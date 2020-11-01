ZONT, MyHeat, Кситал или EctoControl: управление котлом

ZONT · MyHeat · EctoControl · Кситал · TEPLOCOM · фирменные модули Какое оборудование выбрать для управления котлом Управлять котлом можно простым Wi-Fi-термостатом, GSM-контроллером, цифровым регулятором, фирменным шлюзом или полноценной автоматикой котельной. Эти решения отличаются не только приложением. Они по-разному подключаются к котлу, видят разный объём данных и по-разному работают при потере интернета или питания. Газовые и электрические котлы ON/OFF, OpenTherm, eBUS, EMS Wi-Fi, GSM, Ethernet Подбор по точной модели котла

Короткий ответ Для простого изменения комнатной температуры обычно достаточно термостата с сухим контактом. Для дачи полезен контроллер с GSM, уведомлениями и резервным питанием. Если нужны параметры котла, модуляция горелки, ГВС и коды ошибок, требуется совместимая цифровая шина или фирменный модуль. Для нескольких контуров, тёплого пола, бойлера, буферной ёмкости и резервного котла нужен системный контроллер с датчиками, релейными модулями и согласованной логикой насосов и клапанов.

С чего начинать выбор контроллера Сначала определяют не бренд, а интерфейс котла и требуемые функции. Одинаковая фраза «управление котлом с телефона» может означать как простое замыкание входа термостата, так и полноценный цифровой обмен. Сухой контакт Передаёт котлу запрос на отопление. Обычно не показывает давление, коды ошибок и температуру теплоносителя. OpenTherm Позволяет совместимому регулятору передавать цифровой запрос и получать доступные параметры котла. Фирменная шина eBUS, EMS, BSB, BridgeNet, Navien и другие интерфейсы требуют подходящего адаптера или штатного шлюза. Электрокотёл Внешний вход может быть сухим контактом, сетевым сигналом, каскадом или цифровой шиной. Несколько контуров Нужен контроллер насосов, смесительных клапанов, бойлера и зон, а не одно реле котла. Нет внешнего входа Нельзя подключаться к газовому клапану, горелке и защитным цепям вместо штатного интерфейса. Перед покупкой нужны: точная модель котла, фото шильдика, руководство по монтажу, назначение клемм и перечень желаемых функций.

Основные классы оборудования 1 Проводной термостат Локально поддерживает температуру и не зависит от интернета. 2 Wi-Fi-термостат ON/OFF Даёт приложение и расписание, но обычно не видит внутренние параметры котла. 3 GSM или Wi-Fi/GSM контроллер Добавляет уведомления, контроль питания, датчики и резервный канал связи. 4 Системный контроллер отопления Управляет котлом, насосами, клапанами, бойлером, зонами и резервным источником. 5 Автоматика всего дома Связывает отопление с электропитанием, протечками, вентиляцией и другими инженерными системами.

Сравнение популярных решений Решение Связь Подключение Когда подходит Ограничение ZONT Wi-Fi, GSM, у отдельных моделей Ethernet Реле и адаптеры цифровых шин От одного котла до сложной котельной Нужно выбрать точную модель и комплектацию MyHeat Wi-Fi, GSM у соответствующих моделей Реле и цифровые интерфейсы Котёл, бойлер, насосы, каскад GO!+, Smart 2 и Pro сильно отличаются EctoControl Wi-Fi и GSM Реле, адаптеры, RS-485 Отопление плюс безопасность дома Сложная конфигурация требует проработанной логики Кситал GSM-T GSM, SMS, звонок Преимущественно релейное Дача и дом без стабильного интернета Нет глубокой цифровой телеметрии котла TEPLOCOM Wi-Fi или GSM в зависимости от модели Реле, OpenTherm через модуль Температура, питание, уведомления Возможности зависят от конкретной версии SALUS и аналоги Wi-Fi плюс радиоканал ON/OFF Простое комнатное управление Обычно не видит ошибки и давление котла Фирменный шлюз Обычно Wi-Fi Штатная шина Глубокая работа с одной маркой Привязка к модели, региону и облаку Wiren Board и ПЛК Ethernet, локальная сеть, LTE через роутер Реле, Modbus, интерфейсный модуль Полный умный дом Нужна разработка, документация и обслуживание

ZONT: широкий выбор для разных котельных В линейке есть устройства для одного котла, брендированные комплекты и универсальные контроллеры для нескольких контуров. ZONT H-1V.02 Контроль одного котла, GSM/Wi-Fi, датчики и цифровое управление через совместимый адаптер. Подходит: Дом или дача с одним котлом. ZONT SMART 2.0 Больше возможностей для инженерного оборудования, резервного котла и дополнительных контуров. Подходит: Котельная средней сложности. BAXI Connect+ Брендированное решение BAXI с Wi-Fi, GSM, OpenTherm и релейным выходом. Подходит: Совместимый котёл BAXI. H700+, H1000+, H2000+ Универсальные контроллеры для контуров, насосов, клапанов, бойлера и каскада. Подходит: Большой дом и сложная котельная. Сильные стороны релейное и цифровое управление;

GSM и Wi-Fi у соответствующих моделей;

погодозависимая автоматика;

датчики температуры, давления и безопасности;

модули расширения;

API, MQTT или Modbus у отдельных профессиональных моделей. Что проверить входит ли адаптер шины;

какие параметры передаёт конкретный котёл;

сколько контуров и выходов доступно;

нужен ли радиомодуль;

как система работает без интернета.

