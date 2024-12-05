Умный дом · mmWave · PIR · датчики присутствия mmWave или PIR: какой датчик присутствия выбрать для умного дома и Home Assistant PIR хорошо видит движение человека и почти не требует настройки, поэтому остаётся отличным вариантом для коридоров, лестниц и проходных зон. mmWave-радар способен обнаруживать гораздо меньшие движения и лучше подходит для кабинета, гостиной, спальни и других помещений, где человек долго сидит или лежит. Но высокая чувствительность радара требует правильного расположения, ограничения зоны и фильтрации ложных целей. PIR mmWave 24 GHz 60 GHz Presence Home Assistant Главное: mmWave не является универсальной заменой PIR. Для проходной зоны PIR часто проще и надёжнее. Для помещения с неподвижным человеком лучше mmWave или комбинированная логика PIR + mmWave.

Датчик движения и датчик присутствия: в чём реальная разница В бытовом умном доме этими словами часто называют устройства, решающие похожую задачу, но с разной чувствительностью. Motion Движение Человек вошёл, прошёл, поднял руку или заметно переместился. Presence Присутствие Человек продолжает находиться в помещении, даже если двигается очень мало. Самая знакомая проблема PIR: человек сидит за компьютером, читает книгу или принимает ванну, почти не двигается, и система решает, что помещение пустое. Именно здесь появились бытовые mmWave-датчики присутствия. Технология и название устройства не всегда совпадают. Производитель может называть PIR «presence sensor», а радар «motion sensor». При выборе смотрите на физический принцип обнаружения и доступные функции.

Как работает PIR-датчик PIR расшифровывается как Passive Infrared. Датчик не излучает радиосигнал, а анализирует изменение инфракрасного излучения в своей зоне обзора. Человек тепловое излучение → Линза сегменты зоны → PIR element изменение сигнала Хорошо заметно именно перемещение тёплого объекта между зонами чувствительности. Преимущества PIR низкая цена;

очень малое энергопотребление;

возможность многолетней работы от батарейки;

простая настройка;

хорошая скорость реакции на вход человека;

меньше чувствительность к мелким движениям предметов. Главное ограничение PIR значительно хуже определяет человека, который долго почти не меняет положение. Для коридора, лестницы, кладовой, гардеробной и прихожей это обычно вообще не проблема: человек там как раз активно движется.

Как работает mmWave-радар присутствия mmWave использует радиолокационный принцип. Устройство излучает радиосигнал и анализирует отражение от объектов. Radar TX радиосигнал → Человек отражение → Radar RX анализ движения В зависимости от конкретного радара он может различать moving и still target, оценивать дистанцию, направление или координаты цели. Например, поддерживаемый ESPHome модуль LD2410 отдаёт отдельные признаки наличия движущейся и неподвижной цели, расстояние и уровни сигнала по distance gates. Почему mmWave видит сидящего человека Даже когда человек кажется неподвижным, остаются небольшие движения корпуса, рук, головы и другие изменения отражённого сигнала. Чувствительный радар способен использовать их для подтверждения присутствия. Высокая чувствительность одновременно является слабым местом mmWave. Радар может обнаруживать движение там, где для автоматизации оно вообще не нужно.

24 ГГц и 60 ГГц: что означает частота mmWave В бытовых датчиках присутствия встречаются разные радиодиапазоны. Особенно распространены решения около 24 ГГц и 60 ГГц. 24 GHz class Доступные radar-модули Часто встречается в DIY/ESPHome-устройствах и готовых присутствующих датчиках. 60 GHz class Высокая пространственная детализация Используется в части более продвинутых зональных датчиков. Например, Aqara Presence Sensor FP2 работает радаром в диапазоне 60-64 ГГц и позволяет разбивать помещение на зоны. При этом нельзя выбирать устройство только по цифре частоты. Важны антенна, алгоритмы, монтаж, ширина зоны, возможности firmware и то, какие данные производитель отдаёт системе автоматизации. 60 ГГц автоматически не означает «лучше 24 ГГц». Для простой binary presence-задачи хороший 24 ГГц модуль может быть полностью достаточен.

