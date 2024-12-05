mmWave или PIR: какой датчик присутствия выбрать для умного дома и Home Assistant
PIR хорошо видит движение человека и почти не требует настройки, поэтому остаётся отличным вариантом для коридоров, лестниц и проходных зон. mmWave-радар способен обнаруживать гораздо меньшие движения и лучше подходит для кабинета, гостиной, спальни и других помещений, где человек долго сидит или лежит. Но высокая чувствительность радара требует правильного расположения, ограничения зоны и фильтрации ложных целей.
Датчик движения и датчик присутствия: в чём реальная разница
В бытовом умном доме этими словами часто называют устройства, решающие похожую задачу, но с разной чувствительностью.
Человек вошёл, прошёл, поднял руку или заметно переместился.
Человек продолжает находиться в помещении, даже если двигается очень мало.
Самая знакомая проблема PIR: человек сидит за компьютером, читает книгу или принимает ванну, почти не двигается, и система решает, что помещение пустое.
Именно здесь появились бытовые mmWave-датчики присутствия.
Как работает PIR-датчик
PIR расшифровывается как Passive Infrared. Датчик не излучает радиосигнал, а анализирует изменение инфракрасного излучения в своей зоне обзора.
Хорошо заметно именно перемещение тёплого объекта между зонами чувствительности.
Преимущества PIR
- низкая цена;
- очень малое энергопотребление;
- возможность многолетней работы от батарейки;
- простая настройка;
- хорошая скорость реакции на вход человека;
- меньше чувствительность к мелким движениям предметов.
Главное ограничение
PIR значительно хуже определяет человека, который долго почти не меняет положение.
Как работает mmWave-радар присутствия
mmWave использует радиолокационный принцип. Устройство излучает радиосигнал и анализирует отражение от объектов.
В зависимости от конкретного радара он может различать moving и still target, оценивать дистанцию, направление или координаты цели.
Например, поддерживаемый ESPHome модуль LD2410 отдаёт отдельные признаки наличия движущейся и неподвижной цели, расстояние и уровни сигнала по distance gates.
Даже когда человек кажется неподвижным, остаются небольшие движения корпуса, рук, головы и другие изменения отражённого сигнала. Чувствительный радар способен использовать их для подтверждения присутствия.
24 ГГц и 60 ГГц: что означает частота mmWave
В бытовых датчиках присутствия встречаются разные радиодиапазоны. Особенно распространены решения около 24 ГГц и 60 ГГц.
Часто встречается в DIY/ESPHome-устройствах и готовых присутствующих датчиках.
Используется в части более продвинутых зональных датчиков.
Например, Aqara Presence Sensor FP2 работает радаром в диапазоне 60-64 ГГц и позволяет разбивать помещение на зоны.
При этом нельзя выбирать устройство только по цифре частоты. Важны антенна, алгоритмы, монтаж, ширина зоны, возможности firmware и то, какие данные производитель отдаёт системе автоматизации.
PIR и mmWave: прямое сравнение
|Параметр
|PIR
|mmWave
|Человек идёт
|Отлично
|Отлично
|Человек сидит спокойно
|Может потерять
|Обычно лучше
|Работа от батарейки
|Очень удобно
|Часто требуется постоянное питание
|Настройка
|Простая
|Часто требуется tuning
|Зоны в комнате
|Ограниченно
|Поддерживаются частью моделей
|Несколько целей
|Обычно нет
|Поддерживается частью радаров
|Ложные цели
|Обычно проще контролировать
|Требует правильной зоны и sensitivity
|Цена
|Ниже
|Обычно выше
|Лучший сценарий
|Проходные зоны
|Длительное присутствие
Что выбрать для каждой комнаты
Коридор
Вход и движение заметны, долго сидеть там обычно никто не будет.
Лестница
Важнее быстро определить начало движения.
Кладовая
Простой короткий сценарий без сложного радара.
Кабинет
Человек может долго работать почти без заметного движения.
Гостиная
Просмотр телевизора и спокойное сидение требуют presence detection.
Спальня
Полезно понимать занятость кровати или зоны комнаты.
Санузел
Свет не должен выключаться при неподвижном человеке.
Кухня-гостиная
Зоны позволяют различать рабочую поверхность, стол и диван.
Зоны mmWave: самая полезная функция продвинутого радара
Простое устройство выдаёт только:
presence = on / off
Более продвинутое может разделять помещение на виртуальные зоны.
Тогда один физический датчик может создавать несколько отдельных presence entities.
Что это даёт
- свет рабочей поверхности только возле кухни;
- подсветку обеденного стола только при занятости зоны;
- сценарий телевизора при присутствии на диване;
- отдельную реакцию на вход/выход;
- исключение нежелательных областей.
