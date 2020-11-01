Трубки VIZIT, Cyfral, ELTIS и Metakom: совместимость и замена

Трубки VIZIT, Cyfral, ELTIS и Metakom: как определить модель, совместимость и чем заменить
Квартирная домофонная трубка выглядит простым устройством, но поставить первую попавшуюся вместо старой нельзя. Разбираем распространённые и актуальные модели VIZIT, Cyfral, ELTIS и Metakom, внешние признаки, координатные и цифровые линии, совместимость, безопасную замену и переход на видеодомофон.
Домофонную трубку выбирают по типу линии, а не по цвету и форме корпуса
У квартирной трубки обычно всего три задачи: принять вызов, дать поговорить с посетителем и открыть дверь. Из-за этого кажется, что все аппараты одинаковы. На самом деле абонентские устройства рассчитаны на конкретную электрическую и логическую архитектуру домофона.
Наиболее важное различие проходит между координатными трубками и старыми цифровыми адресными трубками. Обе категории могут подключаться всего двумя проводами. Поэтому даже наличие двух жил в стене не означает, что подойдёт любая двухпроводная модель.
Если маркировка читается, по ней часто можно сразу определить класс системы и подобрать штатную или заявленную производителем совместимую замену.
Какие квартирные трубки встречаются в многоквартирных домах
|Тип
|Как работает
|Примеры
|Что учитывать при замене
|Координатная
|Абонентскую линию квартиры выбирает коммутатор. Обычно важна полярность.
|Metakom ТКП-12М, Cyfral КМ-2/КМ-3, ELTIS A5, многие VIZIT УКП
|Новая трубка должна быть рассчитана на совместимую координатную систему.
|Цифровая адресная
|Абонентское устройство имеет свой адрес в общей линии.
|Metakom ТКП-12D и устройства совместимых цифровых систем
|Нужна цифровая трубка нужного протокола и корректный адрес квартиры.
|Фирменная многопроводная
|Используется собственная схема конкретной старой системы.
|Отдельные специализированные серии
|Проверять только по документации конкретной модели.
|IP/SIP
|Сетевой терминал регистрируется на сервере или у оператора.
|Современные indoor station Hikvision, Dahua, Akuvox
|Обычная аналоговая трубка вместо такого терминала не ставится.
VIZIT УКП-7 и УКП-12: как отличить и чем заменить
VIZIT продолжает выпускать квартирные переговорные устройства. На актуальном сайте производителя представлены семейства УКП-7 и УКП-12, предназначенные для многоабонентских домофонов VIZIT серий 300, 400, 500, 700, SM, N, M и малоабонентских систем бренда.
УКП-7
Узкая вертикальная база, вытянутая трубка. Есть кнопка открытия и ступенчатая регулировка громкости вызова.Размер:
примерно 40 × 175 × 35 мм.
УКП-12
Корпус шире и выше УКП-7. Есть светодиодная индикация вызова, кнопка открытия и регулировка громкости.Размер:
примерно 54 × 200 × 40 мм.
УКП-12-1
Похожа на УКП-12, но производитель отдельно предусматривает подключение дополнительного квартирного переговорного устройства.
Что означают УКП-12М, G, GCA, GCH и другие варианты
В текущей линейке VIZIT много модификаций семейства УКП-12. Значительная часть индексов относится к цвету и оформлению корпуса. Поэтому при подборе важнее базовая модель и её функции, чем цветовое исполнение.
Стороннюю трубку используют только при подтверждённой совместимости с квартирной линией.
Cyfral КМ-2 и КМ-3: координатные трубки и их отличия
На актуальном сайте Cyfral КМ-2 и КМ-3 относятся к абонентским трубкам координатной линии связи. Производитель выпускает несколько модификаций с индикацией, отключением звука и разным оформлением.
Компактная базовая модель
Узкий корпус и простая кнопка открытия. Производитель указывает совместимость с Cyfral, VIZIT, ELTIS и аналогичными системами.Когда выбирать:
когда нужна простая координатная замена без перехода на видеомонитор.
Больше удобства
Есть отключение звукового вызова и светодиодная индикация. Кнопка открытия крупнее, корпус визуально массивнее КМ-2.Когда выбирать:
если важны ночное отключение звонка и визуальная индикация.
В руководстве Cyfral КМ-2 производитель отдельно требует подключать трубку к домофонной линии с соблюдением полярности.
ELTIS A5: как узнать и чем можно заменить
Абонентское устройство ELTIS A5 представляет собой классическую трубку на компактной подставке. По паспорту производителя она подключается к двум клеммам Ln- и Ln+ и предназначена для дуплексной связи и управления электромагнитным замком.
Узкая лаконичная трубка без большого корпуса
На основании есть кнопка открытия двери и переключатель громкости. Сзади находятся две клеммы абонентской линии.
Можно ли вместо A5 поставить другой бренд
Да, если новая трубка официально рассчитана на совместимую координатную линию. Metakom прямо указывает ELTIS среди систем для ТКП-12М. Cyfral также указывает КМ-2 как совместимую с ELTIS. При рабочей системе штатная A5 всё равно остаётся наиболее консервативной заменой.
