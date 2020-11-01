Кнопка выхода СКУД не открывает дверь: причины | Тула

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Кнопка выхода СКУД не открывает дверь: причины и порядок проверки

Кнопка нажимается, но дверь остаётся закрытой, замок открывается только картой, срабатывает через раз или приходится удерживать кнопку несколько секунд. Причина может быть в самой кнопке, кабеле, входе контроллера, реле, питании замка либо механике двери. Ниже разберём, как отделить эти неисправности друг от друга.

Коротко: если дверь открывается картой или брелоком, но не открывается кнопкой, чаще всего проверяют контакты кнопки, выбранный вход контроллера, кабель и настройки запроса на выход. Если не работает ни карта, ни кнопка, проблему нужно искать дальше по цепи: контроллер, реле, питание, электрозамок и механика двери.