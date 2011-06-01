Канал Wi-Fi: 20, 40, 80, 160 или 320 МГц

Домашние сети и Wi-Fi Как выбрать канал и ширину канала Wi-Fi 2,4, 5 и 6 ГГц Максимальная ширина канала не всегда даёт лучший интернет. В многоквартирном доме 20 или 40 МГц могут работать стабильнее, чем 80 или 160 МГц, а неправильно выбранный канал способен вызывать скачки задержки, обрывы и снижение скорости. Ниже приведена практическая методика настройки роутера по измерениям, а не по случайным советам.

Короткий ответ Для обычной квартиры разумная отправная точка: 20 МГц в диапазоне 2,4 ГГц и 80 МГц в диапазоне 5 ГГц. Если вокруг много соседских сетей, несколько точек доступа или появляются обрывы, 5 ГГц стоит проверить на 40 МГц. Ширину 160 МГц имеет смысл включать только при совместимых клиентах, хорошем сигнале и относительно свободном эфире. Возможность 320 МГц относится к Wi-Fi 7 и диапазону 6 ГГц, но её доступность зависит от региона, прошивки и сертификации оборудования. 2,4 ГГц Начните с 20 МГц 5 ГГц Начните с 80 МГц Плотная застройка Сравните 40 и 80 МГц 160 МГц Только после измерений Не меняйте сразу канал, ширину, мощность и режим Wi-Fi. Меняйте один параметр, повторяйте одинаковые тесты и сохраняйте исходные настройки. Иначе определить причину улучшения или ухудшения не получится.

Канал и ширина канала Wi-Fi: в чём разница Диапазон Wi-Fi делится на частотные каналы. Номер канала определяет, в какой части диапазона работает точка доступа. Ширина показывает, какой участок спектра используется для передачи данных. Номер канала Определяет центральную частоту радиосети. Две соседние сети могут мешать друг другу, если используют одинаковые или перекрывающиеся участки спектра. Ширина канала Определяет объём спектра, доступный одной радиосети. Более широкий канал может повысить физическую скорость, но занимает больше эфира и чаще пересекается с помехами. Реальная скорость Зависит от сигнала, помех, числа пространственных потоков, стандарта клиента, загрузки эфира, производительности роутера и проводного подключения. Сколько базовых каналов объединяется 20 МГц один участок 40 МГц два участка 80 МГц четыре участка 160 МГц восемь участков 320 МГц шестнадцать участков При одинаковом стандарте, модуляции и числе пространственных потоков расширение канала повышает потенциальную PHY-скорость. Но полезная скорость не увеличивается строго пропорционально: часть времени занимает служебный обмен, ожидание свободного эфира, повторная передача повреждённых кадров и работа других устройств. Ширина канала не усиливает сигнал. Если в дальней комнате слабое покрытие, переход с 40 на 80 или 160 МГц не заменит правильное размещение точки доступа, дополнительную точку или проводную линию.

Какие настройки выбрать сначала Таблица даёт безопасную отправную точку. После изменения параметров нужно проверить скорость, задержку и стабильность в тех комнатах, где сеть используется постоянно. Сценарий 2,4 ГГц 5 ГГц Комментарий Квартира с большим числом соседних сетей 20 МГц 40 или 80 МГц Начните с 80 МГц, при нестабильности сравните с 40 МГц Небольшая квартира, один роутер 20 МГц 80 МГц Обычно хороший баланс скорости и совместимости Частный дом, мало соседей 20 МГц 80 МГц 160 МГц проверяют только с совместимыми клиентами рядом с точкой Несколько проводных точек 20 МГц 40 или 80 МГц Соседние точки нужно развести по разным каналам Много камер и IoT 20 МГц 40 МГц Стабильность важнее пиковой скорости одного клиента Wi-Fi 6E или Wi-Fi 7 в одной комнате 20 МГц 80 МГц В 6 ГГц можно тестировать 160 МГц; 320 МГц только при разрешённой доступности В меню разных производителей используются названия «Ширина канала», Channel Width, Bandwidth, 20/40 Coexistence, Auto 20/40/80 или 20/40/80/160. Auto может обозначать динамический выбор или только максимально разрешённую ширину. Проверяйте руководство именно своей модели.

