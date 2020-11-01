DHCP в домашней сети: IP, lease, reservation и 169.254

Домашняя сеть · IPv4 · адресация DHCP в домашней сети: как выдаются IP-адреса, lease, reservation и почему появляется 169.254 DHCP автоматически выдаёт устройству не только IPv4-адрес, но и маску, шлюз, DNS и другие параметры. Обычно клиент проходит цепочку Discover → Offer → Request → ACK, получает адрес на ограниченное время и затем продлевает аренду. Проблемы начинаются, когда заканчивается pool, появляется второй DHCP-сервер, статический IP пересекается с динамическим диапазоном, VLAN не имеет relay или телефон подключается с другим private MAC. Разбираем DHCP от базовой логики до Snooping и Rogue DHCP.

DHCP автоматически передаёт клиенту IPv4-конфигурацию и дополнительные options Lease адрес выдаётся не навсегда, а на определённое время и затем продлевается Reservation сервер может постоянно выдавать одному клиенту один и тот же адрес

Что такое DHCP простыми словами DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol — клиент-серверный протокол автоматической настройки IPv4. Вместо того чтобы вручную прописывать на каждом телефоне, ноутбуке, телевизоре и камере: IP-адрес;

маску сети;

шлюз;

DNS;

другие параметры; устройство запрашивает конфигурацию у DHCP-сервера. DHCP не является DNS и не является ARP. DHCP выдаёт конфигурацию, DNS разрешает имена, а ARP связывает локальный IPv4 с MAC-адресом.

Где обычно находится DHCP-сервер дома В обычной домашней сети DHCP-сервер встроен в основной роутер. Интернет WAN → Роутер DHCP Server → LAN / Wi‑Fi клиенты получают адреса В более сложной сети DHCP может работать на сервере Windows/Linux, firewall, L3-switch, AdGuard Home, Pi-hole или другой системе.

Что DHCP реально выдаёт клиенту IP-адрес — только один из параметров. IPv4 например 192.168.10.25 Subnet Mask например 255.255.255.0 Default Gateway обычно адрес роутера DNS роутер, AdGuard/Pi-hole или другой resolver Lease Time срок аренды адреса Options домен, маршруты, NTP и другие параметры RFC 2132 определяет базовый набор DHCP options. Например, Router Option имеет код 3, а DNS Server Option — 6.

Как работает DHCP: Discover → Offer → Request → ACK Эту последовательность часто называют DORA. Это удобная практическая аббревиатура, хотя RFC 2131 описывает сами типы сообщений, а не вводит термин DORA как отдельное название протокола. 1 Discover Клиент ищет DHCP-сервер. 2 Offer Сервер предлагает конфигурацию. 3 Request Клиент выбирает предложение. 4 ACK Сервер подтверждает lease.

Шаг 1. DHCPDISCOVER Новый клиент ещё не знает: свой IPv4;

адрес DHCP-сервера;

часто даже точную структуру локальной сети. Поэтому он формирует DHCPDISCOVER и ищет доступный DHCP-сервер. RFC 2131 прямо описывает начало клиента в состоянии INIT и отправку DHCPDISCOVER.

Шаг 2. DHCPOFFER Один или несколько DHCP-серверов могут ответить предложением конфигурации. Server A 192.168.10.25 Server B 192.168.10.120 В нормальной домашней сети обычно ожидается один авторитетный DHCP-сервер на конкретный L2-сегмент.

Шаг 3. DHCPREQUEST Клиент выбирает подходящее предложение и сообщает об этом через DHCPREQUEST. На этапе выбора это также помогает другим DHCP-серверам понять, что их offer не выбран.

Шаг 4. DHCPACK Выбранный сервер подтверждает конфигурацию сообщением DHCPACK . Client ← DHCPACK ← Server После этого клиент может применить адрес, маску, gateway, DNS и другие выданные options.