MyHeat: от управления котлом до каскада MyHeat GO!+ Контроллер одного котла с релейным режимом, цифровыми интерфейсами, аккумулятором и радиомодулем в соответствующей комплектации. MyHeat Smart 2 Подходит для небольшой системы с котлом, бойлером, насосом, клапаном и погодозависимой логикой. MyHeat Pro Предназначен для сложных частных и коммерческих систем, нескольких контуров и каскада котлов. RL2, RL6 и адаптеры Добавляют релейные выходы и цифровые интерфейсы для насосов, клапанов и котлов. Для отдельных контроллеров заявлены OpenTherm, eBUS, BridgeNet, Navien, BSB, Daesung, EMS и EMS+. Совместимость проверяют по точной модели котла, поскольку одинаковое название протокола не гарантирует доступ ко всем функциям.

EctoControl: отопление и безопасность в одной экосистеме EctoControl объединяет котёл, температурные датчики, термостаты, реле, протечки, электропитание и охранные функции. Центральная система v4.0 использует Wi-Fi и GSM, поддерживает цифровые шины, каскады, запросы на тепло и ПИД-управление смесительными клапанами в подходящей конфигурации. Центральный блок Удалённый доступ, реле, датчики и расширение системы. Термостаты Проводные RS-485 и беспроводные решения для отдельных зон. Датчики Температура воздуха, гильза, Modbus, протечка, питание и другие параметры. Адаптеры котлов Выбираются по марке и точной модели отопительного оборудования. Для большой системы сначала описывают контуры, насосы, клапаны, аварийные режимы и ручное управление, затем подбирают центральный блок и модули.

Кситал GSM-T: практичное релейное GSM-управление Кситал GSM-4T, GSM-8T и GSM-12T рассчитаны на температурный контроль, SMS, голосовое оповещение и охранные входы. Цифра в названии показывает количество зон контроля. GSM-4T Базовый вариант для небольшого дома или котельной. GSM-8T Больше входов для датчиков и охранных зон. GSM-12T Для большого объекта с большим количеством контролируемых зон. Расширение Дополнительные реле, входы и беспроводные термодатчики. Кситал особенно уместен на даче и в доме без стабильного интернета, когда важны SMS, звонок, контроль 220 В и простая релейная команда котлу. Он не заменяет цифровой шлюз, если нужны давление, модуляция и коды ошибок из платы котла.

TEPLOCOM CLOUD и TEPLOCOM GSM TEPLOCOM CLOUD Wi-Fi и приложение;

комнатный термостат;

датчики температуры;

погодозависимая логика;

релейное управление;

OpenTherm через соответствующий модуль. TEPLOCOM GSM сотовая связь;

контроль комнатной температуры;

контроль теплоносителя;

релейный выход;

контроль наличия 220 В;

аварийные сообщения. Это компактные решения для контроля отопления. Перед покупкой проверяют доступность нужной версии и совместимость с интерфейсом котла.

Простые Wi-Fi-термостаты: SALUS и похожие комплекты Устройства класса SALUS RT310i состоят из комнатного термостата, релейного приёмника и интернет-шлюза либо используют встроенный Wi-Fi. Они удобны, когда нужно менять комнатную температуру и расписание, но не требуется глубокая диагностика котла. Плюсы простая задача и понятное управление;

беспроводной датчик можно поставить в подходящей комнате;

подходит многим котлам с входом ON/OFF;

меньше модулей и настроек. Ограничения нет давления и кодов ошибок;

нет полноценной цифровой модуляции;

не управляет сложной котельной;

облачное приложение может иметь региональные ограничения. У недорогих термостатов с маркетплейсов выход может выдавать 230 В. Подключение такого выхода к низковольтному входу котла способно повредить плату.

Фирменные модули котлов Фирменный шлюз обычно лучше согласован с электроникой конкретной серии и способен передавать больше параметров. Его недостаток: привязка к бренду, поколению платы, приложению и региональному облачному сервису. BAXI Connect+ Wi-Fi, GSM, датчики, OpenTherm у совместимых котлов и выход резервного источника. Navien NR-40D Фирменный Wi-Fi-пульт с приложением Smart TOK для совместимых котлов Navien. Viessmann Vitoconnect Связывает совместимую автоматику Viessmann с приложением ViCare и сервисным доступом. myVAILLANT connect Wi-Fi-шлюз для совместимой фирменной автоматики Vaillant. Bosch EasyControl Умный регулятор с приложением и совместимым покомнатным управлением. Buderus Logamatic TC100.2 Интернет-регулятор для совместимых систем Buderus и зонального оборудования. Когда выбирать фирменное решение важен максимальный доступ к параметрам котла;

оборудование новое и официально поддерживается;

не требуется объединять несколько марок;

устраивает приложение и облачная экосистема производителя.

