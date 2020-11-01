Home Assistant Energy Dashboard: электричество, solar, батарея, газ и вода

Home Assistant Energy Dashboard с нуля: электричество, солнечные панели, батарея, газ и вода
Energy Dashboard в Home Assistant собирает энергопотребление дома в одну систему: импорт и экспорт электроэнергии, солнечную генерацию, заряд и разряд домашней батареи, отдельные приборы, газ и воду. Главная сложность не в красивой панели, а в правильных сущностях: Home Assistant должен понимать, где мощность в ваттах, где накопленная энергия в кВт·ч и какие значения являются растущими счётчиками.
Что такое Energy Dashboard в Home Assistant
Это встроенная система долгосрочного энергетического учёта. Она показывает не только текущую мощность, но и потоки ресурсов за часы, дни, месяцы и более длительные периоды.
Отдельно можно учитывать газ, воду и потребление конкретных устройств.
Grid
Сколько взяли из внешней сети и сколько вернули.
Solar
Сколько выработала солнечная система.
Battery
Сколько энергии вошло в накопитель и вышло из него.
Devices
Бойлер, EVSE, сервер, кондиционер и другие нагрузки.
Gas
Сравнение расхода газа по периодам.
Water
Общий и индивидуальный расход воды.
Мощность и энергия - это не одно и то же
Что происходит прямо сейчас.
Сколько энергии накопилось за время.
Например, чайник может потреблять 2200 Вт в данный момент. Если он проработал около трёх минут, фактическая энергия будет примерно 0,11 кВт·ч.
Для исторического учёта гораздо удобнее накопительный счётчик энергии, который растёт:
12543.2 kWh
12543.4 kWh
12543.8 kWh
12544.1 kWh
Такой счётчик переживает перезагрузки Home Assistant и не требует восстанавливать пропущенные мгновенные значения мощности.
Какие attributes нужны сенсору
Если сущность не появляется при выборе источника Energy Dashboard, первым делом смотрят не её название, а attributes.
|Тип
|device_class
|state_class
|Энергия
|
energy
|
total или
total_increasing
|Мощность
|
power
|
measurement
|Газ
|
gas
|
total /
total_increasing
|Вода
|
water
|
total /
total_increasing
Также должна быть подходящая единица измерения, а сама сущность должна относиться к домену
sensor.
Где проверить
Откройте:
Найдите сущность и посмотрите её attributes.
12.5 kWh на карточке ещё не означает, что сущность корректно подходит для долгосрочной статистики. Home Assistant учитывает также device class, state class и статистические ошибки.
Как настроить Energy Dashboard с нуля
Эта статья предполагает, что Home Assistant уже получает хотя бы один корректный счётчик энергии.
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1
Проверьте источник
Сначала убедитесь, что sensor действительно показывает накопленную энергию и не скачет случайным образом.
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2
Проверьте attributes
device_class, state_class и unit_of_measurement.
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3
Откройте Energy
Settings → Dashboards → Energy.
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4
Добавьте Grid
Начните с общего импорта электроэнергии из сети.
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5
Добавьте дополнительные источники
Solar, battery, gas, water и individual devices по мере появления данных.
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6
Подождите статистику
Энергетические графики не всегда мгновенно заполняются историей после первой настройки.
Электросеть: импорт и экспорт
В разделе Electricity grid можно задать энергию, полученную из внешней сети, и отдельно энергию, отданную обратно.
Покупаемая электроэнергия.
Отдача солнечной/накопленной энергии наружу.
Для обычного дома без солнечных панелей достаточно источника import.
Если двунаправленный счётчик предоставляет отдельные накопительные регистры import и export, лучше использовать именно их, а не пытаться вывести оба направления из одного знакопеременного значения мощности.
Как учитывать трёхфазный ввод
На трёхфазном вводе измеритель может отдавать:
- мощность L1/L2/L3;
- энергию каждой фазы;
- общую суммарную импортированную энергию;
- общую экспортированную энергию.
Для общего Energy Dashboard удобнее использовать штатный суммарный energy counter прибора, если он есть.
Фазные значения полезны для диагностики перекоса и управления нагрузками, но не всегда их нужно вручную складывать в новый template sensor.
Как добавить стоимость электроэнергии
Energy Dashboard умеет учитывать стоимость потребления и компенсацию за экспорт.
Для простой системы можно использовать фиксированную цену. Если тариф меняется по времени или приходит из внешней интеграции, применяется соответствующая ценовая сущность или Utility Meter в зависимости от схемы учёта.
Как добавить солнечные панели
В Solar panels добавляется accumulated production energy от инвертора или отдельного измерителя.
