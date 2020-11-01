Stateful firewall: conntrack, ACL и правила доступа
Домашняя сеть · Firewall · Conntrack · ACL

Stateful firewall: как работают conntrack, established/related и правила доступа

Почему ответ на исходящее соединение проходит обратно без отдельного разрешения каждого порта, чем stateful firewall отличается от обычного ACL, что означают NEW, ESTABLISHED, RELATED и INVALID, как связаны firewall, NAT и VLAN и почему в IPv6 фильтрация важнее привычки полагаться на NAT.

Stateful Firewall Conntrack ACL NEW / ESTABLISHED Inter-VLAN IPv6
Firewall применяет политику

Он решает, какой трафик разрешить, запретить, отклонить или дополнительно обработать.

Stateful firewall помнит состояние

Ответный пакет можно сопоставить с уже известным flow, а не оценивать как совершенно независимый пакет.

NAT не заменяет firewall

NAT изменяет адреса и порты. Firewall отвечает за разрешение и запрет трафика по правилам.

Основы

Что такое firewall

Firewall, или межсетевой экран, применяет правила к сетевому трафику. Он может учитывать интерфейс, направление, IP-адреса, протокол, TCP/UDP-порты, состояние соединения и другие признаки.

Пакетправила firewallaccept / drop / reject

В домашнем роутере firewall обычно совмещён с routing, NAT, DHCP, DNS proxy и VPN, поэтому эти функции легко перепутать. Но назначение у них разное.

ФункцияГлавный вопрос
RoutingКуда отправить пакет дальше?
NATНужно ли изменить адрес или порт?
FirewallРазрешён ли этот трафик политикой?
DNSКакие данные соответствуют имени?
DHCPКакие сетевые параметры выдать клиенту?

Routing подробно разобран в статье про таблицу маршрутизации, а NAT - в материале NAT и PAT: SNAT, DNAT и проброс портов.

Stateless

Что такое stateless ACL

Stateless filter оценивает каждый пакет по его собственным полям и набору правил, не опираясь на историю предыдущих пакетов flow.

Источник192.168.10.0/24
Назначение192.168.30.10
ПротоколTCP
Порт443

Такое правило может разрешать TCP 443 из одной подсети к конкретному серверу. Но само по себе оно не говорит, относится ли очередной пакет к уже начатому соединению или это новая попытка связи.

ACL не обязательно является «простым firewall»

Access Control List - общий механизм правил доступа. На разных платформах ACL может применяться на L2, L3, интерфейсах, VLAN и management plane. Некоторые реализации умеют сложную обработку, но классическое сравнение «stateless ACL vs stateful firewall» полезно для понимания модели состояния.

Stateful

Что значит stateful firewall

Stateful packet filtering использует таблицу состояния и принимает решение не только по текущему пакету, но и по информации о flow/connection, которую firewall уже видел.

LAN инициирует flowсоздаётся stateответ соответствует stateразрешается обратно

RFC 2647 определяет stateful packet filtering как forwarding или rejection трафика на основе state table, которую поддерживает firewall. Для домашней сети именно эта идея объясняет привычное поведение: клиент открыл HTTPS-сайт, а ответ сервера вернулся без отдельного ручного правила «разрешить входящий ephemeral port».

Stateful не означает «безопасный автоматически». Если исходящая политика слишком широкая, вредоносный процесс внутри сети тоже может инициировать разрешённый flow и получать ответы в рамках созданного state.
Conntrack

Что такое connection tracking

Connection tracking, часто сокращённо conntrack, хранит метаданные о наблюдаемых сетевых flows. В Linux Netfilter conntrack используется nftables и другими компонентами для stateful filtering и NAT.

Original direction192.168.10.50:53122 → 203.0.113.20:443
Reply direction203.0.113.20:443 → 192.168.10.50:53122
ProtocolTCP
StateESTABLISHED

Netfilter документирует conntrack metadata отдельно: L3/L4 protocol, original/reply direction, source/destination addresses and ports, timeout, state, NAT status и другие признаки.

Conntrack table конечна.

Очень большое число flows, DDoS, неправильные таймауты или слабое оборудование могут привести к исчерпанию таблицы состояния и проблемам с новыми соединениями.

