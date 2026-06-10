НЕВА МТ 124: как снять показания день и ночь

Инструкция по многотарифному счётчику
НЕВА МТ 124: как снять показания день, ночь и общую сумму
Для двухзонного расчёта обычно передают два значения: E.1.1.FF по тарифу 1 и E.1.2.FF по тарифу 2. Общая энергия отображается в кадре E.1.0.FF. На старых ревизиях вместо полного кода могут использоваться номер тарифа и полосы под цифрами.
Проверено по руководству ТАСВ.411152.002.01.03 РЭ: июль 2026 года
Короткий ответ
Как снять показания НЕВА МТ 124
- 1
Дождитесь автоматической смены экранов или коротко нажимайте кнопку.
- 2
Найдите E.1.1.FF и запишите энергию по тарифу 1.
- 3
Найдите E.1.2.FF и запишите энергию по тарифу 2.
- 4
E.1.0.FF используйте как общую сумму, если её запрашивает поставщик.
- 5
Если форма принимает только целые числа, вводите цифры до точки без округления.
Полная маркировка
Какие модификации НЕВА МТ 124 встречаются
Серия включает несколько поколений. Они отличаются интерфейсами, памятью и способом связи, но текущая активная энергия по тарифам выводится отдельными кадрами.
|Исполнение
|Особенность
|Что учитывать
|AS O
|Без удалённого интерфейса
|Визуальное снятие или локальный оптопорт
|AS E4P
|RS-485 и профиль нагрузки
|Интерфейс не гарантирует передачу поставщику
|AS OP
|Профиль нагрузки, без удалённого интерфейса
|Распространённое исполнение прошлых лет
|AS WF1P
|Wi-Fi и облачный сервис
|Нужно проверять статус связи и дату обновления
|AR2S
|Расширенные измерения и интерфейсы
|Состав экранов может быть шире
Основные регистры
Что означают E.1.0.FF, E.1.1.FF и E.1.2.FF
Общая энергия
Сумма активной энергии по всем задействованным тарифам.
Тариф 1
Первый накопитель. При типовой двухзонной настройке используется как дневной.
Тариф 2
Второй накопитель. При типовой настройке используется как ночной.
Тариф 3
Используется при трёхзонном или ином тарифном расписании.
Тариф 4
Четвёртый доступный регистр, обычно не нужен при бытовом двухзонном расчёте.
Что передавать
- Два поля: E.1.1.FF и E.1.2.FF.
- Одно поле: показатель, прямо указанный в кабинете, часто E.1.0.FF.
- Три поля: E.1.1.FF, E.1.2.FF и E.1.3.FF.
Старые ревизии
Как читать дисплей с полосами вместо полного кода
На части старых приборов номер тарифа показывается чёрными сегментами под значением: один сегмент для тарифа 1, два для тарифа 2 и так далее.
Тариф 1
Тариф 2
Тариф 3
Тариф 4
Разрядность дисплея
Какие цифры передавать
У распространённого AS O используется формат 5+2, у новых Wi-Fi исполнений встречается 6+2. Два знака после точки являются дробной частью.
02517 - 2517 целых кВт·ч.
43 - 0,43 кВт·ч.
Для целого поля передавайте 2517.
- Не переносите точку.
- Не округляйте вверх без требования поставщика.
- Не вводите код регистра в поле числа.
- Сохраняйте фото каждого тарифа.
Контроль расхода
Как посчитать потребление за месяц
Тариф 1
Тариф 2
Общий расход
Память прибора
Как посмотреть показания на начало месяца
В описанном руководством исполнении месячные значения суммарно и по тарифам хранятся 16 месяцев. В новых исполнениях объём памяти может отличаться.
- Откройте раздел энергетических параметров.
- После текущих тарифов перейдите к значениям на начало текущего месяца.
- Записывайте код тарифа вместе с месяцем.
- Не передавайте архив вместо текущего накопления.
Тула и Тульская область
Когда действует день и ночь
Для двухзонного тарифа в 2026 году дневная зона действует с 07:00 до 23:00, ночная - с 23:00 до 07:00.
День07:00-23:00
Ночь23:00-07:00
Окончательное назначение регистров определяется параметризацией. Сверяйте его с квитанцией и личным кабинетом.
