Таблица маршрутизации: шлюз, метрика и static route

Домашняя сеть · IP · routing · VPN Таблица маршрутизации: как выбирается маршрут, шлюз по умолчанию, метрики и static route Почему компьютер отправляет один пакет прямо в локальную сеть, другой через роутер, а третий через VPN? Разбираем таблицу маршрутизации, longest prefix match, default gateway, next hop, метрики, статические маршруты и policy routing без магии и случайной смены настроек. Routing table Default gateway Longest prefix match Metric Static route Policy routing

Самый точный маршрут Сначала выбирается наиболее длинный совпадающий префикс. Маршрут /24 предпочтительнее /16, а /32 точнее обоих. Default route 0.0.0.0/0 или ::/0 используется только если нет более специфичного подходящего маршрута. Метрика Метрика помогает выбрать между сопоставимыми маршрутами. Низкая метрика не делает default route сильнее более точного префикса.

Основы Что такое таблица маршрутизации Таблица маршрутизации хранит правила, по которым IP-узел решает, куда отправить пакет с заданным адресом назначения. Такая таблица есть не только у роутера. Она есть у обычного компьютера, сервера, NAS, виртуальной машины и других IP-узлов. Маршрут обычно отвечает на несколько вопросов: к какой сети назначения относится правило;

через какой интерфейс отправлять пакет;

нужен ли следующий маршрутизатор, то есть next hop;

какова стоимость или метрика маршрута;

откуда маршрут появился и как долго он действует. IP назначения → поиск подходящих маршрутов → самый специфичный префикс → next hop / interface Маршрутизация относится к сетевому уровню. Её место в стеке подробно показано в материале про модели OSI и TCP/IP. Важно: таблица маршрутизации не является таблицей NAT и не является firewall. Эти механизмы взаимодействуют, но решают разные задачи.

Поля маршрута Destination, prefix, gateway, interface и metric Поле Что означает Пример Destination prefix Сеть или узел назначения 192.168.50.0/24 Next hop / Gateway Соседний маршрутизатор, которому нужно передать пакет 192.168.1.1 Interface Интерфейс, через который пакет уйдёт Ethernet, Wi-Fi, WireGuard Metric Стоимость маршрута внутри механизма выбора 25 Protocol / Origin Источник маршрута kernel, DHCP, static, RA У разных ОС и роутеров названия полей отличаются, но смысл один: определить, какой путь использовать для конкретного destination.

Локальная сеть Connected route и on-link: когда шлюз не нужен Если сеть подключена к интерфейсу напрямую, система обычно автоматически создаёт маршрут к этой сети. Например, компьютер имеет адрес 192.168.1.25/24 . Для сети 192.168.1.0/24 не нужно сначала отправлять пакет домашнему роутеру. Узел понимает, что назначение находится в локальном сегменте. Адрес ПК 192.168.1.25/24 Connected network 192.168.1.0/24 Назначение 192.168.1.100 Решение отправить напрямую через локальный интерфейс После решения «узел локальный» IPv4-хосту ещё нужно узнать MAC-адрес получателя. Для этого используется ARP. Эта часть подробно разобрана в статье ARP, IP и MAC: ARP-кэш и конфликты адресов. Маршрут и ARP не заменяют друг друга. Таблица маршрутизации решает, через какой путь отправлять IP-пакет. ARP помогает найти канальный адрес следующего узла в IPv4 LAN.

Default route Что такое шлюз по умолчанию Для домашнего клиента шлюзом по умолчанию обычно является LAN-адрес роутера. Но технически важнее не само поле «шлюз», а маршрут по умолчанию. 0.0.0.0/0 via 192.168.1.1 Префикс 0.0.0.0/0 совпадает с любым IPv4-адресом. Именно поэтому default route может использоваться для «всего остального». Но у него длина префикса 0, поэтому любой более специфичный совпадающий маршрут имеет приоритет при обычном destination-based lookup. IPv6 ::/0 Это маршрут по умолчанию для IPv6. В домашней IPv6-сети информация о маршрутизаторе обычно приходит через Router Advertisement, а не обязательно через DHCPv6. Подробнее об этом в гайде IPv6 дома: SLAAC, DHCPv6, RA и Prefix Delegation. Default gateway не используется для каждого пакета. Если адрес назначения находится в directly connected сети или существует более точный static/VPN route, пакет пойдёт по нему, а не по default route.

