Таблица маршрутизации: шлюз, метрика и static route

Таблица маршрутизации: как выбирается маршрут, шлюз по умолчанию, метрики и static route
Почему компьютер отправляет один пакет прямо в локальную сеть, другой через роутер, а третий через VPN? Разбираем таблицу маршрутизации, longest prefix match, default gateway, next hop, метрики, статические маршруты и policy routing без магии и случайной смены настроек.
Сначала выбирается наиболее длинный совпадающий префикс. Маршрут /24 предпочтительнее /16, а /32 точнее обоих.
0.0.0.0/0 или
::/0 используется только если нет более специфичного подходящего маршрута.
Метрика помогает выбрать между сопоставимыми маршрутами. Низкая метрика не делает default route сильнее более точного префикса.
Что такое таблица маршрутизации
Таблица маршрутизации хранит правила, по которым IP-узел решает, куда отправить пакет с заданным адресом назначения. Такая таблица есть не только у роутера. Она есть у обычного компьютера, сервера, NAS, виртуальной машины и других IP-узлов.
Маршрут обычно отвечает на несколько вопросов:
- к какой сети назначения относится правило;
- через какой интерфейс отправлять пакет;
- нужен ли следующий маршрутизатор, то есть next hop;
- какова стоимость или метрика маршрута;
- откуда маршрут появился и как долго он действует.
Маршрутизация относится к сетевому уровню. Её место в стеке подробно показано в материале про модели OSI и TCP/IP.
Destination, prefix, gateway, interface и metric
|Поле
|Что означает
|Пример
|Destination prefix
|Сеть или узел назначения
192.168.50.0/24
|Next hop / Gateway
|Соседний маршрутизатор, которому нужно передать пакет
192.168.1.1
|Interface
|Интерфейс, через который пакет уйдёт
|Ethernet, Wi-Fi, WireGuard
|Metric
|Стоимость маршрута внутри механизма выбора
25
|Protocol / Origin
|Источник маршрута
|kernel, DHCP, static, RA
У разных ОС и роутеров названия полей отличаются, но смысл один: определить, какой путь использовать для конкретного destination.
Connected route и on-link: когда шлюз не нужен
Если сеть подключена к интерфейсу напрямую, система обычно автоматически создаёт маршрут к этой сети. Например, компьютер имеет адрес
192.168.1.25/24. Для сети
192.168.1.0/24 не нужно сначала отправлять пакет домашнему роутеру. Узел понимает, что назначение находится в локальном сегменте.
192.168.1.25/24
192.168.1.0/24
192.168.1.100
После решения «узел локальный» IPv4-хосту ещё нужно узнать MAC-адрес получателя. Для этого используется ARP. Эта часть подробно разобрана в статье ARP, IP и MAC: ARP-кэш и конфликты адресов.
Что такое шлюз по умолчанию
Для домашнего клиента шлюзом по умолчанию обычно является LAN-адрес роутера. Но технически важнее не само поле «шлюз», а маршрут по умолчанию.
0.0.0.0/0 via 192.168.1.1
Префикс
0.0.0.0/0 совпадает с любым IPv4-адресом. Именно поэтому default route может использоваться для «всего остального». Но у него длина префикса 0, поэтому любой более специфичный совпадающий маршрут имеет приоритет при обычном destination-based lookup.
IPv6
::/0
Это маршрут по умолчанию для IPv6. В домашней IPv6-сети информация о маршрутизаторе обычно приходит через Router Advertisement, а не обязательно через DHCPv6. Подробнее об этом в гайде IPv6 дома: SLAAC, DHCPv6, RA и Prefix Delegation.
Если адрес назначения находится в directly connected сети или существует более точный static/VPN route, пакет пойдёт по нему, а не по default route.
Longest prefix match: самый точный маршрут выигрывает
RFC 1812 описывает longest match: после отбора маршрутов, подходящих адресу назначения, сохраняются маршруты с наибольшей длиной префикса. На практике это одно из главных правил, которое нужно понимать при диагностике.
