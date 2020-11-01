Одна панель и два монитора: подключение видеодомофона

Одна панель · два монитора · несколько смартфонов · Master/Slave · интерком Как подключить два монитора и несколько телефонов к одной вызывной панели В квартире или доме часто нужен экран у входа и второй монитор на кухне, в спальне или на другом этаже. Дополнительно вызов должен приходить на смартфоны членов семьи. Просто соединить два монитора параллельно можно не всегда. Схема зависит от типа видеодомофона, поддержки режима Master/Slave, адресного интеркома, способа питания и требований производителя. Короткий ответ Для аналоговой системы выбирают совместимые мониторы с разъёмами IN/OUT или штатной схемой каскада, назначают один монитор основным, а остальные дополнительными и задают им разные адреса. В IP-системе каждый монитор подключают отдельным Ethernet-кабелем к коммутатору, назначают главную внутреннюю станцию и регистрируют дополнительные станции как расширения. Смартфоны подключают через отдельные учётные записи и общий доступ, а не через один пароль на всех телефонах. Отправить схему в MAX Написать в Telegram Установка видеодомофона

Когда действительно нужны два или несколько мониторов 01 Большая квартира Монитор у входа плохо слышно из дальней спальни, кабинета или кухни. 02 Дом в несколько этажей На каждом этаже нужен локальный вызов и возможность открыть калитку. 03 Дети и пожилые Стационарный экран проще и надёжнее, чем обязательный поиск смартфона. 04 Квартира и домашний кабинет Вызов можно принять в рабочей зоне, не проходя через всю квартиру. 05 Две входные зоны Подъездный вызов и собственная панель у двери должны отображаться на нескольких экранах. 06 Несколько членов семьи Вызов одновременно дублируется на локальные мониторы и личные смартфоны. 07 Внутренний интерком Мониторы используются для голосовой связи между комнатами или этажами. 08 Резерв управления При разряженном смартфоне остаётся стационарное устройство для ответа и открытия. Второй монитор нужен не всегда. Для небольшой квартиры может быть достаточно одного экрана и мобильного приложения. Но смартфон не полностью заменяет локальную станцию, если вызов должен работать без внешнего интернета.

Что проверить до покупки второго монитора Тип системы. Аналоговая четырёхпроводная, IP, фирменная двухпроводная или подъездная система через адаптер. Поддержку расширения. В инструкции должны быть указаны дополнительные мониторы, Indoor Extension, Slave, Intercom, IN/OUT или адреса устройств. Максимальное число устройств. У разных серий это 2, 4, 6, 16 и другое количество. Ориентироваться нужно на точную модель. Совместимость поколений. Одинаковый бренд не гарантирует совместимость старой и новой линейки. Топологию кабеля. Каскад, отдельные линии до шкафа, шина через распределитель или сеть Ethernet. Питание каждого устройства. 230 В, 12 В, PoE или питание по двухпроводной шине. Поведение вызова. Будут звонить все мониторы, только выбранный адрес или сначала основной экран. Функции дополнительных станций. Не все расширения умеют самостоятельно добавлять панели, хранить архив или управлять всеми реле. Нельзя покупать второй монитор только по совпадению разъёма. Одинаковая колодка или RJ45 не означает одинаковый протокол, распиновку и логику адресации.

Четырёхпроводная домофония Как подключают несколько аналоговых мониторов Совместимые мониторы обычно объединяются по штатной линии интеркома. Один экран назначается основным, остальные получают уникальные номера. Вызывные панели и камеры чаще подключаются к основному монитору, а дополнительные станции получают вызов и видео через системную шину. Признаки совместимой системы разъёмы IN и OUT;

пункты Master, Slave или «Режим монитора»;

настройка адреса от 1 до 4 или от 1 до 6;

адресный интерком;

схема нескольких мониторов в инструкции;

