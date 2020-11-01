Как заменить Zigbee-координатор в Zigbee2MQTT без перепривязки

Zigbee2MQTT · координатор · backup · migration Как заменить Zigbee-координатор в Zigbee2MQTT и не переподключать весь умный дом Старый USB-стик стал нестабильным, хочется перейти на Ethernet-координатор или заменить устаревший CC2531 на современное устройство. Главный вопрос — придётся ли заново привязывать десятки датчиков, розеток и реле. Иногда нет, но только если сохранить идентичность Zigbee-сети и правильно перенести данные координатора и Zigbee2MQTT. Лучший сценарий zstack → zstack или ember → ember при поддерживаемом backup/restore Сложнее zstack ↔ ember: может пройти без re-pairing, но официально не гарантируется Критично сохранить network key, PAN ID, extended PAN ID, данные Zigbee2MQTT и идентичность координатора

Главный вопрос Можно ли поменять координатор Zigbee2MQTT без повторной привязки устройств? Иногда да. Zigbee-устройства остаются в прежней сети, если новый координатор получает необходимые сетевые параметры и Zigbee2MQTT продолжает использовать ту же базу устройств. Переход Что ожидать zstack → zstack Официально относится к сценариям без re-pairing, если не затронуто отдельное исключение старых Z-Stack поколений ember → ember Официально поддерживаемый сценарий backup/restore без обязательной перепривязки zstack → ember Может пройти без re-pairing, но Zigbee2MQTT прямо предупреждает: результат не гарантирован ember → zstack Та же ситуация: миграция возможна, но часть устройств может потребовать повторной привязки conbee / ezsp / zboss / zigate Штатный coordinator backup/restore Zigbee2MQTT для миграции не поддерживается CC2531/CC2530 Z-Stack 1.2 → CC2652/CC1352 Z-Stack 3 Официальный FAQ отдельно относит этот переход к требующим re-pairing Не обещайте себе «нулевой re-pair» заранее. Даже при технически успешной миграции часть старых, чувствительных или давно спящих устройств может потребовать wake-up, power-cycle, reconfigure или повторную привязку.

До отключения старого координатора Что обязательно сохранить перед миграцией Информация о Zigbee-сети хранится не в одном месте. Часть находится в координаторе, часть — в каталоге данных Zigbee2MQTT. ✓ Весь каталог данных Zigbee2MQTT, а не только один файл конфигурации. ✓ configuration.yaml с текущими сетевыми и serial-настройками. ✓ database.db с устройствами, friendly names и внутренними данными. ✓ coordinator_backup.json , если используемый стек его поддерживает. ✓ Текущую версию Zigbee2MQTT и способ установки: HA Add-on, Docker или bare metal. ✓ Модель и тип старого координатора: zstack, ember, deCONZ и т. д. ✓ Текущие channel , pan_id , ext_pan_id и network_key . ✓ Скриншоты групп, bindings и критичных устройств на случай проверки после миграции. Network key нельзя публиковать. В резервной копии есть данные, которые позволяют подключаться к вашей Zigbee-сети. Не отправляйте полный backup или configuration.yaml в открытый чат без удаления секретов.

Перед началом Сначала обновите Zigbee2MQTT, но не всё сразу Официальный FAQ рекомендует начинать миграцию на актуальной версии Zigbee2MQTT. Это снижает вероятность, что вы столкнётесь с уже исправленной проблемой backup/restore или драйвера. Но не стоит одновременно менять Zigbee2MQTT, прошивку координатора, MQTT broker, Home Assistant и сам координатор. Если что-то сломается, будет сложно понять, какое изменение стало причиной. 1 Backup → 2 Проверка текущей сети → 3 Миграция координатора → 4 Проверка устройств → 5 Остальные обновления

