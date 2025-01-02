MTU и MSS: почему VPN работает, а сайты не открываются

Домашняя сеть · VPN · диагностика MTU, MSS и фрагментация: почему VPN подключён, но часть сайтов не открывается Интернет может пинговаться, VPN может показывать «подключено», небольшие сайты открываться, а загрузка файлов, отдельные HTTPS-сайты или приложения зависать. Одна из возможных причин — пакет больше, чем способен передать один из участков пути. Разбираем MTU, Path MTU, TCP MSS, PPPoE, WireGuard, ICMP Packet Too Big и MSS Clamping без советов «просто поставьте 1280».

MTU максимальный размер IP-пакета, который конкретный link может передать в одном пакете PMTU минимальный MTU среди участков реального пути от отправителя к получателю MSS максимальный объём TCP-данных в сегменте, не включая IP- и TCP-заголовки

Короткий ответ: когда подозревать проблему MTU MTU стоит проверять не при любом медленном интернете, а при характерной картине: небольшие пакеты проходят, соединение устанавливается, но крупная передача данных зависает или работает только через часть маршрутов. Ping проходит но некоторые HTTPS-сайты зависают VPN подключён но часть ресурсов через туннель не загружается Маленькие запросы работают а загрузка файла останавливается Один провайдер работает а через PPPoE, LTE или другой WAN появляются проблемы TCP странно зависает после SYN/SYN-ACK и первых небольших пакетов После туннеля стало хуже из-за дополнительной инкапсуляции уменьшился доступный payload Но MTU — не универсальный диагноз. Если VPN просто ограничен процессором роутера и стабильно выдаёт один и тот же потолок скорости, изменение MTU обычно не превращает слабый CPU в более мощный. На сайте уже есть отдельный разбор Если VPN просто ограничен процессором роутера и стабильно выдаёт один и тот же потолок скорости, изменение MTU обычно не превращает слабый CPU в более мощный. На сайте уже есть отдельный разбор «Keenetic режет скорость через WireGuard»

Что такое MTU MTU, Maximum Transmission Unit — максимальный размер IP-пакета, который конкретный сетевой участок может передать как один пакет. В обычном Ethernet чаще всего встречается IP MTU 1500 байт. В терминологии RFC 8899 Link MTU — это размер крупнейшего IP-пакета, включая IP-заголовок и payload, который можно передать через link. Ethernet-заголовок и другая канальная служебная информация в эту IP MTU не входят. IP header TCP / UDP header Application data ≤ MTU Это важно, потому что фраза «MTU 1500» не означает «можно положить 1500 байт полезных данных приложения». Часть размера занимают заголовки IP и транспортного протокола.

Что такое Path MTU Пакет идёт не по одному кабелю, а через цепочку участков: домашний Ethernet, WAN провайдера, туннель, магистраль, сеть дата-центра. У каждого участка может быть свой MTU. LAN 1500 → PPPoE 1492 → VPN tunnel ещё меньше для inner packet → Server 1500 Path MTU, PMTU — наименьший MTU среди всех links на конкретном пути. Именно самый узкий участок определяет максимальный размер IP-пакета, который можно передать без фрагментации или другого механизма адаптации.

Почему Ethernet обычно 1500, а PPPoE часто 1492 Классический PPPoE добавляет к Ethernet дополнительный overhead. RFC 2516 указывает: при обычном Ethernet payload 1500 байт PPPoE header занимает 6 байт, PPP Protocol ID ещё 2 байта, поэтому PPP MTU не должен превышать 1492 байта. Обычный Ethernet payload 1500 − 6 − 2 = 1492 6 байт PPPoE header + 2 байта PPP Protocol ID. Но утверждение «PPPoE всегда только 1492» тоже слишком категорично. RFC 4638 описывает возможность согласовать MTU/MRU больше 1492, если обе стороны и нижележащий Ethernet-путь поддерживают увеличенный payload. Не выставляйте 1500 на PPPoE только потому, что увидели такой совет. Это должно поддерживаться провайдером, BRAS/BNG, вашим оборудованием и Ethernet-путём. В противном случае вы создадите проблему вместо улучшения.