0.0.0.0/0совпадает со всем
10.0.0.0/8точнее default
10.20.0.0/16ещё точнее
10.20.30.0/24будет выбран для 10.20.30.55
Пример
Пусть в таблице одновременно есть:
0.0.0.0/0 via WAN
10.0.0.0/8 via VPN-A
10.20.0.0/16 via VPN-B
10.20.30.0/24 via LAN-router
Для адреса
10.20.30.55 подходят все четыре записи, но наиболее специфичен
/24. Он и будет основным кандидатом.
Что такое метрика маршрута
Метрика описывает стоимость пути. Чем конкретно является «стоимость», зависит от ОС, протокола и реализации. Для обычной локальной таблицы это чаще всего числовой приоритет среди сопоставимых маршрутов: меньшая стоимость предпочтительнее.
Windows: route metric + interface metric
В современном Windows при выборе между несколькими маршрутами учитывается не только
RouteMetric, но и метрика интерфейса. Microsoft прямо указывает, что для выбора нескольких маршрутов Windows складывает значение route metric и interface metric, после чего предпочитает меньшую сумму.
|Маршрут
|Route metric
|Interface metric
|Сумма
|через Ethernet
|5
|10
|15
|через Wi-Fi
|5
|35
|40
Если эти маршруты имеют одинаковую специфичность и остальные условия равны, Ethernet в таком примере предпочтительнее.
Сначала посмотрите, какой маршрут реально выбирается. Ошибочная ручная метрика легко ломает VPN, резервный интерфейс или доступ к локальным подсетям.
Host route, network route и default route
192.0.2.10/32
IPv4-маршрут ровно к одному адресу. Для IPv6 аналогичную роль играет
/128.
192.168.50.0/24
Маршрут ко всей подсети или префиксу.
0.0.0.0/0
Самый общий маршрут, используемый при отсутствии более точного совпадения.
Зачем нужен статический маршрут
Статический маршрут вручную сообщает системе: для такого префикса используй такой next hop или такой интерфейс. В домашней сети он нужен реже, чем кажется, но есть вполне нормальные сценарии.
Вторая локальная подсеть за другим роутером. Например, основная сеть должна видеть отдельный лабораторный или офисный сегмент.
Site-to-Site VPN. Удалённая подсеть должна идти через туннель, а обычный интернет оставаться через WAN.
Отдельный VPN-шлюз. Только выбранная сеть или хост направляется через специальный gateway.
Резервный или специализированный путь. Маршрут может быть частью схемы Multi-WAN, серверной сети или тестового стенда.
Пример
Основная сеть
192.168.1.0/24. За вторым маршрутизатором находится сеть
192.168.50.0/24, а его адрес в основной сети
192.168.1.2.
192.168.50.0/24 via 192.168.1.2
Такой маршрут означает: трафик к
192.168.50.0/24 передавать соседнему маршрутизатору
192.168.1.2.
Обратный путь тоже должен существовать. Кроме того, firewall и NAT не должны ломать требуемый обмен. Очень частая ошибка - настроить путь «туда», но забыть, как ответ должен вернуться обратно.
Маршрут, NAT и port forwarding - разные вещи
|Механизм
|Главная задача
|Routing
|Выбрать путь для IP-пакета к назначению
|NAT
|Изменить адреса и иногда порты при прохождении трафика
|Port forwarding
|Направить входящее соединение к внутреннему сервису через DNAT
|Firewall
|Разрешить, запретить или классифицировать трафик по правилам
Можно иметь идеальный маршрут и всё равно не получить соединение из-за firewall. И наоборот, открытый firewall не создаёт отсутствующий маршрут.
Как посмотреть таблицу маршрутизации в Windows
route print
route print
Классическая команда показывает IPv4- и IPv6-маршруты, интерфейсы, gateway и метрики.
PowerShell: Get-NetRoute
Get-NetRoute -AddressFamily IPv4
Современный командлет удобнее для фильтрации и автоматизации. Microsoft указывает, что он показывает destination prefix, next hop, route metric, interface и другие свойства.
Только default route
Get-NetRoute -DestinationPrefix "0.0.0.0/0"
Какой маршрут Windows реально выберет
Find-NetRoute -RemoteIPAddress 1.1.1.1
Find-NetRoute полезнее гадания по таблице: командлет возвращает лучший локальный адрес и лучший маршрут к указанному удалённому адресу.
