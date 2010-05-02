LACP и Link Aggregation: два порта NAS, скорость и отказоустойчивость

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LACP и Link Aggregation: зачем объединять порты и почему 2×1 Гбит/с не дают одному ПК 2 Гбит/с
Link Aggregation объединяет несколько физических Ethernet-линий в один логический канал. Это даёт отказоустойчивость и позволяет распределять разные сетевые потоки по нескольким member-links. Но LACP не превращает два гигабитных порта в один «2‑гигабитный провод» для любого одиночного соединения. Разбираем LAG, LACP, static aggregation, hash, NAS, SMB Multichannel, failover, VLAN, STP и правильную настройку uplink между коммутаторами.
Короткий ответ: что даёт LACP
Если объединить два гигабитных Ethernet-порта в LAG, сеть получает два основных преимущества:
- суммарную пропускную способность для нескольких одновременных потоков;
- резервирование: при отказе одного member-link логический канал может продолжить работу через оставшийся.
Если оба member-link по 1G.
Если hash распределит их по разным links.
Но часть соединений может кратковременно перестроиться.
Что такое LAG
LAG, Link Aggregation Group — логический интерфейс, который объединяет два или больше физических Ethernet-портов.
Для верхних уровней такой агрегат часто выглядит как один логический interface. VLAN, STP и другие функции обычно применяются уже к LAG/port-channel, а не рассматривают каждый member как независимый uplink.
Что такое LACP
LACP, Link Aggregation Control Protocol — протокол, который помогает двум сторонам согласовать состав агрегированного канала и контролировать его состояние.
Актуальная нормативная база — IEEE 802.1AX-2020. Именно этот стандарт определяет современную Link Aggregation. Старое обозначение IEEE 802.3ad часто встречается в интерфейсах NAS и switch по историческим причинам, но 802.3ad давно интегрирован в семейство 802.1AX.
LAG может быть статическим, без протокола согласования. LACP — динамический механизм, который помогает сторонам определить совместимые links и поддерживать агрегат.
Static LAG и LACP: в чём разница
|Параметр
|Static LAG
|LACP
|Согласование между сторонами
|Нет
|Да
|LACPDU
|Не используется
|Используется
|Ошибка подключения member
|Может быть сложнее обнаружить
|Протокол помогает определить несогласованный link
|Failover
|Зависит от реализации и link state
|Контролируется состоянием LACP и физического link
|Настройка
|Обе стороны вручную в одинаковый static LAG
|Обе стороны должны поддерживать LACP
Почему два порта по 1 Гбит/с не дают одному TCP-соединению 2 Гбит/с
Большинство обычных LACP-реализаций распределяет трафик не по отдельным пакетам, а по flows / conversations. Для каждого потока вычисляется hash, и результат определяет member-link.
Так сохраняется порядок кадров внутри одного flow. Если бы соседние Ethernet-кадры одного TCP-сеанса постоянно разбрасывались по links с разной задержкой, возрастал бы риск переупорядочивания.
Linux bonding прямо описывает для политики layer3+4: разные соединения к одному peer могут попасть на разные member-links, но одно соединение не распределяется по нескольким links.
Что входит в hash
Конкретный алгоритм зависит от switch и платформы. В hash могут входить:
MAC
Source MAC и destination MAC.
IP
Source IP и destination IP.
L4 ports
TCP/UDP source и destination port.
VLAN
На части платформ может учитываться VLAN или другие поля.
Inner headers
Продвинутые switch могут учитывать внутренние поля encapsulated трафика.
Vendor policy
Доступный выбор hash зависит от модели и ОС switch.
Свежая документация Cisco 2026 года, например, показывает варианты source/destination IP и source/destination IP+port для port-channel load balancing.
Почему выбор hash важен
Представим NAS с двумя 1G-портами и десять клиентов.
Если switch распределяет только по destination MAC, а у всех потоков один MAC NAS, возможна плохая балансировка. Если hash учитывает IP и L4 ports, шансы равномерно использовать members выше.
Выбор зависит от топологии и типа трафика. Менять алгоритм стоит после измерений, а не по принципу «больше полей — значит быстрее».
Один клиент тоже может использовать оба member-link — но не обязательно одним потоком
Фраза «один компьютер никогда не получит больше 1 Гбит/с через 2×1G LACP» слишком категорична.
Один клиент может одновременно создавать несколько независимых TCP/UDP flows. Если hash учитывает L4-порты и распределяет эти flows по разным members, суммарная скорость одного компьютера потенциально может превысить 1 Гбит/с.