Как выбрать канал и ширину Wi-Fi 2,4 ГГц Диапазон 2,4 ГГц лучше проходит через препятствия и поддерживается почти всеми бытовыми устройствами. Одновременно он сильнее перегружен: здесь работают соседские сети, Bluetooth, часть беспроводной периферии, Zigbee и другие устройства. Почему обычно выбирают 20 МГц канал занимает меньше спектра;

снижается вероятность пересечения с несколькими соседними сетями;

повышается совместимость со старыми и недорогими клиентами;

проще организовать несколько точек доступа;

меньше риск нестабильности рядом с Bluetooth и IoT. Ширина 40 МГц в 2,4 ГГц занимает значительную часть доступного диапазона. В отдельно стоящем доме с чистым эфиром она иногда даёт прирост, но в многоэтажке чаще увеличивает взаимные помехи. Механизмы совместимости также могут заставлять точку возвращаться к 20 МГц при обнаружении соседних сетей. Какой номер канала поставить В бытовой сети удобно начинать с каналов 1, 6 или 11 при ширине 20 МГц: они широко поддерживаются и не перекрываются друг с другом. Но выбирать канал только по номеру неправильно. Нужно оценить, какие сети действительно слышны в квартире и насколько они сильны. Каналы 12 и 13 могут быть доступны при корректно выбранном регионе, но отдельные импортные или неправильно настроенные клиенты иногда их не видят. Если после ручного выбора часть устройств потеряла сеть, верните Auto или один из более универсальных каналов. Не меняйте страну в настройках роутера ради дополнительных каналов или мощности. Регион определяет допустимые частоты, мощность и требования DFS. Чужой регион может привести к помехам, несовместимости и нарушению радиочастотных правил. Когда 2,4 ГГц лучше оставить только для отдельных устройств Телефоны, ноутбуки, телевизоры и игровые устройства при хорошем покрытии лучше переводить в 5 ГГц. Диапазон 2,4 ГГц можно оставить для датчиков, части камер, бытовой техники и удалённых клиентов, которым важнее дальность и совместимость, чем максимальная скорость.

Как выбрать ширину канала Wi-Fi 5 ГГц В 5 ГГц доступно больше спектра, поэтому здесь проще получить высокую скорость и развести несколько точек доступа. При этом сигнал сильнее ослабляется стенами, а часть каналов может работать с DFS. 20 МГц Подходит для большого числа точек доступа, плотной застройки и сценариев, где важна предсказуемость, а не максимальная скорость одного клиента. 40 МГц Хороший вариант для многоквартирного дома, нескольких точек доступа, камер и большого числа клиентов. Часто стабильнее 80 МГц в загруженном эфире. 80 МГц Практичная стартовая настройка для одного домашнего роутера и современных устройств. Даёт хорошую скорость без чрезмерного захвата спектра. 160 МГц Имеет смысл для совместимого ноутбука или телефона, быстрого локального обмена и чистого эфира. В типовой квартире результат нередко хуже, чем на 80 МГц. Почему 160 МГц может работать медленнее 80 МГц широкий канал пересекается с большим числом источников помех;

клиент не поддерживает 160 МГц и всё равно работает уже;

используются DFS-частоты, из-за чего возможна смена канала;

на краю покрытия устройство снижает модуляцию;

роутер, Mesh-бэкхол или проводной порт ограничивает итоговую скорость;

соседние точки используют тот же широкий блок спектра. Для интернета 100–300 Мбит/с ширина 160 МГц обычно не нужна. Сначала добейтесь устойчивой работы 80 МГц, а затем проверяйте 160 МГц только там, где нужен измеримый прирост.

