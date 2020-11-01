Локальная LLM на Mac: Apple Silicon, MLX, Ollama и unified memory

llama.cpp: Metal включён на macOS по умолчанию.

Хочу GGUF и полный контроль llama.cpp: Metal включён на macOS по умолчанию.

Хочу максимум именно от Mac MLX/MLX-LM: нативный Apple Silicon stack с unified memory.

Хочу проще всего LM Studio или Ollama: минимум настройки, Metal ускорение автоматически.

Mac с Apple Silicon устроен иначе, чем обычный ПК с отдельной видеокартой: CPU и GPU используют общую unified memory. Для локальных LLM это даёт важное преимущество — большой объём памяти доступен GPU без отдельного лимита VRAM. Но выбирать Mac только по цифре «64 ГБ RAM» тоже нельзя: важны memory bandwidth, поколение чипа, runtime и формат модели.

Короткий вывод. Для обычного локального чата достаточно 16–24 ГБ unified memory и небольших моделей. 32–48 ГБ уже открывают удобный 14–35B-класс в квантованном виде. 64–128 ГБ превращают Mac в серьёзную local-LLM workstation. Если нужна простота — LM Studio/Ollama; если хотите использовать сильные стороны Apple Silicon — MLX; если важны GGUF и тонкая настройка — llama.cpp.

Почему Apple Silicon вообще интересен для локальных LLM

На обычном ПК CPU и GPU часто имеют раздельную память: системная RAM отдельно, VRAM видеокарты отдельно. Если модель не помещается в VRAM, часть весов приходится держать в RAM и гонять данные через PCIe.

Apple Silicon использует unified memory architecture: CPU и GPU работают с общей памятью. MLX прямо использует эту архитектуру — arrays живут в shared memory и не требуют обычного копирования CPU ↔ GPU.

ПК + дискретная GPU 64 ГБ RAM + 12 ГБ VRAM всё равно означают, что GPU напрямую ограничена 12 ГБ видеопамяти. Mac с 64 ГБ unified memory GPU может работать с гораздо большим общим memory pool, хотя часть памяти всё равно нужна macOS и приложениям.

Главное преимущество Mac для больших моделей — не «магическая скорость», а вместимость. Конфигурация с 64–128 ГБ unified memory позволяет запускать модели, для которых на обычном ПК потребовалась бы очень дорогая GPU или multi-GPU.

Что такое unified memory простыми словами

CPU, GPU и другие блоки SoC обращаются к одной физической памяти. Поэтому нет необходимости держать отдельную копию tensor data в RAM и VRAM.

CPU Apple Silicon GPU Metal / MLX Neural Engine Отдельные workloads Общий pool Unified Memory

Именно поэтому сравнение «Mac 64 ГБ против RTX с 24 ГБ VRAM» нельзя делать только по gaming-бенчмаркам.

Но 64 ГБ unified memory не означают 64 ГБ для модели

macOS, WindowServer, браузер, IDE, файловый cache, model runtime и KV-cache тоже используют память.

unified memory = macOS + приложения + weights + KV-cache + runtime buffers

Поэтому модель размером 60 ГБ на Mac с 64 ГБ памяти — плохая идея для обычной интерактивной работы.

MLX-LM имеет отдельный механизм для крупных моделей: если модель близка к общему объёму RAM, runtime пытается wire memory модели и cache, чтобы избежать сильного падения скорости. Эта оптимизация требует macOS 15 или новее.

Не планируйте конфигурацию впритык. Для комфортной работы оставляйте заметный запас под ОС, context и другие приложения.

Почему M5, M5 Pro и M5 Max при одинаковой памяти — не одно и то же

LLM inference часто упирается в memory bandwidth: при генерации веса модели постоянно читаются из памяти.

В актуальном MacBook Pro:

M5 153 ГБ/с Базовый уровень. M5 Pro 307 ГБ/с Существенно выше throughput для memory-bound workloads. M5 Max 460–614 ГБ/с Уже workstation-класс локального inference.

У Mac Studio M3 Ultra Apple указывает до 819 ГБ/с, а M4 Max — до 546 ГБ/с.

Для LLM объём памяти отвечает на вопрос «поместится ли модель», bandwidth — «как быстро будут читаться её веса».

