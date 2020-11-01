NAT и PAT: SNAT, DNAT и проброс портов

NAT и PAT: как домашний роутер выпускает устройства в интернет
Почему десятки домашних устройств могут выходить в интернет через один публичный IPv4-адрес, как роутер отличает их соединения, зачем меняются порты, почему входящее соединение без mapping не знает, куда идти, и где в этой схеме находятся SNAT, DNAT, port forwarding, double NAT и CGNAT.
NAT меняет адреса. NAPT/PAT дополнительно использует транспортные идентификаторы, обычно TCP/UDP-порты, чтобы множество клиентов делили один внешний IPv4.
Роутер запоминает соответствие внутреннего endpoint внешнему mapping и по нему возвращает ответ нужному устройству.
Трансляция адресов и фильтрация трафика связаны на домашних роутерах, но это разные механизмы.
Что такое NAT
NAT, Network Address Translation, изменяет IP-адреса при прохождении пакета между разными адресными областями. Классический домашний сценарий - трансляция частных IPv4-адресов локальной сети во внешний IPv4-адрес роутера.
RFC 2663 определяет NAT как механизм сопоставления IP-адресов из одной address realm с адресами другой realm. RFC 3022 описывает Traditional NAT и две его основные разновидности: Basic NAT и NAPT.
Как пакет вообще выбирает следующий hop до того, как попадает под NAT, разобрано в статье про таблицу маршрутизации, default gateway и static route.
Почему дома используются частные IPv4-адреса
Для частных сетей RFC 1918 выделяет три широко используемых диапазона:
10.0.0.0/810.0.0.0 - 10.255.255.255
172.16.0.0/12172.16.0.0 - 172.31.255.255
192.168.0.0/16192.168.0.0 - 192.168.255.255
Такие адреса могут повторяться в миллионах независимых сетей и не являются глобально уникальными IPv4-адресами интернета. Поэтому домашний адрес вроде
192.168.1.50 сам по себе не может быть глобально маршрутизируемым endpoint в публичном IPv4-интернете.
Домашний роутер обычно получает отдельный WAN-адрес и выполняет трансляцию между LAN и WAN.
Почему домашний NAT на практике чаще является PAT/NAPT
Если бы роутер менял только адрес один к одному, одному публичному IPv4 было бы трудно одновременно представлять десятки внутренних устройств. Поэтому типичный домашний роутер использует NAPT, Network Address Port Translation. В бытовой терминологии часто говорят PAT, Port Address Translation.
192.168.1.10:53001→
203.0.113.7:41001
192.168.1.20:53001→
203.0.113.7:41002
192.168.1.30:61500→
203.0.113.7:41003
Три разных внутренних endpoint могут использовать один внешний IPv4, потому что NAT хранит разные mappings. RFC 2663 прямо описывает NAPT как расширение NAT, которое переводит не только адрес, но и transport identifier, например TCP/UDP port или ICMP query identifier.
Для типичной домашней IPv4-сети важна именно комбинация адреса, порта, протокола и NAT state.
Как NAT создаёт соответствие для исходящего соединения
Пусть ноутбук
192.168.1.50 открывает HTTPS-соединение к серверу
198.51.100.20:443.
192.168.1.50:54000 → 198.51.100.20:443.
Маршрутизация определяет WAN как дальнейший путь.
Например,
192.168.1.50:54000 ↔ 203.0.113.7:42015.
Снаружи сервер видит соединение от
203.0.113.7:42015.
NAT находит state и знает, что пакет нужно вернуть
192.168.1.50:54000.
Именно наличие такого state объясняет, почему ответ на исходящее соединение возвращается правильному внутреннему устройству.
NAT state и таймауты
NAT mapping не обязан существовать вечно. Роутер хранит состояние ограниченное время и освобождает записи, которые больше не нужны. Поведение отличается для TCP, UDP, ICMP и конкретной реализации.
