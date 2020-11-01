IPv6 дома: SLAAC, DHCPv6, Router Advertisement и Prefix Delegation

Домашняя сеть · IPv6 · маршрутизация IPv6 в домашней сети: SLAAC, DHCPv6, Router Advertisement и Prefix Delegation IPv6 дома — это не просто «более длинный IP-адрес». Устройство получает link-local адрес, узнаёт роутер через Router Advertisement, может самостоятельно создать глобальный адрес через SLAAC, получить дополнительные параметры через DHCPv6 и одновременно иметь несколько IPv6-адресов. А домашний роутер часто получает от провайдера не один адрес, а целый префикс через DHCPv6 Prefix Delegation. Разбираем всю цепочку без мифов про обязательный NAT и «один IPv6 на устройство».

RA сообщает хосту о роутере, префиксах, lifetimes и других параметрах сети SLAAC позволяет хосту самому сформировать IPv6-адрес из рекламируемого префикса DHCPv6-PD позволяет провайдеру делегировать роутеру целый IPv6-префикс для домашних LAN/VLAN

Короткий ответ: как обычно появляется IPv6 дома Провайдер выдаёт IPv6 connectivity и prefix → Домашний роутер получает WAN IPv6 / Prefix Delegation → Router Advertisement рекламирует /64 в LAN → Клиент SLAAC и/или DHCPv6 В нормальной домашней dual-stack сети IPv4 и IPv6 работают одновременно. Телефон, ноутбук или Home Assistant могут иметь IPv4, link-local IPv6, один или несколько глобальных IPv6 и временный privacy-адрес одновременно. Главный принцип: IPv6 нельзя настраивать как «IPv4, только адрес длиннее». Здесь другой neighbor discovery, другой способ автоматической конфигурации и обычно нет необходимости скрывать всю LAN за NAT.

Почему IPv6 вообще нужен Основная причина появления IPv6 — ограниченное пространство IPv4. IPv6 использует 128-битные адреса и позволяет выдавать сети очень большие адресные пространства без массового NAT для каждого клиента. Но практическая ценность дома уже шире: прямая глобальная адресация без IPv4 CGNAT;

нормальная маршрутизация между подсетями без NAT между ними;

современные Matter/Thread-сценарии;

упрощённая end-to-end связность при правильном firewall;

полноценная работа современных dual-stack приложений.

Как выглядит IPv6-адрес IPv6-адрес содержит 128 бит и обычно записывается восемью группами шестнадцатеричных значений. 2001:db8:1234:10:2a7b:4cff:fe10:20a1 Нули можно сокращать. Например: 2001:db8:1234:10::25 Двойное двоеточие :: можно использовать только один раз в одном адресе, иначе невозможно однозначно восстановить число пропущенных групп.

Почему у одного устройства несколько IPv6-адресов Это нормальная архитектура IPv6, а не ошибка. Link-local fe80::/10 Связь внутри локального link и Neighbor Discovery. Global Unicast провайдерский prefix Глобально маршрутизируемый IPv6. Temporary privacy address Временный source address для исходящих соединений. ULA fc00::/7, обычно fd00::/8 Локальная адресация внутри своей сети. ОС выбирает подходящий source address по правилам IPv6 address selection. Поэтому вручную «оставлять только один адрес для порядка» обычно не нужно.

Link-local IPv6: адрес появляется даже без провайдера IPv6-интерфейс обычно формирует link-local адрес из диапазона fe80::/10 . Он работает только в пределах конкретного link и используется для: Neighbor Discovery;

поиска маршрутизаторов;

next-hop адресов;

локального взаимодействия между соседями. Наличие адреса fe80:: не означает, что IPv6-интернет работает. Если на ПК есть только link-local IPv6, это подтверждает работу локального IPv6-стека, но не наличие глобального префикса или маршрута в интернет.

IPv6 не использует ARP В IPv4 соответствие IP → MAC определяет ARP. В IPv6 эту задачу выполняет Neighbor Discovery, NDP на базе ICMPv6. IPv4 ARP ARP Request / Reply для поиска MAC локального соседа. IPv6 NDP / ICMPv6 Neighbor Solicitation / Advertisement плюс Router Discovery. Подробно про IPv4-механику: «ARP: IP, MAC, ARP-кэш и конфликт IP».

