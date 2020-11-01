Видеоглазок · умный видеозвонок · видеодомофон · камера у двери Видеоглазок, видеозвонок или видеодомофон: что выбрать для квартиры Все четыре решения могут показать человека у двери, но решают разные задачи. Видеоглазок удобен как быстрая замена обычного глазка. Умный видеозвонок ориентирован на приложение и уведомления. Видеодомофон объединяет вызов, локальный монитор, разговор и управление дверью. Отдельная камера лучше подходит для постоянного наблюдения и длительного архива. Короткий ответ Для квартиры без ремонта и без управления замком чаще подходит современный видеоглазок с экраном и приложением. Для ответа курьеру со смартфона удобен видеозвонок. Если нужно подключение к подъездной системе, стационарный экран, несколько мониторов и открытие двери, выбирают видеодомофон. Если главная задача состоит в записи подхода к двери и хранении архива, нужна отдельная камера либо сочетание видеодомофона и камеры. Отправить фото двери в MAX Написать в Telegram Установка видеодомофона

Главные различия в одной таблице Возможность Видеоглазок Видеозвонок Видеодомофон Отдельная камера Кнопка вызова Часто есть Есть Есть на панели Обычно нет Экран внутри квартиры Обычно встроен Не всегда Есть в классической системе Нужен монитор, приложение или NVR Разговор Есть у современных моделей Обычно есть Есть Только у моделей с двусторонним звуком Открытие замка Редко Зависит от модели Штатная функция совместимой системы Нужен контроллер Работа без интернета Локальный экран сохраняется Зависит от модели Локальный вызов обычно сохраняется Локальная запись возможна Постоянная запись Обычно ограничена батареей Не у всех моделей Зависит от панели и регистратора Наиболее удобный вариант Подъездная система Обычно нет Обычно нет Возможно через совместимый интерфейс Не заменяет трубку Монтаж без ремонта Обычно самый простой Часто простой Зависит от кабелей Нужны питание и связь Лучший сценарий Быстрый контроль двери Вызов на смартфон Связь и управление доступом Наблюдение и архив Название категории не гарантирует набор функций. Современный видеоглазок может иметь экран, Wi-Fi, двустороннюю связь и microSD, а видеозвонок может поддерживать PoE, NVR и постоянную запись. Сравнивать нужно конкретную архитектуру.

Вместо обычного дверного глазка Видеоглазок: когда это удобное решение Видеоглазок устанавливается в отверстие дверного полотна. Снаружи находится компактный модуль с камерой и кнопкой, а внутри экран и аккумуляторный блок. У современных моделей могут быть Wi-Fi, приложение, двухсторонняя связь, детекция движения, ночной режим и запись на microSD. Подходит, когда ремонт завершён;

не нужно открывать электрозамок;

важен внутренний экран;

квартира арендованная;

зона контроля находится перед дверью;

достаточно записи по событиям. Преимущества монтаж без наружной панели на стене;

собственный экран внутри двери;

может работать без смартфона;

есть модели с приложением и разговором;

обычно не затрагивает отделку коридора. Ограничения аккумулятор нужно заряжать;

постоянная запись быстро расходует заряд;

камера движется вместе с дверью;

обзор зависит от отверстия глазка;

подключение к замку и подъезду ограничено. Главный недостаток аккумуляторного видеоглазка Он должен экономить энергию. Поэтому устройство может не вести полноценную непрерывную запись, дольше выходить из сна и фиксировать событие уже после появления человека в кадре. В коридоре с постоянным движением частые срабатывания дополнительно сокращают время работы. Когда видеоглазок не лучший вариант Если требуется архив за несколько недель, подключение к общему домофону, два монитора, управление замком или стабильная работа без обслуживания аккумулятора, лучше рассмотреть проводной видеодомофон либо отдельную камеру.

