Инструкция для счётчиков МИРТЕК на опоре МИРТ-835: как подключить дисплей и снять показания счётчика МИРТ-835 получает данные от совместимого счётчика МИРТЕК по радиоканалу и показывает общую энергию, тарифы, параметры сети и состояние прибора. Для включения нажмите любую кнопку, дождитесь соединения, затем короткими нажатиями листайте кадры с показаниями. МИРТ-835-RFBT МИРТ-835-RF433 SP17 и SP37 две кнопки T1 и T2 нет связи USB-C МИРТ 835 1.8.1 * 001284.36 кВт·ч · Тариф 1 ABC 🔒1 2 3 🔋 ◀ ▶ 2 × AAA USB-C RF / Bluetooth

Короткий ответ Как посмотреть показания за одну минуту 1 Установите две батарейки AAA либо подключите модуль комплектным кабелем USB-C. 2 Нажмите любую из двух кнопок и дождитесь надписи о подключении к счётчику. 3 Проверьте серийный номер прибора, который появился после успешного опроса. 4 Коротко нажимайте правую кнопку для движения вперёд или левую для движения назад. 5 Найдите общую активную энергию и показания по тарифам T1, T2 или нужным OBIS-кодам.

МИРТ-835 и МИРТ-830 управляются по-разному. У МИРТ-835 две кнопки. На нём нет отдельных кнопок SET, SEND и OK. Инструкции для старого пульта МИРТ-830 к этой модели не подходят.

Назначение устройства Что такое МИРТ-835 МИРТ-835 является модулем отображения информации. Он не измеряет электроэнергию самостоятельно, а считывает подготовленные данные из совместимого прибора учёта МИРТЕК. Показания энергии Модуль отображает общую активную и реактивную энергию, а также отдельные тарифы. Параметры сети Доступны напряжение, ток, мощность, частота и другие параметры, поддерживаемые счётчиком. Состояние прибора На экране видны связь, реле, элементы питания, электронные пломбы и фазы. Управление реле После разрешения от системы модуль может подтвердить включение нагрузки. МИРТ-835 не является средством измерения Расчётные данные формирует электросчётчик. Модуль только отображает полученную информацию и отправляет разрешённые команды.

Совместимые приборы С какими счётчиками работает МИРТ-835 Модуль предназначен для счётчиков МИРТЕК, в которых предусмотрен совместимый канал обмена и поддерживаемый протокол. В бытовом учёте он чаще всего используется со сплит-исполнениями на опоре. Прибор Тип сети Установка Что можно посмотреть МИРТЕК-12-РУ-SP17 Однофазная На опоре ЛЭП Тарифы, сумма, параметры сети, реле и события МИРТЕК-32-РУ-SP37 Трёхфазная На опоре ЛЭП Тарифы, фазы ABC, токи, напряжения и состояние реле МИРТЕК-135-РУ Высоковольтная На ВЛ или в распределительном устройстве Энергия и технические параметры в пределах настроенного доступа Другие приборы МИРТЕК Зависит от модели Щит, DIN-рейка или опора Только при совместимом радиоинтерфейсе, протоколе и конфигурации Совместимость нельзя определять только по названию бренда. Модификация модуля, радиоканал, адрес, пароль и протокол должны соответствовать счётчику.

Две модификации Чем отличаются МИРТ-835-RFBT и МИРТ-835-RF433 RFBT Bluetooth 2400 МГц Использует Bluetooth-радиоканал. Мощность передатчика модуля по руководству составляет до 100 мВт. RF433 Радиоканал 433 МГц Работает на частоте 433 МГц. Мощность передатчика модуля составляет до 10 мВт. Обе версии поддерживают протоколы «МИРТЕК» и СПОДЭС. Однако настройка конфигурации через приложение «МИРТЕК: Мобильный учёт» предусмотрена только для версии RFBT при использовании СПОДЭС. RFBT и RF433 нельзя выбирать произвольно Модуль должен соответствовать интерфейсу конкретного счётчика. Версия с другим радиоканалом не установит связь только за счёт изменения адреса.

Питание модуля Какие батарейки нужны и как работает USB-C 2 × AAA Автономное питание Установите два элемента AAA по полярности, обозначенной под крышкой отсека. USB-C Внешний источник Модуль можно питать комплектным кабелем USB-C - USB-A. Не зарядка Кабель не заряжает батарейки USB-C не предназначен для зарядки установленных элементов и передачи данных на компьютер. Не смешивайте новую и использованную батарейку.