PIR и mmWave: прямое сравнение Параметр PIR mmWave Человек идёт Отлично Отлично Человек сидит спокойно Может потерять Обычно лучше Работа от батарейки Очень удобно Часто требуется постоянное питание Настройка Простая Часто требуется tuning Зоны в комнате Ограниченно Поддерживаются частью моделей Несколько целей Обычно нет Поддерживается частью радаров Ложные цели Обычно проще контролировать Требует правильной зоны и sensitivity Цена Ниже Обычно выше Лучший сценарий Проходные зоны Длительное присутствие

Что выбрать для каждой комнаты PIR Коридор Вход и движение заметны, долго сидеть там обычно никто не будет. PIR Лестница Важнее быстро определить начало движения. PIR Кладовая Простой короткий сценарий без сложного радара. mmWave Кабинет Человек может долго работать почти без заметного движения. mmWave Гостиная Просмотр телевизора и спокойное сидение требуют presence detection. mmWave Спальня Полезно понимать занятость кровати или зоны комнаты. mmWave / combo Санузел Свет не должен выключаться при неподвижном человеке. mmWave / zones Кухня-гостиная Зоны позволяют различать рабочую поверхность, стол и диван. Общая архитектура автоматизированного света: умное освещение: реле, датчики, диммеры и сценарии .

Зоны mmWave: самая полезная функция продвинутого радара Простое устройство выдаёт только: presence = on / off Более продвинутое может разделять помещение на виртуальные зоны. Кухня рабочая зона Стол обеденная зона Диван гостиная Тогда один физический датчик может создавать несколько отдельных presence entities. Что это даёт свет рабочей поверхности только возле кухни;

подсветку обеденного стола только при занятости зоны;

сценарий телевизора при присутствии на диване;

отдельную реакцию на вход/выход;

исключение нежелательных областей. Aqara FP2, например, позволяет делить помещение на несколько зон и передаёт их как отдельные presence-состояния в совместимые экосистемы. Сначала добейтесь правильного определения общего присутствия, и только потом размечайте десятки зон. Слишком сложная карта затрудняет диагностику.

Почему mmWave даёт ложные срабатывания Если PIR часто страдает от потери неподвижного человека, то mmWave чаще приходится ограничивать от слишком большого количества движения. Соседняя зона Радар видит активность за пределами реально нужного помещения. Движущиеся шторы Чувствительный алгоритм может реагировать на движение материала. Вентилятор Движущиеся элементы создают устойчивую динамическую цель. Робот-пылесос Физически движущийся объект может попадать в detection area. Отражения Стекло, металл и геометрия помещения способны усложнять radar map. Слишком высокая sensitivity Устройство начинает учитывать ненужные слабые отражения. Как исправлять уменьшить максимальную дальность; исключить ненужные зоны; изменить положение или угол датчика; уменьшить sensitivity проблемного расстояния; увеличить задержку перехода в absence; проверить комнату при работающей вентиляции, шторах и бытовой технике. Не настраивайте датчик только в пустой комнате. Проверять нужно в реальной эксплуатации: сидящий человек, открытая дверь, работающий вентилятор, робот, домашние животные и соседняя комната.

Где устанавливать mmWave-датчик Размещение зачастую важнее разницы между двумя похожими моделями. Не ставить «куда удобно подвести USB» Сначала определите: какие зоны нужно видеть;

какие области нужно исключить;

основные направления движения;

где люди сидят и лежат;

что движется без людей;

какие двери открываются в соседние комнаты. Хорошо Датчик смотрит на полезную часть комнаты, а нежелательные области можно исключить. Плохо Радар направлен через дверной проём, на вентилятор или постоянно движущуюся занавеску.