Приложение и уведомления Умный видеозвонок: когда смартфон важнее монитора Видеозвонок объединяет кнопку, камеру, микрофон и динамик. При нажатии он отправляет вызов в приложение и может включать внутренний звонок. Существуют аккумуляторные, проводные, Wi-Fi- и PoE-модели. Подходит, когда нужно отвечать курьеру удалённо;

настенный монитор не требуется;

важны push-уведомления;

есть стабильная сеть;

не требуется старая подъездная линия;

нужен отдельный вызов у квартиры. Преимущества ориентирован на приложение;

двусторонний разговор;

уведомления о посетителе и движении;

есть модели с PoE и локальным архивом;

можно использовать внутренний звонок. Ограничения часть моделей зависит от облака;

аккумулятор ограничивает запись;

без локального звонка вызов можно пропустить;

подключение замка ограничено;

архив иногда требует подписки. Аккумуляторный или проводной видеозвонок Аккумуляторный проще установить, но его приходится заряжать. Проводной Wi-Fi-звонок не требует регулярной зарядки, но зависит от беспроводной сети. PoE-видеозвонок получает питание и данные по одному Ethernet-кабелю и лучше подходит для постоянной работы и локального архива. Нужна ли облачная подписка Не обязательно. Есть модели с microSD, NVR, NAS или локальным хабом. До покупки проверяют, какие функции работают без подписки: архив, уведомления, события и общий доступ.

Связь, монитор и управление дверью Видеодомофон: полноценная система для входной зоны Классическая система состоит из вызывной панели и внутреннего монитора. Дополнительно подключаются электрозамок, кнопка выхода, второй монитор, камеры, подъездный адаптер, NVR и мобильное приложение. Подходит, когда нужно открывать дверь;

важен стационарный экран;

нужно несколько мониторов;

нужно подключение к подъезду;

важна локальная работа;

планируется СКУД или NVR. Вызывная панель → Монитор → Реле и замок + Смартфоны + NVR или NAS Преимущества локальный экран и звонок;

разговор и управление дверью;

несколько панелей и мониторов;

дополнительные камеры;

Ethernet и PoE;

интеграция с NVR и СКУД. Ограничения нужно проверить кабели;

монтаж сложнее;

подъезд может потребовать адаптер;

не все панели звонят напрямую на смартфон;

архив не всегда входит в комплект. Почему видеодомофон лучше для локальной работы В правильно собранной системе вызов, разговор и открытие происходят внутри объекта. Интернет нужен для удалённого доступа и мобильных уведомлений, но не обязан участвовать в базовой функции. Подробнее: как выбрать видеодомофон для квартиры.

Наблюдение и длительный архив Отдельная камера у двери: когда важнее запись, а не звонок Камера предназначена для наблюдения. Она может иметь микрофон, динамик и уведомления, но обычно не заменяет домофонную панель, потому что у неё нет отдельной кнопки вызова и штатного управления замком. Подходит, когда нужно видеть подход к двери;

важен архив за несколько недель;

нужна запись по человеку или зоне;

требуется обзор коридора;

есть NVR, NAS или сервер;

ракурса панели недостаточно. Преимущества подходит для непрерывной записи;

гибкий выбор объектива;

аналитика человека и зоны;

локальный архив на NVR или NAS;

видит события до звонка;

легко добавить второй ракурс. Ограничения нет привычного вызова;

для разговора нужна специальная модель;

для открытия двери нужен контроллер;

может потребоваться согласование;

нужно продумать питание и хранение;

избыточный ракурс вызывает споры. Почему часто лучше сочетание устройств Панель отвечает за вызов, разговор и открытие. Отдельная камера показывает подход к двери и ведёт длительный архив. Такое разделение надёжнее, чем попытка заставить одно устройство одновременно работать как звонок, СКУД и полноценная камера наблюдения. Подробнее: как подключить дополнительную камеру к видеодомофону.

