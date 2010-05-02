LACP и Link Aggregation: два порта NAS, скорость и отказоустойчивость

Домашняя сеть · NAS · коммутаторы

LACP и Link Aggregation: зачем объединять порты и почему 2×1 Гбит/с не дают одному ПК 2 Гбит/с

Link Aggregation объединяет несколько физических Ethernet-линий в один логический канал. Это даёт отказоустойчивость и позволяет распределять разные сетевые потоки по нескольким member-links. Но LACP не превращает два гигабитных порта в один «2‑гигабитный провод» для любого одиночного соединения. Разбираем LAG, LACP, static aggregation, hash, NAS, SMB Multichannel, failover, VLAN, STP и правильную настройку uplink между коммутаторами.

LAGлогическая группа из нескольких физических Ethernet-links
LACPпротокол согласования и контроля Link Aggregation
Один flowобычно остаётся на одном member-link, чтобы не нарушать порядок кадров

Короткий ответ: что даёт LACP

Если объединить два гигабитных Ethernet-порта в LAG, сеть получает два основных преимущества:

  • суммарную пропускную способность для нескольких одновременных потоков;
  • резервирование: при отказе одного member-link логический канал может продолжить работу через оставшийся.
1 TCP flowобычно до 1 Гбит/с

Если оба member-link по 1G.

Несколько flowsдо 2 Гбит/с суммарно

Если hash распределит их по разным links.

Обрыв одного кабеляканал остаётся

Но часть соединений может кратковременно перестроиться.

Главная мысль: Link Aggregation увеличивает ёмкость логического interconnect, а не гарантированную скорость каждого отдельного соединения.

Что такое LAG

LAG, Link Aggregation Group — логический интерфейс, который объединяет два или больше физических Ethernet-портов.

Switch APort-Channel / LAG
1 Gbit/s 1 Gbit/s
Switch BPort-Channel / LAG

Для верхних уровней такой агрегат часто выглядит как один логический interface. VLAN, STP и другие функции обычно применяются уже к LAG/port-channel, а не рассматривают каждый member как независимый uplink.

Что такое LACP

LACP, Link Aggregation Control Protocol — протокол, который помогает двум сторонам согласовать состав агрегированного канала и контролировать его состояние.

Актуальная нормативная база — IEEE 802.1AX-2020. Именно этот стандарт определяет современную Link Aggregation. Старое обозначение IEEE 802.3ad часто встречается в интерфейсах NAS и switch по историческим причинам, но 802.3ad давно интегрирован в семейство 802.1AX.

LAG и LACP — не синонимы.

LAG может быть статическим, без протокола согласования. LACP — динамический механизм, который помогает сторонам определить совместимые links и поддерживать агрегат.

Static LAG и LACP: в чём разница

Параметр Static LAG LACP
Согласование между сторонамиНетДа
LACPDUНе используетсяИспользуется
Ошибка подключения memberМожет быть сложнее обнаружитьПротокол помогает определить несогласованный link
FailoverЗависит от реализации и link stateКонтролируется состоянием LACP и физического link
НастройкаОбе стороны вручную в одинаковый static LAGОбе стороны должны поддерживать LACP

Почему два порта по 1 Гбит/с не дают одному TCP-соединению 2 Гбит/с

Большинство обычных LACP-реализаций распределяет трафик не по отдельным пакетам, а по flows / conversations. Для каждого потока вычисляется hash, и результат определяет member-link.

Flow APC1 → NAS:445→ Link 1
Flow BPC2 → NAS:445→ Link 2
Flow CBackup → NAS→ Link 1

Так сохраняется порядок кадров внутри одного flow. Если бы соседние Ethernet-кадры одного TCP-сеанса постоянно разбрасывались по links с разной задержкой, возрастал бы риск переупорядочивания.

Linux bonding прямо описывает для политики layer3+4: разные соединения к одному peer могут попасть на разные member-links, но одно соединение не распределяется по нескольким links.

Что входит в hash

Конкретный алгоритм зависит от switch и платформы. В hash могут входить:

MAC

Source MAC и destination MAC.

IP

Source IP и destination IP.

L4 ports

TCP/UDP source и destination port.

VLAN

На части платформ может учитываться VLAN или другие поля.

Inner headers

Продвинутые switch могут учитывать внутренние поля encapsulated трафика.

Vendor policy

Доступный выбор hash зависит от модели и ОС switch.

