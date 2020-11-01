Jumbo Frames и MTU 9000: нужны ли они для NAS и 10G

Домашняя сеть · NAS · 2.5G / 10G Jumbo Frames и MTU 9000: когда они ускоряют NAS и 10G, а когда ломают сеть Jumbo Frames позволяют передавать более крупные Ethernet/IP-пакеты, чем обычный MTU 1500. В локальной сети с NAS, 2.5G/10G и большими последовательными передачами это иногда снижает нагрузку на CPU и уменьшает накладные расходы. Но MTU 9000 не ускоряет интернет сам по себе и требует согласованной настройки всего реального пути. Разбираем, что именно означает 9000, почему у сетевой карты бывает 9014, как проверить jumbo end-to-end и когда лучше оставить стандартный MTU 1500.

MTU 1500 обычный базовый IP MTU для Ethernet-сетей MTU 9000 распространённое jumbo-значение, но не универсальный обязательный стандарт End-to-end весь фактический путь между отправителем и получателем должен пропускать выбранный размер

Короткий ответ: нужны ли Jumbo Frames дома Для обычной домашней сети с интернетом до 1 Гбит/с, Wi‑Fi, телевизорами и несколькими ПК Jumbo Frames чаще всего не нужны. Они становятся интереснее, если есть: NAS с 2.5GbE или 10GbE;

сервер и большие последовательные передачи;

iSCSI или другой storage traffic;

несколько высокоскоростных интерфейсов;

CPU, который заметно загружен обработкой пакетов. Обычный интернет Оставить MTU 1500 Jumbo почти ничего не даст. NAS 2.5G / 10G Можно тестировать Если весь путь поддерживает jumbo. Смешанная сеть Не включать вслепую Несовместимый MTU создаёт странные отказы.

Что такое Jumbo Frame Обычный Ethernet использует IP MTU 1500 байт. Jumbo Frames — общее название кадров, которые позволяют переносить IP-пакеты большего размера. При этом важно различать: IP MTU максимальный размер IP-пакета Ethernet frame size IP-пакет плюс Ethernet-заголовок и служебные поля Jumbo Packet термин конкретного драйвера или производителя Jumbo Frame не имеет одной универсальной цифры. Cisco прямо отмечает, что точное определение jumbo frame vendor-dependent и не является отдельным единым размером, закреплённым IEEE.

Почему встречаются 9000, 9014, 9018 и 9216 Разные производители показывают разные уровни одного и того же пакета. IP packet / MTU 9000 Ethernet header +14 802.1Q tag +4 FCS +4 Поэтому в Windows-драйвере Intel может быть параметр 9014 Bytes, а на IP-интерфейсе Linux или NAS — MTU 9000. Switch при этом может указывать максимальный frame size 9216 или другое значение. Не сравнивайте цифры без понимания, что именно считает производитель. Один интерфейс может показывать IP MTU, другой — Ethernet frame без FCS, третий — максимальный wire frame. Значения визуально разные, хотя конфигурация фактически совместима.

Что Jumbo Frames дают на практике Чем крупнее пакет, тем меньше пакетов нужно обработать для передачи того же объёма данных. MTU 1500 Больше пакетов Больше заголовков, interrupts и packet processing на тот же объём данных. MTU 9000 Меньше пакетов Меньше относительного overhead при больших последовательных передачах. Intel в актуальном performance tuning guide 2026 года указывает, что Jumbo Frames могут повысить throughput и снизить CPU utilization при больших I/O workload, но могут быть менее выгодны для small-packet или latency-sensitive traffic.

Jumbo Frames не делают 1G порт быстрее 1 Гбит/с MTU не меняет физическую скорость Ethernet-link. Если порт согласован на 1 Гбит/с, Jumbo Frames не превратят его в 1.2 или 2.5 Гбит/с. Они только уменьшают часть служебных расходов и packet-processing overhead. Не ждите чудесного прироста. На современных системах с checksum offload, LSO/TSO, RSS и мощным CPU разница между MTU 1500 и 9000 в обычном файловом копировании может быть небольшой.