Что выбрать в конкретной ситуации Квартира после ремонта Нужен быстрый монтаж Практичный вариант: видеоглазок с внутренним экраном либо аккумуляторный видеозвонок. Проверить Wi-Fi, зарядку и хранение. Идёт ремонт Можно проложить кабели Практичный вариант: IP-видеодомофон по PoE и отдельная камера у двери с записью на NVR или NAS. Пожилые люди Смартфон не должен быть обязательным Практичный вариант: видеоглазок с крупным экраном или видеодомофон со стационарным монитором. Часто приезжают курьеры Нужно отвечать удалённо Практичный вариант: проводной видеозвонок или IP-видеодомофон с вызовом на смартфон. Нужно открывать дверь Есть электрозамок или СКУД Практичный вариант: видеодомофон с реле или безопасным контроллером. Нужен архив Важно видеть события до звонка Практичный вариант: отдельная PoE-камера с NVR или NAS, при необходимости вместе с домофоном. Арендованная квартира Нельзя вмешиваться в отделку Практичный вариант: обратимый видеоглазок или аккумуляторный видеозвонок с согласованным креплением. Нужно подключить подъезд Старая трубка должна быть заменена Практичный вариант: совместимый видеодомофон и блок сопряжения после определения типа системы. Дом в несколько этажей Нужны экраны в разных зонах Практичный вариант: IP-видеодомофон с главной и дополнительными внутренними станциями.

Что продолжит работать без интернета Видеоглазок с экраном Ручной просмотр и внутренний звонок обычно сохраняются. Мобильные функции пропадают. Облачный видеозвонок Локальный звонок может работать, но вызов в приложение и облачный архив зависят от связи. Проводной видеодомофон Вызов, монитор, разговор и открытие двери обычно работают внутри системы. Камера с локальным NVR Запись внутри сети продолжается при наличии питания. Удалённый просмотр временно недоступен. Интернет и локальная сеть являются разными вещами Роутер и Ethernet могут продолжать соединять устройства внутри квартиры, даже если провайдер временно не предоставляет доступ в интернет. Поэтому PoE-камера и NVR способны вести локальную запись без внешней связи. Локальная работа не означает работу без электричества. Для сохранения вызова и архива резервируют панель, монитор, коммутатор, роутер, NVR и другие необходимые компоненты через подходящий ИБП.

Где будут храниться записи microSD Простой локальный архив Не требует регистратора, но карта находится в устройстве и имеет ограниченный ресурс. Облако Доступ из приложения Удобно для удалённого просмотра, но функции и срок хранения могут зависеть от подписки. NVR Архив нескольких камер Подходит для постоянной записи, поиска событий и хранения на жёстком диске. NAS или сервер Гибкая локальная система Требует совместимости и настройки, но объединяет камеры и права пользователей. Почему облако нельзя считать единственным вариантом Нужно заранее проверить, что произойдёт при прекращении поддержки модели, изменении тарифа или недоступности сервиса. Для важной зоны предпочтительно иметь понятный локальный архив либо возможность его добавить. Что лучше для постоянной записи Проводная IP-камера или PoE-видеозвонок с поддержкой NVR, NAS либо локального хаба. Аккумуляторный видеоглазок обычно рассчитан на события, а не на постоянный поток. Подробнее: запись видеодомофона на NVR, NAS или сервер.

Какое решение можно связать с подъездным домофоном Обычный видеоглазок, видеозвонок и отдельная камера обычно работают независимо от общедомовой системы. Они не заменяют штатную трубку и не передают команду открытия подъездной двери. 01 Определить тип системы Координатная, цифровая, IP или фирменная облачная система требуют разных решений. 02 Проверить совместимость монитора Нужен поддерживаемый вход или блок сопряжения. 03 Отдельно проверить видео Наличие камеры в подъездной панели не гарантирует видеоканал в квартире. 04 Проверить вызов на смартфон Аналоговый вызов дублируется в приложение только через совместимый монитор. Не подключайте видеоглазок или видеозвонок к проводам старой трубки методом подбора. Совпадение числа жил не означает совместимость напряжения и протокола. Подробнее: как подключить видеодомофон к подъездной системе.

