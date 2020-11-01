Home Assistant с нуля: HA OS или Container в 2026 году

Home Assistant · HA OS · Container · Green · VM Home Assistant с нуля: HA OS или Container, где установить и что выбрать в 2026 году Home Assistant можно запустить на готовом Home Assistant Green, Raspberry Pi, мини-ПК, виртуальной машине, NAS или в Docker. Но в 2026 году официально поддерживаются только два типа установки: Home Assistant Operating System и Home Assistant Container. Разбираем, чем они отличаются, что выбрать новичку и где чаще всего появляются лишние сложности. Home Assistant OS Container Green Raspberry Pi x86-64 VM / NAS

Для большинства - HA OS Официально рекомендуемый вариант: система, Supervisor, backups, updates и apps собраны в одной управляемой платформе. Container - для тех, кто уже живёт в Docker Home Assistant работает как контейнер, а host OS, обновления и дополнительные сервисы вы обслуживаете сами. Core и Supervised больше не выбираем Эти способы установки сняты с официальной поддержки. Старые гайды с ними в 2026 году уже не должны быть отправной точкой.

Основа Что такое Home Assistant Home Assistant - локальная платформа домашней автоматизации. Она объединяет устройства разных производителей, создаёт автоматизации, dashboards, уведомления и интеграции и может продолжать базовую работу без постоянной зависимости от облака. датчики и устройства → Home Assistant → автоматизации → свет, климат, безопасность Home Assistant не является отдельным радиопротоколом. Zigbee, Thread, Matter, Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth, MQTT, Modbus и другие технологии подключаются к нему через integrations и соответствующие интерфейсы. Если нужен общий обзор архитектуры умного дома, посмотрите раздел «Умный дом и Home Assistant».

2026 Какие способы установки Home Assistant официально поддерживаются В актуальной документации Home Assistant оставлены два типа установки: Home Assistant Operating System Полная appliance-платформа: Home Assistant Core, Supervisor, управляемая ОС, backups, updates и apps. Home Assistant Container Home Assistant как OCI/Docker-контейнер на Linux-системе, которой пользователь управляет самостоятельно. Home Assistant Core и Home Assistant Supervised больше не являются поддерживаемыми способами установки. Они были официально deprecated в 2025 году, а период поддержки закончился с релизом 2025.12. Если старая инструкция предлагает новичку ставить Supervised поверх Debian или Core в Python virtual environment, она уже не соответствует текущей рекомендуемой архитектуре.

Архитектура Не путайте Home Assistant Core и способ установки Core Home Assistant Core как программное ядро никуда не исчез. Оно является частью Home Assistant OS и Home Assistant Container. Home Assistant Core Само основное приложение Home Assistant. Core installation method Старый способ запуска Core напрямую в Python-окружении. Именно этот production-метод больше не поддерживается. Это различие важно, потому что в старых статьях фраза «Home Assistant Core» часто использовалась сразу в двух смыслах.

HA OS Что такое Home Assistant Operating System Home Assistant OS - минимальная операционная система, специально предназначенная для Home Assistant. Она включает Supervisor, который управляет Home Assistant Core, обновлениями, backups и дополнительными apps. Home Assistant Core Supervisor Apps Home Assistant OS Hardware / VM Плюсы HA OS официально рекомендуемый вариант для большинства пользователей;

обновления из интерфейса Home Assistant;

встроенная система резервного копирования и восстановления;

apps устанавливаются и управляются из одной системы;

удобнее USB passthrough для Zigbee, Z-Wave и Bluetooth в типовых сценариях;

проще переносить систему между поддерживаемыми платформами через backup/restore;

меньше слоёв Linux/Docker, которые пользователь должен обслуживать вручную. Минусы HA OS host не предназначен как универсальный Linux-сервер;

произвольные Docker-контейнеры удобнее держать на отдельном Docker-host или гипервизоре;

для сложной серверной инфраструктуры иногда лучше использовать HA OS внутри VM.

