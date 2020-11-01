Как работает DNS: записи, TTL, DNSSEC, DoH и DoT

Как работает DNS: resolver, A/AAAA, CNAME, TTL, DNSSEC, DoH и DoT
Почему сайт открывается по IP, но не по имени? Откуда компьютер узнаёт адрес сервера, что именно кэширует DNS, чем NXDOMAIN отличается от SERVFAIL и почему DoH не заменяет DNSSEC? Разбираем DNS как распределённую систему, а не как поле «DNS-сервер» в настройках роутера.
Это распределённая иерархическая база. Рекурсивный resolver при необходимости идёт от root к TLD и authoritative-серверам.
Ответ можно повторно использовать ограниченное время. Поэтому изменение DNS-записи не обязано стать заметно всем клиентам мгновенно.
DoH/DoT/DoQ защищают транспорт до DNS-сервера. DNSSEC проверяет подлинность и целостность DNS-данных.
Что такое DNS
DNS, Domain Name System, связывает доменные имена с данными, которые нужны приложениям и сетевым службам. Самый знакомый пример - получение IPv4- или IPv6-адреса по имени сайта, но DNS умеет хранить значительно больше типов информации.
Современная терминология IETF описывает DNS одновременно как систему имён, распределённую базу данных, архитектуру распределённого обслуживания этой базы и протокол query-response. Основы протокола заданы RFC 1034 и RFC 1035, а актуальная терминология собрана в RFC 9499.
После получения IP-адреса дальнейшая связь уже зависит от маршрутизации, TCP/UDP, firewall, TLS и приложения. Эти уровни разобраны в материалах про таблицу маршрутизации и про TCP, UDP, порты и сокеты.
Что происходит, когда браузер запрашивает имя
Упрощённая схема выглядит так:
Браузер или другая программа обращается к системному механизму разрешения имён.
ОС или приложение может уже знать ответ. Также в зависимости от системы могут участвовать hosts-файл и локальные механизмы имён.
Обычно запрос уходит настроенному recursive resolver или forwarder.
Если действующий ответ уже сохранён, рекурсия наружу не требуется.
Resolver получает referrals по иерархии DNS и доходит до authoritative-сервера нужной зоны.
Resolver кэширует разрешённые данные с учётом TTL и отправляет результат запросившему узлу.
Root, TLD и authoritative-серверы не опрашиваются заново для каждого открытия сайта. Кэширование является базовой частью DNS.
Stub resolver, recursive resolver, forwarder и authoritative server
Клиентская часть DNS на конечном устройстве. Обычно она не обходит всю DNS-иерархию сама, а отправляет запрос настроенному recursive resolver.
Принимает рекурсивный запрос клиента, использует кэш и при необходимости сам получает данные у других DNS-серверов.
DNS-сервер, который пересылает запросы другому resolver вместо самостоятельного полного разрешения определённых запросов.
Отвечает авторитетно за данные своей DNS-зоны и не обязан выполнять рекурсию за клиента.
В домашней сети роутер нередко выступает промежуточным DNS-proxy или forwarder: клиенты получают адрес роутера как DNS-сервер, а сам роутер отправляет запросы upstream-resolver. AdGuard Home и Pi-hole также часто работают как локальный resolver/forwarder с фильтрацией.
Как DHCP передаёт клиенту DNS-серверы вместе с другими сетевыми параметрами, разобрано в отдельном гайде DHCP: IP, lease, reservation, relay и snooping.
Root, TLD, домен и DNS-зона
Глобальный DNS организован как дерево. В самом верху находится root. Ниже расположены домены верхнего уровня, например
.ru,
.com,
.org. Затем идут домены следующего уровня и их поддомены.
DNS-зона - административно обслуживаемая часть дерева. Граница зоны определяется delegation. Поэтому понятия «домен» и «зона» связаны, но не полностью тождественны.
Почему в FQDN иногда ставят точку в конце
В DNS presentation format полностью квалифицированное имя может записываться с финальной точкой, обозначающей root:
www.example.com.. В обычном браузере её почти всегда опускают.
