TCP и UDP: чем отличаются, что такое порты и сокеты

Домашняя сеть · TCP · UDP · порты · диагностика TCP и UDP в домашней сети: порты, соединения, сокеты и диагностика Почему браузер открывает сайт по TCP или QUIC, DNS часто использует UDP, а один и тот же номер порта может существовать и для TCP, и для UDP? Разбираем транспортный уровень без упрощений, которые потом мешают диагностировать сеть. TCP handshake UDP datagram 0–65535 5-tuple LISTEN / ESTABLISHED Wireshark

TCP Соединение с состоянием: порядок байтов, подтверждения, повторная передача, управление потоком и перегрузкой. UDP Независимые датаграммы с минимальным транспортным механизмом. Надёжность, если она нужна, реализует приложение. Порт 16-битный номер от 0 до 65535, который помогает ОС передать трафик нужному приложению или службе.

База Что такое TCP и UDP и где они находятся в сетевом стеке TCP и UDP работают поверх IP и относятся к транспортному уровню TCP/IP. IP отвечает за доставку пакета между адресами и сетями, а транспортный протокол помогает доставить данные конкретному процессу на конечном устройстве. Упрощённая цепочка выглядит так: Приложение → TCP / UDP / QUIC → IPv4 / IPv6 → Ethernet / Wi‑Fi В отдельном материале про OSI и TCP/IP эта цепочка разобрана по уровням. Здесь нас интересует именно транспорт: соединения, порты, состояния и диагностика. Важно: TCP не означает «медленно, но надёжно», а UDP не означает «быстро, но с потерями». Это разные транспортные механизмы. Производительность зависит от приложения, сети, задержки, потерь, реализации и других факторов.

TCP Как работает TCP: соединение, порядок и повторная передача Современная спецификация TCP собрана в RFC 9293. TCP предоставляет приложению упорядоченный поток байтов. Протокол поддерживает состояние соединения, номера последовательности, подтверждения, повторную передачу потерянных данных, управление потоком и механизмы контроля перегрузки. Трёхэтапное установление соединения Клиент SYN → Сервер ← SYN, ACK Клиент ACK → После этого стороны могут передавать данные в рамках установленного соединения. Сам handshake не проверяет, что веб-сайт, NAS или камера «работают правильно». Он подтверждает, что TCP-соединение с соответствующим сокетом удалось установить. Что TCP делает после handshake Порядок Получатель собирает поток в правильной последовательности, даже если IP-пакеты пришли не по порядку. ACK Получатель подтверждает принятые данные. Подтверждения участвуют в контроле доставки и скорости передачи. Retransmission При потере нужные данные могут быть переданы повторно. Это не означает, что каждая потеря сразу вызывает отдельный повтор. Flow control Получатель сообщает, какой объём данных готов принять, чтобы отправитель не переполнял его буферы. Congestion control TCP адаптирует темп передачи к состоянию сетевого пути. Конкретные алгоритмы могут различаться. Закрытие Соединение завершается согласованно через FIN/ACK либо аварийно через RST в зависимости от ситуации.

UDP Как работает UDP: датаграммы без TCP-состояния UDP определён в RFC 768. Его заголовок минимален: порты источника и назначения, длина и контрольная сумма. На уровне UDP нет TCP-подобного handshake, нумерации потока, повторной передачи, гарантии порядка и механизма подтверждений. Это не недостаток, а модель работы. Приложение само решает, что делать при потере или задержке. Для DNS-запроса выгодно быстро отправить короткую датаграмму. Для медиапотока иногда лучше пережить пропуск устаревшего фрагмента, чем ждать его повторной доставки. UDP может использоваться и для надёжного транспорта QUIC работает поверх UDP, но сам реализует защищённые соединения, потоки, подтверждения, обнаружение потерь и управление перегрузкой. Поэтому «UDP = ненадёжное приложение» неверно. Надёжность может находиться уровнем выше UDP. Где UDP встречается дома обычные DNS-запросы и часть DNS-ответов;

DHCP и DHCPv6;

NTP;

mDNS/Bonjour;

часть потокового аудио и видео;

QUIC и HTTP/3;

служебное обнаружение устройств в локальной сети;

некоторые VPN и игровые протоколы.