Но одно обычное TCP-соединение при типичной LACP-балансировке всё равно остаётся на одном физическом link.
SMB Multichannel — важное исключение для NAS
SMB Multichannel умеет создавать несколько сетевых соединений внутри одной SMB-сессии и использовать несколько доступных интерфейсов или RSS/RDMA paths.
Microsoft прямо указывает: без SMB Multichannel две 1G-сетевые карты не дают одной SMB-сессии 2 Гбит/с. С Multichannel клиент может создать несколько соединений и использовать суммарную доступную полосу.
LACP для NAS: когда есть смысл
- Несколько пользователей одновременно. Один копирует файлы, другой делает backup, третий смотрит медиатеку.
- NVR пишет на NAS параллельно с обычной работой.
- Нужна отказоустойчивость кабеля/порта.
- Switch уже managed и поддерживает LACP.
- NAS действительно имеет два или больше Ethernet-порта.
Synology официально поддерживает IEEE 802.3ad Dynamic Link Aggregation/LACP на совместимых моделях с несколькими LAN-портами. После объединения интерфейсов DSM создаёт логический Bond.
Когда 2.5G или 10G лучше LACP
Если главная задача — ускорить один ПК при копировании одного большого файла на NAS, настоящий 2.5GbE или 10GbE часто проще и предсказуемее, чем 2×1G LACP.
Ёмкость для нескольких flows
Хорошо для нескольких клиентов и резервирования.
Быстрее один физический link
Один обычный flow способен использовать более высокую скорость.
Эта граница уже кратко отмечена в статье «2.5G или 10G Ethernet для дома».
LACP между двумя коммутаторами
Один из типичных сценариев — агрегированный uplink между access-switch и core-switch.
Так несколько клиентских flows могут суммарно использовать несколько links uplink. Но один клиентский поток опять же обычно идёт через один member.
LACP или один 10G uplink
|4×1G LACP
|1×10G
|Суммарная ёмкость
|До 4 Гбит/с между разными flows
|До 10 Гбит/с одного link
|Один flow
|Обычно до 1 Гбит/с
|До возможностей 10G path
|Кабели/порты
|4
|1
|Отказ одного member
|Остаётся 3G aggregate
|Связь теряется без отдельного резервного path
|Сложность
|Выше
|Ниже
Для новой магистрали SFP+ 10G часто практичнее нескольких гигабитных links. Варианты DAC, AOC, SR и LR разобраны в статье «SFP и SFP+ для дома».
Что происходит при обрыве одного member-link
Если физический link пропал или LACP признал member непригодным, он выводится из активного агрегата. Оставшиеся conversations перераспределяются по доступным links.
Это даёт отказоустойчивость, но не гарантирует абсолютный zero-loss failover для каждого приложения. Часть пакетов может потеряться, а существующие flows после перерасчёта hash могут кратковременно прерваться или перестроиться.
LACP active и passive
LACP имеет режимы active и passive.
|Режим
|Поведение
|Active
|Сам начинает LACP negotiation и отправляет LACPDU
|Passive
|Отвечает на LACPDU, но сам negotiation не инициирует
Active + Active работает. Active + Passive тоже работает. Passive + Passive обычно не формирует агрегат, потому что ни одна сторона не начинает negotiation. Это прямо описано в актуальной документации Cisco.
Fast и Slow LACP
Часть оборудования позволяет выбрать частоту периодических LACPDU.
Например, Juniper документирует fast periodic около одной секунды и slow periodic около 30 секунд.
Это настройка контроля состояния/таймеров, а не скорости передачи пользовательского трафика. Кроме того, физический link-down часто обнаруживается быстрее самого LACP timeout.
Можно ли подключить LACP к двум разным коммутаторам
Обычный LACP предполагает, что удалённая сторона выглядит как одна логическая система агрегации.
Поэтому два порта NAS нельзя просто подключить к двум независимым switch и объединить их в один обычный LACP bond.
Synology также указывает: при использовании нескольких switches для IEEE 802.3ad они должны быть stackable и правильно настроены. В других экосистемах применяются MLAG, MC-LAG, vPC, VSX и другие vendor-specific механизмы.
Что выбрать для настоящего резервирования двух switch
Если два switch независимы и не умеют MLAG/stacking, часто безопаснее использовать:
- Active/Standby bonding на сервере/NAS;
- два независимых L3-интерфейса по архитектуре;
- SMB Multichannel через разные пути, если это поддерживается и корректно спроектировано;
- отдельный механизм failover производителя.