Состояния

NEW, ESTABLISHED, RELATED, INVALID и UNTRACKED

StateПрактический смысл в Netfilter conntrack
NEWConntrack видит новый flow, для которого ещё не подтверждён двусторонний обмен. Для TCP типичный пример - начальная часть установления соединения.
ESTABLISHEDConntrack видел корректный трафик в обоих направлениях. Для TCP соединение прошло установление.
RELATEDНовый flow связан с уже существующим connection. Примером могут быть ожидаемые дополнительные соединения или некоторые ICMP errors.
INVALIDПакет не соответствует ожидаемому поведению отслеживаемого connection или не может быть корректно классифицирован.
UNTRACKEDПакет явно исключён из conntrack.

Актуальная документация nftables перечисляет именно эти основные conntrack states и показывает типичный stateful pattern: разрешить established,related, а остальные новые потоки обрабатывать отдельными правилами.

ESTABLISHED в conntrack и TCP ESTABLISHED - связанные, но не универсально одинаковые термины. Conntrack отслеживает разные протоколы, включая UDP, где TCP-state-machine вообще нет.
TCP

Как stateful firewall видит TCP

TCP имеет явное установление соединения и флаги SYN, ACK, FIN, RST, поэтому firewall может довольно подробно отслеживать жизненный цикл flow.

SYNSYN/ACKACKESTABLISHED traffic

Однако firewall не должен заменять полноценную реализацию TCP endpoint. Он использует достаточно информации, чтобы классифицировать flow и применять policy.

Сам TCP подробно разобран в статье TCP и UDP: порты и сокеты.

UDP

Как firewall отслеживает UDP без handshake

UDP не устанавливает соединение как TCP, но stateful firewall всё равно может создавать flow record по адресам, портам и протоколу и ожидать обратный трафик.

TCP

Есть явная state machine транспорта, SYN/ACK/FIN/RST.

UDP

Firewall опирается на наблюдаемые datagrams, направления и timers.

Поэтому timeout особенно важен для UDP VPN, VoIP, игр и P2P. Если state истёк, поздний ответ может восприниматься как новый или неожиданный трафик.

RELATED

Почему RELATED не означает «разрешить всё похожее»

RELATED - техническое состояние conntrack. Оно применяется, когда новый flow ожидаемо связан с уже отслеживаемым connection.

Исторический пример - FTP helper: управляющее соединение согласует отдельный data connection, и helper может создать expectation, благодаря которому новый поток классифицируется как related.

Другой важный пример - ICMP/ICMPv6 error, который относится к существующему flow. Firewall должен корректно пропускать необходимые ошибки, иначе диагностика и Path MTU могут ломаться.

Conntrack helpers нужно применять осознанно.

Современные правила не должны автоматически доверять любому helper-трафику. На конкретной платформе проверяют, какие helpers вообще активны и зачем они нужны.

Направление

Input, Forward и Output - разные пути

Одна из частых ошибок - считать, что «firewall роутера» имеет одно глобальное правило на весь трафик. На самом деле пакет может быть предназначен самому устройству, проходить через него или создаваться самим устройством.

Логический путьПример
InputКлиент открывает web-интерфейс самого роутера
ForwardПК из Main VLAN идёт к NAS в Servers VLAN
OutputСам роутер делает DNS/NTP/VPN-запрос наружу
Разрешить доступ к NAS и разрешить доступ к самому роутеру - разные правила. Management plane нужно защищать отдельно.
Rule order

Почему порядок правил имеет значение

На большинстве firewall-платформ правила оцениваются в определённом порядке. Широкое правило выше узкого способно сделать нижнее правило бесполезным.

1ESTABLISHED, RELATED → ACCEPT
2Main → NAS TCP 443 → ACCEPT
3Guest → LAN → DROP
4остальной FORWARD → DROP

Это только логический пример, а не готовый ruleset для конкретного роутера. У Keenetic, UniFi, MikroTik, OpenWrt, Windows и nftables отличаются интерфейсы, chains и внутренний pipeline.

Shadowed rules

Если более раннее правило уже совпадает со всем трафиком, который мог бы попасть под позднее, позднее правило никогда не сработает. При аудите firewall важно искать такие перекрытия.

Policy

Default allow и default deny

Default allow

Всё разрешено, кроме явно запрещённого. Просто на старте, но легко пропустить нежелательный доступ.

Default deny

Разрешаются только необходимые связи. Безопаснее и предсказуемее, но требует понимания зависимостей сервисов.

Для Guest, CCTV, IoT и Management сегментов обычно полезнее мыслить от необходимых flows: кто инициатор, куда идёт, какой protocol/port нужен и требуется ли обратное состояние.

Default deny без инвентаризации сервисов может сломать сеть.

