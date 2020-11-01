Трубки VIZIT, Cyfral, ELTIS и Metakom: совместимость и замена

Справочник · квартирные трубки · подъездный домофон Трубки VIZIT, Cyfral, ELTIS и Metakom: как определить модель, совместимость и чем заменить Квартирная домофонная трубка выглядит простым устройством, но поставить первую попавшуюся вместо старой нельзя. Разбираем распространённые и актуальные модели VIZIT, Cyfral, ELTIS и Metakom, внешние признаки, координатные и цифровые линии, совместимость, безопасную замену и переход на видеодомофон. Форма корпуса не определяет протокол внешне похожие трубки могут работать с разными системами Metakom выпускает два разных класса ТКП-12М координатная, ТКП-12D цифровая двухпроводная Старую трубку лучше не выбрасывать маркировка часто сразу показывает тип квартирной линии Определить трубку в MAX Установка видеодомофона в Туле Подбор оборудования Для точной идентификации нужны фото трубки целиком;

фото маркировки на основании или сзади;

фото клемм без отключения проводов;

модель подъездной панели, если известна;

название обслуживающей организации;

понимание, нужна новая трубка или переход на видеомонитор.

Короткий ответ Домофонную трубку выбирают по типу линии, а не по цвету и форме корпуса У квартирной трубки обычно всего три задачи: принять вызов, дать поговорить с посетителем и открыть дверь. Из-за этого кажется, что все аппараты одинаковы. На самом деле абонентские устройства рассчитаны на конкретную электрическую и логическую архитектуру домофона. Наиболее важное различие проходит между координатными трубками и старыми цифровыми адресными трубками. Обе категории могут подключаться всего двумя проводами. Поэтому даже наличие двух жил в стене не означает, что подойдёт любая двухпроводная модель. Перед заменой запишите точную модель старой трубки. Если маркировка читается, по ней часто можно сразу определить класс системы и подобрать штатную или заявленную производителем совместимую замену.

Основы Какие квартирные трубки встречаются в многоквартирных домах Тип Как работает Примеры Что учитывать при замене Координатная Абонентскую линию квартиры выбирает коммутатор. Обычно важна полярность. Metakom ТКП-12М, Cyfral КМ-2/КМ-3, ELTIS A5, многие VIZIT УКП Новая трубка должна быть рассчитана на совместимую координатную систему. Цифровая адресная Абонентское устройство имеет свой адрес в общей линии. Metakom ТКП-12D и устройства совместимых цифровых систем Нужна цифровая трубка нужного протокола и корректный адрес квартиры. Фирменная многопроводная Используется собственная схема конкретной старой системы. Отдельные специализированные серии Проверять только по документации конкретной модели. IP/SIP Сетевой терминал регистрируется на сервере или у оператора. Современные indoor station Hikvision, Dahua, Akuvox Обычная аналоговая трубка вместо такого терминала не ставится.

VIZIT VIZIT УКП-7 и УКП-12: как отличить и чем заменить VIZIT продолжает выпускать квартирные переговорные устройства. На актуальном сайте производителя представлены семейства УКП-7 и УКП-12, предназначенные для многоабонентских домофонов VIZIT серий 300, 400, 500, 700, SM, N, M и малоабонентских систем бренда. VIZIT УКП-7 Узкая вертикальная база, вытянутая трубка. Есть кнопка открытия и ступенчатая регулировка громкости вызова. Размер: примерно 40 × 175 × 35 мм. VIZIT УКП-12 Корпус шире и выше УКП-7. Есть светодиодная индикация вызова, кнопка открытия и регулировка громкости. Размер: примерно 54 × 200 × 40 мм. VIZIT УКП-12-1 Похожа на УКП-12, но производитель отдельно предусматривает подключение дополнительного квартирного переговорного устройства. Что означают УКП-12М, G, GCA, GCH и другие варианты В текущей линейке VIZIT много модификаций семейства УКП-12. Значительная часть индексов относится к цвету и оформлению корпуса. Поэтому при подборе важнее базовая модель и её функции, чем цветовое исполнение. Если нужна только рабочая замена, штатная VIZIT того же семейства является самым предсказуемым вариантом. Стороннюю трубку используют только при подтверждённой совместимости с квартирной линией.