Какой runtime использовать на Mac

Runtime Формат Сильная сторона Кому подходит LM Studio GGUF + MLX GUI, model download, API, два backend на Apple Silicon Большинству пользователей Ollama Собственный model packaging / GGUF ecosystem CLI, API, интеграции, Metal acceleration Сервисы и автоматизация llama.cpp GGUF Полный контроль и Metal Техническим пользователям MLX-LM MLX Нативный Apple Silicon framework Python, research, fine-tuning, Mac-first stack

Что такое Apple MLX

MLX — фреймворк Apple Machine Learning Research для машинного обучения на Apple Silicon.

Ключевые особенности:

NumPy-подобный API;

CPU и GPU;

lazy computation;

automatic differentiation;

векторизация и graph optimizations;

unified memory без обычного CPU/GPU копирования.

MLX — не только runtime для LLM. Это общий ML framework, поверх которого существует MLX-LM.

MLX-LM: LLM-инструмент поверх MLX

MLX-LM — официальный open-source пакет для генерации текста и fine-tuning больших языковых моделей на Apple Silicon.

Установка

pip pip install mlx-lm

Чат

MLX-LM mlx_lm.chat --model mlx-community/Qwen3-8B-4bit

Одна генерация

MLX-LM mlx_lm.generate \ --model mlx-community/Qwen3-8B-4bit \ --prompt "Объясни разницу между УЗО и дифавтоматом."

MLX-LM умеет работать с Hugging Face Hub, поддерживает quantization, LoRA/full fine-tuning и distributed inference через mx.distributed .

LM Studio на Apple Silicon

LM Studio — удобный вариант, потому что на Apple Silicon умеет работать сразу с двумя ecosystem:

llama.cpp runtime GGUF-модели — тот же формат, который популярен на Windows/Linux. MLX runtime MLX-конверсии моделей, оптимизированные под Apple Silicon.

Текущие требования LM Studio для macOS: Apple Silicon и macOS 14+. Разработчики рекомендуют 16 ГБ RAM или больше; 8-ГБ Mac тоже может работать, но только с небольшими моделями и умеренным context.

Для новичка Mac + LM Studio — один из лучших способов сравнить GGUF и MLX без ручной установки Python.

Ollama на Mac

Ollama официально использует Metal API для GPU acceleration на Apple devices.

Пример ollama run qwen3:8b

Проверить загруженную модель и context:

Ollama ollama ps

Для Mac преимущество Ollama — не максимальная тонкая оптимизация под MLX, а огромная ecosystem интеграций и одинаковый API на macOS, Windows и Linux.

llama.cpp на Mac: Metal включён по умолчанию

В актуальной build-документации llama.cpp Metal на macOS включается автоматически. То есть стандартная сборка использует GPU Apple Silicon без отдельного CUDA/ROCm stack.

Сборка cmake -B build cmake --build build --config Release -j

Явно отключить Metal:

CPU-only build cmake -B build -DGGML_METAL=OFF

Или запретить GPU offload уже при запуске:

CPU-only runtime llama-cli -m model.gguf --n-gpu-layers 0

MLX или GGUF — что лучше именно на Mac

Универсального победителя нет.

MLX GGUF / llama.cpp Apple Silicon optimization Нативная Metal backend Кроссплатформенность Только Apple Silicon Очень высокая Model ecosystem Большая MLX Community Огромный GGUF ecosystem Fine-tuning MLX-LM напрямую Обычно внешними framework Low-bit quants Собственная MLX quantization Очень широкий спектр GGUF quants Перенос на Windows/Linux Нет Да

Практически: если модель есть в хорошем MLX-варианте — стоит сравнить его с GGUF. Если важна переносимость между Mac, Windows и Linux — GGUF удобнее.

Сколько unified memory брать под локальный ИИ

16 ГБ Минимальный разумный Mac Небольшие 4–8B quantized модели, короткий context, обычный чат. 24 ГБ Уже заметно удобнее 8–14B, небольшие VLM, больше context и меньше давления macOS. 32–36 ГБ Сильный универсальный класс 14B и часть 20–30B quantized моделей. 48–64 ГБ Serious local AI Большие MoE/dense модели, coding-agent, длинный context. 96–128 ГБ Workstation Крупные модели, которые на ПК часто требуют нескольких GPU. 256 ГБ Редкий high-end Mac Studio M3 Ultra-class для очень больших local workloads.

