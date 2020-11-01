Gemini 3.8 Live и Extended Thinking: голосовой ИИ Google для агентов

ИИ · Google Gemini · 15 сентября 2026 Gemini 3.8 Live и Extended Thinking: Google обновила голосовой ИИ для агентов Google выпустила Gemini 3.8 Live и Gemini 3.8 Live Extended Thinking — две модели для диалога в реальном времени. Они работают с голосом, текстом, изображениями и видео, умеют вызывать инструменты во время разговора, а Extended Thinking рассчитана на задачи, где требуется более глубокое многошаговое рассуждение.

2 модели Gemini 3.8 Live и 3.8 Live Extended Thinking 128K контекст до 131 072 входных токенов 97 языков автоматическое распознавание и переключение в разговоре

Что именно выпустила Google Gemini 3.8 Live — основная модель для голосовых агентов с низкой задержкой. Google ориентирует её на масштабируемые приложения, где разговор должен оставаться быстрым и естественным. Gemini 3.8 Live Extended Thinking предназначена для более сложных задач. Модель может выполнять многошаговое рассуждение и одновременно поддерживать диалог, сообщая пользователю о ходе выполнения задачи вместо длительной паузы. Обе модели основаны на Gemini 3 Pro. Согласно официальной model card, они принимают текст, изображения, аудио и видео, а возвращают текст и аудио. Максимальный входной контекст составляет 128K токенов, максимальный выход — 64K токенов.

Почему это больше, чем обычный голосовой чат Ключевое отличие Live API — возможность строить не просто интерфейс «распознать речь → отправить текст в LLM → озвучить ответ», а полноценного мультимодального агента. Модель получает поток разговора и визуальный контекст, может использовать инструменты и продолжать взаимодействие с человеком, пока внешняя операция выполняется. Пример. Пользователь показывает камерой оборудование и голосом описывает проблему. Агент может учитывать изображение, вести диалог, запросить дополнительные данные и вызвать подключённый инструмент или API. Это уже архитектура интерактивного помощника, а не просто голосовая оболочка над чат-ботом.

Асинхронные вызовы инструментов Для разработчиков одно из наиболее важных изменений — асинхронные function calls. В Gemini 3.8 Live режим NON_BLOCKING стал стандартным поведением для вызова функций. Агенту не обязательно прекращать разговор на время выполнения внешней операции. Это полезно для сценариев, где API отвечает не мгновенно: поиск информации, запрос к базе данных, управление внешней системой, создание документа, проверка состояния оборудования или выполнение многошаговой операции. При миграции со старого gemini-3.1-flash-live-preview Google рекомендует заменить идентификатор модели на gemini-3.8-live . Синхронное блокирующее поведение при необходимости можно сохранить, явно задав behavior: BLOCKING .

Обычная Live и Extended Thinking: в чём разница Возможность Gemini 3.8 Live Extended Thinking Диалог в реальном времени Да Да Аудио, текст, изображения, видео Да Да Function calling Да Да Приоритет Низкая задержка и масштаб Сложные многошаговые задачи Thinking level Не задаётся Предусмотрен для углублённого reasoning Это важный нюанс интеграции: обычная Gemini 3.8 Live не принимает параметр thinking_level . Нельзя механически переносить конфигурацию Extended Thinking или другой reasoning-модели на стандартную Live.

Голос плюс камера Gemini 3.8 Live способна учитывать визуальный поток почти в реальном времени. Это открывает более практичные сценарии, чем обычный голосовой ассистент: удалённая техническая помощь, обучение, пошаговые инструкции, анализ происходящего перед камерой и интерфейсы, в которых пользователь не обязан описывать словами всё, что видит. Для технической поддержки это особенно интересно. Теоретически агент может видеть электрощит, сетевое оборудование, интерфейс программы или устройство и обсуждать наблюдаемое с пользователем. Однако такой помощник не должен заменять измерения, документацию производителя и специалиста там, где ошибка создаёт риск поражения электрическим током, пожара или повреждения оборудования.

97 языков и переключение прямо во время разговора Google заявляет автоматическое определение и переключение между 97 поддерживаемыми языками внутри одной беседы. Для международных голосовых сервисов это уменьшает необходимость заранее выбирать язык сессии и строить отдельную маршрутизацию для каждого языка. Реальное качество всё равно следует проверять отдельно для нужного языка, акцента, качества микрофона, фонового шума и профессиональной терминологии. Количество поддерживаемых языков само по себе не означает одинаковую точность на каждом из них.

Что показывают тесты Google сообщает, что Gemini 3.8 Live Extended Thinking получила 82,6 балла в Speech-to-Speech Quality Index Artificial Analysis, 68,6% в τ-Voice и 35,1% в Sierra τ-Voice-banking. На Big Bench Audio компания приводит результат 97,7%. Эти показатели полезны как ориентир, но не стоит переносить их напрямую на конкретного голосового агента. На практике результат зависит от системного промпта, подключённых инструментов, задержки сети, качества аудио, логики приложения и сложности реальных задач.

Где доступны модели Согласно Google DeepMind, Gemini 3.8 Live распространяется через Gemini API, Gemini App, Google AI Studio, Google Cloud / Vertex AI и Search Live. Extended Thinking также заявлена для Gemini API, AI Studio, Vertex AI, Gemini App и отдельных сценариев Google Workspace. Google отдельно указывает интеграции Live API с инфраструктурой и фреймворками для realtime-приложений, включая LiveKit, LangChain, Pipecat и Vercel. Это снижает порог разработки собственного голосового агента, поскольку разработчику не обязательно самостоятельно реализовывать весь медиатранспорт.

Что важно учитывать разработчику Задержка важнее одного benchmark. Голосовой агент воспринимается плохо даже при сильной модели, если паузы и перебивания реализованы неудачно.

Голосовой агент воспринимается плохо даже при сильной модели, если паузы и перебивания реализованы неудачно. Function calling требует контроля. Возможность продолжать разговор во время выполнения инструмента не отменяет проверки прав и критических действий.

Возможность продолжать разговор во время выполнения инструмента не отменяет проверки прав и критических действий. Нужны реальные тесты русского языка. Поддержка языка и стабильная работа с технической терминологией — разные вещи.

Поддержка языка и стабильная работа с технической терминологией — разные вещи. Мультимодальность увеличивает риски. Камера и микрофон могут передавать персональные или конфиденциальные данные, поэтому архитектуру хранения и передачи данных нужно продумывать заранее.

Камера и микрофон могут передавать персональные или конфиденциальные данные, поэтому архитектуру хранения и передачи данных нужно продумывать заранее. Миграция требует проверки конфигурации. Поведение thinking и асинхронных функций отличается от предыдущих Live-моделей.