Почему Jumbo Frames интереснее на 10G На высокой скорости количество пакетов в секунду становится заметнее для CPU и сетевого стека. При больших последовательных передачах к NAS или серверу более крупные пакеты могут: снизить packets-per-second;

уменьшить число interrupts;

снизить относительный overhead;

немного повысить эффективность wire utilization;

помочь достичь более высокой пропускной способности на слабом CPU. Но если узкое место находится в HDD, RAID, SMB encryption или одном ядре CPU, Jumbo Frames не устранят это автоматически.

Jumbo Frames для NAS NAS — один из самых типичных домашних сценариев для MTU 9000. ПК 2.5G / 10G NIC → Managed switch Jumbo support → NAS MTU 9000 Synology прямо указывает, что Jumbo Frames позволяют увеличить MTU с 1500 до 9000 и могут снизить CPU load и повысить throughput при больших I/O-операциях. Для storage traffic, например iSCSI и NVMe-oF, производитель отдельно рекомендует использовать jumbo там, где весь путь его поддерживает.

Но NAS не всегда выиграет от MTU 9000 Если NAS содержит один HDD и выдаёт около 100–150 МБ/с, сеть 2.5G уже имеет заметный запас. В таком случае изменение MTU может почти не повлиять на реальную скорость SMB, потому что bottleneck находится в накопителе. HDD скорость массива CPU SMB / encryption NIC 1G / 2.5G / 10G Switch buffer / MTU support Protocol SMB / NFS / iSCSI Client SSD / CPU / driver Поэтому сначала измеряют обычную сеть через iperf3, а уже потом оценивают эффект Jumbo Frames.

Какие устройства должны поддерживать MTU 9000 Только те, через которые реально проходит нужный трафик. ПК MTU 9000 → Switch 1 frame ≥ jumbo → Switch 2 frame ≥ jumbo → NAS MTU 9000 Если ПК и NAS находятся в одной VLAN и общаются через switch, домашний роутер вообще может не участвовать в этом трафике. В таком случае его MTU не влияет на локальный путь ПК → NAS. Это важный нюанс. Фраза «все устройства сети должны иметь MTU 9000» слишком грубая. Правильно: весь фактический forwarding path между jumbo endpoints должен пропускать этот размер.

Что если трафик проходит через роутер Если ПК и NAS находятся в разных VLAN или подсетях, пакет проходит через L3-интерфейс маршрутизатора. Тогда MTU соответствующих routed interfaces тоже должен быть согласован с выбранным размером, либо сеть должна корректно обрабатывать меньший MTU на границе. VLAN 10 MTU 9000 → Router / L3 switch MTU support → VLAN 20 MTU 9000

Интернет почти всегда отдельная история Даже если внутри дома используется MTU 9000, WAN-интерфейс обычно остаётся около MTU 1500 или меньше. Поэтому Jumbo Frames внутри LAN не означают, что сайты в интернете начнут получать 9000-байтовые пакеты. Маршрутизатор должен корректно работать на границе разных MTU, а endpoints используют Path MTU Discovery и транспортные механизмы. Эта тема уже подробно разобрана в отдельном гайде «MTU и MSS: почему VPN работает, а сайты не открываются».

Jumbo Frames и VLAN 802.1Q VLAN-tag добавляет служебные байты к Ethernet frame. Поэтому switch должен поддерживать frame size с запасом выше выбранного IP MTU. Intel прямо предупреждает, что разные устройства по-разному считают frame size, а при VLAN switch должен поддерживать дополнительные байты tagging. Проверяйте не только поле MTU, но и максимальный frame size switch. Например, интерфейс может иметь IP MTU 9000, а switch должен уметь принять frame больше 9014/9018 байт в зависимости от того, какие поля производитель включает в своё значение.

