Домашняя сеть · коммутаторы · диагностика LLDP и LLDP-MED: как узнать, что подключено к порту коммутатора LLDP позволяет соседним Ethernet-устройствам сообщать друг другу имя, порт, тип устройства, management IP, VLAN, возможности интерфейса и другие параметры. Это удобный способ быстро понять, какой switch подключён к uplink, на каком порту висит точка доступа, какой порт ведёт к соседнему шкафу и что реально видит сеть без ручного перебора кабелей. Разбираем LLDP, TLV, LLDP-MED, CDP, PoE, VLAN, LACP и практическую диагностику.

LLDP открытый стандарт обнаружения непосредственно соседних Ethernet-устройств TLV информация передаётся блоками Type-Length-Value: имя, порт, адрес, возможности и другое LLDP-MED расширяет LLDP для media endpoints: voice VLAN, location, inventory и power negotiation

Что такое LLDP простыми словами LLDP, Link Layer Discovery Protocol — протокол второго уровня, через который устройство периодически сообщает непосредственно подключённому соседу информацию о себе. Switch A, port 10 отправляет LLDP → Switch B, port 24 сохраняет соседа Если LLDP включён с обеих сторон, администратор может открыть таблицу соседей и увидеть, например: имя соседнего switch или точки доступа;

какой физический порт находится с другой стороны кабеля;

management IP;

описание устройства и прошивки;

поддерживаемые сетевые роли;

часть информации о PHY, VLAN, LAG и PoE. LLDP показывает именно непосредственного соседа. Это не traceroute и не система поиска всех устройств во всей IP-сети.

Актуальный стандарт LLDP в 2026 году На октябрь 2026 года актуальной базовой редакцией стал IEEE 802.1AB-2026. Стандарт был одобрен IEEE Standards Board 25 сентября 2026 года и заменяет IEEE 802.1AB-2016. IEEE определяет LLDP как протокол и набор управляемых объектов для обнаружения физической связности между соседними станциями в IEEE 802 LAN. Это особенно важно для свежего технического материала. Во многих старых статьях по-прежнему указывается только IEEE 802.1AB-2016. Для исторического контекста это нормально, но текущая ссылка на стандарт уже 802.1AB-2026.

LLDP работает на втором уровне LLDP не требует, чтобы соседние устройства находились в одной IP-подсети и вообще имели IP-адреса на соединённых интерфейсах. Кадры LLDP передаются напрямую по Ethernet. Типичный destination MAC для nearest-bridge LLDP — 01:80:C2:00:00:0E , а Ethertype — 0x88CC . Dst MAC 01:80:C2:00:00:0E Ethertype 0x88CC Payload LLDP TLVs Поэтому LLDP очень удобен именно для диагностики физической L2-топологии.

Почему LLDP не проходит через обычный switch «дальше» LLDP рассчитан на обнаружение соседа на конкретном link. Nearest-bridge destination MAC относится к специальным link-local адресам, которые обычный bridge не должен пересылать как пользовательский multicast по всей сети. Switch A видит Switch B — Switch B видит A и C — Switch C видит Switch B Switch A обычно не увидит Switch C как прямого LLDP-соседа через B. Именно поэтому LLDP-таблица хорошо отражает физические соседства порт-к-порту.

Что такое TLV LLDP передаёт данные в формате TLV: Type, Length, Value. Type что это за информация Length длина поля Value само значение Так протокол можно расширять: устройство понимает известные ему TLV и может игнорировать неподдерживаемые.

Какие LLDP TLV встречаются чаще всего TLV Что можно узнать Chassis ID Идентификатор устройства или chassis Port ID Идентификатор локального порта соседа TTL Сколько времени хранить запись о соседе без обновления Port Description Описание порта System Name Имя устройства System Description Модель, ОС или описание системы System Capabilities Bridge, router и другие роли Management Address IP-адрес для управления устройством Juniper в актуальной документации показывает именно такой набор базовой информации в выводе show lldp .

