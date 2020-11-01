LLDP и LLDP-MED: как узнать, что подключено к порту коммутатора

Домашняя сеть · коммутаторы · диагностика

LLDP и LLDP-MED: как узнать, что подключено к порту коммутатора

LLDP позволяет соседним Ethernet-устройствам сообщать друг другу имя, порт, тип устройства, management IP, VLAN, возможности интерфейса и другие параметры. Это удобный способ быстро понять, какой switch подключён к uplink, на каком порту висит точка доступа, какой порт ведёт к соседнему шкафу и что реально видит сеть без ручного перебора кабелей. Разбираем LLDP, TLV, LLDP-MED, CDP, PoE, VLAN, LACP и практическую диагностику.

LLDPоткрытый стандарт обнаружения непосредственно соседних Ethernet-устройств
TLVинформация передаётся блоками Type-Length-Value: имя, порт, адрес, возможности и другое
LLDP-MEDрасширяет LLDP для media endpoints: voice VLAN, location, inventory и power negotiation

Что такое LLDP простыми словами

LLDP, Link Layer Discovery Protocol — протокол второго уровня, через который устройство периодически сообщает непосредственно подключённому соседу информацию о себе.

Switch A, port 10отправляет LLDP
Switch B, port 24сохраняет соседа

Если LLDP включён с обеих сторон, администратор может открыть таблицу соседей и увидеть, например:

  • имя соседнего switch или точки доступа;
  • какой физический порт находится с другой стороны кабеля;
  • management IP;
  • описание устройства и прошивки;
  • поддерживаемые сетевые роли;
  • часть информации о PHY, VLAN, LAG и PoE.
LLDP показывает именно непосредственного соседа. Это не traceroute и не система поиска всех устройств во всей IP-сети.

Актуальный стандарт LLDP в 2026 году

На октябрь 2026 года актуальной базовой редакцией стал IEEE 802.1AB-2026. Стандарт был одобрен IEEE Standards Board 25 сентября 2026 года и заменяет IEEE 802.1AB-2016.

IEEE определяет LLDP как протокол и набор управляемых объектов для обнаружения физической связности между соседними станциями в IEEE 802 LAN.

Это особенно важно для свежего технического материала.

Во многих старых статьях по-прежнему указывается только IEEE 802.1AB-2016. Для исторического контекста это нормально, но текущая ссылка на стандарт уже 802.1AB-2026.

LLDP работает на втором уровне

LLDP не требует, чтобы соседние устройства находились в одной IP-подсети и вообще имели IP-адреса на соединённых интерфейсах.

Кадры LLDP передаются напрямую по Ethernet. Типичный destination MAC для nearest-bridge LLDP — 01:80:C2:00:00:0E, а Ethertype — 0x88CC.

Dst MAC01:80:C2:00:00:0E
Ethertype0x88CC
PayloadLLDP TLVs

Поэтому LLDP очень удобен именно для диагностики физической L2-топологии.

Почему LLDP не проходит через обычный switch «дальше»

LLDP рассчитан на обнаружение соседа на конкретном link. Nearest-bridge destination MAC относится к специальным link-local адресам, которые обычный bridge не должен пересылать как пользовательский multicast по всей сети.

Switch Aвидит Switch B
Switch Bвидит A и C
Switch Cвидит Switch B

Switch A обычно не увидит Switch C как прямого LLDP-соседа через B. Именно поэтому LLDP-таблица хорошо отражает физические соседства порт-к-порту.

Что такое TLV

LLDP передаёт данные в формате TLV: Type, Length, Value.

Typeчто это за информация
Lengthдлина поля
Valueсамо значение

Так протокол можно расширять: устройство понимает известные ему TLV и может игнорировать неподдерживаемые.