Самый предсказуемый вариант Миграция внутри одного стека: zstack → zstack или ember → ember Это предпочтительный сценарий, если главная цель — заменить железо с минимальным риском для уже построенной сети. 01 Сделайте полный backup Zigbee2MQTT Сохраните каталог данных отдельно от текущей установки Home Assistant или сервера. 02 Остановите Zigbee2MQTT Старый coordinator не должен одновременно использоваться запущенным Zigbee2MQTT во время переноса. 03 Перенесите идентичность сети на новый координатор Для сценария без re-pairing официальный FAQ требует скопировать IEEE-адрес старого адаптера в новый. Конкретный способ зависит от семейства и инструмента производителя/стека. 04 Подключите новый coordinator Укажите правильный serial port, TCP-адрес и тип adapter . Для некоторых моделей дополнительно меняется baud rate. 05 Запустите Zigbee2MQTT и изучите лог Нормальный web-интерфейс ещё не означает, что coordinator backup восстановился корректно. Сначала проверьте стартовые сообщения. 06 Дайте mesh время восстановиться Питаемые routers могут возвращаться не одновременно. Если часть устройств не отвечает, сначала power-cycle нескольких ближайших Zigbee-роутеров.

Смена семейства Что меняется при переходе zstack ↔ ember Zigbee2MQTT допускает, что такой переход может пройти без повторной привязки, но официально не гарантирует результат. Практически это означает: сеть может подняться полностью, частично или потребовать re-pair отдельных устройств. Что может сохраниться network key;

PAN ID;

extended PAN ID;

канал;

список устройств в database.db;

friendly names;

Home Assistant entities. Что может потребовать внимания IEEE/EUI64 координатора;

часть старых routers;

bindings;

устройства, которые долго были offline;

повторный interview/reconfigure;

новый coordinator backup другого формата. В 2026 году продолжаются реальные успешные миграции больших сетей zstack → ember без массового re-pairing, но также есть открытые случаи, когда после миграции отдельные устройства не восстанавливались корректно. Поэтому community-опыт полезен, но не заменяет официальное предупреждение о негарантированной совместимости.

USB или Ethernet Если новый координатор подключается по сети Ethernet-координатор удобен тем, что его можно вынести из металлического шкафа и разместить там, где Zigbee-сеть действительно нуждается в хорошем радио. Официальная документация Zigbee2MQTT рекомендует проводной Ethernet для сетевых адаптеров и предупреждает, что Wi‑Fi-соединение хуже подходит для serial-over-network из-за задержек и потерь пакетов. Фиксированный IP Координатор не должен внезапно получить другой адрес после перезагрузки DHCP. Проводной Ethernet Для production-сети предпочтительнее Wi‑Fi-подключения координатора. UPS Если coordinator питается через PoE, резервируйте и сам PoE-коммутатор, иначе blackout всё равно погасит Zigbee. Смена USB → Ethernet не требует менять сам Zigbee-канал. Это всего лишь новый способ связи Zigbee2MQTT с coordinator. Не смешивайте перенос координатора со сменой radio channel без отдельной причины.

configuration.yaml Что обычно меняют в конфигурации Zigbee2MQTT При миграции без создания новой Zigbee-сети главная задача — изменить подключение к coordinator, не меняя сетевую идентичность Zigbee. USB-координатор serial: port: /dev/serial/by-id/ВАШ_АДАПТЕР adapter: ember Сетевой координатор serial: port: tcp://192.168.1.50:6638 adapter: ember Значения выше — только пример структуры. Реальный adapter , порт, TCP-порт, baud rate и дополнительные параметры берутся из документации конкретного coordinator. Не меняйте одновременно network_key и pan_id . Официальный FAQ Zigbee2MQTT прямо относит изменение этих параметров к ситуациям, требующим повторной привязки устройств.

Что должно остаться прежним Какие параметры нельзя менять без отдельной причины network_key Секрет Zigbee-сети pan_id Идентификатор PAN ext_pan_id Расширенный идентификатор сети channel Лучше сохранить на этапе миграции database.db Список и данные устройств Zigbee2MQTT Смену канала, если она действительно нужна из-за помех Wi‑Fi 2,4 ГГц, лучше делать отдельным проектом после успешной миграции. Zigbee2MQTT предупреждает, что изменение канала может потребовать повторной привязки части устройств.

После запуска нового coordinator Как проверить, что миграция действительно завершилась 1 Zigbee2MQTT стартует без циклических ошибок adapter/backup. 2 В списке остались прежние устройства и friendly names. 3 Питаемые розетки, реле и лампы отвечают на команды. 4 Батарейные датчики постепенно обновляют состояния. 5 Home Assistant не создал второй набор дублирующих сущностей. 6 Группы и bindings работают. 7 Permit Join позволяет добавить тестовое устройство. 8 После перезапуска Zigbee2MQTT сеть снова поднимается нормально. Не оценивайте миграцию только по network map. Спящие батарейные устройства могут долго не показывать актуальные маршруты, а LQI не является универсальной оценкой качества всей сети.

