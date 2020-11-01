Home Assistant Energy Dashboard: электричество, solar, батарея, газ и вода

Home Assistant · Energy Dashboard · электричество · солнечные панели · батарея Home Assistant Energy Dashboard с нуля: электричество, солнечные панели, батарея, газ и вода Energy Dashboard в Home Assistant собирает энергопотребление дома в одну систему: импорт и экспорт электроэнергии, солнечную генерацию, заряд и разряд домашней батареи, отдельные приборы, газ и воду. Главная сложность не в красивой панели, а в правильных сущностях: Home Assistant должен понимать, где мощность в ваттах, где накопленная энергия в кВт·ч и какие значения являются растущими счётчиками. Grid import/export Solar Battery Individual devices Utility Meter Long-term statistics Главное: если у вас уже есть корректные sensors Home Assistant, сам Energy Dashboard можно собрать без Modbus, ESPHome и YAML. Источник данных может быть любым: штатная интеграция счётчика, умное реле, inverter API, MQTT, Modbus или другой поддерживаемый способ.

Что такое Energy Dashboard в Home Assistant Это встроенная система долгосрочного энергетического учёта. Она показывает не только текущую мощность, но и потоки ресурсов за часы, дни, месяцы и более длительные периоды. Электросеть import / export ↔ Дом потребление ↔ Solar / Battery генерация и накопление Отдельно можно учитывать газ, воду и потребление конкретных устройств. Grid Сколько взяли из внешней сети и сколько вернули. Solar Сколько выработала солнечная система. Battery Сколько энергии вошло в накопитель и вышло из него. Devices Бойлер, EVSE, сервер, кондиционер и другие нагрузки. Gas Сравнение расхода газа по периодам. Water Общий и индивидуальный расход воды. Energy Dashboard - это не HEMS сам по себе. Он в первую очередь измеряет и визуализирует. Автоматическое управление нагрузками, EVSE, бойлером или батареей строится поверх этих данных отдельными автоматизациями или контроллерами. Если нужна именно логика управления нагрузками: умное управление энергопотреблением дома и HEMS .

Мощность и энергия - это не одно и то же Power W / kW Что происходит прямо сейчас. Energy Wh / kWh Сколько энергии накопилось за время. Например, чайник может потреблять 2200 Вт в данный момент. Если он проработал около трёх минут, фактическая энергия будет примерно 0,11 кВт·ч. Для исторического учёта гораздо удобнее накопительный счётчик энергии, который растёт: 12543.2 kWh 12543.4 kWh 12543.8 kWh 12544.1 kWh Такой счётчик переживает перезагрузки Home Assistant и не требует восстанавливать пропущенные мгновенные значения мощности. Если оборудование отдаёт одновременно power и total energy, для основной энергетической статистики обычно предпочтительнее использовать накопленный energy sensor, а мощность оставить для текущих графиков и автоматизаций.

Какие attributes нужны сенсору Если сущность не появляется при выборе источника Energy Dashboard, первым делом смотрят не её название, а attributes. Тип device_class state_class Энергия energy total или total_increasing Мощность power measurement Газ gas total / total_increasing Вода water total / total_increasing Также должна быть подходящая единица измерения, а сама сущность должна относиться к домену sensor . Где проверить Откройте: Settings→Tools→States Найдите сущность и посмотрите её attributes. Наличие значения 12.5 kWh на карточке ещё не означает, что сущность корректно подходит для долгосрочной статистики. Home Assistant учитывает также device class, state class и статистические ошибки.

Как настроить Energy Dashboard с нуля Эта статья предполагает, что Home Assistant уже получает хотя бы один корректный счётчик энергии. 1 Проверьте источник Сначала убедитесь, что sensor действительно показывает накопленную энергию и не скачет случайным образом. 2 Проверьте attributes device_class, state_class и unit_of_measurement. 3 Откройте Energy Settings → Dashboards → Energy. 4 Добавьте Grid Начните с общего импорта электроэнергии из сети. 5 Добавьте дополнительные источники Solar, battery, gas, water и individual devices по мере появления данных. 6 Подождите статистику Энергетические графики не всегда мгновенно заполняются историей после первой настройки. Если у вас пока есть только один общий электросчётчик, этого достаточно. Не нужно сначала покупать десятки умных розеток. Начните с правильного total grid energy и постепенно детализируйте систему.