Основные типы DNS-записей
|Тип
|Для чего нужен
|Пример смысла
A
|IPv4-адрес
host.example → 192.0.2.10
AAAA
|IPv6-адрес
host.example → 2001:db8::10
CNAME
|Каноническое имя для alias
www.example → web.example.net
NS
|Authoritative name servers зоны
|Кому делегировано обслуживание DNS
MX
|Почтовые серверы
|Куда доставлять почту домена
TXT
|Текстовые данные для разных протоколов
|SPF, верификации и другие данные
PTR
|Reverse DNS
|Имя по IP в соответствующей reverse-зоне
SRV
|Местоположение сервиса
|host, port, priority и weight сервиса
SOA
|Параметры зоны
|Основные служебные данные authoritative-зоны
CAA
|Политика выдачи TLS-сертификатов
|Какие CA авторизованы для домена
SVCB
|Параметры доступа к сервису
|Альтернативные endpoints и service parameters
HTTPS
|SVCB-совместимая запись для HTTP(S)
|Может сообщать параметры вроде ALPN и альтернативного endpoint
Записи SVCB и HTTPS стандартизованы RFC 9460 и относятся уже к современному DNS. Они позволяют передать клиенту дополнительную информацию о способе подключения к сервису до установления основного соединения.
Как работает CNAME
CNAME указывает, что имя является alias другого канонического имени. Если клиент спрашивает адрес
www.example, а DNS сообщает CNAME на
web.example.net, resolver должен продолжить разрешение уже для цели alias, если необходимых данных ещё нет.
CNAME не является HTTP redirect. Браузер не «переходит» на другой URL: разрешение имени происходит до установления прикладного соединения.
Кроме того, CNAME имеет ограничения на совместное существование с другими данными для того же owner name. Для некоторых современных задач появились SVCB/HTTPS RR, в том числе сценарии, где обычный CNAME неудобен.
Что такое TTL и почему DNS-изменения видны не сразу
Каждый Resource Record имеет TTL, Time To Live, который определяет, сколько времени кэш может использовать запись без повторного запроса к источнику данных.
TTL 3600
Поэтому изменение A, AAAA, MX или другой записи на authoritative-сервере не означает, что все recursive resolvers немедленно забудут старый ответ. Часть клиентов ещё может видеть предыдущие данные до истечения своего кэша.
TTL не гарантирует, что запись физически удаляется из памяти
Современные resolvers могут хранить истёкшие данные дольше для служебных целей. RFC 8767 также разрешает использовать stale data в специальных условиях, если authoritative-сервер временно недоступен и resolver не может обновить ответ. Это механизм устойчивости, а не обычный способ игнорировать TTL.
NXDOMAIN, NODATA, SERVFAIL и REFUSED
|Ответ
|Что означает
NOERROR
|Запрос обработан без DNS-ошибки. При этом нужного типа RR в Answer может и не быть.
NXDOMAIN
|Запрошенного доменного имени не существует.
NODATA
|Имя существует, но RR нужного типа отсутствует. Это не отдельный wire RCODE, а общепринятый термин для такой ситуации.
SERVFAIL
|DNS-сервер не смог успешно обработать запрос. Причина может быть в upstream, DNSSEC validation, timeout и других проблемах.
REFUSED
|Сервер сознательно отказывается выполнять операцию по политике.
RFC 2308 стандартизует negative caching. То есть resolver может кэшировать не только существующие записи, но и отрицательные ответы. Поэтому только что созданный домен или новая запись иногда ещё некоторое время выглядит отсутствующей у resolver, который недавно получил отрицательный ответ.
NXDOMAIN является осмысленным DNS-ответом о несуществующем имени. Timeout означает, что ожидаемого ответа вообще не получили.
DNS использует UDP и TCP, а не только UDP 53
Классический DNS использует порт 53 и может работать поверх UDP и TCP. Старое правило «обычные запросы всегда UDP, TCP только для zone transfer» уже слишком упрощено.
Низкие накладные расходы, часто используется для обычных запросов. Потерянный datagram требует повторной логики на уровне DNS-клиента.
Используется для DNS тоже. Современные general-purpose DNS implementations должны поддерживать и UDP, и TCP.
RFC 7766 обновил старые требования и прямо установил обязательную поддержку TCP для general-purpose DNS implementations. TCP может использоваться не только после truncated UDP response, но и изначально по операционным причинам.
Что означает флаг TC
Если DNS-ответ не помещается в выбранный UDP transport format, сервер может выставить флаг TC, Truncated. Клиент затем может повторить запрос по TCP. Однако современный DNS использует EDNS, поэтому реальная логика размеров сложнее старого ограничения 512 байт.