Какие сообщения входят в Neighbor Discovery RS Router Solicitation Хост просит роутер прислать Router Advertisement. RA Router Advertisement Роутер сообщает параметры IPv6-сети. NS Neighbor Solicitation Поиск соседа и Duplicate Address Detection. NA Neighbor Advertisement Ответ или объявление neighbor-информации. Redirect ICMPv6 Redirect Роутер может указать хосту более подходящий next-hop. Базовая спецификация NDP — RFC 4861, которая продолжает обновляться последующими RFC.

Что такое Router Advertisement Router Advertisement, RA — ключевой механизм IPv6 LAN. Через него роутер сообщает хостам, что он существует и какие параметры действуют на link. RA может содержать: Router Lifetime;

Prefix Information Option;

on-link flag;

autonomous address configuration flag;

MTU;

DNS servers через RDNSS;

DNS search list;

route information;

другие ND options.

Default gateway в IPv6 приходит из RA, а не из DHCPv6 Это одно из главных отличий от привычной IPv4 DHCP-модели. Router Advertisement default router / route DHCPv6 адреса, DNS, prefix delegation и другие options Если DHCPv6 работает, а Router Advertisement блокируется, IPv6 всё равно может быть сломан. Хост способен получить IPv6-адрес и DNS, но не иметь корректного default router. DHCPv6 не заменяет IPv6 Router Discovery.

Что такое SLAAC SLAAC, Stateless Address Autoconfiguration позволяет хосту сформировать IPv6-адрес без выдачи конкретного адреса DHCP-сервером. RA Prefix 2001:db8:abcd:10::/64 + Interface ID локально сформированная часть = IPv6 address 128 бит RFC 4862 определяет создание link-local адресов, SLAAC global addresses и Duplicate Address Detection.

SLAAC сегодня не означает «IPv6 строится из MAC-адреса» В старых объяснениях часто показывают Modified EUI-64 и прямую связь interface ID с MAC. Современные ОС могут использовать: стабильные, но не MAC-derived interface identifiers;

temporary privacy addresses;

другие platform-specific методы формирования IID. Поэтому по современному IPv6-адресу нельзя надёжно «вычислить MAC» обычного клиента.

Почему обычная IPv6 LAN использует /64 Для стандартного SLAAC на Ethernet/Wi‑Fi нормальная архитектура — отдельный /64 на каждый LAN/VLAN. 2001:db8:1234:0010 ::/64 64-bit Interface ID RFC 7421 подробно объясняет исторические и архитектурные причины 64-битной границы. RFC 7084 для customer edge router также требует выделять отдельный /64 для каждого LAN interface. /64 не означает «64 устройства». Это 64 бита host/interface пространства, то есть колоссальное число возможных адресов в одной подсети.

Что означают A и L в Prefix Information Option A — Autonomous префикс можно использовать для SLAAC, если остальные условия выполнены L — On-link указывает, следует ли считать prefix непосредственно доступным на этом link Эти флаги решают разные задачи. Нельзя считать, что «A=1 автоматически означает on-link» или наоборот.

Что такое DHCPv6 DHCPv6 — отдельный протокол конфигурации IPv6, описанный актуальной базовой спецификацией RFC 8415. Он может работать: stateful — выдавать IPv6-адреса;

stateless — выдавать дополнительные параметры без адреса;

как Prefix Delegation — делегировать целые IPv6-префиксы маршрутизаторам. SLAAC и DHCPv6 могут использоваться одновременно.

Что означают M и O в Router Advertisement M — Managed сигнализирует о доступности DHCPv6 address configuration O — Other сигнализирует о DHCPv6 для дополнительной конфигурации Но M/O не заменяют Prefix Information Option и не определяют default gateway. Возможность SLAAC для конкретного prefix определяется прежде всего A flag в PIO. Не проектируйте IPv6 только по M/O-флагам. Поддержка DHCPv6 у клиентских ОС различается, а адрес, default route и DNS могут приходить разными механизмами.