Что такое TCP MSS MSS, Maximum Segment Size относится не ко всему IP-пакету, а к TCP payload. Значение MSS передаётся в TCP SYN и сообщает другой стороне максимальный размер TCP-данных, который endpoint готов принимать в одном сегменте. IPv4 без дополнительных options 1500 − 20 − 20 = 1460 Типичный MSS при MTU 1500: 20 байт IPv4 + 20 байт TCP. IPv6 без extension headers 1500 − 40 − 20 = 1440 Типичный MSS: 40 байт IPv6 + 20 байт TCP. Это удобные базовые примеры, а не формула на все случаи. TCP options и IPv6 extension headers тоже занимают место в пакете, а фактическая сегментация выполняется сетевым стеком.

MTU и MSS — не одно и то же MTU MSS Уровень IP / интерфейс и сетевой путь TCP Что ограничивает Размер IP-пакета Размер TCP payload UDP касается? Да Нет Передаётся в TCP SYN? Нет Да Можно корректировать на роутере? MTU интерфейса/туннеля Да, возможен MSS Clamping для TCP

Что такое Path MTU Discovery Хосту заранее неизвестны MTU всех маршрутизаторов до удалённого сервера. Поэтому используется механизм Path MTU Discovery, PMTUD. В IPv4 классический PMTUD описан RFC 1191: источник отправляет пакет с запретом фрагментации. Если следующий участок не способен его передать, маршрутизатор сообщает, что требуется меньший размер. В IPv6 аналогичный механизм описан RFC 8201. Маршрутизатор, который не может передать пакет из-за MTU исходящего link, отправляет ICMPv6 Packet Too Big. Source отправляет большой пакет → Router пакет не помещается → Source узнаёт меньший PMTU

Что такое PMTUD Black Hole Классический неприятный сценарий: пакет слишком большой, маршрутизатор его отбрасывает, но сообщение о необходимости уменьшить размер не возвращается отправителю. RFC 2923 прямо описывает такую проблему как PMTUD black hole. Частая историческая причина — ошибочная фильтрация ICMP. Маленький пакет проходит Большой пакет отбрасывается ICMP PTB заблокирован Отправитель не понимает, что нужно уменьшить размер В результате DNS может работать, TCP handshake проходить, небольшая HTML-страница открываться, а крупная передача данных зависать. Именно поэтому симптом выглядит нелогично.

Почему нельзя просто блокировать весь ICMP ICMP — это не только ping. Он содержит важные служебные сообщения для работы IP. Для IPv4 PMTUD используется сообщение Destination Unreachable / Fragmentation Needed. Для IPv6 сообщение ICMPv6 Packet Too Big является частью нормальной работы Path MTU Discovery. Firewall «запретить весь ICMP» — плохая универсальная политика. Безопасность нужно строить по типам сообщений и назначению, а не выключать целиком служебный протокол, от которого зависит корректная работа сети.

Почему VPN уменьшает доступный размер пакета Туннель добавляет внешние заголовки. Внутренний IP-пакет становится payload другого транспортного или туннельного пакета, который затем должен поместиться в MTU внешнего пути. Outer IP UDP VPN overhead Inner IP packet Поэтому tunnel MTU обычно меньше MTU физического WAN. Точная величина зависит от протокола, IPv4/IPv6 внешнего transport, дополнительных encapsulation и реального PMTU.

