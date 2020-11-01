ИИ · Железо · 16 сентября 2026 NVIDIA Vera Rubin NVL72 впервые протестировали в MLPerf Inference 6.1 Следующая серверная AI-платформа NVIDIA появилась в независимой отраслевой системе MLPerf. Vera Rubin NVL72 показала preview-результаты на DeepSeek-R1 и Qwen3-VL, а сам MLPerf 6.1 впервые добавил тесты для RAG и агентного inference.

до 3,7× заявленный NVIDIA прирост throughput против GB300 NVL72 на Qwen3-VL до 2,5× на DeepSeek-R1 в сравнении NVIDIA с GB300 NVL72 Preview Rubin ещё не следует трактовать как обычную серийную платформу

Что произошло 16 сентября MLCommons опубликовала результаты MLPerf Inference v6.1. Среди новых систем впервые появилась NVIDIA Vera Rubin NVL72 — rack-scale платформа следующего поколения с процессорами Vera и ускорителями Rubin. Ключевое слово здесь — preview. Результаты показывают работающую платформу и позволяют оценивать её производительность в стандартизированных тестах, но это не означает, что Vera Rubin NVL72 уже является массово доступным сервером, который можно сегодня купить и развернуть на тех же условиях, что существующие Blackwell-системы.

Какие модели тестировали NVIDIA представила preview-результаты Vera Rubin NVL72 для DeepSeek-R1 и Qwen3-VL. Для Qwen3-VL использовались vLLM и открытый inference-фреймворк NVIDIA Dynamo, а для DeepSeek-R1 — TensorRT-LLM. Нагрузка Результат NVIDIA относительно GB300 NVL72 Стек Qwen3-VL до 3,7× выше throughput vLLM + NVIDIA Dynamo DeepSeek-R1 до 2,5× выше throughput TensorRT-LLM Эти коэффициенты приводит NVIDIA. MLPerf при этом даёт проверяемую методику и опубликованные submission-результаты, но конкретные маркетинговые сравнения «до 3,7×» и «до 2,5×» следует воспринимать именно в контексте выбранных конфигураций и сценариев.

Почему нельзя сравнивать только цифру tokens/s Производительность inference зависит от числа ускорителей, сценария MLPerf, размера batch, ограничений latency, точности вычислений, программного стека и самой модели. Например, большой rack может выдавать намного больше токенов в секунду просто потому, что содержит больше ускорителей. Поэтому при выборе оборудования полезнее смотреть одновременно на производительность одного ускорителя, полный rack, server/offline/interactive режим, энергопотребление, стоимость системы и итоговую стоимость обработки запроса.

Что нового в MLPerf Inference 6.1 Сам выпуск MLPerf 6.1 важен не меньше Rubin. MLCommons добавила нагрузки, которые лучше соответствуют современным AI-системам, а не только одиночному запуску нейросети. End-to-End RAG. Проверяется цепочка из embedding, vector database, retrieval, reranking и LLM.

Проверяется цепочка из embedding, vector database, retrieval, reranking и LLM. Edge Agentic Inference. Появился многошаговый агентный сценарий с растущей историей диалога и последовательными действиями.

Появился многошаговый агентный сценарий с растущей историей диалога и последовательными действиями. Speculative decoding. Для части интерактивных LLM-тестов разрешена эта оптимизация.

Для части интерактивных LLM-тестов разрешена эта оптимизация. API-centric harness. Более половины участников использовали новый клиент-серверный механизм тестирования через API. Почему это важно. Скорость одного forward pass всё хуже описывает реальную AI-систему. RAG и агенты состоят из нескольких компонентов, сетевых запросов, базы данных, инструментов и повторных обращений к модели. MLPerf постепенно начинает измерять именно такие цепочки.

Насколько вырос inference По данным MLCommons, лучший результат на один ускоритель в server-сценарии VLM вырос в 2,99 раза относительно MLPerf 6.0 шестимесячной давности. Для DeepSeek-R1 лучший per-accelerator server result оказался в 5,7 раза выше результата v5.1 годичной давности. Это нельзя приписывать только новому GPU. MLCommons отдельно отмечает сочетание трёх факторов: новое поколение ускорителей, переход к более низкой числовой точности при сохранении требований benchmark к accuracy и постоянные улучшения inference-софта.

NVFP4, KV-cache и архитектура inference NVIDIA связывает часть прироста Vera Rubin с обновлёнными Tensor Cores и Transformer Engine, а также использованием NVFP4. Более компактное представление данных уменьшает объём памяти для весов, attention и KV-cache и позволяет увеличить пропускную способность. Для крупных reasoning- и MoE-моделей важен не только сам ускоритель. Производительность всё сильнее определяется связью между устройствами и архитектурой serving: разделением prefill и decode, expert parallelism, распределением KV-cache и скоростью interconnect.

Что это означает для локальных LLM Vera Rubin NVL72 — не домашнее оборудование и не конкурент одной RTX в рабочей станции. Но серверные изменения постепенно доходят до более доступного железа и программного стека. Особенно важны оптимизации vLLM, TensorRT-LLM, Dynamo, quantization и методы эффективного использования KV-cache. Для пользователя локальной модели главный вывод другой: производительность LLM нельзя оценивать только по TFLOPS видеокарты. VRAM, пропускная способность памяти, precision, context, KV-cache, backend и параметры serving способны радикально изменить реальную скорость и число одновременно обслуживаемых запросов.