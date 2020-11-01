Локальный ИИ · Apple Silicon · MLX
Локальная LLM на Mac: Apple Silicon, MLX, Ollama и unified memory
Mac с Apple Silicon устроен иначе, чем обычный ПК с отдельной видеокартой: CPU и GPU используют общую unified memory. Для локальных LLM это даёт важное преимущество — большой объём памяти доступен GPU без отдельного лимита VRAM. Но выбирать Mac только по цифре «64 ГБ RAM» тоже нельзя: важны memory bandwidth, поколение чипа, runtime и формат модели.
Почему Apple Silicon вообще интересен для локальных LLM
На обычном ПК CPU и GPU часто имеют раздельную память: системная RAM отдельно, VRAM видеокарты отдельно. Если модель не помещается в VRAM, часть весов приходится держать в RAM и гонять данные через PCIe.
Apple Silicon использует unified memory architecture: CPU и GPU работают с общей памятью. MLX прямо использует эту архитектуру — arrays живут в shared memory и не требуют обычного копирования CPU ↔ GPU.
Что такое unified memory простыми словами
CPU, GPU и другие блоки SoC обращаются к одной физической памяти. Поэтому нет необходимости держать отдельную копию tensor data в RAM и VRAM.
Именно поэтому сравнение «Mac 64 ГБ против RTX с 24 ГБ VRAM» нельзя делать только по gaming-бенчмаркам.
Но 64 ГБ unified memory не означают 64 ГБ для модели
macOS, WindowServer, браузер, IDE, файловый cache, model runtime и KV-cache тоже используют память.
Поэтому модель размером 60 ГБ на Mac с 64 ГБ памяти — плохая идея для обычной интерактивной работы.
MLX-LM имеет отдельный механизм для крупных моделей: если модель близка к общему объёму RAM, runtime пытается wire memory модели и cache, чтобы избежать сильного падения скорости. Эта оптимизация требует macOS 15 или новее.
Почему M5, M5 Pro и M5 Max при одинаковой памяти — не одно и то же
LLM inference часто упирается в memory bandwidth: при генерации веса модели постоянно читаются из памяти.
В актуальном MacBook Pro:
Базовый уровень.
Существенно выше throughput для memory-bound workloads.
Уже workstation-класс локального inference.
У Mac Studio M3 Ultra Apple указывает до 819 ГБ/с, а M4 Max — до 546 ГБ/с.
Какой runtime использовать на Mac
|Runtime
|Формат
|Сильная сторона
|Кому подходит
|LM Studio
|GGUF + MLX
|GUI, model download, API, два backend на Apple Silicon
|Большинству пользователей
|Ollama
|Собственный model packaging / GGUF ecosystem
|CLI, API, интеграции, Metal acceleration
|Сервисы и автоматизация
|llama.cpp
|GGUF
|Полный контроль и Metal
|Техническим пользователям
|MLX-LM
|MLX
|Нативный Apple Silicon framework
|Python, research, fine-tuning, Mac-first stack
Что такое Apple MLX
MLX — фреймворк Apple Machine Learning Research для машинного обучения на Apple Silicon.
Ключевые особенности:
- NumPy-подобный API;
- CPU и GPU;
- lazy computation;
- automatic differentiation;
- векторизация и graph optimizations;
- unified memory без обычного CPU/GPU копирования.
MLX — не только runtime для LLM. Это общий ML framework, поверх которого существует MLX-LM.
MLX-LM: LLM-инструмент поверх MLX
MLX-LM — официальный open-source пакет для генерации текста и fine-tuning больших языковых моделей на Apple Silicon.
Установка
pip install mlx-lm
Чат
mlx_lm.chat --model mlx-community/Qwen3-8B-4bit
Одна генерация
mlx_lm.generate \
--model mlx-community/Qwen3-8B-4bit \
--prompt "Объясни разницу между УЗО и дифавтоматом."
MLX-LM умеет работать с Hugging Face Hub, поддерживает quantization, LoRA/full fine-tuning и distributed inference через
mx.distributed.
LM Studio на Apple Silicon
LM Studio — удобный вариант, потому что на Apple Silicon умеет работать сразу с двумя ecosystem:
Текущие требования LM Studio для macOS: Apple Silicon и macOS 14+. Разработчики рекомендуют 16 ГБ RAM или больше; 8-ГБ Mac тоже может работать, но только с небольшими моделями и умеренным context.