DNS в IPv6 может приходить без DHCPv6 RFC 8106 определяет RDNSS и DNSSL options внутри Router Advertisement. RA / RDNSS DNS servers прямо через Router Advertisement DHCPv6 DNS servers через DHCPv6 options То есть схема «без DHCPv6 невозможно передать DNS» неверна. Конкретный роутер и клиент могут использовать RDNSS, DHCPv6 или оба источника. Централизованный локальный DNS уже разобран в статье про AdGuard Home и Pi-hole.

Что такое DHCPv6 Prefix Delegation DHCPv6-PD нужен, чтобы вышестоящий router или ISP делегировал downstream-router не один адрес, а целый prefix. ISP например /56 или /60 → DHCPv6-PD → Домашний роутер делит prefix на /64 → LAN / VLAN отдельный /64 каждому сегменту Точный размер prefix зависит от провайдера. Нельзя считать /56 или /60 гарантированным.

Почему Prefix Delegation важнее «IPv6-адреса WAN» Домашнему роутеру мало иметь собственный IPv6 на WAN. Ему нужно ещё получить адресное пространство, которое можно рекламировать в LAN. Именно для этого нужен delegated prefix. WAN IPv6 есть, а LAN IPv6 нет — реальный сценарий. Проверьте, получил ли роутер DHCPv6-PD и назначил ли /64 внутреннему интерфейсу. Один адрес на WAN не означает готовую IPv6-сеть внутри дома.

Что если провайдер выдаёт только /64 Один /64 подходит для одной обычной SLAAC LAN. Но если у вас Main, IoT, Cameras и Guest как отдельные routed VLAN, каждому сегменту по нормальной архитектуре нужен собственный /64. LAN Main /64 IoT /64 Cameras /64 Guest /64 Если ISP делегирует prefix слишком маленький для вашей topology, это реальное архитектурное ограничение, а не повод дробить обычный SLAAC-сегмент на случайные /80 или /96.

Почему IPv6 prefix может меняться Некоторые провайдеры делегируют динамический prefix. После переподключения WAN или через некоторое время он может измениться. IPv6 рассчитан на renumbering через lifetimes: старый prefix становится deprecated;

новые соединения начинают использовать новый address;

после Valid Lifetime старый адрес удаляется. RFC 9096 дополнительно описывает, как customer edge router должен лучше реагировать на события renumbering.

Не привязывайте домашнюю инфраструктуру к случайному динамическому GUA Если ISP prefix может меняться, жёстко прописанный глобальный IPv6 в десятке firewall rules и локальных DNS-records создаёт проблемы. Для внутренних сервисов можно использовать: стабильный hostname;

динамический DNS;

ULA для локальной адресации;

router/firewall objects, которые умеют track delegated prefix;

стабильный interface identifier при сохранении динамического prefix.

Что такое ULA Unique Local Address описан RFC 4193 и используется для IPv6-связи внутри собственной сети без глобальной маршрутизации. Диапазон — fc00::/7 . Для локально сформированных prefixes обычно используется пространство с установленным L-bit, то есть адреса начинаются с fd... . ULA fd12:3456:789a::/48 Локальная стабильная адресация. GUA prefix провайдера Глобальная IPv6-связность. ULA и GUA могут сосуществовать на одном interface.

ULA не является прямым аналогом 192.168.0.0/16 Сходство есть: ULA предназначены для локальной связи и не должны глобально маршрутизироваться. Но архитектура IPv6 всё равно отличается от типичной IPv4 NAT-LAN. ULA обычно не нужно NAT-ить в GUA как обязательную модель. Если нужен интернет по IPv6, клиенту обычно одновременно выдаётся нормальный global unicast address.

Что такое Temporary IPv6 Address RFC 8981 описывает temporary addresses для SLAAC, которые уменьшают возможность долгосрочного отслеживания клиента по постоянному interface identifier. Stable address удобен для локальной идентификации и некоторых сервисов Temporary address может выбираться как source для исходящих соединений Поэтому на ноутбуке вполне нормально увидеть несколько глобальных IPv6 одного и того же prefix.