Главное правило Longest prefix match: самый точный маршрут выигрывает RFC 1812 описывает longest match: после отбора маршрутов, подходящих адресу назначения, сохраняются маршруты с наибольшей длиной префикса. На практике это одно из главных правил, которое нужно понимать при диагностике. 0.0.0.0/0 совпадает со всем 10.0.0.0/8 точнее default 10.20.0.0/16 ещё точнее 10.20.30.0/24 будет выбран для 10.20.30.55 Пример Пусть в таблице одновременно есть: 0.0.0.0/0 via WAN 10.0.0.0/8 via VPN-A 10.20.0.0/16 via VPN-B 10.20.30.0/24 via LAN-router Для адреса 10.20.30.55 подходят все четыре записи, но наиболее специфичен /24 . Он и будет основным кандидатом. Распространённая ошибка: «маршрут с меньшей метрикой всегда выигрывает». Нет. Сначала важна специфичность маршрута. Метрика сравнивается на соответствующем этапе между маршрутами, которые конкурируют за одно и то же назначение.

Metric Что такое метрика маршрута Метрика описывает стоимость пути. Чем конкретно является «стоимость», зависит от ОС, протокола и реализации. Для обычной локальной таблицы это чаще всего числовой приоритет среди сопоставимых маршрутов: меньшая стоимость предпочтительнее. Windows: route metric + interface metric В современном Windows при выборе между несколькими маршрутами учитывается не только RouteMetric , но и метрика интерфейса. Microsoft прямо указывает, что для выбора нескольких маршрутов Windows складывает значение route metric и interface metric, после чего предпочитает меньшую сумму. Маршрут Route metric Interface metric Сумма через Ethernet 5 10 15 через Wi-Fi 5 35 40 Если эти маршруты имеют одинаковую специфичность и остальные условия равны, Ethernet в таком примере предпочтительнее. Не меняйте метрики «на всякий случай». Сначала посмотрите, какой маршрут реально выбирается. Ошибочная ручная метрика легко ломает VPN, резервный интерфейс или доступ к локальным подсетям.

Типы Host route, network route и default route Host route 192.0.2.10/32 IPv4-маршрут ровно к одному адресу. Для IPv6 аналогичную роль играет /128 . Network route 192.168.50.0/24 Маршрут ко всей подсети или префиксу. Default route 0.0.0.0/0 Самый общий маршрут, используемый при отсутствии более точного совпадения.

Static route Зачем нужен статический маршрут Статический маршрут вручную сообщает системе: для такого префикса используй такой next hop или такой интерфейс. В домашней сети он нужен реже, чем кажется, но есть вполне нормальные сценарии. 01 Вторая локальная подсеть за другим роутером. Например, основная сеть должна видеть отдельный лабораторный или офисный сегмент. 02 Site-to-Site VPN. Удалённая подсеть должна идти через туннель, а обычный интернет оставаться через WAN. 03 Отдельный VPN-шлюз. Только выбранная сеть или хост направляется через специальный gateway. 04 Резервный или специализированный путь. Маршрут может быть частью схемы Multi-WAN, серверной сети или тестового стенда. Пример Основная сеть 192.168.1.0/24 . За вторым маршрутизатором находится сеть 192.168.50.0/24 , а его адрес в основной сети 192.168.1.2 . 192.168.50.0/24 via 192.168.1.2 Такой маршрут означает: трафик к 192.168.50.0/24 передавать соседнему маршрутизатору 192.168.1.2 . Одного маршрута иногда недостаточно. Обратный путь тоже должен существовать. Кроме того, firewall и NAT не должны ломать требуемый обмен. Очень частая ошибка - настроить путь «туда», но забыть, как ответ должен вернуться обратно.

Не путать Маршрут, NAT и port forwarding - разные вещи Механизм Главная задача Routing Выбрать путь для IP-пакета к назначению NAT Изменить адреса и иногда порты при прохождении трафика Port forwarding Направить входящее соединение к внутреннему сервису через DNAT Firewall Разрешить, запретить или классифицировать трафик по правилам Можно иметь идеальный маршрут и всё равно не получить соединение из-за firewall. И наоборот, открытый firewall не создаёт отсутствующий маршрут.

