Matter/Thread unavailable в Home Assistant: диагностика по шагам
Matter · Thread · Home Assistant · Border Router

Matter и Thread в Home Assistant: устройство unavailable, не добавляется или работает в Apple Home, но не в HA

У Matter over Thread сразу несколько независимых уровней: Matter Controller, Thread-сеть, Border Router, IPv6, mDNS и мобильное устройство, через которое выполняется commissioning. Поэтому ситуация «датчик работает в Apple Home, но Home Assistant его не видит» не означает автоматически неисправность датчика или Thread-сети. Нужно понять, на каком уровне оборвалась цепочка.

Matter ≠ Thread Matter задаёт прикладной протокол, а Thread является IP-сетью для части Matter-устройств
Отдельный Thread-стик HA не обязателен Можно использовать совместимый Apple, Google или другой Thread Border Router
IPv6 и mDNS обязательны Matter зависит от локальной IPv6-связности и multicast discovery
Сначала раскладываем архитектуру

Matter Controller, Thread Border Router и Thread network — три разные роли

1 Matter Controller

Добавляет Matter-устройство в свою fabric и управляет им. Home Assistant выступает отдельным Matter Controller.

2 Thread Border Router

Связывает Thread mesh с обычной IPv6-сетью дома. Это может быть HomePod mini, Apple TV, Nest Hub, Nest Wifi Pro, HA Yellow/ZBT с OTBR и другое совместимое устройство.

3 Thread network

Сама mesh-сеть со своими credentials. Разные экосистемы могут создать разные Thread-сети даже в одном доме.

Home Assistant не обязан быть Border Router.

Он может управлять Matter-over-Thread устройством через уже существующий Apple или Google Thread Border Router, если локальная сеть и credentials настроены корректно.

Быстрая диагностика

По симптому уже можно понять, какой слой проверять

Симптом Куда смотреть первым
Ошибка «requires a border router» Есть ли реально рабочий Thread Border Router и знает ли телефон credentials нужной Thread-сети
Работает в Apple Home, HA не добавляет Multi-admin sharing, Thread credentials, IPv6/mDNS между HA и Border Router
Добавилось, потом стало unavailable Matter Server, IPv6 reachability, Border Router, Thread topology, network segmentation
Одни устройства работают, другие нет Thread route, sleepy endpoint, coverage, конкретное устройство, firmware
После restart HA разные Matter-устройства offline IPv6 reachability, Matter session/subscription, Border Router path и Matter Server logs
Wi‑Fi Matter работает, Thread Matter нет Thread layer: Border Router, credentials, IPv6 route к Thread mesh
Thread network видна, но без credentials Home Assistant обнаружил Border Router по mDNS, но не знает секреты этой Thread-сети
Apple Home / Google Home → Home Assistant

Устройство уже работает в другой экосистеме: его не нужно factory reset

Matter поддерживает multi-admin. Один и тот же Matter-девайс может быть добавлен в fabric Apple Home, Google Home и Home Assistant одновременно.

Если устройство уже добавлено в Apple Home или Google Home, для Home Assistant используется не исходный QR-код устройства как при первом commissioning, а процедура Share / Add to another controller из уже работающей экосистемы.

Устройство уже в Apple/Google Создать sharing code Home Assistant Companion Добавить existing Matter device

В Home Assistant текущий путь находится в мобильном приложении: Settings → Connectivity → Matter → Add device → вариант, что устройство уже используется в другой системе.

Не удаляйте устройство из Apple Home ради эксперимента.

Если оно там стабильно работает, это полезная контрольная точка: Thread radio и само устройство, вероятно, живы. Сначала диагностируйте sharing и доступ Home Assistant к той же сети.

Thread credentials

Home Assistant может видеть Thread-сеть, но не знать её ключи

Thread Border Router объявляет своё присутствие по локальной сети, поэтому Home Assistant способен показать Apple/Google Thread network в интерфейсе. Но такие объявления не содержат секретные credentials.

Для полноценной работы с этой сетью credentials импортируются через Home Assistant Companion.

Apple Thread network

На iPhone credentials можно передать между Apple Keychain и Home Assistant через Companion app.

Google Thread network

На Android Companion app может импортировать credentials существующей Google Thread-сети в Home Assistant.

После импорта сеть можно сделать preferred, если Home Assistant знает её credentials.

Важный нюанс текущей реализации.

Preferred network в Home Assistant реализована не полностью: при добавлении Matter-over-Thread устройства мобильное приложение ориентируется прежде всего на preferred Thread network самого телефона.

Телефон участвует в commissioning

Почему Matter не всегда можно нормально добавить из браузера

Первичный commissioning Matter использует мобильное устройство. Home Assistant прямо указывает, что часть кнопок commissioning доступна только в Companion app.

