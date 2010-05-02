LACP и Link Aggregation: два порта NAS, скорость и отказоустойчивость

Домашняя сеть · NAS · коммутаторы LACP и Link Aggregation: зачем объединять порты и почему 2×1 Гбит/с не дают одному ПК 2 Гбит/с Link Aggregation объединяет несколько физических Ethernet-линий в один логический канал. Это даёт отказоустойчивость и позволяет распределять разные сетевые потоки по нескольким member-links. Но LACP не превращает два гигабитных порта в один «2‑гигабитный провод» для любого одиночного соединения. Разбираем LAG, LACP, static aggregation, hash, NAS, SMB Multichannel, failover, VLAN, STP и правильную настройку uplink между коммутаторами.

LAG логическая группа из нескольких физических Ethernet-links LACP протокол согласования и контроля Link Aggregation Один flow обычно остаётся на одном member-link, чтобы не нарушать порядок кадров

Короткий ответ: что даёт LACP Если объединить два гигабитных Ethernet-порта в LAG, сеть получает два основных преимущества: суммарную пропускную способность для нескольких одновременных потоков;

резервирование: при отказе одного member-link логический канал может продолжить работу через оставшийся. 1 TCP flow обычно до 1 Гбит/с Если оба member-link по 1G. Несколько flows до 2 Гбит/с суммарно Если hash распределит их по разным links. Обрыв одного кабеля канал остаётся Но часть соединений может кратковременно перестроиться. Главная мысль: Link Aggregation увеличивает ёмкость логического interconnect, а не гарантированную скорость каждого отдельного соединения.

Что такое LAG LAG, Link Aggregation Group — логический интерфейс, который объединяет два или больше физических Ethernet-портов. Switch A Port-Channel / LAG 1 Gbit/s 1 Gbit/s Switch B Port-Channel / LAG Для верхних уровней такой агрегат часто выглядит как один логический interface. VLAN, STP и другие функции обычно применяются уже к LAG/port-channel, а не рассматривают каждый member как независимый uplink.

Что такое LACP LACP, Link Aggregation Control Protocol — протокол, который помогает двум сторонам согласовать состав агрегированного канала и контролировать его состояние. Актуальная нормативная база — IEEE 802.1AX-2020. Именно этот стандарт определяет современную Link Aggregation. Старое обозначение IEEE 802.3ad часто встречается в интерфейсах NAS и switch по историческим причинам, но 802.3ad давно интегрирован в семейство 802.1AX. LAG и LACP — не синонимы. LAG может быть статическим, без протокола согласования. LACP — динамический механизм, который помогает сторонам определить совместимые links и поддерживать агрегат.

Static LAG и LACP: в чём разница Параметр Static LAG LACP Согласование между сторонами Нет Да LACPDU Не используется Используется Ошибка подключения member Может быть сложнее обнаружить Протокол помогает определить несогласованный link Failover Зависит от реализации и link state Контролируется состоянием LACP и физического link Настройка Обе стороны вручную в одинаковый static LAG Обе стороны должны поддерживать LACP

Почему два порта по 1 Гбит/с не дают одному TCP-соединению 2 Гбит/с Большинство обычных LACP-реализаций распределяет трафик не по отдельным пакетам, а по flows / conversations. Для каждого потока вычисляется hash, и результат определяет member-link. Flow A PC1 → NAS:445→ Link 1 Flow B PC2 → NAS:445→ Link 2 Flow C Backup → NAS→ Link 1 Так сохраняется порядок кадров внутри одного flow. Если бы соседние Ethernet-кадры одного TCP-сеанса постоянно разбрасывались по links с разной задержкой, возрастал бы риск переупорядочивания. Linux bonding прямо описывает для политики layer3+4: разные соединения к одному peer могут попасть на разные member-links, но одно соединение не распределяется по нескольким links.

Что входит в hash Конкретный алгоритм зависит от switch и платформы. В hash могут входить: MAC Source MAC и destination MAC. IP Source IP и destination IP. L4 ports TCP/UDP source и destination port. VLAN На части платформ может учитываться VLAN или другие поля. Inner headers Продвинутые switch могут учитывать внутренние поля encapsulated трафика. Vendor policy Доступный выбор hash зависит от модели и ОС switch. Свежая документация Cisco 2026 года, например, показывает варианты source/destination IP и source/destination IP+port для port-channel load balancing.

Почему выбор hash важен Представим NAS с двумя 1G-портами и десять клиентов. Если switch распределяет только по destination MAC, а у всех потоков один MAC NAS, возможна плохая балансировка. Если hash учитывает IP и L4 ports, шансы равномерно использовать members выше. Но «самый сложный hash» не всегда автоматически лучший. Выбор зависит от топологии и типа трафика. Менять алгоритм стоит после измерений, а не по принципу «больше полей — значит быстрее».