Какие LLDP TLV встречаются чаще всего

TLV Что можно узнать
Chassis IDИдентификатор устройства или chassis
Port IDИдентификатор локального порта соседа
TTLСколько времени хранить запись о соседе без обновления
Port DescriptionОписание порта
System NameИмя устройства
System DescriptionМодель, ОС или описание системы
System CapabilitiesBridge, router и другие роли
Management AddressIP-адрес для управления устройством

Juniper в актуальной документации показывает именно такой набор базовой информации в выводе show lldp.

Обязательные TLV

Базовая LLDP-информация содержит обязательные элементы, включая:

  • Chassis ID;
  • Port ID;
  • Time To Live;
  • End of LLDPDU.

Дополнительные сведения могут зависеть от производителя и конфигурации.

Что даёт Chassis ID

Chassis ID помогает понять, к какому устройству относится соседняя запись. Это может быть MAC-адрес, сетевой адрес, имя или другой идентификатор в зависимости от реализации.

На Juniper, например, можно выбирать тип chassis ID для LLDP advertising.

Не всегда Chassis ID равен MAC конкретного Ethernet-порта. Поэтому при диагностике смотрите Chassis ID вместе с System Name, Port ID и Management Address.

Port ID: самый полезный параметр при поиске кабеля

Port ID показывает, с какого порта сосед отправил LLDP.

Например, на основном switch вы можете увидеть:

Local Port10
NeighborSW-GARAGE
Remote Port24

Это сразу даёт практический ответ: локальный порт 10 соединён с портом 24 коммутатора SW-GARAGE.

Management Address: как быстро найти IP соседнего switch

Если сосед рекламирует Management Address TLV, LLDP-таблица может показать его management IP.

Это особенно удобно после монтажа, когда в шкафу несколько одинаковых switch, а IP-адреса не подписаны.

Management Address — потенциально чувствительная информация.

LLDP предназначен для локального link, но не стоит бездумно рекламировать лишние system description, management IP и inventory на портах, куда подключаются недоверенные пользователи.

System Capabilities

LLDP может сообщать, какую роль выполняет сосед: bridge, router и другие сетевые функции.

Это помогает отличить обычную конечную точку от сетевого устройства, даже если имя устройства неочевидно.

LLDP может сообщать информацию о физическом интерфейсе

Организационно-специфичные IEEE 802.3 TLV могут передавать сведения о MAC/PHY configuration status.

В зависимости от платформы это помогает увидеть:

  • поддержку autonegotiation;
  • состояние autonegotiation;
  • тип физического интерфейса;
  • часть параметров PoE;
  • участие в Link Aggregation;
  • maximum frame size.

LLDP и Link Aggregation

LLDP способен передавать TLV, который указывает, участвует ли интерфейс в Link Aggregation и какой aggregated port ID используется.

Это полезно при диагностике uplink:

Port 1member LAG 10
Port 2member LAG 10
Remoteагрегат виден как один логический uplink

Сам LACP настраивается отдельно. LLDP лишь помогает обнаружить и описать соседний link.

Подробнее: «LACP и Link Aggregation».

LLDP и Maximum Frame Size

Некоторые устройства рекламируют maximum frame size TLV.

Это полезно в сети с Jumbo Frames: можно быстро увидеть, какой MTU/максимальный размер кадра сообщает соседний интерфейс.

Но LLDP-информация не заменяет реальный end-to-end тест: разные производители по-разному отображают 9000, 9014 и 9216.

Подробно: «Jumbo Frames и MTU 9000».

LLDP и VLAN

Расширенные LLDP TLV могут передавать информацию о VLAN, например Port VLAN ID или VLAN Name.

Это помогает диагностировать uplink и access-порты, но LLDP сам по себе не назначает обычному ПК VLAN автоматически во всех сценариях.

LLDP и LLDP-MED здесь нужно различать.

Обычный LLDP может рекламировать часть 802.1-информации. LLDP-MED Network Policy дополнительно используется для media endpoints, например IP-телефонов, чтобы передать voice VLAN и приоритеты.

Основы VLAN: «VLAN простыми словами».