Соблюдайте полярность.

Не устанавливайте повреждённые или протёкшие элементы.

При длительном хранении извлеките батарейки.

При питании только от USB-C меню может показывать напряжение батареи модуля как 0.

Первое подключение Что происходит после включения МИРТ-835 1 Включается подсветка Нажмите любую из двух кнопок. 2 Показывается версия ПО Модуль выполняет начальную проверку. 3 Появляется «Подключение...» МИРТ-835 ищет счётчик с сохранёнными адресом, паролем и протоколом. 4 Считываются паспортные данные После установления связи на экране появляется серийный номер прибора. 5 Открывается первый кадр Порядок дальнейших экранов определяется настройкой индикации в памяти счётчика. Если МИРТ-835 приобретён отдельно, заменён либо используется с новым счётчиком, может потребоваться настройка конфигурации соединения.

Две кнопки управления Что делают короткие и длительные нажатия ▶ 1 с Следующий кадр Короткое нажатие правой кнопки листает информацию вперёд внутри выбранной группы. ◀ 1 с Предыдущий кадр Короткое нажатие левой кнопки возвращает к предыдущему параметру. ▶ 3 с Следующая группа Длительное нажатие правой кнопки переключает группу информации вперёд. ◀ 3 с Предыдущая группа Длительное нажатие левой кнопки переключает группу назад. Если кнопки не нажимать, модуль остаётся на текущем кадре и примерно через одну минуту выключается для экономии энергии. Для повторного включения нажмите любую кнопку.

Расчётные показания Как найти общую энергию, T1 и T2 При стандартной конфигурации сначала выводятся время, дата и адрес, затем суммарная активная энергия и тарифные накопители. Реальная последовательность может быть изменена энергоснабжающей организацией. Сумма 001985.42 кВт·ч → Тариф 1 001284.36 кВт·ч → Тариф 2 000701.06 кВт·ч Что передавать поставщику Одно поле: общую активную энергию, если её требует лицевой счёт.

общую активную энергию, если её требует лицевой счёт. Два поля: активную энергию по тарифам 1 и 2 раздельно.

активную энергию по тарифам 1 и 2 раздельно. Три или четыре тарифа: каждый задействованный тариф отдельно.

каждый задействованный тариф отдельно. Только целые кВт·ч: цифры до точки или запятой без округления вверх. Не передавайте реактивную энергию вместо активной В цикле могут присутствовать активные и реактивные накопители. Для бытового расчёта обычно требуется активная энергия в кВт·ч, а не реактивная в квар·ч.

Протокол СПОДЭС Что означают OBIS-коды При работе счётчика по СПОДЭС в верхней части экрана может отображаться OBIS-код параметра. Он помогает отличить общую энергию, отдельный тариф, напряжение и другие значения. 1.8.0 Общая активная энергия Типовое обозначение суммарного потребления прямого направления. 1.8.1 Тариф 1 Накопленная активная энергия первого тарифного регистра. 1.8.2 Тариф 2 Накопленная активная энергия второго тарифного регистра. 2.8.x Обратное направление Может использоваться для энергии, отданной объектом в сеть. Полный код и подпись зависят от модели, протокола и конфигурации. Ориентируйтесь одновременно на код, описание и единицу измерения.

Структура меню Какие группы показаний доступны Группа 1 Текущая энергия Суммарные и тарифные активные и реактивные накопители. Группа 2 Параметры сети Напряжение, ток, мощность, частота и показатели качества. Группа 3 Расчётный период Энергия за последний завершённый период или архивные значения. Группа 4 Технологические данные Адрес, версия, состояние связи, пломбы и другая служебная информация. Короткие нажатия листают кадры внутри группы, длительные переводят к другой группе. Состав и порядок экранов задаются в счётчике.