Стена или потолок Ответ зависит от конкретного радара и задачи. Настенный монтаж Удобен для координат и зон по глубине комнаты, если это предусмотрено производителем. Потолочный монтаж Может лучше подходить для равномерного покрытия зоны непосредственно под датчиком. У некоторых устройств разные режимы работы требуют конкретной ориентации. Поэтому высоту и способ установки нельзя переносить от одного radar sensor к другому. Перед постоянным монтажом полезно временно закрепить устройство и несколько дней посмотреть историю presence/absence. После сверления стены исправить неудачную геометрию сложнее.

mmWave в ванной и санузле Это один из лучших сценариев для presence sensor. Обычный PIR может потерять человека, который долго почти не двигается. Из-за этого свет внезапно выключается. Хорошая логика Вход быстрый trigger → Presence удержание света → Absence + delay выключение Дополнительно можно учитывать дверь, влажность и время суток. Для влажного помещения нужно учитывать IP-рейтинг самого датчика, блока питания, разъёма и место относительно электрических зон ванной. Наличие IPX5 у одной конкретной модели не означает, что любой mmWave sensor подходит для ванной.

mmWave в спальне Здесь особенно важно не превращать presence automation в раздражающий сценарий. Полезные варианты понимать, занята ли кровать;

не открывать шторы, пока второй человек спит;

включать ночную подсветку только после выхода из зоны кровати;

переключать климатический сценарий по фактической занятости комнаты. Что не делать не включать яркий свет при каждом небольшом движении ночью;

не строить критичную безопасность только на radar presence;

не считать отсутствие radar target доказательством отсутствия человека. Датчик присутствия является бытовым источником автоматизации, а не системой контроля состояния здоровья или гарантированного обнаружения человека.

Рабочее место: где mmWave действительно лучше PIR Человек за компьютером может долго делать только небольшие движения руками. PIR иногда перестаёт видеть активность. PIR вошёл в кабинет + mmWave остаётся за столом + Lux темно ли сейчас = Свет стабильный сценарий Это хороший пример, где датчики не конкурируют, а дополняют друг друга.

Лучший вариант часто PIR + mmWave вместе PIR очень быстро и уверенно видит вход человека. mmWave лучше подтверждает длительное присутствие. Trigger PIR Быстро включить свет. Hold mmWave Не выключать, пока человек остаётся. Off Absence Выключить после подтверждённого отсутствия. Комбинированный датчик может содержать оба принципа в одном корпусе либо логика собирается из двух независимых устройств. Для света можно сделать быстрый ON по PIR и более консервативный OFF по mmWave. Пользователь почти не замечает задержку включения, а ложное выключение исчезает.

Как использовать mmWave в Home Assistant С точки зрения Home Assistant устройство может предоставить разные entities: binary_sensor.presence общая занятость binary_sensor.zone_sofa зона дивана sensor.target_distance расстояние sensor.illuminance освещённость sensor.target_count число целей binary_sensor.moving движущаяся цель Конкретный набор зависит от модели и интеграции. Не использовать raw entities напрямую везде Лучше создать понятную логику помещения: Room occupied = radar presence OR recent PIR motion OR another confirmed room condition Тогда замену конкретного датчика можно выполнить без переписывания десятков автоматизаций. Про локальную архитектуру: локальные сценарии в Home Assistant .

mmWave через ESPHome: LD2410, LD2450 и другие модули ESPHome имеет штатную поддержку нескольких radar-компонентов, поэтому можно собрать полностью локальный presence sensor на ESP32. LD2410 В ESPHome для него доступны: presence;

moving target;

still target;

moving distance;

still distance;

energy levels по distance gates;

отдельные thresholds движения и неподвижной цели. LD2450 ESPHome может получать несколько targets, их X/Y coordinates, distance, speed и zone counters. Это позволяет строить более сложные пространственные сценарии. Сам radar module и готовый сертифицированный бытовой датчик - не одно и то же. DIY-устройство требует подходящего корпуса, безопасного питания и стабильной прошивки. Если хочется использовать готовые устройства: ESPHome без пайки на готовых устройствах .

