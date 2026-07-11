Розетки на Тайване: типы A/B, переходник и 110 В

Электромир Короткий ответ: на Тайване используются розетки типов A и B с плоскими контактами. Для российской вилки C, F или E/F нужен переходник. Обычная бытовая сеть работает при 110 В и 60 Гц. Телефоны, ноутбуки и зарядки с маркировкой 100-240 V, 50/60 Hz подключаются без преобразователя. Российский фен, чайник и другая техника только на 220-240 В к обычной розетке 110 В не рассчитаны.

Обычное напряжение 110 В Частота 60 Гц Основной формат Тип A Заземлённый формат Тип B Переходник из России Нужен

Не путайте Тайвань с материковым Китаем. В Китае распространена сеть 220 В и смешанные механизмы, а на Тайване обычная розетка чаще имеет американско-японскую форму A/B и напряжение 110 В.

Какие розетки используются на Тайване

Официальные туристические материалы Тайваня называют основным форматом тип A. Также используется заземлённая версия типа B.

A Тип A Два плоских параллельных контакта без отдельного защитного заземления. наиболее распространён в старом и обычном фонде;

принимает двухконтактные вилки;

может быть поляризованным;

не передаёт PE. B Тип B Два плоских рабочих контакта и круглое отверстие защитного заземления. принимает вилки A и B;

чаще встречается в новых и обновлённых объектах;

подходит для техники с PE;

обычно рассчитан на 110-125 В.

Какой тип встретится чаще

В старом здании и небольшом гостевом доме чаще можно увидеть двухконтактный A. В новом отеле, офисе или реконструированной квартире вероятнее B либо комбинированная панель с USB.

Одинаковые ли розетки по всему острову

Основная система A/B одинакова в Тайбэе, Гаосюне, Тайчжуне, Тайнане, Хуаляне и других регионах. Отличаются возраст установки, наличие PE, USB и специальных 220-вольтовых линий.

Можно ли вставить российскую круглую вилку напрямую

Нет. Круглые штыри C/F не соответствуют плоским отверстиям A/B. Не используйте усилие, металлические пластины и самодельные переходники.

Нужен ли переходник на Тайвань из России

Да. Для обычной российской или европейской вилки нужен адаптер на тип A или B.

Российская вилка Совместимость с A/B Правильное решение C, Europlug Не входит Компактный переходник C → A F, Schuko Не подходит Адаптер F → B с передачей PE E/F, CEE 7/7 Не подходит Заземлённый адаптер E/F → B Крупная двухконтактная CEE 7/17 Не подходит Адаптер подходящего тока

Адаптер A или B: какой выбрать

Для зарядки с тонкой двухконтактной вилкой C достаточно выхода A. Для ноутбука, монитора и техники с Schuko лучше использовать B с круглым контактом PE.

Подойдёт ли переходник для США

Да. США и Тайвань используют одинаковые формы A/B. Электрические параметры похожи, но не идентичны: на Тайване обычный номинал 110 В, а в США 120 В.

Подойдёт ли японский переходник

По форме A обычно подходит. Но японская сеть работает при 100 В, а тайваньская при 110 В. Прибор оценивают по диапазону Input, а не только по вилке.

Какое напряжение и частота на Тайване

Обычная бытовая розетка 110 В Главный ориентир для гостиницы и зарядки техники. Частота сети 60 Гц Отличается от российских 50 Гц.

Taipower в материалах по электробезопасности также использует параметры 110 В и 60 Гц. Официальные туристические карты дополнительно предупреждают о наличии 220-вольтовых цепей.

Почему некоторые сайты пишут 110, а другие 110/220 В

110 В относится к обычным розеткам общего назначения. 220 В используется для отдельных мощных нагрузок и специальных цепей. Это не означает, что в гостиничном номере можно свободно выбрать любое напряжение.