WireGuard и MTU: почему часто встречается 1420 Для WireGuard часто приводят MTU 1420 как разумное значение для туннеля поверх пути MTU 1500. Это связано с запасом под внешний IPv6, UDP и WireGuard overhead. Но превращать 1420 в универсальную константу нельзя. Официальный wg-quick , если MTU не задан вручную, определяет его автоматически из маршрута до endpoint или default route. В текущей Linux-реализации используется MTU подходящего внешнего пути с вычетом туннельного overhead. Если WireGuard работает нормально, ручная правка MTU «для ускорения» обычно не нужна. MTU диагностируют при характерных потерях крупных пакетов, зависаниях отдельных ресурсов или сложной многослойной инкапсуляции, а не как обязательный твик скорости. Частный случай Keenetic разобран отдельно: причины падения скорости WireGuard на роутере.

Почему WireGuard поверх PPPoE требует дополнительного внимания Если внешний WAN уже имеет MTU 1492 из-за PPPoE, затем поверх него строится WireGuard, внутреннему пакету нужно поместиться ещё и с VPN-overhead. Ethernet обычно 1500 IP MTU для обычного LAN PPPoE часто 1492 без RFC 4638 extension WireGuard добавляет outer IP + UDP + WireGuard Inner traffic получает меньший эффективный размер Если автоматическое определение работает правильно, стек учтёт это сам. Проблемы начинаются при жёстко заданном слишком большом MTU, дополнительном туннеле внутри туннеля или некорректной фильтрации PMTUD.

Что такое MSS Clamping MSS Clamping — изменение advertised TCP MSS на пограничном устройстве, чтобы TCP endpoints заранее отправляли сегменты подходящего размера для более узкого пути. Client SYN MSS 1460 → Router уменьшает MSS → Peer sees меньший MSS Это полезный инструмент на PPPoE, VPN и других путях, где TCP иначе создавал бы слишком крупные пакеты. MSS Clamping исправляет только TCP. UDP, QUIC, WireGuard и другие datagram-протоколы не используют TCP MSS. Если проблема находится на уровне UDP, корректировка MSS может скрыть проблему в браузерном TCP, но не исправить весь сетевой путь.

А что с QUIC и HTTP/3 HTTP/3 работает поверх QUIC, а QUIC — поверх UDP. Поэтому классический TCP MSS к HTTP/3 не применяется. Для datagram-транспортов современные механизмы могут использовать Packetization Layer PMTU Discovery. RFC 8899 описывает DPLPMTUD — более устойчивый способ определять допустимый размер datagram без полной зависимости от ICMP Packet Too Big. Это одна из причин, почему проблема может проявляться по-разному в разных приложениях и браузерах: TCP и QUIC адаптируются к пути не одинаковыми механизмами.

Фрагментация IPv4: почему лучше её избегать IPv4 в определённых условиях допускает фрагментацию пакета на несколько IP-фрагментов. Но это нежелательный рабочий режим для обычного интернет-трафика. Потеря одного фрагмента делает бесполезным весь исходный пакет, а firewall и middleboxes могут обрабатывать фрагменты хуже обычных пакетов. RFC 6691 отдельно отмечает, что пакеты слишком большого размера либо фрагментируются, либо отбрасываются, и рекомендует избегать генерации фрагментов. Цель нормальной настройки — не заставить сеть постоянно фрагментировать пакеты. Лучше, чтобы endpoint или туннель изначально формировал пакеты подходящего размера.

IPv6: маршрутизатор не фрагментирует пакет за отправителя В IPv6 роль PMTUD особенно важна. Если маршрутизатор не может передать пакет через link с меньшим MTU, он отправляет источнику ICMPv6 Packet Too Big с MTU следующего участка. Поэтому агрессивная фильтрация ICMPv6 способна ломать IPv6-соединения очень неприятным и неочевидным способом.