Как правильно автоматизировать свет по присутствию Плохой сценарий: presence = ON → light ON presence = OFF → light OFF Он слишком прямолинейный. Лучше учитывать Presence Есть ли человек. Illuminance Нужен ли искусственный свет. Time Дневной или ночной сценарий. Delay Подтверждение отсутствия. Manual override Можно ли оставить свет вручную. Room mode Кино, сон, гости и другие режимы. Пример IF room_occupied = true AND illuminance < 120 lx AND mode != "sleep" THEN turn_on(light) OFF only if room_occupied = false for 90 seconds Значения 120 lx и 90 секунд здесь только пример логики. Реальные пороги выбирают под помещение, датчик и пожелания пользователей.

Подходит ли mmWave для охранной сигнализации Presence radar можно использовать как дополнительный источник событий в умном доме, но не нужно автоматически считать его профессиональным охранным извещателем. Причины: бытовые устройства могут менять алгоритмы после firmware update;

зоны требуют настройки;

возможны ложные цели;

Wi-Fi/Home Assistant не являются обязательной сертифицированной охранной системой;

потеря сети или питания может остаться без резервирования. Для охранной системы применяют оборудование и архитектуру, соответствующие её назначению. mmWave умного дома можно использовать как дополнительное событие, но не как безусловную замену штатным охранным датчикам.

Типичные ошибки при выборе mmWave Менять все PIR на radar В проходных зонах PIR часто проще, дешевле и полностью достаточен. Ставить максимальную sensitivity Больше чувствительность не означает лучшее присутствие. Не настраивать дальность Датчик начинает видеть ненужную часть помещения. Направлять в дверь Движение в соседнем пространстве становится частью сценария. Игнорировать вентилятор Постоянно движущийся объект может мешать корректному absence. Использовать мгновенный OFF Короткая потеря target сразу гасит свет. Выбирать только по GHz Firmware, zones и алгоритмы важнее одной цифры частоты. Не учитывать питание Многие mmWave sensors требуют постоянного 5/12/24 В или сетевого питания через БП. Делать 20 зон сразу Сложную карту трудно отлаживать и поддерживать. Считать отсутствие гарантией Бытовой presence sensor может ошибиться, поэтому критичные действия требуют дополнительных условий.

Частые вопросы Что лучше: PIR или mmWave? Для коридора, лестницы и проходной зоны обычно достаточно PIR. Для кабинета, гостиной, спальни и помещения с неподвижным человеком mmWave часто удобнее. Чем датчик присутствия отличается от датчика движения? Presence-сценарий должен удерживать состояние занятости даже при небольшой активности человека. Обычный PIR лучше реагирует именно на заметное перемещение. Видит ли mmWave неподвижного человека? Современные presence radars рассчитаны на обнаружение очень небольших движений и обычно справляются с сидящим или лежащим человеком лучше PIR. Результат зависит от устройства, положения и настройки. 24 ГГц или 60 ГГц лучше? Универсального победителя нет. Нужны подходящие функции конкретного устройства: дальность, zones, multi-target, integration и качество алгоритмов. Работает ли mmWave от батарейки? Есть разные конструкции, но продвинутые постоянные radars часто требуют постоянного питания, потому что их энергопотребление выше типичного батарейного PIR. Почему датчик всегда показывает присутствие? Проверьте максимальную дальность, sensitivity, исключённые зоны, вентиляторы, шторы, двери, робота-пылесоса и другие движущиеся объекты. Можно ли поставить mmWave в ванной? Да, если конкретное устройство и вся его система питания подходят для условий установки. Проверяйте IP-рейтинг и требования электробезопасности влажной зоны. Можно ли одним датчиком разделить кухню и гостиную? Да, если конкретный radar поддерживает spatial zones. Например, Aqara FP2 позволяет создавать несколько зон внутри одной комнаты. Можно ли подключить mmWave к Home Assistant? Да. Способ зависит от устройства: HomeKit Controller, Matter, MQTT, ESPHome, Zigbee или другая интеграция. Набор доступных entities различается. Что лучше для света: PIR или mmWave? Один из лучших вариантов - PIR для быстрого включения и mmWave для удержания света до подтверждённого отсутствия человека. Нужен ли датчик освещённости? Для автоматического света полезен. Presence отвечает на вопрос «есть ли человек», а illuminance - «нужно ли сейчас включать искусственный свет».