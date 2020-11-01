Почему видеорегистратор пищит: HDD, камеры, сеть и ошибки

Видеорегистратор · зуммер · HDD Error · No Disk · потеря камеры · сеть · PoE Почему видеорегистратор пищит: жёсткий диск, потеря камеры, сеть и системные ошибки Писк видеорегистратора обычно является не самостоятельной неисправностью, а звуковым предупреждением о событии: регистратор не видит жёсткий диск, обнаружил ошибку записи, потерял камеру, получил конфликт IP-адресов, перегрузил PoE-питание или зафиксировал другую системную проблему. Просто выключить зуммер недостаточно. Сначала нужно найти точный тип события и убедиться, что архив продолжает записываться. Короткий ответ Откройте на локальном мониторе или в веб-интерфейсе раздел событий, исключений, системного состояния или журнала. Затем проверьте три вещи: состояние диска, наличие записи по всем каналам и статус камер. Наиболее частые причины: HDD отсутствует или не инициализирован, HDD Error, закончилось место при отключённой перезаписи, камера Offline, потеря сети, конфликт IP, неправильный пароль камеры, превышение PoE-бюджета, перегрев или ошибка вентилятора. Названия меню зависят от производителя и модели. Отправить фото ошибки в MAX Написать в Telegram Диагностика видеонаблюдения

Быстрая диагностика по сообщению на экране Сообщение или симптом Что это обычно означает Что проверить первым No Disk, No HDD, HDD отсутствует Регистратор не обнаружил накопитель. Статус хранилища, питание и соединение HDD, наличие диска после перевозки или ремонта. Uninitialized, Not Initialized Диск определился, но не подготовлен для записи в этом регистраторе. Есть ли на диске нужный архив. Инициализация обычно удаляет существующие записи. HDD Error, Abnormal, Disk Error Ошибка диска, файловой системы, интерфейса SATA или питания. Состояние HDD, SMART, журнал, температура и доступность архива. HDD Full, Disk Full, No Space Свободное место закончилось, а циклическая перезапись не работает или отключена. Режим перезаписи, статус диска, квоты и расписание записи. Record Exception, Recording Abnormal Регистратор получает видео, но не может нормально записывать его. Диск, расписание, права записи, поток, время и состояние канала. Video Loss, Camera Offline, No Link Пропал видеосигнал или связь с камерой. Питание камеры, PoE-порт, кабель, IP-адрес, пароль и видеовход. Network Disconnected Регистратор или камера потеряли сетевое соединение. LAN-порт, коммутатор, роутер, кабель и настройки интерфейса. IP Conflict Два устройства используют одинаковый IP-адрес. Адрес регистратора, камер, роутера и других устройств в сети. Illegal Login, Unauthorized Login Зафиксирована неудачная или подозрительная попытка авторизации. Журнал входов, старое приложение, неверный пароль камеры, открытые порты и пользователей. PoE Overload, PoE Budget Exceeded Камеры потребляют больше мощности, чем может выдать регистратор. Суммарную мощность, ночную ИК-подсветку, конкретный порт и кабель. High Temperature, Fan Error Перегрев или неисправность охлаждения. Вентиляционные отверстия, вентилятор, пыль, шкаф и температуру HDD. RAID Degraded, RAID Failed Массив потерял резервирование или полностью отказал. Какой диск отмечен неисправным, доступен ли архив и продолжается ли запись. Главное правило: сначала найдите текст события, затем отключайте звук. Одинаковый писк может быть назначен на разные исключения, а один и тот же тип ошибки у разных производителей звучит по-разному.

Убедитесь, что пищит именно электронный зуммер Электронный сигнал Ровный писк или повторяющиеся сигналы Идут из встроенного зуммера регистратора. Обычно связаны с настроенным системным событием. Щелчки HDD Механический звук из корпуса диска Повторяющиеся щелчки, раскрутка и остановка накопителя не являются звуковой тревогой. Это может быть признаком проблемы HDD или питания. Шум вентилятора Свист, гул или периодическое задевание Возникает из-за пыли, износа вентилятора, препятствия крыльчатке или высокой температуры. Сигнал ИБП Звук идёт не от регистратора ИБП может сообщать о работе от аккумулятора, перегрузке, разряде батареи или неисправности. Как быстро определить источник Не закрывая вентиляцию, подойдите к регистратору, ИБП и внешнему блоку питания по очереди. Посмотрите, мигает ли одновременно индикатор HDD, Alarm, PoE или UPS. Не прикладывайте усилие к работающему корпусу и не перемещайте регистратор с вращающимся жёстким диском. Если HDD щёлкает и архив важен, не запускайте многократные перезагрузки и длительные тесты. Сначала сохраните доступные записи и оцените состояние накопителя.

