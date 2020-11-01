DHCP в домашней сети: IP, lease, reservation и 169.254

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DHCP в домашней сети: как выдаются IP-адреса, lease, reservation и почему появляется 169.254
DHCP автоматически выдаёт устройству не только IPv4-адрес, но и маску, шлюз, DNS и другие параметры. Обычно клиент проходит цепочку Discover → Offer → Request → ACK, получает адрес на ограниченное время и затем продлевает аренду. Проблемы начинаются, когда заканчивается pool, появляется второй DHCP-сервер, статический IP пересекается с динамическим диапазоном, VLAN не имеет relay или телефон подключается с другим private MAC. Разбираем DHCP от базовой логики до Snooping и Rogue DHCP.
Что такое DHCP простыми словами
DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol — клиент-серверный протокол автоматической настройки IPv4.
Вместо того чтобы вручную прописывать на каждом телефоне, ноутбуке, телевизоре и камере:
- IP-адрес;
- маску сети;
- шлюз;
- DNS;
- другие параметры;
устройство запрашивает конфигурацию у DHCP-сервера.
Где обычно находится DHCP-сервер дома
В обычной домашней сети DHCP-сервер встроен в основной роутер.
В более сложной сети DHCP может работать на сервере Windows/Linux, firewall, L3-switch, AdGuard Home, Pi-hole или другой системе.
Что DHCP реально выдаёт клиенту
IP-адрес — только один из параметров.
RFC 2132 определяет базовый набор DHCP options. Например, Router Option имеет код 3, а DNS Server Option — 6.
Как работает DHCP: Discover → Offer → Request → ACK
Эту последовательность часто называют DORA. Это удобная практическая аббревиатура, хотя RFC 2131 описывает сами типы сообщений, а не вводит термин DORA как отдельное название протокола.
Клиент ищет DHCP-сервер.
Сервер предлагает конфигурацию.
Клиент выбирает предложение.
Сервер подтверждает lease.
Шаг 1. DHCPDISCOVER
Новый клиент ещё не знает:
- свой IPv4;
- адрес DHCP-сервера;
- часто даже точную структуру локальной сети.
Поэтому он формирует
DHCPDISCOVER и ищет доступный DHCP-сервер.
RFC 2131 прямо описывает начало клиента в состоянии INIT и отправку DHCPDISCOVER.
Шаг 2. DHCPOFFER
Один или несколько DHCP-серверов могут ответить предложением конфигурации.
В нормальной домашней сети обычно ожидается один авторитетный DHCP-сервер на конкретный L2-сегмент.
Шаг 3. DHCPREQUEST
Клиент выбирает подходящее предложение и сообщает об этом через DHCPREQUEST.
На этапе выбора это также помогает другим DHCP-серверам понять, что их offer не выбран.
Шаг 4. DHCPACK
Выбранный сервер подтверждает конфигурацию сообщением
DHCPACK.
После этого клиент может применить адрес, маску, gateway, DNS и другие выданные options.
Что такое DHCPNAK
DHCPNAK означает, что сервер не принимает конфигурацию, которую клиент пытается использовать.
Например, ранее выданный адрес уже не подходит текущей сети.
После NAK клиент должен отказаться от неверной конфигурации и снова пройти процесс получения адреса.
Какие UDP-порты использует DHCPv4
RFC 2131 определяет отправку client → server на UDP 67, а server → client на UDP 68.
Начальная DHCP-конфигурация как раз должна работать до появления нормального IPv4 у клиента.
Почему DHCP сначала использует broadcast
Новый клиент не знает адрес DHCP-сервера и ещё не имеет нормальной сетевой конфигурации. Поэтому начальные сообщения часто используют broadcast.
После получения lease часть последующих обменов может идти unicast — в зависимости от состояния клиента и этапа продления.
Что такое DHCP Pool
DHCP pool — диапазон адресов, который сервер может выдавать клиентам.
Не обязательно отдавать DHCP весь subnet. Часто часть адресов оставляют под инфраструктуру или используют reservations.
Что происходит, если DHCP pool закончился
Если все доступные leases заняты и сервер не может предложить новый адрес, новый клиент не получит нормальную конфигурацию.
Причина может быть не только в размере pool: старые leases, неправильная маска, второй сервер или некорректная address plan тоже создают похожие симптомы.
