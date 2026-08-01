Home Assistant 2026.8 требует UniFi Protect 7.1

Home Assistant 2026.8 потребует UniFi Protect 7.1: что проверить до обновления
В Home Assistant 2026.8 минимальная версия UniFi Protect повышается до 7.1. На Protect 7.0 и старее интеграция будет сообщать, что версия слишком старая, вместо попытки загрузить камеры с ошибками. Разбираем, почему изменилось требование, как проверить консоль, зачем нужен локальный пользователь и API-ключ, а также какие функции Protect 7.1 доступны в Home Assistant.
Что произойдёт в Home Assistant 2026.8
В интеграции UniFi Protect минимальная поддерживаемая версия повышается до 7.1. Если Home Assistant подключается к консоли с Protect 7.0 или более старой версией, настройка интеграции будет остановлена с понятным сообщением о необходимости обновления.
Раньше официальная нижняя граница была ниже, но фактически отдельные сущности камер и датчиков уже не могли нормально загрузиться на старом Public API. Новое ограничение делает проблему явной и не оставляет пользователя с частично работающей интеграцией.
Почему Home Assistant больше не поддерживает Protect 7.0
Интеграция перешла на официальный Public API UniFi Protect. В Protect 7.1 появились поля, которые Home Assistant использует для построения сущностей камер и датчиков.
Камера посылок
Поле
hasPackageCamera сообщает, есть ли у видеозвонка отдельная камера для зоны посылок.
Беспроводное состояние
Поле
wirelessConnectionState используется для корректного состояния беспроводных датчиков и контроля батареи.
На Protect 7.0 этих полей нет. В результате сущности камеры могли полностью исчезнуть, а в журнале появлялась ошибка о том, что объект PublicCamera не содержит ожидаемого свойства.
AttributeError:
'PublicCamera' object has no attribute 'has_package_camera'
Кого затронет изменение
|Ситуация
|Риск
|Что делать
|Protect 7.1 или новее, Stable
|Низкий
|Сделать резервную копию, проверить интеграцию и обновлять Home Assistant планово.
|Protect 7.0 или старее
|Высокий
|Сначала обновить Protect до стабильной версии 7.1 или новее.
|Protect Early Access
|Повышенный
|Вернуться на Stable или дождаться официального выпуска.
|Protect Release Candidate
|Повышенный
|Не рассчитывать на официальную поддержку Home Assistant до выхода Stable.
|Интеграция уже потеряла камеры
|Высокий
|Проверить версию Protect и журнал до удаления интеграции.
|Используется только приложение UniFi Protect
|Низкий
|Изменение касается связи с Home Assistant, а не самостоятельной работы Protect.
Как узнать версию UniFi Protect
Версию приложения Protect нужно смотреть в локальном интерфейсе UniFi OS конкретной консоли: Dream Machine, CloudKey, UNVR или другого совместимого устройства.
- Откройте локальный портал. Зайдите на консоль по её локальному IP-адресу.
- Откройте приложения. Перейдите к списку установленных UniFi Applications.
- Найдите Protect. Запишите полный номер версии, например 7.1.x.
- Проверьте канал обновлений. Для рабочей интеграции предпочтителен Stable.
- Запишите версию UniFi OS. Она пригодится при диагностике обновления и API.
В каком порядке обновлять Protect и Home Assistant
- Сделайте резервную копию Home Assistant. Скопируйте её на NAS, компьютер или другой носитель, а не храните только на самом сервере.
- Проверьте состояние NVR. Убедитесь, что диски исправны, архив открывается, камеры не теряют связь и на консоли достаточно свободного места.
- Запишите текущие версии. UniFi OS, Protect, Home Assistant Core и интеграции.
- Обновите UniFi Protect. Используйте Stable-ветку версии 7.1 или новее.
- Проверьте Protect отдельно. Откройте живое видео, архив, события, дверной звонок, датчики и уведомления в родном приложении.
- Проверьте API-ключ. Он должен оставаться действующим после обновления консоли.
- Обновите Home Assistant. Лучше использовать стабильный выпуск 2026.8 с первым исправлением, если система критична.
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Проверьте журнал.
Ищите ошибки
unifiprotect, авторизации, Public API, RTSPS и недоступных сущностей.
- Протестируйте реальные сценарии. Движение, звонок, снимок, клип, уведомление и управление реле.
Почему нужен локальный пользователь, а не только облачный аккаунт
Интеграция Home Assistant работает с локальной консолью UniFi Protect. Облачный пользователь Ubiquiti SSO сам по себе для настройки интеграции не подходит.
Что требуется
- локальный пользователь UniFi OS;
- доступ к Protect с необходимыми правами;
- API-ключ, созданный в локальном интерфейсе консоли;
- локальный IP-адрес или DNS-имя консоли;
- сетевой доступ от Home Assistant к NVR и его потокам.
Как создать отдельный доступ для Home Assistant
- Откройте UniFi OS по локальному IP. Не через облачный портал.
- Перейдите в Admins & Users. Создайте отдельного локального администратора.
- Ограничьте доступ локальной сетью. Не выдавайте этому аккаунту лишний облачный доступ.
- Назначьте права Protect. Набор сущностей зависит от доступных разрешений.
- Создайте API-ключ. В разделе Control Plane → Integrations.
- Сохраните ключ безопасно. Повторно посмотреть секретное значение может быть невозможно.
Какие новые сущности появляются в Home Assistant
Реле
Каждый выход реле отображается как отдельный switch. Входные каналы реле пока не поддерживаются.
Сирены
Можно запускать и останавливать сирену, задавать громкость и ограниченную продолжительность работы.