Что такое LLDP-MED

LLDP-MED, Media Endpoint Discovery — расширение LLDP для media endpoints и сетевого оборудования.

Оно особенно известно по IP-телефонии, точкам доступа и PoE-сценариям.

Network PolicyVLAN, 802.1p, DSCP и тип приложения
Locationинформация о физическом расположении endpoint
Extended Powerpower type, source, priority и power value
Inventoryмодель, software и другие inventory attributes

LLDP-MED Network Policy и Voice VLAN

Один из классических сценариев: IP-телефон подключён к access-порту switch.

Через LLDP-MED Network Policy switch может сообщить:

  • какую VLAN использовать для voice traffic;
  • нужно ли tagging;
  • 802.1p priority;
  • DSCP policy;
  • тип приложения.
SwitchVoice VLAN 30
→ LLDP-MED →
IP Phoneприменяет policy

Это не означает, что любой бытовой endpoint умеет автоматически настраивать VLAN через LLDP-MED. Функция должна поддерживаться обеими сторонами.

LLDP-MED и PoE

LLDP и LLDP-MED могут использоваться для более точного обмена информацией о питании между PSE и powered device.

Juniper описывает LLDP power negotiation как механизм, при котором PoE controller может динамически распределять power budget в зависимости от потребностей подключённого PD.

PoE SwitchPSE
LLDP power TLVrequested / allocated power
AP / PhonePD

Но LLDP не заменяет сам стандарт PoE и физическую классификацию. Это дополнительный механизм обмена информацией.

Про PoE Type 1–4: «PoE, PoE+ и PoE++».

LLDP особенно полезен для точек доступа

Современная точка доступа может одновременно требовать:

  • 2.5G или более быстрый Ethernet;
  • PoE+/PoE++;
  • management VLAN;
  • несколько SSID/VLAN;
  • контроль power budget.

По LLDP-соседству удобно понять, на каком switch-порту находится AP, какой remote port он видит и часть параметров interface/PoE.

LLDP и Wi‑Fi 7

В сети с несколькими Wi‑Fi 7 AP LLDP становится особенно полезен, потому что точки доступа часто подключены к multigig PoE-switch.

Если одна точка внезапно согласовалась на 1G вместо 2.5G, LLDP и switch port status помогают быстрее локализовать конкретный uplink.

Выбор multigig-сети: «2.5G или 10G Ethernet для дома».

LLDP и камеры

Не каждая IP-камера поддерживает LLDP, особенно бытовая. Но enterprise-камеры, домофоны, IP-телефоны, AP и другое профессиональное сетевое оборудование могут его использовать.

Если endpoint LLDP не поддерживает, managed-switch всё равно покажет MAC-table, negotiated speed, PoE consumption и другую локальную статистику порта — просто соседняя LLDP-запись будет отсутствовать.

LLDP и STP/RSTP — совершенно разные протоколы

LLDP

Кто мой сосед?

Обнаруживает непосредственно подключённое устройство и его параметры.

RSTP

Как избежать петли?

Строит loop-free L2-топологию и блокирует лишние пути.

LLDP не предотвращает broadcast storm и не заменяет Spanning Tree.

Подробнее: «STP и RSTP».

LLDP и CDP: в чём разница

CDP, Cisco Discovery Protocol — фирменный discovery-протокол Cisco. LLDP — стандартизованный IEEE-механизм и лучше подходит для mixed-vendor сетей.

LLDP CDP
СтандартIEEE 802.1ABCisco proprietary
Multi-vendorДаВ первую очередь Cisco ecosystem
Neighbor discoveryДаДа
Media extensionsLLDP-MEDVendor capabilities Cisco

В Cisco-сети могут использоваться оба протокола. В смешанной сети LLDP обычно является более универсальной основой.

LLDP не требует SNMP

LLDP и SNMP решают разные задачи.

LLDP сам обменивается discovery-информацией между соседними interfaces. SNMP может затем читать LLDP MIB с коммутатора для централизованной системы мониторинга.