Windows Как посмотреть таблицу маршрутизации в Windows route print route print Классическая команда показывает IPv4- и IPv6-маршруты, интерфейсы, gateway и метрики. PowerShell: Get-NetRoute Get-NetRoute -AddressFamily IPv4 Современный командлет удобнее для фильтрации и автоматизации. Microsoft указывает, что он показывает destination prefix, next hop, route metric, interface и другие свойства. Только default route Get-NetRoute -DestinationPrefix "0.0.0.0/0" Какой маршрут Windows реально выберет Find-NetRoute -RemoteIPAddress 1.1.1.1 Find-NetRoute полезнее гадания по таблице: командлет возвращает лучший локальный адрес и лучший маршрут к указанному удалённому адресу. Практический совет: если вы разбираете конфликт Wi-Fi, Ethernet, VPN и нескольких шлюзов, сначала используйте Find-NetRoute для конкретного назначения, а затем уже изучайте всю таблицу.

Windows 2026 ActiveStore и PersistentStore: современный нюанс Windows В Windows есть активное и постоянное хранилища маршрутов. Это важно при диагностике старых ручных настроек. Get-NetRoute -AddressFamily IPv4 -PolicyStore ActiveStore Get-NetRoute -AddressFamily IPv4 -PolicyStore PersistentStore Microsoft в актуальной статье поддержки от февраля 2026 года отдельно рекомендует использовать Get-NetRoute , когда нужно точно понять, какие маршруты находятся в ActiveStore и PersistentStore и к каким интерфейсам они относятся. Старый route print в секции persistent routes может показывать записи без такой ясной привязки. Не удаляйте «лишний» persistent route только потому, что он выглядит подозрительно. Сначала проверьте ActiveStore, интерфейс и реальное влияние на маршрут. Запись в постоянном хранилище и реально активный путь - не одно и то же.

Windows commands Добавление и удаление маршрута в Windows Для изменения таблицы нужны административные права. Перед изменениями сохраните текущий вывод route print или Get-NetRoute . Временный маршрут route add 10.41.0.0 mask 255.255.0.0 192.168.1.1 Постоянный маршрут route /p add 10.41.0.0 mask 255.255.0.0 192.168.1.1 Удаление route delete 10.41.0.0 mask 255.255.0.0 Microsoft документирует эти команды для Windows 10, Windows 11 и актуальных Windows Server. Но в реальной сети сначала лучше определить точный префикс, next hop и интерфейс, чем копировать пример из интернета.

Linux Таблица маршрутизации в Linux: ip route Показать основную таблицу ip route Типичный вывод может выглядеть так: default via 192.168.1.1 dev eth0 proto dhcp metric 100 192.168.1.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.1.25 metric 100 Первая строка - default route через 192.168.1.1 . Вторая - connected route к локальной сети через eth0 . Узнать маршрут к конкретному адресу ip route get 1.1.1.1 Это один из самых полезных диагностических тестов. Он показывает результат route lookup для конкретного destination, а не просто список всех записей. Все таблицы ip route show table all В Linux несколько routing tables особенно важны при policy routing. Обычные маршруты обычно находятся в main , а локальные служебные маршруты ядро поддерживает в отдельной таблице local .

Linux Добавление маршрута через ip route К подсети через gateway sudo ip route add 10.50.0.0/16 via 192.168.1.2 Default route sudo ip route add default via 192.168.1.1 Удаление sudo ip route del 10.50.0.0/16 via 192.168.1.2 Команда ip route меняет состояние ядра, но не обязательно постоянную конфигурацию ОС. После перезагрузки маршрут может исчезнуть, если он не записан в NetworkManager, systemd-networkd, netplan или другую систему управления сетью.

VPN Как VPN меняет таблицу маршрутизации VPN не обязан отправлять через туннель вообще весь трафик. Всё зависит от установленных маршрутов и политики. Full tunnel 0.0.0.0/0 → VPN Обычный интернет-трафик клиента направляется через VPN, если политика и остальные маршруты это допускают. Split tunnel 10.50.0.0/16 → VPN Через VPN идёт только нужная сеть, а остальной интернет сохраняет обычный default route. На практике VPN-клиент может добавлять несколько специфичных маршрутов, отдельный default route, собственный DNS и виртуальный интерфейс. Поэтому ситуация «туннель подключён, но интернет пропал» часто является именно ошибкой маршрутизации или policy routing, а не проблемой Wi-Fi. Для Keenetic отдельная последовательность проверки есть в материале Wi-Fi подключён, но без интернета: диагностика Keenetic.

