Wi-Fi подключён, но без интернета: диагностика Keenetic по шагам

Wi‑Fi подключён, но интернета нет: как найти причину на Keenetic и других роутерах
Значок Wi‑Fi ещё не означает, что устройство действительно имеет доступ в интернет. Телефон или ноутбук может успешно подключиться к точке доступа, получить локальный IP‑адрес и при этом не открывать сайты. Причина может быть у провайдера, в DNS, DHCP, VPN, политике маршрутизации, Mesh‑узле или только в одном конкретном устройстве.
Самый быстрый способ понять, где искать проблему
Не начинайте с перезагрузки и сброса роутера. Сначала ответьте на один вопрос: интернет пропал у одного устройства или у всей домашней сети?
Проверяйте цепочку по порядку: устройство → Wi‑Fi → IP/DHCP → роутер → DNS → маршрут/VPN → провайдер → интернет.
Почему телефон пишет «Wi‑Fi подключён, без интернета»
Wi‑Fi и интернет — разные уровни соединения. Устройство может успешно связаться с точкой доступа и находиться в домашней сети, но не иметь рабочего маршрута наружу.
Поэтому фраза «к Wi‑Fi подключается» подтверждает только радиосвязь и локальное подключение. Она сама по себе не доказывает, что:
- роутер получил доступ от провайдера;
- устройство получило корректный IP‑адрес, шлюз и DNS;
- для этого клиента разрешён выход в интернет;
- VPN‑маршрут работает;
- DNS‑сервер отвечает;
- Mesh‑узел связан с контроллером;
- IPv4 и IPv6 работают согласованно.
Android и другие ОС дополнительно пытаются проверить доступность внешнего ресурса. Поэтому иногда интернет фактически работает, а система всё равно показывает предупреждение. И наоборот: значок может выглядеть нормально, хотя DNS уже перестал отвечать.
Интернет не работает сразу на всех устройствах
Если одновременно перестали открываться сайты на телефоне, ноутбуке, телевизоре и других устройствах, вероятность проблемы именно одного Wi‑Fi‑клиента мала.
Проверьте состояние интернет‑подключения на роутере
В Keenetic откройте системную панель и посмотрите карточку интернет‑подключения: активен ли основной интерфейс, получен ли IP‑адрес и нет ли явной ошибки авторизации.
Проверьте терминал или модем провайдера
Если перед Keenetic стоит ONT, GPON‑терминал, кабельный модем или другое оборудование оператора, проблема может находиться до роутера.
Запустите ping и traceroute с самого Keenetic
На странице диагностики Keenetic можно проверить соединение непосредственно с роутера. Если сам роутер не видит внешнюю сеть, бессмысленно долго искать проблему в Wi‑Fi телефона.
Отделите IP‑проблему от DNS
Если доступ к внешнему IP есть, а доменные имена не разрешаются, проблема ближе к DNS, а не к Wi‑Fi.
Типичные причины
- авария у провайдера;
- оборвался или плохо обжат WAN‑кабель;
- ONT/модем потерял связь;
- PPPoE/L2TP/PPTP не проходит авторизацию;
- закончился баланс или доступ приостановлен оператором;
- роутер не получил IP‑адрес или шлюз;
- сломался DNS;
- основной WAN недоступен, а резервный не переключился;
- ошибка после изменения VPN или политик маршрутизации.
Интернет не работает только на одном телефоне или ноутбуке
Если остальные устройства в той же сети работают нормально, не начинайте перенастраивать WAN и провайдера. Сначала проверьте параметры конкретного клиента.
IP‑адрес
Устройство должно получить адрес из подсети вашего сегмента. Адрес вида 169.254.x.x обычно означает, что нормальный адрес от DHCP получить не удалось.
Шлюз
Для домашней сети шлюзом обычно является адрес самого роутера в этом сегменте. Без рабочего шлюза локальный Wi‑Fi есть, а выхода наружу нет.
DNS
Если DNS задан вручную и недоступен, приложения могут показывать очень странное поведение: IP‑соединение есть, но сайты не открываются.
VPN
На Android проверьте системный VPN и приложения Amnezia, WireGuard, AdGuard, корпоративные VPN и режим Always‑on.
Private DNS
На Android частный DNS может быть задан вручную. Если указанный провайдер недоступен, интернет визуально «ломается» именно на этом телефоне.
Случайный MAC
Современные смартфоны могут использовать случайный MAC для Wi‑Fi. Если в роутере политика доступа привязана к другому MAC, клиент определяется как новое устройство.
