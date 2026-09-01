Matter/Thread unavailable в Home Assistant: диагностика по шагам

Matter и Thread в Home Assistant: устройство unavailable, не добавляется или работает в Apple Home, но не в HA
У Matter over Thread сразу несколько независимых уровней: Matter Controller, Thread-сеть, Border Router, IPv6, mDNS и мобильное устройство, через которое выполняется commissioning. Поэтому ситуация «датчик работает в Apple Home, но Home Assistant его не видит» не означает автоматически неисправность датчика или Thread-сети. Нужно понять, на каком уровне оборвалась цепочка.
Matter Controller, Thread Border Router и Thread network — три разные роли
Добавляет Matter-устройство в свою fabric и управляет им. Home Assistant выступает отдельным Matter Controller.
Связывает Thread mesh с обычной IPv6-сетью дома. Это может быть HomePod mini, Apple TV, Nest Hub, Nest Wifi Pro, HA Yellow/ZBT с OTBR и другое совместимое устройство.
Сама mesh-сеть со своими credentials. Разные экосистемы могут создать разные Thread-сети даже в одном доме.
Он может управлять Matter-over-Thread устройством через уже существующий Apple или Google Thread Border Router, если локальная сеть и credentials настроены корректно.
По симптому уже можно понять, какой слой проверять
Устройство уже работает в другой экосистеме: его не нужно factory reset
Matter поддерживает multi-admin. Один и тот же Matter-девайс может быть добавлен в fabric Apple Home, Google Home и Home Assistant одновременно.
Если устройство уже добавлено в Apple Home или Google Home, для Home Assistant используется не исходный QR-код устройства как при первом commissioning, а процедура Share / Add to another controller из уже работающей экосистемы.
В Home Assistant текущий путь находится в мобильном приложении: Settings → Connectivity → Matter → Add device → вариант, что устройство уже используется в другой системе.
Если оно там стабильно работает, это полезная контрольная точка: Thread radio и само устройство, вероятно, живы. Сначала диагностируйте sharing и доступ Home Assistant к той же сети.
Home Assistant может видеть Thread-сеть, но не знать её ключи
Thread Border Router объявляет своё присутствие по локальной сети, поэтому Home Assistant способен показать Apple/Google Thread network в интерфейсе. Но такие объявления не содержат секретные credentials.
Для полноценной работы с этой сетью credentials импортируются через Home Assistant Companion.
Apple Thread network
На iPhone credentials можно передать между Apple Keychain и Home Assistant через Companion app.
Google Thread network
На Android Companion app может импортировать credentials существующей Google Thread-сети в Home Assistant.
После импорта сеть можно сделать preferred, если Home Assistant знает её credentials.
Preferred network в Home Assistant реализована не полностью: при добавлении Matter-over-Thread устройства мобильное приложение ориентируется прежде всего на preferred Thread network самого телефона.
Почему Matter не всегда можно нормально добавить из браузера
Первичный commissioning Matter использует мобильное устройство. Home Assistant прямо указывает, что часть кнопок commissioning доступна только в Companion app.
Для Matter-over-Thread телефон должен одновременно:
- иметь актуальный Home Assistant Companion;
- знать credentials нужной Thread-сети;
- находиться рядом с новым Matter-устройством и Border Router;
- иметь рабочий Bluetooth для первичного commissioning;
- находиться в подходящей локальной Wi‑Fi/LAN-среде.
Поэтому фраза «Home Assistant в браузере видит Thread network» сама по себе ещё не подтверждает, что мобильный commissioning настроен правильно.
Matter требует локальный IPv6 и mDNS
Matter активно использует IPv6 и multicast DNS для discovery и установления локальных соединений. Home Assistant отдельно указывает, что IPv6 должен быть включён в настройках сети HA.
Что проверить в Home Assistant
- Settings → System → Network;
- IPv6 не Disabled;
- если нет специальной архитектуры, обычно достаточно Automatic;
- Home Assistant и Thread Border Router видят друг друга по локальной сети;
- mDNS/multicast не фильтруется между ними.
Matter может обнаружить устройство по multicast, а затем не установить рабочую IPv6-сессию. В результате commissioning зависает или устройство появляется и позже становится unavailable.
Matter сложнее переносит сегментацию сети, чем обычный HTTP-сервис
Home Assistant официально предупреждает, что Matter рассчитан прежде всего на обычные домашние локальные сети и может плохо сочетаться с VLAN, multicast filtering и некорректным IGMP snooping.
Типичный сложный сценарий:
Здесь недостаточно открыть один TCP-порт. Должны корректно проходить IPv6 и необходимые multicast/mDNS механизмы.
Сначала подтвердите проблему по Matter Server logs и сетевой топологии. Безопаснее корректно спроектировать IPv6/mDNS между нужными сегментами, чем превращать IoT VLAN в общую сеть без правил.
Несколько Border Router не всегда означают одну большую Thread mesh
В одном доме можно одновременно увидеть Home Assistant, Apple и Google Thread networks. В текущей реализации они могут использовать разные credentials и оставаться отдельными сетями.
Устройства не начинают автоматически роумить между этими сетями только потому, что все Border Router стоят рядом.
Если уже есть стабильная Apple или Google Thread network, часто разумнее сначала понять, можно ли использовать её credentials в Home Assistant, а не создавать ещё одну Thread-сеть просто потому, что появился новый USB-стик.