Если Home Assistant знает одновременно grid import/export и solar production, он может показать распределение энергии между домом, сетью и солнечной системой.
Прогноз генерации
Energy Dashboard может дополнить фактическую солнечную генерацию прогнозом, если настроена совместимая forecast integration.
Как учитывать домашнюю батарею
Для накопителя важны два энергетических потока:
Сколько энергии накопитель получил.
Сколько энергии батарея отдала.
Эти значения не нужно путать с SOC в процентах.
|Sensor
|Что означает
|SOC, %
|Текущее состояние заряда
|Charge power, W
|Мгновенная мощность зарядки
|Discharge power, W
|Мгновенная мощность разряда
|Energy in, kWh
|Накопленная энергия, вошедшая в батарею
|Energy out, kWh
|Накопленная энергия, вышедшая из батареи
Как добавить отдельные устройства
Individual devices нужны, чтобы понять, куда уходит общая энергия дома.
Источником может быть:
- умная розетка с измерением;
- DIN-реле с энергомониторингом;
- встроенная телеметрия прибора;
- отдельный Modbus-счётчик;
- CT-клещи или многоканальный energy monitor.
Иерархия устройств и двойной учёт
Современный Energy Dashboard позволяет задавать upstream relationships между individual devices.
Это особенно полезно, если один счётчик уже включает другой.
Если просто показать оба значения как независимые нагрузки, визуализация может создать впечатление двойного потребления. Upstream relationship позволяет Home Assistant понимать структуру.
Как добавить газ
Home Assistant может учитывать cumulative gas consumption и сравнивать его с другими энергоресурсами за тот же период.
Источником могут быть:
- цифровой интерфейс счётчика;
- импульсный выход;
- reed/magnetic sensor;
- совместимая готовая интеграция;
- другой корректный cumulative sensor.
Как добавить воду
Energy Dashboard поддерживает общий расход воды и отдельные water devices.
Для воды также важна cumulative сущность с корректными device_class и state_class.
Если водомер выдаёт импульс, сначала импульсы преобразуют в физический объём, например литры или м³, и только затем передают в долгосрочную статистику.
Что делать, если устройство отдаёт только мощность в ваттах
Это очень частая ситуация. Умная розетка показывает:
sensor.boiler_power = 1830 W
Но отдельной накопленной энергии нет.
В Home Assistant можно создать Integral helper, который интегрирует power по времени и формирует energy sensor.
После этого новый energy sensor можно использовать в Energy Dashboard, если его attributes подходят.
Что такое Utility Meter и зачем он нужен
Utility Meter - отдельный helper Home Assistant, который создаёт периодические счётчики на базе исходной cumulative сущности.
Например:
Он может сбрасываться по дню, месяцу или другому циклу и хранит своё состояние между перезапусками.
Где создать
Utility Meter полезен для:
- суточного расхода;
- месячного расхода;
- тарифных зон;
- сравнения периодов;
- расчёта стоимости;
- счётчиков, которые сами периодически сбрасываются.
Как учитывать день/ночь и несколько тарифов
Utility Meter поддерживает tariffs. Например:
День
Ночь
Home Assistant создаёт отдельные значения для каждого тарифа и entity, которая показывает текущую выбранную тарифную зону.
Переключение тарифа можно делать automation по времени или брать готовые тарифные данные из соответствующей интеграции.
Почему сенсор не появляется в списке Energy Dashboard
Это один из самых частых вопросов.
- Проверьте domain.Должен быть
sensor.
- Проверьте device_class.
energy,
power,
gasили
waterпо назначению.
- Проверьте state_class.
measurementдля мощности,
total/
total_increasingдля cumulative данных.
- Проверьте unit.Единица должна быть совместима с выбранной категорией.
- Проверьте Statistics.У сущности не должно быть нерешённой статистической ошибки.
Если sensor приходит из официальной интеграции с неправильными attributes, правильнее исправлять проблему на уровне интеграции, а не бесконечно оборачивать её в шаблоны.
Что делать, если Energy Dashboard показывает огромный расход
Один ошибочный скачок cumulative sensor может испортить долгосрочную статистику.
Например:
1254.1 kWh
1254.3 kWh
12543.5 kWh ← ошибочное значение
1254.7 kWh
Home Assistant может интерпретировать это как реальный энергетический скачок.
Где исправлять
Там можно найти проблемную статистику и скорректировать ошибочное значение в соответствии с доступными инструментами текущей версии Home Assistant.
Частые причины
Смена единицы
Wh внезапно стал kWh или наоборот.
Reset прибора
Счётчик обнулился после перезагрузки.
Template spike
Шаблон кратковременно вернул неверное число.
Unavailable → 0
Некорректная обработка недоступного sensor.