DNS, DHCP relay, NTP, mDNS reflector, Home Assistant integrations, cloud APIs, printing, casting и backup могут зависеть от дополнительных flows.

Drop vs Reject

Чем DROP отличается от REJECT

DROP

Пакет молча отбрасывается. Клиент обычно ждёт timeout или повторяет попытки.

REJECT

Firewall явно сообщает, что трафик не принят, например ICMP error или TCP RST в подходящем сценарии.

Что лучше, зависит от политики и протокола. В локальной управляемой сети REJECT часто ускоряет диагностику, потому что клиент сразу получает отрицательный результат. На внешнем периметре политика может быть иной.

Не нужно механически считать DROP «более безопасным»: сокрытие факта существования хоста не является полноценной защитой.

NAT

Как stateful firewall связан с NAT

NAT и firewall часто используют одну connection-tracking инфраструктуру. Но translation и filtering остаются разными операциями.

LAN flowfirewall policyrouting / NAT processingWAN

Точный порядок hooks зависит от платформы. Главное для пользователя: наличие NAT mapping не означает автоматического разрешения firewall, а разрешённый firewall flow не обязан использовать NAT.

Port forwarding

DNAT/port forwarding говорит, куда перенаправить входящий трафик. Firewall всё равно должен разрешить соответствующий flow. Именно поэтому на некоторых системах «проброс порта» автоматически создаёт связанное firewall rule, а на других эти шаги настраиваются отдельно.

Подробная схема translation уже есть в статье NAT и PAT.

Inter-VLAN

VLAN разделяет сеть, firewall определяет доступ между сегментами

VLAN создаёт отдельный L2 broadcast domain. Чтобы устройства из разных VLAN общались, трафик должен пройти через L3 routing. Именно на этой границе firewall может разрешить или запретить конкретные flows.

ИсточникНазначениеПолитика
MainInternetAllow
MainNAS:443Allow
GuestLANDeny
CCTVMainDeny
MainNVRAllow
IoTHA:8123По задаче

Разделение VLAN подробно разобрано в статье VLAN простыми словами.

Stateful rule часто позволяет сделать policy асимметричной. Например, Main может инициировать соединение к NVR, а NVR не получает общего права инициировать новые соединения в Main. Ответы на разрешённый flow при этом возвращаются по state.
Guest

Гостевая сеть как простой пример stateful policy

Типичная политика Guest выглядит так:

  • разрешить клиенту DHCP/DNS по выбранной архитектуре;
  • разрешить инициировать интернет-трафик;
  • разрешить обратный ESTABLISHED/RELATED трафик;
  • запретить новые соединения к Main, Management, CCTV и Servers;
  • при необходимости включить client isolation внутри самого Guest Wi-Fi.

Это пример того, почему одного VLAN недостаточно. VLAN создаёт сегмент, а firewall задаёт реальную политику доступа.

IoT

Почему IoT-сеть нельзя просто «закрыть от всего»

Умные устройства могут использовать DNS, NTP, HTTPS cloud APIs, MQTT, mDNS, Matter/Thread border router, Home Assistant и vendor-specific flows. Поэтому безопасная политика начинается с наблюдения и списка реально нужных связей.

DNSIoT → local DNS
NTPIoT → allowed NTP
HAIoT ↔ Home Assistant по нужным портам
Mainnew IoT → Main = deny

Для discovery между VLAN отдельно требуется mDNS reflector/repeater или другая архитектура. Это разобрано в материале mDNS между VLAN.

Management

Управление роутером и коммутатором нужно защищать отдельно

Management plane - web UI, SSH, API, controller adoption и другие административные сервисы - не должен автоматически быть доступен из Guest, CCTV или IoT только потому, что эти VLAN маршрутизируются через тот же gateway.

Админка роутера не должна быть «ещё одним обычным сервисом».

Ограничьте управление доверенными сегментами, используйте сильную аутентификацию и не публикуйте management interface напрямую в интернет без отдельной обоснованной архитектуры.

IPv6

IPv6 показывает разницу между NAT и firewall особенно наглядно

В IPv6 домашним устройствам могут назначаться глобально маршрутизируемые адреса без привычного NAPT44. Это не означает, что все входящие соединения должны быть разрешены.

RFC 6092 описывает «simple security» для residential IPv6 gateways: state обычно активируется исходящим трафиком внутренних узлов, ответный matching traffic разрешается, а unsolicited inbound flows могут блокироваться политикой.

