Инструкция по трёхфазному электросчётчику МИРТЕК-32-РУ: как снять показания и проверить фазы L1, L2, L3 Для текущего общего показания найдите экран с символом ∑T1T2 и единицей kW·h либо текущую активную энергию Aabs. При многотарифном расчёте отдельно запишите T1 и T2. Не передавайте архивный кадр с надписью «НА НАЧАЛО МЕСЯЦА» вместо текущего показания. W32 D37 SP31 SP37 ∑T1T2 Aabs L1, L2, L3 МИРТЕК 32-РУ-W32 ∑ T1T2 L1 L2 L3 001842.67 kW·h ← ПРОСМОТР → активная энергия 3 фазы

Ответ за одну минуту Как снять текущие показания 1 Дождитесь автоматической прокрутки либо нажимайте «ПРОСМОТР» или стрелки. 2 Для общей энергии найдите ∑T1T2 или текущий Aabs в кВт·ч. 3 При двух тарифных полях отдельно перепишите T1 и T2. 4 Проверьте, что на экране нет надписи «НА НАЧАЛО МЕСЯЦА». 5 Для целочисленного поля вводите цифры до точки без округления.

Главная ошибка: архив принимают за текущее показание. Кадр «НА НАЧАЛО МЕСЯЦА» нужен для проверки расхода, но не заменяет текущий нарастающий показатель.

Актуальная линейка Какие модели МИРТЕК-32-РУ встречаются Семейство включает приборы для щита, DIN-рейки и опоры. Форма дисплея и способ получения данных зависят от корпуса и поколения. Модель Монтаж Особенность Получение показаний W32 На щиток Текущая серийная модель с проводными и беспроводными интерфейсами ЖКИ, кнопки или дистанционный сбор D37 DIN-рейка Новая модель со сменным модулем связи Стрелки, автоматический цикл или система учёта SP31 Опора ЛЭП Сплит-счётчик, комплектуется МИРТ-830 Через домашний модуль или кабинет SP37 Опора ЛЭП Новое сплит-исполнение Через МИРТ-835 или систему учёта D33 DIN-рейка Предыдущее поколение, снято с производства Продолжает использоваться на объектах

Общее потребление Как найти текущее общее показание ∑T1T2 Сумма двух тарифов Распространённая индикация на W32, D33, SP31 и близких исполнениях. Aabs Активная энергия по модулю В новых руководствах обозначает учтённую активную энергию без разделения направлений. kW·h Нужная единица Подтверждает, что открыт накопитель энергии, а не текущая мощность в kW. T1 + T2 = ∑T1T2

Многотарифный учёт Как снять T1, T2, T3 и T4 T1 Первый тариф При типовом двухзонном учёте используется как дневной. T2 Второй тариф При типовой настройке используется как ночной. T3 Третий тариф Может использоваться в трёхзонном расписании. T4 Четвёртый тариф Дополнительный регистр при соответствующей настройке. Одно поле: передавайте текущий общий показатель, который запрашивает поставщик.

передавайте текущий общий показатель, который запрашивает поставщик. Два поля: T1 и T2 отдельно.

T1 и T2 отдельно. Три поля: T1, T2 и T3. Открытый тариф не обязательно действует сейчас Экран T1 можно смотреть ночью, а T2 днём. Просмотр регистра не переключает учёт.

Архивный кадр Что означает «НА НАЧАЛО МЕСЯЦА» ТЕКУЩЕЕ ∑ T1T2 001842.67kW·h Используется для текущей передачи. НА НАЧАЛО МЕСЯЦА ∑ T1T2 001647.20kW·h Архив для контроля расхода. Современные модели могут хранить значения на начало суток за 128 суток и на начало месяца за 36 месяцев. Доступность кадров зависит от настройки.