Jumbo Frames и LACP Jumbo Frames и Link Aggregation — независимые технологии. Можно использовать: LACP + MTU 1500;

LACP + MTU 9000;

один 10G link + MTU 1500;

один 10G link + MTU 9000. Главное, чтобы MTU был совместим по всему LAG-пути. Сам LACP подробно разобран в новом гайде «LACP и Link Aggregation».

Нужно ли настраивать MTU на каждом member LAG В большинстве систем MTU задаётся на логическом bond/LAG/interface либо на switch-портах/port-channel в соответствии с архитектурой производителя. Не должно быть ситуации, когда один member пропускает jumbo, а второй — нет. Иначе часть flows может работать, а часть — странно терять крупные пакеты.

Jumbo Frames и STP/RSTP Spanning Tree не зависит от Jumbo Frames как от ускорителя и не заменяет настройку MTU. Если резервный link после RSTP failover имеет меньший допустимый frame size, сеть может выглядеть рабочей до отказа основного uplink, а после переключения начнут теряться большие пакеты. Резервный путь тоже должен поддерживать тот же MTU. При тестировании RSTP failover проверяйте не только ping маленьким пакетом, но и jumbo traffic, если сеть действительно использует MTU 9000. Про сетевые петли и резервные links: STP и RSTP.

Как правильно включать Jumbo Frames Сначала измерьте сеть на MTU 1500. Запишите iperf3, CPU и реальную скорость копирования. Проверьте документацию всех узлов пути. NIC, switch, NAS, LAG, VLAN, L3 interface. Определите формат цифр. MTU 9000 и Jumbo Packet 9014 могут означать совместимую конфигурацию. Сначала настройте switch-path. Убедитесь, что он способен пропускать нужный frame size. Настройте оба endpoints. ПК и NAS должны использовать совместимый IP MTU. Проверьте jumbo ping. До запуска нагрузочных тестов. Повторите iperf3. С теми же параметрами, что и до изменения. Сравните CPU и throughput. Ищите измеримый эффект. Проверьте обычный MTU 1500 traffic. Интернет и другие устройства не должны сломаться. Сохраните конфигурацию. И зафиксируйте MTU по интерфейсам.

Как проверить MTU 9000 в Windows Для IPv4 можно использовать ping с запретом фрагментации. ping 192.168.1.30 -f -l 8972 В этом тесте: 8972 — ICMP payload;

— ICMP payload; +20 байт IPv4 header;

+8 байт ICMP header;

итого IP packet 9000 байт. Если такой пакет проходит между двумя jumbo endpoints без fragmentation, IP MTU 9000 по этому пути, вероятно, поддерживается. Проверяйте локальный IP NAS, а не интернет-хост. Цель — проверить конкретный LAN-path с Jumbo Frames. WAN почти наверняка имеет меньший MTU.

Как проверить MTU 9000 в Linux Типовой IPv4-тест: ping -M do -s 8972 192.168.1.30 Параметр -M do запрещает локальную фрагментацию probe-пакета, а -s 8972 задаёт ICMP payload.

Почему ping 8972 проходит, а SMB всё равно медленный Jumbo ping проверяет только способность пути передать крупный IP-пакет. Он не измеряет: скорость дисков;

RAID;

SMB encryption;

CPU NAS;

антивирус ПК;

качество драйвера;

однопоточную производительность. Поэтому после ping нужен iperf3, а затем реальный файловый тест.

Как сравнить 1500 и 9000 правильно Тест MTU 1500 MTU 9000 iperf3 1 stream Записать результат Повторить тем же сценарием iperf3 4 streams Записать результат Сравнить aggregate CPU ПК Зафиксировать Сравнить загрузку CPU NAS Зафиксировать Сравнить загрузку Большой файл Стабильная скорость Сравнить среднюю и пики Latency Базовая Проверить, не стало ли хуже Меняйте только один параметр за раз. Иначе невозможно понять, что именно повлияло на результат.