Отличия TCP и UDP подробно разобраны в статье TCP и UDP: порты, соединения и сокеты.
Что такое EDNS(0)
Оригинальный DNS wire protocol имел ограничения, которые мешали расширению протокола. EDNS(0), стандартизованный RFC 6891, добавляет обратно совместимый механизм объявления дополнительных возможностей между DNS-узлами.
Зачем EDNS нужен на практике
- позволяет работать с DNS-сообщениями крупнее исходного 512-байтового UDP-лимита;
- даёт механизм для расширенных флагов и дополнительных параметров;
- используется современными DNS-расширениями, включая DNSSEC;
- помогает сторонам сообщать поддерживаемый UDP payload size.
Если проблема выглядит как «маленькие DNS-ответы работают, а некоторые большие ломаются», полезно проверить не только DNS, но и MTU/PMTU. Это разобрано в статье ICMP, ping, traceroute, TTL и MTU.
Что делает DNSSEC
DNSSEC, DNS Security Extensions, добавляет криптографическую проверку происхождения и целостности DNS-данных. Validating resolver может проверить цепочку доверия от trust anchor к подписанным данным зоны.
Что DNSSEC даёт
- проверку подлинности источника DNS-данных;
- проверку целостности ответа;
- криптографически проверяемые доказательства отсутствия определённых данных;
- цепочку доверия между родительскими и дочерними DNS-зонами.
Чего DNSSEC не даёт
- не шифрует имя, которое вы запрашиваете;
- не скрывает запрос от recursive resolver;
- не заменяет TLS сайта;
- не гарантирует, что сам сайт безопасен;
- не решает проблему неверных данных, если владелец зоны сам корректно их подписал.
DNSSEC отвечает на вопрос «можно ли доверять DNS-данным?». Encrypted DNS отвечает на вопрос «защищён ли канал DNS-запроса до выбранного resolver?».
DoT, DoH и DoQ: чем отличаются
|Протокол
|Транспорт
|Типичный порт
|Стандарт
|Classic DNS
|UDP или TCP
|53
|RFC 1035 + обновления
|DoT
|DNS over TLS / TCP
|853
|RFC 7858
|DoH
|DNS over HTTPS
|HTTPS transport
|RFC 8484
|DoQ
|DNS over QUIC / UDP
|853
|RFC 9250
DoT устанавливает TLS-соединение к DNS-серверу, обычно на TCP 853. DoH инкапсулирует DNS query-response в HTTP exchange. DoQ переносит DNS поверх выделенного QUIC-соединения.
Что именно шифруется
Encrypted DNS защищает транспорт между конкретными участниками. Например, если телефон использует публичный DoH-resolver, локальная сеть не видит обычный plaintext DNS-запрос на UDP 53. Но сам DoH-resolver получает DNS-вопрос и остаётся участником цепочки доверия.
Кому виден DNS-запрос
|Схема
|Локальная сеть / провайдер
|Recursive resolver
|Classic DNS до resolver
|Запрос может быть виден на пути как plaintext DNS
|Видит запрос
|DoT / DoH / DoQ до resolver
|Содержимое DNS-транзакции на этом участке зашифровано
|Видит запрос после расшифровки
|DNSSEC без encrypted transport
|Запрос не становится секретным
|Можно валидировать подлинность DNS-данных
Поэтому выбор resolver остаётся важным даже при DoH или DoT. Шифрование защищает канал, но не отменяет доверие к стороне, которая выполняет рекурсию.
Что такое Split DNS
Split DNS означает, что одно и то же имя может разрешаться по-разному в зависимости от того, из какой сети пришёл запрос или какой resolver используется.
nas.example.ru → публичный IP
nas.example.ru → 192.168.1.50
Для домашних сервисов Split DNS часто удобнее Hairpin NAT. Внутренний клиент получает локальный IP и не выходит к собственному сервису через внешний адрес роутера.
Практический сценарий разобран в отдельном материале NAT Loopback, Hairpin NAT и Split DNS.
Если приложение самостоятельно использует внешний encrypted resolver, оно может не спрашивать локальный DNS и поэтому не получить внутреннюю запись.