Свежая документация Cisco 2026 года, например, показывает варианты source/destination IP и source/destination IP+port для port-channel load balancing.

Почему выбор hash важен

Представим NAS с двумя 1G-портами и десять клиентов.

Если switch распределяет только по destination MAC, а у всех потоков один MAC NAS, возможна плохая балансировка. Если hash учитывает IP и L4 ports, шансы равномерно использовать members выше.

Но «самый сложный hash» не всегда автоматически лучший.

Выбор зависит от топологии и типа трафика. Менять алгоритм стоит после измерений, а не по принципу «больше полей — значит быстрее».

Один клиент тоже может использовать оба member-link — но не обязательно одним потоком

Фраза «один компьютер никогда не получит больше 1 Гбит/с через 2×1G LACP» слишком категорична.

Один клиент может одновременно создавать несколько независимых TCP/UDP flows. Если hash учитывает L4-порты и распределяет эти flows по разным members, суммарная скорость одного компьютера потенциально может превысить 1 Гбит/с.

Но одно обычное TCP-соединение при типичной LACP-балансировке всё равно остаётся на одном физическом link.

SMB Multichannel — важное исключение для NAS

SMB Multichannel умеет создавать несколько сетевых соединений внутри одной SMB-сессии и использовать несколько доступных интерфейсов или RSS/RDMA paths.

Обычный SMB без Multichannelодна TCP connection → один member-link
SMB Multichannelнесколько TCP connections → возможна суммарная полоса нескольких links

Microsoft прямо указывает: без SMB Multichannel две 1G-сетевые карты не дают одной SMB-сессии 2 Гбит/с. С Multichannel клиент может создать несколько соединений и использовать суммарную доступную полосу.

Это уже функция SMB, а не магия LACP. Приложение создаёт несколько flows, а сеть получает возможность распределить их по разным paths/member-links.

LACP для NAS: когда есть смысл

  • Несколько пользователей одновременно. Один копирует файлы, другой делает backup, третий смотрит медиатеку.
  • NVR пишет на NAS параллельно с обычной работой.
  • Нужна отказоустойчивость кабеля/порта.
  • Switch уже managed и поддерживает LACP.
  • NAS действительно имеет два или больше Ethernet-порта.

Synology официально поддерживает IEEE 802.3ad Dynamic Link Aggregation/LACP на совместимых моделях с несколькими LAN-портами. После объединения интерфейсов DSM создаёт логический Bond.

Когда 2.5G или 10G лучше LACP

Если главная задача — ускорить один ПК при копировании одного большого файла на NAS, настоящий 2.5GbE или 10GbE часто проще и предсказуемее, чем 2×1G LACP.

2×1G LACP

Ёмкость для нескольких flows

Хорошо для нескольких клиентов и резервирования.

2.5G / 10G

Быстрее один физический link

Один обычный flow способен использовать более высокую скорость.

Эта граница уже кратко отмечена в статье «2.5G или 10G Ethernet для дома».

LACP между двумя коммутаторами

Один из типичных сценариев — агрегированный uplink между access-switch и core-switch.

Access switch24×1G clients
1G 1G 1G 1G
Core switchservers / router / NAS

Так несколько клиентских flows могут суммарно использовать несколько links uplink. Но один клиентский поток опять же обычно идёт через один member.

LACP или один 10G uplink

4×1G LACP 1×10G
Суммарная ёмкостьДо 4 Гбит/с между разными flowsДо 10 Гбит/с одного link
Один flowОбычно до 1 Гбит/сДо возможностей 10G path
Кабели/порты41
Отказ одного memberОстаётся 3G aggregateСвязь теряется без отдельного резервного path
СложностьВышеНиже

Для новой магистрали SFP+ 10G часто практичнее нескольких гигабитных links. Варианты DAC, AOC, SR и LR разобраны в статье «SFP и SFP+ для дома».

Что происходит при обрыве одного member-link

Если физический link пропал или LACP признал member непригодным, он выводится из активного агрегата. Оставшиеся conversations перераспределяются по доступным links.

До отказаLink 1 + Link 2
→ cable fault →
ПослеLink 2 продолжает работу

Это даёт отказоустойчивость, но не гарантирует абсолютный zero-loss failover для каждого приложения. Часть пакетов может потеряться, а существующие flows после перерасчёта hash могут кратковременно прерваться или перестроиться.

LACP active и passive

LACP имеет режимы active и passive.