Один клиент тоже может использовать оба member-link — но не обязательно одним потоком Фраза «один компьютер никогда не получит больше 1 Гбит/с через 2×1G LACP» слишком категорична. Один клиент может одновременно создавать несколько независимых TCP/UDP flows. Если hash учитывает L4-порты и распределяет эти flows по разным members, суммарная скорость одного компьютера потенциально может превысить 1 Гбит/с. Но одно обычное TCP-соединение при типичной LACP-балансировке всё равно остаётся на одном физическом link.

SMB Multichannel — важное исключение для NAS SMB Multichannel умеет создавать несколько сетевых соединений внутри одной SMB-сессии и использовать несколько доступных интерфейсов или RSS/RDMA paths. Обычный SMB без Multichannel одна TCP connection → один member-link SMB Multichannel несколько TCP connections → возможна суммарная полоса нескольких links Microsoft прямо указывает: без SMB Multichannel две 1G-сетевые карты не дают одной SMB-сессии 2 Гбит/с. С Multichannel клиент может создать несколько соединений и использовать суммарную доступную полосу. Это уже функция SMB, а не магия LACP. Приложение создаёт несколько flows, а сеть получает возможность распределить их по разным paths/member-links.

LACP для NAS: когда есть смысл Несколько пользователей одновременно. Один копирует файлы, другой делает backup, третий смотрит медиатеку.

Один копирует файлы, другой делает backup, третий смотрит медиатеку. NVR пишет на NAS параллельно с обычной работой.

Нужна отказоустойчивость кабеля/порта.

Switch уже managed и поддерживает LACP.

NAS действительно имеет два или больше Ethernet-порта. Synology официально поддерживает IEEE 802.3ad Dynamic Link Aggregation/LACP на совместимых моделях с несколькими LAN-портами. После объединения интерфейсов DSM создаёт логический Bond.

Когда 2.5G или 10G лучше LACP Если главная задача — ускорить один ПК при копировании одного большого файла на NAS, настоящий 2.5GbE или 10GbE часто проще и предсказуемее, чем 2×1G LACP. 2×1G LACP Ёмкость для нескольких flows Хорошо для нескольких клиентов и резервирования. 2.5G / 10G Быстрее один физический link Один обычный flow способен использовать более высокую скорость. Эта граница уже кратко отмечена в статье «2.5G или 10G Ethernet для дома».

LACP между двумя коммутаторами Один из типичных сценариев — агрегированный uplink между access-switch и core-switch. Access switch 24×1G clients 1G 1G 1G 1G Core switch servers / router / NAS Так несколько клиентских flows могут суммарно использовать несколько links uplink. Но один клиентский поток опять же обычно идёт через один member.

LACP или один 10G uplink 4×1G LACP 1×10G Суммарная ёмкость До 4 Гбит/с между разными flows До 10 Гбит/с одного link Один flow Обычно до 1 Гбит/с До возможностей 10G path Кабели/порты 4 1 Отказ одного member Остаётся 3G aggregate Связь теряется без отдельного резервного path Сложность Выше Ниже Для новой магистрали SFP+ 10G часто практичнее нескольких гигабитных links. Варианты DAC, AOC, SR и LR разобраны в статье «SFP и SFP+ для дома».

Что происходит при обрыве одного member-link Если физический link пропал или LACP признал member непригодным, он выводится из активного агрегата. Оставшиеся conversations перераспределяются по доступным links. До отказа Link 1 + Link 2 → cable fault → После Link 2 продолжает работу Это даёт отказоустойчивость, но не гарантирует абсолютный zero-loss failover для каждого приложения. Часть пакетов может потеряться, а существующие flows после перерасчёта hash могут кратковременно прерваться или перестроиться.

LACP active и passive LACP имеет режимы active и passive. Режим Поведение Active Сам начинает LACP negotiation и отправляет LACPDU Passive Отвечает на LACPDU, но сам negotiation не инициирует Active + Active работает. Active + Passive тоже работает. Passive + Passive обычно не формирует агрегат, потому что ни одна сторона не начинает negotiation. Это прямо описано в актуальной документации Cisco.

Fast и Slow LACP Часть оборудования позволяет выбрать частоту периодических LACPDU. Например, Juniper документирует fast periodic около одной секунды и slow periodic около 30 секунд. Fast LACP не увеличивает пропускную способность. Это настройка контроля состояния/таймеров, а не скорости передачи пользовательского трафика. Кроме того, физический link-down часто обнаруживается быстрее самого LACP timeout.

