НЕВА МТ 124: как снять показания день и ночь

Для двухзонного расчёта обычно передают два значения: E.1.1.FF по тарифу 1 и E.1.2.FF по тарифу 2. Общая энергия отображается в кадре E.1.0.FF . На старых ревизиях вместо полного кода могут использоваться номер тарифа и полосы под цифрами.

Если форма принимает только целые числа, вводите цифры до точки без округления.

E.1.0.FF используйте как общую сумму, если её запрашивает поставщик.

Найдите E.1.2.FF и запишите энергию по тарифу 2.

Найдите E.1.1.FF и запишите энергию по тарифу 1.

Можно смотреть накопление тарифа 1 в то время, когда новое потребление уже записывается в тариф 2. Для передачи ориентируйтесь на код кадра рядом с числом.

Автоматический цикл программируется. Отдельные кадры могут быть исключены, а порядок показа способен отличаться.

Серия включает несколько поколений. Они отличаются интерфейсами, памятью и способом связи, но текущая активная энергия по тарифам выводится отдельными кадрами.

Четвёртый доступный регистр, обычно не нужен при бытовом двухзонном расчёте.

Используется при трёхзонном или ином тарифном расписании.

Второй накопитель. При типовой настройке используется как ночной.

Первый накопитель. При типовой двухзонной настройке используется как дневной.

Сумма активной энергии по всем задействованным тарифам.

Входит в меню, открывает выбранную группу или возвращает назад.

Более 0,5 с

Информация показывается циклически. Если нужного экрана нет, используйте кнопку на корпусе.

На части старых приборов номер тарифа показывается чёрными сегментами под значением: один сегмент для тарифа 1, два для тарифа 2 и так далее.

У распространённого AS O используется формат 5+2, у новых Wi-Fi исполнений встречается 6+2. Два знака после точки являются дробной частью.

Нельзя вычитать прошлое общее значение E.1.0.FF из текущего E.1.1.FF.

В описанном руководством исполнении месячные значения суммарно и по тарифам хранятся 16 месяцев. В новых исполнениях объём памяти может отличаться.

Тула и Тульская область

Когда действует день и ночь

Для двухзонного тарифа в 2026 году дневная зона действует с 07:00 до 23:00, ночная - с 23:00 до 07:00.

E.1.1.FF День 07:00-23:00 E.1.2.FF Ночь 23:00-07:00

Окончательное назначение регистров определяется параметризацией. Сверяйте его с квитанцией и личным кабинетом.