Find-NetRoute для конкретного назначения, а затем уже изучайте всю таблицу.
ActiveStore и PersistentStore: современный нюанс Windows
В Windows есть активное и постоянное хранилища маршрутов. Это важно при диагностике старых ручных настроек.
Get-NetRoute -AddressFamily IPv4 -PolicyStore ActiveStore
Get-NetRoute -AddressFamily IPv4 -PolicyStore PersistentStore
Microsoft в актуальной статье поддержки от февраля 2026 года отдельно рекомендует использовать
Get-NetRoute, когда нужно точно понять, какие маршруты находятся в ActiveStore и PersistentStore и к каким интерфейсам они относятся. Старый
route print в секции persistent routes может показывать записи без такой ясной привязки.
Сначала проверьте ActiveStore, интерфейс и реальное влияние на маршрут. Запись в постоянном хранилище и реально активный путь - не одно и то же.
Добавление и удаление маршрута в Windows
Для изменения таблицы нужны административные права. Перед изменениями сохраните текущий вывод
route print или
Get-NetRoute.
Временный маршрут
route add 10.41.0.0 mask 255.255.0.0 192.168.1.1
Постоянный маршрут
route /p add 10.41.0.0 mask 255.255.0.0 192.168.1.1
Удаление
route delete 10.41.0.0 mask 255.255.0.0
Microsoft документирует эти команды для Windows 10, Windows 11 и актуальных Windows Server. Но в реальной сети сначала лучше определить точный префикс, next hop и интерфейс, чем копировать пример из интернета.
Таблица маршрутизации в Linux: ip route
Показать основную таблицу
ip route
Типичный вывод может выглядеть так:
default via 192.168.1.1 dev eth0 proto dhcp metric 100
192.168.1.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.1.25 metric 100
Первая строка - default route через
192.168.1.1. Вторая - connected route к локальной сети через
eth0.
Узнать маршрут к конкретному адресу
ip route get 1.1.1.1
Это один из самых полезных диагностических тестов. Он показывает результат route lookup для конкретного destination, а не просто список всех записей.
Все таблицы
ip route show table all
В Linux несколько routing tables особенно важны при policy routing. Обычные маршруты обычно находятся в
main, а локальные служебные маршруты ядро поддерживает в отдельной таблице
local.
Добавление маршрута через ip route
К подсети через gateway
sudo ip route add 10.50.0.0/16 via 192.168.1.2
Default route
sudo ip route add default via 192.168.1.1
Удаление
sudo ip route del 10.50.0.0/16 via 192.168.1.2
Как VPN меняет таблицу маршрутизации
VPN не обязан отправлять через туннель вообще весь трафик. Всё зависит от установленных маршрутов и политики.
0.0.0.0/0 → VPN
Обычный интернет-трафик клиента направляется через VPN, если политика и остальные маршруты это допускают.
10.50.0.0/16 → VPN
Через VPN идёт только нужная сеть, а остальной интернет сохраняет обычный default route.
На практике VPN-клиент может добавлять несколько специфичных маршрутов, отдельный default route, собственный DNS и виртуальный интерфейс. Поэтому ситуация «туннель подключён, но интернет пропал» часто является именно ошибкой маршрутизации или policy routing, а не проблемой Wi-Fi.
Для Keenetic отдельная последовательность проверки есть в материале Wi-Fi подключён, но без интернета: диагностика Keenetic.
Почему VPN-сервер должен иметь маршрут к удалённой сети
Для Site-to-Site или subnet routing мало просто поднять handshake. Пакет должен пройти весь путь туда и обратно.
Если домашний роутер знает маршрут к
10.50.0.0/16, а удалённая сторона не знает путь обратно к
192.168.1.0/24, соединение может быть односторонним. Иногда это маскируют NAT, но это уже другая архитектура.
У Tailscale аналогичная логика проявляется через Subnet Router и advertised routes. Подробно это разобрано в статье Tailscale без белого IP.