Это практические диапазоны, а не обещание совместимости любой модели. Размер quant, KV-cache и runtime overhead нужно считать отдельно.

Какие текущие Mac интересны именно для local AI

Mac mini M4 / M4 Pro

Mac mini 2024 остаётся интересным компактным узлом:

M4: 16 ГБ базово, до 32 ГБ unified memory, 120 ГБ/с;

M4 Pro: 24 ГБ базово, до 64 ГБ, 273 ГБ/с.

Для домашнего Ollama/MLX-сервера M4 Pro с 48–64 ГБ намного интереснее базового M4, если нужны модели больше 14B.

MacBook Pro M5 / M5 Pro / M5 Max

В текущем MacBook Pro:

M5 — 153 ГБ/с;

M5 Pro — 307 ГБ/с;

M5 Max — 460 или 614 ГБ/с;

M5 Max доступен до 128 ГБ unified memory.

Для человека, который одновременно хочет ноутбук и серьёзный local AI, Pro/Max интереснее базового M5 именно за счёт bandwidth и объёма памяти.

Mac Studio

Текущий Mac Studio официально существует в вариантах M4 Max и M3 Ultra:

M4 Max — до 128 ГБ unified memory и до 546 ГБ/с;

M3 Ultra — до 256 ГБ и 819 ГБ/с.

Это уже специализированная local-AI workstation, где главное преимущество — очень большой единый memory pool.

Как превратить Mac в локальный OpenAI-compatible server

Есть минимум три простых варианта:

Ollama API;

LM Studio Local Server;

MLX-LM HTTP server.

MLX-LM server

OpenAI-like API mlx_lm.server \ --model mlx-community/Qwen3-8B-4bit \ --port 8080

После запуска server слушает localhost и предоставляет API в стиле OpenAI Chat Completions.

Запрос curl http://localhost:8080/v1/chat/completions \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "messages": [ {"role": "user", "content": "Кратко объясни, что такое unified memory."} ] }'

Сам MLX-LM предупреждает: встроенный server не рекомендуется как production server. У него только базовые security checks. Не выставляйте его напрямую в интернет без reverse proxy, auth и network isolation.

Coding-agent на Mac: почему MLX стал особенно интересен

Coding-agent создаёт длинные повторяющиеся prompts: system instructions, tool schemas, файлы проекта, diff и история вызовов.

В 2026 вокруг MLX появился отдельный класс server-проектов, оптимизирующих prompt cache, paged KV-cache и agent workloads. Это живой показатель того, что Apple Silicon используют уже не только для одиночного чата.

Но ecosystem пока фрагментирован сильнее CUDA: свежие community-сравнения отмечают, что отдельные optimization features распределены между MLX-LM, llama.cpp, vLLM-Metal и специализированными MLX servers.

Для coding-agent выбирайте не только модель, но и server/runtime. Prefix caching и обработка длинного prompt могут влиять на UX сильнее, чем +10% скорости обычного token generation.

Можно ли дообучать LLM прямо на Mac

Да. MLX-LM официально поддерживает:

LoRA fine-tuning;

full fine-tuning;

quantized models;

distributed fine-tuning.

Это одно из заметных преимуществ MLX: Mac можно использовать не только как inference machine.

Но CUDA ecosystem всё ещё шире по числу training tools, research-кода и готовых оптимизаций. Поэтому Mac хорош для MLX-native fine-tuning, но не является универсальной заменой NVIDIA workstation.

Отдельный гайд: LoRA, QLoRA и fine-tuning локальной LLM.

Можно ли объединить память нескольких Mac

MLX-LM поддерживает distributed inference и fine-tuning через mx.distributed . Это позволяет распределять workload между несколькими Apple Silicon machines.

Но это не означает, что два Mac автоматически превращаются в один компьютер с идеально общей RAM. Network/interconnect latency, model partitioning и software setup остаются важными.

