TCP и UDP: чем отличаются, что такое порты и сокеты

TCP и UDP в домашней сети: порты, соединения, сокеты и диагностика
Почему браузер открывает сайт по TCP или QUIC, DNS часто использует UDP, а один и тот же номер порта может существовать и для TCP, и для UDP? Разбираем транспортный уровень без упрощений, которые потом мешают диагностировать сеть.
Соединение с состоянием: порядок байтов, подтверждения, повторная передача, управление потоком и перегрузкой.
Независимые датаграммы с минимальным транспортным механизмом. Надёжность, если она нужна, реализует приложение.
16-битный номер от 0 до 65535, который помогает ОС передать трафик нужному приложению или службе.
Что такое TCP и UDP и где они находятся в сетевом стеке
TCP и UDP работают поверх IP и относятся к транспортному уровню TCP/IP. IP отвечает за доставку пакета между адресами и сетями, а транспортный протокол помогает доставить данные конкретному процессу на конечном устройстве.
Упрощённая цепочка выглядит так:
В отдельном материале про OSI и TCP/IP эта цепочка разобрана по уровням. Здесь нас интересует именно транспорт: соединения, порты, состояния и диагностика.
Как работает TCP: соединение, порядок и повторная передача
Современная спецификация TCP собрана в RFC 9293. TCP предоставляет приложению упорядоченный поток байтов. Протокол поддерживает состояние соединения, номера последовательности, подтверждения, повторную передачу потерянных данных, управление потоком и механизмы контроля перегрузки.
Трёхэтапное установление соединения
После этого стороны могут передавать данные в рамках установленного соединения. Сам handshake не проверяет, что веб-сайт, NAS или камера «работают правильно». Он подтверждает, что TCP-соединение с соответствующим сокетом удалось установить.
Что TCP делает после handshake
Получатель собирает поток в правильной последовательности, даже если IP-пакеты пришли не по порядку.
Получатель подтверждает принятые данные. Подтверждения участвуют в контроле доставки и скорости передачи.
При потере нужные данные могут быть переданы повторно. Это не означает, что каждая потеря сразу вызывает отдельный повтор.
Получатель сообщает, какой объём данных готов принять, чтобы отправитель не переполнял его буферы.
TCP адаптирует темп передачи к состоянию сетевого пути. Конкретные алгоритмы могут различаться.
Соединение завершается согласованно через FIN/ACK либо аварийно через RST в зависимости от ситуации.
Как работает UDP: датаграммы без TCP-состояния
UDP определён в RFC 768. Его заголовок минимален: порты источника и назначения, длина и контрольная сумма. На уровне UDP нет TCP-подобного handshake, нумерации потока, повторной передачи, гарантии порядка и механизма подтверждений.
Это не недостаток, а модель работы. Приложение само решает, что делать при потере или задержке. Для DNS-запроса выгодно быстро отправить короткую датаграмму. Для медиапотока иногда лучше пережить пропуск устаревшего фрагмента, чем ждать его повторной доставки.
UDP может использоваться и для надёжного транспорта
QUIC работает поверх UDP, но сам реализует защищённые соединения, потоки, подтверждения, обнаружение потерь и управление перегрузкой. Поэтому «UDP = ненадёжное приложение» неверно. Надёжность может находиться уровнем выше UDP.
Где UDP встречается дома
- обычные DNS-запросы и часть DNS-ответов;
- DHCP и DHCPv6;
- NTP;
- mDNS/Bonjour;
- часть потокового аудио и видео;
- QUIC и HTTP/3;
- служебное обнаружение устройств в локальной сети;
- некоторые VPN и игровые протоколы.
TCP и UDP: в чём реальная разница
|Свойство
|TCP
|UDP
|Модель
|Соединение с состоянием
|Независимые датаграммы
|Handshake
|Да, перед обычной передачей данных
|Нет на уровне UDP
|Порядок данных
|Поддерживается
|Не обеспечивается UDP
|Повторная передача
|Есть механизмы TCP
|Нет на уровне UDP
|Управление потоком
|Есть
|Нет на уровне UDP
|Контроль перегрузки
|Есть в TCP-стеке
|Должен решаться приложением, если нужен
|Границы сообщений
|Нет: поток байтов
|Да: отдельные датаграммы
|Типичные задачи
|HTTPS, SSH, SMB, MQTT, почта
|DNS, DHCP, NTP, mDNS, QUIC как верхний транспорт
Что такое TCP- и UDP-порт
Порт — это 16-битный номер от 0 до 65535. Он не является физическим разъёмом и не принадлежит «самому IP-адресу». Порт используется транспортным стеком, чтобы понять, какому приложению или службе передать полученные данные.