Режим Поведение
ActiveСам начинает LACP negotiation и отправляет LACPDU
PassiveОтвечает на LACPDU, но сам negotiation не инициирует

Active + Active работает. Active + Passive тоже работает. Passive + Passive обычно не формирует агрегат, потому что ни одна сторона не начинает negotiation. Это прямо описано в актуальной документации Cisco.

Fast и Slow LACP

Часть оборудования позволяет выбрать частоту периодических LACPDU.

Например, Juniper документирует fast periodic около одной секунды и slow periodic около 30 секунд.

Fast LACP не увеличивает пропускную способность.

Это настройка контроля состояния/таймеров, а не скорости передачи пользовательского трафика. Кроме того, физический link-down часто обнаруживается быстрее самого LACP timeout.

Можно ли подключить LACP к двум разным коммутаторам

Обычный LACP предполагает, что удалённая сторона выглядит как одна логическая система агрегации.

Поэтому два порта NAS нельзя просто подключить к двум независимым switch и объединить их в один обычный LACP bond.

Работает NAS → один switch с LACP
Может работать NAS → stack / MLAG-пара
Не делать NAS → два независимых switch как один LAG

Synology также указывает: при использовании нескольких switches для IEEE 802.3ad они должны быть stackable и правильно настроены. В других экосистемах применяются MLAG, MC-LAG, vPC, VSX и другие vendor-specific механизмы.

Что выбрать для настоящего резервирования двух switch

Если два switch независимы и не умеют MLAG/stacking, часто безопаснее использовать:

  • Active/Standby bonding на сервере/NAS;
  • два независимых L3-интерфейса по архитектуре;
  • SMB Multichannel через разные пути, если это поддерживается и корректно спроектировано;
  • отдельный механизм failover производителя.

Не пытайтесь имитировать multi-chassis LAG двумя обычными unmanaged-switch.

LACP и STP/RSTP

Link Aggregation и Spanning Tree решают разные задачи.

LACP

Объединяет parallel links

Несколько физических линий становятся одним логическим агрегатом.

RSTP

Убирает L2-петли

Строит loop-free topology и может блокировать резервный путь.

После корректного создания LAG spanning tree обычно видит его как один логический port-channel. Это позволяет иметь несколько физических links без превращения их в L2-петлю.

Подробно: «STP и RSTP: сетевые петли и Broadcast Storm».

LACP и VLAN

LAG может быть access или trunk в зависимости от оборудования. Если агрегат используется как trunk между switch, список VLAN и tagging на обеих сторонах должен совпадать.

Все member-links одного LAG должны иметь совместимую конфигурацию.

Скорость, duplex, VLAN/trunk-параметры и другие ключевые настройки не должны конфликтовать. Иначе часть ports может не войти в агрегат или сеть начнёт работать непредсказуемо.

Основы tagged/untagged/trunk: «VLAN простыми словами».

Можно ли агрегировать порты разной скорости

Для обычного LACP member-links обычно должны иметь совместимые параметры, включая скорость. Типичный агрегат строят из одинаковых 1G, 2.5G или 10G links.

Не рассчитывайте, что switch просто сложит 1G + 2.5G в «3.5G LACP». Поддержка смешанной скорости зависит от платформы и в обычных домашних/SMB switch чаще отсутствует или не является штатным сценарием.

Что показывает LACP status на switch

На управляемом switch полезно проверить:

Actor / Partnerкто является локальной и удалённой стороной
Member stateвошёл ли порт в агрегат
Collectingпринимает ли link трафик для агрегата
Distributingможет ли через member передаваться пользовательский трафик
System IDидентификатор LACP-системы партнёра
Port keyпараметр совместимости ports в одном агрегате

Названия отличаются между Cisco, MikroTik, UniFi, TP-Link, QNAP, Synology и другими платформами, но логика проверки одинакова: не просто «галочка LACP включена», а все ожидаемые members реально участвуют в одном агрегате.

Почему второй кабель подключён, а скорость не выросла

01Запущен только один TCP flow и он попал на один member.
02Hash неудачно распределил все текущие flows на один link.
03Один из ports не вошёл в LAG.
04NAS настроен на Active/Standby, а не LACP.
05Switch настроен static, NAS ждёт LACP.
06Обе стороны LACP passive.
07Клиент сам подключён только 1G и использует один flow.
08Диски или CPU NAS медленнее сети.

Как правильно тестировать LACP через iperf3

Один обычный iperf3 flow не доказывает суммарную ёмкость LAG.