описание прекращения звонка после ответа. Вызывная панель → Основной монитор

Master 1 → OUT / IN → Дополнительный

Monitor 2 → OUT / IN → Дополнительный

Monitor 3 Почему не стоит просто параллелить два монитора Прямое параллельное соединение может изменить нагрузку на видеовыход и линию вызова. В результате один монитор показывает хуже, оба продолжают звонить после ответа, пропадает звук либо панель работает только с одним экраном. На форумах именно этот вопрос повторяется чаще всего: пользователь хочет соединить устройства параллельно, хотя производитель предусматривает каскад или отдельный коммутатор. Один основной и несколько дополнительных У CTV встречаются системы до шести мониторов, где первый назначается «Основной 1», а остальные получают номера «Монитор 2-6». У Tantos ряд моделей также поддерживает адресный интерком между несколькими мониторами. Эти значения нельзя переносить на любую модель, но принцип одинаков: адреса не должны повторяться. Не соединяйте выход OUT одного монитора с неизвестным разъёмом другого. Сначала сверяется инструкция обеих моделей и назначение каждой жилы.

IP-видеодомофон Главная станция и Indoor Extension В IP-системе мониторы не передают аналоговый видеосигнал друг другу. Каждый экран является отдельным сетевым устройством. Основная внутренняя станция регистрируется на вызывной панели, а дополнительные экраны связываются с ней как Indoor Extension или дополнительная станция. Что требуется каждому экрану отдельный IP-адрес;

уникальное имя или номер расширения;

Ethernet до коммутатора;

PoE или отдельное питание;

совместимая прошивка;

правильный адрес главной станции;

синхронизированное время. IP-панель → PoE-коммутатор ↘ Главный монитор → Indoor Extension 1 ↗ Indoor Extension 2 Сколько дополнительных мониторов можно подключить Количество определяется серией. Например, в руководстве Hikvision DS-KH6110-WE1 указана возможность настройки до 16 внутренних расширений для одной основной станции. В четырёхпроводном Hikvision DS-KH2230T система ограничена одной основной и тремя внутренними станциями. Поэтому число экранов всегда проверяется по документации конкретной модели. Почему все мониторы нельзя назначать главными Основная станция хранит связь с вызывной панелью и параметры комнаты. Расширения получают вызов через неё. Дублирование роли основной станции, одинаковый номер комнаты или повторяющиеся IP-адреса приводят к пропущенным вызовам, чёрному экрану или работе только одного монитора. Можно ли подключить каждый монитор напрямую к панели В некоторых профессиональных системах возможна более сложная адресация, но для квартиры обычно используется одна главная внутренняя станция и расширения. Самостоятельно создавать несколько одинаковых регистраций панели не следует. Ethernet прокладывают звездой. Каждый IP-монитор лучше подключать отдельным кабелем к коммутатору. Последовательное соединение допустимо только при наличии штатных сетевых портов и прямого разрешения производителя.

Как расширяется фирменная двухпроводная система Двухпроводная IP-домофония использует специальную шину, распределитель и совместимые внутренние станции. Это не обычное параллельное соединение двух проводов. Количество экранов, длина линии, схема ветвления, полярность и питание зависят от конкретной серии. Главная станция Связана с вызывной панелью Хранит основные настройки комнаты и маршрутизацию вызова. Распределитель Разделяет питание и данные Ветки нельзя создавать случайными скрутками без проверки допустимой топологии. Дополнительные станции Получают собственные адреса Каждое расширение регистрируется в системе и должно быть совместимо с поколением шины. Можно ли использовать старую пару от аудиотрубки Иногда фирменная двухпроводная система позволяет сохранить существующий кабель, но только после проверки его состояния, сечения, длины и схемы. Старая пара от координатной или цифровой трубки сама по себе не становится современной IP-шиной. Не объединяйте старую подъездную линию и фирменную двухпроводную шину. Они могут иметь одинаковое число жил, но используют разные напряжения и протоколы.