Aqara FP2, например, позволяет делить помещение на несколько зон и передаёт их как отдельные presence-состояния в совместимые экосистемы.
Почему mmWave даёт ложные срабатывания
Если PIR часто страдает от потери неподвижного человека, то mmWave чаще приходится ограничивать от слишком большого количества движения.
Соседняя зона
Радар видит активность за пределами реально нужного помещения.
Движущиеся шторы
Чувствительный алгоритм может реагировать на движение материала.
Вентилятор
Движущиеся элементы создают устойчивую динамическую цель.
Робот-пылесос
Физически движущийся объект может попадать в detection area.
Отражения
Стекло, металл и геометрия помещения способны усложнять radar map.
Слишком высокая sensitivity
Устройство начинает учитывать ненужные слабые отражения.
Как исправлять
- уменьшить максимальную дальность;
- исключить ненужные зоны;
- изменить положение или угол датчика;
- уменьшить sensitivity проблемного расстояния;
- увеличить задержку перехода в absence;
- проверить комнату при работающей вентиляции, шторах и бытовой технике.
Где устанавливать mmWave-датчик
Размещение зачастую важнее разницы между двумя похожими моделями.
Не ставить «куда удобно подвести USB»
Сначала определите:
- какие зоны нужно видеть;
- какие области нужно исключить;
- основные направления движения;
- где люди сидят и лежат;
- что движется без людей;
- какие двери открываются в соседние комнаты.
Датчик смотрит на полезную часть комнаты, а нежелательные области можно исключить.
Радар направлен через дверной проём, на вентилятор или постоянно движущуюся занавеску.
Стена или потолок
Ответ зависит от конкретного радара и задачи.
Настенный монтаж
Удобен для координат и зон по глубине комнаты, если это предусмотрено производителем.
Потолочный монтаж
Может лучше подходить для равномерного покрытия зоны непосредственно под датчиком.
У некоторых устройств разные режимы работы требуют конкретной ориентации. Поэтому высоту и способ установки нельзя переносить от одного radar sensor к другому.
mmWave в ванной и санузле
Это один из лучших сценариев для presence sensor.
Обычный PIR может потерять человека, который долго почти не двигается. Из-за этого свет внезапно выключается.
Хорошая логика
Дополнительно можно учитывать дверь, влажность и время суток.
mmWave в спальне
Здесь особенно важно не превращать presence automation в раздражающий сценарий.
Полезные варианты
- понимать, занята ли кровать;
- не открывать шторы, пока второй человек спит;
- включать ночную подсветку только после выхода из зоны кровати;
- переключать климатический сценарий по фактической занятости комнаты.
Что не делать
- не включать яркий свет при каждом небольшом движении ночью;
- не строить критичную безопасность только на radar presence;
- не считать отсутствие radar target доказательством отсутствия человека.
Рабочее место: где mmWave действительно лучше PIR
Человек за компьютером может долго делать только небольшие движения руками. PIR иногда перестаёт видеть активность.
Это хороший пример, где датчики не конкурируют, а дополняют друг друга.
Лучший вариант часто PIR + mmWave вместе
PIR очень быстро и уверенно видит вход человека. mmWave лучше подтверждает длительное присутствие.
Быстро включить свет.
Не выключать, пока человек остаётся.
Выключить после подтверждённого отсутствия.
Комбинированный датчик может содержать оба принципа в одном корпусе либо логика собирается из двух независимых устройств.
Как использовать mmWave в Home Assistant
С точки зрения Home Assistant устройство может предоставить разные entities:
binary_sensor.presenceобщая занятость
binary_sensor.zone_sofaзона дивана
sensor.target_distanceрасстояние
sensor.illuminanceосвещённость
sensor.target_countчисло целей
binary_sensor.movingдвижущаяся цель
Конкретный набор зависит от модели и интеграции.
Не использовать raw entities напрямую везде
Лучше создать понятную логику помещения:
Room occupied =
radar presence
OR recent PIR motion
OR another confirmed room condition
Тогда замену конкретного датчика можно выполнить без переписывания десятков автоматизаций.
mmWave через ESPHome: LD2410, LD2450 и другие модули
ESPHome имеет штатную поддержку нескольких radar-компонентов, поэтому можно собрать полностью локальный presence sensor на ESP32.
LD2410
В ESPHome для него доступны:
- presence;
- moving target;
- still target;
- moving distance;
- still distance;
- energy levels по distance gates;
- отдельные thresholds движения и неподвижной цели.
LD2450
ESPHome может получать несколько targets, их X/Y coordinates, distance, speed и zone counters. Это позволяет строить более сложные пространственные сценарии.
Как правильно автоматизировать свет по присутствию
Плохой сценарий:
presence = ON → light ON
presence = OFF → light OFF
Он слишком прямолинейный.
