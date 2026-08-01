Zigbee2MQTT 2.14.1 исправляет ошибки 2.14.0: что проверить после обновления

Zigbee2MQTT 2.14.1 · Home Assistant · Zigbee Zigbee2MQTT 2.14.1 исправляет проблемы 2.14.0: кому нужно обновиться и что проверить Zigbee2MQTT 2.14.0 вышел 1 сентября, а уже 3 сентября разработчики выпустили 2.14.1 как hotfix. Главная причина — ошибки с инвертированными состояниями штор и приводов, но исправления затронули также Home Assistant, Tuya, Schneider Electric, SONOFF, Legrand и ряд других устройств. Разбираемся, кому обновление действительно нужно и как безопасно проверить умный дом после него. Актуальная версия 2.14.1, hotfix от 3 сентября 2026 Главное исправление Перепутанные open/close у некоторых cover-устройств Практический совет После обновления проверить шторы, жалюзи, реле и автоматизации Home Assistant

Почему Zigbee2MQTT 2.14.1 вышел через два дня после 2.14.0 Zigbee2MQTT 2.14.0 был опубликован 1 сентября 2026 года. Это крупное ежемесячное обновление с новыми функциями, поддержкой устройств и большим количеством исправлений. После релиза пользователи обнаружили регрессию: у части устройств типа cover состояния и команды открытия/закрытия могли отображаться или работать наоборот. 3 сентября команда выпустила 2.14.1 и прямо обозначила его как hotfix для нескольких проблем с инвертированными состояниями cover. Если вы уже поставили 2.14.0 Оставаться именно на 2.14.0 обычно нет смысла. 2.14.1 содержит исправления обнаруженных после релиза регрессий и является текущим стабильным релизом ветки 2.14.

Самая заметная проблема: шторы могли начать работать наоборот В Zigbee2MQTT жалюзи, рулонные шторы, карнизы, ворота и некоторые приводы представлены сущностью cover . Для них критично правильно интерпретировать команды open, close и текущее состояние. После 2.14.0 появились сообщения, что у некоторых устройств логика инвертировалась. Например, Home Assistant мог показывать штору открытой, когда она закрыта, либо кнопка открытия фактически выполняла противоположное действие. Почему это не просто косметическая ошибка Неверное состояние → автоматизация считает штору закрытой → сценарий выполняет неправильную команду → реальное положение не соответствует логике дома В 2.14.1 исправлена обработка open/close для coverInverted , а также несколько связанных Home Assistant exposes.

Что конкретно исправлено в Zigbee2MQTT 2.14.1 Home Assistant cover Исправлены некоторые exposes для штор и приводов и проблема с инвертированными open/close. Schneider S520567 Исправлены сущности с лишним суффиксом _cover и восстановлено состояние cover. SONOFF BASIC-ZB1GSP Energy exposes теперь меняются в зависимости от версии прошивки устройства. Tuya TS0301_cover_1 Добавлено отображение батареи. Tuya power-on behavior Исправлена ситуация, когда настройка поведения после восстановления питания была недоступна. Legrand 067797 Исправлена работа on/off в режиме dimmer_off . HOBEIAN ZG-IR01 Исправлено масштабирование температуры при использовании Fahrenheit. Home Assistant Для formaldehyde добавлен корректный state class.

А что полезного появилось в самом Zigbee2MQTT 2.14.0 Hotfix не отменяет большого объёма изменений основного релиза. Одно из самых практичных — возможность при удалении устройства сохранить его конфигурацию. Это полезно при временном удалении, переподключении или диагностике устройства. Также 2.14.0 расширил поддержку большого количества популярных устройств и функций: SONOFF BASIC-ZB1GSP получил поддержку export energy;

улучшена поддержка датчиков SONOFF SNZB-02DR2 и SNZB-02UL;

добавлены дополнительные функции Aqara, Shelly, Philips Hue, Tuya, Schneider Electric, Namron и других устройств;

исправлены discovery mappings Home Assistant;

устранён crash при null в значении цвета;

в значении цвета; добавлено предупреждение при попытке задать неподдерживаемую настройку устройства;

для bare-metal установки введено ограничение Node.js из-за совместимости serialport.