Какой IPv6 использовать для NAS или сервера Не публикуйте временный privacy address как постоянную DNS-запись сервера. Для сервиса нужен предсказуемый адрес или имя: stable IPv6 address;

DHCPv6 reservation, если поддерживается всей схемой;

стабильный SLAAC IID;

локальный DNS;

динамическое обновление DNS при изменении prefix.

IPv6 не требует NAT для обычной домашней сети При IPv6 устройство может иметь глобально маршрутизируемый адрес непосредственно на своём interface. Это не означает, что оно обязано быть доступно извне. NAT трансляция адресов Firewall решение, какой трафик разрешён NAT и firewall — разные функции. Домашний IPv6-router должен фильтровать нежелательные входящие соединения независимо от того, что NAT66 не используется.

Глобальный IPv6 не означает «компьютер открыт всему интернету» Если stateful firewall на роутере блокирует unsolicited inbound traffic, устройство с GUA может спокойно инициировать исходящие соединения, но новые входящие sessions извне будут отклонены. RFC 6092 описывает рекомендуемые simple security capabilities для residential IPv6 CPE.

Что меняется с Port Forwarding Классический IPv4 Port Forwarding нужен из-за NAT: внешний address/port отображается на внутренний host. В нормальной IPv6-схеме NAT mapping обычно не нужен. Вместо этого: DNS AAAA указывает на IPv6 сервиса + Firewall rule разрешает только нужный inbound traffic Открывать web-интерфейсы камер или NAS напрямую наружу всё равно не стоит. VPN остаётся безопаснее для административного доступа. Для IPv4-механики: «Проброс портов на роутере».

IPv6 и CGNAT CGNAT относится к дефициту IPv4 и не означает автоматически отсутствие IPv6. Провайдер может одновременно: выдавать IPv4 за CGNAT;

делегировать полноценный глобальный IPv6 prefix. В таком случае входящий IPv4 недоступен обычным Port Forwarding, а IPv6 технически может иметь прямую end-to-end маршрутизацию при разрешающем firewall. Подробно: «Серый IP и CGNAT».

NAT Loopback в IPv6 обычно не нужен Если локальный NAS имеет глобальный IPv6 и DNS AAAA указывает прямо на него, клиент внутри LAN может обратиться к этому адресу без hairpin NAT. Но firewall, DNS и маршрутизация всё равно должны быть корректными. Разница с IPv4 подробно разобрана в статье про NAT Loopback и Hairpin NAT.

IPv6 и VLAN Каждая routed VLAN должна иметь собственную IPv6-подсеть, обычно отдельный /64. Main 2001:db8:abcd:10::/64 IoT 2001:db8:abcd:20::/64 Cameras 2001:db8:abcd:30::/64 Guest 2001:db8:abcd:40::/64 Firewall rules между VLAN нужно продумывать отдельно и для IPv6. IPv4-сегментация сама по себе не гарантирует, что устройства не получат IPv6-путь между сетями. Основы сегментации: «VLAN простыми словами».

Почему нельзя настроить firewall только для IPv4 Если клиенты получили GUA, они могут предпочесть IPv6 при соединении с ресурсом, у которого есть AAAA record. IPv4 firewall rule не фильтрует IPv6 автоматически. Типичная ошибка: IoT → Main запрещён по IPv4, но IPv6 включён без эквивалентной политики. В результате сегментация становится неполной.

IPv6 и mDNS mDNS работает и по IPv6. Для IPv6 используется link-local multicast ff02::fb . Как и в IPv4, такой discovery-трафик не превращается автоматически в меж-VLAN сервис. Если после сегментации пропали AirPlay, Chromecast или Home Assistant discovery, смотрите отдельный материал «mDNS между VLAN».

Почему IPv6 особенно важен для Matter и Thread Thread — IPv6 mesh-сеть. Matter over Thread использует IPv6 для реального взаимодействия между устройством, Border Router и контроллером. Matter device Thread IPv6 → Thread Border Router IPv6 routing → Home Assistant LAN IPv6 + mDNS Поэтому рабочий IPv4 ping не доказывает, что Matter over Thread настроен правильно. Диагностика: «Matter/Thread unavailable в Home Assistant».