Расшифровка ЖКИ Что означают значки связи, батареи, реле и пломб Значок Что означает Что учитывать Полосы сигнала Уровень радиосвязи со счётчиком Чем больше сегментов, тем устойчивее связь Звёздочка у сигнала Идёт обмен данными Дождитесь окончания чтения Реле замкнуто Нагрузка подключена Электроснабжение разрешено прибором Реле разомкнуто Нагрузка отключена Причину нужно выяснять у оператора системы Мигающее разомкнутое реле Получено разрешение на ручное включение Включение возможно только по предусмотренному алгоритму Батареи 1 и 2 Встроенный и сменный элементы питания счётчика Это не батарейки самого МИРТ-835 Пломба 1 Корпус счётчика Событие вскрытия фиксируется прибором Пломба 2 Клеммная крышка Пользователю нельзя её открывать Пломба 3 Отсек сменного модуля связи Обслуживается уполномоченной организацией Магнит Зафиксировано воздействие магнитным полем Сфотографируйте экран и обратитесь к владельцу прибора

Трёхфазный счётчик Что означают символы ABC A Первая фаза Наличие фазного напряжения на первом измерительном входе. B Вторая фаза Наличие напряжения второй фазы. C Третья фаза Наличие напряжения третьей фазы. Если один символ исчез, возможны пропадание фазного напряжения, отключение линии или проблема подключения. Не вскрывайте счётчик. Зафиксируйте экран и проверьте напряжения через доступную группу параметров.

Диагностические параметры Как посмотреть напряжение, ток и мощность 230.4 V Напряжение Текущее напряжение однофазной сети или выбранной фазы. 4.82 A Ток Ток нагрузки в момент опроса. 1.06 kW Активная мощность Мощность работающего оборудования, а не накопленный расход. 50.01 Hz Частота Частота электрической сети. кВт и кВт·ч - разные величины Мощность в кВт показывает текущую нагрузку. Для передачи показаний нужна накопленная энергия в кВт·ч.

Устранение неполадок Почему МИРТ-835 не подключается к счётчику Нет конфигурации В памяти отсутствуют адрес и пароль счётчика. Требуется корректная настройка соединения. Слабый радиосигнал Подойдите ближе к опоре, оставаясь в безопасном месте, и повторите поиск. Неверный адрес Модуль пытается найти другой прибор. Сверьте адрес с документами. Неверный пароль Сохранённый пароль доступа не совпадает с настройками счётчика. Неправильный протокол В модуле выбран «МИРТЕК», а счётчик ожидает СПОДЭС, либо наоборот. Разряжены AAA При напряжении элементов менее 2 В модуль показывает предупреждение. Неподходящая модификация Версия RF433 не соединится с интерфейсом Bluetooth без совместимого канала. Счётчик обесточен При отсутствии питания радиосвязь может быть недоступна. Обновляется ПО При первом подключении модуль может загрузить более новую версию встроенного ПО из счётчика. Что записать перед обращением точный текст ошибки;

модификацию RFBT или RF433;

серийный номер модуля;

модель и номер счётчика;

уровень сигнала;

тип питания;

фото экрана подключения.

Сервисная настройка Когда нужно менять адрес, пароль или протокол Изменение конфигурации требуется, когда модуль куплен отдельно, был заменён, привязан к другому счётчику либо не совпадает протокол обмена. Адрес Однозначно определяет прибор в выбранном протоколе. Пароль чтения Используется для разрешённого доступа к данным счётчика. Протокол МИРТ-835 поддерживает «МИРТЕК» и СПОДЭС, но настройка должна совпадать с прибором. PIN сервисного меню Защищает изменение конфигурации модуля. Не вводите случайные адреса, пароли и PIN Правильные данные предоставляет организация, установившая или обслуживающая прибор. Универсальные комбинации из интернета могут не подойти и привести к подключению не к тому счётчику.

Bluetooth-модификация Когда доступна настройка через «МИРТЕК: Мобильный учёт» Официальное руководство предусматривает настройку через мобильное приложение для МИРТ-835-RFBT. При этом модуль должен работать по протоколу СПОДЭС. RFBT Поддерживается Bluetooth-модификация может использовать мобильный способ настройки. СПОДЭС Обязательный протокол Для конфигурирования через приложение в руководстве указан СПОДЭС. RF433 Не поддерживается Для версии RF433 настройка через это приложение недоступна. Мобильная настройка не означает свободный доступ к любому счётчику. Всё равно требуются корректные адрес, пароль и полномочия пользователя.

Восстановление нагрузки Как включается реле после разрешения оператора Ручное включение возможно только при соответствующей параметризации и после команды разрешения от системы верхнего уровня. На дисплее начинает мигать символ разомкнутого реле. Подключитесь к счётчику и обновите данные кнопкой. Найдите мигающий символ разомкнутого реле. Удерживайте одну из кнопок около 3 секунд. После появления запроса на замыкание удерживайте обе кнопки около 3 секунд. Дождитесь сообщения «Реле замкнуто». Не обходите отключение электрическими перемычками Если разрешение на включение не получено, кнопки не должны использоваться для обхода ограничения. Причину отключения нужно уточнять у сетевой или энергосбытовой организации.

