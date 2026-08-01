Zigbee2MQTT 2.14.1 исправляет ошибки 2.14.0: что проверить после обновления

Zigbee2MQTT 2.14.1 · Home Assistant · Zigbee
Zigbee2MQTT 2.14.1 исправляет проблемы 2.14.0: кому нужно обновиться и что проверить
Zigbee2MQTT 2.14.0 вышел 1 сентября, а уже 3 сентября разработчики выпустили 2.14.1 как hotfix. Главная причина — ошибки с инвертированными состояниями штор и приводов, но исправления затронули также Home Assistant, Tuya, Schneider Electric, SONOFF, Legrand и ряд других устройств. Разбираемся, кому обновление действительно нужно и как безопасно проверить умный дом после него.
Почему Zigbee2MQTT 2.14.1 вышел через два дня после 2.14.0
Zigbee2MQTT 2.14.0 был опубликован 1 сентября 2026 года. Это крупное ежемесячное обновление с новыми функциями, поддержкой устройств и большим количеством исправлений.
После релиза пользователи обнаружили регрессию: у части устройств типа
cover состояния и команды открытия/закрытия могли отображаться или работать наоборот. 3 сентября команда выпустила 2.14.1 и прямо обозначила его как hotfix для нескольких проблем с инвертированными состояниями cover.
Оставаться именно на 2.14.0 обычно нет смысла. 2.14.1 содержит исправления обнаруженных после релиза регрессий и является текущим стабильным релизом ветки 2.14.
Самая заметная проблема: шторы могли начать работать наоборот
В Zigbee2MQTT жалюзи, рулонные шторы, карнизы, ворота и некоторые приводы представлены сущностью
cover. Для них критично правильно интерпретировать команды open, close и текущее состояние.
После 2.14.0 появились сообщения, что у некоторых устройств логика инвертировалась. Например, Home Assistant мог показывать штору открытой, когда она закрыта, либо кнопка открытия фактически выполняла противоположное действие.
В 2.14.1 исправлена обработка open/close для
coverInverted, а также несколько связанных Home Assistant exposes.
Что конкретно исправлено в Zigbee2MQTT 2.14.1
Home Assistant cover
Исправлены некоторые exposes для штор и приводов и проблема с инвертированными open/close.
Schneider S520567
Исправлены сущности с лишним суффиксом
_cover и восстановлено состояние cover.
SONOFF BASIC-ZB1GSP
Energy exposes теперь меняются в зависимости от версии прошивки устройства.
Tuya TS0301_cover_1
Добавлено отображение батареи.
Tuya power-on behavior
Исправлена ситуация, когда настройка поведения после восстановления питания была недоступна.
Legrand 067797
Исправлена работа on/off в режиме
dimmer_off.
HOBEIAN ZG-IR01
Исправлено масштабирование температуры при использовании Fahrenheit.
Home Assistant
Для formaldehyde добавлен корректный state class.
А что полезного появилось в самом Zigbee2MQTT 2.14.0
Hotfix не отменяет большого объёма изменений основного релиза. Одно из самых практичных — возможность при удалении устройства сохранить его конфигурацию. Это полезно при временном удалении, переподключении или диагностике устройства.
Также 2.14.0 расширил поддержку большого количества популярных устройств и функций:
- SONOFF BASIC-ZB1GSP получил поддержку export energy;
- улучшена поддержка датчиков SONOFF SNZB-02DR2 и SNZB-02UL;
- добавлены дополнительные функции Aqara, Shelly, Philips Hue, Tuya, Schneider Electric, Namron и других устройств;
- исправлены discovery mappings Home Assistant;
- устранён crash при
nullв значении цвета;
- добавлено предупреждение при попытке задать неподдерживаемую настройку устройства;
- для bare-metal установки введено ограничение Node.js из-за совместимости serialport.
Практическая польза: кому обновление особенно важно
Шторы и жалюзи
Если после 2.14.0 направление движения или состояние стало неправильным, 2.14.1 нужно рассматривать в первую очередь.Приоритет: высокий
Home Assistant
Исправления exposes напрямую влияют на создаваемые сущности и корректность интерфейса/автоматизаций.Приоритет: высокий
Tuya
Есть точечные исправления power-on behavior, батареи и поддержка новых устройств.Приоритет: средний/высокий
SONOFF
Особенно актуально владельцам BASIC-ZB1GSP и устройств, улучшенных в 2.14.0.Приоритет: зависит от модели
Стабильная сеть без затронутых устройств
Срочности меньше. Можно обновиться планово, предварительно сохранив резервную копию.Приоритет: обычный
Критичные сценарии
Если Zigbee управляет отоплением, воротами, насосами или другим важным оборудованием, сначала проверить changelog и иметь возможность отката.Осторожность: высокая
Как безопасно обновить Zigbee2MQTT
- Сделайте резервную копию. Сохраните каталог Zigbee2MQTT с
configuration.yaml,
database.dbи coordinator backup, если он используется вашей конфигурацией.