ICMPv6 нельзя блокировать целиком ICMPv6 — это не только ping. На нём работают важные механизмы: Neighbor Discovery;

Router Solicitation / Advertisement;

Packet Too Big для Path MTU Discovery;

часть диагностики ошибок. Firewall «запретить весь ICMPv6» способен сломать IPv6 намного сильнее, чем аналогичный грубый запрет ICMP в IPv4. Про Path MTU: «MTU и MSS».

Почему сайты могут открываться по IPv4, но зависать по IPv6 DNS может вернуть одновременно: A record — IPv4;

AAAA record — IPv6. Если клиент имеет IPv6-адрес, но IPv6 path сломан, приложение сначала может попытаться использовать IPv6 и только потом fallback на IPv4. Современные приложения используют механизмы вроде Happy Eyeballs, чтобы быстрее выбрать рабочий путь, но сломанный IPv6 всё равно создаёт диагностические проблемы.

Dual Stack: IPv4 и IPv6 работают параллельно IPv4 192.168.1.25 IPv6 2001:db8:abcd:10::25 Приложение получает список destination addresses и выбирает подходящий путь. Поэтому одна и та же проблема может проявляться только на части устройств или только на части сайтов.

Как проверить IPv6 в Windows Базовая информация: ipconfig /all Адреса IPv6 через PowerShell: Get-NetIPAddress -AddressFamily IPv6 IPv6 routes: Get-NetRoute -AddressFamily IPv6 Проверка IPv6: ping -6 <IPv6-адрес> tracert -6 example.com

Как проверить IPv6 в Linux ip -6 addr ip -6 route ip -6 neigh ping -6 <IPv6-адрес> Команда ip -6 neigh показывает Neighbor Discovery cache и является IPv6-аналогом части задач, для которых в IPv4 смотрят ARP table.

Что проверить на домашнем роутере Есть ли IPv6 connectivity на WAN. Получен ли delegated prefix. Какой размер prefix. /56, /60, /64 или другой. Какие /64 назначены LAN/VLAN. Отправляются ли Router Advertisements. Как настроены SLAAC и DHCPv6. Откуда клиенты получают DNS. RDNSS или DHCPv6. Есть ли IPv6 firewall policy. Не блокируется ли ICMPv6. Что происходит после reconnect WAN и смены prefix.

Типичная неисправность: есть fe80::, но нет глобального IPv6 Ищите проблему выше link-local уровня: провайдер не предоставляет IPv6;

IPv6 не включён на WAN;

не получен Prefix Delegation;

LAN не получил /64;

RA отсутствует;

PIO не содержит пригодного prefix;

клиентская политика отключает autoconfiguration.

Типичная неисправность: глобальный IPv6 есть, а интернета по IPv6 нет Проверяйте: Default route есть ли ::/0 через правильный router WAN route есть ли IPv6 default на самом router Firewall не блокирует ли outbound/return traffic DNS AAAA получает ли клиент IPv6 destination PMTU проходит ли ICMPv6 Packet Too Big Provider реально ли работает upstream IPv6

Типичная неисправность: DHCPv6 есть, но default route отсутствует Проверяйте Router Advertisement. Это классический пример, почему DHCPv6 нельзя воспринимать как точную копию DHCPv4. IPv6 default router обнаруживается механизмом NDP/RA.

Типичная неисправность: IPv6 работает в Main, но не в IoT VLAN Проверьте отдельно: есть ли /64 именно на IoT interface;

отправляет ли этот interface RA;

получает ли клиент GUA;

есть ли default route;

разрешён ли IPv6 forwarding;

есть ли IPv6 firewall rules;

правильно ли настроен DNS.