Когда нужен собственный OpenThread Border Router Home Assistant
Собственный OTBR полезен, если вы хотите, чтобы Home Assistant сам участвовал как Border Router, улучшал покрытие Thread или был вашей первой Thread-инфраструктурой.
Home Assistant Yellow, Connect ZBT-1 и Connect ZBT-2 из коробки ориентированы на Zigbee. Для Thread требуется отдельная настройка radio и OpenThread Border Router app.
Matter Controller нужен для управления Matter. OTBR нужен только для связи с Thread-сетью. Для Matter-over-Wi‑Fi Thread Border Router вообще не требуется.
Matter network map теперь можно использовать как диагностику
В Home Assistant 2026.9 Matter получил встроенную network map. Она показывает, какие devices работают через Thread, какие через Wi‑Fi, какие Border Router и точки доступа участвуют в пути.
Для Thread это особенно полезно: видно не только сам endpoint, но и infrastructure path до Home Assistant.
Есть ли оно вообще на карте?
Какой Border Router используется?
Как выглядит реальная топология?
К какой точке доступа подключено устройство?
Если Matter Server слишком старый для карты, Home Assistant сообщает об этом. Это повод сначала обновить Matter Server, а не считать отсутствие карты неисправностью устройства.
Если pairing часто срывается или устройства регулярно пропадают
Thread использует 2,4 ГГц IEEE 802.15.4 и может пересекаться по эфиру с Wi‑Fi и Bluetooth.
В актуальной документации Home Assistant отдельно описан сценарий, когда OTBR log содержит повторяющиеся
ChannelAccessFailure. Это указывает на занятый радиоканал и проблемы доступа к эфиру.
Home Assistant позволяет изменить Thread channel через Thread integration. Но уже работающую сеть не нужно переносить на другой канал «на всякий случай»: сначала подтвердите interference по логам и картине сети.
Иначе при неудаче будет невозможно понять, какое из трёх изменений сломало связь.
Когда действительно нужно сбрасывать Matter-устройство
Не спешите reset, если
- устройство работает в Apple/Google;
- проблема только в Home Assistant;
- Thread network и credentials не проверены;
- IPv6/mDNS ещё не проверены;
- Matter Server logs указывают на network timeout.
Reset может понадобиться, если
- commissioning state повреждён;
- устройство больше не принадлежит доступной fabric;
- старый controller потерян и share невозможно выполнить;
- производитель рекомендует reset для конкретной ошибки;
- все сетевые причины исключены.
После factory reset могут потребоваться повторное добавление в несколько fabrics, восстановление automations и повторная настройка имени/комнаты.
Минимальный набор данных без секретов
Home Assistant version и тип установки.
Matter Server version.
Модель Matter-устройства.
Matter over Wi‑Fi или Matter over Thread.
Какой Border Router используется.
Какие Thread networks видны в HA.
Какая network отмечена preferred.
IPv6 status Home Assistant.
Есть ли VLAN между HA и Border Router.
Несколько строк Matter Server / OTBR logs.
Также не отправляйте Home Assistant tokens, Wi‑Fi passwords и резервные Matter credentials в открытый чат.
Что уже есть на Electrikman.ru
Устройство работает в Apple Home или Google Home, но Home Assistant показывает unavailable?
Пришлите модель устройства, версию Home Assistant и Matter Server, тип Border Router, скрин Thread networks без credentials и точный текст ошибки. Если используются VLAN, укажите где находятся HA, Border Router и телефон. Пароли, Matter credentials и Thread dataset присылать не нужно.
Частые вопросы о Matter и Thread в Home Assistant
Нужен ли Home Assistant свой Thread USB-стик?
Не обязательно. Home Assistant может использовать сторонний Thread Border Router, например HomePod mini, Apple TV или Nest Hub, если сеть и credentials настроены корректно.
Почему устройство работает в Apple Home, но не добавляется в HA?
Проверьте multi-admin sharing, наличие Matter integration, импорт Thread credentials, IPv6/mDNS и сетевой путь между Home Assistant и Apple Thread Border Router.
Нужно ли удалять Matter-устройство из Apple Home перед добавлением в Home Assistant?
Нет. Matter поддерживает несколько controllers. Используйте функцию sharing из уже подключённой экосистемы и добавьте устройство в fabric Home Assistant.
Почему Home Assistant видит Thread network, но не может сделать её preferred?
Обычно потому, что он обнаружил Border Router, но не имеет credentials этой Thread-сети. Credentials нужно импортировать через Companion app.
Работает ли Matter через VLAN?
Может, но конфигурация заметно сложнее. Нужны корректные IPv6 и mDNS/multicast между нужными сегментами. Home Assistant предупреждает, что Matter может плохо работать в сложных enterprise/VLAN-сетях.
Почему Matter-over-Wi‑Fi работает, а Matter-over-Thread нет?
Тогда Matter Controller, вероятно, работает, а проблему нужно искать в Thread layer: Border Router, credentials, Thread mesh или IPv6 route.
Почему устройство становится unavailable после restart Home Assistant?
Проверьте Matter Server logs, IPv6 reachability, Border Router и Thread topology. Не делайте factory reset первым шагом.
Можно ли иметь Apple и Google Thread Border Router одновременно?
Да, но они не обязательно находятся в одной Thread-сети. В одном доме могут существовать несколько datasets с разными credentials.