Сравнение TCP и UDP: в чём реальная разница Свойство TCP UDP Модель Соединение с состоянием Независимые датаграммы Handshake Да, перед обычной передачей данных Нет на уровне UDP Порядок данных Поддерживается Не обеспечивается UDP Повторная передача Есть механизмы TCP Нет на уровне UDP Управление потоком Есть Нет на уровне UDP Контроль перегрузки Есть в TCP-стеке Должен решаться приложением, если нужен Границы сообщений Нет: поток байтов Да: отдельные датаграммы Типичные задачи HTTPS, SSH, SMB, MQTT, почта DNS, DHCP, NTP, mDNS, QUIC как верхний транспорт

Порты Что такое TCP- и UDP-порт Порт — это 16-битный номер от 0 до 65535. Он не является физическим разъёмом и не принадлежит «самому IP-адресу». Порт используется транспортным стеком, чтобы понять, какому приложению или службе передать полученные данные. 192.168.1.50:443/TCP Здесь 192.168.1.50 — IP-адрес узла, 443 — номер порта, TCP — транспортный протокол. Диапазоны портов IANA Диапазон Название Смысл 0–1023 System Ports Системные / well-known назначения 1024–49151 User Ports Зарегистрированные пользовательские службы 49152–65535 Dynamic / Private Ports Динамическое и частное использование Эти диапазоны относятся к реестру IANA. Конкретная операционная система может использовать свой локальный диапазон ephemeral-портов, поэтому нельзя делать вывод «любой клиентский порт обязан быть только выше 49151». Один номер порта может существовать отдельно для TCP и UDP. Например, 53/TCP и 53/UDP — разные транспортные конечные точки.

Сокеты Что такое сокет и зачем нужен 5-tuple В бытовом объяснении сокетом часто называют сочетание IP-адреса, порта и протокола. Для идентификации конкретного сетевого потока обычно полезнее смотреть на пять параметров: Source IP Source Port Destination IP Destination Port Protocol Например, десятки устройств дома могут одновременно открывать HTTPS-сайт на 443/TCP . Роутер и конечные ОС различают потоки не только по порту назначения, а по полному набору адресов, портов и протокола. Почему клиенту тоже нужен порт Когда браузер подключается к серверу на 443/TCP, серверный порт известен заранее, а клиент обычно получает временный локальный порт. Так ОС может одновременно поддерживать множество соединений к одному и тому же серверу. 192.168.1.25:53144 → 203.0.113.10:443/TCP

Справочник Порты, которые часто встречаются в домашней сети Таблица помогает ориентироваться, но не заменяет документацию конкретного устройства. Производитель или администратор может изменить порт, а часть протоколов использует несколько транспортов. Порт Транспорт Назначение Практический комментарий 22 TCP SSH Удалённое администрирование. Не публикуйте наружу без необходимости и защиты. 53 UDP / TCP DNS Обычные DNS-запросы часто идут по UDP, но TCP также является нормальной частью DNS. 67 / 68 UDP DHCPv4 Сервер и клиент DHCP. Подробнее в отдельном DHCP-гайде. 80 TCP HTTP Незашифрованный HTTP или редирект на HTTPS. 123 UDP NTP Синхронизация времени. 443 TCP HTTPS HTTP/1.1 и HTTP/2 обычно работают поверх TLS/TCP. 443 UDP QUIC / HTTP/3 Современный веб-трафик может использовать UDP 443 через QUIC. 445 TCP SMB Файловые ресурсы Windows и NAS. Не открывайте напрямую в интернет. 546 / 547 UDP DHCPv6 Клиент и сервер DHCPv6. 554 TCP / UDP RTSP Часто встречается у IP-камер; конкретный транспорт зависит от реализации и режима. 853 TCP DNS over TLS Шифрованный DNS поверх TLS. 1883 TCP MQTT Типичный незашифрованный MQTT. 5353 UDP mDNS Локальное обнаружение Bonjour, AirPlay и части IoT-сервисов. 8123 TCP Home Assistant Типичный порт веб-интерфейса Home Assistant, но конфигурация может отличаться. 8883 TCP MQTT over TLS Типичный MQTT с TLS.