Что такое DHCPNAK DHCPNAK означает, что сервер не принимает конфигурацию, которую клиент пытается использовать. Например, ранее выданный адрес уже не подходит текущей сети. После NAK клиент должен отказаться от неверной конфигурации и снова пройти процесс получения адреса.

Какие UDP-порты использует DHCPv4 UDP 67 DHCP server UDP 68 DHCP client RFC 2131 определяет отправку client → server на UDP 67, а server → client на UDP 68. Не блокируйте DHCP обычным firewall-правилом «раз клиент ещё без IP, значит ему ничего не разрешать». Начальная DHCP-конфигурация как раз должна работать до появления нормального IPv4 у клиента.

Почему DHCP сначала использует broadcast Новый клиент не знает адрес DHCP-сервера и ещё не имеет нормальной сетевой конфигурации. Поэтому начальные сообщения часто используют broadcast. После получения lease часть последующих обменов может идти unicast — в зависимости от состояния клиента и этапа продления.

Что такое DHCP Pool DHCP pool — диапазон адресов, который сервер может выдавать клиентам. 192.168.10.2 DHCP Pool: 192.168.10.100–199 192.168.10.254 Не обязательно отдавать DHCP весь subnet. Часто часть адресов оставляют под инфраструктуру или используют reservations.

Что происходит, если DHCP pool закончился Если все доступные leases заняты и сервер не может предложить новый адрес, новый клиент не получит нормальную конфигурацию. Wi‑Fi подключён но IPv4 нормального диапазона нет 169.254.x.x Windows могла перейти на APIPA Gateway отсутствует интернет не работает Старые клиенты работают новые не получают lease Причина может быть не только в размере pool: старые leases, неправильная маска, второй сервер или некорректная address plan тоже создают похожие симптомы.

Что такое DHCP Lease DHCP-адрес выдаётся на ограниченное время — lease. Это позволяет серверу возвращать адреса в pool, когда устройства больше ими не пользуются. Lease start адрес выдан T1 renew T2 rebind Expiration lease закончился

T1 и T2: когда клиент продлевает аренду RFC 2131 позволяет серверу явно задавать T1 и T2. Если значения не заданы, используются defaults: T1 ≈ 50% lease ;

; T2 ≈ 87,5% lease. После T1 клиент обычно пытается продлить lease у сервера, который его выдал. Если это не получилось до T2, клиент переходит к более широкому rebind и пытается получить подтверждение от доступного DHCP-сервера. Lease не «обрывается внезапно в последнюю секунду». Клиент начинает попытки продления заранее.

Какой lease time ставить дома Универсальной цифры нет. Обычный дом часы или сутки обычно удобнее очень короткого lease Гостевой Wi‑Fi короче lease может быстрее возвращать адреса в pool Большой churn нужно учитывать размер pool и число уникальных клиентов Lease на 5 минут без реальной причины создаёт лишний DHCP-трафик и не делает сеть «быстрее».

DHCP Reservation и статический IP — не одно и то же DHCP Reservation Адрес выдаёт DHCP Сервер узнаёт клиента и каждый раз предлагает ему один и тот же IPv4. Static IP Адрес задан на устройстве Устройство не просит обычный адрес из DHCP-pool и использует локальную ручную конфигурацию.

Что лучше для камеры, NAS и Home Assistant Для большинства домашних сетей удобнее DHCP reservation. адресный план хранится в одном месте;

не нужно заходить в каждую камеру после смены subnet;

gateway и DNS обновляются централизованно;

меньше риск случайной ошибки маски. Ручной static IP полезен, если устройство должно оставаться доступным даже при недоступности DHCP и вы точно контролируете адресацию.

Главная ошибка: Static IP внутри DHCP pool Например: DHCP Pool 192.168.1.100–200 Камера вручную 192.168.1.150 Если DHCP-server не знает, что 192.168.1.150 уже занят, он может выдать этот адрес другому клиенту. Результат — duplicate IP и нестабильный ARP mapping. Как диагностировать такой конфликт: «ARP, ARP-кэш и конфликт IP».