Как подключить несколько смартфонов Для мобильных устройств не требуется физически дублировать вызывную панель. Владелец добавляет домофон или внутреннюю станцию в основной аккаунт, после чего предоставляет доступ отдельным учётным записям членов семьи. 01 Один основной владелец Устройство привязывается к одной учётной записи, которая управляет общим доступом и настройками. 02 Отдельный аккаунт каждому Доступ выдаётся по номеру телефона, электронной почте или другому идентификатору сервиса. 03 Раздельные права Можно ограничивать просмотр, архив, уведомления и управление дверью в пределах возможностей приложения. 04 Отзыв доступа Старый телефон, арендатор или сотрудник удаляются без смены пароля у всей семьи. Будут ли звонить все телефоны одновременно Это зависит от модели панели, способа привязки, версии приложения и выданных разрешений. В Hik-Connect вызовы видеодомофона могут приниматься пользователями, которым предоставлен доступ, но уведомления и фоновые разрешения настраиваются отдельно на каждом телефоне. Почему не стоит входить одним аккаунтом на всех смартфонах Общий пароль усложняет безопасность, отзыв доступа и диагностику. Невозможно понять, кому принадлежит действие, а выход из аккаунта или смена пароля затрагивает всех пользователей. Сколько телефонов может смотреть видео одновременно Ограничение зависит от сервиса и устройства. В справке Hik-Connect указано, что при большом числе одновременных пользователей часть клиентов может получить только аудио вместо видео. Поэтому мобильный доступ не следует считать бесконечным числом независимых мониторов. Подробнее: почему вызов не приходит на смартфон.

Как должен проходить входящий вызов Сценарий Нормальное поведение Что зависит от модели Одна панель, два монитора Оба экрана получают вызов, ответ принимается на одном. Будут ли звонить одновременно или с задержкой. Ответ на первом мониторе Остальные станции прекращают звонок или показывают состояние занятости. Скорость прекращения звонка и возможность подключиться к разговору. Вызов на смартфоны Push получают пользователи с разрешёнными уведомлениями. Одновременность, задержка и число видеосеансов. Разговор между мониторами Используется адресный или общий интерком. Можно ли вызвать конкретную комнату или только все экраны. Открытие двери Команда уходит на реле нужной панели или контроллера. Имеют ли дополнительные станции и мобильные пользователи право открытия. Почему второй монитор продолжает звонить после ответа Частые причины: мониторы подключены простым параллельным соединением, не настроены адреса, используются несовместимые модели или второй экран не получает служебную команду о начале разговора. Можно ли слушать разговор с другого монитора В бытовой системе обычно активным становится только один экран. Возможность конференции или подключения второго пользователя должна быть прямо заявлена производителем. Без этого одновременный разговор может создавать эхо и конфликт аудиоканала.

Две вызывные панели и несколько мониторов Многие мониторы имеют входы Door 1 и Door 2. Это позволяет подключить, например, подъездный адаптер и личную панель у квартиры либо калитку и входную дверь дома. Панель 1 Основной вход Личная панель у квартиры, калитка или главная дверь. Панель 2 Второй источник вызова Подъездный домофон через адаптер, вторая дверь или отдельный вход. Мониторы Показывают источник вызова На экране должно быть понятно, с какой панели звонят и какое реле будет открыто. Что нужно проверить сколько панелей поддерживает основной монитор;

передаются ли оба входа на дополнительные станции;

можно ли назначить разные мелодии;

какое реле открывается с каждого входа;

видят ли смартфоны обе панели;

передаются ли дополнительные камеры;

как ведётся запись по каждому источнику. Нельзя объединять два видеовыхода на один вход. Каждая панель подключается к предназначенному каналу или к совместимому коммутатору.

