Tailscale без белого IP: доступ к NAS, Home Assistant и домашней сети

Tailscale без белого IP: как безопасно подключаться к NAS, Home Assistant и домашней сети из интернета
Если провайдер использует CGNAT, обычный проброс портов может не работать. Tailscale строит приватную сеть между вашими устройствами поверх WireGuard и обычно позволяет подключаться к NAS, Home Assistant, серверу и локальной сети без публичного IP, DDNS и открытия административных портов наружу.
Как работает Tailscale простыми словами
Tailscale создаёт частную сеть, которую называют tailnet. Устройства получают собственные Tailscale IP и могут связываться друг с другом через зашифрованные туннели WireGuard.
При этом NAS не обязательно должен иметь публичный IP-адрес. Телефон тоже может находиться за мобильным NAT. Tailscale пытается установить прямое peer-to-peer соединение между устройствами.
Управляющая инфраструктура Tailscale отвечает за идентификацию устройств, выдачу сетевых параметров и политики доступа. Содержимое обычного peer-to-peer трафика передаётся в зашифрованном виде между узлами.
Почему Tailscale работает без белого IP и за CGNAT
Обычный port forwarding требует, чтобы входящее соединение из интернета дошло до вашего роутера. При CGNAT внешний адрес принадлежит оборудованию провайдера, поэтому вы не можете самостоятельно настроить на нём проброс порта.
Интернет → публичный IP → ваш роутер → серверНужна контролируемая входящая точка
Оба узла сами устанавливают исходящие соединенияCGNAT обычно не мешает созданию tailnet
Поэтому Tailscale особенно удобен для LTE/5G, дач, квартир и других подключений, где провайдер не выдаёт белый IPv4.
Direct connection и DERP: почему скорость бывает разной
Tailscale пытается установить прямое соединение между двумя устройствами. Для обхода NAT используются механизмы NAT traversal.
Телефон напрямую связывается с домашним узлом через зашифрованный туннель.
Если прямое соединение невозможно, зашифрованные пакеты передаются через relay.
DERP нужен прежде всего как fallback для сложного NAT, firewall и других условий, при которых peer-to-peer соединение не получилось.
Использование DERP не означает, что содержимое трафика становится открытым для relay-сервера: данные остаются защищены туннелем между узлами.
Самая простая схема: Tailscale на каждом нужном устройстве
Если клиент Tailscale можно установить и на устройство дома, и на удалённое устройство, дополнительная маршрутизация не нужна.
После авторизации устройства появляются в одной tailnet и получают адреса Tailscale.
Когда этот вариант лучший
- нужен доступ к одному NAS;
- нужен SSH или RDP к одному серверу;
- Home Assistant работает на системе, где можно запустить Tailscale;
- не требуется доступ ко всем принтерам, камерам и IoT-сегментам;
- нужно минимизировать количество маршрутов и firewall-правил.
Tailscale для NAS: Synology, QNAP, TrueNAS и Unraid
Tailscale имеет готовые сценарии для популярных NAS. В официальной документации отдельно перечислены Synology, QNAP, TrueNAS SCALE и Unraid.
|NAS
|Подход
|Synology DSM
|Приложение Tailscale доступно через Package Center
|QNAP
|Официальное приложение доступно через App Center
|TrueNAS SCALE
|Доступно приложение для запуска Tailscale
|Unraid
|Поддерживается соответствующий пакет/приложение
|Обычный Linux NAS
|Устанавливается стандартный Linux client
Что после этого можно открывать
- DSM или другую панель NAS;
- SMB/NFS по задаче;
- SSH;
- веб-приложения NAS;
- фото и домашние сервисы;
- backup targets.
Synology также можно использовать как subnet router, если необходимо через него получать доступ не только к самому NAS, но и к другим устройствам домашней LAN.
Tailscale и Home Assistant
Home Assistant часто нужен снаружи: посмотреть состояние дома, температуру, камеры, протечки или инженерные системы.
Открывать Home Assistant обычным пробросом порта не обязательно. Один из вариантов - добавить его в tailnet.
Для Home Assistant OS существуют community apps/add-ons Tailscale. Они позволяют подключить систему к tailnet и при необходимости рекламировать локальные маршруты.
Что важно
- критичные автоматизации должны продолжать работать без Tailscale и без интернета;
- Tailscale нужен только для удалённого доступа;
- не делайте облачный туннель частью локальной логики света, отопления или протечки;
- сохраняйте backup конфигурации Home Assistant отдельно.
Subnet Router: как открыть доступ ко всей домашней подсети
Не на каждое устройство можно установить Tailscale. Например, IP-камера, принтер, старый NVR или контроллер автоматики может вообще не поддерживать сторонние приложения.
В таком случае один Tailscale-узел можно сделать маршрутизатором до локальной подсети.
Subnet router рекламирует маршруты, например:
192.168.1.0/24
192.168.100.0/24
После административного подтверждения маршрута и настройки политик удалённые Tailscale-клиенты могут обращаться к разрешённым адресам этих подсетей.
Где разместить subnet router
- Linux mini-PC;
- домашний сервер;
- NAS;
- поддерживаемый роутер;
- отдельная VM/LXC по архитектуре.