Ручная навигация Как листать показания на W32, D33 и D37 W32 / D33 Кнопка «ПРОСМОТР» Короткими нажатиями переходите к следующему параметру. D37 Короткое нажатие Правая стрелка листает кадры вперёд, левая назад. D37 Длительное нажатие Удержание около 3 секунд переключает группы индикации. Начните с автоматического цикла. Коротко нажмите пользовательскую кнопку. Найдите текущую энергию и тарифы. Не заходите в технологические параметры без необходимости.

Целые и дробные кВт·ч Какие цифры передавать ∑ T1T2, kW·h 001842.67 001842 - 1842 целых кВт·ч. 67 - 0,67 кВт·ч. Для целочисленного поля передайте 1842. Не вводите 184267 вместо 1842,67.

Не округляйте вверх.

Не добавляйте T1, Aabs или kW·h в числовое поле.

Сохраняйте фото экрана.

Трёхфазная сеть Что означают L1, L2 и L3 Индикаторы показывают наличие фазного напряжения на соответствующих входах счётчика. Также могут использоваться A, B, C. L1 Первая фаза Параметры Ua и Ia. L2 Вторая фаза Параметры Ub и Ib. L3 Третья фаза Параметры Uc и Ic. Если один символ исчез, возможны пропадание напряжения, проблема линии или подключения. Клеммную крышку не открывают.

Параметры фаз Как посмотреть напряжение и ток Ua / U1 229.4 V Напряжение первой фазы. Ub / U2 231.1 V Напряжение второй фазы. Uc / U3 228.7 V Напряжение третьей фазы. Ia / I1 4.8 A Ток первой фазы. Ib / I2 9.6 A Ток второй фазы. Ic / I3 2.1 A Ток третьей фазы. Эти параметры полезны для диагностики, но их не передают вместо энергии в кВт·ч.

Если часть дома обесточена Что делать при пропадании одной фазы Проверьте L1, L2 и L3. Посмотрите напряжение по каждой фазе. Сфотографируйте экран. Проверьте только доступное положение автоматов. При отсутствии фазы на входе обратитесь в сетевую организацию. Если на счётчике напряжение есть, нужна диагностика щита. Не вскрывайте ввод и счётчик При запахе гари, треске или нагреве отключите доступную нагрузку и вызовите специалиста.

Контроль расхода Как рассчитать потребление за месяц ТЕКУЩЕЕ 1842 кВт·ч НАЧАЛО МЕСЯЦА 1647 кВт·ч РАСХОД 195 кВт·ч 1842 минус 1647 При многотарифном расчёте вычитание выполняют отдельно по T1, T2 и другим используемым тарифам.

Трансформаторное включение Нужно ли умножать показания на коэффициент Серия выпускается для непосредственного включения и для работы через трансформаторы тока. Способ расчёта определяется параметризацией и актом допуска. Коэффициент запрограммирован Дисплей показывает первичное потребление, дополнительно умножать не нужно. Показано вторичное значение Коэффициент применяется расчётной системой или по утверждённой схеме. Режим неизвестен Проверьте акт допуска и коэффициенты трансформации. Не умножайте «на всякий случай» Ошибочный коэффициент многократно завысит переданное потребление.

Направление энергии Что означают A+, A- и Aabs A+ Прямая энергия Потребление объекта из сети. A- Обратная энергия Отдача объекта в сеть, например от сетевой солнечной станции. Aabs Учёт по модулю Сумма модулей обоих направлений в соответствующем исполнении.

Сплит-исполнения Как снять показания с SP31 или SP37 на опоре SP31 МИРТ-830 Комплектный модуль получает данные по радиоканалу. SP37 МИРТ-835 Новое исполнение использует отдельный выносной дисплей. Кабинет Дистанционный сбор При рабочей связи данные поступают автоматически. Не поднимайтесь к прибору Используйте штатный модуль или данные поставщика.

Интеллектуальный учёт Передаёт ли счётчик данные автоматически Модели могут поддерживать RS-485, Ethernet, RF, GSM, LTE и NB-IoT. Наличие интерфейса не гарантирует успешный опрос. Сбор работает Есть свежая дата опроса, правильный номер и тарифные значения. Данные устарели Последний опрос был давно или отображаются расчётные значения. Прибор заменили Проверьте новый номер и начальные показания.

