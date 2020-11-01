NAT и PAT: SNAT, DNAT и проброс портов

Домашняя сеть · NAT · PAT · Port Forwarding NAT и PAT: как домашний роутер выпускает устройства в интернет Почему десятки домашних устройств могут выходить в интернет через один публичный IPv4-адрес, как роутер отличает их соединения, зачем меняются порты, почему входящее соединение без mapping не знает, куда идти, и где в этой схеме находятся SNAT, DNAT, port forwarding, double NAT и CGNAT. NAT44 NAPT / PAT SNAT / DNAT Port Forwarding Double NAT CGNAT

NAT и PAT не одно и то же NAT меняет адреса. NAPT/PAT дополнительно использует транспортные идентификаторы, обычно TCP/UDP-порты, чтобы множество клиентов делили один внешний IPv4. Исходящее соединение создаёт state Роутер запоминает соответствие внутреннего endpoint внешнему mapping и по нему возвращает ответ нужному устройству. NAT не равен firewall Трансляция адресов и фильтрация трафика связаны на домашних роутерах, но это разные механизмы.

Основы Что такое NAT NAT, Network Address Translation, изменяет IP-адреса при прохождении пакета между разными адресными областями. Классический домашний сценарий - трансляция частных IPv4-адресов локальной сети во внешний IPv4-адрес роутера. RFC 2663 определяет NAT как механизм сопоставления IP-адресов из одной address realm с адресами другой realm. RFC 3022 описывает Traditional NAT и две его основные разновидности: Basic NAT и NAPT. 192.168.1.50 → домашний роутер → публичный IPv4 → интернет NAT не является уровнем OSI. Это функция обработки пакетов, которая изменяет адресные данные и связанные контрольные суммы при прохождении трафика. Как пакет вообще выбирает следующий hop до того, как попадает под NAT, разобрано в статье про таблицу маршрутизации, default gateway и static route.

Private IPv4 Почему дома используются частные IPv4-адреса Для частных сетей RFC 1918 выделяет три широко используемых диапазона: 10.0.0.0/8 10.0.0.0 - 10.255.255.255 172.16.0.0/12 172.16.0.0 - 172.31.255.255 192.168.0.0/16 192.168.0.0 - 192.168.255.255 Такие адреса могут повторяться в миллионах независимых сетей и не являются глобально уникальными IPv4-адресами интернета. Поэтому домашний адрес вроде 192.168.1.50 сам по себе не может быть глобально маршрутизируемым endpoint в публичном IPv4-интернете. Домашний роутер обычно получает отдельный WAN-адрес и выполняет трансляцию между LAN и WAN.

NAPT / PAT Почему домашний NAT на практике чаще является PAT/NAPT Если бы роутер менял только адрес один к одному, одному публичному IPv4 было бы трудно одновременно представлять десятки внутренних устройств. Поэтому типичный домашний роутер использует NAPT, Network Address Port Translation. В бытовой терминологии часто говорят PAT, Port Address Translation. Внутри LAN Снаружи 192.168.1.10:53001 → 203.0.113.7:41001 192.168.1.20:53001 → 203.0.113.7:41002 192.168.1.30:61500 → 203.0.113.7:41003 Три разных внутренних endpoint могут использовать один внешний IPv4, потому что NAT хранит разные mappings. RFC 2663 прямо описывает NAPT как расширение NAT, которое переводит не только адрес, но и transport identifier, например TCP/UDP port или ICMP query identifier. Фраза «роутер просто подменяет IP» неполна. Для типичной домашней IPv4-сети важна именно комбинация адреса, порта, протокола и NAT state.

Mapping Как NAT создаёт соответствие для исходящего соединения Пусть ноутбук 192.168.1.50 открывает HTTPS-соединение к серверу 198.51.100.20:443 . 01 Клиент создаёт исходящий endpoint 192.168.1.50:54000 → 198.51.100.20:443 . 02 Пакет приходит на NAT-роутер Маршрутизация определяет WAN как дальнейший путь. 03 NAT создаёт mapping Например, 192.168.1.50:54000 ↔ 203.0.113.7:42015 . 04 Исходящий пакет переписывается Снаружи сервер видит соединение от 203.0.113.7:42015 . 05 Ответ приходит на внешний mapping NAT находит state и знает, что пакет нужно вернуть 192.168.1.50:54000 . 192.168.1.50:54000 ↔ NAT mapping ↔ 203.0.113.7:42015 Именно наличие такого state объясняет, почему ответ на исходящее соединение возвращается правильному внутреннему устройству.