Что такое DHCP Exclusion Это адрес или диапазон, который сервер не должен автоматически выдавать из pool. Exclusions полезны, если часть инфраструктуры использует ручные static IP. .1–.49 инфраструктура .50–.99 reservations .100–.220 dynamic pool .221–.254 запас / special Это лишь пример структуры, а не обязательная схема.

Private MAC и DHCP Reservation Современные телефоны и ноутбуки могут использовать не factory MAC, а private/randomized MAC для конкретного SSID. Factory MAC аппаратный адрес Wi‑Fi ≠ Private MAC адрес, который реально видит ваш DHCP-server Android включает MAC randomization для Wi‑Fi-клиента по умолчанию на современных версиях. Apple также использует Private Wi‑Fi Address и поддерживает Fixed и Rotating режимы. Reservation нужно привязывать к MAC, который устройство реально использует в вашей сети. Если private MAC меняется, роутер может воспринимать тот же телефон как нового DHCP-клиента.

Почему телефон появился в роутере второй раз Частая причина — смена private Wi‑Fi address. В списке клиентов можно увидеть: старый lease на прежний MAC;

новый lease на новый MAC;

два имени, похожих на один телефон;

сломавшуюся MAC-based reservation или parental policy. Сначала сверяйте текущий MAC в настройках самого Wi‑Fi-подключения телефона.

Что означает 169.254.x.x в Windows Windows может автоматически назначить себе адрес из 169.254.0.0/16 , если обычная DHCP-конфигурация недоступна. Эта технология называется APIPA. 169.254.x.x DHCP lease не получен Это сильный признак проблемы DHCP или пути до DHCP-сервера, но не абсолютное доказательство поломки самого роутера. Microsoft отмечает, что APIPA-клиенты могут общаться с другими узлами того же link-local диапазона, но не получают обычную маршрутизацию в другие подсети.

169.254 не означает «сломался Wi‑Fi» Радиосоединение с точкой доступа может быть полностью установлено, но DHCP-пакеты не дошли до сервера или ответ не вернулся. Проверяйте: DHCP-server включён;

pool не закончился;

клиент находится в правильном VLAN;

SSID привязан к правильной сети;

relay настроен;

DHCP Snooping не блокирует ответ;

firewall/bridge не режет DHCP. Общая диагностика: «Wi‑Fi подключён, но интернета нет».

Как посмотреть DHCP-конфигурацию в Windows ipconfig /all Проверяйте: DHCP Enabled;

IPv4 Address;

Subnet Mask;

Default Gateway;

DHCP Server;

DNS Servers;

Lease Obtained;

Lease Expires.

Как вручную обновить lease в Windows Освободить текущую DHCP-конфигурацию: ipconfig /release Запросить её заново: ipconfig /renew Microsoft документирует эти команды для Windows 10/11 и Windows Server 2025. На удалённом компьютере выполняйте release осторожно. Если новый lease не получится, вы можете потерять удалённый доступ к этому устройству.

DHCP Release не «удаляет устройство из роутера навсегда» Client сообщает серверу, что текущая конфигурация больше не нужна, а локальный interface перестаёт использовать lease. При следующем renew/reconnect клиент может снова получить адрес — иногда тот же, иногда другой, в зависимости от политики сервера.

Почему DHCP может выдавать прежний IP снова DHCP не обязан при каждом подключении выбирать новый случайный адрес. Сервер может: помнить предыдущий lease клиента;

предпочитать ранее использованный свободный address;

иметь reservation;

идентифицировать клиента по Client Identifier, а не только по MAC.

MAC и Client Identifier Упрощённая домашняя логика «DHCP всегда узнаёт клиента только по MAC» не универсальна. RFC 2131 предусматривает отдельный Client Identifier, а последующие спецификации уточняют его использование. Для домашнего роутера MAC-reservation обычно достаточно. Но при сложной диагностике нужно учитывать, что конкретный DHCP-server может идентифицировать клиента шире, чем только по Ethernet MAC.