Exit Node и Subnet Router - это разные функции
Subnet Router
Даёт доступ к определённой частной сети за удалённым узлом.
192.168.1.0/24
Exit Node
Маршрутизирует через выбранный узел обычный интернет-трафик клиента.
0.0.0.0/0 + ::/0
Если задача - с телефона открыть NAS дома, exit node обычно не нужен.
Exit node используют, когда конкретное устройство должно отправлять свой обычный интернет-трафик через домашний узел.
Если на tailnet используются собственные Grants, доступ к exit node также должен быть разрешён политикой для
autogroup:internet.
MagicDNS: как открывать устройства по имени, а не по IP
Tailscale присваивает устройствам адреса, но запоминать их неудобно. MagicDNS позволяет обращаться к узлам по имени.
100.x.y.z
nas
Для домашнего сервера это удобно:
nas
homeassistant
proxmox
backup-server
MagicDNS автоматически регистрирует имена tailnet-устройств.
Grants: почему нельзя оставлять «всем доступ ко всему»
На небольшой личной tailnet дефолтная политика может быть удобной, но при добавлении членов семьи, работников или нескольких объектов права лучше ограничивать.
В актуальной документации Tailscale для новых политик рекомендуется использовать Grants. Старый ACL syntax продолжает поддерживаться, но новые возможности развиваются прежде всего в Grants.
Принцип хорошей политики:
- телефону владельца - Home Assistant и NAS;
- ноутбуку администратора - серверы и router management;
- члену семьи - только нужные сервисы;
- гостевому пользователю - конкретный shared device;
- не выдавать доступ к CCTV/IoT subnet без необходимости.
Нужно ли открывать порты на роутере
Для обычного использования Tailscale вручную пробрасывать порт NAS, Home Assistant или SSH наружу обычно не требуется.
публиковать DSM, Proxmox, Home Assistant, SMB или SSH напрямую в интернет
разрешить устройствам нормальный исходящий интернет-трафик и не ломать Tailscale локальным firewall
Tailscale пытается использовать прямые UDP-соединения. При сложном NAT или строгом firewall соединение может уйти через relay.
Поэтому открытие входящего порта "ради Tailscale" и прямой проброс веб-панели NAS - разные вещи. Второе для частной административной панели обычно не требуется.
От чего зависит скорость Tailscale
На реальную скорость влияют:
Direct или DERP
Прямое соединение обычно быстрее relay.
Upload дома
При скачивании файла с NAS снаружи вы зависите от исходящей скорости домашнего интернета.
Мобильная сеть
LTE/5G может иметь высокий jitter и меняющуюся скорость.
CPU устройства
Слабый NAS или роутер ограничивает скорость шифрования и маршрутизации.
Wi-Fi
Локальная беспроводная сеть тоже остаётся частью цепочки.
Subnet routing
Весь трафик проходит через выбранный router node.
Если дома тариф 500/100 Мбит/с, удалённое скачивание с NAS не получит 500 Мбит/с: в направлении наружу домашний канал ограничен примерно 100 Мбит/с ещё до накладных расходов.
Практичная архитектура для дома
NAS, server, ноутбук администратора, телефон.
Доступ только к нужным локальным VLAN и устройствам.
LAN по-прежнему разделён на Main, Servers, IoT и CCTV.
Каждый пользователь видит только необходимые ресурсы.
Пример
Tailnet
├── phone-owner
├── laptop-owner
├── nas
├── homeassistant
└── server-router
├── 192.168.20.0/24 Servers
└── 192.168.30.0/24 CCTV
Не обязательно рекламировать Main, Guest и IoT, если удалённому администратору нужны только серверы и NVR.
Как настроить Tailscale безопасно
- используйте защищённую учётную запись identity provider;
- включите MFA там, где она доступна;
- удаляйте старые и потерянные устройства из tailnet;
- не используйте reusable auth key без реальной необходимости;
- для серверов используйте tags и ограниченные Grants;
- не рекламируйте лишние subnet routes;
- не отключайте firewall NAS и серверов;
- обновляйте Tailscale client;
- не открывайте web-панели наружу параллельно "на всякий случай".
Auth keys
Для автоматического подключения серверов могут использоваться authentication keys. Одноразовый ключ безопаснее многоразового в сценарии, где key нужен только при первоначальном присоединении устройства.
Что проверять, если Tailscale подключился, но сервис не открывается
-
1
Проверьте статус устройства
Оба узла должны отображаться online или корректно достижимыми.
-
2
Проверьте Tailscale IP
Сначала попробуйте доступ по IP, потом разбирайтесь с DNS.
-
3
Проверьте сам сервис
DSM, Home Assistant или SSH должны работать локально на нужном интерфейсе и порту.
-
4
Проверьте firewall
ОС или NAS может блокировать трафик с Tailscale-интерфейса.
-
5
Проверьте Grants
Маршрут может существовать, но policy запрещает соединение.
-
6
Для subnet router проверьте route
Он должен быть advertised и одобрен.
-
7
Проверьте пересечение подсетей
Удалённая сеть 192.168.1.0/24 может конфликтовать с такой же сетью дома.