  1. Проверьте каждый физический link. Оба должны согласоваться на ожидаемой скорости.
  2. Проверьте LACP status. Все members должны быть active/collecting/distributing по терминологии вашей платформы.
  3. Запустите один flow. Зафиксируйте его ожидаемый предел.
  4. Добавьте несколько параллельных flows. Например, несколько клиентов или iperf3 с несколькими независимыми streams.
  5. Смотрите counters каждого member. Нужно увидеть распределение трафика.
  6. Отключите один cable. Проверьте failover и оставшуюся пропускную способность.

Подробная методика локального теста уже есть в статье «Как проверить скорость ПК и NAS через iperf3».

Почему iperf3 -P 4 не всегда использует оба member-link

Даже четыре parallel TCP connections могут попасть на один member, если используемый hash не учитывает L4 ports или если комбинация исходных/целевых адресов даёт одинаковый результат.

Поэтому для полноценной проверки LAG лучше сочетать:

  • несколько flows;
  • несколько клиентов;
  • счётчики каждого member;
  • понимание load-balancing policy конкретного switch.

LACP и Jumbo Frames

Jumbo Frames не являются обязательной частью LACP. Это независимые функции.

Можно использовать LACP с MTU 1500, и это нормальная конфигурация. Можно использовать Jumbo Frames, но тогда MTU должен быть согласован по всему нужному пути.

Не включайте MTU 9000 просто потому, что собрали LAG для NAS.

LACP и PoE-коммутаторы

В CCTV-сети LACP может быть полезен для uplink крупного PoE-switch, если суммарный трафик множества камер способен превысить один гигабитный канал.

Но сначала нужно посчитать фактический aggregate bitrate камер. Десять камер по 6 Мбит/с создают около 60 Мбит/с полезного видеопотока, и 2×1G LACP здесь сам по себе не нужен.

Смысл появляется, когда действительно есть высокая суммарная нагрузка, несколько NVR/VMS или требуется резервирование uplink.

LACP для Wi‑Fi 6E / Wi‑Fi 7 точки доступа

Старые enterprise AP иногда использовали два гигабитных Ethernet-порта с aggregation. Но в современных домашних и SMB-сценариях обычно удобнее один 2.5G/5G/10G multigig uplink, если точка и switch его поддерживают.

Для Wi‑Fi 7 особенно важно не путать высокую суммарную PHY-rate радиомодуля с реальной Ethernet-пропускной способностью uplink.

Когда LACP действительно полезен дома

NAS для нескольких клиентовbackup + SMB + media одновременно
Домашний сервернесколько VM/контейнеров и пользователей
Uplink между switchмного клиентских flows
CCTVмного камер и несколько consumers
Failoverнужно пережить обрыв одного Ethernet-link
Лабораториянесколько VLAN и сетевых сервисов

Когда LACP дома почти ничего не даст

  • Один ПК копирует один файл на NAS по одному TCP connection.
  • Сам NAS упирается в HDD на 100–150 МБ/с.
  • Клиенты всё равно подключены по медленному Wi‑Fi.
  • Switch unmanaged и LACP не поддерживает.
  • Задача решается одним 2.5G-портом проще.

LACP не заменяет нормальный адресный и VLAN-план

После создания Bond/LAG IP-адрес обычно назначается логическому интерфейсу, а не каждому member отдельно.

Если в сети используются VLAN, они должны быть настроены на логическом агрегате согласованно с другой стороной. Нельзя рассматривать каждый member как отдельный независимый trunk с разными наборами VLAN.

Типовые ошибки

01Ожидать 2 Гбит/с от одного TCP flow через 2×1G LACP.
02Считать LAG и LACP одним и тем же термином.
03Настроить LACP только на NAS, но не на switch.
04Сделать passive/passive и ждать negotiation.
05Подключить members к двум независимым switch без MLAG/stack.
06Смешать static LAG на одной стороне и LACP на другой.
07Не проверить hash и удивляться перекосу нагрузки.
08Включить Jumbo Frames одновременно с LACP и потом искать две проблемы сразу.
09Считать LACP заменой STP для всей остальной L2-топологии.
10Не проверить диски, CPU и SMB перед выводом «LACP не работает».

Практическая схема для NAS с двумя 1G-портами

NAS LAN11G
NAS LAN21G
↓ LACP Bond ↓
Managed SwitchLAG 2×1G
Clientsнесколько независимых flows

Если один ПК должен стабильно копировать быстрее 1 Гбит/с, лучше проверить поддержку 2.5GbE/10GbE или SMB Multichannel, а не ожидать этого автоматически от одного LACP bond.