Global IPv6 address+stateful firewallпублично открытый хост

Это важный контраргумент против идеи «без NAT нет защиты». Фильтрация может работать независимо от address translation.

Адресация IPv6 разобрана в статье IPv6 дома: SLAAC, DHCPv6, RA и Prefix Delegation.

ICMP

Почему нельзя просто заблокировать весь ICMP и ICMPv6

ICMP используется не только ping. Он переносит ошибки и управляющую информацию, необходимую для нормальной работы IP.

IPv4

Полная блокировка ICMP может мешать Path MTU Discovery и диагностике. Политика должна учитывать типы сообщений, а не сводиться к «ICMP = ping».

IPv6

ICMPv6 ещё важнее: на нём основаны Neighbor Discovery, Router Solicitation/Advertisement, Packet Too Big и другие критические функции. RFC 6092 отдельно ссылается на рекомендации RFC 4890 по фильтрации ICMPv6.

Подробно тема разобрана в статье ICMP, ping, traceroute, TTL и MTU.

DNS и DHCP

Firewall может ломать базовые сетевые сервисы

После включения строгой межсегментной фильтрации часто первым делом перестают работать DNS, DHCP relay, NTP или management.

СервисЧто проверить
DNSКакой resolver используют клиенты, UDP/TCP 53 или encrypted DNS
DHCPLocal broadcast или relay, интерфейс DHCP server
NTPК какому серверу разрешён исходящий UDP
mDNSReflector/repeater плюс реальные service ports
VPNHandshake port, routes и firewall внутри tunnel

DNS подробно разобран в статье Как работает DNS.

VPN

VPN создаёт путь, а firewall всё равно решает, что по нему разрешено

После установления WireGuard, OpenVPN или Tailscale tunnel трафик получает новый логический интерфейс/маршрут. Но сам факт существования туннеля не означает полного доступа ко всем внутренним сегментам.

Routing

Знает, как добраться до внутренней подсети через VPN.

Firewall

Определяет, разрешено ли VPN-клиенту обращаться к NAS, CCTV, Main или Management.

Для удалённого доступа это позволяет выдавать минимум необходимых прав. Практический пример есть в статье Tailscale без белого IP.

Host firewall

Firewall на роутере не отменяет firewall на компьютере или сервере

Perimeter firewall защищает границы сегментов, но угрозы могут находиться внутри той же сети. Host firewall Windows/Linux/macOS ограничивает доступ непосредственно к конкретному endpoint.

Особенно это важно в одной большой flat LAN. Если два устройства находятся в одном VLAN и общаются напрямую через switch, трафик может вообще не проходить через firewall роутера.

Поэтому защита сети строится слоями: segmentation, gateway firewall, host firewall, обновления, authentication и минимальные privileges.

Windows

Windows Defender Firewall тоже stateful

Windows использует Windows Filtering Platform и Windows Defender Firewall для host-based filtering. Правила могут учитывать profile, direction, program/service, protocol, ports, addresses и другие условия.

Для диагностики полезно не отключать firewall целиком, а проверить:

  • какой network profile активен;
  • есть ли inbound rule для нужного приложения;
  • слушает ли приложение нужный port;
  • не ограничено ли правило конкретной подсетью;
  • создано ли правило для IPv4 и IPv6 в нужном сценарии.
Get-NetFirewallProfile Get-NetFirewallRule -Enabled True Get-NetTCPConnection -State Listen
Не используйте «выключить firewall и оставить так» как решение.

Временное отключение может быть диагностическим тестом на контролируемом устройстве, но конечное исправление должно быть точным правилом, а не постоянным снятием защиты.

Linux / nftables

Как stateful filtering выглядит в nftables

В nftables состояние connection доступно через выражения ct state. Типовой принцип выглядит так:

ct state established,related accept ct state invalid drop # Новые соединения разрешаются отдельными правилами # в зависимости от интерфейса, адреса, протокола и порта.

Это не готовый production ruleset. У реального router/firewall нужно отдельно учитывать input, forward, output, loopback, ICMP/ICMPv6, DHCP, VPN, management, NAT hooks и правила конкретных VLAN.

Официальная документация nftables показывает именно такой stateful pattern и определяет состояния new, established, related, invalid и untracked.

Conntrack

Как посмотреть таблицу conntrack в Linux

conntrack -L

На router/firewall с установленным conntrack-tools команда показывает отслеживаемые flows и их метаданные. На загруженном шлюзе вывод может быть очень большим.