State NAT state и таймауты NAT mapping не обязан существовать вечно. Роутер хранит состояние ограниченное время и освобождает записи, которые больше не нужны. Поведение отличается для TCP, UDP, ICMP и конкретной реализации. TCP NAT может отслеживать состояние TCP-соединения и использовать разные idle timeouts для established и переходных состояний. UDP У UDP нет handshake и FIN, поэтому NAT в большей степени опирается на timers и наблюдаемый трафик. ICMP Для query/response сценариев транслятор может использовать ICMP identifier как часть состояния. Для TCP требования к NAT behavior стандартизованы RFC 5382, а обновления к UDP/TCP/ICMP behavior собраны в RFC 7857. Почему приложения отправляют keepalive. Одна из причин - не дать NAT/firewall удалить state слишком рано. Но keepalive interval должен соответствовать протоколу и реальной задаче, а не быть произвольным.

Направление трансляции SNAT и DNAT простыми словами SNAT Меняется source address. Типичный пример - внутренний клиент выходит в интернет, а частный source IPv4 заменяется внешним адресом роутера. DNAT Меняется destination address. Типичный пример - входящий пакет на публичный адрес перенаправляется внутреннему серверу. SNAT: 192.168.1.50:54000 → 203.0.113.7:42015 DNAT: 203.0.113.7:8443 → 192.168.1.100:443 Названия SNAT и DNAT особенно распространены в Linux/netfilter и сетевой практике. На домашних роутерах те же идеи часто скрыты за интерфейсами «NAT», «Port Forwarding», «Virtual Server» или «Переадресация портов».

Входящие соединения Что такое port forwarding Port forwarding создаёт правило, по которому входящий трафик на определённый внешний адрес/порт перенаправляется конкретному внутреннему host и port. Internet → 203.0.113.7:8443 → DNAT → 192.168.1.100:443 Без заранее известного mapping или правила NAT обычно не знает, какому из десятков внутренних устройств передать произвольный новый входящий поток. Что нужно для работоспособного проброса входящий пакет должен реально доходить до вашего роутера;

WAN-адрес и архитектура провайдера должны позволять входящие соединения;

правило DNAT/port forwarding должно указывать правильный внутренний IP и порт;

внутренний сервис должен слушать этот порт;

firewall роутера и хоста должен разрешать соединение;

обратная маршрутизация должна быть корректной;

сервис не должен быть случайно опубликован без аутентификации и обновлений. Проброс порта не является рекомендацией по безопасности. Для административных панелей NAS, Home Assistant, камер и роутеров безопаснее по возможности использовать VPN, Tailscale или другой контролируемый закрытый доступ вместо прямой публикации интерфейса в интернет.

Port mapping Внешний и внутренний порт могут различаться WAN 203.0.113.7:18443 ↓ DNAT LAN 192.168.1.100:443 Смена внешнего порта сама по себе не является серьёзной защитой. Автоматическое сканирование интернета не ограничивается только стандартными портами.

Не путать NAT и firewall - разные механизмы Механизм Что делает Routing Выбирает путь и следующий hop для пакета NAT Изменяет адреса и при NAPT транспортные идентификаторы Stateful firewall Отслеживает состояния и разрешает/запрещает трафик по политике Port forwarding Создаёт направленное входящее отображение к внутреннему сервису На домашнем роутере все эти функции находятся в одном устройстве, поэтому пользователю кажется, что NAT «защищает сеть». На практике непрошенный входящий трафик может не иметь подходящего mapping и одновременно блокироваться firewall. Но архитектурно это разные причины. Отсутствие port forwarding не заменяет firewall policy. Особенно это важно в IPv6, где глобальная адресуемость не означает, что входящий трафик должен быть разрешён.