Как настраивать LACP без лишнего риска

  1. Проверьте поддержку обеих сторон. NAS/server и switch.
  2. Обновите документацию и backup. Сохраните конфигурацию switch и сетевые параметры NAS.
  3. Создайте LAG на switch. Используйте совместимые ports.
  4. Настройте LACP на конечном устройстве. Не смешивайте режимы.
  5. Перенесите VLAN/IP на логический interface.
  6. Проверьте member states. Все ожидаемые links должны войти в агрегат.
  7. Проверьте hash policy. Если платформа позволяет выбор.
  8. Проверьте failover. Отключите один member в контролируемое время.
  9. Измерьте несколько flows. Не делайте вывод по одному speedtest.

Техническая основа на 2026 год

IEEE 802.1AX-2020

Действующий основной стандарт Link Aggregation.

IEEE 802.1AXdz-2025

Активная поправка, добавляющая YANG-модели конфигурации и статуса.

Synology DSM

Поддерживает Dynamic Link Aggregation/LACP на моделях с несколькими LAN-портами.

SMB Multichannel

Microsoft позволяет одной SMB-сессии использовать несколько network connections.

Точные limits по числу members, поддерживаемым hash algorithms, LACP timers и multi-chassis aggregation зависят от конкретной модели switch и NAS.

Локальные сети и NAS в Туле

Нужно понять, даст ли LACP реальный прирост вашей сети?

Можно проверить uplink, NAS, switch, VLAN, 1G/2.5G/10G, SFP+, LACP, SMB Multichannel и фактические ограничения по iperf3. Иногда правильнее собрать LAG, иногда заменить один uplink на 2.5G/10G, а иногда узкое место вообще находится в дисках или Wi‑Fi.

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Частые вопросы

Что такое LACP простыми словами?

LACP — протокол, который помогает двум сетевым устройствам согласовать несколько физических Ethernet-линий в один логический агрегированный канал и контролировать участие member-links.

Чем LACP отличается от Link Aggregation?

Link Aggregation — сама технология объединения links. LACP — протокол динамического согласования такого агрегата. Существует и Static Link Aggregation без LACP.

Дадут ли два порта 1 Гбит/с скорость 2 Гбит/с?

Суммарно для нескольких flows — могут. Один обычный TCP flow при типичной hash-балансировке обычно остаётся на одном member-link и ограничивается примерно скоростью одного порта.

Почему один ПК не получает 2 Гбит/с от NAS с 2×1G LACP?

Чаще всего файловая передача использует один TCP flow, который hash закрепляет за одним member. Для одного клиента может помочь настоящий 2.5G/10G interface или поддерживаемый SMB Multichannel с несколькими соединениями.

Можно ли подключить LACP NAS к двум разным switch?

Только если два switch работают как единая логическая система для multi-chassis aggregation, например через stack или поддерживаемый MLAG/MC-LAG. Два независимых обычных switch нельзя просто использовать как одну сторону LACP.

Что лучше: LACP или 2.5GbE?

Для ускорения одного обычного соединения чаще проще 2.5GbE. LACP полезнее для нескольких одновременных flows, нескольких клиентов и отказоустойчивости.

Нужен ли managed switch для LACP?

Обычно да. Switch должен поддерживать создание LAG и LACP. На обычном unmanaged-switch два параллельных кабеля могут создать Ethernet-петлю.

LACP заменяет STP?

Нет. LACP безопасно объединяет конкретный набор parallel links в один логический интерфейс. STP/RSTP защищает общую L2-топологию от петель за пределами этого агрегата.

Нужны ли Jumbo Frames для LACP?

Нет. LACP нормально работает с MTU 1500. Jumbo Frames — отдельная технология и должна настраиваться только при согласованной поддержке всего нужного сетевого пути.

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Техническая основа: IEEE 802.1AX-2020 Link Aggregation, IEEE 802.1AXdz-2025, актуальная документация Cisco по EtherChannel/LACP, Synology DSM Link Aggregation, Linux bonding и Microsoft SMB Multichannel.

Конкретные load-balancing algorithms, число member-links, LACP timers, multi-chassis возможности и поведение failover зависят от оборудования и прошивки. Перед изменением uplink на работающей сети сохраните конфигурацию и проверьте резервный доступ к switch/NAS.

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