Правильный маршрут ещё не гарантирует нормальную передачу
Даже если route lookup выбрал ожидаемый интерфейс, соединение может ломаться дальше: firewall, NAT, DNS, MTU, TCP/UDP или приложение.
Например, через VPN маршрут выбран правильно, handshake есть, маленькие пакеты проходят, а большие передачи зависают. Тогда следующим уровнем проверки становится Path MTU. Для этого уже есть отдельный гайд ICMP, ping, traceroute, TTL и MTU.
Чем policy routing отличается от обычной маршрутизации
Классическая маршрутизация в первую очередь отвечает на вопрос: куда отправить пакет с таким адресом назначения. Policy routing добавляет дополнительные условия. Например, от какого источника пришёл трафик, через какой интерфейс он вошёл, какую метку получил firewall или к какой группе относится клиент.
destination → route → next hop
source / mark / interface / policy → routing table → next hop
Linux реализует это через Routing Policy Database. Команда
ip rule управляет правилами, которые могут выбирать разные routing tables. Документация iproute2 прямо отделяет такую модель от обычной destination-based routing.
Примеры задач policy routing
- рабочий ноутбук всегда выходит через корпоративный VPN;
- телевизор идёт напрямую через провайдера;
- IoT-сегмент использует отдельный WAN;
- конкретный VLAN отправляется через WireGuard;
- помеченный firewall трафик получает отдельную таблицу маршрутов;
- резервный канал используется только выбранными клиентами.
Если вы смотрите только обычный
ip route, но в системе есть
ip rule и дополнительные tables, вы можете анализировать не ту таблицу, по которой реально идёт трафик.
Базовые команды ip rule и дополнительные таблицы
Показать правила
ip rule show
Показать все таблицы
ip route show table all
Проверить маршрут с учётом условий
ip route get 8.8.8.8 from 192.168.50.10
На обычном домашнем Linux-компьютере сложная RPDB чаще всего не нужна. Но она становится обычным инструментом на VPN-шлюзе, сервере с двумя WAN, Linux-роутере, Proxmox-хосте или устройстве, которое обслуживает несколько подсетей.
Два провайдера: почему двух default routes недостаточно для понимания схемы
Когда у роутера два интернет-подключения, он может иметь несколько маршрутов по умолчанию, разные приоритеты, health checks, policy routing и multipath. Простое наличие двух записей
0.0.0.0/0 ещё не объясняет, как именно будет распределяться трафик.
Основной WAN используется постоянно, резервный становится активным при отказе основного.
Новые соединения могут распределяться между несколькими доступными каналами по правилам конкретного роутера.
В Keenetic политики доступа в Интернет применяются к клиентам и сегментам, а multipath является отдельным механизмом. Поэтому при диагностике нужно смотреть не только общую таблицу маршрутов, но и применённую к клиенту политику подключения.
Как читать маршрутизацию на домашнем роутере
На Keenetic и других современных домашних роутерах маршрутизация состоит не только из одного default gateway. В сложной конфигурации могут одновременно существовать:
- маршрут основного WAN;
- резервный WAN;
- WireGuard или AmneziaWG;
- Site-to-Site VPN;
- несколько LAN/VLAN-сегментов;
- статические маршруты;
- политики доступа для отдельных устройств;
- IPv6 default route;
- маршруты, созданные автоматически подключениями.
Поэтому вопрос «какой у роутера шлюз?» для такой схемы слишком упрощён. Правильный вопрос: какой маршрут и какая политика будут применены к конкретному клиенту и конкретному destination.
Почему одинаковые сети с двух сторон VPN ломают маршрутизацию
Один из самых частых практических конфликтов: дома используется
192.168.1.0/24, и удалённая сеть за VPN тоже имеет
192.168.1.0/24.
192.168.1.0/24
192.168.1.0/24
Для клиента адрес
192.168.1.50 выглядит локальным. Он не обязан отправлять его в VPN, потому что connected route к собственной LAN уже совпадает с тем же префиксом.
Правильное решение
По возможности использовать разные адресные пространства на разных площадках, например
192.168.10.0/24 дома и
192.168.20.0/24 на удалённом объекте. NAT-over-VPN и специальные обходы существуют, но они усложняют архитектуру и диагностику.