То есть LLDP работает и без отдельного SNMP-сервера.

Как LLDP помогает построить карту сети

Если управляемые switch включили LLDP, контроллер или NMS может собрать соседства и построить физическую topology map.

Coreport 5
SW-2Fport 24
AP-HALLeth0

Это намного надёжнее, чем строить карту только по IP-адресам или ARP-table, потому что LLDP показывает физические соседства на L2.

Почему LLDP полезен в слаботочном шкафу

В хорошо организованном шкафу кабели всё равно должны быть подписаны. LLDP не отменяет маркировку.

Но если после нескольких лет эксплуатации часть patch cords была заменена, LLDP позволяет быстро перепроверить:

  • какой uplink идёт на второй этаж;
  • куда подключён PoE-switch камер;
  • на каком порту точка доступа;
  • какой remote port используется;
  • где находится LAG;
  • какой management IP у соседнего switch.

Общая архитектура шкафа: «Слаботочный шкаф в частном доме».

LLDP и документация СКС

LLDP полезен как операционный слой поверх правильно смонтированной структурированной кабельной системы.

Нормальная схема всё равно должна содержать:

  • маркировку кабелей;
  • номера портов патч-панели;
  • назначение switch-портов;
  • VLAN;
  • uplink;
  • management IP;
  • PoE-устройства.

LLDP помогает сверять фактическую топологию с документацией, а не заменять её.

Что LLDP не покажет

Удалённые hopsтолько непосредственные соседи
Полную IP-маршрутизациюдля этого есть routing table и traceroute
Каждый endpointесли устройство не поддерживает LLDP
Физическое качество кабелянужны counters, TDR или кабельный тестер
Реальную скорость файланужен iperf3 и прикладной тест
Причину любой аварииLLDP — один из диагностических источников

Как выглядит практическая LLDP-таблица

Local port System name Remote port Management IP Capabilities
1CORE-SW24192.168.10.2Bridge
5AP-HALLeth0192.168.10.21Bridge
8SW-GARAGE1192.168.10.3Bridge

Даже такой простой вывод уже отвечает на большую часть вопросов по физической схеме.

Как включать LLDP в небольшой сети

  1. Включите LLDP на управляемых uplink-портах.
  2. Задайте понятные System Name и Port Description.
  3. Проверьте соседей с обеих сторон.
  4. Убедитесь, что remote port совпадает со схемой.
  5. Проверьте Management Address.
  6. Для AP/телефонов проверьте LLDP-MED.
  7. Для PoE проверьте power TLV и фактическое потребление.
  8. Не рекламируйте лишние TLV на недоверенные порты без необходимости.

На каких портах LLDP особенно полезен

Switch uplinkкто на другом конце и какой remote port
Wi‑Fi APимя точки, management IP, PoE
IP phoneLLDP-MED policy и power
Server / hypervisorкакой NIC куда подключён
PoE equipmentpower negotiation и inventory
Core ↔ accessконтроль всей физической topology

Нужно ли включать LLDP на обычных пользовательских портах

Зависит от политики сети.

В домашней сети риск обычно невелик. В офисе или другой контролируемой среде LLDP на access-порту может раскрывать пользователю:

  • hostname switch;
  • model/software description;
  • management IP;
  • port description;
  • VLAN-related data.

Поэтому enterprise-оборудование позволяет управлять transmit/receive и отключать отдельные non-mandatory TLV.

LLDP и безопасность: нужно ли его выключать

Универсального требования «LLDP всегда выключить» нет.

На доверенных inter-switch links, AP, телефонах и инфраструктуре LLDP даёт большую эксплуатационную пользу. На недоверенных access-портах можно ограничить advertisements.

Infrastructure

LLDP обычно полезен

Диагностика, topology, PoE, VLAN, neighbor inventory.

Untrusted access

Ограничивать по политике

Можно отключить transmit или лишние TLV с management/system data.