Что значит «Jumbo Packet 9014» в Windows Некоторые Intel NIC показывают значения вроде: Disabled (1514 Bytes);

4088 Bytes;

9014 Bytes. Это не то же самое поле, что обычный IP MTU 9000. Intel отдельно предупреждает, что разные сетевые устройства считают размер Jumbo Packet по-разному. Главное — не добиваться одинаковой цифры во всех интерфейсах. Нужно добиться совместимого wire size и успешного end-to-end теста.

9216 на switch — это нормально Многие enterprise и datacenter-switch поддерживают максимальный jumbo frame size 9216 байт. Это просто даёт запас для MTU 9000 плюс Ethernet/VLAN overhead. Например, актуальный Cisco Nexus позволяет задавать system jumbo MTU до 9216.

Jumbo Frames и 2.5G Ethernet Для 2.5GbE Jumbo Frames не обязательны. Стандартный MTU 1500 прекрасно работает на 2.5G. Jumbo стоит тестировать только если: есть быстрый NAS;

есть измеримый CPU bottleneck;

передаются большие объёмы данных;

весь путь гарантированно поддерживает jumbo. Выбор самой скорости сети: «2.5G или 10G Ethernet для дома».

Jumbo Frames и 10G Ethernet На 10GbE эффект jumbo потенциально заметнее, особенно при больших sequential transfer и ограниченном CPU. Но и 10G прекрасно работает с MTU 1500. Поэтому нормальный порядок такой: 1 Сначала добиться стабильного 10G на MTU 1500 2 Проверить iperf3 и CPU 3 Только потом тестировать MTU 9000

Jumbo Frames и SFP+ DAC, AOC, оптический SR/LR и RJ45-SFP+ сами по себе не определяют IP MTU. Ограничение задаётся интерфейсами, ASIC switch и сетевым стеком. Если SFP+ используется для 10G uplink между switch, нужно проверить max frame size обоих устройств. Выбор физического 10G-транспорта: «SFP и SFP+ для дома».

Jumbo Frames и Wi‑Fi Jumbo Frames — прежде всего тема проводного Ethernet-пути. Не стоит пытаться строить домашнюю Wi‑Fi-сеть вокруг MTU 9000. Wi‑Fi имеет собственную структуру MAC frames, aggregation и ограничения, а клиентский стек обычно рассчитан на стандартный IP MTU. Для домашнего NAS практичнее оставить Wi‑Fi clients на обычном MTU и использовать jumbo только в специально выделенном проводном storage-path, если это действительно нужно.

Смешанная MTU: почему сеть может ломаться выборочно Самая неприятная ошибка — когда часть пути поддерживает 9000, а часть нет. ПК 9000 → Switch A 9000+ → Switch B 1500 only → NAS 9000 Маленькие пакеты проходят, поэтому ping обычного размера и web-интерфейс NAS работают. А крупные пакеты могут теряться или фрагментироваться, создавая впечатление случайной нестабильности.

Как проявляется неправильный Jumbo MTU Обычный ping работает jumbo ping не проходит SMB открывается большой файл зависает или скорость скачет Один путь работает через другой switch появляются проблемы LACP нестабилен часть flows попадает на проблемный member После RSTP failover хуже резервный uplink не поддерживает тот же frame size Inter-VLAN ломается L3 interface остаётся на MTU 1500

Фрагментация — не нормальный способ «согласовать» Jumbo Если одна часть сети использует 9000, а другая только 1500, рассчитывать на постоянную IPv4-фрагментацию как на штатное решение не стоит. Она увеличивает overhead, усложняет обработку и делает диагностику хуже. Правильнее использовать согласованный MTU для конкретного forwarding path.

Стоит ли делать отдельную storage VLAN с MTU 9000 В более сложной сети это может быть разумно. Main VLAN MTU 1500 IoT VLAN MTU 1500 Storage VLAN MTU 9000 Так jumbo используется только там, где он нужен: между сервером, NAS и storage-клиентами. Но если трафик между Main и Storage проходит через router/L3 switch, нужно учитывать MTU routed path.