Лучше учитывать
Есть ли человек.
Нужен ли искусственный свет.
Дневной или ночной сценарий.
Подтверждение отсутствия.
Можно ли оставить свет вручную.
Кино, сон, гости и другие режимы.
Пример
IF
room_occupied = true
AND illuminance < 120 lx
AND mode != "sleep"
THEN
turn_on(light)
OFF only if
room_occupied = false
for 90 seconds
Подходит ли mmWave для охранной сигнализации
Presence radar можно использовать как дополнительный источник событий в умном доме, но не нужно автоматически считать его профессиональным охранным извещателем.
Причины:
- бытовые устройства могут менять алгоритмы после firmware update;
- зоны требуют настройки;
- возможны ложные цели;
- Wi-Fi/Home Assistant не являются обязательной сертифицированной охранной системой;
- потеря сети или питания может остаться без резервирования.
Типичные ошибки при выборе mmWave
Менять все PIR на radar
В проходных зонах PIR часто проще, дешевле и полностью достаточен.
Ставить максимальную sensitivity
Больше чувствительность не означает лучшее присутствие.
Не настраивать дальность
Датчик начинает видеть ненужную часть помещения.
Направлять в дверь
Движение в соседнем пространстве становится частью сценария.
Игнорировать вентилятор
Постоянно движущийся объект может мешать корректному absence.
Использовать мгновенный OFF
Короткая потеря target сразу гасит свет.
Выбирать только по GHz
Firmware, zones и алгоритмы важнее одной цифры частоты.
Не учитывать питание
Многие mmWave sensors требуют постоянного 5/12/24 В или сетевого питания через БП.
Делать 20 зон сразу
Сложную карту трудно отлаживать и поддерживать.
Считать отсутствие гарантией
Бытовой presence sensor может ошибиться, поэтому критичные действия требуют дополнительных условий.
Частые вопросы
Что лучше: PIR или mmWave?
Для коридора, лестницы и проходной зоны обычно достаточно PIR. Для кабинета, гостиной, спальни и помещения с неподвижным человеком mmWave часто удобнее.
Чем датчик присутствия отличается от датчика движения?
Presence-сценарий должен удерживать состояние занятости даже при небольшой активности человека. Обычный PIR лучше реагирует именно на заметное перемещение.
Видит ли mmWave неподвижного человека?
Современные presence radars рассчитаны на обнаружение очень небольших движений и обычно справляются с сидящим или лежащим человеком лучше PIR. Результат зависит от устройства, положения и настройки.
24 ГГц или 60 ГГц лучше?
Универсального победителя нет. Нужны подходящие функции конкретного устройства: дальность, zones, multi-target, integration и качество алгоритмов.
Работает ли mmWave от батарейки?
Есть разные конструкции, но продвинутые постоянные radars часто требуют постоянного питания, потому что их энергопотребление выше типичного батарейного PIR.
Почему датчик всегда показывает присутствие?
Проверьте максимальную дальность, sensitivity, исключённые зоны, вентиляторы, шторы, двери, робота-пылесоса и другие движущиеся объекты.
Можно ли поставить mmWave в ванной?
Да, если конкретное устройство и вся его система питания подходят для условий установки. Проверяйте IP-рейтинг и требования электробезопасности влажной зоны.
Можно ли одним датчиком разделить кухню и гостиную?
Да, если конкретный radar поддерживает spatial zones. Например, Aqara FP2 позволяет создавать несколько зон внутри одной комнаты.
Можно ли подключить mmWave к Home Assistant?
Да. Способ зависит от устройства: HomeKit Controller, Matter, MQTT, ESPHome, Zigbee или другая интеграция. Набор доступных entities различается.
Что лучше для света: PIR или mmWave?
Один из лучших вариантов - PIR для быстрого включения и mmWave для удержания света до подтверждённого отсутствия человека.
Нужен ли датчик освещённости?
Для автоматического света полезен. Presence отвечает на вопрос «есть ли человек», а illuminance - «нужно ли сейчас включать искусственный свет».
Вывод
PIR и mmWave не нужно противопоставлять как старую и новую технологию. Они решают немного разные задачи. PIR отлично подходит для быстрого обнаружения заметного движения, дешёв, прост и экономичен.
mmWave становится особенно полезным там, где нужно определить длительное присутствие малоподвижного человека или разделить комнату на несколько виртуальных зон. За это приходится платить более сложной настройкой и повышенными требованиями к размещению.
Для хорошего умного дома разумнее выбирать датчик под помещение: PIR в коридоре, mmWave в кабинете или гостиной, а в важных сценариях использовать комбинацию обоих принципов. Тогда свет включается быстро и не выключается, пока человек действительно остаётся в комнате.