Почему зуммер нельзя просто отключить Звуковой сигнал предназначен для ситуаций, когда система визуально выглядит рабочей, но перестала выполнять главную задачу. На экране могут отображаться камеры, хотя архив уже не записывается. Либо регистратор может продолжать писать часть каналов, но потерять одну важную камеру. 01 Картинка есть, записи нет Live View не подтверждает, что диск исправен и архив создаётся. 02 Пропала одна камера Остальные каналы продолжают работать, и неисправность легко не заметить. 03 Сеть работает нестабильно Регистратор периодически теряет камеры, облако или связь с сервером времени. 04 Попытки входа повторяются Старое приложение или посторонний узел постоянно использует неверный пароль. 05 PoE работает на пределе Камеры могут отключаться ночью после включения ИК-подсветки. 06 Массив потерял резервирование RAID ещё доступен, но следующий отказ может привести к потере записи. Когда звук можно отключить После того как найдено событие, устранена причина и выполнен контрольный тест записи. Допустимо изменить действие конкретного исключения, если оно не относится к важной функции, но не стоит отключать сразу все предупреждения о HDD, записи, температуре и потере камер.

No Disk · No HDD · Not Initialized Регистратор не видит жёсткий диск Если накопитель отсутствует в списке хранилищ, регистратор не сможет вести основной архив. Причиной может быть отсутствие диска, неплотное соединение, повреждение SATA-линии, проблема питания, несовместимый накопитель или отказ самого HDD. Что проверить в интерфейсе отображается ли модель и ёмкость HDD;

статус Normal, Healthy, Abnormal или No Disk;

есть ли раздел инициализации;

виден ли последний записанный фрагмент;

не изменилось ли состояние после отключения света;

нет ли нескольких дисков, один из которых пропал. Диск виден как Uninitialized Это не то же самое, что полное отсутствие диска. Накопитель обнаружен, но регистратор не использует его для записи. Такое бывает с новым HDD, после переноса из другого устройства, сбоя файловой системы или сброса конфигурации. Не нажимайте «Инициализировать» или «Форматировать», пока не решено, нужны ли старые записи. Эта операция обычно создаёт новую структуру хранения и удаляет доступ к существующему архиву. После перевозки или удара Регистратор с установленным HDD нельзя резко перемещать во время работы. После транспортировки возможны ослабление соединения, механическое повреждение или отказ накопителя. Проверку внутренних разъёмов выполняют только после корректного выключения и полного отключения питания.

HDD Error, Disk Error или Abnormal Такой статус означает, что накопитель обнаружен, но регистратор фиксирует проблему при чтении, записи, обращении к файловой системе или обмене по интерфейсу. Ошибка может относиться к самому HDD, его питанию, SATA-соединению, температуре либо структуре данных. SMART Нестабильные и переназначенные сектора Рост Reallocated, Current Pending и Uncorrectable повышает риск пропусков и окончательного отказа. Интерфейс Ошибки SATA или питания Диск периодически исчезает, архив обрывается, а после перезапуска устройство временно снова видит накопитель. Температура Перегрев внутри корпуса Закрытый шкаф, пыль и неисправный вентилятор ухудшают работу HDD и регистратора. Файловая система Сбой после отключения питания Архив может перестать открываться или регистратор предложит повторную инициализацию. Что делать, если архив ещё доступен Сохранить важные фрагменты на отдельный носитель. Проверить, за какие даты реально открываются записи. Зафиксировать модель HDD, наработку, температуру и SMART. Проверить журнал ошибок и время появления статуса Abnormal. После копирования решить, допустимы ли тест, замена диска или восстановление системы хранения. Подробнее: как выбрать и проверить HDD для видеонаблюдения. Не запускайте многократную полную проверку повреждённого диска до сохранения нужных записей. Длительная нагрузка может ускорить окончательный отказ.

