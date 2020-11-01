IPv6 дома: SLAAC, DHCPv6, Router Advertisement и Prefix Delegation

Домашняя сеть · IPv6 · маршрутизация
IPv6 в домашней сети: SLAAC, DHCPv6, Router Advertisement и Prefix Delegation
IPv6 дома — это не просто «более длинный IP-адрес». Устройство получает link-local адрес, узнаёт роутер через Router Advertisement, может самостоятельно создать глобальный адрес через SLAAC, получить дополнительные параметры через DHCPv6 и одновременно иметь несколько IPv6-адресов. А домашний роутер часто получает от провайдера не один адрес, а целый префикс через DHCPv6 Prefix Delegation. Разбираем всю цепочку без мифов про обязательный NAT и «один IPv6 на устройство».
Короткий ответ: как обычно появляется IPv6 дома
В нормальной домашней dual-stack сети IPv4 и IPv6 работают одновременно. Телефон, ноутбук или Home Assistant могут иметь IPv4, link-local IPv6, один или несколько глобальных IPv6 и временный privacy-адрес одновременно.
Почему IPv6 вообще нужен
Основная причина появления IPv6 — ограниченное пространство IPv4. IPv6 использует 128-битные адреса и позволяет выдавать сети очень большие адресные пространства без массового NAT для каждого клиента.
Но практическая ценность дома уже шире:
- прямая глобальная адресация без IPv4 CGNAT;
- нормальная маршрутизация между подсетями без NAT между ними;
- современные Matter/Thread-сценарии;
- упрощённая end-to-end связность при правильном firewall;
- полноценная работа современных dual-stack приложений.
Как выглядит IPv6-адрес
IPv6-адрес содержит 128 бит и обычно записывается восемью группами шестнадцатеричных значений.
2001:db8:1234:10:2a7b:4cff:fe10:20a1
Нули можно сокращать. Например:
2001:db8:1234:10::25
Двойное двоеточие
:: можно использовать только один раз в одном адресе, иначе невозможно однозначно восстановить число пропущенных групп.
Почему у одного устройства несколько IPv6-адресов
Это нормальная архитектура IPv6, а не ошибка.
Связь внутри локального link и Neighbor Discovery.
Глобально маршрутизируемый IPv6.
Временный source address для исходящих соединений.
Локальная адресация внутри своей сети.
ОС выбирает подходящий source address по правилам IPv6 address selection. Поэтому вручную «оставлять только один адрес для порядка» обычно не нужно.
Link-local IPv6: адрес появляется даже без провайдера
IPv6-интерфейс обычно формирует link-local адрес из диапазона
fe80::/10.
Он работает только в пределах конкретного link и используется для:
- Neighbor Discovery;
- поиска маршрутизаторов;
- next-hop адресов;
- локального взаимодействия между соседями.
Если на ПК есть только link-local IPv6, это подтверждает работу локального IPv6-стека, но не наличие глобального префикса или маршрута в интернет.
IPv6 не использует ARP
В IPv4 соответствие IP → MAC определяет ARP. В IPv6 эту задачу выполняет Neighbor Discovery, NDP на базе ICMPv6.
ARP
ARP Request / Reply для поиска MAC локального соседа.
NDP / ICMPv6
Neighbor Solicitation / Advertisement плюс Router Discovery.
Подробно про IPv4-механику: «ARP: IP, MAC, ARP-кэш и конфликт IP».
Какие сообщения входят в Neighbor Discovery
Хост просит роутер прислать Router Advertisement.
Роутер сообщает параметры IPv6-сети.
Поиск соседа и Duplicate Address Detection.
Ответ или объявление neighbor-информации.
Роутер может указать хосту более подходящий next-hop.
Базовая спецификация NDP — RFC 4861, которая продолжает обновляться последующими RFC.
Что такое Router Advertisement
Router Advertisement, RA — ключевой механизм IPv6 LAN. Через него роутер сообщает хостам, что он существует и какие параметры действуют на link.
RA может содержать:
- Router Lifetime;
- Prefix Information Option;
- on-link flag;
- autonomous address configuration flag;
- MTU;
- DNS servers через RDNSS;
- DNS search list;
- route information;
- другие ND options.
Default gateway в IPv6 приходит из RA, а не из DHCPv6
Это одно из главных отличий от привычной IPv4 DHCP-модели.
Хост способен получить IPv6-адрес и DNS, но не иметь корректного default router. DHCPv6 не заменяет IPv6 Router Discovery.