IPv6 и VPN: опасность «утечки» мимо туннеля Если VPN маршрутизирует только IPv4, а клиент одновременно имеет рабочий native IPv6, часть приложений может продолжить выходить в интернет напрямую по IPv6. Проверяйте VPN в dual-stack. Политика должна явно определять, что происходит и с IPv4, и с IPv6: туннелирование, блокировка или отдельная маршрутизация. Особенно это важно для full-tunnel VPN и policy routing.

IPv6 и Dynamic DNS Для внешнего сервиса DNS использует AAAA record. Если provider prefix динамический, DDNS-клиент должен обновлять именно актуальный IPv6 нужного сервиса, а firewall — разрешать только необходимые входящие соединения. Не публикуйте temporary privacy address, который регулярно меняется.

Rogue Router Advertisement Поскольку хосты доверяют Router Advertisement для default router и других параметров, случайный или вредоносный RA способен нарушить сеть. В управляемых корпоративных/SMB switch для этого существует RA Guard, но его нужно настраивать осознанно с учётом реальных uplink/router ports. Для обычной квартиры RA Guard не является обязательной настройкой. Но в сети с большим количеством access-портов, VLAN и недоверенных клиентов это уже реальный security-механизм.

Новый P-флаг Router Advertisement: что изменилось в 2025 году RFC 9762, опубликованный в 2025 году, добавил P flag в Prefix Information Option. Он позволяет сети сообщить поддерживающим клиентам, что для данного сценария предпочтительно использовать DHCPv6 Prefix Delegation вместо обычного получения отдельного on-link address. Это продвинутый и пока не универсальный домашний сценарий, но он показывает направление развития IPv6: prefix delegation становится полезен не только «ISP → домашний роутер», но и для downstream клиентов, VM, контейнеров и устройств, которые сами хотят маршрутизировать prefix.

Почему один /64 на весь дом может стать ограничением Если сеть простая — одна LAN — одного /64 достаточно. Но как только появляются: Main;

Guest;

IoT;

Cameras;

servers;

отдельная management VLAN; нужен delegated prefix, из которого можно выделить несколько /64.

IPv6 не отменяет сетевое проектирование Большое адресное пространство не означает, что всё нужно объединить в один сегмент. Нормальная IPv6-сеть всё равно требует: понятной сегментации;

firewall rules;

DNS;

management access;

адресного плана;

мониторинга;

резервного доступа к сетевому оборудованию.

Типовые ошибки 01 Считать, что DHCPv6 выдаёт default gateway как DHCPv4. 02 Считать наличие fe80:: подтверждением рабочего IPv6-интернета. 03 Блокировать весь ICMPv6 «для безопасности». 04 Настроить firewall только для IPv4 и забыть IPv6. 05 Считать NAT обязательной защитой домашней сети. 06 Дробить обычные SLAAC LAN на случайные prefixes длиннее /64. 07 Публиковать temporary IPv6 как постоянный адрес сервера. 08 Иметь WAN IPv6 и считать, что LAN автоматически получил prefix. 09 Не проверять IPv6 при VPN full-tunnel. 10 Отключать IPv6 вместо поиска сломанного RA, route или firewall.

Техническая основа RFC 4861 Neighbor Discovery: routers, neighbors, RS/RA/NS/NA. RFC 4862 SLAAC, link-local addresses и Duplicate Address Detection. RFC 8415 DHCPv6, stateful/stateless configuration и Prefix Delegation. RFC 8106 DNS через Router Advertisement: RDNSS и DNSSL. RFC 8981 Temporary IPv6 addresses для SLAAC privacy. RFC 7084 Базовые требования к IPv6 customer edge router и /64 для LAN interfaces. RFC 4193 Unique Local IPv6 Unicast Addresses. RFC 9762 P flag и сигнализация DHCPv6 Prefix Delegation для клиентов.

Домашние сети и IPv6 в Туле IPv6 включён, но часть устройств работает странно? Можно проверить всю цепочку: WAN IPv6, Prefix Delegation, /64 по VLAN, Router Advertisement, SLAAC, DHCPv6, DNS, firewall, ICMPv6, Matter/Thread и VPN. В dual-stack сети важно диагностировать IPv4 и IPv6 отдельно, а не отключать IPv6 как универсальный способ «починить интернет».