Container Что такое Home Assistant Container Home Assistant Container запускает Home Assistant как контейнер на вашей Linux-системе. Вы сами обслуживаете host OS, container runtime, volumes, networking и обновления. Linux host → Docker / OCI runtime → Home Assistant Container Плюсы Container удобно, если уже есть стабильный Docker-host;

полный контроль над Linux и другими containers;

Home Assistant можно разместить рядом с Mosquitto, PostgreSQL, Node-RED и другими сервисами;

хорошо вписывается в существующую инфраструктуру NAS или домашнего сервера. Минусы Container нет Home Assistant apps;

дополнительные сервисы нужно поднимать и обновлять отдельно;

вы сами отвечаете за host OS и Docker;

Thread и некоторые другие сценарии требуют больше ручной инфраструктуры;

backup Home Assistant не является автоматически backup всего host и соседних containers. Container не «хуже», он требует другого уровня ответственности. Если Docker уже является вашей основной платформой и вы понимаете volumes, networking и backup, Container может быть очень удобным решением.

Сравнение Home Assistant OS или Container Критерий Home Assistant OS Container Рекомендация для новичка Да Только если уже знакомы с Docker Apps Есть Нет Обновление Home Assistant Из UI Обновление container image Host OS Управляется платформой Обслуживаете сами Backups Интегрированы Нужен backup HA + host/volumes по вашей схеме Дополнительные services Apps или внешние сервисы Отдельные containers/services USB radio Обычно проще Нужно корректно передать device в container Гибкость Linux Ограниченная намеренно Максимальная Подходит для NAS Docker Через VM, если поддерживается Да, если NAS поддерживает нужный container runtime

Готовое устройство Home Assistant Green: самый простой старт Home Assistant Green поставляется с Home Assistant OS и рассчитан на сценарий «подключил Ethernet и питание, дальше настраиваю умный дом». Кому подходит первый Home Assistant без желания собирать сервер;

нужен стабильный отдельный контроллер;

не планируется использовать устройство как универсальный Docker-host;

нужна минимальная зависимость от ручного обслуживания Linux. Что Green не заменяет автоматически Если нужны Zigbee или Thread, всё равно понадобится соответствующая radio-инфраструктура: USB/Ethernet-координатор или существующий Border Router в зависимости от технологии.

Yellow Home Assistant Yellow Yellow рассчитан на более интегрированный DIY-подход и может включать радио IEEE 802.15.4 для Zigbee/Thread-сценариев в зависимости от конфигурации. Его имеет смысл рассматривать, если нужен официальный hardware с расширяемой архитектурой, но для обычного старта Green проще.

Raspberry Pi Home Assistant на Raspberry Pi Raspberry Pi остаётся рабочей платформой для Home Assistant OS. Для новой постоянной системы важнее не просто модель Pi, а качественное питание и надёжный накопитель. Не строите постоянную систему на случайной старой microSD, если можно использовать SSD. Recorder, logs, databases и обновления создают регулярную запись. Для долгосрочной эксплуатации SSD обычно практичнее дешёвой карты памяти. Если Home Assistant уже вышел за рамки небольшой системы и одновременно нужны Frigate, AI, базы, Docker и NAS-сервисы, мини-ПК или серверная VM часто дают больше запаса.

x86-64 Мини-ПК и обычный x86-64 компьютер Небольшой Intel/AMD mini-PC является одним из наиболее универсальных вариантов для Home Assistant. HA OS напрямую Устройство полностью посвящено Home Assistant. Самый простой и предсказуемый вариант. HA OS в VM Подходит, если mini-PC одновременно работает как Proxmox/другой гипервизор. Container Подходит для Linux Docker-host, где Home Assistant является одним из сервисов. Для большинства домашних HA-инсталляций производительность современного mini-PC имеет большой запас. Выбирать сервер только по числу CPU cores бессмысленно: часто важнее SSD, сеть, резервное питание и удобство восстановления.

Virtual Machine Home Assistant OS в виртуальной машине VM даёт удобный компромисс: Home Assistant получает полноценный HA OS с Supervisor и apps, а физический сервер одновременно может запускать другие VM и containers. Mini-PC / Server → Hypervisor → HA OS VM + другие сервисы Плюсы полный функционал HA OS;

изоляция Home Assistant от других сервисов;

удобное распределение CPU/RAM/storage;

можно отдельно backup-ить VM и HA backup;

сервер используется эффективнее. Что усложняется USB Zigbee/Thread/Bluetooth нужно корректно передавать в VM;

появляется ещё один слой: hypervisor;

неправильная настройка bridge/VLAN может ломать mDNS, Matter и discovery;

backup гипервизора не отменяет backup самого Home Assistant. Если планируется домашний сервер с несколькими задачами, посмотрите материал Proxmox VE для домашнего сервера.