Что попробовать без риска
- выключить и включить Wi‑Fi на устройстве;
- проверить, работает ли интернет через мобильную сеть;
- временно отключить VPN на самом устройстве;
- проверить Private DNS;
- удалить сохранённую Wi‑Fi‑сеть и подключиться заново;
- посмотреть, какой IP, шлюз и DNS получил клиент;
- проверить устройство в списке клиентов Keenetic и его политику подключения.
Как понять, что проблема именно в DNS
DNS преобразует привычные адреса сайтов в IP‑адреса. Когда он не работает, интернет может выглядеть полностью сломанным, хотя маршрутизация наружу остаётся исправной.
- часть уже открытых приложений продолжает работать;
- новые сайты не открываются по имени;
- после включения VPN ситуация меняется;
- проблема появилась после настройки AdGuard DNS, DoH, DoT или Private DNS;
- на одном устройстве не работает, на других всё нормально.
- роутер сам не пингует внешние IP;
- WAN не получил адрес;
- нет шлюза;
- Mesh‑узел потерял связь с контроллером;
- конкретному клиенту запрещён интернет.
Сначала зафиксируйте, какой DNS используется сейчас и на каком уровне он задан: в телефоне, DHCP‑параметрах сегмента, Keenetic, VPN или фильтрующем сервисе.
Wi‑Fi работает, но интернет пропал после включения VPN
На Keenetic один клиент или целый сегмент можно отправить через отдельную политику подключения: основной провайдер, резервный WAN, WireGuard, OpenVPN и другие интерфейсы.
Поэтому распространённая ситуация выглядит так:
Что проверить на Keenetic
- какая политика подключения назначена проблемному клиенту;
- входит ли в эту политику работающий интерфейс;
- разрешено ли VPN‑подключению использоваться для выхода в интернет;
- какие DNS входят в выбранную политику;
- не назначена ли клиенту политика «Без доступа в интернет»;
- не осталась ли старая привязка после изменения MAC‑адреса устройства.
В KeeneticOS 5.1 применённую политику удобно проверять прямо в списке клиентов. Названия страниц могут немного отличаться в зависимости от модели, локализации и ветки прошивки.
Через главный Keenetic интернет есть, а через ретранслятор нет
Это уже совсем другой сценарий. Wi‑Fi‑клиент может успешно подключиться к ближайшему узлу, но сам узел не иметь нормальной связи с контроллером.
Беспроводной backhaul
Проверьте уровень связи между узлами. Если ретранслятор стоит на границе покрытия, клиент видит сильный Wi‑Fi ретранслятора, но сам ретранслятор плохо видит главный роутер.
Проводной backhaul
Если узлы связаны Ethernet, проверьте кабель и порт. Особенно если соединение недавно переносили или переобжимали.
Режим устройства
После замены или сброса узел может оказаться не в том режиме или выпасть из управляемой Wi‑Fi‑системы.
DHCP и сегмент
Клиент должен получить IP‑адрес и DNS от правильного сегмента. На гостевых или пользовательских сегментах настройки могут отличаться.
Подойдите к главному роутеру и временно проверьте тот же телефон на нём. Если проблема исчезает только возле основного узла, область поиска резко сужается до Mesh/backhaul/конкретного экстендера.
Гостевой Wi‑Fi виден, но интернет не работает
В Keenetic гостевая сеть и пользовательские сегменты имеют собственные IP‑настройки, DHCP и правила использования интернет‑подключений.
Если клиент подключается к SSID, но интернета нет, проверьте:
- включён ли DHCP для этого сегмента;
- получает ли устройство IP именно из подсети гостевого сегмента;
- какая политика подключения назначена сегменту;
- не запрещён ли интернет для незарегистрированных клиентов;
- не переопределяет ли индивидуальная политика клиента политику сегмента;
- какие DNS‑серверы выдаются клиентам.
Если вы недавно меняли адрес подсети или DHCP, переподключите клиенты к Wi‑Fi, чтобы они получили новые параметры.
Диагностика Keenetic по шагам
Системная панель → Интернет
Проверить активное подключение, внешний адрес, основной и резервный WAN.
Диагностика
Запустить ping и traceroute с самого роутера. Это отделяет проблему WAN от проблемы конкретного клиента.
Список клиентов
Найти проблемное устройство, проверить его IP, сегмент, активность и применённую политику подключения.
Политики подключений
Убедиться, что клиент не привязан к отключённому VPN, резервному каналу без интернета или политике запрета.
Сегменты
Проверить DHCP, подсеть, интернет‑политику и принадлежность нужного SSID к сегменту.
DNS
Понять, какие DNS реально используются и не конфликтуют ли обычный DNS, DoH/DoT, фильтрация, VPN и Private DNS устройства.
Mesh Wi‑Fi System
Если проблема зависит от точки подключения, проверить состояние конкретного узла и backhaul.
