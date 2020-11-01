Hik-Connect не присылает уведомления о движении | Тула

Hik-Connect · камеры · NVR · push-уведомления
Hik-Connect не присылает уведомления о движении: что проверить в камере, регистраторе и телефоне
Камеры отображаются в приложении, архив открывается, движение записывается, но на телефон не приходят уведомления. Иногда события видны только внутри Hik-Connect, уведомления работают лишь от одной камеры или пропадают после обновления прошивки. Причину нужно искать не в одной кнопке, а во всей цепочке от детектора камеры до системных разрешений смартфона.
01. Цепочка события
От движения перед камерой до уведомления проходит несколько этапов
Hik-Connect не создаёт событие самостоятельно. Сначала камера или регистратор должны обнаружить движение, пересечение линии, вторжение либо другое настроенное событие. Затем оборудование передаёт информацию в облачный сервис, а приложение и операционная система смартфона показывают push.
02. Локализация проблемы
Четыре ситуации, которые требуют разных действий
|Что происходит
|Где вероятнее находится проблема
|В журнале NVR нет события движения
|Детекция, зона, расписание, чувствительность, канал или возможности камеры
|В журнале событие есть, в Hik-Connect его нет
|Действие связи, «Уведомить центр наблюдения», облачный статус или права аккаунта
|Событие есть внутри Hik-Connect, но баннер на телефоне не появляется
|Разрешения ОС, беззвучный режим, фоновая работа, энергосбережение или расписание приложения
|Push приходит, но нет изображения или записи
|Связь с захватом кадра, запись по событию, накопитель, шифрование или поддержка модели
|Уведомления приходят только при открытом приложении
|Системные push-разрешения и ограничения фоновой работы
|Уведомляет одна камера из восьми
|Настройка выполнена только для одного канала или одного типа события
|Обычное движение уведомляет, пересечение линии нет
|Отдельные настройки интеллектуального события и его действие связи
|После обновления всё записывается, но push пропал
|Сброшенные действия события, расписание, облачная привязка или несовместимая конфигурация
03. Настройка события
Сначала убедитесь, что камера или регистратор действительно формирует событие
Живое видео и постоянная запись не подтверждают работу детекции. События настраиваются отдельно для каждого канала и каждого типа аналитики. Названия разделов отличаются между сериями камер, версиями интерфейса и прошивками, но логика остаётся одинаковой.
Событие включено
Активирована детекция движения, пересечение линии, вторжение или нужная аналитика.
Выбран правильный канал
Настройка сохранена именно для той камеры, от которой ожидается уведомление.
Задана зона
Объект проходит через отмеченную область, линию или зону вторжения.
Настроено расписание охраны
Текущий день и время входят в активный период события.
Подходящая чувствительность
Порог не завышен настолько, что реальные движения игнорируются.
Фильтр цели соответствует задаче
При выборе «человек» или «автомобиль» событие от других объектов может не формироваться.
Сохранены параметры
После изменения настроек нажата кнопка сохранения или применения.
Событие видно в журнале
Тестовое движение создаёт запись с правильным временем и каналом.
04. Действие связи
Для отправки события обычно требуется «Уведомить центр наблюдения»
В интерфейсах Hikvision эта функция может называться Notify Surveillance Center, «Уведомить центр наблюдения» или близкой формулировкой. Она находится среди действий, выполняемых при событии. Без неё детекция и запись могут работать локально, но сообщение не передаётся клиентскому приложению.
Камера подключена напрямую
Если камера самостоятельно добавлена в Hik-Connect и работает без регистратора, действие передачи события проверяют в настройках самой камеры.
Камера управляется регистратором
Если каналы добавлены через NVR или DVR, действие события обычно проверяют на регистраторе для каждого соответствующего канала.
05. Приложение
Уведомления должны быть разрешены для устройства внутри Hik-Connect
Официальная справка Hik-Connect предусматривает отдельный переключатель уведомлений устройства и расписание их получения. Если расписание включено, события за его пределами приложение игнорирует. Названия и расположение пунктов могут меняться в зависимости от версии клиента.
Уведомления устройства
Откройте настройки нужного NVR, DVR или камеры и убедитесь, что уведомления для этого устройства включены.
Расписание уведомлений
Проверьте дни недели, начало и окончание периода. Ошибка часового пояса также сдвигает фактическое окно.
Беззвучный режим
В приложении может быть включено получение событий без звука. События остаются в списке, но пользователь не слышит сигнал.