NAS Home Assistant на NAS: VM или Container NAS часто уже работает круглосуточно, поэтому идея разместить там Home Assistant выглядит логичной. Но сначала нужно понять возможности конкретного NAS. NAS поддерживает полноценные VM Можно запустить Home Assistant OS VM и сохранить официальный Supervisor/apps experience. NAS поддерживает только containers Используется Home Assistant Container и отдельные containers для Mosquitto, Matter Server, Node-RED и других сервисов. Главный вопрос - не «можно ли запустить» Нужно оценить RAM, CPU, storage, резервное питание, Docker/VM support, USB passthrough, сетевую архитектуру и поведение после reboot NAS. NAS не должен становиться единой точкой отказа случайно. Если один NAS одновременно хранит backups, запускает Home Assistant, MQTT, видеонаблюдение и DNS, его отказ отключит сразу несколько независимых систем.

Не поддерживается Почему не стоит начинать новый Home Assistant с Supervised Home Assistant Supervised был привлекательным компромиссом: пользовательский Debian плюс Supervisor. Но именно эта смесь давала много поддерживаемых состояний host OS, Docker, NetworkManager и Supervisor. Сейчас официальный путь другой: нужен полный Supervisor/apps experience - выбирайте HA OS, при необходимости в VM;

нужен полный контроль над Linux - выбирайте Container и управляйте сервисами сами.

32-bit Старые 32-битные платформы тоже больше не являются нормальной точкой старта Поддержка legacy 32-bit architectures была прекращена вместе с переходом Home Assistant на современные поддерживаемые платформы. Для новой установки в 2026 году разумно сразу использовать 64-bit aarch64 или amd64 совместимое оборудование, а не пытаться строить систему на старом i386/armhf/armv7 hardware.

Storage Сколько места нужно Home Assistant Сам Home Assistant не требует огромного диска, но реальное потребление зависит от Recorder, history, backups, media, voice models, camera snapshots и apps. Что занимает место Почему растёт Recorder database История entities и events Backups Автоматические и ручные резервные копии Media Записи, snapshots, TTS и загруженные файлы Apps Каждый сервис имеет собственные data/logs Logs Ошибка integration может генерировать очень много записей Если storage уже разросся, есть отдельный гайд Home Assistant занял всё место: Recorder, backups и storage.

RAM и CPU Сколько RAM и процессора нужно Нет одного универсального числа. Нагрузка сильно различается между системой с 30 Zigbee-датчиками и сервером, где одновременно работают Home Assistant, ESPHome compilation, Frigate, voice pipeline, databases и AI. Для выбора hardware сначала разделите задачи: только Home Assistant;

Home Assistant + Zigbee/Matter/MQTT;

HA + camera analytics;

HA + local voice;

HA + NAS/Docker/AI на одном сервере. Не покупайте мощный сервер для Home Assistant только «на будущее», если он будет потреблять больше энергии и усложнит инфраструктуру без реальной задачи.

Сеть Home Assistant лучше подключать по Ethernet Сервер автоматизации является инфраструктурным узлом. Если есть возможность, основной Home Assistant лучше подключить проводным Ethernet, а не зависеть от Wi-Fi. Почему стабильнее после reboot access point;

меньше зависимости от радиопомех;

проще mDNS и Matter diagnostics;

предсказуемее DHCP reservation;

удобнее для backup и NAS-интеграций. Основы сети подробно собраны в разделе «Домашняя сеть и Wi-Fi».

IP-адрес Static IP или DHCP reservation Для Home Assistant удобно иметь предсказуемый IP. В большинстве домашних сетей проще сделать DHCP reservation на роутере, чем вручную задавать статический IPv4 внутри HA. DHCP reservation Адрес централизованно закреплён на DHCP server. Проще менять DNS/gateway и видеть всю адресацию в одном месте. Static IP на host Работает без DHCP lease, но требует ручного контроля subnet, gateway, DNS и конфликтов.

Веб-интерфейс Нужен ли теперь порт 8123 Исторически Home Assistant открывали по адресу вида http://homeassistant.local:8123 . В Home Assistant 2026.8 для новых установок HA OS начали переход на обычный web address без необходимости помнить «магический» порт. Старые установки не обязаны внезапно изменить свою сетевую схему. При диагностике нужно смотреть конкретную версию, installation type и текущий URL вашей системы, а не механически считать любой адрес без :8123 ошибкой.