NAT может отслеживать состояние TCP-соединения и использовать разные idle timeouts для established и переходных состояний.
У UDP нет handshake и FIN, поэтому NAT в большей степени опирается на timers и наблюдаемый трафик.
Для query/response сценариев транслятор может использовать ICMP identifier как часть состояния.
Для TCP требования к NAT behavior стандартизованы RFC 5382, а обновления к UDP/TCP/ICMP behavior собраны в RFC 7857.
SNAT и DNAT простыми словами
Меняется source address. Типичный пример - внутренний клиент выходит в интернет, а частный source IPv4 заменяется внешним адресом роутера.
Меняется destination address. Типичный пример - входящий пакет на публичный адрес перенаправляется внутреннему серверу.
SNAT:
192.168.1.50:54000 → 203.0.113.7:42015
DNAT:
203.0.113.7:8443 → 192.168.1.100:443
Названия SNAT и DNAT особенно распространены в Linux/netfilter и сетевой практике. На домашних роутерах те же идеи часто скрыты за интерфейсами «NAT», «Port Forwarding», «Virtual Server» или «Переадресация портов».
Что такое port forwarding
Port forwarding создаёт правило, по которому входящий трафик на определённый внешний адрес/порт перенаправляется конкретному внутреннему host и port.
Без заранее известного mapping или правила NAT обычно не знает, какому из десятков внутренних устройств передать произвольный новый входящий поток.
Что нужно для работоспособного проброса
- входящий пакет должен реально доходить до вашего роутера;
- WAN-адрес и архитектура провайдера должны позволять входящие соединения;
- правило DNAT/port forwarding должно указывать правильный внутренний IP и порт;
- внутренний сервис должен слушать этот порт;
- firewall роутера и хоста должен разрешать соединение;
- обратная маршрутизация должна быть корректной;
- сервис не должен быть случайно опубликован без аутентификации и обновлений.
Для административных панелей NAS, Home Assistant, камер и роутеров безопаснее по возможности использовать VPN, Tailscale или другой контролируемый закрытый доступ вместо прямой публикации интерфейса в интернет.
Внешний и внутренний порт могут различаться
WAN 203.0.113.7:18443
↓ DNAT
LAN 192.168.1.100:443
Смена внешнего порта сама по себе не является серьёзной защитой. Автоматическое сканирование интернета не ограничивается только стандартными портами.
NAT и firewall - разные механизмы
|Механизм
|Что делает
|Routing
|Выбирает путь и следующий hop для пакета
|NAT
|Изменяет адреса и при NAPT транспортные идентификаторы
|Stateful firewall
|Отслеживает состояния и разрешает/запрещает трафик по политике
|Port forwarding
|Создаёт направленное входящее отображение к внутреннему сервису
На домашнем роутере все эти функции находятся в одном устройстве, поэтому пользователю кажется, что NAT «защищает сеть». На практике непрошенный входящий трафик может не иметь подходящего mapping и одновременно блокироваться firewall. Но архитектурно это разные причины.
NAT и connection tracking
Современный stateful роутер обычно ведёт таблицу соединений или flows. NAT translation и firewall state могут использовать общую информацию о соединении, но это не делает NAT и firewall одним механизмом.
192.168.1.50:54000
203.0.113.7:42015
198.51.100.20:443
TCP
Для диагностики важно понимать всю комбинацию, а не только внешний порт.
Что такое двойной NAT
Double NAT возникает, когда пакет проходит через два последовательных NAT-устройства, которыми вы управляете или которые находятся внутри вашей локальной схемы.
Типичный пример: роутер провайдера работает как router/NAT, а за ним пользователь устанавливает свой Keenetic, ASUS или Mesh-систему тоже в режиме router.
Что может работать
Обычный исходящий интернет обычно работает нормально, потому что каждый NAT создаёт собственный mapping.
