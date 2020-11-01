Wi-Fi подключён, но без интернета: диагностика Keenetic по шагам

Диагностика домашней сети и Keenetic

Значок Wi‑Fi ещё не означает, что устройство действительно имеет доступ в интернет. Телефон или ноутбук может успешно подключиться к точке доступа, получить локальный IP‑адрес и при этом не открывать сайты. Причина может быть у провайдера, в DNS, DHCP, VPN, политике маршрутизации, Mesh‑узле или только в одном конкретном устройстве.

Если не работает у всех Сначала проверяем интернет на самом роутере и WAN‑подключение

Если только у одного Смотрим IP, DNS, VPN, Private DNS, MAC и политику устройства