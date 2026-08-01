Zigbee2MQTT 2.14.1 исправляет ошибки 2.14.0: что проверить после обновления

Zigbee2MQTT 2.14.1 · Home Assistant · Zigbee

Zigbee2MQTT 2.14.1 исправляет проблемы 2.14.0: кому нужно обновиться и что проверить

Zigbee2MQTT 2.14.0 вышел 1 сентября, а уже 3 сентября разработчики выпустили 2.14.1 как hotfix. Главная причина — ошибки с инвертированными состояниями штор и приводов, но исправления затронули также Home Assistant, Tuya, Schneider Electric, SONOFF, Legrand и ряд других устройств. Разбираемся, кому обновление действительно нужно и как безопасно проверить умный дом после него.

Актуальная версия2.14.1, hotfix от 3 сентября 2026
Главное исправлениеПерепутанные open/close у некоторых cover-устройств
Практический советПосле обновления проверить шторы, жалюзи, реле и автоматизации Home Assistant

Почему Zigbee2MQTT 2.14.1 вышел через два дня после 2.14.0

Zigbee2MQTT 2.14.0 был опубликован 1 сентября 2026 года. Это крупное ежемесячное обновление с новыми функциями, поддержкой устройств и большим количеством исправлений.

После релиза пользователи обнаружили регрессию: у части устройств типа cover состояния и команды открытия/закрытия могли отображаться или работать наоборот. 3 сентября команда выпустила 2.14.1 и прямо обозначила его как hotfix для нескольких проблем с инвертированными состояниями cover.

Если вы уже поставили 2.14.0

Оставаться именно на 2.14.0 обычно нет смысла. 2.14.1 содержит исправления обнаруженных после релиза регрессий и является текущим стабильным релизом ветки 2.14.

Самая заметная проблема: шторы могли начать работать наоборот

В Zigbee2MQTT жалюзи, рулонные шторы, карнизы, ворота и некоторые приводы представлены сущностью cover. Для них критично правильно интерпретировать команды open, close и текущее состояние.

После 2.14.0 появились сообщения, что у некоторых устройств логика инвертировалась. Например, Home Assistant мог показывать штору открытой, когда она закрыта, либо кнопка открытия фактически выполняла противоположное действие.

Почему это не просто косметическая ошибкаНеверное состояние → автоматизация считает штору закрытойсценарий выполняет неправильную командуреальное положение не соответствует логике дома

В 2.14.1 исправлена обработка open/close для coverInverted, а также несколько связанных Home Assistant exposes.

Что конкретно исправлено в Zigbee2MQTT 2.14.1

Home Assistant cover

Исправлены некоторые exposes для штор и приводов и проблема с инвертированными open/close.

Schneider S520567

Исправлены сущности с лишним суффиксом _cover и восстановлено состояние cover.

SONOFF BASIC-ZB1GSP

Energy exposes теперь меняются в зависимости от версии прошивки устройства.

Tuya TS0301_cover_1

Добавлено отображение батареи.

Tuya power-on behavior

Исправлена ситуация, когда настройка поведения после восстановления питания была недоступна.

Legrand 067797

Исправлена работа on/off в режиме dimmer_off.

HOBEIAN ZG-IR01

Исправлено масштабирование температуры при использовании Fahrenheit.

Home Assistant

Для formaldehyde добавлен корректный state class.

А что полезного появилось в самом Zigbee2MQTT 2.14.0

Hotfix не отменяет большого объёма изменений основного релиза. Одно из самых практичных — возможность при удалении устройства сохранить его конфигурацию. Это полезно при временном удалении, переподключении или диагностике устройства.

Также 2.14.0 расширил поддержку большого количества популярных устройств и функций:

  • SONOFF BASIC-ZB1GSP получил поддержку export energy;
  • улучшена поддержка датчиков SONOFF SNZB-02DR2 и SNZB-02UL;
  • добавлены дополнительные функции Aqara, Shelly, Philips Hue, Tuya, Schneider Electric, Namron и других устройств;
  • исправлены discovery mappings Home Assistant;
  • устранён crash при null в значении цвета;
  • добавлено предупреждение при попытке задать неподдерживаемую настройку устройства;
  • для bare-metal установки введено ограничение Node.js из-за совместимости serialport.

Практическая польза: кому обновление особенно важно

Шторы и жалюзи

Если после 2.14.0 направление движения или состояние стало неправильным, 2.14.1 нужно рассматривать в первую очередь.

Приоритет: высокий

Home Assistant

Исправления exposes напрямую влияют на создаваемые сущности и корректность интерфейса/автоматизаций.

Приоритет: высокий

Tuya

Есть точечные исправления power-on behavior, батареи и поддержка новых устройств.

Приоритет: средний/высокий

SONOFF

Особенно актуально владельцам BASIC-ZB1GSP и устройств, улучшенных в 2.14.0.

Приоритет: зависит от модели

Стабильная сеть без затронутых устройств

Срочности меньше. Можно обновиться планово, предварительно сохранив резервную копию.