Что усложняется
- проброс портов приходится согласовывать на обоих устройствах;
- UPnP может управлять только ближайшим NAT;
- некоторые P2P и игровые сценарии становятся сложнее;
- диагностика WAN IP становится менее очевидной;
- Hairpin NAT может работать по-разному на разных уровнях;
- VPN server за двумя NAT требует корректного входящего пути на обоих.
Если первый роутер можно перевести в bridge/ONT mode или второе устройство использовать как access point, архитектуру иногда удаётся упростить. Но решение зависит от оборудования, IPTV, телефонии и требований провайдера.
CGNAT: когда NAT находится уже у провайдера
Carrier-Grade NAT позволяет провайдеру разделять публичные IPv4-адреса между многими абонентами. В таком случае ваш домашний роутер сам находится за ещё одним NAT, который вы не контролируете.
RFC 6598 выделяет Shared Address Space
100.64.0.0/10 специально для подобных операторских сценариев. Это не RFC1918-сеть, хотя такой адрес также не является обычным глобальным публичным IPv4 абонента.
Внешнее входящее соединение сначала приходит на NAT провайдера. Если у вас нет контролируемого mapping на этом уровне, ваш роутер его вообще не увидит.
Отдельная диагностика серого адреса, CGNAT и удалённого доступа уже есть в материале Серый IP и CGNAT: камеры, NAS и умный дом.
Двойной NAT и CGNAT - не одно и то же
Оба NAT могут находиться у вас: например, ISP-router и личный router. Часто архитектуру можно изменить.
Один из уровней NAT расположен у провайдера. Пользователь обычно не может сам создать на нём произвольный inbound mapping.
В обоих случаях простой port forwarding может не работать, но причины и варианты решения различаются.
Почему внешний адрес может работать снаружи, но не из дома
Допустим, NAS опубликован как
203.0.113.7:443 → 192.168.1.100:443. Телефон через мобильную сеть открывает его нормально, а ноутбук внутри той же LAN обращается к публичному адресу и не получает соединения.
Такой сценарий связан с Hairpin NAT / NAT Loopback / NAT Reflection. NAT должен корректно обработать внутреннего клиента, который обращается к внешнему mapping другого внутреннего узла.
Эта тема уже раскрыта отдельно, включая альтернативу через Split DNS: NAT Loopback и Hairpin NAT.
UPnP IGD, NAT-PMP и PCP
Ручной port forwarding - не единственный способ создать inbound mapping. Приложение может попросить gateway открыть mapping автоматически.
|Механизм
|Идея
|Примечание
|UPnP IGD
|Устройство в LAN управляет Internet Gateway Device
|Широко встречается в домашних роутерах и игровых устройствах
|NAT-PMP
|Клиент запрашивает внешний mapping у NAT gateway
|RFC 6886, исторически использовался Apple и другими реализациями
|PCP
|Стандартизованный контроль mappings и firewall pinholes
|RFC 6887, преемник NAT-PMP с более широкими возможностями
RFC 6886 указывает, что NAT-PMP был superseded протоколом PCP, а клиентам, поддерживающим оба варианта, рекомендуется сначала пробовать PCP.
Если любое нежелательное приложение внутри сети может запросить открытие входящего порта, граница доступа становится менее предсказуемой. UPnP и аналогичные механизмы стоит включать только там, где они действительно нужны и понятна модель доверия.
Почему PCP важнее, чем кажется
PCP задуман не только для маленького домашнего NAT. RFC 6887 описывает работу с NAT44, NAT64, CGN и firewall devices, а также возможность создавать внешние mappings для приложений, которым нужен входящий трафик.
Современная задача port control шире классического «открыть порт на своём Wi-Fi-роутере».
Почему P2P, игры и звонки не любят непредсказуемый NAT
Peer-to-peer приложения пытаются установить связь между двумя конечными устройствами. NAT усложняет задачу, потому что внешний endpoint создаётся транслятором, mappings имеют lifetime, а входящие пакеты могут фильтроваться по-разному.