Что такое DHCP Lease
DHCP-адрес выдаётся на ограниченное время — lease.
Это позволяет серверу возвращать адреса в pool, когда устройства больше ими не пользуются.
T1 и T2: когда клиент продлевает аренду
RFC 2131 позволяет серверу явно задавать T1 и T2. Если значения не заданы, используются defaults:
- T1 ≈ 50% lease;
- T2 ≈ 87,5% lease.
После T1 клиент обычно пытается продлить lease у сервера, который его выдал. Если это не получилось до T2, клиент переходит к более широкому rebind и пытается получить подтверждение от доступного DHCP-сервера.
Какой lease time ставить дома
Универсальной цифры нет.
Lease на 5 минут без реальной причины создаёт лишний DHCP-трафик и не делает сеть «быстрее».
DHCP Reservation и статический IP — не одно и то же
Адрес выдаёт DHCP
Сервер узнаёт клиента и каждый раз предлагает ему один и тот же IPv4.
Адрес задан на устройстве
Устройство не просит обычный адрес из DHCP-pool и использует локальную ручную конфигурацию.
Что лучше для камеры, NAS и Home Assistant
Для большинства домашних сетей удобнее DHCP reservation.
- адресный план хранится в одном месте;
- не нужно заходить в каждую камеру после смены subnet;
- gateway и DNS обновляются централизованно;
- меньше риск случайной ошибки маски.
Ручной static IP полезен, если устройство должно оставаться доступным даже при недоступности DHCP и вы точно контролируете адресацию.
Главная ошибка: Static IP внутри DHCP pool
Например:
Если DHCP-server не знает, что
192.168.1.150 уже занят, он может выдать этот адрес другому клиенту.
Результат — duplicate IP и нестабильный ARP mapping.
Как диагностировать такой конфликт: «ARP, ARP-кэш и конфликт IP».
Что такое DHCP Exclusion
Это адрес или диапазон, который сервер не должен автоматически выдавать из pool.
Exclusions полезны, если часть инфраструктуры использует ручные static IP.
Это лишь пример структуры, а не обязательная схема.
Private MAC и DHCP Reservation
Современные телефоны и ноутбуки могут использовать не factory MAC, а private/randomized MAC для конкретного SSID.
Android включает MAC randomization для Wi‑Fi-клиента по умолчанию на современных версиях. Apple также использует Private Wi‑Fi Address и поддерживает Fixed и Rotating режимы.
Если private MAC меняется, роутер может воспринимать тот же телефон как нового DHCP-клиента.
Почему телефон появился в роутере второй раз
Частая причина — смена private Wi‑Fi address.
В списке клиентов можно увидеть:
- старый lease на прежний MAC;
- новый lease на новый MAC;
- два имени, похожих на один телефон;
- сломавшуюся MAC-based reservation или parental policy.
Сначала сверяйте текущий MAC в настройках самого Wi‑Fi-подключения телефона.
Что означает 169.254.x.x в Windows
Windows может автоматически назначить себе адрес из
169.254.0.0/16, если обычная DHCP-конфигурация недоступна. Эта технология называется APIPA.
Это сильный признак проблемы DHCP или пути до DHCP-сервера, но не абсолютное доказательство поломки самого роутера.
Microsoft отмечает, что APIPA-клиенты могут общаться с другими узлами того же link-local диапазона, но не получают обычную маршрутизацию в другие подсети.
169.254 не означает «сломался Wi‑Fi»
Радиосоединение с точкой доступа может быть полностью установлено, но DHCP-пакеты не дошли до сервера или ответ не вернулся.
Проверяйте:
- DHCP-server включён;
- pool не закончился;
- клиент находится в правильном VLAN;
- SSID привязан к правильной сети;
- relay настроен;
- DHCP Snooping не блокирует ответ;
- firewall/bridge не режет DHCP.
Общая диагностика: «Wi‑Fi подключён, но интернета нет».
Как посмотреть DHCP-конфигурацию в Windows
ipconfig /all
Проверяйте:
- DHCP Enabled;
- IPv4 Address;
- Subnet Mask;
- Default Gateway;
- DHCP Server;
- DNS Servers;
- Lease Obtained;
- Lease Expires.
