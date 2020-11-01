Keenetic режет скорость через WireGuard: причины и диагностика VPN

Keenetic режет скорость через WireGuard или AmneziaWG: как понять, упёрлись ли вы в роутер, сервер или MTU
Без VPN интернет выдаёт 300–500 Мбит/с, а после включения WireGuard на Keenetic остаётся 50, 100 или 150 Мбит/с? Это не обязательно ошибка настройки. VPN шифрует трафик на самом роутере, поэтому скорость может упираться в его процессор. Но прежде чем покупать новый Keenetic, нужно отделить ограничение железа от медленного VPN-сервера, Wi‑Fi, маршрутизации, MTU и самого интернет-канала.
Пять тестов, которые дают ответ быстрее любых «оптимизаций»
Скорость без VPN
Измерьте её на том же устройстве и по возможности по Ethernet. Это базовый потолок вашего WAN.
VPN на Keenetic
Включите туннель на роутере и повторите тест тем же клиентом.
Тот же VPN напрямую на ПК или смартфоне
Если с тем же сервером клиентское приложение работает заметно быстрее, проблема уже локализована ближе к роутеру.
CPU Keenetic во время теста
Если при Speedtest нагрузка процессора упирается в высокий уровень и скорость перестаёт расти, это важный признак аппаратного ограничения.
Другой VPN-сервер
Если оба клиента медленные на одном endpoint, проблема может быть не в Keenetic, а в VPS, маршруте или ограничении сервиса.
Симптом → вероятная причина
WireGuard должен шифровать каждый пакет, и это делает процессор роутера
Обычный NAT и маршрутизация на современном роутере могут работать намного быстрее VPN. Причина проста: при WireGuard устройство дополнительно шифрует и расшифровывает весь проходящий через туннель трафик.
Поэтому гигабитные WAN/LAN-порты не означают гигабитный WireGuard. Роутер может спокойно маршрутизировать почти гигабит без VPN и одновременно упираться в существенно меньшую скорость зашифрованного туннеля.
Многопроцессорная система может упереться в производительность конкретного потока или криптографической обработки ещё до красивого общего числа 100%. Важнее повторяемый потолок скорости при сравнении с тем же VPN на более мощном устройстве.
Свежий реальный пример
В Keenetic Community в 2026 году владелец старого Giga II получил около 60 Мбит/с через WireGuard, при этом загрузка процессора клиента доходила до 60–100%. Это типичный пример аппаратного потолка старой платформы, а не обязательно ошибки конфигурации.
Запустите тот же VPN на ПК или телефоне
Это один из самых полезных тестов, потому что он оставляет почти неизменными:
- VPN-сервер;
- интернет-провайдера;
- географический маршрут;
- протокол;
- время тестирования.
При таком результате нет смысла неделями менять DNS. В первую очередь проверяется производительность роутера и его текущая нагрузка.
Аналогичный кейс давно встречается на форуме Keenetic: Giga KN‑1011 давал примерно 110/90 Мбит/с при WireGuard на роутере, тогда как тот же сервер через приложение на ПК выдавал около 219/180 Мбит/с.
Медленный VPN-сервер легко принять за слабый Keenetic
Если туннель на ПК и на роутере показывает примерно одну и ту же невысокую скорость, сначала проверьте endpoint.
Что ограничивает сервер
- слабый vCPU VPS;
- лимит скорости виртуального сервера;
- перегруженный хостинг;
- далёкая география;
- неудачный маршрут между провайдерами;
- пиковая нагрузка в конкретное время;
- ограничение самого VPN-сервиса;
- другие клиенты на том же endpoint.
Speedtest без VPN проверяет совсем другой маршрут. Поэтому «у меня гигабит от провайдера» не доказывает, что выбранный VPS способен пропустить гигабитный туннель.
Не измеряйте предел WireGuard через плохой Wi‑Fi
Если тест проводится через беспроводную сеть, в результат одновременно попадают ограничения двух разных систем: VPN и Wi‑Fi.
Слабый сигнал, перегруженный канал, Mesh через wireless backhaul, старый телефон или подключение к 2,4 ГГц могут дать скорость ниже VPN-потолка роутера.
Для чистого теста
- подключите компьютер Ethernet-кабелем;
- проверьте negotiated link — 1 Гбит/с или выше, если оборудование это поддерживает;
- не используйте Powerline и беспроводной Mesh-hop как промежуточное звено;
- сравнивайте тесты на одном и том же сервере Speedtest.
MTU важен, но это не «волшебная настройка скорости»
WireGuard добавляет собственный сетевой overhead, поэтому полезный пакет внутри туннеля меньше физического MTU внешнего соединения.
Неподходящий MTU чаще проявляется не как стабильный красивый потолок «ровно 100 Мбит/с», а как более странные симптомы:
- часть сайтов открывается, часть зависает;
- маленькие запросы работают, большие загрузки подвисают;
- upload ведёт себя хуже download;
- туннель работает нестабильно через определённого провайдера;
- есть проблемы после PPPoE, мобильной сети или дополнительной инкапсуляции.
MTU подбирают под конкретный путь и симптомы. Если роутер стабильно упирается в CPU, уменьшение MTU не превратит слабую платформу в более мощную.
Не обязательно отправлять весь дом через один VPN
Keenetic позволяет назначать политики подключения клиентам и сегментам. Если VPN нужен только телевизору, приставке или нескольким устройствам, нет смысла заставлять через шифрование идти NAS, камеры, рабочий ПК и всё остальное.
Это не увеличивает максимальную скорость одного VPN-потока, но уменьшает суммарную нагрузку на роутер и избавляет от бессмысленного шифрования всего трафика.