Электросеть: импорт и экспорт В разделе Electricity grid можно задать энергию, полученную из внешней сети, и отдельно энергию, отданную обратно. Import Grid → House Покупаемая электроэнергия. Export House → Grid Отдача солнечной/накопленной энергии наружу. Для обычного дома без солнечных панелей достаточно источника import. Если двунаправленный счётчик предоставляет отдельные накопительные регистры import и export, лучше использовать именно их, а не пытаться вывести оба направления из одного знакопеременного значения мощности. Для Grid лучше всего иметь физически корректный счётчик на точке ввода дома. Сумма отдельных умных розеток почти никогда не равна общему потреблению: остаются освещение, насосы, standby, щитовое оборудование и другие неучтённые нагрузки.

Как учитывать трёхфазный ввод На трёхфазном вводе измеритель может отдавать: мощность L1/L2/L3;

энергию каждой фазы;

общую суммарную импортированную энергию;

общую экспортированную энергию. Для общего Energy Dashboard удобнее использовать штатный суммарный energy counter прибора, если он есть. L1 power / energy L2 power / energy L3 power / energy ↓ Total grid energy основной источник Dashboard Фазные значения полезны для диагностики перекоса и управления нагрузками, но не всегда их нужно вручную складывать в новый template sensor. Если несколько накопительных sensors имеют собственные моменты reset, их простое суммирование может создать ложный скачок статистики. Home Assistant отдельно предупреждает, что cumulative sensors, сбрасывающиеся не синхронно, лучше добавлять раздельно, а не суммировать перед Dashboard. Для локального трёхфазного измерителя: Modbus-счётчик электроэнергии в Home Assistant .

Как добавить стоимость электроэнергии Energy Dashboard умеет учитывать стоимость потребления и компенсацию за экспорт. Для простой системы можно использовать фиксированную цену. Если тариф меняется по времени или приходит из внешней интеграции, применяется соответствующая ценовая сущность или Utility Meter в зависимости от схемы учёта. Энергия kWh × Цена руб / kWh = Стоимость за период Для коммерческого расчёта с энергосбытовой компанией используйте официальный прибор и правила поставщика. Energy Dashboard является системой домашнего мониторинга и не заменяет расчётный учёт.

Как добавить солнечные панели В Solar panels добавляется accumulated production energy от инвертора или отдельного измерителя. PV генерация → Inverter energy sensor → Energy Dashboard solar production Если Home Assistant знает одновременно grid import/export и solar production, он может показать распределение энергии между домом, сетью и солнечной системой. Прогноз генерации Energy Dashboard может дополнить фактическую солнечную генерацию прогнозом, если настроена совместимая forecast integration. Прогноз и фактический счётчик - разные данные. Forecast полезен для автоматизации зарядки EV, бойлера или батареи, но не должен подменять реальное измерение производства.

Как учитывать домашнюю батарею Для накопителя важны два энергетических потока: Charge Energy into battery Сколько энергии накопитель получил. Discharge Energy out of battery Сколько энергии батарея отдала. Эти значения не нужно путать с SOC в процентах. Sensor Что означает SOC, % Текущее состояние заряда Charge power, W Мгновенная мощность зарядки Discharge power, W Мгновенная мощность разряда Energy in, kWh Накопленная энергия, вошедшая в батарею Energy out, kWh Накопленная энергия, вышедшая из батареи Один signed power sensor батареи не всегда можно напрямую использовать как два накопительных потока. Если интеграция не предоставляет готовые counters charge/discharge, данные нужно преобразовывать аккуратно, не создавая двойной учёт и ложные отрицательные значения.

Как добавить отдельные устройства Individual devices нужны, чтобы понять, куда уходит общая энергия дома. EVSE зарядка автомобиля Бойлер нагрев воды Кондиционер климат Сервер 24/7 нагрузка Тёплый пол отдельная зона Стиральная машина цикл Источником может быть: умная розетка с измерением;

DIN-реле с энергомониторингом;

встроенная телеметрия прибора;

отдельный Modbus-счётчик;

CT-клещи или многоканальный energy monitor. Сумма individual devices обычно меньше total grid consumption. Это нормально: Energy Dashboard не требует измерять абсолютно каждую лампу и зарядник.