Как вручную обновить lease в Windows
Освободить текущую DHCP-конфигурацию:
ipconfig /release
Запросить её заново:
ipconfig /renew
Microsoft документирует эти команды для Windows 10/11 и Windows Server 2025.
Если новый lease не получится, вы можете потерять удалённый доступ к этому устройству.
DHCP Release не «удаляет устройство из роутера навсегда»
Client сообщает серверу, что текущая конфигурация больше не нужна, а локальный interface перестаёт использовать lease.
При следующем renew/reconnect клиент может снова получить адрес — иногда тот же, иногда другой, в зависимости от политики сервера.
Почему DHCP может выдавать прежний IP снова
DHCP не обязан при каждом подключении выбирать новый случайный адрес.
Сервер может:
- помнить предыдущий lease клиента;
- предпочитать ранее использованный свободный address;
- иметь reservation;
- идентифицировать клиента по Client Identifier, а не только по MAC.
MAC и Client Identifier
Упрощённая домашняя логика «DHCP всегда узнаёт клиента только по MAC» не универсальна.
RFC 2131 предусматривает отдельный Client Identifier, а последующие спецификации уточняют его использование.
Что такое Rogue DHCP
Rogue DHCP — нежелательный или неавторизованный DHCP-сервер в сегменте.
Это может быть как атака, так и банальная ошибка: пользователь подключил второй роутер LAN-портом, но забыл отключить на нём DHCP-server.
Что происходит при двух DHCP-серверах
Клиент может получить несколько DHCPOFFER и выбрать одно из предложений.
В итоге разные устройства в одном физическом сегменте могут получить:
- разные подсети;
- разные gateways;
- разные DNS;
- разные lease policy.
Сеть выглядит «случайно сломанной»: один телефон работает, другой нет, после переподключения всё меняется.
Как быстро заподозрить второй DHCP-сервер
Почему второй роутер часто создаёт Rogue DHCP случайно
Типичная ошибка:
Если второе устройство должно работать только как access point/switch, DHCP и маршрутизация на нём должны соответствовать выбранной архитектуре.
Что такое DHCP Snooping
DHCP Snooping — функция управляемого switch, которая контролирует DHCP-трафик и различает trusted и untrusted ports.
Актуальная документация Cisco 2026 описывает DHCP Snooping как L2 security feature, которая не позволяет неавторизованным DHCP-серверам раздавать адреса через untrusted ports.
Что именно блокирует DHCP Snooping
Логика производителя зависит от платформы, но общий принцип:
- клиентские Discover/Request разрешаются в ожидаемом направлении;
- серверные Offer/ACK должны приходить только с trusted стороны;
- подозрительные server messages на untrusted access-порту отбрасываются;
- switch может строить binding database IP/MAC/VLAN/port.
DHCP Snooping нельзя включать «для безопасности» без понимания, где физически находится server или relay.
DHCP Snooping Binding Database
Managed-switch может запоминать проверенные соответствия:
Эта база затем может использоваться другими First Hop Security mechanisms, например Dynamic ARP Inspection или IP Source Guard.
DHCP Snooping, DAI и IP Source Guard — разные функции
|Функция
|Основная задача
|DHCP Snooping
|Контроль DHCP server/client traffic и binding database
|Dynamic ARP Inspection
|Проверка ARP bindings
|IP Source Guard
|Ограничение IP source на access port
Не включайте сразу весь набор FHS-функций без полного адресного плана: статические камеры и серверы требуют отдельного учёта.
Почему DHCP broadcast не проходит между VLAN
VLAN — отдельный L2 broadcast domain. Обычный DHCPDISCOVER из VLAN 20 не должен просто появиться в VLAN 10.
Если сервер централизован в другой IP-сети, нужен DHCP Relay.
Основы VLAN: «VLAN простыми словами».
Что такое DHCP Relay
DHCP Relay Agent принимает DHCP broadcast от локального клиента и пересылает его DHCP-серверу в другой IP-сети.
Juniper в актуальной документации 2026 года описывает relay как интерфейс между клиентами и DHCP-server в разных IP networks.
Как DHCP-server понимает, из какого VLAN пришёл relay-запрос
Relay указывает информацию о сети, откуда пришёл клиент. В классическом DHCPv4 важную роль играет поле giaddr.
По этой информации сервер выбирает подходящий scope/pool и понимает, какой subnet нужно обслужить.