Jumbo Frames и iSCSI Для iSCSI Jumbo Frames исторически применяются чаще, чем для обычного SMB. Причина проста: storage traffic часто состоит из крупных непрерывных передач, а CPU overhead важнее. Synology в актуальной best-practice документации отдельно рекомендует jumbo для block storage, если весь data path поддерживает MTU 9000. iSCSI чувствителен к сетевой стабильности. Не меняйте MTU на production storage-path без backup, контролируемого окна и проверки обоих концов.

Jumbo Frames и камеры Для обычной IP-видеосистемы с RTSP/H.264/H.265 Jumbo Frames редко являются приоритетом. Камеры генерируют постоянные видеопотоки, но битрейт одной камеры обычно невелик относительно 1G uplink. Гораздо важнее: PoE budget;

uplink capacity;

VLAN;

IGMP, если используется multicast video;

качественная витая пара;

правильный bitrate камеры.

Jumbo Frames и витая пара Категория кабеля не определяет MTU напрямую. Если линия стабильно работает на 2.5G или 10G и switch/NIC поддерживают jumbo, тот же физический кабель переносит более крупные Ethernet frames. Проблема плохого кабеля проявляется ошибками физического уровня, negotiated speed, CRC/FCS errors и packet loss, а не «невозможностью MTU 9000» как отдельной категорией кабеля. Про кабельную часть отдельно: «Витая пара: Cat 5e, Cat 6, экран, PoE и монтаж».

Как понять, дал ли Jumbo реальную пользу Смотреть только на максимальную цифру iperf3 недостаточно. Throughput выросла ли средняя скорость CPU снизилась ли загрузка NAS/ПК Stability нет ли drops и странных зависаний Latency не ухудшился ли чувствительный traffic SMB ускорилось ли реальное копирование Failover работает ли jumbo по резервному пути Если throughput почти не изменился, CPU и так низкий, а конфигурация стала сложнее — MTU 1500 может быть лучшим вариантом.

Когда я бы оставил MTU 1500 Обычная квартира без 10G.

NAS с одним HDD и 1G/2.5G без CPU bottleneck.

Сеть состоит из устройств разных поколений.

Есть Wi‑Fi, камеры, IoT и бытовые switch без понятной jumbo-support.

Нет измеримой проблемы, которую нужно решить.

Сеть уже работает стабильно и быстро.

Когда я бы тестировал MTU 9000 10G NAS / server path.

Большие sequential transfer.

Высокая packet-processing load CPU.

iSCSI / storage VLAN.

Все switch/NIC/NAS документированно поддерживают jumbo.

Есть возможность сравнить 1500 и 9000 через iperf3.

Типовые ошибки 01 Считать MTU 9000 обязательным для 10G Ethernet. 02 Включить Jumbo только на NAS и забыть ПК. 03 Включить 9000 на endpoints, но switch пропускает только стандартные frames. 04 Пытаться выставить одинаковую цифру 9000/9014/9216 во всех меню без понимания единиц. 05 Ждать ускорения интернета. 06 Включить Jumbo вместе с LACP и сразу менять несколько параметров. 07 Не проверить резервный RSTP-path. 08 Игнорировать routed interface между VLAN. 09 Считать обычный ping доказательством jumbo-support. 10 Оставить сложную конфигурацию, если измеримой пользы нет.

Техническая основа Ethernet Базовый IP MTU 1500 остаётся стандартным типовым значением для обычных Ethernet-сетей. Jumbo Frames Размеры вроде 9000/9014/9216 являются практикой производителей и зависят от того, что включается в подсчёт. Intel 2026 Jumbo может повысить throughput и снизить CPU при large I/O workloads, но требует end-to-end совместимости. Synology MTU 9000 особенно уместен для storage workloads при поддержке всего data path.

Домашние сети и NAS в Туле NAS подключён по 2.5G или 10G, но скорость ниже ожидаемой? Можно проверить весь путь: negotiated speed, кабель, SFP+, MTU, Jumbo Frames, LACP, VLAN, iperf3, SMB и производительность накопителей. Часто узкое место находится не там, где ожидают.