Как работает DNS: записи, TTL, DNSSEC, DoH и DoT

Домашняя сеть · DNS · resolver · DNSSEC Как работает DNS: resolver, A/AAAA, CNAME, TTL, DNSSEC, DoH и DoT Почему сайт открывается по IP, но не по имени? Откуда компьютер узнаёт адрес сервера, что именно кэширует DNS, чем NXDOMAIN отличается от SERVFAIL и почему DoH не заменяет DNSSEC? Разбираем DNS как распределённую систему, а не как поле «DNS-сервер» в настройках роутера. Recursive resolver Authoritative DNS A / AAAA / CNAME TTL / cache DNSSEC DoH / DoT / DoQ

DNS не хранится в одном месте Это распределённая иерархическая база. Рекурсивный resolver при необходимости идёт от root к TLD и authoritative-серверам. TTL управляет кэшем Ответ можно повторно использовать ограниченное время. Поэтому изменение DNS-записи не обязано стать заметно всем клиентам мгновенно. Шифрование и доверие различаются DoH/DoT/DoQ защищают транспорт до DNS-сервера. DNSSEC проверяет подлинность и целостность DNS-данных.

База Что такое DNS DNS, Domain Name System, связывает доменные имена с данными, которые нужны приложениям и сетевым службам. Самый знакомый пример - получение IPv4- или IPv6-адреса по имени сайта, но DNS умеет хранить значительно больше типов информации. Современная терминология IETF описывает DNS одновременно как систему имён, распределённую базу данных, архитектуру распределённого обслуживания этой базы и протокол query-response. Основы протокола заданы RFC 1034 и RFC 1035, а актуальная терминология собрана в RFC 9499. example.com → DNS lookup → IPv4 / IPv6 / другие RR → соединение приложения DNS не «переводит сайт в IP» в буквальном смысле. Клиент задаёт DNS-вопрос определённого типа и получает Resource Records или служебный ответ. Например, запрос AAAA ищет IPv6-адрес, MX - почтовый сервер, SRV - расположение сервиса. После получения IP-адреса дальнейшая связь уже зависит от маршрутизации, TCP/UDP, firewall, TLS и приложения. Эти уровни разобраны в материалах про таблицу маршрутизации и про TCP, UDP, порты и сокеты.

Путь запроса Что происходит, когда браузер запрашивает имя Упрощённая схема выглядит так: 01 Приложение просит разрешить имя Браузер или другая программа обращается к системному механизму разрешения имён. 02 Проверяются локальные источники и кэш ОС или приложение может уже знать ответ. Также в зависимости от системы могут участвовать hosts-файл и локальные механизмы имён. 03 Stub resolver отправляет запрос Обычно запрос уходит настроенному recursive resolver или forwarder. 04 Recursive resolver проверяет свой cache Если действующий ответ уже сохранён, рекурсия наружу не требуется. 05 При необходимости выполняется итеративное разрешение Resolver получает referrals по иерархии DNS и доходит до authoritative-сервера нужной зоны. 06 Ответ возвращается клиенту Resolver кэширует разрешённые данные с учётом TTL и отправляет результат запросившему узлу. Реальный DNS lookup может быть короче. Root, TLD и authoritative-серверы не опрашиваются заново для каждого открытия сайта. Кэширование является базовой частью DNS.

Роли Stub resolver, recursive resolver, forwarder и authoritative server Stub resolver Клиентская часть DNS на конечном устройстве. Обычно она не обходит всю DNS-иерархию сама, а отправляет запрос настроенному recursive resolver. Recursive resolver Принимает рекурсивный запрос клиента, использует кэш и при необходимости сам получает данные у других DNS-серверов. Forwarder DNS-сервер, который пересылает запросы другому resolver вместо самостоятельного полного разрешения определённых запросов. Authoritative server Отвечает авторитетно за данные своей DNS-зоны и не обязан выполнять рекурсию за клиента. В домашней сети роутер нередко выступает промежуточным DNS-proxy или forwarder: клиенты получают адрес роутера как DNS-сервер, а сам роутер отправляет запросы upstream-resolver. AdGuard Home и Pi-hole также часто работают как локальный resolver/forwarder с фильтрацией. Как DHCP передаёт клиенту DNS-серверы вместе с другими сетевыми параметрами, разобрано в отдельном гайде DHCP: IP, lease, reservation, relay и snooping.