Connection tracking NAT и connection tracking Современный stateful роутер обычно ведёт таблицу соединений или flows. NAT translation и firewall state могут использовать общую информацию о соединении, но это не делает NAT и firewall одним механизмом. Внутренний endpoint 192.168.1.50:54000 Внешний mapping 203.0.113.7:42015 Remote endpoint 198.51.100.20:443 Protocol TCP Для диагностики важно понимать всю комбинацию, а не только внешний порт.

Double NAT Что такое двойной NAT Double NAT возникает, когда пакет проходит через два последовательных NAT-устройства, которыми вы управляете или которые находятся внутри вашей локальной схемы. 192.168.50.20 → Router B NAT → 192.168.1.2 → Router A NAT → Public IPv4 Типичный пример: роутер провайдера работает как router/NAT, а за ним пользователь устанавливает свой Keenetic, ASUS или Mesh-систему тоже в режиме router. Что может работать Обычный исходящий интернет обычно работает нормально, потому что каждый NAT создаёт собственный mapping. Что усложняется проброс портов приходится согласовывать на обоих устройствах;

UPnP может управлять только ближайшим NAT;

некоторые P2P и игровые сценарии становятся сложнее;

диагностика WAN IP становится менее очевидной;

Hairpin NAT может работать по-разному на разных уровнях;

VPN server за двумя NAT требует корректного входящего пути на обоих. Если первый роутер можно перевести в bridge/ONT mode или второе устройство использовать как access point, архитектуру иногда удаётся упростить. Но решение зависит от оборудования, IPTV, телефонии и требований провайдера.

Provider NAT CGNAT: когда NAT находится уже у провайдера Carrier-Grade NAT позволяет провайдеру разделять публичные IPv4-адреса между многими абонентами. В таком случае ваш домашний роутер сам находится за ещё одним NAT, который вы не контролируете. LAN → ваш NAT → адрес провайдера → CGN → Public IPv4 RFC 6598 выделяет Shared Address Space 100.64.0.0/10 специально для подобных операторских сценариев. Это не RFC1918-сеть, хотя такой адрес также не является обычным глобальным публичным IPv4 абонента. При CGNAT обычный проброс на домашнем роутере недостаточен. Внешнее входящее соединение сначала приходит на NAT провайдера. Если у вас нет контролируемого mapping на этом уровне, ваш роутер его вообще не увидит. Отдельная диагностика серого адреса, CGNAT и удалённого доступа уже есть в материале Серый IP и CGNAT: камеры, NAS и умный дом.

CGNAT vs Double NAT Двойной NAT и CGNAT - не одно и то же Double NAT дома Оба NAT могут находиться у вас: например, ISP-router и личный router. Часто архитектуру можно изменить. CGNAT Один из уровней NAT расположен у провайдера. Пользователь обычно не может сам создать на нём произвольный inbound mapping. В обоих случаях простой port forwarding может не работать, но причины и варианты решения различаются.

Hairpin NAT Почему внешний адрес может работать снаружи, но не из дома Допустим, NAS опубликован как 203.0.113.7:443 → 192.168.1.100:443 . Телефон через мобильную сеть открывает его нормально, а ноутбук внутри той же LAN обращается к публичному адресу и не получает соединения. Такой сценарий связан с Hairpin NAT / NAT Loopback / NAT Reflection. NAT должен корректно обработать внутреннего клиента, который обращается к внешнему mapping другого внутреннего узла. Эта тема уже раскрыта отдельно, включая альтернативу через Split DNS: NAT Loopback и Hairpin NAT.

Автоматические mappings UPnP IGD, NAT-PMP и PCP Ручной port forwarding - не единственный способ создать inbound mapping. Приложение может попросить gateway открыть mapping автоматически. Механизм Идея Примечание UPnP IGD Устройство в LAN управляет Internet Gateway Device Широко встречается в домашних роутерах и игровых устройствах NAT-PMP Клиент запрашивает внешний mapping у NAT gateway RFC 6886, исторически использовался Apple и другими реализациями PCP Стандартизованный контроль mappings и firewall pinholes RFC 6887, преемник NAT-PMP с более широкими возможностями RFC 6886 указывает, что NAT-PMP был superseded протоколом PCP, а клиентам, поддерживающим оба варианта, рекомендуется сначала пробовать PCP. Автоматический port mapping требует доверия к LAN. Если любое нежелательное приложение внутри сети может запросить открытие входящего порта, граница доступа становится менее предсказуемой. UPnP и аналогичные механизмы стоит включать только там, где они действительно нужны и понятна модель доверия.