Metakom ТКП-12М и ТКП-12D: похожие названия, разные системы
Metakom особенно хорошо показывает, почему нельзя ориентироваться на количество проводов. В актуальной линейке производителя одновременно есть координатные и цифровые двухпроводные трубки.
Координатная
Производитель прямо заявляет совместимость с Metakom, VIZIT, ELTIS, Cyfral и Raikmann. Есть световая индикация и ночное отключение.Ключевой признак:
координатная квартирная линия.
Цифровая двухпроводная
Предназначена для систем с цифровой адресацией, включая Metakom МК2007, CD-1803, CD-2000 и совместимые Raikmann и Keyman.Ключевой признак:
цифровой адрес абонента.
Совпадение бренда, формы корпуса и двух проводов не означает совместимость. Ошибка находится на уровне способа адресации.
ТКП-12М.2
Эта отдельная модификация предназначена для систем Metakom с координатной системой адресации и некоторых старых четырёхпроводных систем адресации. Поэтому полная маркировка устройства важна целиком, включая цифры после точки.
Как узнать трубку по внешнему виду
Внешний вид помогает сузить варианты, но окончательная идентификация делается по маркировке. Особенно ненадёжен цвет: одна базовая модель может выпускаться в нескольких цветах.
Трубка вытянутая, основание заметно уже УКП-12.
Характерны светодиод и регулировка громкости.
Минималистичная база, кнопка открытия на корпусе.
Визуально массивнее КМ-2, есть отключение вызова.
На обратной стороне клеммы Ln+ и Ln-.
M, D и M.2 обозначают технически разные варианты.
Где искать модель
- на наклейке с обратной стороны основания;
- на нижнем торце корпуса;
- под трубкой на базе;
- на отливке пластика;
- на сохранившейся инструкции или коробке.
Чем заменить старую трубку
|Старая трубка
|Что рассматривать
|Что проверить
|VIZIT УКП-7 / УКП-12
|Актуальную VIZIT того же семейства либо официально совместимую координатную модель
|Тип системы, полярность, нужные функции
|Cyfral КМ-2 / координатная Cyfral
|Cyfral КМ-2, КМ-3 или совместимую координатную трубку
|Координатность линии и полярность
|ELTIS A5
|A5 либо координатную модель с заявленной совместимостью ELTIS
|Ln+ / Ln- и тип линии
|Metakom ТКП-12М
|ТКП-12М/М.1 или другую совместимую координатную трубку
|Не перепутать с цифровой D
|Metakom ТКП-12D
|Совместимую цифровую адресную трубку
|Тип цифровой системы и адрес абонента
|Модель неизвестна
|Сначала идентифицировать
|Не выбирать по двум проводам или внешнему виду
Это надёжнее форумных списков и карточек продавцов со словом «универсальная».
Когда вместо новой трубки лучше поставить видеодомофон
Если требуется только вернуть подъездный вызов, новая совместимая трубка проще. Если квартира ремонтируется и хочется видеть посетителя, подключить собственную панель у двери, записывать события или вывести камеры, имеет смысл оценить видеомонитор.
Только подъезд
Подъездная линия подключается к видеомонитору через подходящий модуль сопряжения или штатный интерфейс.
Подъезд + своя панель
Один канал обслуживает подъезд, второй принимает вызов с панели непосредственно у квартиры.
Подъезд в приложении
Для облачного Дом.ру, Ростелеком Ключ и подобных систем подъезд можно оставить в приложении, а у квартиры сделать независимую видеосистему.
Для изображения нужен доступный видеосигнал подъездной камеры или полноценная IP-интеграция.
Алгоритм замены без экспериментов
- Сфотографируйте трубку до демонтажа.Нужны общий вид и органы управления.
- Найдите полную маркировку.Особенно важны M, D, -1, .1, .2 и другие суффиксы.
- Сфотографируйте клеммы.Провода не отсоединяйте, чтобы сохранить исходную полярность.
- Проверьте модель по документации производителя.Определите координатная она, цифровая или относится к другой архитектуре.
- Выберите штатную или заявленную совместимую замену.Для видеомонитора отдельно решите вопрос сопряжения и видео.
- Только после этого демонтируйте старое устройство.Общедомовую линию не используют для экспериментов.
Почему новая трубка не работает
Физически две жилы совпали, но принцип адресации другой.
Похожие названия относятся к разным классам систем.
Для многих классических линий + и - имеют значение.
Один производитель может выпускать разные системы.
Потеряли главный ориентир для определения линии.
Для изображения нужна камера и доступный видеосигнал.
Нужен список совместимости от производителя.
Количество жил не определяет протокол.
Например, VIZIT УКП-12-1 имеет возможность дополнительного УКП.
Замыкание и неправильное подключение могут повлиять на общедомовую систему.
Почему старые трубки могут работать вместе с современной IP-домофонией
ГОСТ Р 71872-2024 для многоабонентских домофонов умного дома действует с 1 февраля 2025 года. Он допускает подключение аналоговой сети через соответствующий интерфейс или внешний блок преобразования, а также использование координатно-матричных и цифро-аналоговых абонентских интерфейсов.