Почему регистратор пищит из-за заполненного диска В штатной циклической записи старые фрагменты удаляются по мере заполнения накопителя. Сигнал HDD Full появляется, когда перезапись отключена, диск переведён в режим только чтения, задана неподходящая квота либо система не может удалить старые записи из-за ошибки хранилища. 01 Overwrite отключён После заполнения запись останавливается, чтобы сохранить старый архив. 02 Диск только для чтения Регистратор видит архив, но не может записывать новые фрагменты. 03 Квота исчерпана Для канала или типа записи выделено ограниченное пространство. 04 Ошибка файловой системы Старые данные не удаляются нормально, хотя циклическая запись включена. Можно ли просто включить перезапись Да, если по задаче допустимо автоматическое удаление самых старых записей. Но сначала проверяют требуемый срок хранения и сохраняют важные события. Для объекта, где архив должен храниться определённое число дней, недостаточно просто включить Overwrite. Нужно рассчитать диск, битрейт и число камер. Почему архив оказался короче ожидаемого Срок хранения уменьшают высокий битрейт, большое разрешение, постоянная запись, дополнительные камеры, звук и несколько потоков. Ошибка HDD Full может быть устранена, но сама проблема недостаточного объёма останется.

Камеры показывают, но запись не идёт Live View и архив являются разными функциями. Регистратор может получать изображение от камер и одновременно не записывать его из-за ошибки диска, расписания, потока, времени, квоты или прав доступа. Расписание На текущее время запись не назначена Проверяются дни недели, круглосуточный режим, запись по движению и праздничные расписания. Поток Регистратор не принимает параметры камеры Слишком высокое разрешение, кодек, битрейт или нестандартный поток могут нарушить запись. Время Архив есть, но ищут не в том интервале Часовой пояс, NTP и время камеры не совпадают с регистратором. Хранилище Диск не назначен для записи Накопитель может быть в режиме Read Only, резервного диска или не входить в нужную группу. Быстрый контроль записи Создайте заметное событие перед камерой, запомните точное время, подождите завершения фрагмента и откройте архив. Проверьте не только цвет индикатора записи, но и фактическое воспроизведение нужного канала. После устранения писка обязательно проверьте архив. Отсутствие звука не доказывает, что запись восстановилась.

Потеря камеры, Video Loss и Camera Offline Аналоговый DVR Video Loss Регистратор перестал получать видеосигнал по конкретному BNC-каналу. Проверяются питание камеры, разъёмы, кабель, формат AHD/TVI/CVI/CVBS и сам видеовход. IP-регистратор NVR Camera Offline или Network Unreachable Камера потеряла питание, линк, IP-связь, авторизацию или совместимый поток. Проверяются PoE, Ethernet, адрес, пароль и протокол. Почему одна камера пропадает ночью После включения ИК-подсветки камера потребляет больше мощности. Слабый PoE-порт, длинный CCA-кабель, плохой разъём или общий блок питания могут справляться днём и отключать камеру ночью. Почему камера появляется после перезапуска Временное восстановление не доказывает исправность. Причиной могут быть перегрев, слабое питание, вода в разъёме, конфликт IP, зависание камеры или ошибка PoE-порта. Подробная диагностика: почему IP-камера показывает «нет сети».

Network Disconnected и конфликт IP-адресов LAN регистратора Нет физического соединения Проверяются индикаторы порта, кабель до роутера или коммутатора и питание сетевого оборудования. IP Conflict Дублированный адрес Два устройства отвечают с одного IP, из-за чего связь становится непредсказуемой. Неверная подсеть Камера и NVR не видят друг друга Адреса, маска и шлюз настроены для разных сетей. DHCP После перезапуска адрес изменился Регистратор пытается подключиться к камере по старому адресу. Почему интернет может работать, а регистратор пищит о сети Ошибка может относиться не к доступу провайдера, а к локальному интерфейсу регистратора, отдельной сети камер, второму LAN-порту, DNS, шлюзу или одной IP-камере. Нужно смотреть, какое устройство указано источником события. Как устранить IP Conflict Составляют список адресов регистратора, камер, роутера, точек доступа и других устройств. Каждому постоянному узлу назначают уникальный адрес либо резервирование DHCP. Случайная смена одного адреса без проверки всей сети может только перенести конфликт.