Локальный DNS: имена для NAS, Home Assistant и серверов
В домашней сети DNS полезен не только для интернета. Локальный resolver может хранить собственные имена для NAS, Home Assistant, Proxmox, камер, принтеров и других устройств.
nas.home.example → 192.168.20.10
ha.home.example → 192.168.20.20
nvr.home.example → 192.168.30.10
Так удобнее, чем запоминать IP. Кроме того, локальные записи позволяют менять адрес устройства, не переписывая все закладки и конфигурации клиентов.
Где может жить локальный DNS
- на домашнем роутере;
- в AdGuard Home;
- в Pi-hole;
- в отдельном Unbound/BIND/CoreDNS resolver;
- в корпоративном или серверном DNS;
- в VPN-системе с собственным механизмом имён.
Фильтрация всей сети через локальный resolver разобрана отдельно в статье AdGuard Home или Pi-hole.
Где в DNS-цепочке находятся AdGuard Home и Pi-hole
В типовой домашней схеме AdGuard Home или Pi-hole получает DNS-запрос клиента, проверяет локальные правила и списки блокировки, а разрешённые запросы передаёт upstream resolver или выполняет дальнейшее разрешение через выбранную архитектуру.
Фильтр может ответить локально, заблокировать домен, вернуть собственную запись или переслать запрос дальше. Поэтому при проблемах нужно понимать, какой именно компонент дал ответ.
DNS через VPN: Split DNS и «DNS leak»
VPN может менять не только маршруты, но и DNS-настройки. Возможны несколько моделей:
- все DNS-запросы идут через VPN-resolver;
- только корпоративные или внутренние домены идут через VPN;
- обычный интернет-DNS остаётся локальным, а внутренние зоны разрешаются через отдельный resolver;
- приложение использует собственный DoH и обходит системную DNS-политику.
Под «DNS leak» обычно понимают ситуацию, когда DNS-запросы уходят не через тот resolver или не по тому пути, который пользователь ожидает от VPN. Но диагностировать это нужно конкретно: посмотреть применённые DNS-серверы, маршруты, browser DoH и фактические запросы.
Сама маршрутизация VPN разобрана в статье про таблицу маршрутизации, static route и policy routing.
MagicDNS и обычный DNS - не одно и то же
MagicDNS в Tailscale упрощает обращение к tailnet-устройствам по именам. Но он не превращает автоматически все устройства вашей физической LAN в DNS-hosts Tailscale.
Имя может обслуживаться через MagicDNS.
Для удобных локальных имён может понадобиться отдельный DNS или Split DNS.
Практическая архитектура удалённого доступа разобрана в материале Tailscale без белого IP: NAS, Home Assistant и домашняя сеть.
DNS и mDNS - разные механизмы
Multicast DNS, mDNS, используется для локального обнаружения имён и сервисов без обычного unicast DNS-сервера. Он особенно известен по Bonjour, AirPlay, Chromecast, HomeKit и части Matter-сценариев.
|Классический DNS
|mDNS
|Обычно использует unicast DNS-серверы
|Использует multicast в локальном сегменте
|Работает с глобальными и частными DNS-зонами
|Ориентирован на локальный link
|Обычно маршрутизируется как обычный IP-трафик
|Не проходит между VLAN сам по себе без reflector/repeater/gateway-механизма
|Типичная зона может быть любой
.local зарезервирован для mDNS-сценария
Проблемы обнаружения между сегментами вынесены в отдельный материал mDNS между VLAN: Home Assistant, AirPlay, Chromecast и Matter.
Это имя связано с mDNS и может вызывать неоднозначное поведение клиентов.
Откуда клиент получает DNS-сервер
В IPv4 домашний клиент часто получает адрес DNS-сервера по DHCP вместе с IP, prefix/mask, default gateway и другими параметрами. Поэтому неверный DHCP может «сломать DNS» даже при исправном интернет-канале.
В IPv6 схема может отличаться: часть параметров приходит через Router Advertisement, а DNS-информация может распространяться через RDNSS или DHCPv6 в зависимости от реализации и политики сети.
Поэтому при симптоме «на одном устройстве сайты по имени не открываются, а на остальных всё нормально» нужно проверить, какой DNS фактически получил именно этот клиент.
Как диагностировать DNS в Windows
Посмотреть сетевую конфигурацию
ipconfig /all
Найдите DNS Servers у активного интерфейса. Это показывает, какие resolver-адреса Windows получил или использует в конфигурации интерфейса.