Как проверить зарядку

Input: 100-240 V~ 50/60 Hz Подходит к обычной сети Тайваня без преобразователя. Input: 100-127 V~ 60 Hz Подходит при 110 В. Input: 220-240 V~ 50/60 Hz Не рассчитано на обычную розетку 110 В. Input: 220-240 V~ 50 Hz Не подходит по напряжению и требует проверки частоты.

Где на Тайване встречается 220 В

Специальные линии 220 В применяются для кондиционеров, мощных водонагревателей, электроплит, сушильных машин и другого стационарного оборудования.

Не подключайте дорожную технику к специальной точке 220 В только потому, что прибор российский. Геометрия розетки, допустимый ток, заземление и назначение линии могут отличаться.

Может ли в квартире одновременно быть 110 и 220 В

Да. Обычные бытовые точки могут работать при 110 В, а кондиционер или другое оборудование, от отдельной линии 220 В.

Как выглядит розетка 220 В

Она может иметь изменённую геометрию плоских отверстий, чтобы обычная 110-вольтовая вилка не подключалась случайно. Точный вид зависит от установленного механизма.

Можно ли попросить в отеле розетку 220 В для фена

Спросить можно, но подключение разрешает персонал. Нельзя использовать розетку кондиционера, снимать крышку или собирать каскад переходников.

Стоит ли брать повышающий преобразователь

Для фена, чайника и утюга он получится крупным и тяжёлым. Практичнее использовать гостиничный прибор или дорожную модель 100-240 В.

Чем Тайвань отличается от Китая и Японии

Направление Основные розетки Напряжение Частота Главное отличие Тайвань A и B 110 В 60 Гц Плоские вилки и пониженное напряжение Материковый Китай A, C, I и смешанные 220 В 50 Гц Другие напряжение и смешанные механизмы Япония A и B 100 В 50 или 60 Гц Ниже напряжение и две частотные зоны

Почему вопрос «как в Китае?» приводит к ошибке

В материковом Китае многие гостиничные розетки принимают несколько вилок, включая круглую C. На Тайване основная точка выглядит как американская или японская A/B, поэтому российский переходник нужен.

Можно ли использовать японский прибор

Только если он рассчитан на 110 В или допускает соответствующий диапазон. Устройство строго на 100 В может работать с повышенной нагрузкой и нагревом.

Что такое поляризованная вилка

У поляризованного типа A один плоский контакт шире другого. Он фиксирует ориентацию вилки относительно контактов розетки.

Почему некоторые переходники не входят

Дешёвый адаптер может иметь неправильную ширину плоских штырей или не принимать широкую поляризованную вилку. Не подпиливайте контакты и не вставляйте изделие с усилием.

Нужна ли поляризация российской зарядке

Большинство компактных блоков с вилкой C неполяризованы. Но адаптер всё равно должен соответствовать местной розетке и не оставлять доступных токоведущих частей.

Есть ли заземление в тайваньских розетках

Тип B имеет отдельное круглое отверстие PE. Тип A заземления не предусматривает.

Тип A Два рабочих контакта без PE. Подходит для техники класса II. Тип B Круглый третий контакт передаёт защитное заземление при исправной линии. Schuko F Нужен адаптер, соединяющий боковые контакты F с круглым PE типа B.

Какая розетка чаще в старом доме

По практическим отзывам жителей и путешественников, в старых зданиях чаще встречаются двухконтактные точки A. В новых и обновлённых помещениях распространённость B выше.

Можно ли убрать заземление переходником A

Для техники с заводской вилкой F или трёхконтактным сетевым входом так делать не следует. Используйте адаптер B с PE.

Новая розетка B гарантирует рабочий PE?

Нет. Исправность защитного проводника подтверждается измерениями, а не внешним видом.

Какие розетки в Тайбэе

В Тайбэе используются A/B, 110 В и 60 Гц. В современных отелях и бизнес-центрах чаще есть B, USB-A и USB-C, но в старом жилом фонде возможны только двухконтактные A.