Illegal Login: ошибка пароля или попытка доступа Событие Illegal Login не всегда означает внешнюю атаку. Его может создавать старый телефон, программа на компьютере, NVR, NAS, ONVIF-клиент или камера, где сохранился прежний пароль. Но повторяющиеся попытки из неизвестного адреса требуют проверки безопасности. 01 Старое приложение Телефон продолжает подключаться с паролем, который недавно изменили. 02 Камера с неверными данными Регистратор регулярно пытается авторизоваться на канале и получает отказ. 03 Сторонний ONVIF или VMS-клиент NAS, сервер или программа используют удалённую учётную запись с устаревшим паролем. 04 Доступ из интернета Открытый порт сканируется, а посторонние узлы пытаются подобрать учётные данные. Что проверить IP-адрес источника и время попытки;

имя пользователя;

телефоны, компьютеры, NAS и приложения с сохранённым паролем;

открытые порты на роутере;

неиспользуемые учётные записи;

облачную привязку и список общих пользователей;

доступность обновления прошивки из официального источника. Не отключайте предупреждение Illegal Login, пока не найден источник. Используйте уникальные пароли, удалите ненужные учётные записи и не открывайте интерфейс регистратора напрямую в интернет без защищённой схемы доступа.

Регистратор пищит из-за превышения PoE-бюджета У NVR со встроенными PoE-портами ограничены мощность каждого порта и общая мощность на все камеры. Портов может быть достаточно по количеству, но суммарного питания может не хватать. Особенно часто проблема проявляется ночью, когда камеры включают ИК-подсветку, обогрев или дополнительные функции. Камера 1 Камера 2 Камера 3 → PoE-бюджет NVR → Запас по мощности Недостаточная общая мощность Камеры включаются по очереди После подключения очередного устройства один из портов отключается или регистратор подаёт сигнал. Перегрузка одного порта Неисправная камера или линия Порт фиксирует чрезмерный ток, короткое замыкание или нестабильную нагрузку. Ночная подсветка Днём всё работает При включении ИК-светодиодов потребление нескольких камер возрастает одновременно. Плохой кабель Большое падение напряжения CCA, плохой обжим, длинная линия или повреждённая пара ухудшают питание камеры. Как проверяют PoE Сравнивают максимальное потребление каждой камеры с допустимой мощностью порта и суммарным бюджетом регистратора. Затем смотрят статистику PoE по каналам, отключают подозрительное устройство штатным способом и проверяют кабель тестером. Нельзя ориентироваться только на дневное среднее потребление. Не подключайте к порту неизвестный пассивный PoE-инжектор. Одинаковый разъём RJ45 не означает одинаковое напряжение и стандарт питания.

Перегрев, ошибка вентилятора и высокая температура Некоторые регистраторы подают звуковой сигнал при высокой температуре, остановке вентилятора или нарушении записи из-за перегрева. Другие модели сначала показывают предупреждение, снижают стабильность работы или выключаются при критической температуре. Закрытый шкаф Горячий воздух остаётся внутри Рядом работают PoE-коммутатор, роутер, ИБП и блоки питания, а свободного пространства нет. Пыль Забиты отверстия и радиаторы Поток воздуха уменьшается, вентилятор работает шумнее, а HDD и процессор нагреваются. Вентилятор Остановился или вращается нестабильно Причиной бывает износ, пыль, повреждение кабеля или препятствие крыльчатке. HDD Диск нагревается сильнее обычного Высокая температура может сопровождаться ошибками записи и периодическим исчезновением накопителя. Что проверить без разборки не перекрыты ли вентиляционные отверстия;

есть ли зазор вокруг корпуса;

не стоит ли регистратор на горячем оборудовании;

какую температуру показывает интерфейс HDD и системы;

слышно ли равномерное вращение вентилятора;

возникает ли ошибка после нескольких часов работы;

исчезает ли проблема после нормального охлаждения помещения. Не закрывайте корпус тканью и не охлаждайте устройство водой. Внутри некоторых регистраторов присутствуют цепи сетевого напряжения. Чистку и замену вентилятора выполняют после корректного выключения и отключения питания.

RAID Degraded и RAID Failed В регистраторах с несколькими HDD массив может продолжать работать после отказа одного диска, но потерять резервирование. Статус Degraded означает, что откладывать диагностику опасно. Статус Failed может означать отсутствие записи и недоступность части или всего архива. Degraded Массив доступен без полного резерва Нужно определить неисправный диск, сохранить критичный архив и подготовить корректную замену. Rebuilding Идёт восстановление массива Нагрузка на оставшиеся диски высокая. Не следует отключать питание или перемещать устройство. Failed Массив потерял работоспособность Самостоятельная инициализация может ухудшить возможность восстановления данных. Почему нельзя просто вставить любой диск Нужно учитывать ёмкость, совместимость, состояние массива, порядок замены, назначение слотов и требования производителя. Новый диск меньшего объёма может не подойти для восстановления. Ошибочная замена исправного диска вместо отказавшего способна привести к дополнительной потере данных. При важном архиве не создавайте массив заново и не запускайте инициализацию без оценки состояния. Сначала зафиксируйте конфигурацию RAID и статусы всех накопителей.