Ollama на Mac
Ollama официально использует Metal API для GPU acceleration на Apple devices.
ollama run qwen3:8b
Проверить загруженную модель и context:
ollama ps
Для Mac преимущество Ollama — не максимальная тонкая оптимизация под MLX, а огромная ecosystem интеграций и одинаковый API на macOS, Windows и Linux.
llama.cpp на Mac: Metal включён по умолчанию
В актуальной build-документации llama.cpp Metal на macOS включается автоматически. То есть стандартная сборка использует GPU Apple Silicon без отдельного CUDA/ROCm stack.
cmake -B build
cmake --build build --config Release -j
Явно отключить Metal:
cmake -B build -DGGML_METAL=OFF
Или запретить GPU offload уже при запуске:
llama-cli -m model.gguf --n-gpu-layers 0
MLX или GGUF — что лучше именно на Mac
Универсального победителя нет.
|MLX
|GGUF / llama.cpp
|Apple Silicon optimization
|Нативная
|Metal backend
|Кроссплатформенность
|Только Apple Silicon
|Очень высокая
|Model ecosystem
|Большая MLX Community
|Огромный GGUF ecosystem
|Fine-tuning
|MLX-LM напрямую
|Обычно внешними framework
|Low-bit quants
|Собственная MLX quantization
|Очень широкий спектр GGUF quants
|Перенос на Windows/Linux
|Нет
|Да
Сколько unified memory брать под локальный ИИ
Небольшие 4–8B quantized модели, короткий context, обычный чат.
8–14B, небольшие VLM, больше context и меньше давления macOS.
14B и часть 20–30B quantized моделей.
Большие MoE/dense модели, coding-agent, длинный context.
Крупные модели, которые на ПК часто требуют нескольких GPU.
Mac Studio M3 Ultra-class для очень больших local workloads.
Какие текущие Mac интересны именно для local AI
Mac mini M4 / M4 Pro
Mac mini 2024 остаётся интересным компактным узлом:
- M4: 16 ГБ базово, до 32 ГБ unified memory, 120 ГБ/с;
- M4 Pro: 24 ГБ базово, до 64 ГБ, 273 ГБ/с.
Для домашнего Ollama/MLX-сервера M4 Pro с 48–64 ГБ намного интереснее базового M4, если нужны модели больше 14B.
MacBook Pro M5 / M5 Pro / M5 Max
В текущем MacBook Pro:
- M5 — 153 ГБ/с;
- M5 Pro — 307 ГБ/с;
- M5 Max — 460 или 614 ГБ/с;
- M5 Max доступен до 128 ГБ unified memory.
Для человека, который одновременно хочет ноутбук и серьёзный local AI, Pro/Max интереснее базового M5 именно за счёт bandwidth и объёма памяти.
Mac Studio
Текущий Mac Studio официально существует в вариантах M4 Max и M3 Ultra:
- M4 Max — до 128 ГБ unified memory и до 546 ГБ/с;
- M3 Ultra — до 256 ГБ и 819 ГБ/с.
Это уже специализированная local-AI workstation, где главное преимущество — очень большой единый memory pool.
Как превратить Mac в локальный OpenAI-compatible server
Есть минимум три простых варианта:
- Ollama API;
- LM Studio Local Server;
- MLX-LM HTTP server.
MLX-LM server
mlx_lm.server \
--model mlx-community/Qwen3-8B-4bit \
--port 8080
После запуска server слушает localhost и предоставляет API в стиле OpenAI Chat Completions.
curl http://localhost:8080/v1/chat/completions \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"messages": [
{"role": "user", "content": "Кратко объясни, что такое unified memory."}
]
}'
Coding-agent на Mac: почему MLX стал особенно интересен
Coding-agent создаёт длинные повторяющиеся prompts: system instructions, tool schemas, файлы проекта, diff и история вызовов.
В 2026 вокруг MLX появился отдельный класс server-проектов, оптимизирующих prompt cache, paged KV-cache и agent workloads. Это живой показатель того, что Apple Silicon используют уже не только для одиночного чата.
Но ecosystem пока фрагментирован сильнее CUDA: свежие community-сравнения отмечают, что отдельные optimization features распределены между MLX-LM, llama.cpp, vLLM-Metal и специализированными MLX servers.
Можно ли дообучать LLM прямо на Mac
Да. MLX-LM официально поддерживает:
- LoRA fine-tuning;
- full fine-tuning;
- quantized models;
- distributed fine-tuning.
Это одно из заметных преимуществ MLX: Mac можно использовать не только как inference machine.