Что такое DHCP Option 82
Option 82 — Relay Agent Information Option. Она позволяет relay/switch добавить дополнительную информацию о месте подключения клиента.
В enterprise/ISP-сетях это помогает серверу применять policy с учётом физического access location.
Для обычной квартиры Option 82 чаще не нужна, но важно знать о ней при диагностике managed-switch и relay.
Почему DHCP Relay и DHCP Snooping могут конфликтовать
При неверных trust settings switch может принять легитимный relayed DHCP packet за подозрительный.
Cisco в свежей документации 2026 отдельно разбирает взаимодействие Snooping с L3 relay, GIADDR и Option 82.
DHCP в сети с AdGuard Home или Pi-hole
Локальный DNS-фильтр можно встроить двумя способами:
- оставить DHCP на роутере и выдавать через него адрес AdGuard/Pi-hole как DNS;
- в некоторых схемах передать DHCP самому AdGuard Home/Pi-hole.
Главное — не оставить два DHCP-сервера в одном сегменте случайно.
Подробно про DNS: «AdGuard Home или Pi-hole».
Второй DNS в DHCP — не всегда «резервный»
Если вы выдаёте клиенту:
клиент не обязан использовать DNS строго по схеме «сначала первый, второй только при аварии». Часть запросов может обходить локальную фильтрацию.
DHCP и IPv6 — не копия IPv4
В IPv6 используется DHCPv6, но архитектура отличается.
Default gateway приходит через Router Advertisement, а не DHCPv6. Адрес может формироваться SLAAC вообще без stateful DHCPv6.
Полный разбор: «IPv6 дома: SLAAC, DHCPv6, RA и Prefix Delegation».
DHCP Reservation и IPv6
Не переносите IPv4-подход «закреплю всё по MAC через DHCP reservation» механически на IPv6.
IPv6 может использовать:
- SLAAC;
- temporary addresses;
- stable IID;
- stateful DHCPv6;
- Prefix Delegation.
Адресная стратегия должна учитывать конкретную ОС и роутер.
DHCP и Mesh Wi‑Fi
В правильно работающей Mesh-системе клиент должен получать DHCP именно от нужного LAN-сегмента, независимо от того, к какому mesh-node он подключился.
Если satellite работает не как transparent AP/bridge, а случайно как отдельный router с DHCP, появляются двойной NAT и разные подсети.
DHCP и гостевой Wi‑Fi
Guest network обычно имеет собственную subnet и отдельный DHCP scope.
Клиент Guest SSID не должен получать адрес из Main-сети, если сегментация настроена правильно.
DHCP и IP-камеры
Для камеры важна предсказуемая адресация.
Практичная схема:
- первичное подключение через DHCP;
- найти камеру в списке клиентов;
- закрепить reservation;
- использовать постоянный IP в NVR/VMS;
- не смешивать random static addresses с DHCP pool.
Почему камера может «исчезнуть» после перезагрузки роутера
Если NVR сохранён старый IP камеры, а DHCP выдал ей новый address, NVR продолжит обращаться по старому адресу.
Это не проблема PoE или кабеля.
Для таких устройств reservation обычно проще случайного dynamic lease.
DHCP и LLDP решают разные задачи
Какой IP и gateway?
Выдаёт сетевую конфигурацию клиенту.
Кто подключён к порту?
Обнаруживает непосредственного L2-соседа.
Если нужно найти физический uplink или remote port, смотрите гайд по LLDP.
Как диагностировать «DHCP не выдаёт IP»
- Посмотрите текущий IPv4. Нормальный subnet или 169.254?
- Проверьте DHCP Enabled. Клиент вообще настроен на automatic IPv4?
- Проверьте физический link / Wi‑Fi association.
- Проверьте другой клиент того же VLAN.
- Посмотрите DHCP pool. Есть свободные leases?
- Проверьте VLAN/SSID binding.
- Если server в другой subnet — проверьте relay.
- Если включён Snooping — проверьте trusted uplink.
- Проверьте, нет ли второго DHCP-server.
- Только после этого делайте reset или крупные изменения.
Как диагностировать «IP есть, интернета нет»
Если DHCP успешно выдал IPv4, это ещё не гарантирует доступ в интернет.