IETF стандартизовал NAT behavioral requirements для UDP и TCP. RFC 4787 определяет требования к NAT для unicast UDP, RFC 5382 - для TCP, а RFC 7857 уточняет и обновляет ряд этих требований.
Какие механизмы могут использовать приложения
- STUN для определения внешнего endpoint и свойств NAT;
- ICE для выбора реально работающего пути между peers;
- TURN relay, если прямой путь установить не удаётся;
- UPnP/NAT-PMP/PCP для запроса mapping;
- постоянные исходящие соединения к облачному relay/service;
- overlay VPN, например Tailscale, где traversal скрыт от пользователя.
Почему UDP mapping особенно зависит от таймеров
У UDP нет TCP handshake, FIN и состояния соединения на транспортном уровне. NAT видит datagrams и поддерживает mapping по собственной логике и таймерам.
Поэтому голосовые приложения, игры, WireGuard и другие UDP-сценарии часто используют периодические keepalive, если нужно сохранить mapping в сетях с NAT/firewall.
Основы различий TCP и UDP разобраны в отдельной статье про TCP, UDP, порты и сокеты.
Что происходит с ICMP через NAT
NAT приходится корректно обрабатывать не только TCP и UDP. ICMP может содержать информацию о пакетах, адреса которых были уже переведены NAT, а ICMP Echo использует identifier вместо TCP/UDP port.
RFC 5508 и обновляющий его RFC 7857 описывают NAT behavior для ICMP. Для пользователя практический вывод простой: неправильная обработка ICMP способна ломать диагностику и Path MTU даже при работающих TCP/UDP mappings.
ICMP, TTL и Path MTU подробно разобраны в статье ICMP, ping, traceroute и MTU.
Нужен ли NAT в IPv6
Одна из причин массового NAT44 - дефицит публичных IPv4-адресов. В обычной IPv6-архитектуре каждому интерфейсу можно дать глобально уникальный IPv6-адрес, поэтому NAT44-подобное мультиплексирование множества клиентов за одним публичным адресом для экономии адресов не требуется.
За входящую доступность отвечает firewall policy. Отсутствие NAT не означает отсутствие фильтрации.
Существуют механизмы IPv6 translation, включая экспериментальный NPTv6 по RFC 6296, а NAT64 решает задачу взаимодействия IPv6-only клиентов с IPv4-сервисами. Но это другие сценарии, и переносить привычную модель домашнего NAPT44 на IPv6 автоматически не нужно.
Как домашний клиент получает IPv6, default router и prefix, разобрано в статье IPv6 дома: SLAAC, DHCPv6, RA и Prefix Delegation.
Как DNS связан с NAT
DNS и NAT решают разные задачи. DNS возвращает данные по имени, а NAT меняет адреса/порты при прохождении пакета.
- DDNS публикует текущий внешний IP домашнего подключения;
- Split DNS позволяет внутри дома вернуть локальный IP вместо внешнего;
- Hairpin NAT позволяет использовать внешнее имя/адрес даже из LAN;
- при CGNAT правильный DNS не создаст отсутствующий inbound mapping у провайдера.
Базовая архитектура resolver, TTL, DNSSEC и Split DNS разобрана в материале Как работает DNS.
Почему не стоит открывать административные интерфейсы напрямую
Технически DNAT может направить внешний порт прямо на NAS, камеру, NVR, Home Assistant или web-интерфейс роутера. Но такое решение увеличивает поверхность атаки.
Особенно опасно
- публиковать web-admin роутера;
- открывать NAS с устаревшей прошивкой;
- публиковать камеры и регистраторы с простыми паролями;
- оставлять UPnP включённым без понимания, какие приложения создают mappings;
- использовать один и тот же пароль на внутренних и внешних сервисах;
- забывать удалить временный port forwarding после теста.