«При необходимости подключения к аналоговой сети домофон должен иметь соответствующий интерфейс или комплектоваться внешним блоком преобразования».
Поэтому старая трубка в квартире не доказывает, что весь домофон старый. Наружная панель и серверная часть могут быть современными, а квартирный участок сохранён через гибридное оборудование.
Трубка сломалась или хочется перейти на видеомонитор
Для простой идентификации сначала лучше прислать фотографии. Если требуется проверка линии, поиск неисправности или монтаж видеомонитора, объём работ определяется по задаче.
Частые вопросы про трубки VIZIT, Cyfral, ELTIS и Metakom
Все домофонные трубки взаимозаменяемы?
Нет. Должны совпадать тип квартирной линии и совместимость конкретного устройства.
Можно ли заменить VIZIT на Cyfral?
Для некоторых координатных систем да. Cyfral КМ-2 производитель заявляет совместимой с VIZIT, но модель системы лучше подтвердить.
Можно ли заменить VIZIT на Metakom?
Metakom ТКП-12М официально заявлена для координатных систем VIZIT, ELTIS, Cyfral, Metakom и Raikmann.
Можно ли заменить ELTIS A5 на Metakom ТКП-12М?
Производитель ТКП-12М указывает ELTIS среди совместимых систем. Сохраняют штатную полярность.
Можно ли заменить ELTIS A5 на Cyfral КМ-2?
Cyfral указывает КМ-2 как совместимую с ELTIS. Перед монтажом полезно подтвердить тип линии.
Чем VIZIT УКП-7 отличается от УКП-12?
УКП-12 крупнее и имеет световую индикацию вызова. Обе серии рассчитаны на указанные производителем системы VIZIT.
Что особенного в VIZIT УКП-12-1?
Она позволяет подключить дополнительное квартирное переговорное устройство.
УКП-12М у VIZIT цифровая?
Нет. Не путайте VIZIT УКП-12М с Metakom ТКП-12М. Полная маркировка и производитель принципиальны.
Cyfral КМ-2 координатная?
Да. Производитель относит её к трубкам для координатной линии связи.
Cyfral КМ-3 координатная?
Да. Она также рассчитана на координатную линию.
Чем КМ-3 отличается от КМ-2?
КМ-3 имеет другую конструкцию, световую индикацию и отключение звукового вызова.
ELTIS A5 сколько проводов использует?
По паспорту она подключается к двум клеммам Ln+ и Ln-.
Metakom ТКП-12М координатная?
Да. Производитель прямо называет её координатной квартирной трубкой.
Metakom ТКП-12D цифровая?
Да. Это цифровая двухпроводная трубка для систем с цифровой адресацией.
Можно ли вместо ТКП-12D поставить ТКП-12М?
Нет. Это устройства для разных типов домофонной адресации.
Что такое ТКП-12М.2?
Отдельная модификация для координатных и некоторых четырёхпроводных систем Metakom.
Если к трубке идут два провода, можно ставить ТКП-12М?
Нет. Два провода могут относиться к цифровой адресной системе.
Можно ли определить трубку только по фотографии?
Часто можно сузить круг моделей, но для точного определения лучше увидеть маркировку.
Где искать модель трубки?
На задней стороне основания, нижнем торце, под трубкой, на наклейке или отливке корпуса.
Нужно ли вскрывать трубку?
Обычно нет. Сначала достаточно наружной маркировки.
Можно ли поставить «универсальную» трубку?
Только если производитель прямо указывает совместимость с вашей системой.
Почему новая трубка звонит, но не открывает дверь?
Возможны несовместимость, неправильная полярность или неисправность линии.
Почему после замены вызов пропал?
Частые причины: другой тип системы, неправильное подключение или несовместимая модель.
Можно ли вместо трубки поставить видеодомофон?
Да, через совместимый модуль сопряжения или штатный интерфейс системы.
Появится ли видео автоматически?
Нет. Нужен подъездный видеосигнал либо IP-интеграция.
Можно ли оставить трубку и поставить отдельную панель у квартиры?
Да. Трубка будет работать с подъездом, отдельный видеодомофон со своей дверью.
Что лучше: трубка или видеомонитор?
Для простого подъездного вызова трубка дешевле и проще. Для видео, записи и своей панели удобнее видеомонитор.
Что прислать для подбора замены?
Фото трубки, маркировки, подключённых клемм без отключения проводов и подъездной панели.
Можно ли менять полярность наугад?
Нет. Исходное подключение лучше сфотографировать и сохранить.
Нужно ли лезть в этажный шкаф?
Для определения трубки нет. В общедомовое оборудование самостоятельно вмешиваться не следует.
Сначала проверим маркировку и тип линии
Пришлите фотографии старой трубки и подключения. Можно понять, нужна штатная VIZIT, Cyfral, ELTIS, координатная Metakom, цифровая Metakom или уже имеет смысл переходить на видеомонитор.
Не замыкайте абонентскую линию и не меняйте провода местами под напряжением. Не вскрывайте этажные домофонные шкафы для бытовой диагностики. Подключение модулей сопряжения и работа с общедомовой частью выполняются специалистом.