Что спросить у гостиницы

есть ли Type B возле рабочего стола;

предоставляют ли переходник;

есть ли USB-C и какая у него мощность;

остаётся ли розетка включённой без ключ-карты;

можно ли подключить медицинское устройство;

есть ли отдельный фен на 110 В;

работает ли точка круглосуточно.

Где купить переходник в Тайбэе

Адаптеры обычно продаются в магазинах электроники, хозяйственных и универсальных магазинах, торговых центрах и на части ночных рынков. Для Schuko ищите модель с полноценным PE, а не простой двухконтактный переходник.

Почему в магазине 7-Eleven может не быть нужного адаптера

Ассортимент конкретной точки ограничен. Компактный C → A найти проще, чем качественный F → B с заземлением.

Розетки в Гаосюне и на юге Тайваня

Стандарт тот же: A/B, 110 В, 60 Гц. В жарком климате отдельные 220-вольтовые линии особенно часто связаны с кондиционерами.

Можно ли использовать розетку кондиционера

Нет, если персонал или владелец прямо не подтвердил назначение и совместимость. Она может иметь другой ток, геометрию и способ заземления.

Что важно при высокой влажности

не использовать точку с конденсатом;

не размещать зарядку возле открытого окна;

не оставлять блок питания на влажном полу;

не включать прибор мокрыми руками;

сообщать о коррозии и потемнении контактов.

Розетки в Тайчжуне и Тайнане

В обоих городах применяются A/B и 110 В, 60 Гц. Конкретная конфигурация зависит от возраста здания и ремонта.

Что проверить в арендованных апартаментах

адаптер удерживается без люфта;

розетка не двигается в стене;

нет потемнения и запаха;

тип B действительно доступен для ноутбука;

удлинитель не имеет повреждений;

220-вольтовые точки подписаны и не используются случайно.

Розетки в Хуаляне и на восточном побережье

В Хуаляне и небольших гостевых домах используется тот же национальный стандарт. В удалённом размещении полезно заранее уточнить число точек и возможность зарядки нескольких аккумуляторов.

Что взять для поездки в природные районы

переходник A/B;

пауэрбанк;

многопортовую зарядку;

запасные кабели;

фонарь;

запасные аккумуляторы камеры;

автомобильную зарядку при аренде машины.

Розетки на Пэнху, Цзиньмэне и Мацзу

На островах применяется тайваньская система A/B, 110 В и 60 Гц. Отдельного островного стандарта нет.

Почему переходник лучше взять заранее

В небольшом гостевом доме может не быть адаптера, а магазин электроники находится далеко. Для семьи полезны два переходника и многопортовый блок.

Розетки в гостиницах Тайваня

В номере могут быть A, B, USB-порты, универсальная панель и специальные точки для стационарной техники.

Что встречается чаще

двойная розетка A;

заземлённая B;

USB-A возле кровати;

USB-C в новом отеле;

универсальная розетка;

точка, управляемая ключ-картой;

фен отеля на 110 В;

специальная 220-вольтовая линия для оборудования.

Выдают ли переходник на стойке

Некоторые гостиницы выдают, но количество и тип не гарантируются. Собственный адаптер нужен особенно для заземлённой вилки F.

Почему зарядка отключается после выхода

Ключ-карта может обесточивать часть линий. Спросите, есть ли постоянно включённая розетка для холодильника, телефона или медицинского устройства.

Особенности старых зданий

В старом фонде чаще встречаются двухконтактные A, небольшое число розеток и удлинители, установленные владельцем.

Опасные признаки

розетка расшатана;

адаптер выпадает;

видны трещины;

контакт появляется только под углом;

используется несколько тройников подряд;

заземлённая техника подключена через два контакта;

розетка нагревается.

Можно ли самостоятельно заменить розетку

Нет. В арендованном жилье сообщите владельцу. Работы со стационарной проводкой выполняет специалист.