Не пытайтесь имитировать multi-chassis LAG двумя обычными unmanaged-switch.
LACP и STP/RSTP
Link Aggregation и Spanning Tree решают разные задачи.
Объединяет parallel links
Несколько физических линий становятся одним логическим агрегатом.
Убирает L2-петли
Строит loop-free topology и может блокировать резервный путь.
После корректного создания LAG spanning tree обычно видит его как один логический port-channel. Это позволяет иметь несколько физических links без превращения их в L2-петлю.
LACP и VLAN
LAG может быть access или trunk в зависимости от оборудования. Если агрегат используется как trunk между switch, список VLAN и tagging на обеих сторонах должен совпадать.
Скорость, duplex, VLAN/trunk-параметры и другие ключевые настройки не должны конфликтовать. Иначе часть ports может не войти в агрегат или сеть начнёт работать непредсказуемо.
Основы tagged/untagged/trunk: «VLAN простыми словами».
Можно ли агрегировать порты разной скорости
Для обычного LACP member-links обычно должны иметь совместимые параметры, включая скорость. Типичный агрегат строят из одинаковых 1G, 2.5G или 10G links.
Не рассчитывайте, что switch просто сложит 1G + 2.5G в «3.5G LACP». Поддержка смешанной скорости зависит от платформы и в обычных домашних/SMB switch чаще отсутствует или не является штатным сценарием.
Что показывает LACP status на switch
На управляемом switch полезно проверить:
Названия отличаются между Cisco, MikroTik, UniFi, TP-Link, QNAP, Synology и другими платформами, но логика проверки одинакова: не просто «галочка LACP включена», а все ожидаемые members реально участвуют в одном агрегате.
Почему второй кабель подключён, а скорость не выросла
Как правильно тестировать LACP через iperf3
Один обычный iperf3 flow не доказывает суммарную ёмкость LAG.
- Проверьте каждый физический link. Оба должны согласоваться на ожидаемой скорости.
- Проверьте LACP status. Все members должны быть active/collecting/distributing по терминологии вашей платформы.
- Запустите один flow. Зафиксируйте его ожидаемый предел.
- Добавьте несколько параллельных flows. Например, несколько клиентов или iperf3 с несколькими независимыми streams.
- Смотрите counters каждого member. Нужно увидеть распределение трафика.
- Отключите один cable. Проверьте failover и оставшуюся пропускную способность.
Подробная методика локального теста уже есть в статье «Как проверить скорость ПК и NAS через iperf3».
Почему iperf3 -P 4 не всегда использует оба member-link
Даже четыре parallel TCP connections могут попасть на один member, если используемый hash не учитывает L4 ports или если комбинация исходных/целевых адресов даёт одинаковый результат.
Поэтому для полноценной проверки LAG лучше сочетать:
- несколько flows;
- несколько клиентов;
- счётчики каждого member;
- понимание load-balancing policy конкретного switch.
LACP и Jumbo Frames
Jumbo Frames не являются обязательной частью LACP. Это независимые функции.
Можно использовать LACP с MTU 1500, и это нормальная конфигурация. Можно использовать Jumbo Frames, но тогда MTU должен быть согласован по всему нужному пути.
Не включайте MTU 9000 просто потому, что собрали LAG для NAS.
LACP и PoE-коммутаторы
В CCTV-сети LACP может быть полезен для uplink крупного PoE-switch, если суммарный трафик множества камер способен превысить один гигабитный канал.
Но сначала нужно посчитать фактический aggregate bitrate камер. Десять камер по 6 Мбит/с создают около 60 Мбит/с полезного видеопотока, и 2×1G LACP здесь сам по себе не нужен.
Смысл появляется, когда действительно есть высокая суммарная нагрузка, несколько NVR/VMS или требуется резервирование uplink.
LACP для Wi‑Fi 6E / Wi‑Fi 7 точки доступа
Старые enterprise AP иногда использовали два гигабитных Ethernet-порта с aggregation. Но в современных домашних и SMB-сценариях обычно удобнее один 2.5G/5G/10G multigig uplink, если точка и switch его поддерживают.
Для Wi‑Fi 7 особенно важно не путать высокую суммарную PHY-rate радиомодуля с реальной Ethernet-пропускной способностью uplink.
Когда LACP действительно полезен дома
Когда LACP дома почти ничего не даст
- Один ПК копирует один файл на NAS по одному TCP connection.