Обязательные TLV Базовая LLDP-информация содержит обязательные элементы, включая: Chassis ID;

Port ID;

Time To Live;

End of LLDPDU. Дополнительные сведения могут зависеть от производителя и конфигурации.

Что даёт Chassis ID Chassis ID помогает понять, к какому устройству относится соседняя запись. Это может быть MAC-адрес, сетевой адрес, имя или другой идентификатор в зависимости от реализации. На Juniper, например, можно выбирать тип chassis ID для LLDP advertising. Не всегда Chassis ID равен MAC конкретного Ethernet-порта. Поэтому при диагностике смотрите Chassis ID вместе с System Name, Port ID и Management Address.

Port ID: самый полезный параметр при поиске кабеля Port ID показывает, с какого порта сосед отправил LLDP. Например, на основном switch вы можете увидеть: Local Port 10 Neighbor SW-GARAGE Remote Port 24 Это сразу даёт практический ответ: локальный порт 10 соединён с портом 24 коммутатора SW-GARAGE.

Management Address: как быстро найти IP соседнего switch Если сосед рекламирует Management Address TLV, LLDP-таблица может показать его management IP. Это особенно удобно после монтажа, когда в шкафу несколько одинаковых switch, а IP-адреса не подписаны. Management Address — потенциально чувствительная информация. LLDP предназначен для локального link, но не стоит бездумно рекламировать лишние system description, management IP и inventory на портах, куда подключаются недоверенные пользователи.

System Capabilities LLDP может сообщать, какую роль выполняет сосед: bridge, router и другие сетевые функции. Это помогает отличить обычную конечную точку от сетевого устройства, даже если имя устройства неочевидно.

LLDP может сообщать информацию о физическом интерфейсе Организационно-специфичные IEEE 802.3 TLV могут передавать сведения о MAC/PHY configuration status. В зависимости от платформы это помогает увидеть: поддержку autonegotiation;

состояние autonegotiation;

тип физического интерфейса;

часть параметров PoE;

участие в Link Aggregation;

maximum frame size.

LLDP и Link Aggregation LLDP способен передавать TLV, который указывает, участвует ли интерфейс в Link Aggregation и какой aggregated port ID используется. Это полезно при диагностике uplink: Port 1 member LAG 10 Port 2 member LAG 10 Remote агрегат виден как один логический uplink Сам LACP настраивается отдельно. LLDP лишь помогает обнаружить и описать соседний link. Подробнее: «LACP и Link Aggregation».

LLDP и Maximum Frame Size Некоторые устройства рекламируют maximum frame size TLV. Это полезно в сети с Jumbo Frames: можно быстро увидеть, какой MTU/максимальный размер кадра сообщает соседний интерфейс. Но LLDP-информация не заменяет реальный end-to-end тест: разные производители по-разному отображают 9000, 9014 и 9216. Подробно: «Jumbo Frames и MTU 9000».

LLDP и VLAN Расширенные LLDP TLV могут передавать информацию о VLAN, например Port VLAN ID или VLAN Name. Это помогает диагностировать uplink и access-порты, но LLDP сам по себе не назначает обычному ПК VLAN автоматически во всех сценариях. LLDP и LLDP-MED здесь нужно различать. Обычный LLDP может рекламировать часть 802.1-информации. LLDP-MED Network Policy дополнительно используется для media endpoints, например IP-телефонов, чтобы передать voice VLAN и приоритеты. Основы VLAN: «VLAN простыми словами».

Что такое LLDP-MED LLDP-MED, Media Endpoint Discovery — расширение LLDP для media endpoints и сетевого оборудования. Оно особенно известно по IP-телефонии, точкам доступа и PoE-сценариям. Network Policy VLAN, 802.1p, DSCP и тип приложения Location информация о физическом расположении endpoint Extended Power power type, source, priority и power value Inventory модель, software и другие inventory attributes

LLDP-MED Network Policy и Voice VLAN Один из классических сценариев: IP-телефон подключён к access-порту switch. Через LLDP-MED Network Policy switch может сообщить: какую VLAN использовать для voice traffic;

нужно ли tagging;

802.1p priority;

DSCP policy;

тип приложения. Switch Voice VLAN 30 → LLDP-MED → IP Phone применяет policy Это не означает, что любой бытовой endpoint умеет автоматически настраивать VLAN через LLDP-MED. Функция должна поддерживаться обеими сторонами.