Приоритет: обычный

Критичные сценарии

Если Zigbee управляет отоплением, воротами, насосами или другим важным оборудованием, сначала проверить changelog и иметь возможность отката.

Осторожность: высокая

Как безопасно обновить Zigbee2MQTT

  1. Сделайте резервную копию. Сохраните каталог Zigbee2MQTT с configuration.yaml, database.db и coordinator backup, если он используется вашей конфигурацией.
  2. Зафиксируйте текущую версию. Это упростит откат, если конкретное устройство поведёт себя иначе.
  3. Проверьте способ установки. Home Assistant Add-on, Docker и bare metal обновляются по-разному.
  4. После запуска не ограничивайтесь зелёным статусом. Проверьте устройства и журнал.
  5. Не обновляйте критичный дом перед отъездом. Лучше иметь физический доступ к координатору и серверу.
Home Assistant Add-on

Для официального Zigbee2MQTT add-on пакет 2.14.1-1 обновляет Zigbee2MQTT до 2.14.1. После обновления имеет смысл проверить не только сам add-on, но и созданные через MQTT Discovery сущности Home Assistant.

Что проверить после обновления: короткий чек-лист

Что проверитьЧто должно быть нормально
Шторы/жалюзиOpen открывает, Close закрывает, состояние совпадает с реальным положением
Автоматизации coverСценарии не выполняют противоположную команду
Реле и розеткиOn/Off и power-on behavior доступны и работают ожидаемо
Home AssistantНет пропавших, дублированных или неожиданно переименованных сущностей
ЭнергомониторингPower/Energy не поменяли смысл или единицы после обновления converter
MQTTZigbee2MQTT подключён к broker и публикует bridge/state = online
CoordinatorНет циклических disconnect/restart в журнале
Battery devicesУстройства постепенно продолжают присылать данные, не становятся массово unavailable

Такой функциональный тест полезнее, чем просто убедиться, что web-интерфейс Zigbee2MQTT открылся.

2.14.1 исправляет hotfix-проблемы, но это не означает отсутствие других ошибок

После 2.14.1 в GitHub продолжают появляться отдельные сообщения пользователей о конкретных устройствах и конфигурациях. Например, есть открытое сообщение о crash после временной потери TCP-соединения с сетевым Z-Stack координатором и последующего рестарта watchdog. Есть и отдельные жалобы на конкретные модели приводов и exposes.

Как правильно это трактовать

Открытый issue не означает автоматически подтверждённую массовую ошибку Zigbee2MQTT. Но владельцам сетевых координаторов и критичных устройств полезно после обновления посмотреть журнал и проверить именно свои сценарии.

Для production-системы разумный подход — не «никогда не обновляться», а обновляться контролируемо: backup, changelog, тест ключевых устройств и возможность отката.

Нужно ли обновлять прошивки самих Zigbee-устройств

Версия Zigbee2MQTT и OTA-прошивка конечного устройства — разные вещи. Обновление Zigbee2MQTT меняет сервер, converters и поддержку протокола, но не прошивает автоматически каждую лампу, датчик или реле.

OTA стоит выполнять только при понятной пользе: исправление конкретной ошибки, безопасности, совместимости или функции. Для батарейных и критичных устройств особенно важно не запускать массовое OTA без необходимости.

Частые вопросы

Если стоит Zigbee2MQTT 2.14.0, нужно ли переходить на 2.14.1?

Да, это логичное обновление внутри той же ветки: 2.14.1 специально выпущен как hotfix для проблем, найденных после 2.14.0.

Нужно ли заново спаривать устройства?

Обычно нет. Обычное обновление Zigbee2MQTT не требует повторного pairing всей сети.

У меня нет штор. Есть ли смысл в 2.14.1?

Да, релиз содержит и другие исправления, но срочность ниже. Можно обновиться планово.

Можно ли обновляться сразу в Home Assistant?

Да, если используется add-on и обновление доступно. Перед этим желательно иметь актуальную резервную копию Home Assistant/Zigbee2MQTT.

Что важнее после обновления?

Проверить не номер версии, а реальные функции: команды, состояния, автоматизации, MQTT, coordinator и критичные устройства.

Итог

Zigbee2MQTT 2.14.1 — небольшой по номеру, но важный hotfix. Он появился всего через два дня после 2.14.0 и устраняет регрессии, которые способны ломать не только отображение, но и реальную логику автоматизаций штор и приводов.

Если 2.14.0 уже установлен, переход на 2.14.1 выглядит разумным. Если система работает на более старой версии и полностью стабильна, обновление лучше провести планово: изучить изменения между версиями, сделать backup и после запуска проверить именно те устройства, от которых зависит дом.

Главный принцип для Zigbee2MQTT: успешный запуск сервиса ещё не означает успешное обновление умного дома. После каждого заметного релиза нужно проверять реальные команды, состояния и автоматизации.

Источники

  • Интересное по теме