192.168.1.50:443/TCP
Здесь 192.168.1.50 — IP-адрес узла, 443 — номер порта, TCP — транспортный протокол.
Диапазоны портов IANA
|Диапазон
|Название
|Смысл
|0–1023
|System Ports
|Системные / well-known назначения
|1024–49151
|User Ports
|Зарегистрированные пользовательские службы
|49152–65535
|Dynamic / Private Ports
|Динамическое и частное использование
Эти диапазоны относятся к реестру IANA. Конкретная операционная система может использовать свой локальный диапазон ephemeral-портов, поэтому нельзя делать вывод «любой клиентский порт обязан быть только выше 49151».
53/TCP и
53/UDP — разные транспортные конечные точки.
Что такое сокет и зачем нужен 5-tuple
В бытовом объяснении сокетом часто называют сочетание IP-адреса, порта и протокола. Для идентификации конкретного сетевого потока обычно полезнее смотреть на пять параметров:
Например, десятки устройств дома могут одновременно открывать HTTPS-сайт на
443/TCP. Роутер и конечные ОС различают потоки не только по порту назначения, а по полному набору адресов, портов и протокола.
Почему клиенту тоже нужен порт
Когда браузер подключается к серверу на 443/TCP, серверный порт известен заранее, а клиент обычно получает временный локальный порт. Так ОС может одновременно поддерживать множество соединений к одному и тому же серверу.
Порты, которые часто встречаются в домашней сети
Таблица помогает ориентироваться, но не заменяет документацию конкретного устройства. Производитель или администратор может изменить порт, а часть протоколов использует несколько транспортов.
|Порт
|Транспорт
|Назначение
|Практический комментарий
|22
|TCP
|SSH
|Удалённое администрирование. Не публикуйте наружу без необходимости и защиты.
|53
|UDP / TCP
|DNS
|Обычные DNS-запросы часто идут по UDP, но TCP также является нормальной частью DNS.
|67 / 68
|UDP
|DHCPv4
|Сервер и клиент DHCP. Подробнее в отдельном DHCP-гайде.
|80
|TCP
|HTTP
|Незашифрованный HTTP или редирект на HTTPS.
|123
|UDP
|NTP
|Синхронизация времени.
|443
|TCP
|HTTPS
|HTTP/1.1 и HTTP/2 обычно работают поверх TLS/TCP.
|443
|UDP
|QUIC / HTTP/3
|Современный веб-трафик может использовать UDP 443 через QUIC.
|445
|TCP
|SMB
|Файловые ресурсы Windows и NAS. Не открывайте напрямую в интернет.
|546 / 547
|UDP
|DHCPv6
|Клиент и сервер DHCPv6.
|554
|TCP / UDP
|RTSP
|Часто встречается у IP-камер; конкретный транспорт зависит от реализации и режима.
|853
|TCP
|DNS over TLS
|Шифрованный DNS поверх TLS.
|1883
|TCP
|MQTT
|Типичный незашифрованный MQTT.
|5353
|UDP
|mDNS
|Локальное обнаружение Bonjour, AirPlay и части IoT-сервисов.
|8123
|TCP
|Home Assistant
|Типичный порт веб-интерфейса Home Assistant, но конфигурация может отличаться.
|8883
|TCP
|MQTT over TLS
|Типичный MQTT с TLS.
Почему DNS использует и UDP, и TCP
Популярное упрощение «DNS всегда UDP 53» неверно. Классический DNS использует и UDP, и TCP. Клиент может начать с UDP, а при определённых условиях перейти на TCP. Зонные передачи и некоторые другие сценарии также используют TCP.
Кроме того, современные защищённые варианты DNS могут вообще не использовать порт 53: DoT обычно использует TCP 853, а DoH передаёт DNS внутри HTTPS. В домашней сети это особенно важно при диагностике AdGuard Home, Pi-hole, DoH и DoT.
HTTP/3 и QUIC: почему современный сайт может работать через UDP 443
QUIC определён в RFC 9000 и работает поверх UDP. Он добавляет собственную модель соединения, защищённые потоки, обнаружение потерь и управление перегрузкой. HTTP/3 использует QUIC, поэтому веб-трафик сегодня нельзя сводить к формуле «HTTPS = только TCP 443».
Практический эффект: если UDP 443 блокируется, браузер часто может использовать HTTP/2 или HTTP/1.1 через TCP 443, но конкретное поведение зависит от клиента, сервера и сети.
LISTEN, ESTABLISHED, TIME_WAIT: что означают состояния TCP
Локальная служба ожидает входящие TCP-соединения на указанном адресе и порту.
Клиент отправил SYN и ждёт ответа при установлении соединения.
Соединение установлено и может передавать данные.
Одна сторона начала корректное закрытие соединения.