Как найти Rogue DHCP через клиент
Сравните несколько клиентов одного сегмента.
|Параметр
|Client A
|Client B
|DHCP Server
|192.168.1.1
|192.168.0.1
|Gateway
|192.168.1.1
|192.168.0.1
|DNS
|192.168.1.2
|192.168.0.1
Такая картина почти прямо указывает на два разных источника DHCP-конфигурации.
Wireshark: что фильтровать при проблеме DHCP
Для packet capture можно использовать display filter:
dhcp
В старых версиях/документации также встречается фильтр
bootp, потому что DHCP использует формат, развивающий BOOTP.
Смотрите последовательность:
- есть ли Discover;
- приходит ли Offer;
- кто именно его отправляет;
- уходит ли Request;
- приходит ли ACK или NAK.
Если Discover есть, а Offer нет
Проблема обычно находится между client и server:
- server выключен;
- pool отсутствует/закончился;
- VLAN неправильный;
- relay отсутствует;
- Snooping/firewall блокирует;
- server не обслуживает этот subnet.
Если Offer есть, но клиент его не принимает
Проверяйте:
- доходит ли Offer до client;
- нет ли второго Offer;
- корректна ли предложенная subnet;
- не блокирует ли host firewall/driver/filter;
- уходит ли DHCPREQUEST;
- приходит ли DHCPACK.
DHCP и VPN-фильтры на компьютере
VPN-клиенты, Hyper-V/виртуальные switch, endpoint security и другие network filters могут влиять на обработку сетевого трафика конкретного компьютера.
Если только один ПК получает 169.254, а все остальные клиенты того же Ethernet/Wi‑Fi работают, не перестраивайте DHCP-server всей сети.
Типовые ошибки
Техническая основа
Базовая спецификация DHCPv4: сообщения, lease, client/server behavior.
DHCP Options: router, DNS и другие параметры конфигурации.
ipconfig /release, /renew и APIPA 169.254.0.0/16.
DHCP Snooping, trusted/untrusted ports и First Hop Security.
DHCP Relay между клиентами и server в разных IP networks.
Private и randomized Wi‑Fi MAC, влияющие на MAC-based reservations.
Домашние сети и Wi‑Fi в Туле
Устройства получают разные IP, 169.254 или периодически пропадают из сети?
Можно проверить DHCP pool, reservations, статические адреса, второй DHCP-server, VLAN, relay, Snooping, DNS, ARP и фактический адресный план. В нормальной сети должно быть понятно, кто выдаёт адреса и какой диапазон принадлежит каждому сегменту.
Частые вопросы
Что такое DHCP простыми словами?
DHCP — протокол, через который устройство автоматически получает IPv4-адрес, маску, шлюз, DNS и другие параметры сети.
Что такое DORA?
Практическое название типовой последовательности DHCPDISCOVER → DHCPOFFER → DHCPREQUEST → DHCPACK при первичном получении адреса.
Что означает 169.254.x.x?
В Windows это обычно APIPA: клиент не получил нормальную DHCP-конфигурацию и назначил себе link-local IPv4 из диапазона 169.254.0.0/16.
Чем DHCP reservation отличается от статического IP?
При reservation адрес по-прежнему выдаёт DHCP-server, но конкретному клиенту закреплён постоянный IPv4. При static IP адрес вручную задан на самом устройстве.
Можно ли иметь два DHCP-сервера?
Да, если это специально спроектированная отказоустойчивая схема. Но два независимых домашних DHCP-сервера в одном broadcast domain без координации обычно создают проблемы.
Что такое DHCP Snooping?
Функция управляемого switch, которая фильтрует DHCP traffic, разрешая server messages только с доверенных направлений и помогая блокировать Rogue DHCP.
Зачем нужен DHCP Relay?
DHCP Relay пересылает DHCP-запросы клиентов к серверу в другой IP-сети, потому что обычный broadcast не маршрутизируется между VLAN.
Почему DHCP reservation перестала работать на телефоне?
Проверьте Private/Randomized MAC. Телефон может подключаться к Wi‑Fi с другим MAC, чем тот, на который вы создали reservation.
Как обновить DHCP-адрес в Windows?
Используйте
ipconfig /release, затем
ipconfig /renew. На удалённом ПК будьте осторожны: при проблеме DHCP связь может не восстановиться.