Правильное устройство
При нескольких регистраторах уведомления могли быть включены не для того устройства или не для того объекта.
Основной и общий доступ
Владелец устройства и пользователь с общим доступом могут иметь разные права и собственные настройки уведомлений.
Список событий
Если событие присутствует в разделе уведомлений приложения, облачная часть работает, а проблему ищут в системном push телефона.
06. Смартфон
Телефон может блокировать push, даже когда Hik-Connect получает события
Что проверить
- системное разрешение на уведомления для Hik-Connect;
- разрешённые категории уведомлений;
- фоновую работу приложения;
- ограничение батареи и энергосбережение;
- автозапуск, если производитель телефона использует такую настройку;
- режим «Не беспокоить» и беззвучный профиль;
- доступ к мобильным данным и Wi-Fi в фоне.
Что проверить
- разрешение уведомлений для Hik-Connect;
- баннеры, экран блокировки и центр уведомлений;
- звук уведомлений;
- режим фокусирования и «Не беспокоить»;
- сводку уведомлений, которая может задерживать показ;
- доступ приложения к мобильной сети;
- актуальность приложения и iOS.
07. Типы аналитики
Обычное движение и интеллектуальные события настраиваются отдельно
Детекция движения
Реагирует на изменение изображения в отмеченной зоне. Без фильтра целей может давать много тревог от света, теней, дождя и растений.
Пересечение линии
Срабатывает при пересечении виртуальной линии в заданном направлении. Имеет собственное расписание и действия связи.
Вторжение в область
Контролирует вход объекта в заданную зону и может учитывать минимальное время нахождения.
Человек и автомобиль
Фильтр классифицирует цели, если такую функцию поддерживает камера или регистратор.
Потеря видео и закрытие объектива
Это технические события. Для них также отдельно назначаются уведомления и расписание.
Поддержка зависит от оборудования
Наличие пункта в приложении не гарантирует, что конкретный канал, камера и прошивка поддерживают выбранную аналитику.
08. Отдельные каналы
Почему уведомления приходят только от одной камеры
Настройки не скопированы на остальные каналы
Зона, расписание и действие связи сохранены только для первой камеры.
Камеры имеют разные возможности
Одна поддерживает классификацию людей и автомобилей, другая только обычное движение.
Аналитика выполняется на разных устройствах
Для одного канала событие создаёт камера, для другого регистратор, поэтому параметры находятся в разных меню.
Канал добавлен по стороннему протоколу
Через ONVIF или другой способ может передаваться видео, но не все фирменные события Hikvision.
Разные расписания
Один канал активен постоянно, второй только ночью или по отдельным дням недели.
Ошибка времени
Камера и NVR имеют разные часовые пояса или время, из-за чего расписание работает не тогда, когда ожидается.
09. После обновления
Что проверить, если push пропал после прошивки, сброса или замены NVR
- Устройство показывает статус Online в разделе доступа к платформе.
- Сохранилась привязка к нужной учётной записи Hik-Connect.
- Не изменился код подтверждения или параметры шифрования.
- На каждом канале включено нужное событие.
- Сохранилось расписание постановки события на охрану.
- В действиях снова включено «Уведомить центр наблюдения».
- Не переключилась аналитика с камеры на NVR или наоборот.
- Дата, время, часовой пояс и NTP настроены правильно.
- Приложение видит актуальный регистратор, а не старую запись устройства.
- После изменений выполнен контролируемый тест по каждому каналу.
10. Фото и запись
Почему уведомление приходит без изображения или не открывает нужный фрагмент
Не настроен захват изображения
Для некоторых устройств нужно отдельно связать событие с сохранением кадра. Официальная справка Hik-Connect указывает, что просмотр изображения зависит от настроенного действия захвата.
Не настроена запись по событию
Для перехода к видео требуется запись нужного канала и корректное расписание записи.
Нет доступного архива
Жёсткий диск отсутствует, неисправен, не инициализирован или запись перезаписана.
Включено шифрование
Для просмотра изображения или видео приложение может запросить код подтверждения устройства.
Неверное время
Push приходит по одному времени, а нужная запись находится в другом участке архива.
Ограничение модели или способа подключения
Не все устройства и типы событий передают в приложение одинаковый набор кадров и метаданных.
11. Ложные события
Как получить полезные уведомления вместо постоянного спама
Уменьшить зону
Исключить дорогу, деревья, небо, соседний участок и места с постоянным движением.