PCP Почему PCP важнее, чем кажется PCP задуман не только для маленького домашнего NAT. RFC 6887 описывает работу с NAT44, NAT64, CGN и firewall devices, а также возможность создавать внешние mappings для приложений, которым нужен входящий трафик. Современная задача port control шире классического «открыть порт на своём Wi-Fi-роутере».

NAT traversal Почему P2P, игры и звонки не любят непредсказуемый NAT Peer-to-peer приложения пытаются установить связь между двумя конечными устройствами. NAT усложняет задачу, потому что внешний endpoint создаётся транслятором, mappings имеют lifetime, а входящие пакеты могут фильтроваться по-разному. IETF стандартизовал NAT behavioral requirements для UDP и TCP. RFC 4787 определяет требования к NAT для unicast UDP, RFC 5382 - для TCP, а RFC 7857 уточняет и обновляет ряд этих требований. Какие механизмы могут использовать приложения STUN для определения внешнего endpoint и свойств NAT;

ICE для выбора реально работающего пути между peers;

TURN relay, если прямой путь установить не удаётся;

UPnP/NAT-PMP/PCP для запроса mapping;

постоянные исходящие соединения к облачному relay/service;

overlay VPN, например Tailscale, где traversal скрыт от пользователя. «NAT type: Open/Moderate/Strict» не является универсальной классификацией NAT. Игровые платформы используют собственные тесты и терминологию, которая приблизительно описывает практическую достижимость peers.

UDP Почему UDP mapping особенно зависит от таймеров У UDP нет TCP handshake, FIN и состояния соединения на транспортном уровне. NAT видит datagrams и поддерживает mapping по собственной логике и таймерам. Поэтому голосовые приложения, игры, WireGuard и другие UDP-сценарии часто используют периодические keepalive, если нужно сохранить mapping в сетях с NAT/firewall. Основы различий TCP и UDP разобраны в отдельной статье про TCP, UDP, порты и сокеты.

ICMP Что происходит с ICMP через NAT NAT приходится корректно обрабатывать не только TCP и UDP. ICMP может содержать информацию о пакетах, адреса которых были уже переведены NAT, а ICMP Echo использует identifier вместо TCP/UDP port. RFC 5508 и обновляющий его RFC 7857 описывают NAT behavior для ICMP. Для пользователя практический вывод простой: неправильная обработка ICMP способна ломать диагностику и Path MTU даже при работающих TCP/UDP mappings. ICMP, TTL и Path MTU подробно разобраны в статье ICMP, ping, traceroute и MTU.

IPv6 Нужен ли NAT в IPv6 Одна из причин массового NAT44 - дефицит публичных IPv4-адресов. В обычной IPv6-архитектуре каждому интерфейсу можно дать глобально уникальный IPv6-адрес, поэтому NAT44-подобное мультиплексирование множества клиентов за одним публичным адресом для экономии адресов не требуется. Глобальный IPv6 не означает «открыто всему интернету». За входящую доступность отвечает firewall policy. Отсутствие NAT не означает отсутствие фильтрации. Существуют механизмы IPv6 translation, включая экспериментальный NPTv6 по RFC 6296, а NAT64 решает задачу взаимодействия IPv6-only клиентов с IPv4-сервисами. Но это другие сценарии, и переносить привычную модель домашнего NAPT44 на IPv6 автоматически не нужно. Как домашний клиент получает IPv6, default router и prefix, разобрано в статье IPv6 дома: SLAAC, DHCPv6, RA и Prefix Delegation.

DNS Как DNS связан с NAT DNS и NAT решают разные задачи. DNS возвращает данные по имени, а NAT меняет адреса/порты при прохождении пакета. DDNS публикует текущий внешний IP домашнего подключения;

Split DNS позволяет внутри дома вернуть локальный IP вместо внешнего;

Hairpin NAT позволяет использовать внешнее имя/адрес даже из LAN;

при CGNAT правильный DNS не создаст отсутствующий inbound mapping у провайдера. Базовая архитектура resolver, TTL, DNSSEC и Split DNS разобрана в материале Как работает DNS.