Питание и обслуживание Тип Питание Что учитывать Видеоглазок Аккумулятор Частота зарядки, число событий, доступ к разъёму. Аккумуляторный звонок Батарея Пробуждение, задержка, зарядка и крепление. Проводной Wi-Fi-звонок Адаптер или линия звонка Напряжение, мощность и стабильность Wi-Fi. PoE-звонок или IP-панель Ethernet от PoE Медный кабель, стандарт, бюджет и ИБП. Аналоговый домофон 230 В у монитора или БП Кабель до панели и отдельное питание замка. IP-камера PoE или 12 В Подсветка, коммутатор, архив и резервирование. Что требует меньше обслуживания Проводная система не требует регулярной зарядки, но нуждается в правильно рассчитанном питании и кабеле. Аккумуляторное устройство проще установить, однако его работоспособность зависит от своевременной зарядки.

Разрешение, угол обзора и реальная полезность изображения Разрешение Больше пикселей не исправляют плохой ракурс Лицо останется мелким, если человек занимает небольшую часть кадра. Широкий угол Больше пространства, меньше деталей В узком коридоре сверхширокий объектив показывает стены и искажает лицо у края кадра. Высота Глазок и панель смотрят по-разному Существующее отверстие может быть слишком высоким или низким для детей и курьеров. Контровой свет Яркое окно затемняет лицо Нужна правильная экспозиция или WDR, а не только высокое разрешение. Ночной режим Стена рядом засвечивает объектив ИК-подсветка отражается от откоса и превращает лицо в белое пятно. Архив Сжатие влияет на читаемость Низкий битрейт и агрессивное облачное сжатие уменьшают детализацию записи. Что проверять на реальной двери видно ли лицо человека обычного роста;

попадает ли в кадр пространство у пола;

не занимает ли стена половину изображения;

как выглядит лицо при свете из окна или лифта;

что происходит при открывании двери;

можно ли рассмотреть детали в сохранённом ролике.

Безопасность приложения, облака и локальной сети 01 Отдельный аккаунт каждому Не используйте один пароль на телефонах всей семьи. Доступ должен отзываться отдельно. 02 Уникальный пароль устройства Заводские и повторно используемые пароли повышают риск постороннего доступа. 03 Не открывать порты без необходимости Удалённый доступ настраивают штатным безопасным способом, а не случайным пробросом портов. 04 Проверять срок поддержки Устройство у двери используется годами, поэтому важны обновления и доступность приложения. 05 Защищать локальный архив Карту в наружном устройстве проще изъять, чем диск NVR или NAS внутри квартиры. 06 Отделять IoT-устройства Камеры и домофоны лучше размещать в управляемой сети с ограниченным доступом к личным устройствам. Подробнее: риски Wi-Fi-камер и видеодомофонов.

Общее имущество, ракурс и запись звука Видеоглазок в существующем отверстии Обычно меньше затрагивает отделку общего коридора, но ракурс не должен необоснованно показывать интерьер соседей. Панель или звонок на общей стене Нужно оценить крепление к общему имуществу, трассу кабеля и порядок согласования. Камера снимает соседнюю дверь крупным планом Постоянное наблюдение за конкретными соседями, интерьером и разговорами повышает риск спора. Нужна ли постоянная запись звука Для контроля входной зоны она обычно не требуется. Разговор по вызову и постоянная аудиозапись общего коридора являются разными режимами. Чем меньше избыточных данных собирает система, тем ниже риск претензий. Подробнее: видеодомофон в квартире, закон и запись.

Ошибки выбора, которые проявляются после покупки 01 Покупка по разрешению Не проверены ракурс, задержка пробуждения, архив и работа ночью. 02 Облако без локального хранения После покупки выясняется, что архив требует подписки. 03 Аккумулятор для активного коридора Большое число событий быстро разряжает батарею. 04 Видеозвонок вместо подъездного домофона Он не принимает вызов от общей панели и не открывает подъезд. 05 Камера вместо полноценного вызова Есть видео, но посетителю нечем вызвать квартиру привычным способом. 06 Домофон без проверки кабеля После ремонта выясняется, что нет Ethernet, питания или линии замка. 07 Нет внутреннего звонка При разряженном смартфоне или беззвучном режиме вызов пропускается. 08 Не проверено число пользователей Приложение ограничивает общий доступ или одновременный просмотр. 09 Панель не управляет замком Не учтены реле, контроллер, питание и логика NO/NC. 10 Слишком широкий объектив В кадре много коридора, но лицо остаётся мелким.