Cyfral Cyfral КМ-2 и КМ-3: координатные трубки и их отличия На актуальном сайте Cyfral КМ-2 и КМ-3 относятся к абонентским трубкам координатной линии связи. Производитель выпускает несколько модификаций с индикацией, отключением звука и разным оформлением. Cyfral КМ-2 Компактная базовая модель Узкий корпус и простая кнопка открытия. Производитель указывает совместимость с Cyfral, VIZIT, ELTIS и аналогичными системами. Когда выбирать: когда нужна простая координатная замена без перехода на видеомонитор. Cyfral КМ-3 Больше удобства Есть отключение звукового вызова и светодиодная индикация. Кнопка открытия крупнее, корпус визуально массивнее КМ-2. Когда выбирать: если важны ночное отключение звонка и визуальная индикация. Полярность сохраняют по штатной схеме. В руководстве Cyfral КМ-2 производитель отдельно требует подключать трубку к домофонной линии с соблюдением полярности.

ELTIS ELTIS A5: как узнать и чем можно заменить Абонентское устройство ELTIS A5 представляет собой классическую трубку на компактной подставке. По паспорту производителя она подключается к двум клеммам Ln- и Ln+ и предназначена для дуплексной связи и управления электромагнитным замком. Внешние признаки Узкая лаконичная трубка без большого корпуса На основании есть кнопка открытия двери и переключатель громкости. Сзади находятся две клеммы абонентской линии. Ln+ Ln- двухпроводная линия ELTIS Можно ли вместо A5 поставить другой бренд Да, если новая трубка официально рассчитана на совместимую координатную линию. Metakom прямо указывает ELTIS среди систем для ТКП-12М. Cyfral также указывает КМ-2 как совместимую с ELTIS. При рабочей системе штатная A5 всё равно остаётся наиболее консервативной заменой.

Metakom Metakom ТКП-12М и ТКП-12D: похожие названия, разные системы Metakom особенно хорошо показывает, почему нельзя ориентироваться на количество проводов. В актуальной линейке производителя одновременно есть координатные и цифровые двухпроводные трубки. ТКП-12М / ТКП-12М.1 Координатная Производитель прямо заявляет совместимость с Metakom, VIZIT, ELTIS, Cyfral и Raikmann. Есть световая индикация и ночное отключение. Ключевой признак: координатная квартирная линия. ТКП-12D / ТКП-12D.1 Цифровая двухпроводная Предназначена для систем с цифровой адресацией, включая Metakom МК2007, CD-1803, CD-2000 и совместимые Raikmann и Keyman. Ключевой признак: цифровой адрес абонента. ТКП-12М и ТКП-12D не взаимозаменяемы. Совпадение бренда, формы корпуса и двух проводов не означает совместимость. Ошибка находится на уровне способа адресации. ТКП-12М.2 Эта отдельная модификация предназначена для систем Metakom с координатной системой адресации и некоторых старых четырёхпроводных систем адресации. Поэтому полная маркировка устройства важна целиком, включая цифры после точки.

Визуальный справочник Как узнать трубку по внешнему виду Внешний вид помогает сузить варианты, но окончательная идентификация делается по маркировке. Особенно ненадёжен цвет: одна базовая модель может выпускаться в нескольких цветах. VIZIT УКП-7 Очень узкая база Трубка вытянутая, основание заметно уже УКП-12. VIZIT УКП-12 Широкая высокая база Характерны светодиод и регулировка громкости. Cyfral КМ-2 Компактный современный корпус Минималистичная база, кнопка открытия на корпусе. Cyfral КМ-3 Крупная кнопка и индикация Визуально массивнее КМ-2, есть отключение вызова. ELTIS A5 Лаконичная узкая конструкция На обратной стороне клеммы Ln+ и Ln-. Metakom ТКП-12 Смотрите суффикс M, D и M.2 обозначают технически разные варианты. Где искать модель на наклейке с обратной стороны основания;

на нижнем торце корпуса;

под трубкой на базе;

на отливке пластика;

на сохранившейся инструкции или коробке.