Иерархия Root, TLD, домен и DNS-зона Глобальный DNS организован как дерево. В самом верху находится root. Ниже расположены домены верхнего уровня, например .ru , .com , .org . Затем идут домены следующего уровня и их поддомены. . .ru .com .org electrikman.ru example.com example.org DNS-зона - административно обслуживаемая часть дерева. Граница зоны определяется delegation. Поэтому понятия «домен» и «зона» связаны, но не полностью тождественны. Почему в FQDN иногда ставят точку в конце В DNS presentation format полностью квалифицированное имя может записываться с финальной точкой, обозначающей root: www.example.com. . В обычном браузере её почти всегда опускают.

Resource Records Основные типы DNS-записей Тип Для чего нужен Пример смысла A IPv4-адрес host.example → 192.0.2.10 AAAA IPv6-адрес host.example → 2001:db8::10 CNAME Каноническое имя для alias www.example → web.example.net NS Authoritative name servers зоны Кому делегировано обслуживание DNS MX Почтовые серверы Куда доставлять почту домена TXT Текстовые данные для разных протоколов SPF, верификации и другие данные PTR Reverse DNS Имя по IP в соответствующей reverse-зоне SRV Местоположение сервиса host, port, priority и weight сервиса SOA Параметры зоны Основные служебные данные authoritative-зоны CAA Политика выдачи TLS-сертификатов Какие CA авторизованы для домена SVCB Параметры доступа к сервису Альтернативные endpoints и service parameters HTTPS SVCB-совместимая запись для HTTP(S) Может сообщать параметры вроде ALPN и альтернативного endpoint Записи SVCB и HTTPS стандартизованы RFC 9460 и относятся уже к современному DNS. Они позволяют передать клиенту дополнительную информацию о способе подключения к сервису до установления основного соединения. DNS-запись не обязана содержать IP. Это одна из главных причин, почему сводить DNS к «таблице имя → IP» слишком грубо.

Alias Как работает CNAME CNAME указывает, что имя является alias другого канонического имени. Если клиент спрашивает адрес www.example , а DNS сообщает CNAME на web.example.net , resolver должен продолжить разрешение уже для цели alias, если необходимых данных ещё нет. www.example → CNAME web.example.net → A / AAAA CNAME не является HTTP redirect. Браузер не «переходит» на другой URL: разрешение имени происходит до установления прикладного соединения. Кроме того, CNAME имеет ограничения на совместное существование с другими данными для того же owner name. Для некоторых современных задач появились SVCB/HTTPS RR, в том числе сценарии, где обычный CNAME неудобен.

Cache Что такое TTL и почему DNS-изменения видны не сразу Каждый Resource Record имеет TTL, Time To Live, который определяет, сколько времени кэш может использовать запись без повторного запроса к источнику данных. Получен ответ TTL 3600 Через 10 минут resolver может использовать cached answer После истечения TTL данные нужно обновить перед обычным повторным использованием Поэтому изменение A, AAAA, MX или другой записи на authoritative-сервере не означает, что все recursive resolvers немедленно забудут старый ответ. Часть клиентов ещё может видеть предыдущие данные до истечения своего кэша. TTL не гарантирует, что запись физически удаляется из памяти Современные resolvers могут хранить истёкшие данные дольше для служебных целей. RFC 8767 также разрешает использовать stale data в специальных условиях, если authoritative-сервер временно недоступен и resolver не может обновить ответ. Это механизм устойчивости, а не обычный способ игнорировать TTL. Перед миграцией сервиса TTL обычно уменьшают заранее. Если снизить его уже после изменения IP, старые кэши всё равно могут продолжать жить по прежнему TTL.