Что такое SLAAC
SLAAC, Stateless Address Autoconfiguration позволяет хосту сформировать IPv6-адрес без выдачи конкретного адреса DHCP-сервером.
RFC 4862 определяет создание link-local адресов, SLAAC global addresses и Duplicate Address Detection.
SLAAC сегодня не означает «IPv6 строится из MAC-адреса»
В старых объяснениях часто показывают Modified EUI-64 и прямую связь interface ID с MAC.
Современные ОС могут использовать:
- стабильные, но не MAC-derived interface identifiers;
- temporary privacy addresses;
- другие platform-specific методы формирования IID.
Поэтому по современному IPv6-адресу нельзя надёжно «вычислить MAC» обычного клиента.
Почему обычная IPv6 LAN использует /64
Для стандартного SLAAC на Ethernet/Wi‑Fi нормальная архитектура — отдельный /64 на каждый LAN/VLAN.
RFC 7421 подробно объясняет исторические и архитектурные причины 64-битной границы. RFC 7084 для customer edge router также требует выделять отдельный /64 для каждого LAN interface.
Что означают A и L в Prefix Information Option
Эти флаги решают разные задачи. Нельзя считать, что «A=1 автоматически означает on-link» или наоборот.
Что такое DHCPv6
DHCPv6 — отдельный протокол конфигурации IPv6, описанный актуальной базовой спецификацией RFC 8415.
Он может работать:
- stateful — выдавать IPv6-адреса;
- stateless — выдавать дополнительные параметры без адреса;
- как Prefix Delegation — делегировать целые IPv6-префиксы маршрутизаторам.
SLAAC и DHCPv6 могут использоваться одновременно.
Что означают M и O в Router Advertisement
Но M/O не заменяют Prefix Information Option и не определяют default gateway. Возможность SLAAC для конкретного prefix определяется прежде всего A flag в PIO.
Поддержка DHCPv6 у клиентских ОС различается, а адрес, default route и DNS могут приходить разными механизмами.
DNS в IPv6 может приходить без DHCPv6
RFC 8106 определяет RDNSS и DNSSL options внутри Router Advertisement.
То есть схема «без DHCPv6 невозможно передать DNS» неверна. Конкретный роутер и клиент могут использовать RDNSS, DHCPv6 или оба источника.
Централизованный локальный DNS уже разобран в статье про AdGuard Home и Pi-hole.
Что такое DHCPv6 Prefix Delegation
DHCPv6-PD нужен, чтобы вышестоящий router или ISP делегировал downstream-router не один адрес, а целый prefix.
Точный размер prefix зависит от провайдера. Нельзя считать /56 или /60 гарантированным.
Почему Prefix Delegation важнее «IPv6-адреса WAN»
Домашнему роутеру мало иметь собственный IPv6 на WAN. Ему нужно ещё получить адресное пространство, которое можно рекламировать в LAN.
Именно для этого нужен delegated prefix.
Проверьте, получил ли роутер DHCPv6-PD и назначил ли /64 внутреннему интерфейсу. Один адрес на WAN не означает готовую IPv6-сеть внутри дома.
Что если провайдер выдаёт только /64
Один /64 подходит для одной обычной SLAAC LAN.
Но если у вас Main, IoT, Cameras и Guest как отдельные routed VLAN, каждому сегменту по нормальной архитектуре нужен собственный /64.
Если ISP делегирует prefix слишком маленький для вашей topology, это реальное архитектурное ограничение, а не повод дробить обычный SLAAC-сегмент на случайные /80 или /96.
Почему IPv6 prefix может меняться
Некоторые провайдеры делегируют динамический prefix. После переподключения WAN или через некоторое время он может измениться.
IPv6 рассчитан на renumbering через lifetimes:
- старый prefix становится deprecated;
- новые соединения начинают использовать новый address;
- после Valid Lifetime старый адрес удаляется.
RFC 9096 дополнительно описывает, как customer edge router должен лучше реагировать на события renumbering.
Не привязывайте домашнюю инфраструктуру к случайному динамическому GUA
Если ISP prefix может меняться, жёстко прописанный глобальный IPv6 в десятке firewall rules и локальных DNS-records создаёт проблемы.
Для внутренних сервисов можно использовать:
- стабильный hostname;
- динамический DNS;
- ULA для локальной адресации;
- router/firewall objects, которые умеют track delegated prefix;
- стабильный interface identifier при сохранении динамического prefix.
Что такое ULA
Unique Local Address описан RFC 4193 и используется для IPv6-связи внутри собственной сети без глобальной маршрутизации.