LLDP transmit и receive можно разделять

Многие switch позволяют отдельно управлять:

  • LLDP transmit;
  • LLDP receive.

Например, порт может слушать соседа, но не рекламировать собственные подробные данные. Точное поведение зависит от производителя.

LLDP и VLAN trunk

Обычный LLDP nearest-bridge передаётся как link-local control traffic и не является пользовательским tagged-трафиком конкретной VLAN в привычном смысле.

Поэтому LLDP-соседство между двумя trunk-портами может работать независимо от того, какой пользовательский VLAN используется для management IP.

Это делает LLDP особенно полезным, когда VLAN на trunk ещё настроены неправильно, но физический link уже поднят.

LLDP и STP помогают диагностировать разные стороны uplink

Вопрос Что смотреть
К какому switch подключён кабель?LLDP
Какой remote port?LLDP
Есть ли L2-петля?RSTP/STP, MAC-table, counters
Какой порт заблокирован spanning tree?RSTP/STP
Участвует ли link в LAG?LACP + LLDP TLV по возможности
Какая VLAN проходит?Switch config + LLDP information

LLDP и диагностика «какой кабель куда идёт»

  1. Откройте LLDP neighbors на core-switch.
  2. Найдите System Name нужного access-switch.
  3. Зафиксируйте Local Port и Remote Port.
  4. Сверьте management IP.
  5. Откройте LLDP на remote switch.
  6. Убедитесь, что соседство симметрично.
  7. Подпишите patch cord и порт панели.

После этого физическая маркировка и LLDP-карта подтверждают друг друга.

Если LLDP-сосед не появляется

01LLDP отключён глобально или на одном из ports.
02Включён только transmit или только receive не с той стороны.
03Endpoint вообще не поддерживает LLDP.
04Вы смотрите не тот физический port/LAG.
05Оборудование использует CDP или vendor discovery вместо LLDP.
06LLDP filtering/security policy блокирует advertising.
07Порт физически up, но подключён через устройство, которое не является прозрачным LLDP-соседом.
08Запись уже устарела по TTL после отключения соседа.

TTL: почему сосед исчезает не мгновенно

LLDP advertisements содержат Time To Live. Получатель хранит remote information до истечения TTL, если новые LLDPDU не пришли раньше.

Поэтому после отключения кабеля или выключения LLDP сосед может оставаться в таблице некоторое время в зависимости от таймеров и реализации.

Можно ли использовать LLDP для мониторинга сети

Да. LLDP-данные можно собирать через CLI, API, SNMP/LLDP-MIB, контроллер или NMS и использовать для автоматической topology map.

Практические задачи:

  • обнаружение нового switch;
  • проверка uplink;
  • инвентаризация AP;
  • контроль remote port;
  • поиск ошибочного подключения;
  • сверка схемы после работ.

Нужен ли LLDP дома

Сеть Польза LLDP
Роутер + один unmanaged switchПочти нет практической пользы
Два managed switchУже удобно видеть uplink и remote port
Несколько этажей / шкафовОчень полезно для topology
PoE + несколько APПолезно для inventory и диагностики
NAS / LAG / VLANПомогает контролировать физические links
Малый офисСтоит рассматривать как базовую функцию managed-switch

Что выбрать в managed-switch: LLDP как обязательный критерий?

Для простого домашнего switch — нет.

Но если нужен управляемый коммутатор для нескольких AP, VLAN, PoE, LACP, RSTP и нескольких шкафов, поддержка LLDP становится очень полезной эксплуатационной функцией.

Общий разбор оборудования: «Виды сетевого оборудования».

Типовые ошибки

01Считать LLDP средством поиска всех устройств в IP-сети.
02Путать LLDP с STP/RSTP.
03Путать LLDP с LACP.
04Считать CDP и LLDP одним стандартом.
05Ожидать LLDP от дешёвой камеры или бытового IoT.
06Рекламировать management IP и system description на всех недоверенных портах без необходимости.
07Считать LLDP-MED обязательным для любого PoE-устройства.
08Использовать LLDP вместо нормальной маркировки кабелей.
09Не проверять remote port и доверять только hostname.
10Путать LLDP neighbor topology с маршрутом IP-пакетов.