Ошибки и кэш NXDOMAIN, NODATA, SERVFAIL и REFUSED Ответ Что означает NOERROR Запрос обработан без DNS-ошибки. При этом нужного типа RR в Answer может и не быть. NXDOMAIN Запрошенного доменного имени не существует. NODATA Имя существует, но RR нужного типа отсутствует. Это не отдельный wire RCODE, а общепринятый термин для такой ситуации. SERVFAIL DNS-сервер не смог успешно обработать запрос. Причина может быть в upstream, DNSSEC validation, timeout и других проблемах. REFUSED Сервер сознательно отказывается выполнять операцию по политике. RFC 2308 стандартизует negative caching. То есть resolver может кэшировать не только существующие записи, но и отрицательные ответы. Поэтому только что созданный домен или новая запись иногда ещё некоторое время выглядит отсутствующей у resolver, который недавно получил отрицательный ответ. NXDOMAIN и «сервер не отвечает» - разные ситуации. NXDOMAIN является осмысленным DNS-ответом о несуществующем имени. Timeout означает, что ожидаемого ответа вообще не получили.

Transport DNS использует UDP и TCP, а не только UDP 53 Классический DNS использует порт 53 и может работать поверх UDP и TCP. Старое правило «обычные запросы всегда UDP, TCP только для zone transfer» уже слишком упрощено. UDP 53 Низкие накладные расходы, часто используется для обычных запросов. Потерянный datagram требует повторной логики на уровне DNS-клиента. TCP 53 Используется для DNS тоже. Современные general-purpose DNS implementations должны поддерживать и UDP, и TCP. RFC 7766 обновил старые требования и прямо установил обязательную поддержку TCP для general-purpose DNS implementations. TCP может использоваться не только после truncated UDP response, но и изначально по операционным причинам. Что означает флаг TC Если DNS-ответ не помещается в выбранный UDP transport format, сервер может выставить флаг TC, Truncated. Клиент затем может повторить запрос по TCP. Однако современный DNS использует EDNS, поэтому реальная логика размеров сложнее старого ограничения 512 байт. Отличия TCP и UDP подробно разобраны в статье TCP и UDP: порты, соединения и сокеты.

EDNS Что такое EDNS(0) Оригинальный DNS wire protocol имел ограничения, которые мешали расширению протокола. EDNS(0), стандартизованный RFC 6891, добавляет обратно совместимый механизм объявления дополнительных возможностей между DNS-узлами. Зачем EDNS нужен на практике позволяет работать с DNS-сообщениями крупнее исходного 512-байтового UDP-лимита;

даёт механизм для расширенных флагов и дополнительных параметров;

используется современными DNS-расширениями, включая DNSSEC;

помогает сторонам сообщать поддерживаемый UDP payload size. EDNS не превращает UDP в надёжный транспорт. Слишком крупные UDP-ответы могут упираться в MTU, fragmentation и фильтрацию. Поэтому поддержка TCP остаётся обязательной частью современного DNS. Если проблема выглядит как «маленькие DNS-ответы работают, а некоторые большие ломаются», полезно проверить не только DNS, но и MTU/PMTU. Это разобрано в статье ICMP, ping, traceroute, TTL и MTU.

DNSSEC Что делает DNSSEC DNSSEC, DNS Security Extensions, добавляет криптографическую проверку происхождения и целостности DNS-данных. Validating resolver может проверить цепочку доверия от trust anchor к подписанным данным зоны. Trust Anchor → DS → DNSKEY → RRSIG → проверенный RRset Что DNSSEC даёт проверку подлинности источника DNS-данных;

проверку целостности ответа;

криптографически проверяемые доказательства отсутствия определённых данных;

цепочку доверия между родительскими и дочерними DNS-зонами. Чего DNSSEC не даёт не шифрует имя, которое вы запрашиваете;

не скрывает запрос от recursive resolver;

не заменяет TLS сайта;

не гарантирует, что сам сайт безопасен;

не решает проблему неверных данных, если владелец зоны сам корректно их подписал. DNSSEC и DoH/DoT решают разные задачи. DNSSEC отвечает на вопрос «можно ли доверять DNS-данным?». Encrypted DNS отвечает на вопрос «защищён ли канал DNS-запроса до выбранного resolver?».