Можно ли подключить LACP к двум разным коммутаторам Обычный LACP предполагает, что удалённая сторона выглядит как одна логическая система агрегации. Поэтому два порта NAS нельзя просто подключить к двум независимым switch и объединить их в один обычный LACP bond. Работает NAS → один switch с LACP Может работать NAS → stack / MLAG-пара Не делать NAS → два независимых switch как один LAG Synology также указывает: при использовании нескольких switches для IEEE 802.3ad они должны быть stackable и правильно настроены. В других экосистемах применяются MLAG, MC-LAG, vPC, VSX и другие vendor-specific механизмы.

Что выбрать для настоящего резервирования двух switch Если два switch независимы и не умеют MLAG/stacking, часто безопаснее использовать: Active/Standby bonding на сервере/NAS;

два независимых L3-интерфейса по архитектуре;

SMB Multichannel через разные пути, если это поддерживается и корректно спроектировано;

отдельный механизм failover производителя. Не пытайтесь имитировать multi-chassis LAG двумя обычными unmanaged-switch.

LACP и STP/RSTP Link Aggregation и Spanning Tree решают разные задачи. LACP Объединяет parallel links Несколько физических линий становятся одним логическим агрегатом. RSTP Убирает L2-петли Строит loop-free topology и может блокировать резервный путь. После корректного создания LAG spanning tree обычно видит его как один логический port-channel. Это позволяет иметь несколько физических links без превращения их в L2-петлю. Подробно: «STP и RSTP: сетевые петли и Broadcast Storm».

LACP и VLAN LAG может быть access или trunk в зависимости от оборудования. Если агрегат используется как trunk между switch, список VLAN и tagging на обеих сторонах должен совпадать. Все member-links одного LAG должны иметь совместимую конфигурацию. Скорость, duplex, VLAN/trunk-параметры и другие ключевые настройки не должны конфликтовать. Иначе часть ports может не войти в агрегат или сеть начнёт работать непредсказуемо. Основы tagged/untagged/trunk: «VLAN простыми словами».

Можно ли агрегировать порты разной скорости Для обычного LACP member-links обычно должны иметь совместимые параметры, включая скорость. Типичный агрегат строят из одинаковых 1G, 2.5G или 10G links. Не рассчитывайте, что switch просто сложит 1G + 2.5G в «3.5G LACP». Поддержка смешанной скорости зависит от платформы и в обычных домашних/SMB switch чаще отсутствует или не является штатным сценарием.

Что показывает LACP status на switch На управляемом switch полезно проверить: Actor / Partner кто является локальной и удалённой стороной Member state вошёл ли порт в агрегат Collecting принимает ли link трафик для агрегата Distributing может ли через member передаваться пользовательский трафик System ID идентификатор LACP-системы партнёра Port key параметр совместимости ports в одном агрегате Названия отличаются между Cisco, MikroTik, UniFi, TP-Link, QNAP, Synology и другими платформами, но логика проверки одинакова: не просто «галочка LACP включена», а все ожидаемые members реально участвуют в одном агрегате.

Почему второй кабель подключён, а скорость не выросла 01 Запущен только один TCP flow и он попал на один member. 02 Hash неудачно распределил все текущие flows на один link. 03 Один из ports не вошёл в LAG. 04 NAS настроен на Active/Standby, а не LACP. 05 Switch настроен static, NAS ждёт LACP. 06 Обе стороны LACP passive. 07 Клиент сам подключён только 1G и использует один flow. 08 Диски или CPU NAS медленнее сети.

Как правильно тестировать LACP через iperf3 Один обычный iperf3 flow не доказывает суммарную ёмкость LAG. Проверьте каждый физический link. Оба должны согласоваться на ожидаемой скорости. Проверьте LACP status. Все members должны быть active/collecting/distributing по терминологии вашей платформы. Запустите один flow. Зафиксируйте его ожидаемый предел. Добавьте несколько параллельных flows. Например, несколько клиентов или iperf3 с несколькими независимыми streams. Смотрите counters каждого member. Нужно увидеть распределение трафика. Отключите один cable. Проверьте failover и оставшуюся пропускную способность. Подробная методика локального теста уже есть в статье «Как проверить скорость ПК и NAS через iperf3».

Почему iperf3 -P 4 не всегда использует оба member-link Даже четыре parallel TCP connections могут попасть на один member, если используемый hash не учитывает L4 ports или если комбинация исходных/целевых адресов даёт одинаковый результат. Поэтому для полноценной проверки LAG лучше сочетать: несколько flows;

несколько клиентов;

счётчики каждого member;

понимание load-balancing policy конкретного switch.

LACP и Jumbo Frames Jumbo Frames не являются обязательной частью LACP. Это независимые функции. Можно использовать LACP с MTU 1500, и это нормальная конфигурация. Можно использовать Jumbo Frames, но тогда MTU должен быть согласован по всему нужному пути. Не включайте MTU 9000 просто потому, что собрали LAG для NAS.