LLDP-MED и PoE LLDP и LLDP-MED могут использоваться для более точного обмена информацией о питании между PSE и powered device. Juniper описывает LLDP power negotiation как механизм, при котором PoE controller может динамически распределять power budget в зависимости от потребностей подключённого PD. PoE Switch PSE ⇄ LLDP power TLV requested / allocated power ⇄ AP / Phone PD Но LLDP не заменяет сам стандарт PoE и физическую классификацию. Это дополнительный механизм обмена информацией. Про PoE Type 1–4: «PoE, PoE+ и PoE++».

LLDP особенно полезен для точек доступа Современная точка доступа может одновременно требовать: 2.5G или более быстрый Ethernet;

PoE+/PoE++;

management VLAN;

несколько SSID/VLAN;

контроль power budget. По LLDP-соседству удобно понять, на каком switch-порту находится AP, какой remote port он видит и часть параметров interface/PoE.

LLDP и Wi‑Fi 7 В сети с несколькими Wi‑Fi 7 AP LLDP становится особенно полезен, потому что точки доступа часто подключены к multigig PoE-switch. Если одна точка внезапно согласовалась на 1G вместо 2.5G, LLDP и switch port status помогают быстрее локализовать конкретный uplink. Выбор multigig-сети: «2.5G или 10G Ethernet для дома».

LLDP и камеры Не каждая IP-камера поддерживает LLDP, особенно бытовая. Но enterprise-камеры, домофоны, IP-телефоны, AP и другое профессиональное сетевое оборудование могут его использовать. Если endpoint LLDP не поддерживает, managed-switch всё равно покажет MAC-table, negotiated speed, PoE consumption и другую локальную статистику порта — просто соседняя LLDP-запись будет отсутствовать.

LLDP и STP/RSTP — совершенно разные протоколы LLDP Кто мой сосед? Обнаруживает непосредственно подключённое устройство и его параметры. RSTP Как избежать петли? Строит loop-free L2-топологию и блокирует лишние пути. LLDP не предотвращает broadcast storm и не заменяет Spanning Tree. Подробнее: «STP и RSTP».

LLDP и CDP: в чём разница CDP, Cisco Discovery Protocol — фирменный discovery-протокол Cisco. LLDP — стандартизованный IEEE-механизм и лучше подходит для mixed-vendor сетей. LLDP CDP Стандарт IEEE 802.1AB Cisco proprietary Multi-vendor Да В первую очередь Cisco ecosystem Neighbor discovery Да Да Media extensions LLDP-MED Vendor capabilities Cisco В Cisco-сети могут использоваться оба протокола. В смешанной сети LLDP обычно является более универсальной основой.

LLDP не требует SNMP LLDP и SNMP решают разные задачи. LLDP сам обменивается discovery-информацией между соседними interfaces. SNMP может затем читать LLDP MIB с коммутатора для централизованной системы мониторинга. То есть LLDP работает и без отдельного SNMP-сервера.

Как LLDP помогает построить карту сети Если управляемые switch включили LLDP, контроллер или NMS может собрать соседства и построить физическую topology map. Core port 5 → SW-2F port 24 → AP-HALL eth0 Это намного надёжнее, чем строить карту только по IP-адресам или ARP-table, потому что LLDP показывает физические соседства на L2.