Encrypted DNS DoT, DoH и DoQ: чем отличаются Протокол Транспорт Типичный порт Стандарт Classic DNS UDP или TCP 53 RFC 1035 + обновления DoT DNS over TLS / TCP 853 RFC 7858 DoH DNS over HTTPS HTTPS transport RFC 8484 DoQ DNS over QUIC / UDP 853 RFC 9250 DoT устанавливает TLS-соединение к DNS-серверу, обычно на TCP 853. DoH инкапсулирует DNS query-response в HTTP exchange. DoQ переносит DNS поверх выделенного QUIC-соединения. Что именно шифруется Encrypted DNS защищает транспорт между конкретными участниками. Например, если телефон использует публичный DoH-resolver, локальная сеть не видит обычный plaintext DNS-запрос на UDP 53. Но сам DoH-resolver получает DNS-вопрос и остаётся участником цепочки доверия. DoH не делает пользователя невидимым в интернете. После DNS-разрешения клиент всё равно устанавливает соединение к нужному сервису. IP-адрес назначения, TLS и другие метаданные относятся уже к другим уровням.

Privacy Кому виден DNS-запрос Схема Локальная сеть / провайдер Recursive resolver Classic DNS до resolver Запрос может быть виден на пути как plaintext DNS Видит запрос DoT / DoH / DoQ до resolver Содержимое DNS-транзакции на этом участке зашифровано Видит запрос после расшифровки DNSSEC без encrypted transport Запрос не становится секретным Можно валидировать подлинность DNS-данных Поэтому выбор resolver остаётся важным даже при DoH или DoT. Шифрование защищает канал, но не отменяет доверие к стороне, которая выполняет рекурсию.

Split DNS Что такое Split DNS Split DNS означает, что одно и то же имя может разрешаться по-разному в зависимости от того, из какой сети пришёл запрос или какой resolver используется. Из интернета nas.example.ru → публичный IP Из домашней сети nas.example.ru → 192.168.1.50 Для домашних сервисов Split DNS часто удобнее Hairpin NAT. Внутренний клиент получает локальный IP и не выходит к собственному сервису через внешний адрес роутера. Практический сценарий разобран в отдельном материале NAT Loopback, Hairpin NAT и Split DNS. Browser DoH может обойти ваш локальный Split DNS. Если приложение самостоятельно использует внешний encrypted resolver, оно может не спрашивать локальный DNS и поэтому не получить внутреннюю запись.

Домашняя сеть Локальный DNS: имена для NAS, Home Assistant и серверов В домашней сети DNS полезен не только для интернета. Локальный resolver может хранить собственные имена для NAS, Home Assistant, Proxmox, камер, принтеров и других устройств. NAS nas.home.example → 192.168.20.10 Home Assistant ha.home.example → 192.168.20.20 NVR nvr.home.example → 192.168.30.10 Так удобнее, чем запоминать IP. Кроме того, локальные записи позволяют менять адрес устройства, не переписывая все закладки и конфигурации клиентов. Где может жить локальный DNS на домашнем роутере;

в AdGuard Home;

в Pi-hole;

в отдельном Unbound/BIND/CoreDNS resolver;

в корпоративном или серверном DNS;

в VPN-системе с собственным механизмом имён. Фильтрация всей сети через локальный resolver разобрана отдельно в статье AdGuard Home или Pi-hole.

AdGuard и Pi-hole Где в DNS-цепочке находятся AdGuard Home и Pi-hole В типовой домашней схеме AdGuard Home или Pi-hole получает DNS-запрос клиента, проверяет локальные правила и списки блокировки, а разрешённые запросы передаёт upstream resolver или выполняет дальнейшее разрешение через выбранную архитектуру. Клиент → AdGuard / Pi-hole → Upstream DNS → Authoritative DNS Фильтр может ответить локально, заблокировать домен, вернуть собственную запись или переслать запрос дальше. Поэтому при проблемах нужно понимать, какой именно компонент дал ответ. DNS-фильтрация не равна полноценной блокировке рекламы. Если несколько ресурсов загружаются с одного домена, DNS видит имя, но не отдельный URL внутри HTTPS-соединения.