- Зафиксируйте текущую версию. Это упростит откат, если конкретное устройство поведёт себя иначе.
- Проверьте способ установки. Home Assistant Add-on, Docker и bare metal обновляются по-разному.
- После запуска не ограничивайтесь зелёным статусом. Проверьте устройства и журнал.
- Не обновляйте критичный дом перед отъездом. Лучше иметь физический доступ к координатору и серверу.
Для официального Zigbee2MQTT add-on пакет 2.14.1-1 обновляет Zigbee2MQTT до 2.14.1. После обновления имеет смысл проверить не только сам add-on, но и созданные через MQTT Discovery сущности Home Assistant.
Что проверить после обновления: короткий чек-лист
|Что проверить
|Что должно быть нормально
|Шторы/жалюзи
|Open открывает, Close закрывает, состояние совпадает с реальным положением
|Автоматизации cover
|Сценарии не выполняют противоположную команду
|Реле и розетки
|On/Off и power-on behavior доступны и работают ожидаемо
|Home Assistant
|Нет пропавших, дублированных или неожиданно переименованных сущностей
|Энергомониторинг
|Power/Energy не поменяли смысл или единицы после обновления converter
|MQTT
|Zigbee2MQTT подключён к broker и публикует
bridge/state = online
|Coordinator
|Нет циклических disconnect/restart в журнале
|Battery devices
|Устройства постепенно продолжают присылать данные, не становятся массово unavailable
Такой функциональный тест полезнее, чем просто убедиться, что web-интерфейс Zigbee2MQTT открылся.
2.14.1 исправляет hotfix-проблемы, но это не означает отсутствие других ошибок
После 2.14.1 в GitHub продолжают появляться отдельные сообщения пользователей о конкретных устройствах и конфигурациях. Например, есть открытое сообщение о crash после временной потери TCP-соединения с сетевым Z-Stack координатором и последующего рестарта watchdog. Есть и отдельные жалобы на конкретные модели приводов и exposes.
Открытый issue не означает автоматически подтверждённую массовую ошибку Zigbee2MQTT. Но владельцам сетевых координаторов и критичных устройств полезно после обновления посмотреть журнал и проверить именно свои сценарии.
Для production-системы разумный подход — не «никогда не обновляться», а обновляться контролируемо: backup, changelog, тест ключевых устройств и возможность отката.
Нужно ли обновлять прошивки самих Zigbee-устройств
Версия Zigbee2MQTT и OTA-прошивка конечного устройства — разные вещи. Обновление Zigbee2MQTT меняет сервер, converters и поддержку протокола, но не прошивает автоматически каждую лампу, датчик или реле.
OTA стоит выполнять только при понятной пользе: исправление конкретной ошибки, безопасности, совместимости или функции. Для батарейных и критичных устройств особенно важно не запускать массовое OTA без необходимости.
Частые вопросы
Если стоит Zigbee2MQTT 2.14.0, нужно ли переходить на 2.14.1?
Да, это логичное обновление внутри той же ветки: 2.14.1 специально выпущен как hotfix для проблем, найденных после 2.14.0.
Нужно ли заново спаривать устройства?
Обычно нет. Обычное обновление Zigbee2MQTT не требует повторного pairing всей сети.
У меня нет штор. Есть ли смысл в 2.14.1?
Да, релиз содержит и другие исправления, но срочность ниже. Можно обновиться планово.
Можно ли обновляться сразу в Home Assistant?
Да, если используется add-on и обновление доступно. Перед этим желательно иметь актуальную резервную копию Home Assistant/Zigbee2MQTT.
Что важнее после обновления?
Проверить не номер версии, а реальные функции: команды, состояния, автоматизации, MQTT, coordinator и критичные устройства.
Итог
Zigbee2MQTT 2.14.1 — небольшой по номеру, но важный hotfix. Он появился всего через два дня после 2.14.0 и устраняет регрессии, которые способны ломать не только отображение, но и реальную логику автоматизаций штор и приводов.
Если 2.14.0 уже установлен, переход на 2.14.1 выглядит разумным. Если система работает на более старой версии и полностью стабильна, обновление лучше провести планово: изучить изменения между версиями, сделать backup и после запуска проверить именно те устройства, от которых зависит дом.
Главный принцип для Zigbee2MQTT: успешный запуск сервиса ещё не означает успешное обновление умного дома. После каждого заметного релиза нужно проверять реальные команды, состояния и автоматизации.