Для Matter-over-Thread телефон должен одновременно:

  • иметь актуальный Home Assistant Companion;
  • знать credentials нужной Thread-сети;
  • находиться рядом с новым Matter-устройством и Border Router;
  • иметь рабочий Bluetooth для первичного commissioning;
  • находиться в подходящей локальной Wi‑Fi/LAN-среде.

Поэтому фраза «Home Assistant в браузере видит Thread network» сама по себе ещё не подтверждает, что мобильный commissioning настроен правильно.

Самая частая сетевая причина

Matter требует локальный IPv6 и mDNS

Matter активно использует IPv6 и multicast DNS для discovery и установления локальных соединений. Home Assistant отдельно указывает, что IPv6 должен быть включён в настройках сети HA.

Что проверить в Home Assistant

  • Settings → System → Network;
  • IPv6 не Disabled;
  • если нет специальной архитектуры, обычно достаточно Automatic;
  • Home Assistant и Thread Border Router видят друг друга по локальной сети;
  • mDNS/multicast не фильтруется между ними.
Рабочий IPv4 ping ещё не доказывает, что Matter-сеть настроена правильно.

Matter может обнаружить устройство по multicast, а затем не установить рабочую IPv6-сессию. В результате commissioning зависает или устройство появляется и позже становится unavailable.

VLAN и enterprise-сеть

Matter сложнее переносит сегментацию сети, чем обычный HTTP-сервис

Home Assistant официально предупреждает, что Matter рассчитан прежде всего на обычные домашние локальные сети и может плохо сочетаться с VLAN, multicast filtering и некорректным IGMP snooping.

Типичный сложный сценарий:

Home Assistant VLAN Router / firewall Apple TV / Nest Hub VLAN Thread mesh

Здесь недостаточно открыть один TCP-порт. Должны корректно проходить IPv6 и необходимые multicast/mDNS механизмы.

Не отключайте сегментацию и firewall полностью ради Matter.

Сначала подтвердите проблему по Matter Server logs и сетевой топологии. Безопаснее корректно спроектировать IPv6/mDNS между нужными сегментами, чем превращать IoT VLAN в общую сеть без правил.

После restart всё было хорошо, потом unavailable

Почему Matter-over-Thread устройства могут пропадать после перезапуска

На форумах Home Assistant в 2026 году повторяется один и тот же класс проблем: Matter Server остаётся запущен, Thread network существует, но после restart один или несколько nodes становятся unavailable.

Это не доказывает одну универсальную ошибку Matter Server. Возможные уровни:

IPv6 routeHA не имеет стабильного маршрута к Thread-сети через Border Router.
Border RouterПосле reboot ещё не восстановил нормальную связь или изменился путь.
Sleepy deviceБатарейное устройство не всегда отвечает немедленно.
Matter sessionНужно заново установить operational session/subscription.
Thread topologyMesh перестраивает маршрут после перезапуска одного из routers.
Multiple networksУстройство и Home Assistant фактически оказались в разных Thread datasets.

Правильный порядок

  1. Проверить Matter integration и Matter Server.
  2. Посмотреть Matter Server logs.
  3. Проверить Thread integration и доступный Border Router.
  4. Проверить IPv6 на Home Assistant.
  5. Посмотреть Matter network map.
  6. Только потом делать power-cycle конкретного устройства.
  7. Factory reset использовать последним.
Apple + Google + Home Assistant

Несколько Border Router не всегда означают одну большую Thread mesh

В одном доме можно одновременно увидеть Home Assistant, Apple и Google Thread networks. В текущей реализации они могут использовать разные credentials и оставаться отдельными сетями.

Apple Thread Свой dataset / credentials
Google Thread Свой dataset / credentials
Home Assistant Thread Свой dataset / credentials, если создан отдельно

Устройства не начинают автоматически роумить между этими сетями только потому, что все Border Router стоят рядом.

Если уже есть стабильная Apple или Google Thread network, часто разумнее сначала понять, можно ли использовать её credentials в Home Assistant, а не создавать ещё одну Thread-сеть просто потому, что появился новый USB-стик.

Home Assistant Yellow / ZBT

Когда нужен собственный OpenThread Border Router Home Assistant

Собственный OTBR полезен, если вы хотите, чтобы Home Assistant сам участвовал как Border Router, улучшал покрытие Thread или был вашей первой Thread-инфраструктурой.

Home Assistant Yellow, Connect ZBT-1 и Connect ZBT-2 из коробки ориентированы на Zigbee. Для Thread требуется отдельная настройка radio и OpenThread Border Router app.

Не путайте Matter integration и OTBR.

Matter Controller нужен для управления Matter. OTBR нужен только для связи с Thread-сетью. Для Matter-over-Wi‑Fi Thread Border Router вообще не требуется.

Новый инструмент 2026.9

Matter network map теперь можно использовать как диагностику

В Home Assistant 2026.9 Matter получил встроенную network map. Она показывает, какие devices работают через Thread, какие через Wi‑Fi, какие Border Router и точки доступа участвуют в пути.