Можно ли пользоваться USB-портом в гостинице

Можно, если порт исправен. Но встроенный USB может иметь небольшую мощность и не поддерживать современные протоколы быстрой зарядки.

Когда лучше собственный блок питания

заряжается ноутбук;

нужен USB Power Delivery;

порт имеет люфт;

не указана мощность;

телефон показывает медленную зарядку;

заряжается дорогая фото- или видеотехника.

Телефон, ноутбук, фен и другая техника

Устройство Переходник Преобразователь Что проверить Телефон C → A/B Обычно не нужен Input 100-240 В Ноутбук Лучше B с PE Обычно не нужен 100-240 В, 50/60 Гц Фотоаппарат На A/B Обычно не нужен Маркировку зарядки Российский фен На A/B Нужен для полной мощности при 220 В Практичнее фен отеля Чайник 220 В На A/B Мощный повышающий Использовать местный прибор Медицинская техника По вилке По паспорту Напряжение, частоту, PE и постоянное питание

Подойдёт ли зарядка Samsung, Apple или ноутбука

Большинство современных оригинальных блоков имеет диапазон 100-240 В, 50/60 Гц. Проверьте надпись на конкретной модели и используйте переходник.

Что будет с российским феном на 220 В

От 110 В простой нагревательный прибор будет работать значительно слабее. Модель с электроникой или двигателем может работать нестабильно.

Можно ли использовать плойку

Дорожная модель 100-240 В подходит. Плойка только на 220-240 В будет плохо нагреваться или не обеспечит нужный режим.

Переходник или преобразователь напряжения

Переходник Меняет круглые штыри на плоские A/B. На выходе остаётся 110 В. Повышающий преобразователь Поднимает 110 В до 220-230 В. Подбирается по мощности и типу нагрузки.

Нужен ли преобразователь для телефона

Нет, если зарядка принимает 100-240 В. Нужен только переходник.

Стоит ли брать преобразователь для фена

Обычно нет. Для фена 1800-2200 Вт нужен тяжёлый преобразователь с большим запасом. Проще использовать фен гостиницы или дорожную модель с двойным напряжением.

Чем опасна разница 50 и 60 Гц

Современная электроника часто поддерживает обе частоты. Но отдельные двигатели, трансформаторы и часы могут зависеть от частоты сети.

Что проверять особенно внимательно

синхронные часы;

проигрыватели с сетевым двигателем;

насосы и компрессоры;

старые трансформаторные блоки;

вентиляторы;

медицинское оборудование;

приборы с маркировкой только 50 Hz.

Какую мощность должен выдерживать переходник

6 А при 110 В Около 660 Вт 10 А при 110 В Около 1100 Вт 15 А при 110 В Около 1650 Вт

Номинал розетки не означает, что любой туристический адаптер выдерживает 15 А. Проверяйте маркировку изделия.

Подойдёт ли адаптер 6 А для ноутбука

Обычно да, если мощность блока существенно ниже 660 Вт. Для нагревателей и мощной техники номинал оценивается отдельно.

Почему адаптер нагревается

Возможны слабый контакт, перегрузка, повреждение или некачественная конструкция. Обжигающий корпус, запах и треск недопустимы.

Можно ли взять российский удлинитель

Да, через подходящий адаптер, если удлинитель исправен и рассчитан на напряжение не ниже 250 В. Для розеток F удлинителя нужен PE через тип B.

Безопасный вариант для семьи

Один адаптер B с PE, второй компактный A и многопортовая зарядка 100-240 В. Это удобнее каскада тройников.

Чего избегать

переходник в переходник;

тройник в тройник;

тяжёлый блок, висящий на расшатанной розетке;

удлинитель под ковром;

смотанный кабель под высокой нагрузкой;

самодельная вилка;

подключение к специальной линии 220 В без разрешения.

Где купить переходник на Тайване

Адаптеры продаются в магазинах электроники, хозяйственных и универсальных магазинах, торговых центрах и туристических районах.