Радио Zigbee-координатор лучше планировать отдельно от способа установки Выбор HA OS или Container не решает автоматически вопрос Zigbee. Нужен координатор, ZHA или Zigbee2MQTT и понятная схема его подключения. USB coordinator Просто на отдельном HA OS hardware, но требует USB passthrough в VM и device mapping в Container. Ethernet coordinator Меньше привязан к физическому серверу и удобен для VM/NAS, но зависит от LAN и питания. Если Zigbee уже работает и требуется миграция, есть отдельный материал как заменить Zigbee-координатор в Zigbee2MQTT без перепривязки.

Matter и Thread Matter Controller, Thread Border Router и Home Assistant - разные роли Home Assistant может выступать Matter Controller, но Matter over Thread дополнительно требует рабочую Thread network и Border Router. Matter device → Thread → Border Router → IPv6 LAN → Home Assistant Для Container это особенно важно: отсутствие apps означает, что Matter Server, OpenThread Border Router и соседние сервисы при необходимости придётся разворачивать отдельно. Диагностика этой архитектуры подробно разобрана в гайде Matter и Thread unavailable в Home Assistant.

MQTT Нужен ли MQTT Broker сразу Нет. Home Assistant не требует MQTT для всех integrations. Многие устройства работают через native integration, Matter, ZHA, ESPHome Native API или обычные IP API. MQTT нужен, когда конкретная архитектура его использует: Zigbee2MQTT, некоторые контроллеры, custom devices, Wiren Board, Node-RED integrations и другие сценарии. Если MQTT нужен, посмотрите отдельную статью MQTT в Home Assistant: retained, QoS, LWT и broker.

ESPHome ESPHome не требует отдельного «сервера Home Assistant» ESPHome Device Builder можно использовать рядом с Home Assistant, но сами ESPHome-устройства после прошивки работают как отдельные endpoints. В HA OS Device Builder удобно поставить как app. В Container-схеме его обычно запускают отдельным container/service. Практические варианты разобраны в статье ESPHome без пайки.

Backup Backup нужно настроить до первой серьёзной автоматизации Хорошая Home Assistant система должна восстанавливаться не только после неудачного обновления, но и после выхода из строя SSD, Raspberry Pi, mini-PC или NAS. 01 Автоматические HA backups. Хранить несколько поколений. 02 Копия вне самого HA-диска. NAS, remote storage или другое место. 03 Проверка восстановления. Backup без test restore остаётся только надеждой. 04 Отдельные backups radios. Zigbee2MQTT/координатор и Thread credentials по применимой схеме. 05 Для Container. Backup volumes/config + всех соседних services, которые HA сам не содержит.

UPS ИБП важнее лишних CPU-ядер Home Assistant часто управляет отоплением, протечками, светом, воротами и уведомлениями. Поэтому разумно резервировать не только сам сервер, но и роутер, switch, Zigbee/Ethernet coordinator и другие узлы, без которых автоматизация всё равно потеряет связь. После длительного отключения полезен правильный порядок восстановления инфраструктуры. Он разобран в гайде что проверять после отключения света.

Удалённый доступ Не публикуйте Home Assistant в интернет случайным port forwarding Удалённый доступ должен быть отдельным проектным решением. Возможны Home Assistant Cloud, VPN, Tailscale, reverse proxy с корректной TLS/authentication architecture и другие варианты. Прямой проброс web-интерфейса без понимания TLS, authentication и обновлений - плохой старт. Сначала настройте локальную систему, backups и безопасность, потом добавляйте remote access. Для закрытого VPN-доступа можно использовать материал Tailscale без белого IP.

Надёжность Что должно работать, если Home Assistant выключен Хороший умный дом не должен превращаться в неуправляемый объект после одной перезагрузки сервера. обычный свет должен иметь ручное управление;

котёл не должен терять базовую безопасную автоматику;

замок должен иметь штатный способ открытия;

критичные защиты не переносят в HA вместо специализированных устройств;

датчики протечки и аварийные сценарии проектируют с понятным fallback. Эта тема отдельно разобрана в гайде Home Assistant недоступен: что должно работать без сервера.

Выбор Что выбрать в 2026 году Хочу просто начать Home Assistant Green или HA OS на Raspberry Pi/mini-PC. Нужен максимально простой dedicated server HA OS напрямую на x86-64 mini-PC. Есть Proxmox HA OS VM. Есть мощный NAS с VM HA OS VM, если USB/networking подходят. Есть Docker-host и я его администрирую Home Assistant Container. Хочу Supervised на Debian Для новой системы не стоит. Выберите HA OS VM или Container.