Удалённая сторона закрывается, локальное приложение ещё не завершило свою часть.
Состояние после закрытия, необходимое для корректной обработки старых сегментов и повторов.
Большое число
TIME_WAIT само по себе не доказывает неисправность. Сначала нужно понимать роль узла, интенсивность коротких соединений и конкретную проблему.
Connection refused, timeout и reset — это не одно и то же
|Симптом
|Что часто означает
|Что проверять
|Connection refused
|Удалённый узел доступен, но TCP-служба на этом порту не принимает соединение или активно отклоняет его.
|LISTEN, адрес привязки службы, локальный firewall, правильность порта.
|Timeout
|Нет ожидаемого ответа в заданный срок.
|Маршрут, firewall с DROP, NAT, VLAN, VPN, удалённый узел, обратный путь.
|Connection reset / RST
|Соединение было активно сброшено одной из сторон или промежуточным устройством.
|Логи приложения, firewall/IPS, несовместимость протокола, аварийное закрытие.
|UDP «молчит»
|По одному отсутствию ответа нельзя доказать закрытый порт.
|Ожидаемый прикладной ответ, ICMP, capture на обеих сторонах, firewall.
Как порты связаны с firewall, NAT и пробросом портов
Firewall принимает решение по трафику: разрешить, отклонить или отбросить. Современные домашние роутеры обычно используют stateful firewall и отслеживают состояние соединений. NAT решает другую задачу: изменяет адреса и, в типичной домашней IPv4-схеме, также участвует в отображении портов.
Исходящее соединение из дома
Роутер хранит таблицу соответствий, чтобы вернуть ответы нужному внутреннему клиенту. Именно поэтому десятки домашних устройств могут одновременно использовать один публичный IPv4-адрес.
Проброс порта
Port Forwarding создаёт правило для входящего трафика, например
WAN:8443 → 192.168.1.50:443/TCP. Но проброс не создаёт сам сервис. На внутреннем устройстве должен реально работать нужный процесс, слушать нужный адрес и порт, а firewall должен разрешать доступ.
Для собственных сервисов обычно безопаснее VPN или overlay-сеть. Если доступ не работает вообще, сначала исключите CGNAT и двойной NAT.
По этой теме уже есть отдельные материалы: серый IP и CGNAT, NAT Loopback / Hairpin NAT и Tailscale без белого IP.
Типичные примеры: NAS, камеры, Home Assistant и IoT
IP-маршрут может работать, а
445/TCP быть закрыт firewall или служба SMB не слушает нужный интерфейс.
Облачный P2P и локальный RTSP — разные сервисы. Нужно проверять точную модель, включение RTSP, порт и учётные данные.
Наличие
8123/TCP в LAN не означает доступность из интернета. Проверяются VPN, NAT, CGNAT, firewall и схема удалённого доступа.
Проблема может быть не в основном TCP-порту, а в mDNS/broadcast/multicast discovery. См. mDNS между VLAN.
Как проверить TCP- и UDP-порты без гадания
Проверять нужно по слоям: сначала адрес и маршрут, затем локальную службу, затем firewall и только потом внешний доступ. Если сеть в целом нестабильна, полезно начать с базовой диагностики «Wi‑Fi подключён, но без интернета».
Windows: какие соединения и порты есть на компьютере
netstat -ano
Get-NetTCPConnection
Get-NetUDPEndpoint
netstat -ano показывает адреса, порты, состояния TCP и PID. PowerShell-команды дают более структурированный вывод.
Windows: доступен ли TCP-порт на другом узле
Test-NetConnection 192.168.1.50 -Port 443
Если
TcpTestSucceeded равен
True, TCP handshake с указанным адресом и портом прошёл. Это ещё не проверка логики HTTPS-приложения.
Linux
ss -lntup
ss -ntp
ss -uap
Для удалённой TCP-проверки можно использовать
nc, а для своих сетей и оборудования — аккуратный
nmap. Сканируйте только устройства и сети, которыми вы владеете или на проверку которых у вас есть разрешение.
Почему UDP-порт сложнее проверить
У UDP нет handshake. Если приложение не обязано отвечать на вашу датаграмму, отсутствие ответа ничего не доказывает. Поэтому для UDP полезнее отправлять корректный запрос конкретного протокола и параллельно смотреть capture на клиенте, роутере или сервере.
Полезные фильтры Wireshark для TCP и UDP
tcpвесь TCP
udpвесь UDP
tcp.port == 443TCP 443 в обе стороны
udp.port == 53DNS по UDP 53
tcp.flags.syn == 1 && tcp.flags.ack == 0начальные SYN
tcp.flags.reset == 1TCP reset
tcp.analysis.retransmissionповторные передачи по анализу Wireshark
ip.addr == 192.168.1.50трафик конкретного IPv4-узла
Отдельная повторная передача не означает «сломанный интернет». Важны частота, направление, RTT, загрузка канала и то, что происходило в этот момент на Wi‑Fi, Ethernet, WAN или VPN.