Безопасность Почему не стоит открывать административные интерфейсы напрямую Технически DNAT может направить внешний порт прямо на NAS, камеру, NVR, Home Assistant или web-интерфейс роутера. Но такое решение увеличивает поверхность атаки. Особенно опасно публиковать web-admin роутера;

открывать NAS с устаревшей прошивкой;

публиковать камеры и регистраторы с простыми паролями;

оставлять UPnP включённым без понимания, какие приложения создают mappings;

использовать один и тот же пароль на внутренних и внешних сервисах;

забывать удалить временный port forwarding после теста. Для доступа к своим устройствам безопаснее рассмотреть Tailscale, WireGuard или другой VPN по задаче.

Диагностика Как понять, где именно находится NAT 01 Посмотреть LAN IP клиента. Например, 192.168.1.50 . 02 Посмотреть WAN IP своего роутера. Не путать его с IP, который показывает внешний сайт. 03 Сравнить WAN IP с публичным IP снаружи. Если они различаются, между вашим роутером и интернетом есть ещё один уровень translation/routing. 04 Проверить адрес WAN. RFC1918 или 100.64.0.0/10 указывает на непубличный адресный слой. 05 Определить физическую схему. ONT, ISP-router, личный router, Mesh, LTE-модем. 06 Проверить route и firewall. NAT не исправляет неправильную маршрутизацию.

Port Forwarding Пошаговая диагностика неработающего проброса портов 01 Проверить сервис внутри LAN Открывается ли 192.168.x.x:port с другого внутреннего устройства. 02 Закрепить внутренний адрес DHCP reservation или статическая адресация должны исключить смену IP сервера. 03 Проверить правило DNAT Protocol, external port, internal IP и internal port. 04 Проверить firewall хоста Сервис должен принимать трафик на нужном интерфейсе и порту. 05 Проверить WAN-адрес Нет ли ISP-router, double NAT или CGNAT. 06 Тестировать действительно снаружи Например, через мобильную сеть, а не из того же Wi-Fi. 07 Отдельно проверить Hairpin Если снаружи работает, а дома по тому же имени нет. 08 Проверить DNS/DDNS Имя должно указывать на ожидаемый внешний адрес. 09 Оценить безопасность Если сервис административный, возможно, его вообще не нужно публиковать напрямую.

Windows Что можно проверить с Windows-клиента ipconfig /all route print Test-NetConnection example.com -Port 443 tracert 1.1.1.1 Эти команды не показывают NAT table домашнего роутера, но помогают подтвердить локальный IP, gateway, маршрутизацию и TCP-доступность удалённого endpoint. Для понимания выбранного пути используйте также материал про route print, Get-NetRoute и Find-NetRoute.

Linux NAT в Linux: где смотреть На Linux-router NAT часто реализован через netfilter/nftables. Конкретные команды зависят от системы, версии и того, кто управляет правилами: nftables, iptables compatibility, firewalld, OpenWrt, Docker, Kubernetes или другой слой. ip route nft list ruleset ss -lntup ip route показывает маршрутизацию, nft list ruleset - правила nftables, а ss помогает понять, слушает ли локальный сервис нужный port. Не стоит удалять неизвестные NAT/firewall rules на рабочем сервере без понимания их владельца.

Типичные ошибки Что чаще всего путают с NAT Считать NAT и firewall одним механизмом.

Считать любой серый WAN-адрес именно CGNAT.

Считать double NAT и CGNAT одним и тем же.

Думать, что port forwarding работает через CGNAT автоматически.

Считать смену внешнего port полноценной защитой сервиса.

Публиковать административную панель только потому, что это технически возможно.

Включать UPnP без понимания доверия к LAN-клиентам.

Забывать про firewall на самом сервере.

Проверять внешний адрес из LAN и путать Hairpin NAT с внешней доступностью.

Игнорировать обратный маршрут.

Пытаться исправить routing добавлением NAT rules.

Считать, что IPv6 обязательно должен использовать NAT как IPv4.