Такая проблема особенно заметна при Subnet Router и удалённом доступе. Она отдельно упоминается в материале про Tailscale, NAS и Home Assistant.
Маршрутизация между VLAN
Два VLAN являются разными L2-сегментами. Чтобы трафик прошёл между их IP-подсетями, нужен L3-узел, который знает обе сети и выполняет маршрутизацию между ними.
Даже если маршруты существуют, firewall может запрещать обмен между VLAN. Поэтому «маршрутизация есть» и «доступ разрешён» - два разных утверждения.
Логику сегментации лучше рассматривать вместе со статьёй VLAN простыми словами для дома и малого офиса.
Маршрутизация IPv6: похожая логика, но не копия IPv4
IPv6 также использует prefix-based routing и default route
::/0. Но адреса, Neighbor Discovery, Router Advertisement, link-local next hop и отсутствие необходимости в типичном IPv4-NAT как базовом механизме доступа меняют практическую диагностику.
В Windows и Linux таблицы IPv4 и IPv6 нужно анализировать отдельно. Нормальная ситуация - когда IPv4 идёт через один default route, а IPv6 через другой протокол и отдельный next hop.
Порядок проверки маршрута без случайных изменений
Зафиксировать IP-конфигурацию. Адрес, prefix/mask, gateway, DNS и интерфейсы.
Определить destination. Диагностировать конкретный IP, а не абстрактный «интернет».
Посмотреть фактический route lookup. Windows:
Find-NetRoute. Linux:
ip route get.
Проверить longest prefix. Нет ли более точного маршрута через VPN или локальный интерфейс.
Проверить metric. Только если конкурируют сопоставимые маршруты.
Проверить policy routing. Особенно на VPN-шлюзах, Keenetic, Linux-router и Multi-WAN.
Проверить next hop. Доступен ли соседний gateway на нужном интерфейсе.
Проверить обратный маршрут. Может ли удалённая сторона вернуть ответ.
Только потом переходить к firewall, NAT, MTU и приложению.
Минимальная шпаргалка команд
|Задача
|Windows
|Linux
|Все маршруты
route print
ip route
|Современный просмотр
Get-NetRoute
ip route show
|Маршрут к конкретному IP
Find-NetRoute -RemoteIPAddress 1.1.1.1
ip route get 1.1.1.1
|Default IPv4
Get-NetRoute -DestinationPrefix "0.0.0.0/0"
ip route show default
|IPv6
Get-NetRoute -AddressFamily IPv6
ip -6 route
|Policy rules
|зависит от реализации/VPN
ip rule show
|Все routing tables
|NetTCPIP / platform-specific
ip route show table all
Таблица маршрутизации и traceroute отвечают на разные вопросы
Routing table показывает решение локального узла: куда он собирается отправить пакет первым. Traceroute пытается наблюдать последовательность маршрутизаторов дальше по пути.
Какой interface и next hop выберет этот узел?
Какие промежуточные hops отвечают на диагностические пробы дальше по маршруту?
Поэтому трассировку полезно запускать после проверки локальной таблицы. Если первый next hop уже выбран неправильно, длинный traceroute только покажет последствия. Подробно TTL и traceroute разобраны в отдельном гайде по ICMP.
Типичные ошибки при работе с маршрутами
- Считать default gateway маршрутом для любого трафика.
- Сравнивать метрики до проверки длины префикса.
- Добавлять static route к сети, которая уже подключена напрямую.
- Настроить путь туда и забыть про обратный маршрут.
- Путать routing с NAT и port forwarding.
- Не учитывать IPv6 в dual-stack сети.
- Смотреть только основную таблицу при активном policy routing.
- Не замечать overlapping subnets с двух сторон VPN.
- Менять несколько маршрутов одновременно без сохранения исходного состояния.
- Делать factory reset роутера вместо анализа route lookup.
- Считать VPN handshake доказательством правильной маршрутизации.
- Диагностировать маршрут по доменному имени, не зафиксировав реальный IP назначения.