Диапазон —
fc00::/7. Для локально сформированных prefixes обычно используется пространство с установленным L-bit, то есть адреса начинаются с
fd....
Локальная стабильная адресация.
Глобальная IPv6-связность.
ULA и GUA могут сосуществовать на одном interface.
ULA не является прямым аналогом 192.168.0.0/16
Сходство есть: ULA предназначены для локальной связи и не должны глобально маршрутизироваться.
Но архитектура IPv6 всё равно отличается от типичной IPv4 NAT-LAN. ULA обычно не нужно NAT-ить в GUA как обязательную модель.
Если нужен интернет по IPv6, клиенту обычно одновременно выдаётся нормальный global unicast address.
Что такое Temporary IPv6 Address
RFC 8981 описывает temporary addresses для SLAAC, которые уменьшают возможность долгосрочного отслеживания клиента по постоянному interface identifier.
Поэтому на ноутбуке вполне нормально увидеть несколько глобальных IPv6 одного и того же prefix.
Какой IPv6 использовать для NAS или сервера
Не публикуйте временный privacy address как постоянную DNS-запись сервера.
Для сервиса нужен предсказуемый адрес или имя:
- stable IPv6 address;
- DHCPv6 reservation, если поддерживается всей схемой;
- стабильный SLAAC IID;
- локальный DNS;
- динамическое обновление DNS при изменении prefix.
IPv6 не требует NAT для обычной домашней сети
При IPv6 устройство может иметь глобально маршрутизируемый адрес непосредственно на своём interface.
Это не означает, что оно обязано быть доступно извне.
Домашний IPv6-router должен фильтровать нежелательные входящие соединения независимо от того, что NAT66 не используется.
Глобальный IPv6 не означает «компьютер открыт всему интернету»
Если stateful firewall на роутере блокирует unsolicited inbound traffic, устройство с GUA может спокойно инициировать исходящие соединения, но новые входящие sessions извне будут отклонены.
RFC 6092 описывает рекомендуемые simple security capabilities для residential IPv6 CPE.
Что меняется с Port Forwarding
Классический IPv4 Port Forwarding нужен из-за NAT: внешний address/port отображается на внутренний host.
В нормальной IPv6-схеме NAT mapping обычно не нужен. Вместо этого:
Открывать web-интерфейсы камер или NAS напрямую наружу всё равно не стоит. VPN остаётся безопаснее для административного доступа.
Для IPv4-механики: «Проброс портов на роутере».
IPv6 и CGNAT
CGNAT относится к дефициту IPv4 и не означает автоматически отсутствие IPv6.
Провайдер может одновременно:
- выдавать IPv4 за CGNAT;
- делегировать полноценный глобальный IPv6 prefix.
В таком случае входящий IPv4 недоступен обычным Port Forwarding, а IPv6 технически может иметь прямую end-to-end маршрутизацию при разрешающем firewall.
Подробно: «Серый IP и CGNAT».
NAT Loopback в IPv6 обычно не нужен
Если локальный NAS имеет глобальный IPv6 и DNS AAAA указывает прямо на него, клиент внутри LAN может обратиться к этому адресу без hairpin NAT.
Но firewall, DNS и маршрутизация всё равно должны быть корректными.
Разница с IPv4 подробно разобрана в статье про NAT Loopback и Hairpin NAT.
IPv6 и VLAN
Каждая routed VLAN должна иметь собственную IPv6-подсеть, обычно отдельный /64.
Firewall rules между VLAN нужно продумывать отдельно и для IPv6. IPv4-сегментация сама по себе не гарантирует, что устройства не получат IPv6-путь между сетями.
Основы сегментации: «VLAN простыми словами».
Почему нельзя настроить firewall только для IPv4
Если клиенты получили GUA, они могут предпочесть IPv6 при соединении с ресурсом, у которого есть AAAA record.
IPv4 firewall rule не фильтрует IPv6 автоматически.
IoT → Main запрещён по IPv4, но IPv6 включён без эквивалентной политики. В результате сегментация становится неполной.
IPv6 и mDNS
mDNS работает и по IPv6. Для IPv6 используется link-local multicast
ff02::fb.
Как и в IPv4, такой discovery-трафик не превращается автоматически в меж-VLAN сервис.
Если после сегментации пропали AirPlay, Chromecast или Home Assistant discovery, смотрите отдельный материал «mDNS между VLAN».