VPN DNS через VPN: Split DNS и «DNS leak» VPN может менять не только маршруты, но и DNS-настройки. Возможны несколько моделей: все DNS-запросы идут через VPN-resolver;

только корпоративные или внутренние домены идут через VPN;

обычный интернет-DNS остаётся локальным, а внутренние зоны разрешаются через отдельный resolver;

приложение использует собственный DoH и обходит системную DNS-политику. Под «DNS leak» обычно понимают ситуацию, когда DNS-запросы уходят не через тот resolver или не по тому пути, который пользователь ожидает от VPN. Но диагностировать это нужно конкретно: посмотреть применённые DNS-серверы, маршруты, browser DoH и фактические запросы. Сама маршрутизация VPN разобрана в статье про таблицу маршрутизации, static route и policy routing.

Tailscale MagicDNS и обычный DNS - не одно и то же MagicDNS в Tailscale упрощает обращение к tailnet-устройствам по именам. Но он не превращает автоматически все устройства вашей физической LAN в DNS-hosts Tailscale. Tailnet-узел Имя может обслуживаться через MagicDNS. Обычное устройство за Subnet Router Для удобных локальных имён может понадобиться отдельный DNS или Split DNS. Практическая архитектура удалённого доступа разобрана в материале Tailscale без белого IP: NAS, Home Assistant и домашняя сеть.

mDNS DNS и mDNS - разные механизмы Multicast DNS, mDNS, используется для локального обнаружения имён и сервисов без обычного unicast DNS-сервера. Он особенно известен по Bonjour, AirPlay, Chromecast, HomeKit и части Matter-сценариев. Классический DNS mDNS Обычно использует unicast DNS-серверы Использует multicast в локальном сегменте Работает с глобальными и частными DNS-зонами Ориентирован на локальный link Обычно маршрутизируется как обычный IP-трафик Не проходит между VLAN сам по себе без reflector/repeater/gateway-механизма Типичная зона может быть любой .local зарезервирован для mDNS-сценария Проблемы обнаружения между сегментами вынесены в отдельный материал mDNS между VLAN: Home Assistant, AirPlay, Chromecast и Matter. Не используйте .local как обычную внутреннюю DNS-зону без причины. Это имя связано с mDNS и может вызывать неоднозначное поведение клиентов.

DHCP Откуда клиент получает DNS-сервер В IPv4 домашний клиент часто получает адрес DNS-сервера по DHCP вместе с IP, prefix/mask, default gateway и другими параметрами. Поэтому неверный DHCP может «сломать DNS» даже при исправном интернет-канале. DHCP server → IP + gateway + DNS → Client В IPv6 схема может отличаться: часть параметров приходит через Router Advertisement, а DNS-информация может распространяться через RDNSS или DHCPv6 в зависимости от реализации и политики сети. Поэтому при симптоме «на одном устройстве сайты по имени не открываются, а на остальных всё нормально» нужно проверить, какой DNS фактически получил именно этот клиент.

Windows Как диагностировать DNS в Windows Посмотреть сетевую конфигурацию ipconfig /all Найдите DNS Servers у активного интерфейса. Это показывает, какие resolver-адреса Windows получил или использует в конфигурации интерфейса. Проверить обычное разрешение имени nslookup example.com nslookup полезен для быстрой проверки, но его вывод не всегда полностью совпадает с поведением всех приложений Windows. PowerShell Resolve-DnsName example.com Запросить конкретный тип Resolve-DnsName example.com -Type A Resolve-DnsName example.com -Type AAAA Resolve-DnsName example.com -Type MX Проверить другой resolver Resolve-DnsName example.com -Server 1.1.1.1 Посмотреть настроенные DNS-серверы интерфейсов Get-DnsClientServerAddress Очистить DNS cache Windows Clear-DnsClientCache Альтернатива из классического набора команд: ipconfig /flushdns Очистка локального кэша не очищает интернет. Recursive resolver, браузер, приложение и CDN могут иметь свои отдельные кэши и состояния.