Что учитывать при настройке 6 ГГц и Wi-Fi 7 Диапазон 6 ГГц используется оборудованием Wi-Fi 6E и Wi-Fi 7. Его преимущество заключается в дополнительном спектре и меньшем количестве старых клиентов. Однако 6 ГГц хуже подходит для прохождения через капитальные стены, а доступные каналы и ширина зависят от страны, прошивки и сертификации устройства. 160 МГц можно рассматривать как стартовую широкополосную настройку для совместимых клиентов рядом с точкой;

можно рассматривать как стартовую широкополосную настройку для совместимых клиентов рядом с точкой; 320 МГц является возможностью Wi-Fi 7, но требует поддержки и со стороны точки, и со стороны клиента;

является возможностью Wi-Fi 7, но требует поддержки и со стороны точки, и со стороны клиента; подключение к 6 ГГц не означает автоматического использования максимальной ширины;

для работы через несколько стен часто лучше 5 ГГц или дополнительная проводная точка;

для 6 ГГц применяются современные требования безопасности, включая WPA3. Для России используйте только параметры, доступные при штатном российском регионе устройства. Не разблокируйте 320 МГц, каналы или повышенную мощность сменой страны и сторонними патчами. Фактическим ограничением должны быть сертифицированная модель, актуальная прошивка и разрешённый региональный профиль.

Что такое DFS и почему сеть 5 ГГц может временно исчезать DFS, Dynamic Frequency Selection, используется на части каналов 5 ГГц для защиты радиолокационных систем. Точка доступа должна проверить эфир перед началом работы и покинуть канал при обнаружении сигнала, похожего на радарный. Как DFS проявляется дома после включения роутера сеть 5 ГГц появляется не сразу;

роутер неожиданно меняет канал;

часть старых устройств плохо видит выбранную сеть;

при смене канала соединение кратковременно прерывается;

Mesh-узлы могут перестраивать беспроводной бэкхол. DFS не является неисправностью. Он расширяет доступный спектр и иногда позволяет уйти от соседских сетей. Но если оборудование регулярно переключается, а важным устройствам нужна непрерывная связь, стоит проверить не-DFS-канал или уменьшить ширину. В большинстве бытовых устройств нижний блок каналов 36–48 обычно используется без DFS, но фактическая доступность определяется региональным профилем и прошивкой. Ориентируйтесь на список, который показывает ваш роутер, а не на таблицу для другой страны.

Что лучше: автоматический или ручной выбор канала Auto Подходит большинству пользователей и современным Mesh-системам. Роутер может выбрать канал при загрузке или периодически пересматривать его. Плюсы не требует постоянного контроля;

учитывает доступные для региона каналы;

в управляемых системах координирует несколько точек. Минусы некоторые модели анализируют эфир только при запуске;

алгоритм может учитывать число сетей, но не реальную загрузку;

смена канала иногда кратковременно разрывает соединение. Ручной канал Полезен, когда проблема повторяется, измерения показывают конкретную помеху или требуется предсказуемая схема нескольких точек. Плюсы стабильная и понятная конфигурация;

можно развести соседние точки;

проще сравнивать результаты. Минусы радиообстановка меняется;

неудачный канал может долго работать хуже Auto;

нужна повторная проверка в разное время суток. Для одного качественного роутера Auto часто работает нормально. Ручная настройка оправдана, если есть измеримый симптом: высокий ping до роутера, повторные передачи, провалы скорости, нестабильный Smart TV, обрывы камер или плохой роуминг.

Как оценить соседние сети и загрузку каналов Приложение-анализатор показывает SSID, уровень сигнала и занятые каналы, но количество сетей не равно реальной загрузке. Слабая сеть соседа может почти не влиять, а одна близкая точка с постоянным трафиком способна занять значительную часть эфирного времени. Что смотреть уровень соседних сетей в dBm;

основной и расширенные каналы;

ширину 20, 40, 80 или 160 МГц;

сети, которые слышны сильнее примерно −70 dBm;

изменения утром и вечером;

радиообстановку рядом с роутером и в проблемной комнате. Сканирование смартфоном имеет ограничения: не каждое приложение видит 6 ГГц, DFS и фактическую загрузку эфира. Полезнее встроенный анализатор роутера или контроллера, показатели airtime utilization, повторных передач и помех, если оборудование их показывает. Выбирайте не канал с минимальным числом названий, а наиболее спокойный участок спектра. Сравнивайте силу соседних сетей и стабильность своей связи после изменения.