Если один из источников вызова является подъездным домофоном В квартирной системе подъездный вызов обычно приходит через блок сопряжения или штатный интерфейс общедомовой IP-системы. Несколько домашних мониторов не подключают отдельно к общей абонентской линии без проверки архитектуры. 01 Адаптер подключается к основному монитору Дополнительные экраны получают вызов через внутреннюю системную шину, если это поддерживается. 02 Не каждый адаптер передаёт видео Вызов, звук и открытие могут работать, хотя видеоканал подъезда отсутствует. 03 Поддержка расширений проверяется отдельно Некоторые мониторы передают подъездный вызов на Slave, другие ограничивают его основным экраном. 04 Смартфон не всегда получает подъездный вызов Аналоговый вызов может дублироваться в приложение только через совместимый основной монитор. Подробнее: подключение видеодомофона к подъездной системе. Не подключайте несколько мониторов непосредственно к общедомовой линии. Неправильная нагрузка способна нарушить вызов и открытие двери не только в вашей квартире.

Какие кабели нужны для нескольких мониторов Аналоговая система Каскад по IN/OUT Кабель идёт от основного монитора к дополнительному по схеме производителя. Нужны все сигнальные жилы интеркома. IP-система Отдельный Ethernet к каждому экрану Каждый монитор подключается к коммутатору отдельной медной витой парой Cat 5e или Cat 6. Двухпроводная система Шина через распределитель Линии выполняются по топологии конкретной серии с учётом длины, сечения и питания. Смартфоны Локальная сеть и интернет Физический кабель к телефону не нужен, но панель, монитор и роутер должны иметь устойчивую связь. Что заложить до ремонта отдельную витую пару к каждому месту IP-монитора;

питание, если выбранный экран не поддерживает PoE;

кабель интеркома между аналоговыми мониторами по инструкции серии;

резервную трубу от входной зоны к слаботочному шкафу;

запас кабеля и доступную монтажную коробку;

маркировку каждой линии с двух сторон. Подробно: какой кабель заложить для видеодомофона до ремонта. Не оставляйте только один кабель «на домофон». После выбора IP-системы может потребоваться отдельная линия к каждому монитору, панели, камере и PoE-коммутатору.

Питание нескольких мониторов Встроенный БП Каждому монитору нужна розетка Питание 230 В подводится к месту установки по требованиям электробезопасности. Внешние 12 В Отдельный источник или расчёт общей мощности Суммарное потребление всех экранов, панели и дополнительного оборудования должно учитываться под нагрузкой. PoE Проверяется бюджет коммутатора Недостаточно наличия PoE-портов. Общая мощность должна покрывать панель, мониторы и камеры. Двухпроводная шина Ограничение распределителя Количество устройств и возможность одновременного включения экранов зависят от блока питания системы. Что подключать к ИБП Для сохранения всей функции домофона резервируют не только один экран. К ИБП подключают панель, главный монитор, дополнительные станции, PoE-коммутатор, роутер, контроллер и при необходимости оборудование провайдера. Не подключайте несколько блоков питания параллельно без штатной схемы. Разные источники могут создавать уравнивающие токи и повреждать оборудование.

Типичные ошибки и их признаки Проблема Вероятная причина Звонит только один монитор Второй не зарегистрирован, имеет неправильный адрес, не поддерживает расширение или отсутствует линия интеркома. Оба звонят, но после ответа второй продолжает Простое параллельное соединение, несовместимые модели или неверный режим Master/Slave. После добавления второго экрана появились полосы Изменение нагрузки аналогового видеовыхода, неправильный каскад, слабое питание или плохой кабель. Второй монитор показывает чёрный экран Не передан видеоканал, неверная регистрация IP-расширения, неподдерживаемая модель или кодек. Интерком работает только в одну сторону Повторяющиеся адреса, неправильный номер комнаты или неполное соединение сигнальных жил. Открытие доступно только с главного экрана Ограничение модели, неверные права, неправильная передача релейной команды на расширения. На смартфон владельца звонит, на второй телефон нет Не выдан общий доступ, запрещены уведомления или ограничены права пользователя. После отключения света один экран не возвращается Проблема питания, адресации, сетевой регистрации или последовательности запуска оборудования. Почему одинаковый бренд не гарантирует совместимость Производитель может выпускать несколько несвязанных линеек: аналоговую, AHD, IP, двухпроводную и облачную. Два монитора одного бренда могут иметь разные системные шины, форматы видео и поколения интеркома. Почему после добавления второго монитора ухудшилось изображение Это характерно для неправильного параллельного подключения аналогового видеосигнала. Если производитель предусматривает последовательные IN/OUT, разветвитель или цифровой коммутатор, их нельзя заменять простой скруткой. Не исправляйте ошибку случайным изменением адресов и прошивок. Сначала сохраните конфигурацию, полные модели, версии и схему подключения.