Симптом и направление проверки
|Симптом
|Смотреть первым
|Wi-Fi есть, интернета нет только на одном клиенте
|gateway, policy клиента, VPN route, DNS
|После включения VPN пропал обычный интернет
|default route, split/full tunnel, DNS, kill switch
|Удалённая подсеть через VPN недоступна
|specific route, reverse route, firewall, overlapping subnet
|Ethernet подключён, но трафик идёт через Wi-Fi
|route metric + interface metric, выбранный route
|Два WAN, но клиенты выходят не через тот канал
|policy routing, priorities, health check, multipath
|Одна VLAN видит интернет, но не другую VLAN
|inter-VLAN routing + firewall
|Tailscale subnet route не работает из гостиницы
|overlapping local subnet, advertised route, grants, return path
|Ping идёт, сервис нет
|после маршрута проверять firewall, TCP/UDP, MTU и приложение
Как связать маршрутизацию с уже изученными протоколами
На что опирается материал
Алгоритм route lookup для IPv4-роутеров, включая longest match и default route.
Требования к IPv4-хостам, выбор gateway и использование default gateways.
Команда route, gateway, metric, persistent routes и примеры для Windows.
Современный просмотр маршрутов и определение лучшего пути к конкретному адресу.
Linux routing tables, route types, metric, next hop и команды ip route.
Routing Policy Database и policy routing в Linux.
Частые вопросы о таблице маршрутизации
Что такое шлюз по умолчанию простыми словами?
Это next hop, используемый default route для трафика, к которому нет более специфичного подходящего маршрута. В домашней сети обычно это LAN-адрес роутера.
Что означает 0.0.0.0/0?
Это IPv4 default route. Префикс длиной 0 совпадает с любым IPv4-адресом, но является наименее специфичным маршрутом.
Что важнее: длина префикса или метрика?
При обычном route lookup сначала критична специфичность совпадения. Более длинный подходящий prefix предпочтительнее менее специфичного. Метрика участвует в выборе между конкурирующими маршрутами соответствующего уровня.
Почему VPN подключён, но удалённая сеть не открывается?
Handshake подтверждает туннель между peer, но не гарантирует наличие маршрута к нужной подсети, обратного маршрута, разрешающего firewall и отсутствия конфликта адресных пространств.
Чем static route отличается от default route?
Default route тоже является маршрутом, но охватывает любое назначение, для которого не найден более точный путь. Static route обычно задают вручную к конкретной сети или узлу.
Можно ли иметь два шлюза по умолчанию?
Да. ОС или роутер могут иметь несколько default routes. Реальный выбор зависит от метрик, состояния интерфейсов, политик и реализации Multi-WAN.
Почему Windows выбирает Wi-Fi вместо Ethernet?
Нужно проверить фактически выбранный маршрут и сумму route metric + interface metric. Также VPN или более специфичный маршрут могут менять ожидаемый путь.
Что лучше использовать в Windows: route print или Get-NetRoute?
Для быстрого просмотра route print остаётся полезен. Для точного анализа интерфейсов, ActiveStore, PersistentStore и фильтрации удобнее Get-NetRoute. Для конкретного destination особенно полезен Find-NetRoute.
Почему одинаковые 192.168.1.0/24 с двух сторон VPN создают проблему?
Клиент уже считает локальную 192.168.1.0/24 directly connected сетью. Тот же prefix не может однозначно означать одновременно локальный и удалённый сегмент.
Маршрут есть, но ping не идёт. Что это значит?
Только то, что route lookup сам по себе не объясняет проблему полностью. Дальше проверяют next hop, ARP/NDP, firewall, обратный маршрут и ICMP-фильтрацию.
Нужен ли static route в обычной квартире с одним роутером?
Обычно нет. Он становится нужен при нескольких маршрутизаторах, дополнительных подсетях, Site-to-Site VPN, отдельном gateway или более сложной сетевой архитектуре.
Когда маршруты уже сложно проверять вручную
Если одновременно используются несколько WAN, WireGuard или AmneziaWG, VLAN, NAS, камеры, Home Assistant, Tailscale и отдельные подсети, проблема часто находится не в одной настройке, а во взаимодействии route table, policy routing, firewall и DNS.
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