Alarm Manager
Появляется сущность охранной панели для постановки и снятия NVR с охраны.
Alarm profile
Можно выбирать профиль тревог, но переключать его разрешено только в снятом состоянии.
Ограничение Local и Global mode
Alarm Manager и выбор профиля доступны только тогда, когда Alarm Manager UniFi Protect работает в Local mode. В Global mode эти сущности не появляются, потому что публичный API пока не предоставляет Home Assistant необходимые данные профилей.
UniFi Protect может автоматически перейти в Global mode после добавления датчиков, реле, брелоков или Alarm Hub. Поэтому отсутствие alarm-сущностей не всегда означает ошибку интеграции.
Как Home Assistant получает потоки, снимки и клипы
Для живого видео интеграция использует RTSPS-потоки, предоставляемые Public API. Home Assistant выбирает активный поток высокого качества как основной.
|Функция
|Как работает
|Что проверить
|Live View
|RTSPS-поток камеры
|Сетевой доступ, активный поток и нагрузку NVR.
|Снимок события
|Прокси Home Assistant к JPEG thumbnail
|Задержку появления снимка и подпись внешнего URL.
|Клип события
|MP4 после завершения события
|Событие должно быть закончено, архив доступен.
|Снимок по времени
|JPEG выбранной камеры на указанную дату и время
|Часовой пояс, синхронизацию времени и ID камеры.
|Медиа-браузер
|Доступ к событиям через media source
|Права локального пользователя и объём событий.
Что проверить, если камеры пропали после обновления
|Симптом
|Вероятная причина
|Первое действие
|Версия Protect слишком старая
|Protect 7.0 или ниже
|Обновить Protect до Stable 7.1 или новее.
|Все камеры исчезли
|Старый Public API не содержит обязательных полей
|Проверить версию и ошибку
has_package_camera.
|Ошибка авторизации
|Недействительный API-ключ или неправильный локальный пользователь
|Создать новый ключ и проверить права.
|Снимок есть, видео не открывается
|RTSPS-поток недоступен или не активирован
|Проверить поток камеры в Protect и сетевые правила.
|NvrError 404
|Приложение Protect могло остановиться или перезапуститься
|Проверить состояние приложения и дисков NVR.
|Нет Alarm Manager
|Protect работает в Global mode
|Проверить режим Alarm Manager, а не переустанавливать интеграцию.
|Часть сущностей отсутствует
|Недостаточные права локального пользователя
|Проверить роль Protect и повторно загрузить интеграцию.
Чего не стоит делать сразу
- удалять интеграцию до сохранения диагностики и журнала;
- переходить на Early Access только ради новой версии;
- создавать проброс портов к NVR в интернет;
- давать Home Assistant личный облачный аккаунт владельца;
- обновлять все приложения UniFi и Home Assistant одновременно;
- считать отсутствие Alarm Manager ошибкой без проверки Global mode;
- перезапускать NVR многократно при подозрении на проблему диска.
Что изучить перед обновлением
Нужно ли обновляться прямо сейчас
Если UniFi Protect уже работает на стабильной версии 7.1 или новее, изменение Home Assistant 2026.8 не должно потребовать отдельной перестройки системы. Нужны обычная резервная копия, проверка API-ключа и тест камер после обновления.
Владельцам Protect 7.0 и более старых версий сначала нужно обновить NVR. Попытка обновить Home Assistant раньше приведёт к отказу настройки интеграции или исчезновению камер.
Самый безопасный порядок: Protect Stable → проверка камер и архива → Home Assistant Stable → проверка сущностей и автоматизаций.
Камеры UniFi Protect пропали из Home Assistant?
Поможем проверить версию Protect, локального пользователя, API-ключ, права, RTSPS-потоки, журнал Home Assistant и сетевой доступ к NVR. Сначала сохраняем диагностику и определяем причину, а не удаляем интеграцию наугад.
Выезд и диагностика по Туле от 5000 ₽. Удалённый технический разбор выполняется по согласованной задаче. Стоимость зависит от консоли, количества камер и состояния сети.
Частые вопросы о Home Assistant и UniFi Protect 7.1
Какая версия UniFi Protect нужна для Home Assistant 2026.8?
Требуется UniFi Protect 7.1 или новее.
Будет ли работать Protect 7.0?
Нет. Интеграция будет считать версию слишком старой. На Protect 7.0 камеры уже могли не загружаться из-за отсутствующих полей Public API.
Нужно ли обновлять UniFi Network?
Изменение относится к приложению UniFi Protect. Версии UniFi Network и UniFi OS проверяются отдельно.
Можно ли использовать Early Access Protect?
Home Assistant официально не поддерживает Early Access и Release Candidate версии Protect. Для рабочей системы предпочтительна Stable-ветка.
Подойдёт ли облачный аккаунт Ubiquiti?
Для интеграции нужен локальный пользователь UniFi OS и API-ключ, созданный на локальной консоли.
Почему не появился Alarm Manager?
Он доступен только в Local mode. В Global mode публичный API не предоставляет Home Assistant необходимые профили.
Можно ли управлять реле UniFi Protect?
Да, выходные каналы отображаются как switch-сущности. Входные каналы реле пока не поддерживаются.
Как Home Assistant получает видеопоток?
Интеграция использует активные RTSPS-потоки, предоставляемые Public API UniFi Protect.
Нужно ли открывать NVR в интернет?
Нет. Для удалённых уведомлений и клипов безопаснее использовать прокси Home Assistant или защищённый удалённый доступ.
Что делать перед обновлением?
Сделать резервную копию Home Assistant, проверить диски и архив NVR, обновить Protect до Stable 7.1+, проверить камеры и только потом обновлять Home Assistant.