Для доступа к своим устройствам безопаснее рассмотреть Tailscale, WireGuard или другой VPN по задаче.
Как понять, где именно находится NAT
Посмотреть LAN IP клиента. Например,
192.168.1.50.
Посмотреть WAN IP своего роутера. Не путать его с IP, который показывает внешний сайт.
Сравнить WAN IP с публичным IP снаружи. Если они различаются, между вашим роутером и интернетом есть ещё один уровень translation/routing.
Проверить адрес WAN. RFC1918 или
100.64.0.0/10 указывает на непубличный адресный слой.
Определить физическую схему. ONT, ISP-router, личный router, Mesh, LTE-модем.
Проверить route и firewall. NAT не исправляет неправильную маршрутизацию.
Пошаговая диагностика неработающего проброса портов
Открывается ли
192.168.x.x:port с другого внутреннего устройства.
DHCP reservation или статическая адресация должны исключить смену IP сервера.
Protocol, external port, internal IP и internal port.
Сервис должен принимать трафик на нужном интерфейсе и порту.
Нет ли ISP-router, double NAT или CGNAT.
Например, через мобильную сеть, а не из того же Wi-Fi.
Если снаружи работает, а дома по тому же имени нет.
Имя должно указывать на ожидаемый внешний адрес.
Если сервис административный, возможно, его вообще не нужно публиковать напрямую.
Что можно проверить с Windows-клиента
ipconfig /all
route print
Test-NetConnection example.com -Port 443
tracert 1.1.1.1
Эти команды не показывают NAT table домашнего роутера, но помогают подтвердить локальный IP, gateway, маршрутизацию и TCP-доступность удалённого endpoint.
Для понимания выбранного пути используйте также материал про route print, Get-NetRoute и Find-NetRoute.
NAT в Linux: где смотреть
На Linux-router NAT часто реализован через netfilter/nftables. Конкретные команды зависят от системы, версии и того, кто управляет правилами: nftables, iptables compatibility, firewalld, OpenWrt, Docker, Kubernetes или другой слой.
ip route
nft list ruleset
ss -lntup
ip route показывает маршрутизацию,
nft list ruleset - правила nftables, а
ss помогает понять, слушает ли локальный сервис нужный port. Не стоит удалять неизвестные NAT/firewall rules на рабочем сервере без понимания их владельца.
Что чаще всего путают с NAT
- Считать NAT и firewall одним механизмом.
- Считать любой серый WAN-адрес именно CGNAT.
- Считать double NAT и CGNAT одним и тем же.
- Думать, что port forwarding работает через CGNAT автоматически.
- Считать смену внешнего port полноценной защитой сервиса.
- Публиковать административную панель только потому, что это технически возможно.
- Включать UPnP без понимания доверия к LAN-клиентам.
- Забывать про firewall на самом сервере.
- Проверять внешний адрес из LAN и путать Hairpin NAT с внешней доступностью.
- Игнорировать обратный маршрут.
- Пытаться исправить routing добавлением NAT rules.
- Считать, что IPv6 обязательно должен использовать NAT как IPv4.
Симптом и вероятное направление проверки
|Симптом
|Проверить
|Интернет работает, входящие соединения нет
|port mapping, firewall, WAN IP, CGNAT
|Проброс настроен, но снаружи порт закрыт
|реальный WAN IP, ISP NAT, double NAT, сервис и host firewall
|Снаружи сервис работает, дома по внешнему адресу нет
|Hairpin NAT или Split DNS
|После установки второго роутера перестал работать входящий доступ
|Double NAT
|Игровая консоль пишет Strict NAT
|NAT traversal, UPnP/PCP, double NAT, CGNAT
|VPN-клиент подключается, но сервер за NAT недоступен извне
|inbound path, port mapping, CGNAT, firewall
|UDP-сеанс периодически пропадает в простое
|NAT/firewall timeout, keepalive
|DDNS показывает адрес, но доступа нет
|DDNS не создаёт NAT mapping; проверить CGNAT и forwarding
Как NAT связан с остальным сетевым стеком
На какие документы опирается материал
Private IPv4 address space: 10/8, 172.16/12 и 192.168/16.