VPN Почему VPN-сервер должен иметь маршрут к удалённой сети Для Site-to-Site или subnet routing мало просто поднять handshake. Пакет должен пройти весь путь туда и обратно. 192.168.1.50 → домашний gateway → VPN tunnel → 10.50.0.20 Если домашний роутер знает маршрут к 10.50.0.0/16 , а удалённая сторона не знает путь обратно к 192.168.1.0/24 , соединение может быть односторонним. Иногда это маскируют NAT, но это уже другая архитектура. У Tailscale аналогичная логика проявляется через Subnet Router и advertised routes. Подробно это разобрано в статье Tailscale без белого IP.

MTU и route Правильный маршрут ещё не гарантирует нормальную передачу Даже если route lookup выбрал ожидаемый интерфейс, соединение может ломаться дальше: firewall, NAT, DNS, MTU, TCP/UDP или приложение. Например, через VPN маршрут выбран правильно, handshake есть, маленькие пакеты проходят, а большие передачи зависают. Тогда следующим уровнем проверки становится Path MTU. Для этого уже есть отдельный гайд ICMP, ping, traceroute, TTL и MTU.

Policy routing Чем policy routing отличается от обычной маршрутизации Классическая маршрутизация в первую очередь отвечает на вопрос: куда отправить пакет с таким адресом назначения. Policy routing добавляет дополнительные условия. Например, от какого источника пришёл трафик, через какой интерфейс он вошёл, какую метку получил firewall или к какой группе относится клиент. Обычная маршрутизация destination → route → next hop Policy routing source / mark / interface / policy → routing table → next hop Linux реализует это через Routing Policy Database. Команда ip rule управляет правилами, которые могут выбирать разные routing tables. Документация iproute2 прямо отделяет такую модель от обычной destination-based routing. Примеры задач policy routing рабочий ноутбук всегда выходит через корпоративный VPN;

телевизор идёт напрямую через провайдера;

IoT-сегмент использует отдельный WAN;

конкретный VLAN отправляется через WireGuard;

помеченный firewall трафик получает отдельную таблицу маршрутов;

резервный канал используется только выбранными клиентами. Policy routing может переопределить ожидания от основной таблицы. Если вы смотрите только обычный ip route , но в системе есть ip rule и дополнительные tables, вы можете анализировать не ту таблицу, по которой реально идёт трафик.

Linux policy routing Базовые команды ip rule и дополнительные таблицы Показать правила ip rule show Показать все таблицы ip route show table all Проверить маршрут с учётом условий ip route get 8.8.8.8 from 192.168.50.10 На обычном домашнем Linux-компьютере сложная RPDB чаще всего не нужна. Но она становится обычным инструментом на VPN-шлюзе, сервере с двумя WAN, Linux-роутере, Proxmox-хосте или устройстве, которое обслуживает несколько подсетей.

Multi-WAN Два провайдера: почему двух default routes недостаточно для понимания схемы Когда у роутера два интернет-подключения, он может иметь несколько маршрутов по умолчанию, разные приоритеты, health checks, policy routing и multipath. Простое наличие двух записей 0.0.0.0/0 ещё не объясняет, как именно будет распределяться трафик. Failover Основной WAN используется постоянно, резервный становится активным при отказе основного. Load balancing / multipath Новые соединения могут распределяться между несколькими доступными каналами по правилам конкретного роутера. В Keenetic политики доступа в Интернет применяются к клиентам и сегментам, а multipath является отдельным механизмом. Поэтому при диагностике нужно смотреть не только общую таблицу маршрутов, но и применённую к клиенту политику подключения. Health check и route priority - разные вещи. Маршрут может иметь высокий приоритет, но если система считает интерфейс неработоспособным, он может быть исключён из фактического выбора.

Keenetic Как читать маршрутизацию на домашнем роутере На Keenetic и других современных домашних роутерах маршрутизация состоит не только из одного default gateway. В сложной конфигурации могут одновременно существовать: маршрут основного WAN;

резервный WAN;

WireGuard или AmneziaWG;

Site-to-Site VPN;

несколько LAN/VLAN-сегментов;

статические маршруты;

политики доступа для отдельных устройств;

IPv6 default route;

маршруты, созданные автоматически подключениями. Поэтому вопрос «какой у роутера шлюз?» для такой схемы слишком упрощён. Правильный вопрос: какой маршрут и какая политика будут применены к конкретному клиенту и конкретному destination.