Как проверить MTU в Windows Для первичной диагностики IPv4 можно использовать ping с запретом фрагментации. Например: ping 1.1.1.1 -f -l 1472 В Windows параметр -l задаёт размер ICMP payload. Для обычного IPv4 Echo Request к нему добавляются 20 байт IPv4-заголовка и 8 байт ICMP. Поэтому payload 1472 соответствует IP-пакету 1500 байт. Если 1472 не проходит, можно уменьшать payload и искать максимальное рабочее значение, а затем прибавить 28 байт для этого простого IPv4 ICMP-теста. Это диагностический тест, а не абсолютное измерение интернета. Удалённый узел может фильтровать ICMP, маршрут может быть асимметричным, а реальный TCP/UDP-трафик идти с другими особенностями. Не делайте вывод только по одному ping-серверу.

Как проверить MTU в Linux В Linux для IPv4 часто используется: ping -M do -s 1472 1.1.1.1 -M do запрещает локальную фрагментацию probe-пакета, а -s задаёт ICMP payload. Поведение и параметры конкретной реализации ping лучше сверять по её man page.

Почему «нашёл максимальный ping и поставил это число в MTU» может быть ошибкой Потому что число после -l или -s обычно является payload ICMP, а MTU относится ко всему IP-пакету. Windows/Linux IPv4 ICMP пример 1472 payload + 20 IPv4 + 8 ICMP = 1500 Для других протоколов, IPv6 и дополнительных headers арифметика отличается. Кроме того, MTU интерфейса VPN должен учитывать encapsulation снаружи туннеля, а не просто повторять PMTU обычного интернет-пути.

Не ставьте MTU 1280 или 1300 «для надёжности» без причины Слишком маленький MTU действительно может обойти определённый black hole, но у него есть цена: больше пакетов на тот же объём данных, больше служебных заголовков и больше нагрузки на обработку. Для IPv6 1280 имеет особое значение как минимальная MTU, которую должен поддерживать IPv6 link, но это не делает 1280 универсальным оптимальным MTU для каждого VPN. Правильная стратегия: найти причину, а не выбрать «самое маленькое число, которое работает». Сначала определить WAN MTU, туннельный overhead и PMTU. Затем исправить PMTUD/firewall либо выставить обоснованный MTU/MSS для конкретной архитектуры.

MTU и скорость: больше не всегда быстрее При обычном Ethernet увеличение payload действительно немного уменьшает относительный overhead на байт полезных данных. Но в интернете максимальный MTU ограничен всем путём. Уменьшение MTU ниже необходимого увеличивает количество пакетов, но слишком большое значение приводит к drop/fragmentation и может ухудшить связь намного сильнее. Поэтому MTU — параметр совместимости с путём, а не ручка «ускорить интернет».

Jumbo Frames — отдельная тема MTU порядка 9000 используется в некоторых локальных сетях, например для NAS и 10GbE. Но Jumbo Frames имеют смысл только тогда, когда весь нужный L2/L3-путь и endpoints согласованно их поддерживают. Включать MTU 9000 на одном NAS при обычном MTU 1500 на промежуточном оборудовании — не способ ускорить интернет. Эту тему имеет смысл рассматривать отдельно, потому что Jumbo Frames в локальной 10G-сети и Path MTU VPN через интернет — разные задачи.

Типичный сценарий: VPN подключён, но сайты открываются через раз 1 WireGuard handshake есть 2 DNS работает 3 ping маленьким пакетом проходит 4 часть HTTPS/загрузок зависает 5 без VPN всё работает В такой ситуации MTU/PMTUD уже разумно включить в диагностику наряду с маршрутизацией, DNS, firewall и проблемами конкретного endpoint. Если же интернет пропал полностью, сначала используйте более общий алгоритм «Wi-Fi подключён, но интернета нет».