Антипаттерны Чего не стоит делать при первом запуске Ставить Home Assistant по старому гайду с Supervised/Core.

Начинать с десятков HACS integrations до настройки backups.

Подключать сервер только по нестабильному Wi-Fi без необходимости.

Открывать порт Home Assistant напрямую в интернет.

Использовать слабую microSD для постоянной активной базы данных.

Делать HA единственной точкой управления критичным светом и отоплением.

Одновременно менять Zigbee coordinator, installation type и network architecture.

Держать единственную резервную копию на том же диске.

Создавать несколько Thread networks без понимания credentials и Border Routers.

Выбирать Container только потому, что слово Docker звучит «профессиональнее».

Первый запуск Правильная последовательность запуска Home Assistant 01 Выбрать installation type Для большинства HA OS. 02 Подготовить hardware и Ethernet Питание, SSD, DHCP reservation. 03 Установить и обновить систему Не добавлять всё оборудование в первый час. 04 Настроить backup До HACS, Zigbee migration и сложных integrations. 05 Добавить базовые integrations Роутер, climate, lights, meters и только нужные устройства. 06 Подключить Zigbee/Matter по архитектуре Не смешивать роли coordinator и Border Router. 07 Собрать areas и naming Порядок имён важнее красивого dashboard на первом этапе. 08 Создать простые automations С понятным trigger, condition и action. 09 Проверить работу без интернета Понять реальные cloud dependencies. 10 Только потом добавить удалённый доступ После backup и базовой безопасности.

Следующие шаги Какие фундаментальные темы идут после установки

Источники На какую актуальную информацию опирается материал Home Assistant Installation Текущие два поддерживаемых типа: Home Assistant OS и Home Assistant Container. Home Assistant FAQ HA OS рекомендован почти всем пользователям; Container предназначен для самостоятельного Docker-host. Deprecation 2025 Core installation method и Supervised сняты с поддержки, legacy 32-bit architectures прекращены. Home Assistant 2026.8 Новые HA OS installations получили более простой web address без обязательного запоминания :8123.

FAQ Частые вопросы про установку Home Assistant Какой Home Assistant лучше установить новичку? Home Assistant OS. Это официальный рекомендуемый вариант с Supervisor, backups, updates и apps. Home Assistant OS или Docker? Если Docker уже является вашей управляемой инфраструктурой, Container удобен. Если нужен готовый appliance и минимум ручного обслуживания, выбирайте HA OS. Поддерживается ли Home Assistant Supervised в 2026 году? Нет. Для новой системы выбирайте HA OS или Home Assistant Container. Можно ли поставить Home Assistant на NAS? Да. Если NAS поддерживает VM, можно запустить HA OS VM. Если доступен Docker/containers, можно использовать Home Assistant Container. Можно ли поставить Home Assistant на Raspberry Pi? Да. Для постоянной системы лучше использовать надёжное питание и SSD, а не случайную старую microSD. Что лучше: Raspberry Pi или mini-PC? Для небольшой системы достаточно Pi. Mini-PC даёт больше производительности, SSD и удобнее для VM/серверной инфраструктуры. Нужен ли MQTT для Home Assistant? Нет. Он нужен только integrations и устройствам, которые используют MQTT. Home Assistant может работать без MQTT broker. Нужен ли Zigbee USB-стик? Только если вы строите Zigbee-сеть через собственный coordinator. Можно использовать USB- или Ethernet-координатор. Нужен ли Thread Border Router для Matter? Для Matter-over-Thread да. Для Matter-over-Wi-Fi Thread Border Router не требуется. Можно ли использовать Apple TV или HomePod как Thread Border Router? Совместимый сторонний Border Router может использоваться Home Assistant при корректной Thread/IPv6/Matter архитектуре и наличии необходимых credentials. Нужно ли открывать порт 8123 в роутере? Нет. Для удалённого доступа лучше использовать Home Assistant Cloud, VPN/Tailscale или корректно настроенную reverse-proxy архитектуру. Нужно ли делать backup сразу? Да. Backup лучше настроить до HACS, миграции Zigbee, массового добавления integrations и сложных автоматизаций. Что выбрать для Proxmox? Для большинства пользователей удобно запускать Home Assistant OS как отдельную VM и оставлять остальные services отдельными VM/containers.