Симптомы Симптом и вероятное направление проверки Симптом Проверить Интернет работает, входящие соединения нет port mapping, firewall, WAN IP, CGNAT Проброс настроен, но снаружи порт закрыт реальный WAN IP, ISP NAT, double NAT, сервис и host firewall Снаружи сервис работает, дома по внешнему адресу нет Hairpin NAT или Split DNS После установки второго роутера перестал работать входящий доступ Double NAT Игровая консоль пишет Strict NAT NAT traversal, UPnP/PCP, double NAT, CGNAT VPN-клиент подключается, но сервер за NAT недоступен извне inbound path, port mapping, CGNAT, firewall UDP-сеанс периодически пропадает в простое NAT/firewall timeout, keepalive DDNS показывает адрес, но доступа нет DDNS не создаёт NAT mapping; проверить CGNAT и forwarding

Связанные материалы Как NAT связан с остальным сетевым стеком

Стандарты На какие документы опирается материал RFC 1918 Private IPv4 address space: 10/8, 172.16/12 и 192.168/16. RFC 2663 Терминология NAT, Basic NAT и NAPT. RFC 3022 Traditional NAT и принципы Basic NAT/NAPT. RFC 4787 Best Current Practice для NAT behavior с unicast UDP. RFC 5382 NAT behavioral requirements для TCP. RFC 5508 NAT behavioral requirements для ICMP. RFC 7857 Обновления требований RFC 4787, 5382 и 5508 для NAT44. RFC 6598 Shared Address Space 100.64.0.0/10 для CGN-сценариев. RFC 6886 NAT-PMP и переход к PCP. RFC 6887 Port Control Protocol для управления mappings и firewall pinholes. RFC 6296 Экспериментальный NPTv6, отдельный от типичного домашнего NAPT44.

FAQ Частые вопросы про NAT и PAT Что такое NAT простыми словами? NAT меняет IP-адреса пакетов при переходе между адресными областями. В домашнем IPv4-роутере он обычно позволяет частным адресам LAN выходить через внешний WAN-адрес. Чем PAT отличается от NAT? PAT/NAPT дополнительно использует номера портов или другие transport identifiers, благодаря чему много внутренних endpoint могут одновременно делить один внешний IPv4. Почему ответ из интернета возвращается именно моему компьютеру? Роутер хранит NAT mapping/state между внутренним endpoint и внешним endpoint, поэтому обратный пакет можно сопоставить с нужным клиентом. Почему входящее соединение не проходит без проброса? Для нового unsolicited inbound traffic у NAT может не быть mapping, который указывает конкретный внутренний host. Кроме того, firewall может запрещать входящий трафик. NAT - это firewall? Нет. NAT выполняет translation, firewall применяет политику разрешения/запрета. На домашнем роутере эти функции тесно связаны, но архитектурно различаются. Что такое SNAT? Source NAT меняет source address. Типичный пример - частный source IPv4 клиента заменяется внешним адресом роутера при выходе в интернет. Что такое DNAT? Destination NAT меняет destination address. Port forwarding обычно использует DNAT, чтобы отправить внешний трафик внутреннему серверу. Почему port forwarding не работает при CGNAT? Потому что входящий пакет сначала попадает на NAT провайдера, которым пользователь обычно не управляет. Правило на домашнем роутере не создаёт mapping на CGN. Что такое double NAT? Это два последовательных NAT внутри пути, например роутер провайдера и ваш собственный роутер. Исходящий интернет обычно работает, но входящий доступ и P2P усложняются. Опасно ли включать UPnP? UPnP IGD позволяет приложениям в локальной сети автоматически управлять port mappings. Это удобно, но требует доверия к LAN-устройствам и понимания, какие приложения открывают входящий доступ. Что лучше для удалённого доступа: port forwarding или VPN? Для административного доступа к NAS, серверу, Home Assistant и другим внутренним системам обычно безопаснее закрытая VPN/overlay-схема. Прямой port forwarding нужен только когда задача действительно этого требует и сервис подготовлен к публикации. Нужен ли NAT для IPv6? Для экономии адресов по модели домашнего NAPT44 обычно нет. IPv6 предоставляет глобально уникальную адресацию, а входящую безопасность должен обеспечивать firewall. Отдельные виды IPv6 translation существуют для специальных сценариев. Может ли DDNS обойти CGNAT? Нет. DDNS только связывает имя с адресом. Он не создаёт входящий mapping на NAT провайдера и не делает серый WAN-адрес публично доступным.