / высокая WireGuard через VPS Белый IP дома не нужен Нужны маршруты через VPS Высокий Высокая Прямой port forwarding Нужен Да Зависит от сервиса Просто, но выше риск Когда я бы выбрал Tailscale CGNAT;

NAS и Home Assistant для личного использования;

несколько устройств и несколько площадок;

нет желания поддерживать собственный публичный VPN-server;

важны удобные identity-based permissions. Когда обычный WireGuard может быть логичнее есть белый IP;

роутер хорошо поддерживает WireGuard;

нужен полностью самостоятельный control plane;

администратор готов вручную вести keys, routes и firewall. Если внешний адрес не открывается именно из домашней сети: NAT Loopback и Hairpin NAT .

Типичные ошибки при настройке Tailscale Открыть ещё и port forwarding Панель остаётся публичной, хотя приватный Tailscale-доступ уже работает. Subnet router на весь LAN Удалённым пользователям становятся доступны сети, которые им вообще не нужны. Путать subnet и exit node Получаются неожиданные маршруты и интернет через другой узел. Allow all навсегда После добавления новых пользователей права становятся слишком широкими. Одинаковые подсети 192.168.1.0/24 с обеих сторон создаёт конфликт маршрутизации. Игнорировать firewall NAS Tailscale connection есть, но сам сервис блокирует интерфейс. Обвинять Tailscale в медленном NAS Ограничением может быть домашний upload или HDD. Использовать reusable key везде Утечка такого ключа имеет более серьёзные последствия. Зависимость автоматики от туннеля Критичные функции дома должны работать локально. Не удалить старый телефон Потерянное устройство продолжает числиться участником tailnet.

Частые вопросы Нужен ли белый IP для Tailscale? Обычно нет. Tailscale специально удобен в сетях за NAT и CGNAT, потому что клиенты сами устанавливают соединения и пытаются выполнить NAT traversal. Нужно ли пробрасывать порт на роутере? Для обычного доступа к Tailscale-устройствам вручную публиковать административный порт NAS или Home Assistant обычно не требуется. Можно ли подключаться к Synology через Tailscale? Да. Tailscale официально поддерживает сценарий Synology и доступен через Package Center. NAS может быть обычным tailnet-узлом или subnet router. Можно ли использовать Tailscale с Home Assistant? Да. Для Home Assistant OS существуют community apps/add-ons. Также можно использовать отдельный subnet router в домашней сети и не устанавливать Tailscale непосредственно внутри Home Assistant. Что такое DERP? DERP - relay-инфраструктура Tailscale. Она используется как резервный путь, когда прямое peer-to-peer соединение между устройствами установить не получилось. Что такое subnet router? Это Tailscale-устройство, которое объявляет маршруты до обычной локальной сети. Через него можно получить доступ к устройствам, на которые нельзя установить Tailscale. Что такое exit node? Exit node позволяет направлять обычный интернет-трафик клиента через выбранное устройство в tailnet. Для доступа только к NAS дома exit node обычно не требуется. Tailscale бесплатный? У Tailscale есть Personal plan, подходящий для многих домашних сценариев. Лимиты и условия тарифов со временем могут меняться, поэтому перед развёртыванием нужно проверять актуальную тарифную страницу. Можно ли через Tailscale открыть камеры? Технически да, напрямую или через subnet router. Но камеры лучше оставлять в отдельной CCTV-сети и выдавать удалённый доступ только нужным пользователям и адресам. Почему Tailscale медленный? Проверьте, direct это connection или DERP relay, скорость upload домашнего провайдера, CPU NAS/router и производительность самого хранилища.