Не перепутайте
Какие экраны не являются показаниями
Напряжение
Параметр сети.
Ток
Текущая нагрузка.
Мощность
Не накопленная энергия.
Частота
Параметр качества сети.
Время
Используется тарификатором.
Номер
Идентификатор прибора.
Диагностика
Частые проблемы
Нет E.1.2.FF
Кадр мог быть исключён из цикла. Откройте меню вручную.
Вместо кода полосы
Это может быть старая ревизия дисплея.
Сумма не сходится
Проверьте T3, T4, архивы и дробную часть.
Ночью растёт T1
Проверьте часы и не путайте открытый кадр с действующим тарифом.
Кабинет показывает другое
Сверьте номер, дату опроса и регистр.
Кнопка не реагирует
Не применяйте усилие. Дождитесь автоматического цикла.
Дисплей погас
Зафиксируйте состояние и наличие питания, не вскрывая прибор.
Быстро растут кВт·ч
Проверьте нагрузки и внутреннюю проводку.
Долг после замены
Сверьте конечные и начальные значения по каждому тарифу.
Служебные сообщения
Что означает E-1-- и значок ошибки
Кадр ошибок кодирует состояние часов, памяти, батареи, измерительной части и электронной пломбы. Фотографируйте сообщение целиком.
Крышка клеммной колодки
В руководстве сообщение связано со снятой крышкой.
Полный код обязателен
По одному значку точную причину определить нельзя.
Резервное питание
Разряд влияет на часы и просмотр без сети.
Удалённый сбор
Передаёт ли НЕВА МТ 124 показания автоматически
Это зависит от исполнения и подключения к системе. Наличие оптопорта, RS-485, Meter-Bus или Wi-Fi само по себе не подтверждает обмен с поставщиком.
AS O
Нет удалённого интерфейса.
AS E4P
Есть RS-485, но нужна система сбора и настройка.
AS WF1P
Есть Wi-Fi и облачный сервис, проверяйте статус связи.
Безопасность
Что можно делать, а куда вмешиваться нельзя
Можно
- читать дисплей;
- нажимать штатную кнопку;
- фотографировать показания;
- сверять данные с кабинетом;
- подавать обращение.
Нельзя
- снимать пломбы;
- открывать клеммную крышку;
- менять схему подключения;
- править время и тарифы;
- демонтировать прибор самостоятельно.
Нормативная основа
- ТАСВ.411152.002.01.03 РЭ - руководство НЕВА МТ 124.
- ГОСТ 31818.11-2012 - общие требования к аппаратуре учёта.
- ГОСТ 31819.21-2012 - требования к статическим счётчикам активной энергии.
- ГОСТ IEC 61107-2011 - обмен через оптический порт.
- Постановления Правительства РФ № 354, № 442 и № 890 - расчёты, коммерческий учёт и интеллектуальные системы.
FAQ
Частые вопросы о НЕВА МТ 124
Как снять день и ночь?
Запишите E.1.1.FF и E.1.2.FF в кВт·ч.
Что означает E.1.0.FF?
Общая энергия по всем тарифам.
Что означает E.1.1.FF?
Накопление по тарифу 1, обычно дневному.
Что означает E.1.2.FF?
Накопление по тарифу 2, обычно ночному.
Нужно ли передавать общую сумму?
Только если её прямо запрашивает поставщик.
Почему нет кодов, а есть полосы?
Так отображают тарифы некоторые старые ревизии.
Как листать экраны?
Короткое нажатие листает кадры, длительное открывает раздел.
Как вернуться в обычный режим?
Подождите около 30 секунд без нажатий.
Что вводить при 02517.43?
Для целого поля вводите 2517.
Почему ночью растёт первый тариф?
Проверьте часы и фактически действующий тариф.
Что означает E-1--?
В руководстве сообщение связано с клеммной крышкой.
Передаёт ли счётчик данные автоматически?
Только при наличии настроенного подключения к системе сбора.
Можно ли исправить время самому?
Нет, это влияет на распределение энергии по тарифам.
Диагностика электрики в Туле
Показания растут слишком быстро?
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