LACP и PoE-коммутаторы В CCTV-сети LACP может быть полезен для uplink крупного PoE-switch, если суммарный трафик множества камер способен превысить один гигабитный канал. Но сначала нужно посчитать фактический aggregate bitrate камер. Десять камер по 6 Мбит/с создают около 60 Мбит/с полезного видеопотока, и 2×1G LACP здесь сам по себе не нужен. Смысл появляется, когда действительно есть высокая суммарная нагрузка, несколько NVR/VMS или требуется резервирование uplink.

LACP для Wi‑Fi 6E / Wi‑Fi 7 точки доступа Старые enterprise AP иногда использовали два гигабитных Ethernet-порта с aggregation. Но в современных домашних и SMB-сценариях обычно удобнее один 2.5G/5G/10G multigig uplink, если точка и switch его поддерживают. Для Wi‑Fi 7 особенно важно не путать высокую суммарную PHY-rate радиомодуля с реальной Ethernet-пропускной способностью uplink.

Когда LACP действительно полезен дома NAS для нескольких клиентов backup + SMB + media одновременно Домашний сервер несколько VM/контейнеров и пользователей Uplink между switch много клиентских flows CCTV много камер и несколько consumers Failover нужно пережить обрыв одного Ethernet-link Лаборатория несколько VLAN и сетевых сервисов

Когда LACP дома почти ничего не даст Один ПК копирует один файл на NAS по одному TCP connection.

Сам NAS упирается в HDD на 100–150 МБ/с.

Клиенты всё равно подключены по медленному Wi‑Fi.

Switch unmanaged и LACP не поддерживает.

Задача решается одним 2.5G-портом проще.

LACP не заменяет нормальный адресный и VLAN-план После создания Bond/LAG IP-адрес обычно назначается логическому интерфейсу, а не каждому member отдельно. Если в сети используются VLAN, они должны быть настроены на логическом агрегате согласованно с другой стороной. Нельзя рассматривать каждый member как отдельный независимый trunk с разными наборами VLAN.

Типовые ошибки 01 Ожидать 2 Гбит/с от одного TCP flow через 2×1G LACP. 02 Считать LAG и LACP одним и тем же термином. 03 Настроить LACP только на NAS, но не на switch. 04 Сделать passive/passive и ждать negotiation. 05 Подключить members к двум независимым switch без MLAG/stack. 06 Смешать static LAG на одной стороне и LACP на другой. 07 Не проверить hash и удивляться перекосу нагрузки. 08 Включить Jumbo Frames одновременно с LACP и потом искать две проблемы сразу. 09 Считать LACP заменой STP для всей остальной L2-топологии. 10 Не проверить диски, CPU и SMB перед выводом «LACP не работает».

Практическая схема для NAS с двумя 1G-портами NAS LAN1 1G NAS LAN2 1G ↓ LACP Bond ↓ Managed Switch LAG 2×1G ↓ Clients несколько независимых flows Если один ПК должен стабильно копировать быстрее 1 Гбит/с, лучше проверить поддержку 2.5GbE/10GbE или SMB Multichannel, а не ожидать этого автоматически от одного LACP bond.

Как настраивать LACP без лишнего риска Проверьте поддержку обеих сторон. NAS/server и switch. Обновите документацию и backup. Сохраните конфигурацию switch и сетевые параметры NAS. Создайте LAG на switch. Используйте совместимые ports. Настройте LACP на конечном устройстве. Не смешивайте режимы. Перенесите VLAN/IP на логический interface. Проверьте member states. Все ожидаемые links должны войти в агрегат. Проверьте hash policy. Если платформа позволяет выбор. Проверьте failover. Отключите один member в контролируемое время. Измерьте несколько flows. Не делайте вывод по одному speedtest.

Техническая основа на 2026 год IEEE 802.1AX-2020 Действующий основной стандарт Link Aggregation. IEEE 802.1AXdz-2025 Активная поправка, добавляющая YANG-модели конфигурации и статуса. Synology DSM Поддерживает Dynamic Link Aggregation/LACP на моделях с несколькими LAN-портами. SMB Multichannel Microsoft позволяет одной SMB-сессии использовать несколько network connections. Точные limits по числу members, поддерживаемым hash algorithms, LACP timers и multi-chassis aggregation зависят от конкретной модели switch и NAS.

Локальные сети и NAS в Туле Нужно понять, даст ли LACP реальный прирост вашей сети? Можно проверить uplink, NAS, switch, VLAN, 1G/2.5G/10G, SFP+, LACP, SMB Multichannel и фактические ограничения по iperf3. Иногда правильнее собрать LAG, иногда заменить один uplink на 2.5G/10G, а иногда узкое место вообще находится в дисках или Wi‑Fi.