Wiren Board, Sprut.Hub, Home Assistant и ПЛК Программируемая автоматика подходит для большого дома, где отопление связано с электропитанием, вентиляцией, протечками и другими системами. Котёл подключают только через штатный вход, поддерживаемую цифровую шину или официальный Modbus. Штатная защита остаётся в котле. Умный дом не заменяет контроль пламени и перегрева. Основное отопление работает локально. Потеря интернета не должна оставлять дом без тепла. Есть ручной режим. Насосы и клапаны можно проверить без приложения. Схема задокументирована. Подписываются реле, датчики, адреса и аварийные алгоритмы.

Что потребуется кроме контроллера Комнатный датчик Опорная температура жилой зоны. Наружный датчик Погодозависимое управление при поддержке автоматики. Подача и обратка Контроль контуров, буфера и смесительных узлов. Датчик бойлера Подбирается по характеристике входа. Адаптер шины OpenTherm, eBUS, EMS или другой интерфейс. Релейный модуль Дополнительные насосы, клапаны и разрешённые сигналы. Контактор Для нагрузки, которую нельзя включать малым реле. Приводы клапанов Зоны и смесительные контуры. ИБП Котёл, насосы, контроллер и сеть связи. Роутер или SIM Основной и резервный канал удалённого доступа. Датчик протечки Дополнительный контроль котельной. Щит автоматики Защита, питание, реле, маркировка и ручное управление.

Что выбрать под конкретную задачу Просто менять температуру Wi-Fi-термостат с сухим контактом или базовый контроллер. Дача без интернета Кситал, TEPLOCOM GSM или контроллер с GSM и аккумулятором. Нужны ошибки и параметры Фирменный модуль или цифровой ZONT, MyHeat, EctoControl с совместимым адаптером. Основной и резервный котёл Контроллер с отдельной логикой переключения и контролем аварии. Радиаторы плюс тёплый пол Системный контроллер двух контуров, насосов и смесительного клапана. Большой дом ZONT, MyHeat, EctoControl или программируемая автоматика с достаточным количеством входов и выходов.

Типичные ошибки Покупка по бренду Внутри одной линейки есть простые термостаты и сложные контроллеры. Не проверен интерфейс После покупки выясняется, что нужен другой адаптер. Ожидание телеметрии от реле Сухой контакт не получает давление и ошибки котла. Умная розетка Полностью обесточивает котёл вместо штатной команды. Насос подключён прямо Реле контроллера перегружается без контактора. Датчик в котельной Температура труб и оборудования искажает регулирование. Нет ИБП Контроллер включён, но роутер, насос или котёл не работают. Нет ручного режима При сбое приложения невозможно обслужить систему. Нет схемы Через несколько лет невозможно понять назначение реле и датчиков.

Безопасность и границы работ Внешняя автоматика подключается только к предусмотренным изготовителем клеммам. Нельзя изменять газовую арматуру, контроль пламени, датчики тяги и заводские блокировки котла. Релейные выходы имеют ограничения по току и напряжению. Насосы, ТЭНы и мощные приводы подключаются через подходящую коммутационную аппаратуру, если прямое включение не разрешено паспортом. На что опираться руководство котла;

инструкция контроллера и адаптера;

ПУЭ;

ГОСТ Р 50571.5.52-2011;

Постановление Правительства РФ № 410 для газового оборудования;

условия гарантии и требования сервиса.

Тула и Тульская область Подбор и подключение автоматики котла Выполняю электрическую и слаботочную часть автоматизации отопления: проверяю модель котла и интерфейсы, помогаю выбрать класс оборудования, подготавливаю линии, подключаю контроллеры, датчики, релейные модули и настраиваю пользовательскую логику. Что может входить в работу проверка шильдика и руководства котла;

определение сухого контакта или цифровой шины;

сравнение ZONT, MyHeat, EctoControl, Кситал, TEPLOCOM и фирменных модулей;

подготовка перечня оборудования;

выезд на объект и оценка котельной;

прокладка и маркировка линий;

подключение датчиков, реле, контакторов и приводов;

настройка Wi-Fi, GSM, Ethernet и приложения;

проверка работы без интернета;

подготовка понятной схемы фактического подключения. От чего зависит стоимость Стоимость зависит от модели котла, интерфейса, контроллера, количества контуров, датчиков, насосов и клапанов, состояния проводки, длины трасс, резервного питания и интеграции с умным домом. Минимальный выезд и диагностика по Туле начинаются от 5000 ₽. Итоговый объём и стоимость согласовываются после проверки оборудования и объекта. Основные материалы и автоматику заказчик оплачивает напрямую поставщику по согласованному перечню. Гарантия на выполненные работы составляет 5 лет при использовании рекомендованных материалов и 1 год при материалах заказчика. Связаться удобным способом Автоматизация отопления

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