DNS Почему DNS использует и UDP, и TCP Популярное упрощение «DNS всегда UDP 53» неверно. Классический DNS использует и UDP, и TCP. Клиент может начать с UDP, а при определённых условиях перейти на TCP. Зонные передачи и некоторые другие сценарии также используют TCP. Кроме того, современные защищённые варианты DNS могут вообще не использовать порт 53: DoT обычно использует TCP 853, а DoH передаёт DNS внутри HTTPS. В домашней сети это особенно важно при диагностике AdGuard Home, Pi-hole, DoH и DoT.

QUIC HTTP/3 и QUIC: почему современный сайт может работать через UDP 443 QUIC определён в RFC 9000 и работает поверх UDP. Он добавляет собственную модель соединения, защищённые потоки, обнаружение потерь и управление перегрузкой. HTTP/3 использует QUIC, поэтому веб-трафик сегодня нельзя сводить к формуле «HTTPS = только TCP 443». Практический эффект: если UDP 443 блокируется, браузер часто может использовать HTTP/2 или HTTP/1.1 через TCP 443, но конкретное поведение зависит от клиента, сервера и сети.

TCP states LISTEN, ESTABLISHED, TIME_WAIT: что означают состояния TCP LISTEN Локальная служба ожидает входящие TCP-соединения на указанном адресе и порту. SYN-SENT Клиент отправил SYN и ждёт ответа при установлении соединения. ESTABLISHED Соединение установлено и может передавать данные. FIN-WAIT Одна сторона начала корректное закрытие соединения. CLOSE-WAIT Удалённая сторона закрывается, локальное приложение ещё не завершило свою часть. TIME-WAIT Состояние после закрытия, необходимое для корректной обработки старых сегментов и повторов. Большое число TIME_WAIT само по себе не доказывает неисправность. Сначала нужно понимать роль узла, интенсивность коротких соединений и конкретную проблему.

Симптомы Connection refused, timeout и reset — это не одно и то же Симптом Что часто означает Что проверять Connection refused Удалённый узел доступен, но TCP-служба на этом порту не принимает соединение или активно отклоняет его. LISTEN, адрес привязки службы, локальный firewall, правильность порта. Timeout Нет ожидаемого ответа в заданный срок. Маршрут, firewall с DROP, NAT, VLAN, VPN, удалённый узел, обратный путь. Connection reset / RST Соединение было активно сброшено одной из сторон или промежуточным устройством. Логи приложения, firewall/IPS, несовместимость протокола, аварийное закрытие. UDP «молчит» По одному отсутствию ответа нельзя доказать закрытый порт. Ожидаемый прикладной ответ, ICMP, capture на обеих сторонах, firewall.

Firewall и NAT Как порты связаны с firewall, NAT и пробросом портов Firewall принимает решение по трафику: разрешить, отклонить или отбросить. Современные домашние роутеры обычно используют stateful firewall и отслеживают состояние соединений. NAT решает другую задачу: изменяет адреса и, в типичной домашней IPv4-схеме, также участвует в отображении портов. Исходящее соединение из дома 192.168.1.25:53144 → роутер NAT/PAT → публичный_IP:62001 → сайт:443 Роутер хранит таблицу соответствий, чтобы вернуть ответы нужному внутреннему клиенту. Именно поэтому десятки домашних устройств могут одновременно использовать один публичный IPv4-адрес. Проброс порта Port Forwarding создаёт правило для входящего трафика, например WAN:8443 → 192.168.1.50:443/TCP . Но проброс не создаёт сам сервис. На внутреннем устройстве должен реально работать нужный процесс, слушать нужный адрес и порт, а firewall должен разрешать доступ. Не публикуйте напрямую административные панели роутера, NAS, камер, NVR и Home Assistant только ради удобства. Для собственных сервисов обычно безопаснее VPN или overlay-сеть. Если доступ не работает вообще, сначала исключите CGNAT и двойной NAT. По этой теме уже есть отдельные материалы: серый IP и CGNAT, NAT Loopback / Hairpin NAT и Tailscale без белого IP.