Типичные ошибки Почему показания выглядят неправильно Передан архив Введён кадр «НА НАЧАЛО МЕСЯЦА». Перепутаны kW и kW·h Мощность введена вместо энергии. Сумма попала в T2 Не замечен символ ∑. Пропал L2 или L3 Возможна потеря фазного напряжения. Резкий рост Проверьте точку и коэффициент трансформации. Нет T2 Кадр исключён или прибор настроен иначе. Кабинет не совпадает Сверьте номер, дату и регистр. Есть A- Возможны генерация или особенность подключения. Реле отключило нагрузку Нужно выяснить причину у оператора системы.

Защита прибора Электронные пломбы и трёхфазное реле Пломба корпуса Фиксирует вскрытие. Клеммная крышка Событие записывается в журнал. Модуль связи D37 и SP37 имеют отдельную пломбу отсека. Реле Может ограничивать или отключать нагрузку. Не обходите реле и пломбы Вмешательство опасно и фиксируется прибором.

Эксплуатационные сроки Межповерочный интервал и срок службы 16 лет Класс точности 1 Типовой интервал для бытовых исполнений. 10 лет 0,2S и 0,5S Интервал высокоточных моделей. 35 лет W32 и SP31 Минимальный срок службы. 48 лет D37 и SP37 Минимальный срок службы новых моделей.

Безопасность Что можно делать, а куда вмешиваться нельзя Можно читать дисплей;

использовать кнопки просмотра;

фотографировать фазы и показания;

пользоваться выносным модулем;

подавать обращение. Нельзя снимать пломбы;

открывать клеммную крышку;

подтягивать ввод под напряжением;

менять коэффициенты и тарифы;

обходить реле;

подниматься к счётчику на опоре. Нормативная и техническая основа МИРТ.411152.048 РЭ - руководство МИРТЕК-32-РУ.

- руководство МИРТЕК-32-РУ. Руководство D37/SP37 - графический ЖКИ и сменные модули.

- графический ЖКИ и сменные модули. ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012 - требования к счётчикам.

- требования к счётчикам. ГОСТ Р 58940-2020 - интеллектуальные системы учёта.

- интеллектуальные системы учёта. ПП РФ № 354, № 442 и № 890 - расчёты, коммерческий учёт и функции ИСУ.

FAQ Частые вопросы о МИРТЕК-32-РУ Как снять текущее общее показание? Найдите ∑T1T2 или текущий Aabs в кВт·ч без надписи «НА НАЧАЛО МЕСЯЦА». Что означает ∑T1T2? Сумму энергии по тарифам T1 и T2. Нужно ли передавать T1 и T2 отдельно? Да, если личный кабинет содержит два тарифных поля. Что означает «НА НАЧАЛО МЕСЯЦА»? Архивное значение на начало расчётного периода. Как листать W32? Коротко нажимайте кнопку «ПРОСМОТР». Как листать D37? Короткими нажатиями стрелок листайте кадры, длительными переключайте группы. Что означают L1, L2 и L3? Наличие напряжения трёх фаз. Почему исчез L2? Возможна потеря второй фазы или проблема подключения. Нужно ли умножать на коэффициент? Только если это предусмотрено актом допуска и расчётной схемой. Что означает Aabs? Активную энергию, учтённую по модулю направлений. Что означает A-? Обратную активную энергию, направленную в сеть. Как снять SP31 на опоре? Через МИРТ-830 или личный кабинет. Как снять SP37? Через МИРТ-835 или дистанционную систему. Передаёт ли счётчик данные автоматически? Только при настроенном канале связи и привязке к лицевому счёту. Почему реле отключило три фазы? Причину нужно уточнить у оператора системы. Самостоятельно обходить реле нельзя.