Кнопка выхода СКУД не открывает дверь: причины | Тула

СКУД · кнопка выхода · электрозамок
Кнопка выхода СКУД не открывает дверь: причины и порядок проверки
Кнопка нажимается, но дверь остаётся закрытой, замок открывается только картой, срабатывает через раз или приходится удерживать кнопку несколько секунд. Причина может быть в самой кнопке, кабеле, входе контроллера, реле, питании замка либо механике двери. Ниже разберём, как отделить эти неисправности друг от друга.
01. Симптом
Сначала определите, что именно не работает
Одинаковая жалоба «кнопка не открывает дверь» может относиться к разным участкам системы. Правильное описание симптома помогает не менять исправную кнопку, когда причина находится в замке, блоке питания или настройках контроллера.
|Что происходит
|Куда смотреть в первую очередь
|Карта открывает дверь, кнопка не реагирует
|Кнопка, кабель, вход EXIT/REX, тип контакта и настройки контроллера
|Кнопка работает только при сильном нажатии
|Износ контактной группы, загрязнение, деформация корпуса или плохая клемма
|Дверь открывается через раз
|Плавающий контакт, повреждение кабеля, окисление, нестабильное питание
|Слышен щелчок контроллера, но дверь закрыта
|Реле, питание замка, кабель к замку, исполнительный механизм и механика двери
|Индикация кнопки есть, но открытия нет
|Подсветка и контакт кнопки могут быть разными цепями, проверяют именно управляющий контакт
|После отпускания кнопки дверь сразу блокируется
|Время открытия, датчик двери, доводчик, электромеханический замок или электрозащёлка
|Не работают карта, кнопка и домофон
|Общее питание, контроллер, реле, замок либо аварийная цепь разблокирования
|Кнопка сама вызывает открытие без нажатия
|Короткое замыкание линии, влага, неверный тип входа или неисправная контактная группа
02. Принцип работы
Как команда от кнопки доходит до замка
В типовой СКУД кнопка выхода не всегда подаёт питание непосредственно на электрозамок. Чаще она замыкает или размыкает слаботочный вход контроллера. Контроллер распознаёт запрос на выход, включает реле на заданное время и изменяет состояние цепи замка.
03. Причины
Почему кнопка выхода перестала открывать дверь
Изношена контактная группа кнопки
Механическая кнопка рассчитана на определённое количество срабатываний. При интенсивном использовании контакты подгорают, окисляются или перестают стабильно замыкаться. У сенсорных моделей возможны отказ электроники, неправильная чувствительность или нестабильное питание.
Признак: кнопка работает только при сильном нажатии, под определённым углом или после нескольких попыток.
Перепутаны контакты NO и NC
Контроллер может ожидать замыкание входа, а кнопка подключена как размыкающая, либо наоборот. После замены кнопки или контроллера прежняя схема не всегда подходит новому оборудованию.
Признак: дверь открывается при отпускании кнопки, вход постоянно считается активным или команда не фиксируется.
Ослабла клемма или оборвался провод
Тонкие жилы могут ломаться у клеммы, особенно если кабель натянут или часто перемещается. В монтажной коробке встречаются слабые зажимы, скрутки, окисление и соединения без запаса длины.
Признак: неисправность меняется при нажатии на корпус, движении рамки или вибрации двери.
Повреждён кабель до контроллера
Кабель может быть перебит крепежом, повреждён при ремонте, пережат дверной коробкой или проложен рядом с источником сильных помех. На улице добавляются влага, мороз и коррозия соединений.
Признак: новая исправная кнопка даёт тот же результат, а проблема появилась после отделочных или монтажных работ.
Кнопка подключена не к тому входу
На контроллере могут быть отдельные входы для кнопки выхода, датчика двери, пожарной разблокировки, тампера и других сигналов. Ошибка клеммы или общей точки приводит к неправильной реакции системы.
Признак: при нажатии меняется другой статус, появляется тревога двери или контроллер не регистрирует запрос на выход.
Вход кнопки отключён программно
В сетевой СКУД вход может быть отключён, назначен другой функции, иметь неверную полярность или фильтр времени. После сброса, обновления, замены контроллера или восстановления конфигурации параметры иногда возвращаются к значениям по умолчанию.
Признак: электрически вход меняется, но событие запроса на выход не появляется либо не запускает реле.
Неверно настроено время разблокирования
Слишком короткий импульс особенно заметен на электромеханическом замке, электрозащёлке или тяжёлой двери. Замок успевает получить команду, но дверь не успевают открыть. Слишком большое время, наоборот, создаёт ненужный длительный доступ.
Признак: слышен краткий щелчок, но к моменту нажатия на дверь замок уже снова заблокирован.
Не срабатывает реле контроллера
Вход кнопки может фиксироваться правильно, но исполнительное реле не переключается из-за неисправности, неверной логики, перегруженных контактов или неправильного подключения внешнего источника питания.
Признак: в журнале есть событие «запрос на выход», но состояние замка не меняется.