Можно ли определить ошибку по характеру писка Универсального кода «один писк означает HDD, два писка означают сеть» не существует. Производитель может назначить один и тот же зуммер на несколько событий, а пользователь может изменить длительность и реакцию. На некоторых устройствах короткий сигнал сопровождает нажатие кнопки или штатное выключение. Пищит сразу после включения Проверьте запуск и хранилище Новый регистратор без инициализированного HDD часто сразу сообщает об отсутствии готового диска. Пищит через одинаковый интервал Активное исключение не устранено Регистратор повторяет звуковое действие, пока сохраняется ошибка или наступает новое событие. Писк появляется ночью Проверьте камеры и PoE Вероятны ИК-подсветка, пропадание одной камеры, перегрузка питания или ночное расписание. Один короткий сигнал при кнопке Может быть штатным Нужно свериться с руководством. Если ошибок в журнале нет и запись работает, это не обязательно тревога. Надёжный источник ответа: журнал и статус системы, а не количество звуковых импульсов.

Где искать причину в меню регистратора Точные названия зависят от интерфейса и версии прошивки, но логика у большинства систем похожа. Что нужно узнать Где обычно искать Причина последнего звукового сигнала Event, Alarm, Exception, Abnormality, Alert, System Event или журнал событий. Статус диска Storage, HDD, Disk Management, Storage Management или Health. SMART и температура HDD Storage Health, S.M.A.R.T., Disk Detection или Maintenance. Состояние камер Camera Management, Channel Status, Remote Device или IP Camera. PoE-потребление PoE, PoE Management, Port Status или Camera Power. Сетевые ошибки Network Status, Network Detection, Maintenance или Log. Неудачные входы Log, User Log, Security Event или Illegal Login. Настройка зуммера Linkage Action, Alarm Action, Exception Action, Buzzer или Audible Warning. Не нашли сообщение на экране Сделайте фотографию интерфейса, страницы статуса HDD, списка камер и системного журнала за время писка. Полная модель и версия прошивки важнее внешнего вида корпуса.

Безопасный чек-лист на 10 минут Запишите время писка. Это поможет найти соответствующую строку в журнале. Сфотографируйте сообщение. Не закрывайте окно ошибки до фиксации текста и кода. Откройте журнал исключений. Найдите события HDD, Video Loss, Network, Login, PoE и Temperature. Проверьте статус HDD. Диск должен определяться, иметь нормальный статус и использоваться для записи. Откройте архив за последние 10 минут. Проверьте фактическое воспроизведение по каждому важному каналу. Проверьте список камер. Все каналы должны быть Online без ошибок пароля и нестабильных переподключений. Проверьте сеть и PoE. Посмотрите линк, IP-конфликты, потребление портов и камеры, пропадающие ночью. Проверьте температуру. Убедитесь, что корпус не закрыт, вентилятор работает, а шкаф не перегрет. Сохраните важный архив. Особенно при HDD Error, RAID Degraded, щелчках или периодическом исчезновении диска. Только затем меняйте настройки зуммера. После устранения причины выполните тестовую запись и повторно проверьте журнал.

Что не нужно делать 01 Отключать все исключения сразу Писк исчезнет, но система перестанет предупреждать о потере записи и камер. 02 Форматировать HDD до копирования Можно потерять нужный архив, который ещё частично читается. 03 Многократно перезапускать щёлкающий диск Каждый запуск дополнительно нагружает накопитель и может ухудшить его состояние. 04 Менять SATA-разъёмы под питанием Горячее подключение допустимо не для каждого регистратора и может повредить оборудование. 05 Сбрасывать регистратор до заводских настроек Сброс не исправляет HDD, кабель и PoE, но удаляет сетевую конфигурацию и привязки камер. 06 Считать Live View доказательством записи Камера может показывать онлайн, хотя архив уже остановлен. 07 Ставить любой компьютерный HDD Для постоянной многопоточной записи нужен совместимый накопитель и нормальный тепловой режим. 08 Игнорировать Illegal Login Источником может быть как старое приложение, так и нежелательный внешний доступ. 09 Добавлять камеры без расчёта PoE Портов хватает по количеству, но общей мощности недостаточно ночью. 10 Закрывать регистратор в тесном шкафу Перегрев повышает риск ошибок диска, зависаний и остановки записи.