Домашняя сеть Типичные примеры: NAS, камеры, Home Assistant и IoT NAS виден по ping, но SMB не открывается IP-маршрут может работать, а 445/TCP быть закрыт firewall или служба SMB не слушает нужный интерфейс. Камера доступна в приложении, но RTSP не подключается Облачный P2P и локальный RTSP — разные сервисы. Нужно проверять точную модель, включение RTSP, порт и учётные данные. Home Assistant открывается дома, но не извне Наличие 8123/TCP в LAN не означает доступность из интернета. Проверяются VPN, NAT, CGNAT, firewall и схема удалённого доступа. Устройство не находится через приложение после VLAN Проблема может быть не в основном TCP-порту, а в mDNS/broadcast/multicast discovery. См. mDNS между VLAN.

Диагностика Как проверить TCP- и UDP-порты без гадания Проверять нужно по слоям: сначала адрес и маршрут, затем локальную службу, затем firewall и только потом внешний доступ. Если сеть в целом нестабильна, полезно начать с базовой диагностики «Wi‑Fi подключён, но без интернета». Windows: какие соединения и порты есть на компьютере netstat -ano Get-NetTCPConnection Get-NetUDPEndpoint netstat -ano показывает адреса, порты, состояния TCP и PID. PowerShell-команды дают более структурированный вывод. Windows: доступен ли TCP-порт на другом узле Test-NetConnection 192.168.1.50 -Port 443 Если TcpTestSucceeded равен True , TCP handshake с указанным адресом и портом прошёл. Это ещё не проверка логики HTTPS-приложения. Linux ss -lntup ss -ntp ss -uap Для удалённой TCP-проверки можно использовать nc , а для своих сетей и оборудования — аккуратный nmap . Сканируйте только устройства и сети, которыми вы владеете или на проверку которых у вас есть разрешение. Почему UDP-порт сложнее проверить У UDP нет handshake. Если приложение не обязано отвечать на вашу датаграмму, отсутствие ответа ничего не доказывает. Поэтому для UDP полезнее отправлять корректный запрос конкретного протокола и параллельно смотреть capture на клиенте, роутере или сервере.

Wireshark Полезные фильтры Wireshark для TCP и UDP tcp весь TCP udp весь UDP tcp.port == 443 TCP 443 в обе стороны udp.port == 53 DNS по UDP 53 tcp.flags.syn == 1 && tcp.flags.ack == 0 начальные SYN tcp.flags.reset == 1 TCP reset tcp.analysis.retransmission повторные передачи по анализу Wireshark ip.addr == 192.168.1.50 трафик конкретного IPv4-узла Отдельная повторная передача не означает «сломанный интернет». Важны частота, направление, RTT, загрузка канала и то, что происходило в этот момент на Wi‑Fi, Ethernet, WAN или VPN.

Связь с другими протоколами Где заканчиваются TCP/UDP и начинаются DHCP, ARP, DNS и IPv6 ARP Не использует TCP или UDP. Он помогает IPv4-узлу узнать MAC соседнего IP в локальном сегменте. DHCP Прикладной протокол, который использует UDP для выдачи IPv4-настроек. DNS Прикладной протокол. Может работать поверх UDP, TCP, TLS, HTTPS и других современных транспортных схем. IPv6 Работает как сетевой уровень. TCP и UDP работают и поверх IPv6; вместо ARP используется Neighbor Discovery. Для продолжения цепочки полезны материалы: ARP, IP и MAC, DHCP в домашней сети и IPv6 дома: SLAAC, DHCPv6, RA и Prefix Delegation.