Пошаговая диагностика MTU-проблемы Зафиксируйте симптом. Какие сайты, протоколы и направления не работают. Сравните без VPN и через VPN. Если проблема одинакова, туннель может быть ни при чём. Проверьте MTU WAN. Особенно PPPoE, LTE/5G, VLAN и дополнительные encapsulation. Проверьте MTU tunnel interface. Не задано ли вручную слишком большое значение. Проверьте PMTUD. Проходят ли DF probes разных размеров. Проверьте ICMP/PTB firewall. Не блокируются ли необходимые служебные сообщения. Для TCP проверьте MSS. Нужно ли корректное MSS Clamping на границе туннеля. Отдельно проверьте UDP/QUIC. TCP MSS не исправляет datagram-трафик. Повторите тест через другой endpoint. Так можно отделить локальную проблему от конкретного маршрута.

MTU-проблема или DNS? Симптом Больше похоже на IP-адрес открывается, имя не разрешается DNS DNS отвечает, TCP соединение начинается, крупные данные зависают MTU/PMTUD возможно Не работает вообще никакой внешний IP Маршрут/WAN/firewall/VPN, MTU не первая проверка Только один сайт недоступен со всех сетей Не обязательно ваша сеть Через один VPN endpoint работает, через другой нет Маршрут/PMTU/endpoint требуют сравнения Полезная модель поиска неисправностей по уровням есть в статье «Модель OSI и TCP/IP простыми словами».

MTU-проблема или слабый роутер? Если VPN стабильно упирается, например, в один диапазон скорости и при этом все сайты, загрузки и протоколы работают нормально, первым подозреваемым становится производительность роутера, а не MTU. Если же средняя скорость может быть высокой, но отдельные соединения зависают, крупные пакеты теряются или проблема зависит от конкретного пути, тогда MTU/PMTUD намного вероятнее.

Tailscale и другие overlay-сети Tailscale использует WireGuard и дополнительно занимается NAT traversal, relay и маршрутизацией внутри tailnet. В большинстве обычных конфигураций пользователю не нужно вручную подбирать MTU. Но при subnet router, exit node, nested VPN, PPPoE и сложных сетевых путях MTU остаётся частью общей диагностики. Базовая архитектура Tailscale уже разобрана в статье «Tailscale без белого IP».

Port Forwarding здесь почти ни при чём MTU и Port Forwarding решают разные задачи. Port Forwarding определяет, куда направить входящее соединение через NAT. MTU определяет, какого размера пакеты могут пройти по пути. Поэтому открытие дополнительных портов не исправит PMTUD black hole. И наоборот, уменьшение MTU не исправит отсутствующий DNAT или CGNAT. Если проблема именно со входящим подключением, смотрите гайд по Port Forwarding.

Типовые ошибки 01 Менять MTU при любой низкой скорости VPN. 02 Считать 1420 обязательным значением для любого WireGuard. 03 Считать PPPoE всегда 1492 без учёта RFC 4638 и возможностей провайдера. 04 Блокировать весь ICMP «для безопасности». 05 Путать MTU и TCP MSS. 06 Пытаться исправить UDP/QUIC только MSS Clamping. 07 Копировать MTU 1280/1300 из чужой конфигурации. 08 Забывать про PPPoE или второй VPN под основным туннелем. 09 Принимать ICMP payload из ping за готовое значение MTU. 10 Включать Jumbo Frames на одном устройстве без проверки всего пути.

Техническая основа RFC 1191 Path MTU Discovery для IPv4. RFC 8201 Path MTU Discovery для IPv6. RFC 8899 DPLPMTUD для datagram transports, включая UDP-based протоколы. RFC 9293 Актуальная спецификация TCP и Maximum Segment Size option. RFC 2516 Классический PPPoE и ограничение 1492 при стандартном Ethernet payload 1500. RFC 4638 Механизм PPPoE для MTU/MRU больше 1492 при поддержке всего пути.

Домашняя сеть и VPN VPN подключается, но часть сайтов или сервисов зависает? Можно проверить маршрут, WAN MTU, PPPoE, WireGuard, ICMP/PMTUD, TCP MSS, DNS, firewall и нагрузку роутера. Важно сначала найти реальную причину, а не перебирать случайные значения MTU из форумов.