Home Assistant 2026.8 требует UniFi Protect 7.1

Новости Home Assistant и видеонаблюдения Home Assistant 2026.8 потребует UniFi Protect 7.1: что проверить до обновления В Home Assistant 2026.8 минимальная версия UniFi Protect повышается до 7.1. На Protect 7.0 и старее интеграция будет сообщать, что версия слишком старая, вместо попытки загрузить камеры с ошибками. Разбираем, почему изменилось требование, как проверить консоль, зачем нужен локальный пользователь и API-ключ, а также какие функции Protect 7.1 доступны в Home Assistant. Коротко: изменение включено в ветку Home Assistant 2026.8. Если ваша консоль работает на UniFi Protect 7.0 или старее, сначала обновите Protect до стабильной версии 7.1 или новее, проверьте камеры и только потом обновляйте Home Assistant. Версии Early Access и Release Candidate интеграцией официально не поддерживаются.

Несовместимое изменение Что произойдёт в Home Assistant 2026.8 В интеграции UniFi Protect минимальная поддерживаемая версия повышается до 7.1. Если Home Assistant подключается к консоли с Protect 7.0 или более старой версией, настройка интеграции будет остановлена с понятным сообщением о необходимости обновления. Раньше официальная нижняя граница была ниже, но фактически отдельные сущности камер и датчиков уже не могли нормально загрузиться на старом Public API. Новое ограничение делает проблему явной и не оставляет пользователя с частично работающей интеграцией. Статус версии: на 2 августа 2026 года Home Assistant 2026.8 находится в beta-ветке. Для основного сервера разумно дождаться стабильного выпуска и первых исправлений, особенно если камеры участвуют в охране, контроле ворот или уведомлениях.

Public API Почему Home Assistant больше не поддерживает Protect 7.0 Интеграция перешла на официальный Public API UniFi Protect. В Protect 7.1 появились поля, которые Home Assistant использует для построения сущностей камер и датчиков. Камера посылок Поле hasPackageCamera сообщает, есть ли у видеозвонка отдельная камера для зоны посылок. Беспроводное состояние Поле wirelessConnectionState используется для корректного состояния беспроводных датчиков и контроля батареи. На Protect 7.0 этих полей нет. В результате сущности камеры могли полностью исчезнуть, а в журнале появлялась ошибка о том, что объект PublicCamera не содержит ожидаемого свойства. AttributeError: 'PublicCamera' object has no attribute 'has_package_camera' Практический смысл: требование 7.1 не добавлено ради новой функции. Оно фиксирует реальную несовместимость старого Public API с текущей моделью интеграции.

Зона риска Кого затронет изменение Ситуация Риск Что делать Protect 7.1 или новее, Stable Низкий Сделать резервную копию, проверить интеграцию и обновлять Home Assistant планово. Protect 7.0 или старее Высокий Сначала обновить Protect до стабильной версии 7.1 или новее. Protect Early Access Повышенный Вернуться на Stable или дождаться официального выпуска. Protect Release Candidate Повышенный Не рассчитывать на официальную поддержку Home Assistant до выхода Stable. Интеграция уже потеряла камеры Высокий Проверить версию Protect и журнал до удаления интеграции. Используется только приложение UniFi Protect Низкий Изменение касается связи с Home Assistant, а не самостоятельной работы Protect.

Проверка системы Как узнать версию UniFi Protect Версию приложения Protect нужно смотреть в локальном интерфейсе UniFi OS конкретной консоли: Dream Machine, CloudKey, UNVR или другого совместимого устройства. Откройте локальный портал. Зайдите на консоль по её локальному IP-адресу. Откройте приложения. Перейдите к списку установленных UniFi Applications. Найдите Protect. Запишите полный номер версии, например 7.1.x. Проверьте канал обновлений. Для рабочей интеграции предпочтителен Stable. Запишите версию UniFi OS. Она пригодится при диагностике обновления и API. Не путайте версии: UniFi OS, UniFi Network и UniFi Protect имеют отдельные номера. Home Assistant проверяет именно версию приложения Protect.

Авторизация Почему нужен локальный пользователь, а не только облачный аккаунт Интеграция Home Assistant работает с локальной консолью UniFi Protect. Облачный пользователь Ubiquiti SSO сам по себе для настройки интеграции не подходит. Что требуется локальный пользователь UniFi OS;

доступ к Protect с необходимыми правами;

API-ключ, созданный в локальном интерфейсе консоли;

локальный IP-адрес или DNS-имя консоли;

сетевой доступ от Home Assistant к NVR и его потокам. Как создать отдельный доступ для Home Assistant Откройте UniFi OS по локальному IP. Не через облачный портал. Перейдите в Admins & Users. Создайте отдельного локального администратора. Ограничьте доступ локальной сетью. Не выдавайте этому аккаунту лишний облачный доступ. Назначьте права Protect. Набор сущностей зависит от доступных разрешений. Создайте API-ключ. В разделе Control Plane → Integrations. Сохраните ключ безопасно. Повторно посмотреть секретное значение может быть невозможно. Отдельный аккаунт удобнее: его можно отозвать, заменить или ограничить, не меняя личный доступ владельца к UniFi.