Чек-лист перед монтажом Определён тип системы. Второй монитор совместим с основной серией. Известно максимальное число экранов. Определена главная внутренняя станция. Дополнительным станциям назначены уникальные адреса. IP-адреса не повторяются. Проверена схема IN/OUT или Ethernet. Известно, где подключаются панели. Проверена передача второй панели на расширения. Учтён подъездный адаптер. Проверено открытие двери с каждого экрана. Проверен внутренний интерком. Каждому смартфону создан отдельный аккаунт. Настроены права мобильных пользователей. Разрешены push-уведомления на каждом телефоне. Рассчитано питание всех мониторов. Проверен бюджет PoE-коммутатора. Предусмотрен ИБП. Кабели промаркированы. Конфигурация сохранена до изменений.

Тула и Тульская область Нужно установить второй монитор или подключить телефоны Проверим совместимость оборудования, тип домофонной системы, существующие кабели, питание и подъездный адаптер. Настроим главный и дополнительные мониторы, интерком, смартфоны членов семьи, права доступа и открытие нужной двери. Выезд и диагностика по Туле: от 5000 ₽. При выполнении работ сумма засчитывается в стоимость. Гарантия: 5 лет при использовании рекомендованных материалов, 1 год при материалах заказчика. Отправить фото в MAX Написать в Telegram Позвонить

Частые вопросы Можно ли подключить два монитора к одной вызывной панели? Да, если система поддерживает дополнительные станции и используется штатная схема подключения. Можно ли просто соединить два монитора параллельно? Не всегда. Для многих моделей требуется каскад IN/OUT, адресный интерком, распределитель или отдельное сетевое подключение. Будут ли оба монитора звонить одновременно? Часто да, но порядок вызова зависит от модели и настроек Master/Slave. Что происходит после ответа на одном экране? Остальные совместимые мониторы обычно прекращают звонить или показывают, что линия занята. Можно ли подключить мониторы разных брендов? Иногда для простых аналоговых функций, но полноценный интерком и адресация чаще требуют одной совместимой серии. Что такое основной монитор? Это станция, к которой привязаны панели и основные параметры комнаты. Дополнительные экраны получают вызов через неё. Что такое Indoor Extension? Дополнительная IP-станция, зарегистрированная на главном внутреннем мониторе. Сколько мониторов можно подключить? Количество зависит от модели. В одних системах 2 или 3, в других 6 или до 16 расширений. Нужен ли отдельный кабель к каждому IP-монитору? Да, обычно каждый экран подключают отдельной витой парой к сетевому коммутатору. Можно ли подключить две вызывные панели? Да, если основной монитор имеет два совместимых входа или IP-система поддерживает несколько дверных станций. Будет ли подъездный вызов приходить на второй монитор? Только если основной монитор, блок сопряжения и системная шина поддерживают передачу этого вызова на расширения. Можно ли подключить несколько телефонов? Да. Лучше создать отдельные аккаунты и предоставить каждому пользователю нужные права. Почему второй телефон не получает звонок? Проверьте общий доступ, разрешения видеодомофона, push-уведомления и ограничения фоновой работы. Можно ли использовать один аккаунт на всех телефонах? Это ухудшает безопасность и управление доступом. Раздельные учётные записи практичнее. Почему после подключения второго монитора появились полосы? Вероятно, аналоговый видеосигнал подключён неправильным параллельным способом или системе не хватает питания. Можно ли разговаривать между мониторами? Да, если серия поддерживает общий или адресный интерком.