Если часть сети не вернулась Что делать, если устройства остались offline Подождите несколько минут. Mesh должен перестроить маршруты. Отправьте команду устройству. Иногда этого достаточно, чтобы оно восстановило маршрут. Перезапустите несколько питаемых routers. Официальный FAQ рекомендует power-cycle routers, если после миграции устройства не отвечают. Разбудите батарейные устройства. Не делайте factory reset, пока не проверен обычный check-in. Попробуйте reconfigure/re-interview. Если устройство видно в базе, удалять его сразу не нужно. Re-pair только проблемные устройства. Не перестраивайте всю сеть из-за нескольких не вернувшихся датчиков. Если после cross-stack миграции новые устройства не pairятся: официальный FAQ советует повторно привязать несколько routers рядом с coordinator, разрешая join через сам coordinator. Это может восстановить возможность добавления через mesh.

Ошибка backup Zigbee2MQTT пишет, что coordinator_backup.json от другого стека При переходе между zstack и ember старый coordinator_backup.json может оказаться несовместимым с новым драйвером. Здесь особенно важно не удалять файлы наугад. Сначала должна существовать полная копия каталога Zigbee2MQTT. В свежем community-опыте 2026 года встречается сценарий, когда сетевые параметры уже были перенесены на новый coordinator отдельным инструментом, а запуск блокировал именно старый локальный coordinator_backup.json . После его безопасного архивирования Zigbee2MQTT создавал новый backup подходящего формата. Это не универсальная инструкция для любого перехода, а типичный пример того, почему нужно отличать состояние самого radio от локального backup-файла Zigbee2MQTT.

Типичные ошибки Чего не делать во время миграции Не запускайте старый и клонированный новый coordinator одновременно Если новому radio перенесена идентичность старого, одновременная работа двух coordinator с одинаковой сетевой идентичностью может нарушить работу сети. Не удаляйте database.db первым делом В этом файле находится локальная база устройств Zigbee2MQTT. Удаление превращает диагностику в восстановление базы. Не меняйте Zigbee-канал заодно Сначала добейтесь стабильного запуска на прежних параметрах сети. Не pair все устройства заново сразу Большая часть сети может восстановиться сама после routers и wake-up батарейных устройств. Не делайте reset старого coordinator до проверки нового Старое устройство остаётся вашим аварийным вариантом отката, пока новая сеть не проверена. Не меняйте десять компонентов одновременно Coordinator, Z2M, MQTT, Home Assistant, channel и network key лучше не менять в одну ночь.

Как выбрать новый координатор На что смотреть перед покупкой Zigbee2MQTT сейчас рекомендует адаптеры на zStack, EmberZNet и deCONZ, но для штатного coordinator backup доступны именно zstack и ember. Стек Если важна предсказуемая миграция, проще остаться внутри текущего семейства. Подключение USB подходит рядом с сервером; Ethernet удобен для правильного размещения радио. Прошивка Проверьте рекомендуемую версию coordinator firmware для актуального Zigbee2MQTT. Питание Для PoE/Ethernet заранее продумайте UPS. Антенна и место Хороший coordinator в металлическом шкафу всё равно может работать хуже правильно размещённого. Сетевой coordinator лучше подключать по проводному Ethernet. Zigbee2MQTT отдельно предупреждает о снижении стабильности serial-over-Wi‑Fi из-за задержек и packet loss.

Связанные материалы Что ещё пригодится

Удалённый разбор Home Assistant Нужно заменить coordinator и сохранить существующую Zigbee-сеть? Пришлите модель старого и нового coordinator, версию Zigbee2MQTT, способ подключения — USB или Ethernet — и тип adapter: zstack, ember или другой. Не отправляйте network key и полный backup в открытом виде. По этим данным можно заранее оценить, возможна ли миграция без массового re-pairing и какой порядок безопаснее. Написать в MAX Telegram Гайды Home Assistant