Что такое Rogue DHCP Rogue DHCP — нежелательный или неавторизованный DHCP-сервер в сегменте. Правильный роутер 192.168.1.1 / DNS 192.168.1.1 Rogue DHCP 10.0.0.1 / другой gateway Это может быть как атака, так и банальная ошибка: пользователь подключил второй роутер LAN-портом, но забыл отключить на нём DHCP-server.

Что происходит при двух DHCP-серверах Клиент может получить несколько DHCPOFFER и выбрать одно из предложений. В итоге разные устройства в одном физическом сегменте могут получить: разные подсети;

разные gateways;

разные DNS;

разные lease policy. Сеть выглядит «случайно сломанной»: один телефон работает, другой нет, после переподключения всё меняется.

Как быстро заподозрить второй DHCP-сервер Разные DHCP Server на двух клиентах одного VLAN Разные Gateway при одном SSID/LAN Адрес внезапно из другой subnet например 192.168.0.x вместо 192.168.1.x После reconnect всё меняется клиент принимает другое предложение

Почему второй роутер часто создаёт Rogue DHCP случайно Типичная ошибка: Main Router DHCP ON LAN ↔ LAN Old Router / AP DHCP тоже ON Если второе устройство должно работать только как access point/switch, DHCP и маршрутизация на нём должны соответствовать выбранной архитектуре.

Что такое DHCP Snooping DHCP Snooping — функция управляемого switch, которая контролирует DHCP-трафик и различает trusted и untrusted ports. Trusted uplink настоящий DHCP server / relay Untrusted access ports обычные пользователи и endpoints Актуальная документация Cisco 2026 описывает DHCP Snooping как L2 security feature, которая не позволяет неавторизованным DHCP-серверам раздавать адреса через untrusted ports.

Что именно блокирует DHCP Snooping Логика производителя зависит от платформы, но общий принцип: клиентские Discover/Request разрешаются в ожидаемом направлении;

серверные Offer/ACK должны приходить только с trusted стороны;

подозрительные server messages на untrusted access-порту отбрасываются;

switch может строить binding database IP/MAC/VLAN/port. Если отметить настоящий uplink как untrusted, DHCP можно сломать всей VLAN. DHCP Snooping нельзя включать «для безопасности» без понимания, где физически находится server или relay.

DHCP Snooping Binding Database Managed-switch может запоминать проверенные соответствия: MAC AA:BB:CC:... IP 192.168.10.25 VLAN 10 Port Gi1/0/12 Эта база затем может использоваться другими First Hop Security mechanisms, например Dynamic ARP Inspection или IP Source Guard.

DHCP Snooping, DAI и IP Source Guard — разные функции Функция Основная задача DHCP Snooping Контроль DHCP server/client traffic и binding database Dynamic ARP Inspection Проверка ARP bindings IP Source Guard Ограничение IP source на access port Не включайте сразу весь набор FHS-функций без полного адресного плана: статические камеры и серверы требуют отдельного учёта.

Почему DHCP broadcast не проходит между VLAN VLAN — отдельный L2 broadcast domain. Обычный DHCPDISCOVER из VLAN 20 не должен просто появиться в VLAN 10. VLAN 20 DHCP client ✕ broadcast ✕ VLAN 10 центральный DHCP server Если сервер централизован в другой IP-сети, нужен DHCP Relay. Основы VLAN: «VLAN простыми словами».

Что такое DHCP Relay DHCP Relay Agent принимает DHCP broadcast от локального клиента и пересылает его DHCP-серверу в другой IP-сети. IoT VLAN 20 DHCPDISCOVER → L3 Gateway / Relay пересылает запрос → DHCP Server центральный pool VLAN 20 Juniper в актуальной документации 2026 года описывает relay как интерфейс между клиентами и DHCP-server в разных IP networks.

Как DHCP-server понимает, из какого VLAN пришёл relay-запрос Relay указывает информацию о сети, откуда пришёл клиент. В классическом DHCPv4 важную роль играет поле giaddr. По этой информации сервер выбирает подходящий scope/pool и понимает, какой subnet нужно обслужить.