-
8
Проверьте direct/relay
Если сервис работает медленно, определите реальный путь трафика.
Tailscale, обычный WireGuard или белый IP: что выбрать
|Вариант
|Белый IP
|Настройка NAT
|Контроль
|Сложность
|Tailscale
|Обычно не нужен
|Обычно минимальная
|Identity + Grants + clients
|Низкая / средняя
|WireGuard на домашнем роутере
|Обычно нужен входящий доступ или внешний узел
|Нужна собственная маршрутизация
|Максимально свой
|Средняя / высокая
|WireGuard через VPS
|Белый IP дома не нужен
|Нужны маршруты через VPS
|Высокий
|Высокая
|Прямой port forwarding
|Нужен
|Да
|Зависит от сервиса
|Просто, но выше риск
Когда я бы выбрал Tailscale
- CGNAT;
- NAS и Home Assistant для личного использования;
- несколько устройств и несколько площадок;
- нет желания поддерживать собственный публичный VPN-server;
- важны удобные identity-based permissions.
Когда обычный WireGuard может быть логичнее
- есть белый IP;
- роутер хорошо поддерживает WireGuard;
- нужен полностью самостоятельный control plane;
- администратор готов вручную вести keys, routes и firewall.
Типичные ошибки при настройке Tailscale
Открыть ещё и port forwarding
Панель остаётся публичной, хотя приватный Tailscale-доступ уже работает.
Subnet router на весь LAN
Удалённым пользователям становятся доступны сети, которые им вообще не нужны.
Путать subnet и exit node
Получаются неожиданные маршруты и интернет через другой узел.
Allow all навсегда
После добавления новых пользователей права становятся слишком широкими.
Одинаковые подсети
192.168.1.0/24 с обеих сторон создаёт конфликт маршрутизации.
Игнорировать firewall NAS
Tailscale connection есть, но сам сервис блокирует интерфейс.
Обвинять Tailscale в медленном NAS
Ограничением может быть домашний upload или HDD.
Использовать reusable key везде
Утечка такого ключа имеет более серьёзные последствия.
Зависимость автоматики от туннеля
Критичные функции дома должны работать локально.
Не удалить старый телефон
Потерянное устройство продолжает числиться участником tailnet.
Частые вопросы
Нужен ли белый IP для Tailscale?
Обычно нет. Tailscale специально удобен в сетях за NAT и CGNAT, потому что клиенты сами устанавливают соединения и пытаются выполнить NAT traversal.
Нужно ли пробрасывать порт на роутере?
Для обычного доступа к Tailscale-устройствам вручную публиковать административный порт NAS или Home Assistant обычно не требуется.
Можно ли подключаться к Synology через Tailscale?
Да. Tailscale официально поддерживает сценарий Synology и доступен через Package Center. NAS может быть обычным tailnet-узлом или subnet router.
Можно ли использовать Tailscale с Home Assistant?
Да. Для Home Assistant OS существуют community apps/add-ons. Также можно использовать отдельный subnet router в домашней сети и не устанавливать Tailscale непосредственно внутри Home Assistant.
Что такое DERP?
DERP - relay-инфраструктура Tailscale. Она используется как резервный путь, когда прямое peer-to-peer соединение между устройствами установить не получилось.
Что такое subnet router?
Это Tailscale-устройство, которое объявляет маршруты до обычной локальной сети. Через него можно получить доступ к устройствам, на которые нельзя установить Tailscale.
Что такое exit node?
Exit node позволяет направлять обычный интернет-трафик клиента через выбранное устройство в tailnet. Для доступа только к NAS дома exit node обычно не требуется.
Tailscale бесплатный?
У Tailscale есть Personal plan, подходящий для многих домашних сценариев. Лимиты и условия тарифов со временем могут меняться, поэтому перед развёртыванием нужно проверять актуальную тарифную страницу.
Можно ли через Tailscale открыть камеры?
Технически да, напрямую или через subnet router. Но камеры лучше оставлять в отдельной CCTV-сети и выдавать удалённый доступ только нужным пользователям и адресам.
Почему Tailscale медленный?
Проверьте, direct это connection или DERP relay, скорость upload домашнего провайдера, CPU NAS/router и производительность самого хранилища.
Вывод
Tailscale хорошо подходит для домашней инфраструктуры, когда нужен безопасный удалённый доступ к NAS, Home Assistant, серверу или отдельным локальным подсетям, а провайдер использует CGNAT или владелец не хочет публиковать административные сервисы в интернет.
Начинать лучше с простого: установить Tailscale непосредственно на нужные устройства. Subnet router добавляют только тогда, когда нужен доступ к устройствам без собственного Tailscale client. Exit node используют отдельно, если требуется маршрутизировать через домашний узел весь интернет-трафик клиента.
Безопасность строится не только на шифровании. Ограничивайте Grants, не рекламируйте лишние сети, сохраняйте VLAN/firewall-сегментацию и удаляйте потерянные устройства из tailnet. Тогда удалённый доступ остаётся удобным, но домашняя сеть не превращается в одну большую доверенную зону.