Пошаговая настройка канала Wi-Fi Зафиксируйте исходные параметры. Сделайте скриншоты диапазона, номера канала, ширины, режима безопасности, мощности и Mesh. Проверьте интернет по кабелю. Если по Ethernet скорость уже низкая или есть потери, настройка Wi-Fi не устранит проблему WAN или провайдера. Выберите одно тестовое устройство. Используйте современный ноутбук или телефон, который поддерживает нужный диапазон. Выполните исходные тесты. Измерьте скорость рядом с роутером, через одну стену и в проблемной комнате. Проверьте ping до роутера. Установите 20 МГц для 2,4 ГГц. Сначала оставьте Auto. Ручной номер выбирайте после анализа эфира. Установите 80 МГц для 5 ГГц. При обрывах, большом числе точек или плотном эфире сравните с 40 МГц. Не включайте 160 МГц сразу. Убедитесь, что клиент его поддерживает и 80 МГц действительно ограничивает задачу. Переподключите клиент. После смены канала выключите и включите Wi-Fi на устройстве. Повторите те же измерения. Используйте те же комнаты, устройство, сервер и время теста. Оставьте настройку на сутки. Краткий тест не выявляет вечернюю нагрузку, DFS-события и поведение IoT.

Как проверить, стала ли сеть действительно лучше Браузерный тест интернета показывает всю цепочку до внешнего сервера. Для оценки именно Wi-Fi полезно дополнительно измерять локальную передачу между проводным компьютером и беспроводным клиентом. Ping до роутера Показывает задержку и потери внутри сети Интернет-тест Учитывает провайдера и внешний сервер Локальный iperf3 Отделяет Wi-Fi от скорости тарифа Длительная работа Выявляет обрывы, DFS и вечернюю нагрузку Пример проверки задержки в Windows ping -t 192.168.1.1 Вместо 192.168.1.1 укажите адрес своего роутера. Во время теста пройдите в проблемную комнату и запустите загрузку. Резкие скачки и тайм-ауты до самого роутера указывают на домашний Wi-Fi, а не внешний сервер. Какие результаты сравнивать среднюю скорость в трёх одинаковых прогонах;

минимальный, средний и максимальный ping до роутера;

наличие потерь пакетов;

уровень сигнала и согласованную скорость клиента;

стабильность телевизора, видеозвонков, камер и умного дома;

поведение сети вечером и под нагрузкой. Рост Link Speed в свойствах Wi-Fi не гарантирует такого же роста полезной скорости. Важен фактический обмен данными и отсутствие повторных передач, потерь и скачков задержки.

Как выбирать каналы для Mesh и нескольких точек доступа Несколько точек должны не только покрывать дом, но и разумно использовать эфир. Если соседние точки работают на одном канале и хорошо слышат друг друга, они делят общее эфирное время. Если широкие каналы частично перекрываются, ситуация может стать ещё хуже. Для проводных точек доступа в 2,4 ГГц используйте 20 МГц и разные неперекрывающиеся каналы у соседних точек;

в 5 ГГц начните с 40 или 80 МГц в зависимости от числа точек и плотности эфира;

не ставьте всем точкам максимальную мощность без измерения перекрытия зон;

одинаковые SSID полезны только при корректно настроенном роуминге;

при наличии контроллера обычно лучше доверить ему координацию каналов. Для беспроводного Mesh Часть эфира используется для связи между узлами. Изменение канала или ширины может одновременно повлиять на клиентскую сеть и бэкхол. Сначала проверьте расположение узлов: модуль, установленный там, где основной сигнал уже слабый, не создаст качественный канал дальше. Проводной Ethernet-бэкхол обычно стабильнее беспроводного и освобождает радиоэфир для телефонов, ноутбуков, телевизоров и других клиентов.