Windows Как отделить DNS от общей проблемы с интернетом Минимальная последовательность: 01 Проверьте IP-конфигурацию ipconfig /all 02 Проверьте связь со шлюзом ping адрес_роутера 03 Проверьте внешний IP ping 1.1.1.1 или другой доступный IP, учитывая возможную ICMP-фильтрацию. 04 Проверьте DNS Resolve-DnsName example.com 05 Проверьте приложение Если DNS отвечает, переходите к TCP/UDP, TLS, firewall и самому сервису. Расширенный алгоритм уже есть в статье Wi-Fi подключён, но без интернета: диагностика Keenetic.

Linux DNS-диагностика в Linux dig dig example.com dig AAAA example.com dig MX example.com Запрос к конкретному resolver dig @1.1.1.1 example.com Показать полный iterative path dig +trace example.com +trace полезен для проверки delegation и authoritative chain, но его поведение отличается от обычного запроса через ваш recursive resolver. systemd-resolved resolvectl status resolvectl query example.com resolvectl flush-caches /etc/resolv.conf Файл /etc/resolv.conf всё ещё широко используется как интерфейс конфигурации resolver, но в современных дистрибутивах он может генерироваться NetworkManager, systemd-resolved или другой службой. Редактировать его вручную без понимания владельца конфигурации не всегда правильно.

Authoritative DNS Как проверить authoritative server напрямую Если recursive resolver возвращает странный результат, полезно отделить его cache от данных authoritative-зоны. dig NS example.com dig @ns1.example.net example.com A Так можно понять, отдаёт ли authoritative server уже новую запись, тогда как один из recursive resolvers ещё хранит старый cached answer. Не каждый NS обязан поддерживать recursion. Authoritative server может корректно отвечать только за свои зоны и отказывать в рекурсивных запросах. Это нормальная архитектура, а не ошибка.

Reverse DNS Что такое PTR и reverse DNS Обычный DNS lookup идёт от имени к данным. Reverse DNS решает обратную задачу: для IP ищется PTR-запись в специальных reverse-зонах. Forward lookup server.example → 192.0.2.10 Reverse lookup 192.0.2.10 → server.example через PTR PTR часто важен для почтовой инфраструктуры, логов, диагностики и некоторых систем доверия. Но наличие PTR не доказывает, что соответствующая A/AAAA-запись обязательно указывает обратно на тот же IP.

Browser DNS Почему браузер и Windows иногда используют разные DNS-пути Современный браузер может использовать собственный DoH-механизм или полагаться на системный resolver. Поэтому два приложения на одном ПК не обязаны всегда отправлять DNS-запросы одинаково. Сценарий Что может происходить Браузер использует системный DNS Запрос идёт по настройкам ОС, DHCP/VPN и локального resolver Браузер использует собственный DoH Часть локальной DNS-политики может быть обойдена VPN устанавливает DNS Система может направлять запросы внутренней зоны через VPN-resolver Антивирус или фильтр перехватывает DNS Фактический путь может отличаться от видимого в простом ipconfig Поэтому при расхождении «nslookup работает, а браузер нет» не нужно сразу менять DNS-сервер. Сначала сравните системный resolver, настройки Secure DNS в браузере, VPN, proxy и фактический сетевой трафик.

Hosts Файл hosts и DNS-кэш: почему nslookup может отличаться от приложения Файл hosts позволяет локально сопоставлять имена и IP до обращения к внешнему DNS в типичных системных сценариях. Это удобно для тестов, но старые записи в hosts могут создавать трудно заметные проблемы. 192.168.1.50 nas.example.local-test Если браузер открывает один адрес, а прямой DNS-запрос показывает другой, проверьте hosts, системный cache, browser cache и локальные proxy/filter компоненты. Не используйте hosts как замену нормальному DNS для большой сети. Ручные записи быстро расходятся между устройствами и становятся отдельным источником ошибок.