Конфликт подсетей Почему одинаковые сети с двух сторон VPN ломают маршрутизацию Один из самых частых практических конфликтов: дома используется 192.168.1.0/24 , и удалённая сеть за VPN тоже имеет 192.168.1.0/24 . Локальная сеть 192.168.1.0/24 Удалённая сеть 192.168.1.0/24 Проблема один и тот же destination prefix должен означать две разные сети Для клиента адрес 192.168.1.50 выглядит локальным. Он не обязан отправлять его в VPN, потому что connected route к собственной LAN уже совпадает с тем же префиксом. Правильное решение По возможности использовать разные адресные пространства на разных площадках, например 192.168.10.0/24 дома и 192.168.20.0/24 на удалённом объекте. NAT-over-VPN и специальные обходы существуют, но они усложняют архитектуру и диагностику. Такая проблема особенно заметна при Subnet Router и удалённом доступе. Она отдельно упоминается в материале про Tailscale, NAS и Home Assistant.

VLAN Маршрутизация между VLAN Два VLAN являются разными L2-сегментами. Чтобы трафик прошёл между их IP-подсетями, нужен L3-узел, который знает обе сети и выполняет маршрутизацию между ними. VLAN 10 · 192.168.10.0/24 → Router / L3 switch → VLAN 20 · 192.168.20.0/24 Даже если маршруты существуют, firewall может запрещать обмен между VLAN. Поэтому «маршрутизация есть» и «доступ разрешён» - два разных утверждения. Логику сегментации лучше рассматривать вместе со статьёй VLAN простыми словами для дома и малого офиса.

IPv6 Маршрутизация IPv6: похожая логика, но не копия IPv4 IPv6 также использует prefix-based routing и default route ::/0 . Но адреса, Neighbor Discovery, Router Advertisement, link-local next hop и отсутствие необходимости в типичном IPv4-NAT как базовом механизме доступа меняют практическую диагностику. В Windows и Linux таблицы IPv4 и IPv6 нужно анализировать отдельно. Нормальная ситуация - когда IPv4 идёт через один default route, а IPv6 через другой протокол и отдельный next hop. Не диагностируйте dual-stack сеть только по IPv4. Браузер или приложение может выбрать IPv6, даже если вы проверяли маршрут только к IPv4-адресу.

Диагностика Порядок проверки маршрута без случайных изменений 01 Зафиксировать IP-конфигурацию. Адрес, prefix/mask, gateway, DNS и интерфейсы. 02 Определить destination. Диагностировать конкретный IP, а не абстрактный «интернет». 03 Посмотреть фактический route lookup. Windows: Find-NetRoute . Linux: ip route get . 04 Проверить longest prefix. Нет ли более точного маршрута через VPN или локальный интерфейс. 05 Проверить metric. Только если конкурируют сопоставимые маршруты. 06 Проверить policy routing. Особенно на VPN-шлюзах, Keenetic, Linux-router и Multi-WAN. 07 Проверить next hop. Доступен ли соседний gateway на нужном интерфейсе. 08 Проверить обратный маршрут. Может ли удалённая сторона вернуть ответ. 09 Только потом переходить к firewall, NAT, MTU и приложению.

Windows + Linux Минимальная шпаргалка команд Задача Windows Linux Все маршруты route print ip route Современный просмотр Get-NetRoute ip route show Маршрут к конкретному IP Find-NetRoute -RemoteIPAddress 1.1.1.1 ip route get 1.1.1.1 Default IPv4 Get-NetRoute -DestinationPrefix "0.0.0.0/0" ip route show default IPv6 Get-NetRoute -AddressFamily IPv6 ip -6 route Policy rules зависит от реализации/VPN ip rule show Все routing tables NetTCPIP / platform-specific ip route show table all

Traceroute Таблица маршрутизации и traceroute отвечают на разные вопросы Routing table показывает решение локального узла: куда он собирается отправить пакет первым. Traceroute пытается наблюдать последовательность маршрутизаторов дальше по пути. Route lookup Какой interface и next hop выберет этот узел? Traceroute Какие промежуточные hops отвечают на диагностические пробы дальше по маршруту? Поэтому трассировку полезно запускать после проверки локальной таблицы. Если первый next hop уже выбран неправильно, длинный traceroute только покажет последствия. Подробно TTL и traceroute разобраны в отдельном гайде по ICMP.

Ошибки Типичные ошибки при работе с маршрутами Считать default gateway маршрутом для любого трафика.

Сравнивать метрики до проверки длины префикса.

Добавлять static route к сети, которая уже подключена напрямую.

Настроить путь туда и забыть про обратный маршрут.