Проблема находится в питании замка
Кнопка и контроллер могут работать, а замку не хватает напряжения из-за слабого блока питания, длинного кабеля, плохих соединений или перегрузки. Для электрозащёлки и электромеханического замка особенно важен кратковременный ток срабатывания.
Признак: реле щёлкает, индикация меняется, но замок молчит или срабатывает нестабильно.
Замок получает команду, но дверь заклинивает
Перекос створки, давление уплотнителя, провисание, неправильная ответная часть или слишком сильный доводчик создают нагрузку на защёлку или ригель. Электрическая команда проходит, но механизм физически не освобождается.
Признак: если потянуть или прижать дверь в определённую сторону, она открывается.
Неисправна сенсорная или бесконтактная кнопка
Такие модели требуют питания и могут иметь отдельный релейный выход. Подсветка ещё не подтверждает, что реле исправно. На работу влияют питание, настройки чувствительности, загрязнение панели, конденсат и электромагнитные помехи.
Признак: индикация реагирует на руку, но выходной контакт не меняет состояние.
Влага замыкает уличную линию
На калитке вода попадает в корпус, коробку или соединение. В результате кнопка перестаёт работать, вызывает ложное открытие или постоянно удерживает вход активным. После высыхания неисправность может временно исчезнуть.
Признак: проблема появляется после дождя, оттепели, мойки или резкого перепада температуры.
04. Контакты
NO, NC и COM: где возникает путаница
На кнопке с переключающей контактной группой обычно есть общий контакт COM, нормально разомкнутый NO и нормально замкнутый NC. Названия описывают состояние контактов, когда кнопку не нажимают.
Normally Open
В покое цепь разомкнута, при нажатии замыкается. Такой вариант часто используют, когда вход контроллера ожидает короткое замыкание на общий контакт.
Normally Closed
В покое цепь замкнута, при нажатии размыкается. Такая логика позволяет отдельным контроллерам отслеживать обрыв линии, но конкретная схема зависит от оборудования.
Common
Общий контакт, который работает в паре с NO или NC. Его нельзя автоматически считать плюсом, минусом или выходом питания без проверки схемы устройства.
05. Диагностика
Как специалист последовательно ищет неисправность
Проверяет остальные способы открытия
Если карта, домофон и команда из программы работают, замок, реле и питание, вероятно, исправны. Тогда диагностику сужают до кнопки, её линии и входа контроллера.
Проверяет механику двери
Смотрит, освобождается ли защёлка или ригель без нагрузки, не провисла ли створка, не давит ли уплотнитель и не мешает ли доводчик.
Определяет тип кнопки и схему контактов
Механическая, сенсорная, пьезоэлектрическая или бесконтактная модель подключаются по-разному. Для активной кнопки отдельно проверяют питание и релейный выход.
Проверяет линию до контроллера
Исключает обрыв, короткое замыкание, повреждение жил, влагу, слабые клеммы и неправильную общую точку.
Смотрит состояние входа EXIT или REX
Проверяет, фиксирует ли контроллер изменение входа, правильно ли выбрана полярность, назначение и длительность фильтрации сигнала.
Проверяет реле и цепь электрозамка
Если контроллер видит нажатие, проверяют переключение реле, питание под нагрузкой, кабель до замка и реакцию исполнительного устройства.
Проверяет полный сценарий выхода
После ремонта несколько раз проверяют кнопку, карту, домофон, доводчик, датчик двери, отключение питания и предусмотренный аварийный режим.
06. Самостоятельная проверка
Что можно посмотреть без вскрытия оборудования
- Открывается ли дверь картой, брелоком, домофоном или из программы.
- Есть ли щелчок реле или изменение индикации при нажатии.
- Нужно ли нажимать сильнее, дольше или несколько раз.
- Открывается ли дверь, если одновременно немного прижать или потянуть створку.
- Появилась ли проблема после ремонта, замены двери, доводчика или контроллера.
- Связана ли неисправность с дождём, морозом, отключением электричества или грозой.
- Не повреждён ли корпус, не западает ли клавиша и нет ли следов влаги.
- Не изменилось ли поведение других дверей, питающихся от того же источника.
07. Виды устройств
Обычная кнопка выхода и аварийная разблокировка не одно и то же
Штатная кнопка выхода
Используется при обычной эксплуатации. Она передаёт запрос контроллеру, после чего система открывает дверь на заданное время. Работа зависит от контроллера, его программы, реле и питания.
- механическая, сенсорная или бесконтактная;
- может подключаться к входу EXIT/REX;
- часто работает через программную логику;
- не заменяет отдельное аварийное устройство, когда оно требуется.
Аварийная разблокировка
Предназначена для предусмотренного проектным или эксплуатационным решением снятия блокировки в аварийной ситуации. Её логика, место установки, индикация и связь с другими системами определяются требованиями объекта.
- не должна зависеть только от приложения или сетевого сервера;
- не подменяется обычной декоративной кнопкой;
- не отключается самовольно;
- проверяется вместе с общей логикой безопасного выхода.