Проверить обычное разрешение имени
nslookup example.com
nslookup полезен для быстрой проверки, но его вывод не всегда полностью совпадает с поведением всех приложений Windows.
PowerShell
Resolve-DnsName example.com
Запросить конкретный тип
Resolve-DnsName example.com -Type A
Resolve-DnsName example.com -Type AAAA
Resolve-DnsName example.com -Type MX
Проверить другой resolver
Resolve-DnsName example.com -Server 1.1.1.1
Посмотреть настроенные DNS-серверы интерфейсов
Get-DnsClientServerAddress
Очистить DNS cache Windows
Clear-DnsClientCache
Альтернатива из классического набора команд:
ipconfig /flushdns
Как отделить DNS от общей проблемы с интернетом
Минимальная последовательность:
ipconfig /all
ping адрес_роутера
ping 1.1.1.1 или другой доступный IP, учитывая возможную ICMP-фильтрацию.
Resolve-DnsName example.com
Если DNS отвечает, переходите к TCP/UDP, TLS, firewall и самому сервису.
Расширенный алгоритм уже есть в статье Wi-Fi подключён, но без интернета: диагностика Keenetic.
DNS-диагностика в Linux
dig
dig example.com
dig AAAA example.com
dig MX example.com
Запрос к конкретному resolver
dig @1.1.1.1 example.com
Показать полный iterative path
dig +trace example.com
+trace полезен для проверки delegation и authoritative chain, но его поведение отличается от обычного запроса через ваш recursive resolver.
systemd-resolved
resolvectl status
resolvectl query example.com
resolvectl flush-caches
/etc/resolv.conf
Файл
/etc/resolv.conf всё ещё широко используется как интерфейс конфигурации resolver, но в современных дистрибутивах он может генерироваться NetworkManager, systemd-resolved или другой службой. Редактировать его вручную без понимания владельца конфигурации не всегда правильно.
Как проверить authoritative server напрямую
Если recursive resolver возвращает странный результат, полезно отделить его cache от данных authoritative-зоны.
dig NS example.com
dig @ns1.example.net example.com A
Так можно понять, отдаёт ли authoritative server уже новую запись, тогда как один из recursive resolvers ещё хранит старый cached answer.
Authoritative server может корректно отвечать только за свои зоны и отказывать в рекурсивных запросах. Это нормальная архитектура, а не ошибка.
Что такое PTR и reverse DNS
Обычный DNS lookup идёт от имени к данным. Reverse DNS решает обратную задачу: для IP ищется PTR-запись в специальных reverse-зонах.
server.example → 192.0.2.10
192.0.2.10 → server.example через PTR
PTR часто важен для почтовой инфраструктуры, логов, диагностики и некоторых систем доверия. Но наличие PTR не доказывает, что соответствующая A/AAAA-запись обязательно указывает обратно на тот же IP.
Почему браузер и Windows иногда используют разные DNS-пути
Современный браузер может использовать собственный DoH-механизм или полагаться на системный resolver. Поэтому два приложения на одном ПК не обязаны всегда отправлять DNS-запросы одинаково.
|Сценарий
|Что может происходить
|Браузер использует системный DNS
|Запрос идёт по настройкам ОС, DHCP/VPN и локального resolver
|Браузер использует собственный DoH
|Часть локальной DNS-политики может быть обойдена
|VPN устанавливает DNS
|Система может направлять запросы внутренней зоны через VPN-resolver
|Антивирус или фильтр перехватывает DNS
|Фактический путь может отличаться от видимого в простом ipconfig
Поэтому при расхождении «nslookup работает, а браузер нет» не нужно сразу менять DNS-сервер. Сначала сравните системный resolver, настройки Secure DNS в браузере, VPN, proxy и фактический сетевой трафик.
Файл hosts и DNS-кэш: почему nslookup может отличаться от приложения
Файл hosts позволяет локально сопоставлять имена и IP до обращения к внешнему DNS в типичных системных сценариях. Это удобно для тестов, но старые записи в hosts могут создавать трудно заметные проблемы.
192.168.1.50 nas.example.local-test
Если браузер открывает один адрес, а прямой DNS-запрос показывает другой, проверьте hosts, системный cache, browser cache и локальные proxy/filter компоненты.