Wireshark Что смотреть в Wireshark Packet capture полезен, когда команды показывают только итог, а нужно понять, кто именно отвечает и где появляется ошибка. dns Классический DNS, который Wireshark распознал как DNS udp.port == 53 UDP DNS transport tcp.port == 53 TCP DNS transport dns.flags.response == 0 DNS queries dns.flags.response == 1 DNS responses dns.flags.rcode != 0 Ответы с DNS RCODE, отличным от NOERROR Что проверять на какой IP реально отправляется DNS query;

какой QNAME и QTYPE запрошен;

приходит ли response;

какой RCODE возвращён;

есть ли Answer, Authority и Additional sections;

какой TTL у Resource Records;

не повторяется ли запрос из-за timeout;

не переключается ли клиент с UDP на TCP;

не уходит ли DNS вообще через encrypted transport, который не будет виден как plaintext port 53. DoH внутри HTTPS не выглядит как обычный dns-filter. Для диагностики encrypted DNS полезнее сначала определить endpoint и настройки приложения, чем ожидать увидеть QNAME как plaintext DNS на интерфейсе.

Безопасность DNS hijacking, подмена и rogue DNS Если клиент использует не тот resolver, который вы ожидаете, причина может быть как безобидной, так и опасной: неверный DHCP, VPN, приложение с DoH, malware, подмена на роутере или намеренная политика провайдера/сети. Rogue DHCP Чужой DHCP-сервер может выдать клиентам собственный DNS вместе с другими сетевыми параметрами. Router compromise Изменённые DNS-настройки роутера способны перенаправить всю домашнюю сеть на нежелательный resolver. Application DoH Не обязательно атака. Приложение может сознательно использовать собственный encrypted DNS и обходить локальную политику. DNSSEC failure Validating resolver может вернуть SERVFAIL, если криптографическая проверка подписанных данных не проходит. DHCP Snooping и риски второго DHCP-сервера разобраны в отдельном материале про DHCP.

Проблемы Почему DNS может «работать частично» DNS редко ломается только одним способом. Несколько характерных сценариев: Симптом Что проверить IP открывается, имя нет resolver, DHCP DNS, VPN DNS, cache, browser DoH Один домен не открывается, остальные работают NXDOMAIN/SERVFAIL, authoritative DNS, DNSSEC, filtering На одном устройстве не работает локальный DNS, DHCP lease, hosts, Secure DNS, VPN Дома не работает, через мобильную сеть работает локальный resolver, Split DNS, Hairpin NAT, фильтрация После VPN исчезли внутренние имена Split DNS, search suffix, VPN resolver, policy После смены IP часть пользователей видит старый сервер TTL и resolver caches AAAA есть, но сервис по IPv6 не работает IPv6 route/firewall, а не только DNS AdGuard блокирует домен, но браузер его открывает browser DoH, другой resolver, cache

Алгоритм Правильная последовательность DNS-диагностики 01 Зафиксировать имя и тип запроса. Проверяйте конкретный FQDN и A/AAAA/CNAME/MX, а не абстрактное «DNS не работает». 02 Проверить IP-связность. Если нет маршрута в интернет, смена DNS ничего не исправит. 03 Узнать фактический resolver. DHCP, статическая настройка, VPN, browser DoH или локальный фильтр. 04 Сделать обычный query. Resolve-DnsName или dig . 05 Сравнить другой resolver. Если ответы различаются, анализировать cache, filtering и upstream. 06 Посмотреть RCODE. NXDOMAIN, SERVFAIL и timeout означают разные классы проблем. 07 Проверить authoritative data. Особенно после изменений зоны. 08 Проверить TTL и cache. Не лечить propagation постоянным flush каждые 30 секунд. 09 Проверить DNSSEC и encrypted DNS. При необходимости отделить validation от transport. 10 Снять packet capture. Если остаётся непонятно, кто отвечает и по какому пути.

Ошибки Типичные ошибки при настройке DNS Считать DNS причиной любого отсутствия интернета.

Считать 8.8.8.8 или 1.1.1.1 универсальным «ремонтом сети».

Менять DNS, не проверив default route и IP-связность.

Путать recursive resolver с authoritative server.

Считать DNSSEC шифрованием DNS.

Считать DoH гарантией истинности DNS-ответа.

Не учитывать negative caching после NXDOMAIN.

Забывать про browser DoH при локальном AdGuard/Pi-hole.

Использовать .local как обычную внутреннюю DNS-зону без понимания mDNS.

Делать одну локальную DNS-точку отказа без резервирования.

Путать CNAME с HTTP redirect.

Проверять только A и игнорировать AAAA в dual-stack сети.