Что полезно искать

  • source/destination address и ports;
  • protocol;
  • original и reply direction;
  • state;
  • timeout;
  • SNAT/DNAT status;
  • подозрительно большое число однотипных entries.
Logs

Почему firewall logging нужно включать дозированно

Логирование помогает понять, какое правило сработало, что именно блокируется и откуда приходит трафик. Но логировать каждый пакет опасно для производительности и объёма журналов.

Полезно логировать

Новые denied flows, неожиданный inter-VLAN traffic, management attempts, troubleshooting rule.

Обычно не нужно логировать каждый пакет

ESTABLISHED traffic, массовые broadcasts, каждую повторную попытку известного scan без rate limit.

Хорошая практика - log prefix/rule ID + counters + rate limit, чтобы событие можно было связать с конкретной policy.

Counters

Счётчики часто полезнее самого списка правил

Если у правила ноль packets/bytes, оно либо не совпадает с трафиком, либо до него не доходят из-за более раннего правила. Counters помогают находить shadowed rules и реальную точку принятия решения.

Packet capture+rule counters+logs=понятная диагностика
Проблема

Почему «порт открыт», но сервис всё равно недоступен

Проверка порта должна учитывать всю цепочку:

01

Сервис слушает порт? Проверить на самом хосте.

02

Host firewall разрешает? Windows/Linux firewall может блокировать локально.

03

Есть маршрут? Между source и destination должен существовать корректный L3 path.

04

Gateway firewall разрешает NEW? ESTABLISHED rule не открывает новые соединения.

05

Нужен NAT? Для внешнего доступа проверить DNAT/CGNAT, для inter-VLAN NAT обычно не требуется.

06

Ответ возвращается тем же путём? Асимметричная маршрутизация может ломать stateful filtering.

Асимметрия

Почему asymmetric routing может мешать stateful firewall

Если firewall видит только одно направление flow, его state table может не получить ожидаемую reply-часть. Это особенно важно при нескольких WAN, нескольких routers, policy routing и сложных VPN-схемах.

Stateful firewall любит видеть обе стороны соединения.

Если outbound packet прошёл через Firewall A, а reply вернулся через Firewall B, один из них может считать трафик неожиданным или invalid.

Поэтому при Multi-WAN и policy routing нужно анализировать не только route до destination, но и обратный path.

Диагностика

Пошаговая диагностика firewall-проблемы

01
Определить точный flow

Source IP/VLAN, destination IP, protocol и port.

02
Проверить сервис без firewall-гипотезы

Слушает ли destination нужный port и работает ли локально.

03
Проверить маршрут

Пакет вообще идёт через тот firewall, который вы редактируете?

04
Проверить zone/interface

Main, Guest, IoT, VPN, WAN и direction.

05
Найти первое matching rule

Смотреть порядок, counters и logs.

06
Проверить conntrack

NEW, ESTABLISHED, RELATED, INVALID, timeout и original/reply tuple.

07
Проверить NAT отдельно

Не смешивать translation и filtering.

08
Снять packet capture

На ingress и egress интерфейсах, если проблема остаётся.

09
Проверить обратный path

Особенно при VPN/Multi-WAN/policy routing.

10
Исправить минимальным правилом

Не заменять точечное разрешение глобальным allow any.

Packet capture

Что даёт Wireshark или tcpdump

Захват пакетов позволяет отделить четыре разных случая:

Пакет не пришёл

Проблема выше по пути: source, route, VLAN, предыдущий firewall.

Пришёл, но не вышел

Проверять local firewall decision, NAT, route и policy.

Вышел, ответа нет

Проверять destination, remote firewall, обратный route.

Ответ пришёл, но не дошёл клиенту

Проверять conntrack, reverse path, local firewall и NAT.

Одного «ping не идёт» для таких выводов недостаточно. ICMP может быть разрешён или запрещён отдельно от TCP/UDP.

Ошибки

Типичные ошибки в правилах firewall

  • Разрешать any → any после первой проблемы.
  • Считать NAT полноценной политикой безопасности.
  • Путать input к роутеру и forward через роутер.
  • Открывать весь IoT VLAN ради одного Home Assistant flow.
  • Блокировать весь ICMP/ICMPv6.
  • Игнорировать порядок правил.
  • Не смотреть counters и logs.
  • Считать ESTABLISHED правилом, разрешающим новые соединения.
  • Не учитывать host firewall на сервере.
  • Забывать про IPv6, настроив policy только для IPv4.
  • Не проверять обратный маршрут при Multi-WAN/VPN.
  • Постоянно отключать firewall вместо создания точного правила.
Практичная политика

Как строить правила для дома и малого офиса

1Инвентаризация

Какие сегменты, серверы и сервисы реально есть.