Что такое DHCP Option 82 Option 82 — Relay Agent Information Option. Она позволяет relay/switch добавить дополнительную информацию о месте подключения клиента. Circuit ID например port/VLAN Remote ID идентификатор relay/switch В enterprise/ISP-сетях это помогает серверу применять policy с учётом физического access location. Для обычной квартиры Option 82 чаще не нужна, но важно знать о ней при диагностике managed-switch и relay.

Почему DHCP Relay и DHCP Snooping могут конфликтовать При неверных trust settings switch может принять легитимный relayed DHCP packet за подозрительный. Cisco в свежей документации 2026 отдельно разбирает взаимодействие Snooping с L3 relay, GIADDR и Option 82. Если DHCP ломается только после включения Snooping, проверяйте не сервер первым, а trust, relay path, GIADDR и Option 82 policy.

DHCP в сети с AdGuard Home или Pi-hole Локальный DNS-фильтр можно встроить двумя способами: оставить DHCP на роутере и выдавать через него адрес AdGuard/Pi-hole как DNS; в некоторых схемах передать DHCP самому AdGuard Home/Pi-hole. Главное — не оставить два DHCP-сервера в одном сегменте случайно. Подробно про DNS: «AdGuard Home или Pi-hole».

Второй DNS в DHCP — не всегда «резервный» Если вы выдаёте клиенту: DNS 1 192.168.1.2 — AdGuard DNS 2 8.8.8.8 — публичный DNS клиент не обязан использовать DNS строго по схеме «сначала первый, второй только при аварии». Часть запросов может обходить локальную фильтрацию.

DHCP и IPv6 — не копия IPv4 В IPv6 используется DHCPv6, но архитектура отличается. Default gateway приходит через Router Advertisement, а не DHCPv6. Адрес может формироваться SLAAC вообще без stateful DHCPv6. Полный разбор: «IPv6 дома: SLAAC, DHCPv6, RA и Prefix Delegation».

DHCP Reservation и IPv6 Не переносите IPv4-подход «закреплю всё по MAC через DHCP reservation» механически на IPv6. IPv6 может использовать: SLAAC;

temporary addresses;

stable IID;

stateful DHCPv6;

Prefix Delegation. Адресная стратегия должна учитывать конкретную ОС и роутер.

DHCP и Mesh Wi‑Fi В правильно работающей Mesh-системе клиент должен получать DHCP именно от нужного LAN-сегмента, независимо от того, к какому mesh-node он подключился. Если satellite работает не как transparent AP/bridge, а случайно как отдельный router с DHCP, появляются двойной NAT и разные подсети.

DHCP и гостевой Wi‑Fi Guest network обычно имеет собственную subnet и отдельный DHCP scope. Main 192.168.1.0/24 Guest 192.168.50.0/24 Клиент Guest SSID не должен получать адрес из Main-сети, если сегментация настроена правильно.

DHCP и IP-камеры Для камеры важна предсказуемая адресация. Практичная схема: первичное подключение через DHCP;

найти камеру в списке клиентов;

закрепить reservation;

использовать постоянный IP в NVR/VMS;

не смешивать random static addresses с DHCP pool.

Почему камера может «исчезнуть» после перезагрузки роутера Если NVR сохранён старый IP камеры, а DHCP выдал ей новый address, NVR продолжит обращаться по старому адресу. Это не проблема PoE или кабеля. Для таких устройств reservation обычно проще случайного dynamic lease.

DHCP и LLDP решают разные задачи DHCP Какой IP и gateway? Выдаёт сетевую конфигурацию клиенту. LLDP Кто подключён к порту? Обнаруживает непосредственного L2-соседа. Если нужно найти физический uplink или remote port, смотрите гайд по LLDP.