Что искать на упаковке

Taiwan, USA или Japan Type A/B;

вход для C, F или E/F;

допустимый ток;

напряжение не ниже 125 или 250 В согласно конструкции;

передачу PE для Schuko;

правильную поляризацию;

Commodity Inspection Mark для регулируемого товара;

целый корпус и отсутствие люфта.

Подойдёт ли самый дешёвый C → A

Для маломощной двухконтактной зарядки может подойти качественная простая модель. Для ноутбука с F она убирает заземление и не является правильным решением.

Что означает тайваньская маркировка безопасности

BSMI относит вилки, розетки, адаптеры и удлинители к регулируемым электрическим товарам. Перед продажей такие изделия должны пройти предусмотренную оценку и иметь Commodity Inspection Mark.

Как выглядит маркировка

На изделии или упаковке указывается графический знак и идентификационный код, обычно с буквой R или T и цифровым обозначением.

Что подтверждает знак

Он показывает, что зарегистрированная модель прошла установленную процедуру допуска на рынок. Это не отменяет проверки тока, состояния корпуса и правильного использования.

Розетки в ванной и влажный климат

Высокая влажность не делает 110 В безопасным. Taipower отдельно напоминает, что влажная кожа резко снижает сопротивление тела и повышает риск поражения током.

Что нельзя делать

подключать фен мокрыми руками;

класть телефон возле раковины;

переносить комнатный удлинитель в ванную;

использовать розетку с конденсатом;

нажимать на неисправную вилку металлическим предметом;

открывать электрощит;

самостоятельно менять механизм.

Опасные признаки розетки и переходника

Прекратите использование адаптер обжигает руку;

появился запах пластика;

видны потемнения;

слышен треск;

контакт пропадает;

вилка выпадает;

розетка двигается в стене;

защита повторно отключается. Правильные действия Отключить прибор. Извлечь переходник за корпус. Не использовать точку повторно. Сообщить персоналу или владельцу. Использовать другую исправную розетку. Заменить повреждённый адаптер.

Не разбирайте розетку, переходник и электрощит. Работы выполняет специалист.

Что взять с собой на Тайвань

переходник C/F → A/B;

адаптер B с PE для ноутбука;

зарядки 100-240 В, 50/60 Гц;

многопортовый USB-C блок;

исправные кабели;

пауэрбанк;

второй адаптер для семьи;

дорожный фен 100-240 В при необходимости;

фотографию маркировки Input;

инструкцию медицинского оборудования.

Минимальный набор

Для телефона достаточно зарядки 100-240 В и компактного адаптера A. Для ноутбука с вилкой F используйте B с PE.

Сравнение Тайваня, России, США, Японии и Китая

Страна или территория Розетки Напряжение Частота Переходник из России Тайвань A/B 110 В 60 Гц Нужен США A/B 120 В 60 Гц Нужен Япония A/B 100 В 50/60 Гц Нужен Материковый Китай A/C/I и смешанные 220 В 50 Гц Зависит от точки Россия C/F 230 В 50 Гц Не применяется

Один адаптер подойдёт для Тайваня, США и Японии

Да, механический формат A/B совпадает. Но прибор должен поддерживать 100, 110 и 120 В либо широкий диапазон 100-240 В.

Главный вывод На Тайване используются типы A/B, обычное напряжение 110 В и частота 60 Гц. Для российской вилки нужен переходник. Телефон и ноутбук 100-240 В работают без преобразователя. Техника только на 220-240 В к обычной розетке не подходит. Отдельные 220-вольтовые линии существуют, но предназначены для стационарной мощной техники. Не подключайтесь к ним без подтверждения от владельца или персонала.