Системный журнал и self‑test
Если причина не очевидна, сохранить диагностический файл и журнал до сброса или крупных изменений.
Сброс стирает часть полезной информации о проблеме и может добавить новую: потерянные VPN, VLAN, Mesh, статические адреса и правила доступа.
Интернет есть, но Android всё равно пишет «Без доступа к интернету»
Такое возможно, если системная проверка подключения Android не проходит, хотя часть ресурсов доступна.
Проверьте по порядку:
- открываются ли обычные сайты в браузере;
- не включён ли VPN с блокировкой трафика вне туннеля;
- не задан ли вручную недоступный Private DNS;
- не работает ли в сети фильтрация, блокирующая адреса проверки связности;
- возникает ли статус только в одной Wi‑Fi‑сети или вообще везде;
- получает ли телефон корректный IP‑адрес, шлюз и DNS.
На Android Private DNS включён по умолчанию в автоматическом режиме, но пользователь может задать конкретного провайдера вручную. VPN также может работать в режиме постоянного подключения и блокировать соединения вне VPN.
Сначала отмените последнее изменение
Это один из самых эффективных принципов сетевой диагностики. Если интернет пропал сразу после конкретного действия, не перестраивайте всю сеть.
Когда действительно стоит сбрасывать роутер
Factory reset полезен, когда конфигурация повреждена, неизвестна или устройство нужно полностью настраивать заново. Но это не универсальный способ лечения любой проблемы Wi‑Fi.
Перед сбросом
- сохраните резервную копию конфигурации;
- сохраните self‑test и журнал, если проблема повторяется;
- запишите данные провайдера;
- сохраните VPN‑конфигурации;
- запишите сегменты, VLAN, статические адреса и пробросы;
- учтите Mesh‑узлы и порядок их повторного добавления.
Для Keenetic с несколькими сегментами, VPN, WireGuard/Amnezia, резервным WAN, статическими маршрутами, Home Assistant и Mesh сначала лучше сохранить диагностику и разобраться в причине.
Какие данные реально помогают найти проблему удалённо
Точная модель Keenetic/Netcraze и версия KeeneticOS.
Работает ли интернет на других устройствах.
Работает ли по кабелю.
Есть ли Mesh и к какому узлу подключён проблемный клиент.
IP‑адрес, шлюз и DNS проблемного устройства.
Какая политика подключения назначена клиенту.
Используются ли WireGuard, AmneziaWG, OpenVPN, AdGuard или Private DNS.
Что меняли непосредственно перед появлением проблемы.
Связанные материалы
Wi‑Fi есть, а причину отсутствия интернета найти не получается?
Пришлите модель роутера, версию KeeneticOS, описание симптома и скрин списка клиентов или системной панели без паролей и секретных ключей. Для сложных конфигураций с Mesh, VPN, несколькими сегментами или резервным интернетом часто можно сначала разобраться дистанционно. Минимальный выезд и диагностика по Туле — от 5000 ₽.
Частые вопросы
Почему телефон подключён к Wi‑Fi, но пишет «Без интернета»?
Wi‑Fi подтверждает связь с роутером, но не доступ наружу. Причиной может быть WAN, DNS, DHCP, VPN, политика подключения, Mesh или настройки самого телефона.
Почему на одном телефоне интернета нет, а на остальных есть?
Чаще нужно проверять именно этот клиент: IP‑адрес, DNS, VPN, Private DNS, случайный MAC и политику доступа на роутере.
Может ли Private DNS сломать интернет только на Android?
Да. Если вручную заданный провайдер Private DNS недоступен, проблема может возникнуть только на этом устройстве, хотя сама Wi‑Fi‑сеть работает.
Почему после включения WireGuard или AmneziaWG пропал интернет?
Нужно проверить маршрут по умолчанию, политику подключения клиента, состояние VPN и DNS. Устройство может быть привязано к туннелю, который сейчас не даёт доступ наружу.
Почему через основной Keenetic работает, а через Mesh‑ретранслятор нет?
Возможна проблема backhaul, кабеля между узлами, режима ретранслятора, сегмента или получения DHCP‑параметров.
Нужно ли сразу сбрасывать Keenetic до заводских настроек?
Нет. Сначала лучше проверить WAN, диагностику, клиента, политику, сегмент, DNS и Mesh. Перед сбросом сохранить конфигурацию и диагностические данные.
Что делать, если IP‑адрес есть, а сайты не открываются?
Сначала проверить DNS и маршрут. Наличие локального IP ещё не означает, что устройство может разрешать доменные имена и выходить в интернет.
Можно ли диагностировать Keenetic удалённо?
Во многих случаях да. Особенно если есть доступ к системной панели, список клиентов, версия KeeneticOS и точное описание, на каких устройствах и через какие узлы возникает проблема.