Терминология NAT, Basic NAT и NAPT.
Traditional NAT и принципы Basic NAT/NAPT.
Best Current Practice для NAT behavior с unicast UDP.
NAT behavioral requirements для TCP.
NAT behavioral requirements для ICMP.
Обновления требований RFC 4787, 5382 и 5508 для NAT44.
Shared Address Space 100.64.0.0/10 для CGN-сценариев.
NAT-PMP и переход к PCP.
Port Control Protocol для управления mappings и firewall pinholes.
Экспериментальный NPTv6, отдельный от типичного домашнего NAPT44.
Частые вопросы про NAT и PAT
Что такое NAT простыми словами?
NAT меняет IP-адреса пакетов при переходе между адресными областями. В домашнем IPv4-роутере он обычно позволяет частным адресам LAN выходить через внешний WAN-адрес.
Чем PAT отличается от NAT?
PAT/NAPT дополнительно использует номера портов или другие transport identifiers, благодаря чему много внутренних endpoint могут одновременно делить один внешний IPv4.
Почему ответ из интернета возвращается именно моему компьютеру?
Роутер хранит NAT mapping/state между внутренним endpoint и внешним endpoint, поэтому обратный пакет можно сопоставить с нужным клиентом.
Почему входящее соединение не проходит без проброса?
Для нового unsolicited inbound traffic у NAT может не быть mapping, который указывает конкретный внутренний host. Кроме того, firewall может запрещать входящий трафик.
NAT - это firewall?
Нет. NAT выполняет translation, firewall применяет политику разрешения/запрета. На домашнем роутере эти функции тесно связаны, но архитектурно различаются.
Что такое SNAT?
Source NAT меняет source address. Типичный пример - частный source IPv4 клиента заменяется внешним адресом роутера при выходе в интернет.
Что такое DNAT?
Destination NAT меняет destination address. Port forwarding обычно использует DNAT, чтобы отправить внешний трафик внутреннему серверу.
Почему port forwarding не работает при CGNAT?
Потому что входящий пакет сначала попадает на NAT провайдера, которым пользователь обычно не управляет. Правило на домашнем роутере не создаёт mapping на CGN.
Что такое double NAT?
Это два последовательных NAT внутри пути, например роутер провайдера и ваш собственный роутер. Исходящий интернет обычно работает, но входящий доступ и P2P усложняются.
Опасно ли включать UPnP?
UPnP IGD позволяет приложениям в локальной сети автоматически управлять port mappings. Это удобно, но требует доверия к LAN-устройствам и понимания, какие приложения открывают входящий доступ.
Что лучше для удалённого доступа: port forwarding или VPN?
Для административного доступа к NAS, серверу, Home Assistant и другим внутренним системам обычно безопаснее закрытая VPN/overlay-схема. Прямой port forwarding нужен только когда задача действительно этого требует и сервис подготовлен к публикации.
Нужен ли NAT для IPv6?
Для экономии адресов по модели домашнего NAPT44 обычно нет. IPv6 предоставляет глобально уникальную адресацию, а входящую безопасность должен обеспечивать firewall. Отдельные виды IPv6 translation существуют для специальных сценариев.
Может ли DDNS обойти CGNAT?
Нет. DDNS только связывает имя с адресом. Он не создаёт входящий mapping на NAT провайдера и не делает серый WAN-адрес публично доступным.
Если нужно открыть NAS, сервер или домашнюю сеть извне
Перед пробросом портов стоит определить архитектуру: белый или серый WAN-IP, есть ли double NAT или CGNAT, какой сервис нужно открыть, можно ли использовать VPN/Tailscale и какие правила firewall действительно нужны.
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