Как диагностировать «DHCP не выдаёт IP» Посмотрите текущий IPv4. Нормальный subnet или 169.254? Проверьте DHCP Enabled. Клиент вообще настроен на automatic IPv4? Проверьте физический link / Wi‑Fi association. Проверьте другой клиент того же VLAN. Посмотрите DHCP pool. Есть свободные leases? Проверьте VLAN/SSID binding. Если server в другой subnet — проверьте relay. Если включён Snooping — проверьте trusted uplink. Проверьте, нет ли второго DHCP-server. Только после этого делайте reset или крупные изменения.

Как диагностировать «IP есть, интернета нет» Если DHCP успешно выдал IPv4, это ещё не гарантирует доступ в интернет. IP правильная ли subnet Mask правильный ли prefix Gateway доступен ли роутер DNS разрешаются ли имена WAN есть ли интернет у самого router Policy/VPN не отправлен ли клиент в нерабочий route

Как найти Rogue DHCP через клиент Сравните несколько клиентов одного сегмента. Параметр Client A Client B DHCP Server 192.168.1.1 192.168.0.1 Gateway 192.168.1.1 192.168.0.1 DNS 192.168.1.2 192.168.0.1 Такая картина почти прямо указывает на два разных источника DHCP-конфигурации.

Wireshark: что фильтровать при проблеме DHCP Для packet capture можно использовать display filter: dhcp В старых версиях/документации также встречается фильтр bootp , потому что DHCP использует формат, развивающий BOOTP. Смотрите последовательность: есть ли Discover;

приходит ли Offer;

кто именно его отправляет;

уходит ли Request;

приходит ли ACK или NAK.

Если Discover есть, а Offer нет Проблема обычно находится между client и server: server выключен;

pool отсутствует/закончился;

VLAN неправильный;

relay отсутствует;

Snooping/firewall блокирует;

server не обслуживает этот subnet.

Если Offer есть, но клиент его не принимает Проверяйте: доходит ли Offer до client;

нет ли второго Offer;

корректна ли предложенная subnet;

не блокирует ли host firewall/driver/filter;

уходит ли DHCPREQUEST;

приходит ли DHCPACK.

DHCP и VPN-фильтры на компьютере VPN-клиенты, Hyper-V/виртуальные switch, endpoint security и другие network filters могут влиять на обработку сетевого трафика конкретного компьютера. Если только один ПК получает 169.254, а все остальные клиенты того же Ethernet/Wi‑Fi работают, не перестраивайте DHCP-server всей сети.

Типовые ошибки 01 Ставить ручной static IP внутри DHCP pool. 02 Считать DHCP reservation и static IP одним и тем же. 03 Оставить DHCP включённым на втором роутере в режиме AP. 04 Принимать 169.254 за неисправность самого Wi‑Fi. 05 Делать lease 5 минут «для скорости». 06 Не учитывать Private/Randomized MAC при reservation. 07 Ожидать прохождения DHCP broadcast между VLAN без Relay. 08 Включить DHCP Snooping и не доверить настоящий server uplink. 09 Считать второй DNS строгим standby. 10 Переносить DHCPv4-логику один в один на DHCPv6.

Техническая основа RFC 2131 Базовая спецификация DHCPv4: сообщения, lease, client/server behavior. RFC 2132 DHCP Options: router, DNS и другие параметры конфигурации. Microsoft 2025/2026 ipconfig /release, /renew и APIPA 169.254.0.0/16. Cisco IOS XE 2026 DHCP Snooping, trusted/untrusted ports и First Hop Security. Juniper 2026 DHCP Relay между клиентами и server в разных IP networks. Android / Apple Private и randomized Wi‑Fi MAC, влияющие на MAC-based reservations.

Домашние сети и Wi‑Fi в Туле Устройства получают разные IP, 169.254 или периодически пропадают из сети? Можно проверить DHCP pool, reservations, статические адреса, второй DHCP-server, VLAN, relay, Snooping, DNS, ARP и фактический адресный план. В нормальной сети должно быть понятно, кто выдаёт адреса и какой диапазон принадлежит каждому сегменту.