Архитектура Практичная DNS-схема для дома Клиенты → локальный DNS / router / AdGuard → upstream recursive resolver локальные записи NAS / HA / NVR фильтрация Split DNS DNSSEC validation при выбранной архитектуре Для обычного дома не обязательно строить собственный recursive resolver. Но важно, чтобы схема была понятной: кто выдаёт DNS по DHCP, кто обслуживает локальные имена, кто фильтрует, куда идут upstream queries и что произойдёт при отказе локального DNS. Резервный DNS должен быть архитектурно совместим с основным. Если первым указан локальный AdGuard со Split DNS, а вторым публичный resolver без локальных зон, клиент может периодически обходить локальную фильтрацию и получать другой результат.

Связи Где DNS находится в общей сетевой цепочке

Стандарты На какие документы опирается материал RFC 1034 / RFC 1035 Базовая архитектура DNS, формат запросов, Resource Records и классический transport. RFC 9499 Актуальная DNS terminology: resolver, forwarder, authoritative server, global/private DNS и другие определения. RFC 2308 Negative caching, NXDOMAIN и NODATA. RFC 6891 EDNS(0), расширение возможностей DNS и объявление UDP payload size. RFC 7766 Современные требования DNS over TCP: general-purpose DNS должен поддерживать UDP и TCP. RFC 4033 / 4034 / 4035 DNSSEC, Resource Records безопасности и validation. RFC 7858 DNS over TLS. RFC 8484 DNS over HTTPS. RFC 9250 DNS over QUIC. RFC 9460 SVCB и HTTPS Resource Records. RFC 8767 Serve-stale для повышения устойчивости recursive resolvers. RFC 6762 Multicast DNS, отдельный локальный механизм имён.

FAQ Частые вопросы про DNS Что такое DNS простыми словами? Это распределённая система имён и данных. Она позволяет приложениям получать по доменному имени IP-адреса и другие Resource Records. Почему сайт открывается по IP, но не по имени? IP-маршрутизация может работать, а DNS-разрешение имени быть сломано. Проверьте фактический resolver, DHCP/VPN DNS, cache и ответ через Resolve-DnsName или dig. DNS работает только по UDP 53? Нет. Classic DNS использует UDP и TCP 53. Современные general-purpose DNS implementations должны поддерживать оба транспорта. Что такое TTL в DNS? Это время, в течение которого cached DNS data обычно можно использовать без повторного получения актуальной записи. Что значит NXDOMAIN? Запрошенного доменного имени не существует. Это корректный DNS-ответ, а не timeout. Что значит SERVFAIL? Resolver не смог успешно обработать запрос. Причиной может быть недоступный upstream, DNSSEC validation failure, timeout или другая ошибка цепочки. Чем DNSSEC отличается от DoH? DNSSEC проверяет происхождение и целостность DNS-данных. DoH шифрует транспорт DNS-запроса внутри HTTPS до выбранного resolver. Что лучше: DoH или DoT? Оба защищают DNS transport, но используют разные протоколы и способы развёртывания. Выбор зависит от устройства, сети, политики фильтрации и контролируемого resolver. Можно ли использовать AdGuard Home как локальный DNS? Да. Он может обслуживать локальные записи, фильтровать запросы и пересылать разрешённые запросы выбранным upstream resolvers. Почему после изменения DNS-записи всё ещё виден старый IP? Один или несколько caches ещё могут хранить старый ответ до истечения TTL. Также отдельный cache может быть у приложения или локального resolver. Что такое Split DNS? Это схема, при которой одно имя может возвращать разные данные в зависимости от сети или resolver. Например, дома NAS получает локальный IP, а снаружи то же имя указывает на внешний адрес. Почему локальный DNS не работает в браузере, а nslookup работает? Браузер может использовать собственный DoH, иметь отдельный cache или работать через proxy/VPN. Нужно сравнивать фактический DNS-путь приложения и системы. Нужен ли собственный DNS-сервер дома? Не обязательно. Он полезен, если нужны локальные имена, централизованная фильтрация, Split DNS или собственная политика resolver. В простой сети достаточно корректно настроенного DNS через роутер или провайдера.