Частые ситуации Ошибки при использовании МИРТ-835 Ищут кнопку SEND Она относится к МИРТ-830. На МИРТ-835 используются две стрелки. Устанавливают AA вместо AAA Новый модуль рассчитан на два элемента AAA. Пытаются зарядить батарейки через USB-C Порт служит только для внешнего питания модуля. Передают реактивную энергию Нужно выбрать активную энергию в кВт·ч. Путают архив с текущим значением Проверяйте описание кадра и расчётный период. Модуль выключается через минуту Это штатное энергосбережение. Нажмите любую кнопку. Видит другой счётчик Проверьте серийный номер, адрес и пароль конфигурации. Нет T2 Тариф не задействован, исключён из индикации либо находится в другой группе. Низкий заряд мешает обновлению Обновление базы и ПО не выполняется при недостаточном питании.

Безопасность Что можно делать пользователю, а куда вмешиваться нельзя Пользователь может установить батарейки AAA;

подключить комплектное питание USB-C;

включать модуль и листать кадры;

просматривать параметры;

фотографировать показания;

подтверждать включение реле после разрешения системы. Нельзя самостоятельно подниматься к счётчику на опоре;

снимать или повреждать пломбы;

открывать клеммную крышку;

обходить реле перемычками;

подбирать чужие адреса и пароли;

менять тарифную программу счётчика;

вмешиваться в электрическую схему. Техническая и нормативная основа МИРТ.467859.001РЭ - руководство по эксплуатации МИРТ-835, редакция 09.2025.

- руководство по эксплуатации МИРТ-835, редакция 09.2025. Руководства МИРТЕК-12-РУ D17/SP17 и МИРТЕК-32-РУ D37/SP37 - совместимые сплит-счётчики.

- совместимые сплит-счётчики. ГОСТ Р 58940-2020 - требования и обмен данными в интеллектуальных системах учёта.

- требования и обмен данными в интеллектуальных системах учёта. ГОСТ 22261-94 - средства измерений электрических и магнитных величин.

- средства измерений электрических и магнитных величин. ГОСТ 12.2.091-2002 - требования безопасности электрического оборудования.

- требования безопасности электрического оборудования. Постановления Правительства РФ № 354, № 442 и № 890 - расчёты, коммерческий учёт и функции интеллектуальных систем.

FAQ Частые вопросы о МИРТ-835 Как включить МИРТ-835? Нажмите любую из двух кнопок. Модуль включит подсветку и начнёт соединение со счётчиком. Какие батарейки нужны? Два элемента типоразмера AAA напряжением 1,5 В. Можно ли питать модуль от USB-C? Да, комплектным кабелем USB-C - USB-A от подходящего источника питания. Заряжаются ли батарейки через USB-C? Нет. Порт не предназначен для зарядки установленных элементов. Как листать показания? Коротко нажимайте правую кнопку для движения вперёд и левую для движения назад. Как перейти к другой группе? Удерживайте правую или левую кнопку около трёх секунд. Почему экран выключается? Примерно через минуту без нажатий модуль переходит в энергосбережение. Что передавать: сумму или T1 и T2? При двух отдельных полях передавайте T1 и T2. Общую сумму используйте только для соответствующего поля. Что означает звёздочка возле сигнала? В этот момент выполняется обмен данными со счётчиком. Что означают ABC? Наличие напряжения на трёх фазах совместимого трёхфазного счётчика. Почему модуль пишет о неверном пароле? Пароль в конфигурации МИРТ-835 не совпадает с паролем доступа счётчика. Почему нет связи после замены счётчика? Нужно записать адрес и пароль нового прибора, а также проверить протокол. Подходит ли инструкция МИРТ-830? Нет. У МИРТ-830 другое питание, количество кнопок и алгоритм управления. Можно ли настроить модуль через телефон? Для RFBT предусмотрена настройка через «МИРТЕК: Мобильный учёт» при протоколе СПОДЭС. Как включить реле? Только после разрешения оператора: при мигающем символе реле удерживайте одну кнопку, подтвердите запрос длительным нажатием обеих. Какой PIN установлен в сервисном меню? Используйте PIN, предоставленный организацией, настроившей систему. Не подбирайте универсальные комбинации.