Несинхронная сумма
Несколько Utility Meter reset не одновременно.
Знак export
Неправильно интерпретирован direction потока.
Как построить нормальную систему энергетического мониторинга
Самый надёжный вариант - разделить источники по уровням.
Полный импорт/экспорт дома.
EV, отопление, мастерская, серверная.
Бойлер, кондиционер, NAS и другие интересные нагрузки.
Не обязательно измерять всё
Если цель - понять энергопотребление дома, намного полезнее измерить ввод + пять крупных нагрузок, чем поставить 40 дешёвых розеток на каждый телевизор и зарядник.
Критическую логику не строим только на Dashboard
Energy Dashboard хорош для аналитики и высокоуровневых сценариев. Защита выделенной мощности, аварийное отключение и другие критичные функции должны иметь локальную независимую реализацию.
Типичные ошибки Energy Dashboard
Добавлять W как kWh
Мощность и энергия являются разными физическими величинами.
Суммировать всё шаблоном
Reset нескольких counters способен дать ложный скачок.
Использовать daily counter как total
Периодическое обнуление нужно корректно описывать.
Считать individual devices общим вводом
Часть нагрузок неизбежно останется неучтённой.
Путать SOC и энергию батареи
Процент заряда не заменяет charge/discharge kWh.
Путать solar power и solar energy
Текущие 4 кВт не означают 4 кВт·ч производства.
Игнорировать export
При сетевой солнечной системе баланс становится неправильным.
Исправлять Dashboard вместо sensor
Первопричина часто находится в integration/entity.
Удалять БД при ошибке
Большинство статистических проблем решается точечно.
Использовать HA как коммерческий счётчик
Домашний мониторинг не заменяет расчётный прибор энергоснабжения.
Частые вопросы
Как открыть Energy Dashboard?
Настройка источников находится в Settings → Dashboards → Energy. После добавления подходящих сущностей Home Assistant формирует энергетические графики и карточки.
Почему мой датчик kWh не появляется?
Проверьте device_class, state_class, unit_of_measurement, domain sensor и отсутствие ошибок в Settings → Tools → Statistics.
Можно ли добавить датчик мощности в ваттах?
Home Assistant поддерживает power sensors в энергетической системе, но для накопленной энергии обычно требуется energy sensor. Если есть только W, можно создать energy sensor через Integral helper.
Что лучше: sensor power или total energy?
Для долгосрочного учёта предпочтителен аппаратный накопительный energy counter, если он доступен и корректно работает. Power нужен для текущей мощности и может использоваться для получения energy через интегрирование.
Можно ли добавить Modbus-счётчик?
Да. Но Energy Dashboard не зависит от Modbus напрямую. Сначала Modbus-интеграция или ESPHome должны создать корректную Home Assistant entity, после чего Dashboard использует её как обычный источник.
Как добавить двухтарифный счётчик?
Можно использовать отдельные tariff counters от самого счётчика либо Utility Meter с тарифами, если исходная сущность подходит под такой сценарий.
Почему расход внезапно вырос на тысячи kWh?
Проверьте raw sensor и Settings → Tools → Statistics. Частые причины - смена единиц, reset, ошибочное template value или сумма нескольких counters с несинхронным сбросом.
Можно ли учитывать солнечные панели и аккумулятор одновременно?
Да. Energy Dashboard поддерживает grid, solar и home battery как разные потоки, если Home Assistant получает подходящие сущности импорта, экспорта, производства, зарядки и разрядки.
Можно ли учитывать газ и воду?
Да. Для них нужны cumulative sensors с корректными device_class, state_class и поддерживаемой единицей измерения.
Можно ли использовать Energy Dashboard для автоматизации?
Да, исходные sensors можно использовать в automations. Но критическую защиту от превышения мощности лучше не делать зависимой только от Home Assistant.
Нужно ли ставить счётчик на каждый прибор?
Нет. Практичный подход - общий ввод и несколько крупных или интересных нагрузок. Это уже даёт полезную картину потребления.
Вывод
Home Assistant Energy Dashboard лучше строить от общего к частному. Сначала добавьте надёжный cumulative счётчик импорта электроэнергии, затем export при наличии генерации, solar и battery, а уже после этого отдельные приборы, газ и воду.
Самая важная часть настройки находится не в оформлении Dashboard, а в качестве исходных entities. Правильные device_class, state_class, units и стабильная long-term statistics важнее красивой карточки.
Если оборудование предоставляет накопленную энергию аппаратно, используйте её. Если доступна только мощность, создайте energy sensor через Integral. Utility Meter применяйте для периодов и тарифов, а ошибки долгосрочной статистики исправляйте точечно через Tools → Statistics.