Ручные записи быстро расходятся между устройствами и становятся отдельным источником ошибок.
Что смотреть в Wireshark
Packet capture полезен, когда команды показывают только итог, а нужно понять, кто именно отвечает и где появляется ошибка.
dnsКлассический DNS, который Wireshark распознал как DNS
udp.port == 53UDP DNS transport
tcp.port == 53TCP DNS transport
dns.flags.response == 0DNS queries
dns.flags.response == 1DNS responses
dns.flags.rcode != 0Ответы с DNS RCODE, отличным от NOERROR
Что проверять
- на какой IP реально отправляется DNS query;
- какой QNAME и QTYPE запрошен;
- приходит ли response;
- какой RCODE возвращён;
- есть ли Answer, Authority и Additional sections;
- какой TTL у Resource Records;
- не повторяется ли запрос из-за timeout;
- не переключается ли клиент с UDP на TCP;
- не уходит ли DNS вообще через encrypted transport, который не будет виден как plaintext port 53.
DNS hijacking, подмена и rogue DNS
Если клиент использует не тот resolver, который вы ожидаете, причина может быть как безобидной, так и опасной: неверный DHCP, VPN, приложение с DoH, malware, подмена на роутере или намеренная политика провайдера/сети.
Чужой DHCP-сервер может выдать клиентам собственный DNS вместе с другими сетевыми параметрами.
Изменённые DNS-настройки роутера способны перенаправить всю домашнюю сеть на нежелательный resolver.
Не обязательно атака. Приложение может сознательно использовать собственный encrypted DNS и обходить локальную политику.
Validating resolver может вернуть SERVFAIL, если криптографическая проверка подписанных данных не проходит.
DHCP Snooping и риски второго DHCP-сервера разобраны в отдельном материале про DHCP.
Почему DNS может «работать частично»
DNS редко ломается только одним способом. Несколько характерных сценариев:
|Симптом
|Что проверить
|IP открывается, имя нет
|resolver, DHCP DNS, VPN DNS, cache, browser DoH
|Один домен не открывается, остальные работают
|NXDOMAIN/SERVFAIL, authoritative DNS, DNSSEC, filtering
|На одном устройстве не работает
|локальный DNS, DHCP lease, hosts, Secure DNS, VPN
|Дома не работает, через мобильную сеть работает
|локальный resolver, Split DNS, Hairpin NAT, фильтрация
|После VPN исчезли внутренние имена
|Split DNS, search suffix, VPN resolver, policy
|После смены IP часть пользователей видит старый сервер
|TTL и resolver caches
|AAAA есть, но сервис по IPv6 не работает
|IPv6 route/firewall, а не только DNS
|AdGuard блокирует домен, но браузер его открывает
|browser DoH, другой resolver, cache
Правильная последовательность DNS-диагностики
Зафиксировать имя и тип запроса. Проверяйте конкретный FQDN и A/AAAA/CNAME/MX, а не абстрактное «DNS не работает».
Проверить IP-связность. Если нет маршрута в интернет, смена DNS ничего не исправит.
Узнать фактический resolver. DHCP, статическая настройка, VPN, browser DoH или локальный фильтр.
Сделать обычный query.
Resolve-DnsName или
dig.
Сравнить другой resolver. Если ответы различаются, анализировать cache, filtering и upstream.
Посмотреть RCODE. NXDOMAIN, SERVFAIL и timeout означают разные классы проблем.
Проверить authoritative data. Особенно после изменений зоны.
Проверить TTL и cache. Не лечить propagation постоянным flush каждые 30 секунд.
Проверить DNSSEC и encrypted DNS. При необходимости отделить validation от transport.
Снять packet capture. Если остаётся непонятно, кто отвечает и по какому пути.
Типичные ошибки при настройке DNS
- Считать DNS причиной любого отсутствия интернета.
- Считать 8.8.8.8 или 1.1.1.1 универсальным «ремонтом сети».
- Менять DNS, не проверив default route и IP-связность.
- Путать recursive resolver с authoritative server.
- Считать DNSSEC шифрованием DNS.
- Считать DoH гарантией истинности DNS-ответа.
- Не учитывать negative caching после NXDOMAIN.
- Забывать про browser DoH при локальном AdGuard/Pi-hole.
- Использовать .local как обычную внутреннюю DNS-зону без понимания mDNS.