Замена Чем заменить старую трубку Старая трубка Что рассматривать Что проверить VIZIT УКП-7 / УКП-12 Актуальную VIZIT того же семейства либо официально совместимую координатную модель Тип системы, полярность, нужные функции Cyfral КМ-2 / координатная Cyfral Cyfral КМ-2, КМ-3 или совместимую координатную трубку Координатность линии и полярность ELTIS A5 A5 либо координатную модель с заявленной совместимостью ELTIS Ln+ / Ln- и тип линии Metakom ТКП-12М ТКП-12М/М.1 или другую совместимую координатную трубку Не перепутать с цифровой D Metakom ТКП-12D Совместимую цифровую адресную трубку Тип цифровой системы и адрес абонента Модель неизвестна Сначала идентифицировать Не выбирать по двум проводам или внешнему виду Лучше штатная замена или модель с прямым заявлением производителя о совместимости. Это надёжнее форумных списков и карточек продавцов со словом «универсальная».

Шаг дальше Когда вместо новой трубки лучше поставить видеодомофон Если требуется только вернуть подъездный вызов, новая совместимая трубка проще. Если квартира ремонтируется и хочется видеть посетителя, подключить собственную панель у двери, записывать события или вывести камеры, имеет смысл оценить видеомонитор. Сценарий 1 Только подъезд Подъездная линия подключается к видеомонитору через подходящий модуль сопряжения или штатный интерфейс. Сценарий 2 Подъезд + своя панель Один канал обслуживает подъезд, второй принимает вызов с панели непосредственно у квартиры. Сценарий 3 Подъезд в приложении Для облачного Дом.ру, Ростелеком Ключ и подобных систем подъезд можно оставить в приложении, а у квартиры сделать независимую видеосистему. Замена аудиотрубки на экран не создаёт видео с подъезда. Для изображения нужен доступный видеосигнал подъездной камеры или полноценная IP-интеграция. Модули сопряжения Координатные и цифровые адаптеры, VZ, XL, HOOK и подъездное видео. Как определить тип домофона Координатный, цифровой, IP или гибридный.

Перед покупкой Алгоритм замены без экспериментов Сфотографируйте трубку до демонтажа. Нужны общий вид и органы управления. Найдите полную маркировку. Особенно важны M, D, -1, .1, .2 и другие суффиксы. Сфотографируйте клеммы. Провода не отсоединяйте, чтобы сохранить исходную полярность. Проверьте модель по документации производителя. Определите координатная она, цифровая или относится к другой архитектуре. Выберите штатную или заявленную совместимую замену. Для видеомонитора отдельно решите вопрос сопряжения и видео. Только после этого демонтируйте старое устройство. Общедомовую линию не используют для экспериментов.

Типичные ошибки Почему новая трубка не работает 01 Координатную заменили цифровой Физически две жилы совпали, но принцип адресации другой. 02 ТКП-12D заменили ТКП-12М Похожие названия относятся к разным классам систем. 03 Перепутали полярность Для многих классических линий + и - имеют значение. 04 Выбрали по бренду подъездной панели Один производитель может выпускать разные системы. 05 Выбросили старую трубку Потеряли главный ориентир для определения линии. 06 Ждут видео после простой замены Для изображения нужна камера и доступный видеосигнал. 07 Верят слову «универсальная» Нужен список совместимости от производителя. 08 Считают все 2-проводные системы одинаковыми Количество жил не определяет протокол. 09 Не учитывают особую модификацию Например, VIZIT УКП-12-1 имеет возможность дополнительного УКП. 10 Экспериментируют на линии Замыкание и неправильное подключение могут повлиять на общедомовую систему.

Нормативная база Почему старые трубки могут работать вместе с современной IP-домофонией ГОСТ Р 71872-2024 для многоабонентских домофонов умного дома действует с 1 февраля 2025 года. Он допускает подключение аналоговой сети через соответствующий интерфейс или внешний блок преобразования, а также использование координатно-матричных и цифро-аналоговых абонентских интерфейсов. «При необходимости подключения к аналоговой сети домофон должен иметь соответствующий интерфейс или комплектоваться внешним блоком преобразования». Поэтому старая трубка в квартире не доказывает, что весь домофон старый. Наружная панель и серверная часть могут быть современными, а квартирный участок сохранён через гибридное оборудование.