Практическая польза: кому обновление особенно важно Шторы и жалюзи Если после 2.14.0 направление движения или состояние стало неправильным, 2.14.1 нужно рассматривать в первую очередь. Приоритет: высокий Home Assistant Исправления exposes напрямую влияют на создаваемые сущности и корректность интерфейса/автоматизаций. Приоритет: высокий Tuya Есть точечные исправления power-on behavior, батареи и поддержка новых устройств. Приоритет: средний/высокий SONOFF Особенно актуально владельцам BASIC-ZB1GSP и устройств, улучшенных в 2.14.0. Приоритет: зависит от модели Стабильная сеть без затронутых устройств Срочности меньше. Можно обновиться планово, предварительно сохранив резервную копию. Приоритет: обычный Критичные сценарии Если Zigbee управляет отоплением, воротами, насосами или другим важным оборудованием, сначала проверить changelog и иметь возможность отката. Осторожность: высокая

Что проверить после обновления: короткий чек-лист Что проверить Что должно быть нормально Шторы/жалюзи Open открывает, Close закрывает, состояние совпадает с реальным положением Автоматизации cover Сценарии не выполняют противоположную команду Реле и розетки On/Off и power-on behavior доступны и работают ожидаемо Home Assistant Нет пропавших, дублированных или неожиданно переименованных сущностей Энергомониторинг Power/Energy не поменяли смысл или единицы после обновления converter MQTT Zigbee2MQTT подключён к broker и публикует bridge/state = online Coordinator Нет циклических disconnect/restart в журнале Battery devices Устройства постепенно продолжают присылать данные, не становятся массово unavailable Такой функциональный тест полезнее, чем просто убедиться, что web-интерфейс Zigbee2MQTT открылся.

2.14.1 исправляет hotfix-проблемы, но это не означает отсутствие других ошибок После 2.14.1 в GitHub продолжают появляться отдельные сообщения пользователей о конкретных устройствах и конфигурациях. Например, есть открытое сообщение о crash после временной потери TCP-соединения с сетевым Z-Stack координатором и последующего рестарта watchdog. Есть и отдельные жалобы на конкретные модели приводов и exposes. Как правильно это трактовать Открытый issue не означает автоматически подтверждённую массовую ошибку Zigbee2MQTT. Но владельцам сетевых координаторов и критичных устройств полезно после обновления посмотреть журнал и проверить именно свои сценарии. Для production-системы разумный подход — не «никогда не обновляться», а обновляться контролируемо: backup, changelog, тест ключевых устройств и возможность отката.

Нужно ли обновлять прошивки самих Zigbee-устройств Версия Zigbee2MQTT и OTA-прошивка конечного устройства — разные вещи. Обновление Zigbee2MQTT меняет сервер, converters и поддержку протокола, но не прошивает автоматически каждую лампу, датчик или реле. OTA стоит выполнять только при понятной пользе: исправление конкретной ошибки, безопасности, совместимости или функции. Для батарейных и критичных устройств особенно важно не запускать массовое OTA без необходимости.

Частые вопросы Если стоит Zigbee2MQTT 2.14.0, нужно ли переходить на 2.14.1? Да, это логичное обновление внутри той же ветки: 2.14.1 специально выпущен как hotfix для проблем, найденных после 2.14.0. Нужно ли заново спаривать устройства? Обычно нет. Обычное обновление Zigbee2MQTT не требует повторного pairing всей сети. У меня нет штор. Есть ли смысл в 2.14.1? Да, релиз содержит и другие исправления, но срочность ниже. Можно обновиться планово. Можно ли обновляться сразу в Home Assistant? Да, если используется add-on и обновление доступно. Перед этим желательно иметь актуальную резервную копию Home Assistant/Zigbee2MQTT. Что важнее после обновления? Проверить не номер версии, а реальные функции: команды, состояния, автоматизации, MQTT, coordinator и критичные устройства.