Для Thread это особенно полезно: видно не только сам endpoint, но и infrastructure path до Home Assistant.

1Устройство unavailable

Есть ли оно вообще на карте?

2Путь через Thread

Какой Border Router используется?

3Несколько TBR

Как выглядит реальная топология?

4Wi‑Fi Matter

К какой точке доступа подключено устройство?

Если Matter Server слишком старый для карты, Home Assistant сообщает об этом. Это повод сначала обновить Matter Server, а не считать отсутствие карты неисправностью устройства.

Thread interference

Если pairing часто срывается или устройства регулярно пропадают

Thread использует 2,4 ГГц IEEE 802.15.4 и может пересекаться по эфиру с Wi‑Fi и Bluetooth.

В актуальной документации Home Assistant отдельно описан сценарий, когда OTBR log содержит повторяющиеся ChannelAccessFailure. Это указывает на занятый радиоканал и проблемы доступа к эфиру.

Home Assistant позволяет изменить Thread channel через Thread integration. Но уже работающую сеть не нужно переносить на другой канал «на всякий случай»: сначала подтвердите interference по логам и картине сети.

Не меняйте одновременно Thread channel, Border Router и Matter Controller.

Иначе при неудаче будет невозможно понять, какое из трёх изменений сломало связь.

Factory reset — последний этап

Когда действительно нужно сбрасывать Matter-устройство

Не спешите reset, если

  • устройство работает в Apple/Google;
  • проблема только в Home Assistant;
  • Thread network и credentials не проверены;
  • IPv6/mDNS ещё не проверены;
  • Matter Server logs указывают на network timeout.

Reset может понадобиться, если

  • commissioning state повреждён;
  • устройство больше не принадлежит доступной fabric;
  • старый controller потерян и share невозможно выполнить;
  • производитель рекомендует reset для конкретной ошибки;
  • все сетевые причины исключены.

После factory reset могут потребоваться повторное добавление в несколько fabrics, восстановление automations и повторная настройка имени/комнаты.

Что собрать для диагностики

Минимальный набор данных без секретов

Home Assistant version и тип установки.

Matter Server version.

Модель Matter-устройства.

Matter over Wi‑Fi или Matter over Thread.

Какой Border Router используется.

Какие Thread networks видны в HA.

Какая network отмечена preferred.

IPv6 status Home Assistant.

Есть ли VLAN между HA и Border Router.

Несколько строк Matter Server / OTBR logs.

Не публикуйте Thread credentials и полный active operational dataset.

Также не отправляйте Home Assistant tokens, Wi‑Fi passwords и резервные Matter credentials в открытый чат.

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Удалённый разбор Matter / Thread

Устройство работает в Apple Home или Google Home, но Home Assistant показывает unavailable?

Пришлите модель устройства, версию Home Assistant и Matter Server, тип Border Router, скрин Thread networks без credentials и точный текст ошибки. Если используются VLAN, укажите где находятся HA, Border Router и телефон. Пароли, Matter credentials и Thread dataset присылать не нужно.

Показать схему в MAX Telegram Гайды Home Assistant
FAQ

Частые вопросы о Matter и Thread в Home Assistant

Нужен ли Home Assistant свой Thread USB-стик?

Не обязательно. Home Assistant может использовать сторонний Thread Border Router, например HomePod mini, Apple TV или Nest Hub, если сеть и credentials настроены корректно.

Почему устройство работает в Apple Home, но не добавляется в HA?

Проверьте multi-admin sharing, наличие Matter integration, импорт Thread credentials, IPv6/mDNS и сетевой путь между Home Assistant и Apple Thread Border Router.

Нужно ли удалять Matter-устройство из Apple Home перед добавлением в Home Assistant?

Нет. Matter поддерживает несколько controllers. Используйте функцию sharing из уже подключённой экосистемы и добавьте устройство в fabric Home Assistant.

Почему Home Assistant видит Thread network, но не может сделать её preferred?

Обычно потому, что он обнаружил Border Router, но не имеет credentials этой Thread-сети. Credentials нужно импортировать через Companion app.

Работает ли Matter через VLAN?

Может, но конфигурация заметно сложнее. Нужны корректные IPv6 и mDNS/multicast между нужными сегментами. Home Assistant предупреждает, что Matter может плохо работать в сложных enterprise/VLAN-сетях.

Почему Matter-over-Wi‑Fi работает, а Matter-over-Thread нет?

Тогда Matter Controller, вероятно, работает, а проблему нужно искать в Thread layer: Border Router, credentials, Thread mesh или IPv6 route.

Почему устройство становится unavailable после restart Home Assistant?

Проверьте Matter Server logs, IPv6 reachability, Border Router и Thread topology. Не делайте factory reset первым шагом.

Можно ли иметь Apple и Google Thread Border Router одновременно?

Да, но они не обязательно находятся в одной Thread-сети. В одном доме могут существовать несколько datasets с разными credentials.

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