08. Улица
Почему кнопка на калитке ломается чаще
Уличная кнопка работает в более тяжёлых условиях, чем устройство внутри офиса. Недостаточно выбрать красивую металлическую панель: важны реальное исполнение корпуса, герметизация ввода кабеля, монтажная коробка, отвод воды и защита соединений.
Влага и конденсат
Вода вызывает окисление, ложные срабатывания и короткое замыкание сигнальной линии.
Мороз и обледенение
Подвижная клавиша может заклинить, а жёсткий кабель и слабые соединения становятся менее надёжными.
Гроза и длинная линия
Уличный кабель может передать импульс в кнопку, контроллер, домофон и другое связанное оборудование.
Для калитки также проверяют, не находится ли неисправность в электромеханическом замке, который заклинивает от перекоса, грязи или давления створки. В таком случае исправная кнопка и контроллер не смогут открыть дверь.
09. Нормативная основа
Кнопка выхода должна соответствовать назначению двери
Для двери частного кабинета, калитки дома и эвакуационного выхода применяются разные требования. Наличие СКУД не отменяет необходимость безопасно покинуть помещение. На коммерческих и общественных объектах способ открытия изнутри определяют с учётом назначения двери, режима объекта и предусмотренных решений противопожарной защиты.
Федеральный закон № 123-ФЗ
Статья 89 закрепляет общий принцип: эвакуационные пути и выходы должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей.
Правила противопожарного режима
Пункт 26 Постановления Правительства РФ № 1479 требует для перечисленных дверей эвакуационных выходов возможности свободного открывания изнутри без ключа, с учётом установленных исключений.
СП 1.13130.2020
Свод правил устанавливает требования к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам. Используется актуальная редакция с действующими изменениями.
ГОСТ Р 51241-2008
Стандарт устанавливает классификацию и общие технические требования к средствам и системам контроля и управления доступом. В стандарте предусмотрены входы контроллеров для кнопки запроса на выход.
10. Услуга
Диагностика кнопки выхода и СКУД в Туле
Проверим кнопку, кабель, вход контроллера, настройки, реле, блок питания, электрозамок и механику двери. Задача диагностики не просто заставить дверь открыться, а восстановить понятную и безопасную работу всех способов доступа.
Что можно выполнить
- заменить неисправную механическую, сенсорную или бесконтактную кнопку;
- восстановить кабель и клеммные соединения;
- исправить подключение входа EXIT/REX;
- настроить полярность входа и время открытия;
- проверить реле контроллера и цепь замка;
- устранить проблемы питания и падения напряжения;
- отрегулировать замок, ответную часть или доводчик;
- привести существующую СКУД к понятной схеме обслуживания.
Гарантия: 5 лет при использовании рекомендованных материалов, 1 год при материалах заказчика.
География: Тула и Тульская область, работа по предварительной записи.
Формат: монтаж, настройка, ремонт и практическая диагностика без лабораторных испытаний и официальных протоколов.
11. Внутренние ссылки
Полезные материалы по СКУД и электрозамкам
12. FAQ
Частые вопросы
Почему карта открывает дверь, а кнопка выхода нет?
В этом случае замок и основное реле часто исправны. Проверяют контактную группу кнопки, кабель, вход EXIT или REX, общий контакт и настройки полярности входа контроллера.
Почему кнопка работает только со второго или третьего раза?
Вероятны износ контактов, слабая клемма, повреждение кабеля или загрязнение механизма. У сенсорной модели также проверяют питание и выходное реле.
Почему подсветка кнопки горит, но дверь не открывается?
Подсветка и управляющий контакт могут быть отдельными цепями. Наличие света подтверждает только питание индикации, но не исправность релейного выхода и линии до контроллера.
Что означает EXIT или REX на контроллере?
Это вход запроса на выход. При изменении его состояния контроллер запускает заданный сценарий открытия двери. Конкретная схема и полярность зависят от модели.
Можно ли подключить кнопку напрямую к замку?
Только если такой способ прямо предусмотрен схемой оборудования и соответствует задаче двери. Во многих СКУД кнопка должна передавать сигнал контроллеру, а не коммутировать ток замка.
Почему дверь открывается только пока держишь кнопку?
Возможно прямое подключение без временной логики, неверный режим контроллера или неподходящая схема для конкретного замка. Проверяют назначение входа и заданное время разблокирования.
Почему уличная кнопка сама открывает калитку после дождя?
Частая причина: влага в корпусе, коробке или соединении кабеля. Она может замкнуть линию запроса на выход. Нужно проверить герметичность, состояние контактов и пригодность оборудования для улицы.
Обычная кнопка выхода заменяет аварийную кнопку?
Нет, это разные функции. Необходимость и способ аварийной разблокировки определяются назначением двери, требованиями объекта и предусмотренными решениями безопасности.
Что прислать для предварительной оценки неисправности?
Полезны фотографии кнопки, двери с двух сторон, замка, контроллера и блока питания, а также короткое видео: что происходит при нажатии кнопки и работает ли открытие картой или домофоном.