Где заканчиваются TCP/UDP и начинаются DHCP, ARP, DNS и IPv6
Не использует TCP или UDP. Он помогает IPv4-узлу узнать MAC соседнего IP в локальном сегменте.
Прикладной протокол, который использует UDP для выдачи IPv4-настроек.
Прикладной протокол. Может работать поверх UDP, TCP, TLS, HTTPS и других современных транспортных схем.
Работает как сетевой уровень. TCP и UDP работают и поверх IPv6; вместо ARP используется Neighbor Discovery.
Для продолжения цепочки полезны материалы: ARP, IP и MAC, DHCP в домашней сети и IPv6 дома: SLAAC, DHCPv6, RA и Prefix Delegation.
Типичные ошибки при работе с портами
- «Ping проходит, значит порт открыт». Ping проверяет ICMP-доступность, а не TCP/UDP-службу.
- «Порт 443 всегда TCP». HTTP/3 использует QUIC поверх UDP 443.
- «DNS — это только UDP 53». DNS использует и TCP, а защищённые варианты могут идти вообще через другие порты.
- «Если сделал port forwarding, сервис уже доступен». Нужны работающая служба, правильный адрес привязки, firewall и доступный WAN.
- «Открытый порт сам по себе опасен». Риск определяет опубликованная служба, её конфигурация, уязвимости, аутентификация и сетевые ограничения.
- «UDP-порт закрыт, потому что не отвечает». Для UDP отсутствие ответа часто неоднозначно.
- «Чем больше TIME_WAIT, тем хуже сеть». Для серверов и приложений с короткими соединениями это может быть нормальным состоянием.
- «TCP повторяет каждый потерянный пакет один в один». Реальное восстановление потерь сложнее и зависит от ACK, таймеров и алгоритмов стека.
На какие документы опирается материал
Основные технические определения сверены по первичным источникам: RFC 9293 для TCP, RFC 768 для UDP, RFC 9000 для QUIC, RFC 6335 и актуальному реестру IANA Service Name and Transport Protocol Port Number Registry для диапазонов и назначений портов.
Назначение порта из реестра не означает, что любая программа обязана всегда использовать только его. Практическую конфигурацию камеры, NAS, роутера, сервера или приложения нужно сверять с документацией конкретной модели и версии ПО.
Частые вопросы про TCP, UDP и порты
TCP надёжнее UDP?
TCP сам предоставляет порядок, подтверждения и повторную передачу. UDP этого не делает. Но приложение поверх UDP может реализовать собственную надёжность, как это делает QUIC.
UDP всегда быстрее TCP?
Нет. У UDP меньше базового транспортного механизма, но скорость приложения зависит от задержки, потерь, реализации, congestion control, шифрования, CPU и характера нагрузки.
Сколько портов существует?
Номер порта имеет 16 бит, поэтому возможны значения от 0 до 65535. TCP и UDP имеют отдельные пространства портов.
Почему один и тот же порт может быть и TCP, и UDP?
Потому что транспортный протокол является частью идентификации конечной точки. 53/TCP и 53/UDP — разные сокеты и могут обслуживаться разной логикой.
Что значит «порт слушает»?
Для TCP это обычно означает, что локальная служба находится в состоянии LISTEN на конкретном адресе и порту и готова принимать соединения. Для UDP нет TCP-состояния LISTEN в том же смысле, но ОС показывает привязанный UDP endpoint.
Почему порт доступен дома, но недоступен из интернета?
Проверяются firewall, NAT, port forwarding, публичный IP, CGNAT, двойной NAT, WAN-интерфейс и правила самой службы. Для административных сервисов предпочтительнее VPN, чем прямой проброс.
Как понять, что проблема именно в TCP, а не в DNS?
Проверьте адрес назначения отдельно от имени. Если DNS разрешает имя в правильный IP, затем проверяйте маршрут и TCP-порт. Если имя не разрешается, сначала диагностируется DNS.
Можно ли проверить UDP через Test-NetConnection?
Стандартная проверка
Test-NetConnection -Port предназначена для TCP. UDP диагностируют средствами конкретного протокола, capture, подходящими утилитами и анализом ICMP-ответов.
Не открывается NAS, камера, Home Assistant или сервис на нужном порту?
Можно последовательно проверить IP-адресацию, DHCP, VLAN, маршруты, TCP/UDP-порты, firewall, NAT, VPN и удалённый доступ без сброса всей сети и случайного изменения настроек.