Техническая основа

IEEE 802.1AB-2026

Актуальный стандарт Station and MAC Connectivity Discovery, заменивший редакцию 2016 года.

IEEE 802.3 TLVs

MAC/PHY, Power via MDI, Link Aggregation и Maximum Frame Size.

LLDP-MED

Network Policy, Location, Extended Power и Inventory для media endpoints.

Multi-vendor

LLDP является открытым IEEE-механизмом, в отличие от Cisco CDP.

Локальные сети и СКС в Туле

В шкафу уже непонятно, какой uplink куда идёт?

Можно привести сеть к понятной схеме: подписать линии, проверить patch-панель, uplink, VLAN, LLDP, RSTP, LACP, PoE и management IP. Для новой сети проще сразу собрать нормальную структуру и документацию, чем потом искать кабели методом отключения.

Написать в MAX / Telegram Монтаж СКС и локальных сетей

Частые вопросы

Что такое LLDP простыми словами?

Это протокол второго уровня, через который непосредственно подключённые Ethernet-устройства сообщают друг другу имя, порт, возможности, management IP и другую служебную информацию.

Как LLDP помогает найти порт?

На локальном switch видно Local Port, System Name соседа и Remote Port. Так можно определить, например, что порт 10 core-switch соединён с портом 24 access-switch.

LLDP работает через роутер?

Обычный LLDP предназначен для непосредственного L2-соседства и не маршрутизируется как обычный IP-трафик между сетями.

Чем LLDP отличается от CDP?

LLDP стандартизован IEEE и подходит для multi-vendor сети. CDP — фирменный discovery-протокол Cisco.

Что такое LLDP-MED?

Это расширение для media endpoints. Оно может передавать network policy, voice VLAN, QoS-параметры, location, inventory и дополнительную информацию о PoE.

Нужен ли LLDP для PoE?

Нет для базовой работы PoE. Но LLDP/LLDP-MED может использоваться для дополнительного power negotiation и обмена подробной информацией между PSE и PD.

LLDP заменяет STP?

Нет. LLDP обнаруживает соседей, а STP/RSTP предотвращает L2-петли.

Безопасно ли включать LLDP?

На доверенных infrastructure links обычно да и это очень полезно. На недоверенных access-портах можно ограничивать transmit и дополнительные TLV, чтобы не раскрывать лишнюю management-информацию.

Почему LLDP не видит камеру?

Многие бытовые камеры LLDP просто не поддерживают. Это не означает неисправность Ethernet. Проверяйте MAC-table, negotiated speed, PoE и IP отдельно.

Материалы по теме

STP и RSTP Петли, BPDU, Root Bridge и безопасные uplink между коммутаторами. LACP и Link Aggregation Как объединять несколько Ethernet-links и проверять member-порты. Jumbo Frames и MTU 9000 Maximum Frame Size и проверка end-to-end высокоскоростного пути. VLAN простыми словами Access, trunk, tagged и untagged порты. PoE, PoE+ и PoE++ Мощность PSE/PD и где LLDP дополняет power negotiation. Виды сетевого оборудования Managed switch, router, AP, PoE, SFP и основные сетевые роли.

Техническая основа: IEEE 802.1AB-2026, актуальная документация Cisco и Juniper по LLDP, IEEE 802.3 organizational TLV и LLDP-MED.

Конкретный набор TLV, LLDP-MED, power negotiation и возможности фильтрации зависят от модели оборудования и версии прошивки. На production-сети перед массовым изменением LLDP-policy сохраните конфигурацию switch и проверьте, какие системы мониторинга используют LLDP-данные.

  • Интересное по теме