Путать routing с NAT и port forwarding.

Не учитывать IPv6 в dual-stack сети.

Смотреть только основную таблицу при активном policy routing.

Не замечать overlapping subnets с двух сторон VPN.

Менять несколько маршрутов одновременно без сохранения исходного состояния.

Делать factory reset роутера вместо анализа route lookup.

Считать VPN handshake доказательством правильной маршрутизации.

Диагностировать маршрут по доменному имени, не зафиксировав реальный IP назначения.

Практические случаи Симптом и направление проверки Симптом Смотреть первым Wi-Fi есть, интернета нет только на одном клиенте gateway, policy клиента, VPN route, DNS После включения VPN пропал обычный интернет default route, split/full tunnel, DNS, kill switch Удалённая подсеть через VPN недоступна specific route, reverse route, firewall, overlapping subnet Ethernet подключён, но трафик идёт через Wi-Fi route metric + interface metric, выбранный route Два WAN, но клиенты выходят не через тот канал policy routing, priorities, health check, multipath Одна VLAN видит интернет, но не другую VLAN inter-VLAN routing + firewall Tailscale subnet route не работает из гостиницы overlapping local subnet, advertised route, grants, return path Ping идёт, сервис нет после маршрута проверять firewall, TCP/UDP, MTU и приложение

Связанный материал Как связать маршрутизацию с уже изученными протоколами

Документы На что опирается материал RFC 1812 Алгоритм route lookup для IPv4-роутеров, включая longest match и default route. RFC 1122 Требования к IPv4-хостам, выбор gateway и использование default gateways. Microsoft Learn: route Команда route, gateway, metric, persistent routes и примеры для Windows. Microsoft Learn: Get-NetRoute / Find-NetRoute Современный просмотр маршрутов и определение лучшего пути к конкретному адресу. iproute2: ip-route(8) Linux routing tables, route types, metric, next hop и команды ip route. iproute2: ip-rule(8) Routing Policy Database и policy routing в Linux.

FAQ Частые вопросы о таблице маршрутизации Что такое шлюз по умолчанию простыми словами? Это next hop, используемый default route для трафика, к которому нет более специфичного подходящего маршрута. В домашней сети обычно это LAN-адрес роутера. Что означает 0.0.0.0/0? Это IPv4 default route. Префикс длиной 0 совпадает с любым IPv4-адресом, но является наименее специфичным маршрутом. Что важнее: длина префикса или метрика? При обычном route lookup сначала критична специфичность совпадения. Более длинный подходящий prefix предпочтительнее менее специфичного. Метрика участвует в выборе между конкурирующими маршрутами соответствующего уровня. Почему VPN подключён, но удалённая сеть не открывается? Handshake подтверждает туннель между peer, но не гарантирует наличие маршрута к нужной подсети, обратного маршрута, разрешающего firewall и отсутствия конфликта адресных пространств. Чем static route отличается от default route? Default route тоже является маршрутом, но охватывает любое назначение, для которого не найден более точный путь. Static route обычно задают вручную к конкретной сети или узлу. Можно ли иметь два шлюза по умолчанию? Да. ОС или роутер могут иметь несколько default routes. Реальный выбор зависит от метрик, состояния интерфейсов, политик и реализации Multi-WAN. Почему Windows выбирает Wi-Fi вместо Ethernet? Нужно проверить фактически выбранный маршрут и сумму route metric + interface metric. Также VPN или более специфичный маршрут могут менять ожидаемый путь. Что лучше использовать в Windows: route print или Get-NetRoute? Для быстрого просмотра route print остаётся полезен. Для точного анализа интерфейсов, ActiveStore, PersistentStore и фильтрации удобнее Get-NetRoute. Для конкретного destination особенно полезен Find-NetRoute. Почему одинаковые 192.168.1.0/24 с двух сторон VPN создают проблему? Клиент уже считает локальную 192.168.1.0/24 directly connected сетью. Тот же prefix не может однозначно означать одновременно локальный и удалённый сегмент. Маршрут есть, но ping не идёт. Что это значит? Только то, что route lookup сам по себе не объясняет проблему полностью. Дальше проверяют next hop, ARP/NDP, firewall, обратный маршрут и ICMP-фильтрацию. Нужен ли static route в обычной квартире с одним роутером? Обычно нет. Он становится нужен при нескольких маршрутизаторах, дополнительных подсетях, Site-to-Site VPN, отдельном gateway или более сложной сетевой архитектуре.