Но CUDA ecosystem всё ещё шире по числу training tools, research-кода и готовых оптимизаций. Поэтому Mac хорош для MLX-native fine-tuning, но не является универсальной заменой NVIDIA workstation.
Отдельный гайд: LoRA, QLoRA и fine-tuning локальной LLM.
Можно ли объединить память нескольких Mac
MLX-LM поддерживает distributed inference и fine-tuning через
mx.distributed. Это позволяет распределять workload между несколькими Apple Silicon machines.
Но это не означает, что два Mac автоматически превращаются в один компьютер с идеально общей RAM. Network/interconnect latency, model partitioning и software setup остаются важными.
MacBook Air, MacBook Pro или Mac Studio для долгого inference
Пасcивно охлаждаемый MacBook Air может показывать хорошую стартовую скорость, но длительная нагрузка способна снизить частоты из-за температуры.
При сравнении benchmarks смотрите не только первые 30 секунд, а длительный generation test.
Главные ошибки при выборе Mac для локальной LLM
1. Покупать мощный чип с минимальной памятью
Для local AI память часто важнее дополнительного CPU core.
2. Считать unified memory эквивалентом VRAM 1:1
Она общая для всей системы, а не выделена только модели.
3. Игнорировать memory bandwidth
Два Mac с одинаковыми 48 ГБ могут заметно отличаться по inference throughput.
4. Думать, что MLX всегда быстрее llama.cpp
Зависит от модели, quantization, prompt processing и версии runtime. Сравнивайте на конкретной модели.
5. Покупать 128 ГБ только ради «будущего»
Сначала определите модельный класс и реальные задачи. Большая память дорогая и не ускоряет маленькую 8B сама по себе.
6. Выставлять server наружу без защиты
MLX-LM server прямо не позиционируется как production-hardened.
7. Сравнивать Mac с RTX только по токенам/с
Нужно учитывать вместимость модели, энергопотребление, шум, мобильность и software ecosystem.
Частые вопросы
Сколько памяти нужно Mac для локальной LLM?
16 ГБ — минимальный разумный старт; 24–36 ГБ заметно удобнее; 48–64 ГБ уже позволяют серьёзно работать с большими quantized models; 96–128 ГБ — workstation-класс.
Можно ли запускать LLM на MacBook Air?
Да. Apple Silicon поддерживает Metal/MLX. Ограничения Air — объём unified memory конкретной конфигурации и пассивное охлаждение при длительной нагрузке.
Что лучше на Mac: Ollama или MLX?
Ollama проще для интеграций и единого API между платформами. MLX более нативен для Apple Silicon и поддерживает собственную quantization/fine-tuning экосистему. На практике стоит сравнить оба.
LM Studio использует MLX?
Да. На Apple Silicon LM Studio умеет запускать как llama.cpp/GGUF, так и MLX-модели.
Нужна ли отдельная видеокарта Mac?
Нет. GPU встроен в Apple Silicon и использует unified memory. Внешняя NVIDIA/AMD GPU не является стандартным local-LLM путём для современных Apple Silicon Mac.
Можно ли поставить 70B-модель на Mac с 64 ГБ?
Это зависит от quantization и context. Некоторые низкобитные 70B могут физически приближаться к этому диапазону, но рабочий запас под macOS и KV-cache делает конфигурацию впритык неудобной. 96–128 ГБ значительно практичнее.
Что лучше: MLX или GGUF?
MLX удобен как Apple-native stack. GGUF даёт более широкую кроссплатформенную ecosystem и большой выбор quants. Выбор зависит от конкретной модели и необходимости переносить её между системами.
Работает ли llama.cpp через GPU на Mac?
Да. Metal support на macOS включается в llama.cpp по умолчанию при стандартной сборке.
Можно ли использовать Mac как AI-сервер для других устройств?
Да. Ollama, LM Studio и MLX-LM могут предоставлять локальный HTTP API. Для LAN/VPN доступа обязательно настройте firewall, authentication и не публикуйте незашищённый endpoint в интернет.
Живой спрос
Почему Apple Silicon — отдельный local-AI кластер в 2026 году
В сентябре 2026 пользователи уже отдельно обсуждают M5 Pro с 48 ГБ unified memory как полноценную машину для локального чата, coding-agents и image workflows. В августе появился большой разбор SOTA inference на Apple Silicon, где сравниваются MLX, llama.cpp, vLLM-Metal и специализированные server stacks.
Это показывает, что вопрос «можно ли вообще запустить LLM на Mac» уже устарел. Актуальный вопрос — какой runtime, model format, объём unified memory и caching strategy лучше под конкретный workload.
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