Выбрать цели
Использовать фильтр человека или автомобиля, если его поддерживает оборудование.
Настроить размер объекта
Отсечь насекомых, капли, мелкие тени и далёкие движения.
Проверить ночную сцену
Паутина, дождь, снег, ИК-подсветка и фары вызывают события, которых нет днём.
Использовать расписание
Не отправлять уведомления в часы, когда в зоне постоянно находятся люди.
Проверить ракурс
Правильная высота, объектив и освещение часто эффективнее повышения чувствительности.
12. Алгоритм
Проверка от камеры к смартфону
Создать контролируемое событие
Пройти через выбранную зону и записать точное время теста.
Проверить журнал камеры или NVR
Убедиться, что событие сформировано на правильном канале.
Проверить расписание и действия
Включить передачу в центр наблюдения и необходимые связанные действия.
Проверить Hik-Connect
Устройство Online, уведомления включены, расписание приложения разрешает текущий период.
Открыть список событий приложения
Если событие там есть, облачная передача работает.
Проверить системный push
Разрешения, фон, батарея, фокусирование, звук и мобильные данные.
Проверить фото и архив
Захват кадра, запись события, диск, время и код шифрования.
Повторить тест с заблокированным экраном
Проверить работу по Wi-Fi и через мобильный интернет.
13. Услуга
Настройка уведомлений Hik-Connect в Туле
Проверим камеру, регистратор, события, расписание, передачу в центр наблюдения, облачный статус, приложение и сетевое подключение. Настроим полезные уведомления без постоянного потока ложных тревог.
Что можно выполнить
- настроить движение, пересечение линии и вторжение;
- включить уведомления для нужных каналов;
- проверить действие «Уведомить центр наблюдения»;
- настроить расписание событий и уведомлений;
- разделить человека, автомобиль и обычное движение;
- уменьшить ложные тревоги;
- восстановить связь NVR с Hik-Connect;
- проверить запись и переход из события в архив;
- настроить права владельца и пользователей общего доступа;
- проверить роутер, интернет и резервное питание оборудования.
Гарантия: 5 лет при использовании рекомендованных материалов, 1 год при материалах заказчика.
География: Тула и Тульская область, работа по предварительной записи.
Формат: практическая диагностика, настройка и ремонт без лабораторных испытаний и официальных протоколов.
Безопасность: прошивки устанавливаются только после проверки точной модели, ревизии и официального источника.
14. Внутренние ссылки
Связанные услуги и материалы
15. FAQ
Частые вопросы
Почему камеры видны в Hik-Connect, но уведомления не приходят?
Удалённый просмотр и push работают по разным настройкам. Проверьте событие, расписание, действие «Уведомить центр наблюдения», уведомления устройства в приложении и разрешения телефона.
Где включается «Уведомить центр наблюдения»?
В действиях связи конкретного события на камере или регистраторе. Точное название и путь зависят от модели и версии интерфейса.
Почему уведомления есть внутри приложения, но нет на экране телефона?
Облачная передача работает, а системный push блокируется настройками ОС. Проверьте разрешения уведомлений, фон, энергосбережение, режим фокусирования и звук.
Почему приходит уведомление только от одной камеры?
Настройки могли быть сохранены только для одного канала. Для каждой камеры проверяют событие, расписание и действие передачи.
Почему движение записывается, а push не приходит?
Запись по событию включена, но передача в центр наблюдения или уведомления устройства в Hik-Connect могут быть отключены.
Почему push приходит без изображения?
Проверьте связь события с захватом кадра, наличие накопителя, поддержку функции устройством и код шифрования.
Почему после прошивки пропали уведомления?
После обновления могли измениться расписание, действия связи, облачная привязка, время или способ обработки аналитики. Сначала проверяют конфигурацию, а не устанавливают другую прошивку.
Почему уведомления приходят с задержкой?
Возможны нестабильный интернет объекта, ограничения фоновой работы телефона, слабая мобильная сеть, энергосбережение или задержка облачного сервиса.
Как отключить уведомления от листьев и дождя?
Уменьшите зону, настройте размер объекта, используйте фильтр человека или автомобиля и проверьте ночную сцену. Не повышайте чувствительность без необходимости.
Нужен ли белый IP для уведомлений Hik-Connect?
Для штатной облачной работы Hik-Connect белый IP обычно не требуется, если устройство имеет доступ в интернет и показывает статус Online. Белый IP относится к другим схемам прямого удалённого доступа.