2Минимальные flows

Кто должен инициировать соединение и куда.

3Stateful return

Ответы разрешаются по ESTABLISHED/RELATED.

4Default deny

Лишние межсегментные связи не разрешаются по умолчанию.

5Management отдельно

Управление сетью только из доверенной зоны.

6Логи и counters

Правила должны быть проверяемыми, а не магическими.

Связанные материалы

Где firewall находится в общей сетевой архитектуре

RoutingСначала нужно понимать, через какой интерфейс и gateway идёт flow. NAT/PATTranslation адресов и портов, DNAT, SNAT и port forwarding. VLANСегментация сети, между сегментами которой применяется firewall policy. TCP и UDPПочему firewall по-разному отслеживает transport flows. ICMPПочему нельзя механически блокировать все управляющие сообщения. IPv6Глобальная адресация без обязательного NAT44 и роль stateful firewall. mDNS между VLANDiscovery и реальные service flows фильтруются раздельно. TailscaleVPN route не должен автоматически давать доступ ко всей LAN.
Стандарты и документация

На что опирается материал

RFC 2647

Терминология firewall performance и определение stateful packet filtering.

RFC 6092

Рекомендации для stateful filtering в residential IPv6 gateways.

RFC 4890

Рекомендации по фильтрации ICMPv6.

RFC 9293

Актуальная базовая спецификация TCP.

Netfilter / nftables

Conntrack states, stateful expressions, original/reply direction и rule processing.

Windows Filtering Platform

Основа фильтрации Windows и Windows Defender Firewall.

FAQ

Частые вопросы про firewall и conntrack

Что такое stateful firewall простыми словами?

Это firewall, который хранит состояние flows и может отличить ответ на уже известное соединение от новой попытки установить связь.

Чем stateful firewall отличается от ACL?

Классический stateless ACL оценивает поля каждого пакета без истории flow. Stateful firewall дополнительно использует connection state.

Что означает ESTABLISHED?

В conntrack это состояние flow, для которого был увиден корректный двусторонний обмен. Для TCP это связано с успешно установленным TCP connection.

Что означает RELATED?

Новый flow или управляющее сообщение связано с уже отслеживаемым connection, например ожидаемый дополнительный flow или подходящий ICMP error.

Что означает INVALID?

Пакет не соответствует ожидаемому connection state или не может быть корректно классифицирован conntrack.

NAT и firewall - одно и то же?

Нет. NAT изменяет addresses/ports, firewall применяет policy разрешения или запрета. Они часто используют общий conntrack, но выполняют разные функции.

Почему ответы из интернета проходят, хотя inbound закрыт?

Потому что stateful firewall видит, что ответ относится к соединению, которое было инициировано изнутри и уже имеет разрешённый state.

Нужно ли разрешать ESTABLISHED/RELATED между VLAN?

Обычно это часть stateful policy, но конкретное правило зависит от архитектуры. Оно разрешает обратный трафик уже разрешённых flows и не должно подменять правила для новых соединений.

Почему нельзя заблокировать весь ICMP?

ICMP и особенно ICMPv6 нужны не только для ping, но и для ошибок, Path MTU и базовых IPv6-механизмов.

Нужен ли firewall при IPv6 без NAT?

Да, если политика сети должна ограничивать unsolicited inbound traffic. Глобальный IPv6 address сам по себе не означает, что host обязан принимать входящие соединения.

Почему firewall может ломать VPN?

Он может блокировать handshake, tunnel traffic или доступ из VPN-интерфейса к внутренним сегментам. Также возможна проблема обратного маршрута.

Что лучше: DROP или REJECT?

Зависит от политики. REJECT быстрее сообщает о запрете и удобен в управляемой LAN, DROP молча отбрасывает packet. Ни один вариант сам по себе не является полной стратегией безопасности.

Можно ли просто выключить firewall для проверки?

Краткий контролируемый тест возможен, но лучше использовать logs, counters, packet capture и точечное временное правило. Постоянно оставлять firewall отключённым не нужно.

Домашняя сеть

Когда правила доступа уже сложнее одной галочки

Если в сети есть Main, Guest, CCTV, IoT, NAS, Home Assistant, VPN и несколько VLAN, правила лучше строить как понятную матрицу flows: кто инициирует соединение, к какому сервису, через какой interface и какой state должен возвращаться обратно.

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