FAQ Частые вопросы про трубки VIZIT, Cyfral, ELTIS и Metakom Все домофонные трубки взаимозаменяемы? Нет. Должны совпадать тип квартирной линии и совместимость конкретного устройства. Можно ли заменить VIZIT на Cyfral? Для некоторых координатных систем да. Cyfral КМ-2 производитель заявляет совместимой с VIZIT, но модель системы лучше подтвердить. Можно ли заменить VIZIT на Metakom? Metakom ТКП-12М официально заявлена для координатных систем VIZIT, ELTIS, Cyfral, Metakom и Raikmann. Можно ли заменить ELTIS A5 на Metakom ТКП-12М? Производитель ТКП-12М указывает ELTIS среди совместимых систем. Сохраняют штатную полярность. Можно ли заменить ELTIS A5 на Cyfral КМ-2? Cyfral указывает КМ-2 как совместимую с ELTIS. Перед монтажом полезно подтвердить тип линии. Чем VIZIT УКП-7 отличается от УКП-12? УКП-12 крупнее и имеет световую индикацию вызова. Обе серии рассчитаны на указанные производителем системы VIZIT. Что особенного в VIZIT УКП-12-1? Она позволяет подключить дополнительное квартирное переговорное устройство. УКП-12М у VIZIT цифровая? Нет. Не путайте VIZIT УКП-12М с Metakom ТКП-12М. Полная маркировка и производитель принципиальны. Cyfral КМ-2 координатная? Да. Производитель относит её к трубкам для координатной линии связи. Cyfral КМ-3 координатная? Да. Она также рассчитана на координатную линию. Чем КМ-3 отличается от КМ-2? КМ-3 имеет другую конструкцию, световую индикацию и отключение звукового вызова. ELTIS A5 сколько проводов использует? По паспорту она подключается к двум клеммам Ln+ и Ln-. Metakom ТКП-12М координатная? Да. Производитель прямо называет её координатной квартирной трубкой. Metakom ТКП-12D цифровая? Да. Это цифровая двухпроводная трубка для систем с цифровой адресацией. Можно ли вместо ТКП-12D поставить ТКП-12М? Нет. Это устройства для разных типов домофонной адресации. Что такое ТКП-12М.2? Отдельная модификация для координатных и некоторых четырёхпроводных систем Metakom. Если к трубке идут два провода, можно ставить ТКП-12М? Нет. Два провода могут относиться к цифровой адресной системе. Можно ли определить трубку только по фотографии? Часто можно сузить круг моделей, но для точного определения лучше увидеть маркировку. Где искать модель трубки? На задней стороне основания, нижнем торце, под трубкой, на наклейке или отливке корпуса. Нужно ли вскрывать трубку? Обычно нет. Сначала достаточно наружной маркировки. Можно ли поставить «универсальную» трубку? Только если производитель прямо указывает совместимость с вашей системой. Почему новая трубка звонит, но не открывает дверь? Возможны несовместимость, неправильная полярность или неисправность линии. Почему после замены вызов пропал? Частые причины: другой тип системы, неправильное подключение или несовместимая модель. Можно ли вместо трубки поставить видеодомофон? Да, через совместимый модуль сопряжения или штатный интерфейс системы. Появится ли видео автоматически? Нет. Нужен подъездный видеосигнал либо IP-интеграция. Можно ли оставить трубку и поставить отдельную панель у квартиры? Да. Трубка будет работать с подъездом, отдельный видеодомофон со своей дверью. Что лучше: трубка или видеомонитор? Для простого подъездного вызова трубка дешевле и проще. Для видео, записи и своей панели удобнее видеомонитор. Что прислать для подбора замены? Фото трубки, маркировки, подключённых клемм без отключения проводов и подъездной панели. Можно ли менять полярность наугад? Нет. Исходное подключение лучше сфотографировать и сохранить. Нужно ли лезть в этажный шкаф? Для определения трубки нет. В общедомовое оборудование самостоятельно вмешиваться не следует.

Не покупайте по внешнему виду Сначала проверим маркировку и тип линии Пришлите фотографии старой трубки и подключения. Можно понять, нужна штатная VIZIT, Cyfral, ELTIS, координатная Metakom, цифровая Metakom или уже имеет смысл переходить на видеомонитор. Написать в MAX Написать в Telegram