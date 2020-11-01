Hik-Connect не присылает уведомления о движении | Тула

Hik-Connect · камеры · NVR · push-уведомления

Hik-Connect не присылает уведомления о движении: что проверить в камере, регистраторе и телефоне

Камеры отображаются в приложении, архив открывается, движение записывается, но на телефон не приходят уведомления. Иногда события видны только внутри Hik-Connect, уведомления работают лишь от одной камеры или пропадают после обновления прошивки. Причину нужно искать не в одной кнопке, а во всей цепочке от детектора камеры до системных разрешений смартфона.

Короткий ответ: для push-уведомления должны одновременно работать четыре уровня: событие включено и поставлено на расписание, в действиях события активирована передача в центр наблюдения, уведомления разрешены для устройства в Hik-Connect, а операционная система телефона не блокирует push. Если хотя бы один уровень выключен, живое видео и архив могут продолжать работать без уведомлений.