Почему LLDP полезен в слаботочном шкафу В хорошо организованном шкафу кабели всё равно должны быть подписаны. LLDP не отменяет маркировку. Но если после нескольких лет эксплуатации часть patch cords была заменена, LLDP позволяет быстро перепроверить: какой uplink идёт на второй этаж;

куда подключён PoE-switch камер;

на каком порту точка доступа;

какой remote port используется;

где находится LAG;

какой management IP у соседнего switch. Общая архитектура шкафа: «Слаботочный шкаф в частном доме».

LLDP и документация СКС LLDP полезен как операционный слой поверх правильно смонтированной структурированной кабельной системы. Нормальная схема всё равно должна содержать: маркировку кабелей;

номера портов патч-панели;

назначение switch-портов;

VLAN;

uplink;

management IP;

PoE-устройства. LLDP помогает сверять фактическую топологию с документацией, а не заменять её.

Что LLDP не покажет Удалённые hops только непосредственные соседи Полную IP-маршрутизацию для этого есть routing table и traceroute Каждый endpoint если устройство не поддерживает LLDP Физическое качество кабеля нужны counters, TDR или кабельный тестер Реальную скорость файла нужен iperf3 и прикладной тест Причину любой аварии LLDP — один из диагностических источников

Как выглядит практическая LLDP-таблица Local port System name Remote port Management IP Capabilities 1 CORE-SW 24 192.168.10.2 Bridge 5 AP-HALL eth0 192.168.10.21 Bridge 8 SW-GARAGE 1 192.168.10.3 Bridge Даже такой простой вывод уже отвечает на большую часть вопросов по физической схеме.

Как включать LLDP в небольшой сети Включите LLDP на управляемых uplink-портах. Задайте понятные System Name и Port Description. Проверьте соседей с обеих сторон. Убедитесь, что remote port совпадает со схемой. Проверьте Management Address. Для AP/телефонов проверьте LLDP-MED. Для PoE проверьте power TLV и фактическое потребление. Не рекламируйте лишние TLV на недоверенные порты без необходимости.

На каких портах LLDP особенно полезен Switch uplink кто на другом конце и какой remote port Wi‑Fi AP имя точки, management IP, PoE IP phone LLDP-MED policy и power Server / hypervisor какой NIC куда подключён PoE equipment power negotiation и inventory Core ↔ access контроль всей физической topology

Нужно ли включать LLDP на обычных пользовательских портах Зависит от политики сети. В домашней сети риск обычно невелик. В офисе или другой контролируемой среде LLDP на access-порту может раскрывать пользователю: hostname switch;

model/software description;

management IP;

port description;

VLAN-related data. Поэтому enterprise-оборудование позволяет управлять transmit/receive и отключать отдельные non-mandatory TLV.

LLDP и безопасность: нужно ли его выключать Универсального требования «LLDP всегда выключить» нет. На доверенных inter-switch links, AP, телефонах и инфраструктуре LLDP даёт большую эксплуатационную пользу. На недоверенных access-портах можно ограничить advertisements. Infrastructure LLDP обычно полезен Диагностика, topology, PoE, VLAN, neighbor inventory. Untrusted access Ограничивать по политике Можно отключить transmit или лишние TLV с management/system data.

LLDP transmit и receive можно разделять Многие switch позволяют отдельно управлять: LLDP transmit;

LLDP receive. Например, порт может слушать соседа, но не рекламировать собственные подробные данные. Точное поведение зависит от производителя.

LLDP и VLAN trunk Обычный LLDP nearest-bridge передаётся как link-local control traffic и не является пользовательским tagged-трафиком конкретной VLAN в привычном смысле. Поэтому LLDP-соседство между двумя trunk-портами может работать независимо от того, какой пользовательский VLAN используется для management IP. Это делает LLDP особенно полезным, когда VLAN на trunk ещё настроены неправильно, но физический link уже поднят.