- Делать одну локальную DNS-точку отказа без резервирования.
- Путать CNAME с HTTP redirect.
- Проверять только A и игнорировать AAAA в dual-stack сети.
Практичная DNS-схема для дома
Для обычного дома не обязательно строить собственный recursive resolver. Но важно, чтобы схема была понятной: кто выдаёт DNS по DHCP, кто обслуживает локальные имена, кто фильтрует, куда идут upstream queries и что произойдёт при отказе локального DNS.
Если первым указан локальный AdGuard со Split DNS, а вторым публичный resolver без локальных зон, клиент может периодически обходить локальную фильтрацию и получать другой результат.
Где DNS находится в общей сетевой цепочке
На какие документы опирается материал
Базовая архитектура DNS, формат запросов, Resource Records и классический transport.
Актуальная DNS terminology: resolver, forwarder, authoritative server, global/private DNS и другие определения.
Negative caching, NXDOMAIN и NODATA.
EDNS(0), расширение возможностей DNS и объявление UDP payload size.
Современные требования DNS over TCP: general-purpose DNS должен поддерживать UDP и TCP.
DNSSEC, Resource Records безопасности и validation.
DNS over TLS.
DNS over HTTPS.
DNS over QUIC.
SVCB и HTTPS Resource Records.
Serve-stale для повышения устойчивости recursive resolvers.
Multicast DNS, отдельный локальный механизм имён.
Частые вопросы про DNS
Что такое DNS простыми словами?
Это распределённая система имён и данных. Она позволяет приложениям получать по доменному имени IP-адреса и другие Resource Records.
Почему сайт открывается по IP, но не по имени?
IP-маршрутизация может работать, а DNS-разрешение имени быть сломано. Проверьте фактический resolver, DHCP/VPN DNS, cache и ответ через Resolve-DnsName или dig.
DNS работает только по UDP 53?
Нет. Classic DNS использует UDP и TCP 53. Современные general-purpose DNS implementations должны поддерживать оба транспорта.
Что такое TTL в DNS?
Это время, в течение которого cached DNS data обычно можно использовать без повторного получения актуальной записи.
Что значит NXDOMAIN?
Запрошенного доменного имени не существует. Это корректный DNS-ответ, а не timeout.
Что значит SERVFAIL?
Resolver не смог успешно обработать запрос. Причиной может быть недоступный upstream, DNSSEC validation failure, timeout или другая ошибка цепочки.
Чем DNSSEC отличается от DoH?
DNSSEC проверяет происхождение и целостность DNS-данных. DoH шифрует транспорт DNS-запроса внутри HTTPS до выбранного resolver.
Что лучше: DoH или DoT?
Оба защищают DNS transport, но используют разные протоколы и способы развёртывания. Выбор зависит от устройства, сети, политики фильтрации и контролируемого resolver.
Можно ли использовать AdGuard Home как локальный DNS?
Да. Он может обслуживать локальные записи, фильтровать запросы и пересылать разрешённые запросы выбранным upstream resolvers.
Почему после изменения DNS-записи всё ещё виден старый IP?
Один или несколько caches ещё могут хранить старый ответ до истечения TTL. Также отдельный cache может быть у приложения или локального resolver.
Что такое Split DNS?
Это схема, при которой одно имя может возвращать разные данные в зависимости от сети или resolver. Например, дома NAS получает локальный IP, а снаружи то же имя указывает на внешний адрес.
Почему локальный DNS не работает в браузере, а nslookup работает?
Браузер может использовать собственный DoH, иметь отдельный cache или работать через proxy/VPN. Нужно сравнивать фактический DNS-путь приложения и системы.
Нужен ли собственный DNS-сервер дома?
Не обязательно. Он полезен, если нужны локальные имена, централизованная фильтрация, Split DNS или собственная политика resolver. В простой сети достаточно корректно настроенного DNS через роутер или провайдера.
Когда проблема не заканчивается заменой DNS-сервера
Если в сети одновременно используются VPN, VLAN, AdGuard Home, NAS, Home Assistant, Tailscale, IPv6 и собственные локальные имена, DNS нужно проверять вместе с DHCP, маршрутизацией и firewall. Случайная замена resolver часто только маскирует настоящую причину.
Для настройки и диагностики домашних сетей в Туле и Тульской области можно посмотреть услугу настройки домашней сети.