Ошибки Типичные ошибки при работе с портами «Ping проходит, значит порт открыт». Ping проверяет ICMP-доступность, а не TCP/UDP-службу.

Ping проверяет ICMP-доступность, а не TCP/UDP-службу. «Порт 443 всегда TCP». HTTP/3 использует QUIC поверх UDP 443.

HTTP/3 использует QUIC поверх UDP 443. «DNS — это только UDP 53». DNS использует и TCP, а защищённые варианты могут идти вообще через другие порты.

DNS использует и TCP, а защищённые варианты могут идти вообще через другие порты. «Если сделал port forwarding, сервис уже доступен». Нужны работающая служба, правильный адрес привязки, firewall и доступный WAN.

Нужны работающая служба, правильный адрес привязки, firewall и доступный WAN. «Открытый порт сам по себе опасен». Риск определяет опубликованная служба, её конфигурация, уязвимости, аутентификация и сетевые ограничения.

Риск определяет опубликованная служба, её конфигурация, уязвимости, аутентификация и сетевые ограничения. «UDP-порт закрыт, потому что не отвечает». Для UDP отсутствие ответа часто неоднозначно.

Для UDP отсутствие ответа часто неоднозначно. «Чем больше TIME_WAIT, тем хуже сеть». Для серверов и приложений с короткими соединениями это может быть нормальным состоянием.

Для серверов и приложений с короткими соединениями это может быть нормальным состоянием. «TCP повторяет каждый потерянный пакет один в один». Реальное восстановление потерь сложнее и зависит от ACK, таймеров и алгоритмов стека.

Нормативная база На какие документы опирается материал Основные технические определения сверены по первичным источникам: RFC 9293 для TCP, RFC 768 для UDP, RFC 9000 для QUIC, RFC 6335 и актуальному реестру IANA Service Name and Transport Protocol Port Number Registry для диапазонов и назначений портов. Назначение порта из реестра не означает, что любая программа обязана всегда использовать только его. Практическую конфигурацию камеры, NAS, роутера, сервера или приложения нужно сверять с документацией конкретной модели и версии ПО.

FAQ Частые вопросы про TCP, UDP и порты TCP надёжнее UDP? TCP сам предоставляет порядок, подтверждения и повторную передачу. UDP этого не делает. Но приложение поверх UDP может реализовать собственную надёжность, как это делает QUIC. UDP всегда быстрее TCP? Нет. У UDP меньше базового транспортного механизма, но скорость приложения зависит от задержки, потерь, реализации, congestion control, шифрования, CPU и характера нагрузки. Сколько портов существует? Номер порта имеет 16 бит, поэтому возможны значения от 0 до 65535. TCP и UDP имеют отдельные пространства портов. Почему один и тот же порт может быть и TCP, и UDP? Потому что транспортный протокол является частью идентификации конечной точки. 53/TCP и 53/UDP — разные сокеты и могут обслуживаться разной логикой. Что значит «порт слушает»? Для TCP это обычно означает, что локальная служба находится в состоянии LISTEN на конкретном адресе и порту и готова принимать соединения. Для UDP нет TCP-состояния LISTEN в том же смысле, но ОС показывает привязанный UDP endpoint. Почему порт доступен дома, но недоступен из интернета? Проверяются firewall, NAT, port forwarding, публичный IP, CGNAT, двойной NAT, WAN-интерфейс и правила самой службы. Для административных сервисов предпочтительнее VPN, чем прямой проброс. Как понять, что проблема именно в TCP, а не в DNS? Проверьте адрес назначения отдельно от имени. Если DNS разрешает имя в правильный IP, затем проверяйте маршрут и TCP-порт. Если имя не разрешается, сначала диагностируется DNS. Можно ли проверить UDP через Test-NetConnection? Стандартная проверка Test-NetConnection -Port предназначена для TCP. UDP диагностируют средствами конкретного протокола, capture, подходящими утилитами и анализом ICMP-ответов.