Multi-Mac — специализированный сценарий. Для первого local AI setup одна машина с достаточным объёмом unified memory почти всегда проще.

MacBook Air, MacBook Pro или Mac Studio для долгого inference

Пасcивно охлаждаемый MacBook Air может показывать хорошую стартовую скорость, но длительная нагрузка способна снизить частоты из-за температуры.

MacBook Air Тихий, мобильный, хорош для небольших моделей и коротких сессий. MacBook Pro / Mac Studio Активное охлаждение лучше подходит для длительного inference и server workloads.

При сравнении benchmarks смотрите не только первые 30 секунд, а длительный generation test.

Главные ошибки при выборе Mac для локальной LLM

1. Покупать мощный чип с минимальной памятью

Для local AI память часто важнее дополнительного CPU core.

2. Считать unified memory эквивалентом VRAM 1:1

Она общая для всей системы, а не выделена только модели.

3. Игнорировать memory bandwidth

Два Mac с одинаковыми 48 ГБ могут заметно отличаться по inference throughput.

4. Думать, что MLX всегда быстрее llama.cpp

Зависит от модели, quantization, prompt processing и версии runtime. Сравнивайте на конкретной модели.

5. Покупать 128 ГБ только ради «будущего»

Сначала определите модельный класс и реальные задачи. Большая память дорогая и не ускоряет маленькую 8B сама по себе.

6. Выставлять server наружу без защиты

MLX-LM server прямо не позиционируется как production-hardened.

7. Сравнивать Mac с RTX только по токенам/с

Нужно учитывать вместимость модели, энергопотребление, шум, мобильность и software ecosystem.

Частые вопросы

Сколько памяти нужно Mac для локальной LLM? 16 ГБ — минимальный разумный старт; 24–36 ГБ заметно удобнее; 48–64 ГБ уже позволяют серьёзно работать с большими quantized models; 96–128 ГБ — workstation-класс. Можно ли запускать LLM на MacBook Air? Да. Apple Silicon поддерживает Metal/MLX. Ограничения Air — объём unified memory конкретной конфигурации и пассивное охлаждение при длительной нагрузке. Что лучше на Mac: Ollama или MLX? Ollama проще для интеграций и единого API между платформами. MLX более нативен для Apple Silicon и поддерживает собственную quantization/fine-tuning экосистему. На практике стоит сравнить оба. LM Studio использует MLX? Да. На Apple Silicon LM Studio умеет запускать как llama.cpp/GGUF, так и MLX-модели. Нужна ли отдельная видеокарта Mac? Нет. GPU встроен в Apple Silicon и использует unified memory. Внешняя NVIDIA/AMD GPU не является стандартным local-LLM путём для современных Apple Silicon Mac. Можно ли поставить 70B-модель на Mac с 64 ГБ? Это зависит от quantization и context. Некоторые низкобитные 70B могут физически приближаться к этому диапазону, но рабочий запас под macOS и KV-cache делает конфигурацию впритык неудобной. 96–128 ГБ значительно практичнее. Что лучше: MLX или GGUF? MLX удобен как Apple-native stack. GGUF даёт более широкую кроссплатформенную ecosystem и большой выбор quants. Выбор зависит от конкретной модели и необходимости переносить её между системами. Работает ли llama.cpp через GPU на Mac? Да. Metal support на macOS включается в llama.cpp по умолчанию при стандартной сборке. Можно ли использовать Mac как AI-сервер для других устройств? Да. Ollama, LM Studio и MLX-LM могут предоставлять локальный HTTP API. Для LAN/VPN доступа обязательно настройте firewall, authentication и не публикуйте незашищённый endpoint в интернет.

Живой спрос Почему Apple Silicon — отдельный local-AI кластер в 2026 году В сентябре 2026 пользователи уже отдельно обсуждают M5 Pro с 48 ГБ unified memory как полноценную машину для локального чата, coding-agents и image workflows. В августе появился большой разбор SOTA inference на Apple Silicon, где сравниваются MLX, llama.cpp, vLLM-Metal и специализированные server stacks. Это показывает, что вопрос «можно ли вообще запустить LLM на Mac» уже устарел. Актуальный вопрос — какой runtime, model format, объём unified memory и caching strategy лучше под конкретный workload.