Почему IPv6 особенно важен для Matter и Thread
Thread — IPv6 mesh-сеть. Matter over Thread использует IPv6 для реального взаимодействия между устройством, Border Router и контроллером.
Поэтому рабочий IPv4 ping не доказывает, что Matter over Thread настроен правильно.
Диагностика: «Matter/Thread unavailable в Home Assistant».
ICMPv6 нельзя блокировать целиком
ICMPv6 — это не только ping.
На нём работают важные механизмы:
- Neighbor Discovery;
- Router Solicitation / Advertisement;
- Packet Too Big для Path MTU Discovery;
- часть диагностики ошибок.
Firewall «запретить весь ICMPv6» способен сломать IPv6 намного сильнее, чем аналогичный грубый запрет ICMP в IPv4.
Про Path MTU: «MTU и MSS».
Почему сайты могут открываться по IPv4, но зависать по IPv6
DNS может вернуть одновременно:
- A record — IPv4;
- AAAA record — IPv6.
Если клиент имеет IPv6-адрес, но IPv6 path сломан, приложение сначала может попытаться использовать IPv6 и только потом fallback на IPv4.
Современные приложения используют механизмы вроде Happy Eyeballs, чтобы быстрее выбрать рабочий путь, но сломанный IPv6 всё равно создаёт диагностические проблемы.
Dual Stack: IPv4 и IPv6 работают параллельно
Приложение получает список destination addresses и выбирает подходящий путь. Поэтому одна и та же проблема может проявляться только на части устройств или только на части сайтов.
Как проверить IPv6 в Windows
Базовая информация:
ipconfig /all
Адреса IPv6 через PowerShell:
Get-NetIPAddress -AddressFamily IPv6
IPv6 routes:
Get-NetRoute -AddressFamily IPv6
Проверка IPv6:
ping -6 <IPv6-адрес>
tracert -6 example.com
Как проверить IPv6 в Linux
ip -6 addr
ip -6 route
ip -6 neigh
ping -6 <IPv6-адрес>
Команда
ip -6 neigh показывает Neighbor Discovery cache и является IPv6-аналогом части задач, для которых в IPv4 смотрят ARP table.
Что проверить на домашнем роутере
- Есть ли IPv6 connectivity на WAN.
- Получен ли delegated prefix.
- Какой размер prefix. /56, /60, /64 или другой.
- Какие /64 назначены LAN/VLAN.
- Отправляются ли Router Advertisements.
- Как настроены SLAAC и DHCPv6.
- Откуда клиенты получают DNS. RDNSS или DHCPv6.
- Есть ли IPv6 firewall policy.
- Не блокируется ли ICMPv6.
- Что происходит после reconnect WAN и смены prefix.
Типичная неисправность: есть fe80::, но нет глобального IPv6
Ищите проблему выше link-local уровня:
- провайдер не предоставляет IPv6;
- IPv6 не включён на WAN;
- не получен Prefix Delegation;
- LAN не получил /64;
- RA отсутствует;
- PIO не содержит пригодного prefix;
- клиентская политика отключает autoconfiguration.
Типичная неисправность: глобальный IPv6 есть, а интернета по IPv6 нет
Проверяйте:
Типичная неисправность: DHCPv6 есть, но default route отсутствует
Проверяйте Router Advertisement.
Это классический пример, почему DHCPv6 нельзя воспринимать как точную копию DHCPv4. IPv6 default router обнаруживается механизмом NDP/RA.
Типичная неисправность: IPv6 работает в Main, но не в IoT VLAN
Проверьте отдельно:
- есть ли /64 именно на IoT interface;
- отправляет ли этот interface RA;
- получает ли клиент GUA;
- есть ли default route;
- разрешён ли IPv6 forwarding;
- есть ли IPv6 firewall rules;
- правильно ли настроен DNS.
IPv6 и VPN: опасность «утечки» мимо туннеля
Если VPN маршрутизирует только IPv4, а клиент одновременно имеет рабочий native IPv6, часть приложений может продолжить выходить в интернет напрямую по IPv6.
Политика должна явно определять, что происходит и с IPv4, и с IPv6: туннелирование, блокировка или отдельная маршрутизация.
Особенно это важно для full-tunnel VPN и policy routing.
IPv6 и Dynamic DNS
Для внешнего сервиса DNS использует AAAA record.
Если provider prefix динамический, DDNS-клиент должен обновлять именно актуальный IPv6 нужного сервиса, а firewall — разрешать только необходимые входящие соединения.
Не публикуйте temporary privacy address, который регулярно меняется.