- Сам NAS упирается в HDD на 100–150 МБ/с.
- Клиенты всё равно подключены по медленному Wi‑Fi.
- Switch unmanaged и LACP не поддерживает.
- Задача решается одним 2.5G-портом проще.
LACP не заменяет нормальный адресный и VLAN-план
После создания Bond/LAG IP-адрес обычно назначается логическому интерфейсу, а не каждому member отдельно.
Если в сети используются VLAN, они должны быть настроены на логическом агрегате согласованно с другой стороной. Нельзя рассматривать каждый member как отдельный независимый trunk с разными наборами VLAN.
Типовые ошибки
Практическая схема для NAS с двумя 1G-портами
Если один ПК должен стабильно копировать быстрее 1 Гбит/с, лучше проверить поддержку 2.5GbE/10GbE или SMB Multichannel, а не ожидать этого автоматически от одного LACP bond.
Как настраивать LACP без лишнего риска
- Проверьте поддержку обеих сторон. NAS/server и switch.
- Обновите документацию и backup. Сохраните конфигурацию switch и сетевые параметры NAS.
- Создайте LAG на switch. Используйте совместимые ports.
- Настройте LACP на конечном устройстве. Не смешивайте режимы.
- Перенесите VLAN/IP на логический interface.
- Проверьте member states. Все ожидаемые links должны войти в агрегат.
- Проверьте hash policy. Если платформа позволяет выбор.
- Проверьте failover. Отключите один member в контролируемое время.
- Измерьте несколько flows. Не делайте вывод по одному speedtest.
Техническая основа на 2026 год
Действующий основной стандарт Link Aggregation.
Активная поправка, добавляющая YANG-модели конфигурации и статуса.
Поддерживает Dynamic Link Aggregation/LACP на моделях с несколькими LAN-портами.
Microsoft позволяет одной SMB-сессии использовать несколько network connections.
Точные limits по числу members, поддерживаемым hash algorithms, LACP timers и multi-chassis aggregation зависят от конкретной модели switch и NAS.
Локальные сети и NAS в Туле
Нужно понять, даст ли LACP реальный прирост вашей сети?
Можно проверить uplink, NAS, switch, VLAN, 1G/2.5G/10G, SFP+, LACP, SMB Multichannel и фактические ограничения по iperf3. Иногда правильнее собрать LAG, иногда заменить один uplink на 2.5G/10G, а иногда узкое место вообще находится в дисках или Wi‑Fi.
Частые вопросы
Что такое LACP простыми словами?
LACP — протокол, который помогает двум сетевым устройствам согласовать несколько физических Ethernet-линий в один логический агрегированный канал и контролировать участие member-links.
Чем LACP отличается от Link Aggregation?
Link Aggregation — сама технология объединения links. LACP — протокол динамического согласования такого агрегата. Существует и Static Link Aggregation без LACP.
Дадут ли два порта 1 Гбит/с скорость 2 Гбит/с?
Суммарно для нескольких flows — могут. Один обычный TCP flow при типичной hash-балансировке обычно остаётся на одном member-link и ограничивается примерно скоростью одного порта.
Почему один ПК не получает 2 Гбит/с от NAS с 2×1G LACP?
Чаще всего файловая передача использует один TCP flow, который hash закрепляет за одним member. Для одного клиента может помочь настоящий 2.5G/10G interface или поддерживаемый SMB Multichannel с несколькими соединениями.
Можно ли подключить LACP NAS к двум разным switch?
Только если два switch работают как единая логическая система для multi-chassis aggregation, например через stack или поддерживаемый MLAG/MC-LAG. Два независимых обычных switch нельзя просто использовать как одну сторону LACP.
Что лучше: LACP или 2.5GbE?
Для ускорения одного обычного соединения чаще проще 2.5GbE. LACP полезнее для нескольких одновременных flows, нескольких клиентов и отказоустойчивости.
Нужен ли managed switch для LACP?
Обычно да. Switch должен поддерживать создание LAG и LACP. На обычном unmanaged-switch два параллельных кабеля могут создать Ethernet-петлю.
LACP заменяет STP?
Нет. LACP безопасно объединяет конкретный набор parallel links в один логический интерфейс. STP/RSTP защищает общую L2-топологию от петель за пределами этого агрегата.
Нужны ли Jumbo Frames для LACP?
Нет. LACP нормально работает с MTU 1500. Jumbo Frames — отдельная технология и должна настраиваться только при согласованной поддержке всего нужного сетевого пути.