Когда нужна диагностика специалиста Архив важен, а HDD показывает ошибку Сначала нужно сохранить доступные записи и не ухудшить состояние накопителя случайным форматированием. Диск щёлкает или периодически исчезает Вероятны механическая неисправность, проблема питания или интерфейса. Камеры пропадают только ночью Нужно измерить PoE и питание под реальной нагрузкой ИК-подсветки. RAID Degraded или Failed Ошибка порядка дисков или повторная инициализация могут привести к дополнительной потере. Регистратор перегревается или выключается Проверяются охлаждение, блок питания, вентиляторы, HDD и нагрузка PoE. Повторяются входы с неизвестных адресов Нужен аудит учётных записей, роутера, облачного доступа и сетевой экспозиции.

Тула и Тульская область Видеорегистратор пищит, а причина непонятна Проверим журнал системных событий, HDD и SMART, наличие архива, камеры, PoE, сеть, конфликт IP, попытки входа, температуру и питание. Сначала определим, что именно вызвало зуммер, затем устраним причину и проверим фактическую запись. Выезд и диагностика по Туле: от 5000 ₽. При выполнении работ сумма засчитывается в стоимость. Гарантия: 5 лет при использовании рекомендованных материалов, 1 год при материалах заказчика. Отправить ошибку в MAX Написать в Telegram Позвонить

Частые вопросы Почему видеорегистратор начал пищать? Обычно активировалось системное исключение: нет диска, ошибка HDD, заполнение, остановка записи, потеря камеры, сеть, IP-конфликт, вход с неверным паролем, PoE или температура. Как понять точную причину писка? Откройте журнал событий и раздел исключений за точное время звукового сигнала. Затем проверьте HDD, архив и статус камер. Можно ли просто отключить зуммер? Технически можно изменить звуковое действие, но сначала нужно устранить причину и проверить запись. Иначе система перестанет предупреждать о важных отказах. Почему новый регистратор пищит без жёсткого диска? Включено предупреждение No Disk или No HDD. Регистратор сообщает, что основное хранилище отсутствует. Что значит Uninitialized? Диск обнаружен, но не подготовлен для записи в этом регистраторе. Инициализация обычно удаляет старые данные. Что делать при HDD Error? Сначала сохранить важные записи, проверить архив, SMART, температуру, журнал и стабильность определения диска. Не форматировать накопитель до оценки данных. Почему регистратор пищит, когда диск заполнен? Возможно, выключена циклическая перезапись, диск работает только для чтения, исчерпана квота или возникла ошибка файловой системы. Почему камеры показывают, но архива нет? Live View работает отдельно от записи. Проверяются HDD, расписание, поток, квоты, время и фактическое воспроизведение. Что означает Video Loss? Аналоговый DVR перестал получать видеосигнал с канала. Проверяются камера, питание, BNC, кабель, формат и видеовход. Почему NVR пищит из-за камеры Offline? Камера потеряла питание, PoE, сетевой линк, IP-связь, авторизацию или совместимый поток. Почему камеры пропадают ночью? При включении ИК-подсветки увеличивается потребление. Проверяются PoE-бюджет, блок питания, кабель и конкретный порт. Что значит IP Conflict? Два устройства используют одинаковый IP-адрес. Нужно составить карту адресов и назначить каждому узлу уникальный адрес. Что означает Illegal Login? Зафиксирована неудачная авторизация. Причиной может быть старое приложение, неверный пароль камеры, NAS, VMS или попытка внешнего доступа. Может ли регистратор пищать из-за PoE? Да. Некоторые модели предупреждают о превышении суммарной мощности или неисправности конкретного PoE-порта. Можно ли определить ошибку по числу писков? Универсальной расшифровки нет. Длительность и повторение зависят от модели и настроенных действий. Надёжнее смотреть журнал. Почему звук идёт, а ошибок на экране нет? Проверьте журнал, скрытые уведомления, ИБП, механические щелчки HDD и вентилятор. Источником звука может быть не сам регистратор. Нужно ли менять HDD, если регистратор пищит? Не всегда. Сначала определяется причина. No Disk может быть связан с соединением, HDD Full с настройкой, а Camera Offline вообще не относится к накопителю. Когда нельзя самостоятельно форматировать диск? Когда нужен старый архив, диск показывает ошибку, массив RAID повреждён или непонятно, что именно будет удалено.