Не смешивайте проблему скорости с несовместимостью версии протокола
AmneziaWG основан на WireGuard, но добавляет механизмы обфускации. В 2026 году особенно важно учитывать конкретную версию протокола и поддержку роутера.
Отдельная ситуация — AmneziaWG 3.1. Если конфигурация этой версии не поддерживается текущей реализацией на вашем роутере, это уже проблема совместимости, а не низкой скорости.
Для Self-hosted конфигураций AmneziaWG 1.5/2.0 и обычного WireGuard логика диагностики производительности остаётся той же: сравнить сервер, клиент на ПК и клиент на роутере.
Handshake сам по себе ещё не доказывает нормальную маршрутизацию, DNS и реальную передачу пользовательского трафика.
У разных Keenetic VPN-производительность отличается в разы
Keenetic сама публикует лабораторные ориентиры для производительных моделей. Для современных ARM-моделей производитель приводит результаты WireGuard примерно до 450 Мбит/с в тестовой лаборатории.
Это не обещание 450 Мбит/с в любой сети. Реальный результат зависит от:
- конкретной модели и аппаратной ревизии;
- версии KeeneticOS;
- скорости и задержки VPN-сервера;
- WAN-технологии;
- других включённых функций;
- числа активных клиентов;
- направления трафика;
- условий тестирования.
Поэтому правильный вопрос звучит не «Keenetic поддерживает WireGuard?», а «какую реальную скорость WireGuard выдержит именно эта модель в моей схеме?»
Признаки, что вы уже упёрлись в железо
Тот же VPN на ПК намного быстрее
Самый убедительный сравнительный тест.
Потолок повторяется
Например, разные Speedtest-серверы стабильно дают один и тот же предел через туннель.
CPU резко растёт
При увеличении трафика процессор становится главным ограничением.
По Ethernet результат тот же
Значит Wi‑Fi уже исключён из цепочки.
Другой VPN-сервер не меняет потолок
Вероятность ограничения endpoint становится ниже.
Без VPN роутер значительно быстрее
WAN, LAN и провайдер сами по себе справляются.
Как измерить скорость так, чтобы результат что-то значил
Компьютер напрямую в гигабитный LAN Keenetic.
Запишите download, upload и ping.
Тот же Speedtest-сервер, тот же клиент.
Зафиксируйте загрузку Keenetic во время теста.
Тот же endpoint, но туннель завершает компьютер.
Повторите через второй сервер для контроля.
Проверьте, какой интерфейс реально использует клиент.
Только при зависаниях и потерях переходите к MTU/MSS.
Если сервер на ПК выдаёт условно 300–400 Мбит/с, а тот же туннель на Keenetic стабильно упирается в 80–150 Мбит/с, дальнейший поиск DNS и каналов Wi‑Fi обычно не меняет физический предел роутера.
Не начинайте диагностику с этих действий
Менять DNS ради скорости VPN
DNS влияет на разрешение имён, а не превращает 100-мегабитный криптографический потолок в 500 Мбит/с.
Ставить MTU «как у автора форума»
Чужое значение может относиться к другой WAN-технологии и другому пути.
Сбрасывать Keenetic в заводские
Это стирает полезную диагностику и редко лечит физический предел CPU.
Проверять только по Wi‑Fi
Вы не поймёте, ограничивает скорость туннель или радио.
Сравнивать разные VPN-серверы
Для честного сравнения роутера и ПК endpoint должен быть одинаковым.
Покупать роутер только по Wi‑Fi 7
Для VPN важны CPU, реализация протокола и прошивка, а не только поколение Wi‑Fi.
Что ещё пригодится
Через Keenetic VPN в несколько раз медленнее, чем на ПК?
Пришлите точную модель и аппаратную ревизию Keenetic, версию KeeneticOS, скорость без VPN, скорость через VPN на роутере и через тот же endpoint на ПК, а также скрин загрузки CPU во время теста. Приватные ключи WireGuard и полный VPN-конфиг присылать не нужно.
Частые вопросы про скорость WireGuard на Keenetic
Почему без VPN 500 Мбит/с, а через WireGuard только 100?
VPN требует шифрования каждого пакета. Если тот же VPN на ПК работает существенно быстрее, вероятный bottleneck — производительность роутера.
Почему WireGuard на телефоне быстрее, чем на Keenetic?
У современного смартфона или ПК может быть намного более производительный процессор. Роутер оптимизирован прежде всего как сетевой шлюз, а его VPN-производительность зависит от аппаратной платформы.
Какую скорость WireGuard должен выдавать Keenetic?
Единого значения нет. Оно зависит от модели. Для производительных современных моделей Keenetic публикует лабораторные результаты WireGuard примерно до 450 Мбит/с, но это не гарантированный результат любой реальной схемы.
MTU 1420 всегда лучший для WireGuard?
Нет. 1420 часто встречается как типичное значение, но правильный MTU зависит от внешнего соединения и дополнительных инкапсуляций. Не меняйте его без симптомов и измерений.
Почему VPN быстро скачивает, но медленно отдаёт?
Проверьте upload интернет-канала, VPN-server, загрузку CPU, маршрут и симптомы MTU. Асимметрия не всегда связана с самим WireGuard.
Поможет ли новый Wi‑Fi 7 Keenetic ускорить VPN?
Только если у новой модели существенно мощнее аппаратная платформа и VPN-реализация. Сам ярлык Wi‑Fi 7 не определяет скорость WireGuard.
Стоит ли отправлять весь домашний трафик через VPN?
Не обязательно. На Keenetic можно использовать политики подключения и направлять через VPN только нужные устройства или сегменты.
Нужно ли менять DNS, если VPN медленный?
Если сайты открываются нормально, а проблема только в пропускной способности, DNS обычно не является причиной низкого Speedtest.