Какие настройки нужны камерам и устройствам умного дома Недорогие камеры, розетки, кондиционеры и бытовая техника часто поддерживают только 2,4 ГГц и ограниченный набор режимов. Для них максимальная ширина не нужна, а совместимость важнее высокой PHY-скорости. оставьте 20 МГц в 2,4 ГГц;

используйте WPA2 или совместимый переходный режим, если устройство не поддерживает WPA3;

не включайте только 802.11ax/be, если старые клиенты перестают подключаться;

проверьте, видит ли устройство каналы 12 и 13;

не размещайте камеру на границе покрытия;

для важных камер используйте Ethernet или PoE, когда возможна прокладка кабеля;

отделяйте IoT и камеры от основной сети с учётом необходимых правил доступа. Если устройство не подключается после смены канала, временно верните Auto, 20 МГц и один из универсальных каналов 1, 6 или 11. Затем проверяйте безопасность, имя сети и совместимость, а не повышайте мощность вслепую.

Частые ошибки при настройке каналов Wi-Fi Всегда ставить максимальную ширину 160 МГц может занять почти весь доступный блок и собрать больше помех. Проверять только рядом с роутером Настройка должна работать у телевизора, рабочего места и камер. Выбирать канал по одному скриншоту Эфир меняется, а число SSID не показывает реальную нагрузку. Менять страну ради мощности Это может открыть неподходящие частоты и создать проблемы совместимости. Ставить всем точкам один канал Точки начинают делить одно эфирное время вместо увеличения ёмкости. Игнорировать клиент Старый телефон или телевизор может не поддерживать нужный диапазон и ширину. Исправлять каналом плохое размещение Роутер в металлическом щите нужно переносить или дополнять точкой. Не проверять проводную часть Порт 100 Мбит/с или повреждённый кабель ограничит любой Wi-Fi.

Как понять причину по симптомам Симптом Что проверить сначала Высокая скорость рядом и резкое падение через стену Размещение, сигнал и дополнительную точку Скорость и ping ухудшаются вечером Соседние каналы и интернет по Ethernet 5 ГГц периодически исчезает DFS, журнал роутера, питание, перегрев и прошивку После включения 160 МГц стало хуже Вернуть 80 МГц и сравнить на том же клиенте Камера или розетка перестала подключаться 20 МГц, канал 1/6/11 и WPA2-совместимость Mesh-узел показывает слабую связь Перенести узел ближе или подключить Ethernet По Wi-Fi не больше 90–95 Мбит/с WAN/LAN-порты, кабель, клиент и роутер

Техническая и нормативная основа Возможность работы с шириной 20, 40, 80, 160 и 320 МГц определяется семейством IEEE 802.11, радиомодулем точки доступа, клиентом и региональными требованиями. Wi-Fi 4 ввёл объединение каналов 40 МГц, Wi-Fi 5 расширил работу в 5 ГГц до 80 и 160 МГц, Wi-Fi 6 и 6E развили эффективность и работу в 6 ГГц, а Wi-Fi 7 добавил возможность 320 МГц и Multi-Link Operation. В России использование радиочастот регулируется решениями Государственной комиссии по радиочастотам, правилами применения оборудования радиодоступа и правилами регистрации радиоэлектронных средств. Практический вывод: используйте сертифицированное оборудование, корректный регион, штатную прошивку и доступные в ней каналы. Не изменяйте страну и мощность радиомодуля для обхода ограничений. При подготовке материала учтены положения семейства IEEE 802.11, рекомендации производителей клиентских устройств и точек доступа, решение ГКРЧ № 07-20-03-001 с последующими изменениями, приказ Минкомсвязи России № 124 и постановление Правительства РФ № 1800 с изменениями. Названия пунктов меню и доступные значения различаются между Keenetic, TP-Link, ASUS, MikroTik, Xiaomi, UniFi и другими системами. Перед изменением параметров сохраните резервную копию конфигурации и проверьте руководство своей модели.

Тула и посёлок Петровский Настройка роутера и Wi-Fi по результатам измерений Проверю проводную скорость, каналы, ширину, уровень сигнала, Mesh, точки доступа, интернет-розетки и подключённые устройства. Настройки подбираются под планировку, реальную радиообстановку и задачи, а не по универсальному шаблону. Работа выполняется по записи. Стоимость зависит от состава оборудования, числа точек и необходимости проверки кабельных линий. Для предварительной оценки можно прислать в MAX или Telegram модель роутера, план квартиры или дома, тариф, результаты тестов и описание проблемных комнат.