Rogue Router Advertisement
Поскольку хосты доверяют Router Advertisement для default router и других параметров, случайный или вредоносный RA способен нарушить сеть.
В управляемых корпоративных/SMB switch для этого существует RA Guard, но его нужно настраивать осознанно с учётом реальных uplink/router ports.
Новый P-флаг Router Advertisement: что изменилось в 2025 году
RFC 9762, опубликованный в 2025 году, добавил P flag в Prefix Information Option.
Он позволяет сети сообщить поддерживающим клиентам, что для данного сценария предпочтительно использовать DHCPv6 Prefix Delegation вместо обычного получения отдельного on-link address.
Это продвинутый и пока не универсальный домашний сценарий, но он показывает направление развития IPv6: prefix delegation становится полезен не только «ISP → домашний роутер», но и для downstream клиентов, VM, контейнеров и устройств, которые сами хотят маршрутизировать prefix.
Почему один /64 на весь дом может стать ограничением
Если сеть простая — одна LAN — одного /64 достаточно.
Но как только появляются:
- Main;
- Guest;
- IoT;
- Cameras;
- servers;
- отдельная management VLAN;
нужен delegated prefix, из которого можно выделить несколько /64.
IPv6 не отменяет сетевое проектирование
Большое адресное пространство не означает, что всё нужно объединить в один сегмент.
Нормальная IPv6-сеть всё равно требует:
- понятной сегментации;
- firewall rules;
- DNS;
- management access;
- адресного плана;
- мониторинга;
- резервного доступа к сетевому оборудованию.
Типовые ошибки
Техническая основа
Neighbor Discovery: routers, neighbors, RS/RA/NS/NA.
SLAAC, link-local addresses и Duplicate Address Detection.
DHCPv6, stateful/stateless configuration и Prefix Delegation.
DNS через Router Advertisement: RDNSS и DNSSL.
Temporary IPv6 addresses для SLAAC privacy.
Базовые требования к IPv6 customer edge router и /64 для LAN interfaces.
Unique Local IPv6 Unicast Addresses.
P flag и сигнализация DHCPv6 Prefix Delegation для клиентов.
Домашние сети и IPv6 в Туле
IPv6 включён, но часть устройств работает странно?
Можно проверить всю цепочку: WAN IPv6, Prefix Delegation, /64 по VLAN, Router Advertisement, SLAAC, DHCPv6, DNS, firewall, ICMPv6, Matter/Thread и VPN. В dual-stack сети важно диагностировать IPv4 и IPv6 отдельно, а не отключать IPv6 как универсальный способ «починить интернет».
Частые вопросы
Что такое SLAAC?
SLAAC позволяет IPv6-хосту самостоятельно сформировать адрес из prefix, полученного через Router Advertisement, без выдачи конкретного адреса DHCPv6-сервером.
Нужен ли DHCPv6, если есть SLAAC?
Не всегда. Адрес и DNS можно получить без DHCPv6 через SLAAC и RA/RDNSS. DHCPv6 нужен, если сеть использует stateful address assignment, дополнительные options или Prefix Delegation.
Откуда IPv6-клиент получает default gateway?
Из Router Advertisement и Neighbor Discovery. DHCPv6 не заменяет механизм default router discovery.
Почему у телефона несколько IPv6-адресов?
Это нормально. Устройство может иметь link-local, global stable, temporary privacy и ULA addresses одновременно.
Что такое Prefix Delegation?
Это DHCPv6-механизм, через который провайдер делегирует роутеру целый IPv6-prefix. Домашний роутер затем выделяет из него отдельные /64 для своих LAN/VLAN.
Нужен ли NAT для IPv6?
Обычно нет. Устройства получают глобальные IPv6, а безопасность входящих соединений обеспечивает firewall. NAT и firewall являются разными функциями.
Почему есть fe80::, но сайты по IPv6 не открываются?
fe80:: — link-local адрес. Для интернета дополнительно нужны глобальный prefix/address, default route, working WAN IPv6, DNS и корректный firewall.
Почему для VLAN нужен отдельный /64?
В обычной SLAAC-архитектуре каждый routed LAN/VLAN получает отдельный /64. Поэтому для нескольких VLAN провайдер должен делегировать prefix крупнее одного /64.
Можно ли просто отключить IPv6, если интернет работает нестабильно?
Как временный диагностический тест — можно сравнить поведение. Но постоянное отключение скрывает причину. Лучше найти, что сломано: RA, Prefix Delegation, DNS, route, firewall, PMTU или VPN.