Иерархия устройств и двойной учёт Современный Energy Dashboard позволяет задавать upstream relationships между individual devices. Это особенно полезно, если один счётчик уже включает другой. Счётчик котельной вся группа → Электрокотёл дочерний прибор Если просто показать оба значения как независимые нагрузки, визуализация может создать впечатление двойного потребления. Upstream relationship позволяет Home Assistant понимать структуру. Иерархия особенно полезна для схем «общий счётчик мастерской → станок», «общая линия EV → конкретная EVSE» или «вся котельная → отдельный котёл».

Как добавить газ Home Assistant может учитывать cumulative gas consumption и сравнивать его с другими энергоресурсами за тот же период. Источником могут быть: цифровой интерфейс счётчика;

импульсный выход;

reed/magnetic sensor;

совместимая готовая интеграция;

другой корректный cumulative sensor. Перед установкой собственного датчика на газовый счётчик нужно убедиться, что способ считывания не требует вмешательства в прибор и допускается его конструкцией. Не вскрывайте расчётный счётчик и не нарушайте пломбы.

Как добавить воду Energy Dashboard поддерживает общий расход воды и отдельные water devices. Общий счётчик весь дом → Dishwasher отдельный расход + Washing machine отдельный расход Для воды также важна cumulative сущность с корректными device_class и state_class. Если водомер выдаёт импульс, сначала импульсы преобразуют в физический объём, например литры или м³, и только затем передают в долгосрочную статистику.

Что делать, если устройство отдаёт только мощность в ваттах Это очень частая ситуация. Умная розетка показывает: sensor.boiler_power = 1830 W Но отдельной накопленной энергии нет. В Home Assistant можно создать Integral helper, который интегрирует power по времени и формирует energy sensor. Power W → Integral ∫ P dt → Energy kWh После этого новый energy sensor можно использовать в Energy Dashboard, если его attributes подходят. Если сам прибор имеет собственный non-volatile cumulative energy counter, он обычно надёжнее интегрирования мощности в Home Assistant: локальный счётчик продолжает считать даже при перезагрузке сервера или пропуске телеметрии.

Что такое Utility Meter и зачем он нужен Utility Meter - отдельный helper Home Assistant, который создаёт периодические счётчики на базе исходной cumulative сущности. Например: Total energy 12544.8 kWh → Monthly meter 312.4 kWh + Daily meter 11.8 kWh Он может сбрасываться по дню, месяцу или другому циклу и хранит своё состояние между перезапусками. Где создать Settings→Devices & services→Helpers→Utility Meter Utility Meter полезен для: суточного расхода;

месячного расхода;

тарифных зон;

сравнения периодов;

расчёта стоимости;

счётчиков, которые сами периодически сбрасываются. Не создавайте без необходимости «суммарный Utility Meter» из нескольких counters, которые сбрасываются в разные моменты. Кратковременный ложный скачок может попасть в long-term statistics и сильно завысить Energy Dashboard.

Как учитывать день/ночь и несколько тарифов Utility Meter поддерживает tariffs. Например: День Ночь Home Assistant создаёт отдельные значения для каждого тарифа и entity, которая показывает текущую выбранную тарифную зону. 07:00-23:00 День условный пример 23:00-07:00 Ночь условный пример Переключение тарифа можно делать automation по времени или брать готовые тарифные данные из соответствующей интеграции. Время тарифных зон зависит от вашего договора и региона. Не копируйте часы из чужого примера без проверки своего тарифа.

Почему сенсор не появляется в списке Energy Dashboard Это один из самых частых вопросов. Проверьте domain. Должен быть sensor . Проверьте device_class. energy , power , gas или water по назначению. Проверьте state_class. measurement для мощности, total / total_increasing для cumulative данных. Проверьте unit. Единица должна быть совместима с выбранной категорией. Проверьте Statistics. У сущности не должно быть нерешённой статистической ошибки. Settings→Tools→Statistics Если sensor приходит из официальной интеграции с неправильными attributes, правильнее исправлять проблему на уровне интеграции, а не бесконечно оборачивать её в шаблоны.

Что делать, если Energy Dashboard показывает огромный расход Один ошибочный скачок cumulative sensor может испортить долгосрочную статистику. Например: 1254.1 kWh 1254.3 kWh 12543.5 kWh ← ошибочное значение 1254.7 kWh Home Assistant может интерпретировать это как реальный энергетический скачок. Где исправлять Settings→Tools→Statistics Там можно найти проблемную статистику и скорректировать ошибочное значение в соответствии с доступными инструментами текущей версии Home Assistant. Частые причины Смена единицы Wh внезапно стал kWh или наоборот. Reset прибора Счётчик обнулился после перезагрузки. Template spike Шаблон кратковременно вернул неверное число. Unavailable → 0 Некорректная обработка недоступного sensor. Несинхронная сумма Несколько Utility Meter reset не одновременно. Знак export Неправильно интерпретирован direction потока. Не удаляйте базу Home Assistant ради одного неправильного дня Energy Dashboard. Сначала проверьте Tools → Statistics и сам источник данных.