Функции Protect 7.1 Какие новые сущности появляются в Home Assistant Реле Каждый выход реле отображается как отдельный switch. Входные каналы реле пока не поддерживаются. Сирены Можно запускать и останавливать сирену, задавать громкость и ограниченную продолжительность работы. Alarm Manager Появляется сущность охранной панели для постановки и снятия NVR с охраны. Alarm profile Можно выбирать профиль тревог, но переключать его разрешено только в снятом состоянии. Ограничение Local и Global mode Alarm Manager и выбор профиля доступны только тогда, когда Alarm Manager UniFi Protect работает в Local mode. В Global mode эти сущности не появляются, потому что публичный API пока не предоставляет Home Assistant необходимые данные профилей. UniFi Protect может автоматически перейти в Global mode после добавления датчиков, реле, брелоков или Alarm Hub. Поэтому отсутствие alarm-сущностей не всегда означает ошибку интеграции. Реле и сирена не являются универсальной охранной системой. Перед автоматизацией ворот, замка, освещения или тревожного выхода нужно проверить безопасное состояние, ручное управление и поведение при потере сети.

Видео и уведомления Как Home Assistant получает потоки, снимки и клипы Для живого видео интеграция использует RTSPS-потоки, предоставляемые Public API. Home Assistant выбирает активный поток высокого качества как основной. Функция Как работает Что проверить Live View RTSPS-поток камеры Сетевой доступ, активный поток и нагрузку NVR. Снимок события Прокси Home Assistant к JPEG thumbnail Задержку появления снимка и подпись внешнего URL. Клип события MP4 после завершения события Событие должно быть закончено, архив доступен. Снимок по времени JPEG выбранной камеры на указанную дату и время Часовой пояс, синхронизацию времени и ID камеры. Медиа-браузер Доступ к событиям через media source Права локального пользователя и объём событий. Безопаснее использовать прокси Home Assistant. Не нужно открывать веб-интерфейс NVR и RTSPS-порты напрямую в интернет ради мобильных уведомлений.

Диагностика Что проверить, если камеры пропали после обновления Симптом Вероятная причина Первое действие Версия Protect слишком старая Protect 7.0 или ниже Обновить Protect до Stable 7.1 или новее. Все камеры исчезли Старый Public API не содержит обязательных полей Проверить версию и ошибку has_package_camera . Ошибка авторизации Недействительный API-ключ или неправильный локальный пользователь Создать новый ключ и проверить права. Снимок есть, видео не открывается RTSPS-поток недоступен или не активирован Проверить поток камеры в Protect и сетевые правила. NvrError 404 Приложение Protect могло остановиться или перезапуститься Проверить состояние приложения и дисков NVR. Нет Alarm Manager Protect работает в Global mode Проверить режим Alarm Manager, а не переустанавливать интеграцию. Часть сущностей отсутствует Недостаточные права локального пользователя Проверить роль Protect и повторно загрузить интеграцию. Чего не стоит делать сразу удалять интеграцию до сохранения диагностики и журнала;

переходить на Early Access только ради новой версии;

создавать проброс портов к NVR в интернет;

давать Home Assistant личный облачный аккаунт владельца;

обновлять все приложения UniFi и Home Assistant одновременно;

считать отсутствие Alarm Manager ошибкой без проверки Global mode;

перезапускать NVR многократно при подозрении на проблему диска.

Вывод Нужно ли обновляться прямо сейчас Если UniFi Protect уже работает на стабильной версии 7.1 или новее, изменение Home Assistant 2026.8 не должно потребовать отдельной перестройки системы. Нужны обычная резервная копия, проверка API-ключа и тест камер после обновления. Владельцам Protect 7.0 и более старых версий сначала нужно обновить NVR. Попытка обновить Home Assistant раньше приведёт к отказу настройки интеграции или исчезновению камер. Самый безопасный порядок: Protect Stable → проверка камер и архива → Home Assistant Stable → проверка сущностей и автоматизаций.

Тула и удалённый разбор Камеры UniFi Protect пропали из Home Assistant? Поможем проверить версию Protect, локального пользователя, API-ключ, права, RTSPS-потоки, журнал Home Assistant и сетевой доступ к NVR. Сначала сохраняем диагностику и определяем причину, а не удаляем интеграцию наугад. Выезд и диагностика по Туле от 5000 ₽. Удалённый технический разбор выполняется по согласованной задаче. Стоимость зависит от консоли, количества камер и состояния сети. Написать в MAX Написать в Telegram Видеонаблюдение в Туле