LLDP и STP помогают диагностировать разные стороны uplink Вопрос Что смотреть К какому switch подключён кабель? LLDP Какой remote port? LLDP Есть ли L2-петля? RSTP/STP, MAC-table, counters Какой порт заблокирован spanning tree? RSTP/STP Участвует ли link в LAG? LACP + LLDP TLV по возможности Какая VLAN проходит? Switch config + LLDP information

LLDP и диагностика «какой кабель куда идёт» Откройте LLDP neighbors на core-switch. Найдите System Name нужного access-switch. Зафиксируйте Local Port и Remote Port. Сверьте management IP. Откройте LLDP на remote switch. Убедитесь, что соседство симметрично. Подпишите patch cord и порт панели. После этого физическая маркировка и LLDP-карта подтверждают друг друга.

Если LLDP-сосед не появляется 01 LLDP отключён глобально или на одном из ports. 02 Включён только transmit или только receive не с той стороны. 03 Endpoint вообще не поддерживает LLDP. 04 Вы смотрите не тот физический port/LAG. 05 Оборудование использует CDP или vendor discovery вместо LLDP. 06 LLDP filtering/security policy блокирует advertising. 07 Порт физически up, но подключён через устройство, которое не является прозрачным LLDP-соседом. 08 Запись уже устарела по TTL после отключения соседа.

TTL: почему сосед исчезает не мгновенно LLDP advertisements содержат Time To Live. Получатель хранит remote information до истечения TTL, если новые LLDPDU не пришли раньше. Поэтому после отключения кабеля или выключения LLDP сосед может оставаться в таблице некоторое время в зависимости от таймеров и реализации.

Можно ли использовать LLDP для мониторинга сети Да. LLDP-данные можно собирать через CLI, API, SNMP/LLDP-MIB, контроллер или NMS и использовать для автоматической topology map. Практические задачи: обнаружение нового switch;

проверка uplink;

инвентаризация AP;

контроль remote port;

поиск ошибочного подключения;

сверка схемы после работ.

Нужен ли LLDP дома Сеть Польза LLDP Роутер + один unmanaged switch Почти нет практической пользы Два managed switch Уже удобно видеть uplink и remote port Несколько этажей / шкафов Очень полезно для topology PoE + несколько AP Полезно для inventory и диагностики NAS / LAG / VLAN Помогает контролировать физические links Малый офис Стоит рассматривать как базовую функцию managed-switch

Что выбрать в managed-switch: LLDP как обязательный критерий? Для простого домашнего switch — нет. Но если нужен управляемый коммутатор для нескольких AP, VLAN, PoE, LACP, RSTP и нескольких шкафов, поддержка LLDP становится очень полезной эксплуатационной функцией. Общий разбор оборудования: «Виды сетевого оборудования».

Типовые ошибки 01 Считать LLDP средством поиска всех устройств в IP-сети. 02 Путать LLDP с STP/RSTP. 03 Путать LLDP с LACP. 04 Считать CDP и LLDP одним стандартом. 05 Ожидать LLDP от дешёвой камеры или бытового IoT. 06 Рекламировать management IP и system description на всех недоверенных портах без необходимости. 07 Считать LLDP-MED обязательным для любого PoE-устройства. 08 Использовать LLDP вместо нормальной маркировки кабелей. 09 Не проверять remote port и доверять только hostname. 10 Путать LLDP neighbor topology с маршрутом IP-пакетов.

Техническая основа IEEE 802.1AB-2026 Актуальный стандарт Station and MAC Connectivity Discovery, заменивший редакцию 2016 года. IEEE 802.3 TLVs MAC/PHY, Power via MDI, Link Aggregation и Maximum Frame Size. LLDP-MED Network Policy, Location, Extended Power и Inventory для media endpoints. Multi-vendor LLDP является открытым IEEE-механизмом, в отличие от Cisco CDP.

Локальные сети и СКС в Туле В шкафу уже непонятно, какой uplink куда идёт? Можно привести сеть к понятной схеме: подписать линии, проверить patch-панель, uplink, VLAN, LLDP, RSTP, LACP, PoE и management IP. Для новой сети проще сразу собрать нормальную структуру и документацию, чем потом искать кабели методом отключения.