Как построить нормальную систему энергетического мониторинга Самый надёжный вариант - разделить источники по уровням. Уровень 1 Главный ввод Полный импорт/экспорт дома. Уровень 2 Крупные группы EV, отопление, мастерская, серверная. Уровень 3 Отдельные приборы Бойлер, кондиционер, NAS и другие интересные нагрузки. Не обязательно измерять всё Если цель - понять энергопотребление дома, намного полезнее измерить ввод + пять крупных нагрузок, чем поставить 40 дешёвых розеток на каждый телевизор и зарядник. Критическую логику не строим только на Dashboard Energy Dashboard хорош для аналитики и высокоуровневых сценариев. Защита выделенной мощности, аварийное отключение и другие критичные функции должны иметь локальную независимую реализацию. Для ограничения выделенной мощности: как распределить 15 кВт на дом и управлять нагрузкой .

Типичные ошибки Energy Dashboard Добавлять W как kWh Мощность и энергия являются разными физическими величинами. Суммировать всё шаблоном Reset нескольких counters способен дать ложный скачок. Использовать daily counter как total Периодическое обнуление нужно корректно описывать. Считать individual devices общим вводом Часть нагрузок неизбежно останется неучтённой. Путать SOC и энергию батареи Процент заряда не заменяет charge/discharge kWh. Путать solar power и solar energy Текущие 4 кВт не означают 4 кВт·ч производства. Игнорировать export При сетевой солнечной системе баланс становится неправильным. Исправлять Dashboard вместо sensor Первопричина часто находится в integration/entity. Удалять БД при ошибке Большинство статистических проблем решается точечно. Использовать HA как коммерческий счётчик Домашний мониторинг не заменяет расчётный прибор энергоснабжения.

Частые вопросы Как открыть Energy Dashboard? Настройка источников находится в Settings → Dashboards → Energy. После добавления подходящих сущностей Home Assistant формирует энергетические графики и карточки. Почему мой датчик kWh не появляется? Проверьте device_class, state_class, unit_of_measurement, domain sensor и отсутствие ошибок в Settings → Tools → Statistics. Можно ли добавить датчик мощности в ваттах? Home Assistant поддерживает power sensors в энергетической системе, но для накопленной энергии обычно требуется energy sensor. Если есть только W, можно создать energy sensor через Integral helper. Что лучше: sensor power или total energy? Для долгосрочного учёта предпочтителен аппаратный накопительный energy counter, если он доступен и корректно работает. Power нужен для текущей мощности и может использоваться для получения energy через интегрирование. Можно ли добавить Modbus-счётчик? Да. Но Energy Dashboard не зависит от Modbus напрямую. Сначала Modbus-интеграция или ESPHome должны создать корректную Home Assistant entity, после чего Dashboard использует её как обычный источник. Как добавить двухтарифный счётчик? Можно использовать отдельные tariff counters от самого счётчика либо Utility Meter с тарифами, если исходная сущность подходит под такой сценарий. Почему расход внезапно вырос на тысячи kWh? Проверьте raw sensor и Settings → Tools → Statistics. Частые причины - смена единиц, reset, ошибочное template value или сумма нескольких counters с несинхронным сбросом. Можно ли учитывать солнечные панели и аккумулятор одновременно? Да. Energy Dashboard поддерживает grid, solar и home battery как разные потоки, если Home Assistant получает подходящие сущности импорта, экспорта, производства, зарядки и разрядки. Можно ли учитывать газ и воду? Да. Для них нужны cumulative sensors с корректными device_class, state_class и поддерживаемой единицей измерения. Можно ли использовать Energy Dashboard для автоматизации? Да, исходные sensors можно использовать в automations. Но критическую защиту от превышения мощности лучше не делать зависимой только от Home Assistant. Нужно ли ставить счётчик на каждый прибор? Нет. Практичный подход - общий ввод и несколько крупных или интересных нагрузок. Это уже даёт полезную картину потребления.