Простая схема выбора 1 Нужно открывать дверь или подключать подъезд? Да: в первую очередь рассматривайте видеодомофон. 2 Нужен обязательный экран внутри квартиры? Да: видеоглазок с экраном или видеодомофон. 3 Главное: отвечать со смартфона без ремонта? Да: видеозвонок или Wi-Fi-видеоглазок. 4 Нужен длительный архив подхода к двери? Да: отдельная PoE-камера с NVR или NAS. 5 Идёт ремонт и нужна система на годы? Прокладывайте Ethernet и выбирайте проводную IP-архитектуру.

Чек-лист перед покупкой Определено, нужна ли кнопка вызова. Определено, нужен ли внутренний экран. Проверено открытие электрозамка. Проверено подключение к подъездной системе. Выбран локальный или облачный архив. Проверена работа без интернета. Определено число смартфонов. Проверен внутренний звонок. Проверены NVR, NAS или microSD. Учтена постоянная или событийная запись. Проверено питание и необходимость зарядки. Для PoE рассчитан бюджет. Проверен ракурс глазка. Проверена ночная картинка. Оценена задержка пробуждения. Проверены функции без подписки. Проверен срок поддержки приложения. Камера не направлена в интерьер соседей. Оценено крепление к общему имуществу. До ремонта заложены необходимые кабели.

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Частые вопросы Что лучше: видеоглазок или видеодомофон? Видеоглазок проще установить без ремонта. Видеодомофон лучше, если нужны экран, подъезд, несколько мониторов и управление замком. Чем видеозвонок отличается от видеодомофона? Видеозвонок обычно ориентирован на приложение. Видеодомофон является системой с панелью, монитором и управлением дверью. Современный видеоглазок умеет разговаривать? Да, многие модели имеют микрофон, динамик, приложение и двустороннюю связь. Можно ли открыть подъезд с видеоглазка? Обычно нет. Для этого требуется совместимый видеодомофон или интерфейс общедомовой системы. Можно ли использовать видеозвонок без подписки? Да, если модель поддерживает microSD, NVR, NAS или локальный хаб. Что будет работать без интернета? Локальный экран, проводной монитор и запись на локальный NVR могут продолжать работу. Мобильные уведомления обычно пропадают. Что лучше для пожилого человека? Видеоглазок с крупным экраном или видеодомофон с понятным стационарным монитором. Что выбрать для ответа курьеру со смартфона? Видеозвонок или IP-видеодомофон с мобильным вызовом. Что лучше для постоянной записи? Проводная IP-камера, PoE-видеозвонок или панель с поддержкой NVR либо NAS. Можно ли вести постоянную запись с аккумуляторного видеоглазка? Обычно это непрактично из-за расхода заряда. Такие модели чаще пишут по событию. Нужна ли отдельная камера вместе с домофоном? Да, когда требуется видеть подход к двери и сохранять длительный архив. Что проще установить после ремонта? Видеоглазок или аккумуляторный видеозвонок. Что заложить во время ремонта? Ethernet до панели, камер и мониторов, питание, линию замка и резервную трубу. Можно ли подключить видеоглазок к проводам трубки? Обычно нет. Протокол и питание старой линии не совпадают. Почему широкий угол не всегда лучше? В узком коридоре в кадре много стен, а лицо занимает мало пикселей. Что безопаснее: облако или локальный архив? Локальный архив даёт больше контроля, но требует защиты. Облако проще, но зависит от сервиса и аккаунта. Нужно ли согласие соседей? Зависит от места крепления, общего имущества, ракурса и обстоятельств. Можно ли записывать звук в коридоре? Постоянная аудиозапись обычно не нужна и повышает риск претензий.