Нормативная и техническая основа

CNS 690 , национальные конфигурации бытовых вилок и розеток;

, национальные конфигурации бытовых вилок и розеток; CNS 15767-1 , общие требования к бытовым вилкам и розеткам, соответствующие IEC 60884-1;

, общие требования к бытовым вилкам и розеткам, соответствующие IEC 60884-1; CNS 15767-2-5 , специальные требования к адаптерам;

, специальные требования к адаптерам; CNS 15767-2-7 , требования к удлинительным шнурам;

, требования к удлинительным шнурам; CNS 10917 и связанные стандарты, требования к комплектам сетевых шнуров;

и связанные стандарты, требования к комплектам сетевых шнуров; CNS 15663 , маркировка наличия ограниченных веществ;

, маркировка наличия ограниченных веществ; Commodity Inspection Act , обязательная инспекция регулируемых товаров;

, обязательная инспекция регулируемых товаров; официальные материалы Tourism Administration о сети 110/220 В, 60 Гц и основном типе A;

материалы Taipower по параметрам 110 В, 60 Гц и электробезопасности.

Нормативные документы приведены как техническая основа. Турист не должен самостоятельно переделывать вилки, вскрывать розетки или подключаться к специальной линии 220 В.

Частые вопросы

Нужен ли переходник на Тайвань из России? Да. Российские круглые вилки не подходят к плоским розеткам A/B. Какие розетки на Тайване? Основной тип A и заземлённый тип B. Какое напряжение на Тайване? Обычная бытовая розетка работает при 110 В и 60 Гц. Есть ли на Тайване 220 В? Да, для отдельных мощных нагрузок и специальных линий. Это не обычная гостиничная точка. Такие ли розетки, как в Китае? Нет. Тайвань использует A/B и 110 В, материковый Китай, смешанные типы и 220 В. Такие ли розетки, как в Японии? Форма A/B похожа, но в Японии 100 В, а на Тайване 110 В. Подойдёт ли адаптер для США? Да, механические форматы A/B совпадают. Подойдёт ли российская зарядка телефона? Да, если указано 100-240 В, 50/60 Гц. Нужен только переходник. Подойдёт ли ноутбук? Большинство блоков подходит. Для вилки F лучше использовать адаптер B с PE. Можно ли использовать российский фен? Модель только на 220 В будет работать слабо или неправильно от обычных 110 В. Нужен ли преобразователь напряжения? Не нужен для устройств 100-240 В. Для техники только на 220-240 В может потребоваться повышающий преобразователь. Какие розетки в Тайбэе? A/B, 110 В, 60 Гц. В новых отелях также встречаются USB. Какие розетки в Гаосюне? Та же система A/B. Специальные 220-вольтовые линии обычно связаны с кондиционерами. Какие розетки в Тайчжуне и Тайнане? A/B, 110 В, 60 Гц. В старом фонде чаще встречается двухконтактный A. Какие розетки на Пэнху? Тайваньская система A/B. Отдельного островного стандарта нет. Выдают ли переходник в гостинице? Некоторые гостиницы выдают, но это не гарантируется. Можно ли пользоваться гостиничным USB? Можно, если порт исправен. Для ноутбука и быстрой зарядки лучше собственный блок. Где купить переходник в Тайбэе? В магазине электроники, хозяйственном или универсальном магазине и торговом центре. Тип A или B лучше? Для двухконтактной зарядки достаточно A. Для техники с заземлением нужен B. Можно ли использовать российский удлинитель? Да, через подходящий адаптер. Для заземлённых розеток удлинителя нужен PE. Почему адаптер не входит в розетку? Возможны неправильная поляризация, неподходящая геометрия или специальная точка 220 В. Не применяйте усилие. Что означает тайваньский Commodity Inspection Mark? Он показывает, что регулируемая модель прошла установленную процедуру допуска на рынок. Нормально ли, что адаптер нагревается? Слабый нагрев возможен. Обжигающий корпус, запах и треск недопустимы. Один адаптер подойдёт для Тайваня, США и Японии? По форме да. Совместимость прибора по напряжению проверяется отдельно.